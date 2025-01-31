10 alternativ k Tallyfy, které zlepší váš pracovní postup v roce 2025

Představte si následující situaci: Je pondělí ráno a vy začínáte pracovat s dlouhým seznamem úkolů, které vám víří v hlavě. Jakmile se usadíte, zjistíte, že vaše doručená pošta je překvapivě prázdná a projektový dashboard týmu je již aktualizován.
Ne, nedošlo k žádné změně přes noc; je to automatizace pracovních postupů, která dělá zázraky. Zatímco jste byli pryč od svého stolu, automatizační nástroje byly zaneprázdněné plánováním schůzek, filtrováním e-mailů a aktualizací stavů projektů.
Automatizace pracovních postupů využívá technologie k provádění opakujících se nebo časově náročných úkolů bez lidského zásahu. Zvyšuje produktivitu týmu a zlepšuje chod firmy.
Tallyfy je oblíbený nástroj pro správu obchodních procesů určený k automatizaci pracovních postupů. Není však bez problémů, jako jsou omezení přizpůsobení, přetížení oznámeními a problémy s výkonem u složitých procesů.
Jaký software byste tedy měli použít k automatizaci obchodních procesů? Tento blogový příspěvek pojednává o deseti nejlepších alternativách k Tallyfy, které vám pomohou zlepšit vaše pracovní postupy.
Co byste měli hledat v alternativách k Tallyfy?
Každý nástroj pro automatizaci pracovních postupů má své klady a zápory, které je třeba při výběru znát. Začněte tím, že vyhodnotíte určité základní faktory, abyste zjistili, který z nich nejlépe vyhovuje vašim obchodním požadavkům.
- Snadná integrace: Software pro automatizaci pracovních postupů, který si vyberete, musí být integrovatelný s vaší stávající technologií bez technické pomoci, aby se předešlo stresu z ručního spravování dat.
- Uživatelská přívětivost: Nechcete něco, co vyžaduje dlouhé zaučování. Měli byste být schopni rychle přijít na to, jak to funguje.
- Funkčnost: Má platforma pro správu obchodních procesů všechny potřebné funkce, jako je správa procesních dokumentů, automatizace úkolů, sběr dat a analýza pro digitální transformaci?
- Škálovatelnost: Platforma pro automatizaci pracovních postupů musí zvládat zvýšenou kapacitu v závislosti na růstu vaší firmy a velikosti či složitosti vašich projektů.
- Bezpečnost: Vzhledem k tomu, že jsou v sázce citlivá firemní data, potřebujete nástroj, který dodržuje zákony o ochraně osobních údajů a bezpečnosti a disponuje robustními šifrovacími opatřeními na ochranu před únikem dat.
- Reporting: Měli byste být schopni generovat podrobné reporty a analýzy různých klíčových metrik, jako je doba dokončení úkolu, míra chybovosti, úspory nákladů a spokojenost zákazníků.
10 alternativ k Tallyfy, které zlepší váš pracovní postup
1. ClickUp
ClickUp je robustní software pro správu projektů, který je navržen tak, aby optimalizoval vaše procesy a eliminoval časově náročné, opakující se úkoly z vašeho denního rozvrhu. Integrace vašich pracovních aplikací do jediného kolaborativního prostředí na ClickUp vám umožňuje automatizovat pracovní toky pomocí rozhraní drag-and-drop.
Tato platforma má stovky flexibilních funkcí, včetně ClickUp Automations, které vám umožňují vybrat si z více než 100 předem připravených automatizačních technik pro zefektivnění procesů, rutinních úkolů a předávání projektů pro snadnou automatizaci a správu pracovních postupů.
Ať už chcete automaticky přiřazovat úkoly nebo komentáře, zavést jasné standardní operační postupy v celém týmu, měnit přiřazené osoby a priority, nastavovat dynamické termíny nebo spouštět oznámení, ClickUp Automations vám to umožní.
Šablona Process Flow Template od ClickUp je speciálně navržená tak, aby vám pomohla vizualizovat, dokumentovat, sledovat a optimalizovat všechny kroky ve vašem procesu nebo workflow. Do šablony můžete pozvat příslušné členy týmu nebo hosty a začít spolupracovat.
