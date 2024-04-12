Evernote vs ClickUp: Která aplikace pro pořizování poznámek je nejlepší?

Inovativní nápad. Položka na nákupním seznamu. Kritéria přijatelnosti pro funkci, pro kterou píšete uživatelský příběh. Novinka, kterou chcete sdílet se svým týmem.
Abyste mohli žít svůj život bez toho, abyste přehlédli důležité detaily nebo trpěli přetíženou krátkodobou pamětí, potřebujete jednoduchou, výkonnou a vždy dostupnou aplikaci pro pořizování poznámek.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na dvě nejoblíbenější aplikace pro pořizování poznámek: Evernote vs ClickUp.
Co je ClickUp?
ClickUp je cloudová platforma pro správu projektů určená pro týmy všech velikostí a odvětví, které chtějí spolupracovat a sledovat práci na jednom místě.
ClickUp konsoliduje vaše úkoly, dokumenty, cíle a chaty a nabízí jednotný prostor pro plánování projektů, správu času a přidělování zdrojů. Aby vám usnadnil práci a pracovní postupy, obsahuje ClickUp také výkonnou aplikaci pro pořizování poznámek.
Nejlepší funkce ClickUp
V přeplněném prostředí platforem pro produktivitu se ClickUp odlišuje sadou výkonných funkcí, včetně vynikající aplikace pro pořizování poznámek a řešení pro správu informací, jako jsou například následující.
ClickUp Docs
ClickUp Docs umožňuje vašemu týmu centralizovat poznámky, zápisy z jednání, plány projektů a vše ostatní, co potřebujete dokumentovat. ClickUp Docs vám umožňuje:
- Vytvářejte dokumenty s vnořenými stránkami a možnostmi stylizace, jako jsou záložky, tabulky a další.
- Upravujte v reálném čase společně se svým týmem, označujte ostatní komentáři, přiřazujte jim úkoly a převádějte text na sledovatelné úkoly.
- Propojte dokumenty a úkoly, přidejte widgety pro aktualizaci pracovních postupů, změňte stav projektů, přiřaďte úkoly a mnoho dalšího – vše v rámci vašeho editoru.
- Kategorizujte pro snadný přístup a vyhledávání
- Vytvářejte sdílené odkazy a spravujte oprávnění pro přístup týmu, hostů nebo veřejnosti
Notepad od ClickUp
Zaznamenávejte si myšlenky, nápady a úkoly za běhu pomocí ClickUp Notepad. Tato funkce poskytuje rychlý a snadný způsob, jak si během schůzek nebo brainstormingových sezení dělat poznámky, aby žádný nápad nezůstal nepovšimnutý nebo zapomenutý.
Znalostní báze
Vytvořte komplexní úložiště informací pomocí znalostní báze ClickUp. Tato funkce je ideální pro ukládání návodů, často kladených dotazů a firemních zásad, čímž poskytuje vašemu týmu samoobslužné zdroje a snižuje počet opakovaných dotazů.
A co víc? Automaticky generujte články do znalostní báze pomocí ClickUp Brain.
Popisy úkolů a komentáře
ClickUp umožňuje podrobné popisy úkolů a vláknové komentáře, díky čemuž mohou týmy uchovávat relevantní poznámky a diskuse související s konkrétními projekty nebo úkoly a zajistit tak zachování a dostupnost kontextu.
Ať už jde o zaznamenávání poznámek z jednání, brainstorming nápadů nebo budování znalostní báze, ClickUp poskytuje nástroje, díky kterým to zvládnete efektivněji.
Ceny ClickUp
Ať už jste samostatný uživatel, který hledá způsoby, jak zvýšit svou efektivitu, nebo velká organizace, která hledá komplexní řešení pro vývoj projektů, plány ClickUp jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily vašim ambicím.
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Co je Evernote?
Evernote je v podstatě aplikace pro pořizování poznámek, která slouží jako váš digitální zápisník, plánovač a archiv. Jako nástroj určený pro pořizování a organizaci poznámek vyniká Evernote v udržování přehlednosti a dostupnosti vašich myšlenek, výzkumů a projektů.
Hlavní funkce Evernote:
Zde je přehled mnoha funkcí, díky kterým je Evernote vhodný pro každého, kdo chce zorganizovat svůj život a zefektivnit svůj pracovní postup.
Organizace poznámek
Vytvářejte poznámkové bloky, stránky a štítky pro snadnou kategorizaci a vyhledávání informací.
Web Clipper
Ukládejte články, webové stránky a snímky obrazovky přímo do svého účtu s plným formátováním.
Skenování dokumentů
Pomocí fotoaparátu svého zařízení můžete skenovat a digitalizovat dokumenty, vizitky a ručně psané poznámky.
Synchronizace mezi platformami
Přístup k poznámkám z jakéhokoli zařízení, díky čemuž máte své informace vždy po ruce.
Ceny Evernote
Evernote nabízí několik cenových úrovní, z nichž každá má svou jedinečnou sadu funkcí a výhod.
- Navždy zdarma
- Osobní: 10,83 $ měsíčně
- Profesionální: 14,17 $ za měsíc
- Týmy: 20,83 $ za uživatele za měsíc
Je důležité si uvědomit, že bezplatný tarif Evernote má omezení na 50 poznámek. Chcete-li psát více, budete muset přejít na vyšší tarif. Na druhou stranu, v ClickUp Docs můžete vytvářet neomezený počet dokumentů, a to i v rámci bezplatného tarifu.
ClickUp vs Evernote: Porovnání funkcí
Prozkoumali jsme všechny funkce a vlastnosti obou nástrojů, abychom vám mohli přinést komplexní srovnání ClickUp vs. Evernote. Pojďme na to.
Cílová skupina uživatelů
ClickUp je určen jak pro jednotlivce, tak pro velké týmy. Kombinuje výkonné poznámky s řízením projektů a týmy napříč odvětvími využívají ClickUp pro řízení svých projektů/produktů/programů.
Evernote je především nástroj pro individuální pořizování poznámek. Umožňuje skenovat dokumenty, pořizovat zvukové poznámky a zaznamenávat účtenky, manuály nebo rodinné recepty. Ačkoli má výkonné funkce pro pořizování poznámek, postrádá schopnost integrovat tyto znalosti do akce smysluplným a škálovatelným způsobem.
Komunikace a spolupráce
ClickUp Docs funguje jako software pro úpravy dokumentů v reálném čase, který usnadňuje spolupráci, komunikaci a týmovou práci. Jeho nejvýkonnější funkce pro spolupráci jsou:
- Komentáře a zmínky
- Live chat
- Soukromé a veřejné sdílení
- Úpravy dokumentů v reálném čase
- Integrace s úkoly a sadou nástrojů pro produktivitu
Evernote má omezené funkce pro spolupráci, jako je sdílení a komentáře k poznámkám. K poznámkám můžete také přidávat úkoly.
I když jsou tyto aplikace skvělé pro společnou práci na dokumentech, byly omezující pro projekty, které vyžadují silnější přechod k sledování práce, monitorování pokroku, vyhodnocování výsledků atd.
Správa úkolů
ClickUp eliminuje izolovanost poznámek a práce. Integruje poznámky s úkoly, což vám umožňuje vytvářet akční položky, komentovat nápady a označovat uživatele. ClickUp Docs hladce spojuje myšlenky a akce. S podporou výkonného, přizpůsobitelného a flexibilního softwaru pro správu projektů udržuje ClickUp vaše poznámky a dokumenty v kontextu.
Ačkoli Evernote také nabízí možnost vytvářet úkoly, akční položky a plány, jeho funkce jsou omezené. Evernote je aplikace pro pořizování poznámek s několika funkcemi pro správu úkolů. ClickUp je však sada nástrojů pro zvýšení produktivity s výkonnou integrací úkolů a poznámek.
Styly
ClickUp Docs vám umožňuje přidávat obrázky na obálku, měnit fonty a barvy, upravovat mezery mezi řádky/odstavci, přidávat widgety/bannery, zahrnovat podstránky, obsah a další.
Evernote umožňuje i toto. Jako aplikace vytvořená výhradně pro pořizování poznámek nabízí Evernote různé typy poznámek, včetně textu, náčrtků, fotografií, zvuku, výstřižků z webu a souborů PDF.
Reporting
ClickUp usnadňuje přechod od nápadu (v ClickUp Docs ) k akci (v ClickUp tasks ) a výsledkům (na ClickUp Dashboard ). Na základě cílů, které jste si stanovili, můžete přímo v ClickUp generovat podrobné zprávy o postupu úkolů, sledování času a produktivitě.
Evernote postrádá vestavěné funkce pro vytváření reportů. Částečně je to proto, že Evernote vám pomáhá pouze vytvářet a archivovat dokumenty, podobně jako Google Docs. Kromě počtu slov, znaků, autorů atd. tedy není moc co sledovat.
Integrace
ClickUp se integruje s více než 1 000 dalšími aplikacemi, včetně nástrojů třetích stran pro sledování času, e-mailů, kalendáře a služeb pro ukládání souborů. Tento rozsáhlý ekosystém umožňuje týmům zefektivnit pracovní postupy a zajistit plynulý tok dat.
Evernote naopak nabízí menší výběr užitečných integrací. To může omezit schopnost aplikace plně se integrovat do stávajícího pracovního postupu týmu.
Funkce umělé inteligence
ClickUp Brain vylepšuje mnoho funkcí platformy, včetně poznámek. Klíčové funkce umělé inteligence integrované do funkcí pro pořizování poznámek jsou následující.
Nástroje pro psaní s umělou inteligencí: Napište e-maily, vytvořte dokumenty a generujte plány projektů. Zkontrolujte pravopis ve svých dokumentech a úkolech bez pluginů nebo rozšíření.