ClickUp Brain funguje jako váš vlastní virtuální copywriter. Rychle odpoví na zprávy zkratkami a vytvoří texty od základu ve vašem stylu. Můžete dokonce automatizovat souhrny projektů a aktualizace pokroku a požádat ClickUp Brain, aby poskytoval zprávy o stavu projektu a jeho členů týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Brainstormujte, přidávejte poznámky, soubory a odkazy a shromážděte své nejlepší nápady na kreativní tabuli pomocí ClickUp Whiteboard.
- Strukturovejte celý svůj pracovní tok, počínaje nejmenšími úkoly, do pracovních prostorů, složek, seznamů a úkolů.
- Využijte ClickUp Views k vizualizaci úkolů, projektů a pracovních postupů způsobem, který vám nejlépe vyhovuje. Nabízejí více než 15 přizpůsobitelných možností.
- Integrujte s více než 1000 aplikacemi, včetně Calendly, Google Sheets, Dropbox, Slack, Airtable a GitHub.
- Využijte knihovnu spouštěčů a akcí k přizpůsobení a implementaci úkolů.
- Plánujte úkoly, sledujte průběh projektů, spravujte termíny a řešte překážky pomocí zobrazení Ganttova diagramu v aplikaci ClickUp.
- Nastavte automatizační akce, od aktualizací stavu po termíny splatnosti, aby váš proces přesně začal v okamžiku, kdy to potřebujete.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je placená funkce.
- Ne všechny funkce ClickUp jsou v současné době k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ měsíčně za uživatele
- Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 400 recenzí )
- Capterra: 4,7/5 ( více než 4 000 recenzí )
2. Process Street
Process Street je software pro automatizaci kontrolních seznamů a pracovních postupů založený na umělé inteligenci, který firmám umožňuje vytvářet a sledovat stávající procesy, spolupracovat s týmy a sledovat úkoly.
Jednou z jejích jedinečných vlastností je plánování pracovních postupů tak, aby se spouštěly automaticky pravidelně nebo jednou v určený den nebo čas.
Process Street lze použít pro různé úkoly, od zaškolování zaměstnanců a sledování prodejů až po správu událostí.
Nejlepší funkce Process Street
- Získejte přístup k centralizovanému úložišti pro ukládání dat
- Zaznamenávejte, organizujte a sdílejte SOP a důležité informace o týmu pomocí jednoduchého editoru dokumentů.
- Vytvářejte a přizpůsobujte formuláře, průzkumy a kvízy, které se snadno integrují do vašich automatizovaných pracovních postupů.
- Získejte přehled o všech aktivitách na platformě sledováním stavu více kontrolních seznamů současně.
Omezení Process Street
- Mobilní aplikace této platformy nemá verzi pro Android.
- Přiřazování úkolů jedné osobě v rámci pracovního postupu je zdlouhavé; obchodní uživatelé musí nastavit nový pracovní postup nebo přiřazovat úkoly jednotlivě.
Ceny Process Street
- Startup: 100 $ měsíčně
- Pro: 1 500 $ měsíčně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení zákazníků Process Street
- G2: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
3. Coolfire Core
Pokud hledáte flexibilní systém pro správu práce s možností spolupráce v reálném čase, pak je Coolfire Core tou správnou volbou pro vás. Snadno se přizpůsobí jedinečným potřebám vašeho podnikání a pomůže vám i vašemu týmu vědět, co je třeba udělat, co bude následovat a čemu je třeba věnovat pozornost.
Tato alternativa k Tallyfy digitalizuje a automatizuje práci interních týmů, zákazníků, dodavatelů a prodejců a poskytuje jim přístup v reálném čase k jejich úkolům, objednávkám a dodávkám.
Coolfire Core je spolehlivá platforma pro správu obchodních procesů pro korporátní a vládní agentury, od speciálních operací americké armády po Enterprise Rent-A-Car a American Expediting Company.
Nejlepší funkce Coolfire Core
- Organizujte svou práci, přidělujte úkoly svému týmu a sledujte pokrok pomocí patentované technologie Sessions.
- Koordinujte práci uvnitř i vně svého týmu pomocí mobilních aplikací pro Android a iOS, sdílejte odkazy a připojujte soubory, abyste zdokumentovali svůj pokrok.
- Využijte digitální pracovní formuláře, které strukturovaně rozdělují úkoly a zaznamenávají přesné podrobnosti potřebné k dokončení práce.
Omezení Coolfire Core
- Časté aktualizace softwaru mohou někdy způsobit drobné chyby v systému.
Ceny Coolfire Core
- Bezplatná zkušební verze
- Ceny začínají na 450 USD za měsíc.
Hodnocení zákazníků Coolfire Core
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Microsoft Power Automate
Microsoft Power Automate, dříve známý jako Microsoft Flow, je cloudová automatizační platforma pro firmy, která automatizuje opakující se manuální úkoly a papírové procesy pomocí rozhraní pro správu pracovních postupů typu drag-and-drop nebo sekvenčního toku založeného na pravidlech.
Můžete například vizualizovat proces vytvořením vývojového diagramu obsahujícího různé kroky, proměnné a smyčky a poté jej replikovat v aplikaci Microsoft Power Automate.
Tento nástroj je vhodný jak pro programátory, tak pro neprogramátory. Pro rychlé nasazení si můžete vybrat z několika vestavěných šablon workflow, od načítání dat až po předdefinované vlastní zprávy.
Microsoft Power Automate se integruje s dalšími nástroji Microsoftu, jako jsou Excel, OneDrive a Teams, a zajišťuje tak plynulý pracovní tok.
Nejlepší funkce Microsoft Power Automate
- Posílejte e-mailem upozornění relevantním zúčastněným stranám, aby byly informovány o nejnovějším vývoji.
- Využijte automatizované starší systémy s předem připravenými nebo přizpůsobenými akcemi uživatelského rozhraní pomocí robotické automatizace procesů (RPA).
- Využijte různé automatizované procesy sběru dat, jako je převod PDF do textu, extrakce textu z obrázku nebo převod PDF do Wordu.
Omezení aplikace Microsoft Power Automate
- Náročná křivka učení kvůli nedostatku průvodců a školicích materiálů
- Při práci s velkými datovými soubory může dojít ke snížení výkonu, což má vliv na efektivitu systému.
Ceny Microsoft Power Automate
- Bezplatná zkušební verze
- Power Automate Premium: 15 USD za uživatele a měsíc
- Power Automate Process: 150 $ za bota za měsíc
Hodnocení zákazníků Microsoft Power Automate
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4/4 (více než 150 recenzí)
5. Kissflow
Kissflow je cloudová platforma pro správu pracovních postupů, která pomáhá firmám navrhovat, vytvářet a přizpůsobovat jejich pracovní postupy bez nutnosti psát jediný řádek kódu.
Od proplácení cestovních výdajů a fakturace nákupních objednávek až po zaškolování zaměstnanců a vývoj softwaru – s uživatelsky přívětivým rozhraním Kissflow můžete upravovat a spravovat pracovní postupy pro cokoli.
Můžete také identifikovat provozní překážky pomocí rychlého vizuálního znázornění pracovních postupů a automatizovat spouštěcí e-maily, aby váš tým měl přehled o úkolech a termínech.
Nejlepší funkce Kissflow
- Sledujte pracovní postupy a metriky efektivně pomocí předem připravených reportů.
- Využijte předem připravené šablony, abyste nemuseli vytvářet pracovní postupy od nuly.
- Využijte výhody snadného nastavení integrace, nasazení procesů a vývoje aplikací pro workflow bez technické pomoci.
- Delegujte úkoly pomocí vzorců, seznamů uživatelů a tabulek a kontrolujte, kdo může zahájit proces a co lze v každém kroku zobrazit nebo upravit.
Omezení Kissflow
- Zákaznická podpora může reagovat pomalu, což je vzhledem k široké škále nástrojů platformy problematické.
- Přechod na novou verzi s sebou nese výrazné zvýšení ceny a zdlouhavý proces migrace.
Ceny Kissflow
- Základní: 1 500 $ měsíčně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení zákazníků Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (55 recenzí)
6. Pipefy
Pipefy je nástroj pro správu procesů bez nutnosti programování, který pomáhá týmům v oblasti lidských zdrojů, financí, IT, zákaznické podpory a marketingu vytvářet, organizovat a dohlížet na jejich pracovní postupy na jedné platformě.
Je vybaveny pro zvládnutí všech druhů provozních scénářů a umožňují vám vytvářet pracovní postupy založené na osvědčených postupech ve vašem odvětví pomocí nástrojů pro mapování procesů.