Shrnutí: Automaticky generujte shrnutí schůzek a akční body ze záznamů ze schůzek.
Přepisy: Automaticky převádějte hlas na text a pomocí umělé inteligence odpovídejte na otázky z vašich schůzek a klipů.
Vyhledávání pomocí AI: Ptejte se a získávejte odpovědi ze svých úkolů, dokumentů a od lidí.
Přístup Evernote k umělé inteligenci se více zaměřuje na vylepšení jeho základních funkcí pro pořizování poznámek a organizaci informací.
- Návrh obsahu: Navrhování souvisejícího obsahu pro lepší vyhledávání
- Vyhledávání pomocí AI: Usnadňuje vyhledávání informací ve vašich poznámkách, obrázcích nebo ručně psaném textu.
- Kategorizace: Automatické označování a kategorizace poznámek
Šablony
ClickUp nabízí rozsáhlé úložiště šablon pro každý případ použití, vhodné pro všechny strategie pořizování poznámek.
Nevěříte nám? Podívejte se na stovky zdrojů a špičkových šablon pro řízení projektů, které pomáhají zvýšit produktivitu. Zde je několik oblíbených šablon specifických pro ClickUp Docs:
Šablona dokumentace projektu ClickUp
Šablona pro individuální hodnocení ClickUp
Šablona dokumentu ClickUp Agency/Client Discovery
Evernote také nabízí bezplatné šablony pro osobní deníky, kreativní psaní, sledování projektů a další. Tyto šablony jsou však omezeny na pořizování poznámek a nelze je extrapolovat na řízení projektů.
Zákaznická podpora
ClickUp poskytuje komplexní zákaznickou podporu s různými zdroji, včetně centra nápovědy, videonávodů, živých webinářů a komunitního fóra. Prémiové tarify umožňují přístup k nepřetržité podpoře s působivou dobou odezvy.
Evernote nabízí podporu prostřednictvím centra nápovědy a komunitních fór, ale přímá zákaznická podpora je omezena na držitele účtů Premium a Business. To je omezení pro týmy, které potřebují okamžitou pomoc v rámci nižších tarifů.
Ceny
ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Evernote
- Navždy zdarma
- Osobní: 10,83 $ měsíčně
- Profesionální: 14,17 $ za měsíc
- Týmy: 20,83 $ za uživatele za měsíc
Vzhledem k výše uvedeným faktorům nabízí ClickUp jednoznačně komplexnější řešení pro týmy, které hledají jasný, jednoduchý a integrovaný způsob správy svých poznámek.
Ačkoli je Evernote silným konkurentem v oblasti individuálního zapisování poznámek, nestačí na podporu dynamických, kolaborativních a integrovaných pracovních postupů, které dnes týmy vyžadují.
Holistický přístup ClickUp k produktivitě, který zahrnuje pořizování poznámek, správu úkolů, komunikaci a reporting, z něj činí kompetentní alternativu k Evernote.
ClickUp vs Evernote na Redditu
Navštívili jsme Reddit, abychom zjistili, co si uživatelé myslí o ClickUp a Evernote. Když jsme na Redditu vyhledali ClickUp vs Evernote, výsledky byly ve prospěch ClickUp, který uživatelé označili za všestrannou alternativu zaměřenou na úkoly.
Jeden uživatel řekl: „Clickup je spolehlivá aplikace pro správu úkolů, která nabízí tabule, dokumenty, panely, chat a další funkce usnadňující spolupráci.“ Dodal, že tým zákaznické podpory je „skvělý a vývojový tým tvrdě pracuje na údržbě a aktualizaci aplikace.“
Není tedy divu, že ClickUp je jednou z nejlepších aplikací pro psaní poznámek pro Android.
Která aplikace pro pořizování poznámek je pro váš tým nejvhodnější?
Výsledky jsou jasné – aplikace pro pořizování poznámek ClickUp je bezkonkurenční! 🏆
Přímý a nekomplikovaný přístup Evernote k pořizování poznámek a organizaci byl kdysi průkopnický, ale dnes bledne ve srovnání s dynamickými a mnohostrannými nástroji, které od té doby vstoupily na trh.
Seznamte se s ClickUp. 💜
ClickUp nejenže vyrovná schopnosti Evernote, ale dokonce je překonává. ClickUp nabízí komplexní, kolaborativní a přizpůsobitelnou aplikaci pro pořizování poznámek pro jednotlivce i týmy.
Ať už si jen zaznamenáváte životní lekce nebo pracujete na vývoji softwaru, ClickUp se snadno přizpůsobí vašim potřebám.
A co víc? Zlepšuje pořizování poznámek tím, že je integruje do širšího ekosystému úkolů, projektů a cílů. ClickUp Brain automatizuje a zrychluje to, co můžete se svými poznámkami dělat.
Společně se ClickUp stává nejvýkonnějším komplexním řešením pro nápady, plány a akce – a to i ve verzi zdarma.
Zaujala vás tato možnost? Objevte plný potenciál ClickUp pro váš tým.