Ať už chcete efektivněji sledovat SLA, zlepšit týmovou spolupráci nebo poskytovat lepší zákaznický servis, Pipefy vám poskytne nástroje potřebné k dosažení vašich cílů.
Nejlepší funkce Pipefy
- Využijte výhody integrace ERP systémů, databází a vertikálních řešení uložených v soukromém cloudu nebo v lokálních systémech.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy definováním výchozího bodu, fází a nezbytných integrací. Využijte Kanban a Scrum
- Centralizujte všechny pracovní postupy od nákupu po platbu – nákup, platby, schvalování a další – a spojte se se zainteresovanými stranami prostřednictvím centrálního uzlu.
Omezení Pipefy
- Chybí možnost přímo vytvářet zprávy o propojených databázových záznamech, což vyžaduje ruční řešení.
- Možnosti filtrování dat jsou omezené, což vede k nadměrnému spoléhání se na označování.
Ceny Pipefy
- Starter: Zdarma
- Podnikání: 20 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 34 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení zákazníků Pipefy
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6 (více než 300 recenzí)
7. ProcessPlan
ProcessPlan je dynamické cloudové řešení založené na umělé inteligenci, které automatizuje celý životní cyklus vašich obchodních procesů pomocí nástrojů pro monitorování úkolů, branding účtů, jednotné přihlášení a plánování.
Technologie strojového učení (ML) společnosti ProcessPlan proaktivně identifikuje potenciální problémy a předchází jim, než nastanou, což je velmi důležité pro oddělení jako účetnictví, projektový management a provoz.
Rozsáhlá knihovna zdrojů nabízí příklady workflow a šablony procesů pro stovky obchodních případů a odvětví.
Nejlepší funkce ProcessPlan
- Využijte vyškolené robotické zaměstnance k provádění administrativních úkolů, jako je vytváření reportů, provádění výzkumu a vyplňování formulářů.
- Plňte přidělené úkoly prostřednictvím e-mailu, chatu a dalších programů třetích stran; není nutné se přihlašovat.
- Přiřazujte a rozdělte úkoly automaticky vhodným osobám ve vhodnou dobu, kdykoli je pracovní postup spuštěn.
- Spravujte svá firemní data bezpečně společně se svými procesy a pracovními postupy pomocí integrované znalostní báze.
Omezení ProcessPlan
- Automatizované akce mohou být matoucí a nemusí fungovat se všemi vybranými poli, což vyžaduje pokusy a omyly.
- Při rozsáhlém kódování může přestat reagovat a postrádá funkce automatického ukládání, což ztěžuje správu složité automatizace.
Ceny ProcessPlan
- Humans: 29 $ za měsíc na uživatele
- Roboti: Volitelný doplněk s individuální cenou
Hodnocení zákazníků ProcessPlan
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Next Matter
Next Matter je platforma pro správu obchodních procesů pro střední a velké společnosti, které chtějí do svých systémů integrovat automatizaci procesů pro úkoly kritické pro jejich činnost, včetně funkcí CRM.
Jedním z typických příkladů automatizace obchodních procesů je přizpůsobení a zpracování složitých pracovních postupů s rozsáhlou kontrolou oprávnění, což zvyšuje přehlednost procesů a efektivitu podnikání.
Ať už jste rychle rostoucí fintechová společnost nebo budoucí gigant v oblasti elektronického obchodování, Next Matter je velmi užitečný, protože se integruje s Microsoft Office a poskytuje podrobné zprávy a analýzy pro lepší rozhodování a sledování výkonu.
Nejlepší funkce Next Matter
- Integrujte své současné technologie pomocí přizpůsobeného REST API.
- Přizpůsobte pracovní postupy tak, aby se spouštěly, pozastavovaly nebo ukončovaly na základě určených spouštěcích událostí.
- Přiřaďte externím spolupracovníkům jeden nebo více procesních kroků kromě obvyklého přiřazování úkolů týmům.
Omezení Next Matter
- Větší procesy v rámci systému vykazují značné zpoždění při načítání.
- Integrace jsou složité, školicí materiály jsou vzácné a podpora je ovlivněna časovými rozdíly, což způsobuje zpoždění.
Ceny Next Matter
- Vytvořte si vlastní pracovní postupy: 180 $ za pracovní postup za měsíc
- NextMatter vytváří pracovní postupy za vás: 300 $ za pracovní postup za měsíc
- Ceny na míru
Hodnocení zákazníků Next Matter
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. VisualCron
VisualCron je nástroj pro automatizaci a integraci pracovních postupů v systému Windows, který pomáhá firmám automatizovat manuální procesy, jako je zpracování dat, plánování úkolů, auditování a další.
Umožňuje vám používat integrovaný plánovač úkolů k vytváření úkolů, přiřazování úkolů vašemu týmu a generování zpráv pro kontrolu výkonu. Můžete také třídit místní nebo vzdálené soubory pomocí filtrů založených na složkách, velikosti souborů, datu a obsahu.
Nejlepší funkce VisualCron
- Přetahujte, klikněte a tvořte pomocí konzistentního a snadno ovladatelného rozhraní.
- Připojte se lokálně nebo vzdáleně přes internet a ovládejte server VisualCron.
- Využijte standardní protokoly pro přenos souborů a provádění skriptů na různých platformách, jako jsou SFTP, SCP a HTTP.
- Pomocí jeho API můžete systém integrovat s několika platformami třetích stran, jako jsou SAP, OneDrive, SharePoint a Slack.
Omezení VisualCron
- Náročná křivka učení kvůli rozsáhlým úkolům a variabilním kombinacím
- Kritizován je povinný nákup podpůrného plánu pro převody licencí, a to i mezi servery.
Ceny VisualCron
- 1-Serverová licence (Basic): 229 $ měsíčně
- 1-serverová licence (Pro): 249 $ měsíčně
- Licence pro web (Pro): 1 249 $ měsíčně
- Licence pro danou zemi (Pro): 1 599 USD měsíčně
- Celosvětová licence (Pro): 1 999 $ měsíčně
Hodnocení zákazníků VisualCron
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. ProcessMaker
ProcessMaker je nástroj pro automatizaci pracovních postupů (BPA) s nízkými nároky na programování, který slouží k automatizaci a nasazování podnikových pracovních postupů za účelem optimalizace přidělování zdrojů pro úkoly kritické pro chod firmy.
Nejlépe vyhovuje majitelům středních podniků, vedoucím IT, podnikovým architektům a softwarovým inženýrům. Díky automatizované extrakci a klasifikaci dat můžete získat informace z nestrukturovaných dat.
Můžete si také snadno vytvořit vlastní pomocí hotových šablon z Process Modeler nebo softwaru pro návrh workflow ProcessMaker. Integruje se s mnoha nástroji, včetně Typeform, Salesforce, SAP, DocuSign, Microsoft Dynamics 365 atd.
Nejlepší funkce ProcessMaker
- Vytvářejte elektronické účtenky, dopisy, potvrzení, faktury a smlouvy potřebné pro provoz jakéhokoli podniku pomocí nástroje Document Builder.
- Vytvářejte procesy a skripty a překládejte je do více jazyků během několika minut.
- Získejte přístup k datům, protože vám umožňuje offline přístup. Synchronizujte je později, jakmile se připojíte k internetu.
- Zajistěte budoucnost svých technologií integrací s klíčovými systémy, rozdělením dat a aplikačních sil.
Omezení ProcessMaker
- Pro praktické použití vyžaduje programátorské znalosti, zejména v jazycích PHP a JavaScript, což jej činí méně vhodným pro vývoj koncovými uživateli.
- Nové verze mohou obsahovat chyby a bez předchozího upozornění způsobit výpadek systému.
Ceny ProcessMaker
- Platforma: Individuální ceny
- Výhoda: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení zákazníků ProcessMaker
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Vylepšete svůj pracovní postup pomocí nejlepší platformy pro správu obchodních procesů
Prozkoumejte a odhadněte, jak každá alternativa k Tallyfy může zlepšit váš pracovní postup a zvýšit produktivitu vašeho týmu. Správný software pro automatizaci obchodních procesů vám pomůže činit sebevědomá rozhodnutí podložená daty pro vaše obchodní aplikace a správu pracovních postupů.
ClickUp je nejlepší alternativou k Tallyfy, která vám a vašemu týmu pomůže soustředit se na spolupráci a kreativitu, místo abyste se museli zabývat administrativními úkoly.
