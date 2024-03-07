Smartsheet vs. Microsoft Project: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?

Řešení pro správu projektů mohou být záchranou při organizování vašich projektů a úkolů, zejména pokud je projekt relativně složitý. Výběr správného nástroje pro správu projektů však může být často poměrně náročným úkolem. Zejména když vezmete v úvahu, že existuje mnoho slibných možností, z nichž každá má své jedinečné přednosti a funkce.
Při výběru řešení pro řízení projektů však musíme jít za lesklou fasádou a hledat podstatu. Ideální nástroj by vám měl pomoci plánovat projekty, přidělovat úkoly, spravovat zdroje, umožňovat automatizované pracovní postupy a zajišťovat vyvážené pracovní zatížení celého týmu.
Proto jsme vybrali dva vynikající nástroje pro správu projektů, které jsou známé svou praktičností a správným zvládnutím základů. V tomto srovnání se podíváme na klady a zápory Smartsheet a Microsoft Project, porovnáme jejich hlavní funkce, ceny a dokonce i recenze zákazníků, abychom vám pomohli vybrat tu nejlepší možnost.
Co je Smartsheet?
Smartsheet je platforma pro správu práce, která využívá známé rozhraní tabulkového procesoru a pomáhá vám spravovat projekty, přidělovat úkoly a starat se o více projektových portfolií. Kombinuje funkce nástrojů pro správu projektů a funkcionality Microsoft Excel a jde ještě dál.
Smartsheet vám umožňuje vizualizovat historická data v grafech, prohlížet si úkoly v Ganttových diagramech a zvýrazňovat důležité úkoly v časové ose projektu.
Smartsheet vyniká flexibilitou, ale ve srovnání s některými alternativami Smartsheet postrádá výkon potřebný ke správě složitých projektových funkcí, jako je vyrovnávání zdrojů a pokročilé reportování.
Funkce Smartsheet
1. Automatizace
Automatizace pracovních postupů je oblíbená funkce Smartsheet, která vám umožňuje optimalizovat opakující se a časově náročné procesy. Má uživatelské rozhraní bez kódu s funkcí drag-and-drop, které umožňuje vytvářet jednorázové nebo opakující se pracovní postupy kombinací více akcí a cest. Můžete také nastavit spouštěče založené na událostech nebo plánu.
Kromě toho můžete pro své úkoly v oblasti řízení projektů využít i jejich sbírku předem připravených šablon pracovních postupů, včetně týdenních žádostí o stav, připomenutí termínů a dalších. To zahrnuje také prohlížení a reagování na aktualizace z nástrojů třetích stran, jako jsou Microsoft Teams nebo Slack.
2. Přizpůsobení pracovního postupu
Bridge by Smartsheet je rozhraní typu drag-and-drop, které vám umožňuje snadno přidávat bloky pracovního postupu a definovat logiku pracovního postupu tak, aby vyhovovala složitému toku procesů. Pomocí něj můžete přizpůsobit své pracovní postupy podle svých představ.
Pomocí formulářů Smartsheet můžete také vytvářet pracovní postupy pro sběr dat od interních a externích zainteresovaných stran a ukládat je přímo do tabulky. Rychle vytvořte formulář s podmíněnou logikou, díky které budou vaše otázky relevantní pro osobu, která formulář vyplňuje. Můžete také použít brandingové prvky, jako jsou barvy, loga, GIFy a obrázky, a přizpůsobit formulář podle svých požadavků.
Integrace s nástroji jako AccuWeather, FedEx, Google Translate, Salesforce, SendGrid, ServiceNow, Microsoft SharePoint a UPS Tracking vám pomůže přizpůsobit Smartsheet vašim jedinečným potřebám.
3. Spolupráce na obsahu
Díky spolupráci na obsahu ve Smartsheet můžete hladce spolupracovat s členy svého týmu, sdílet zpětnou vazbu a sledovat průběh práce v reálném čase.
Díky funkcím chatu a komentářů můžete:
- Sledujte a kontrolujte procesy z projektového listu
- Nastavte upozornění a připomenutí pro členy svého týmu
- Umožněte kolegům nebo dodavatelům/partnerům prohlížet obsah, aniž byste jim museli poskytovat přístup k listům.
- Zjednodušte správu verzí pomocí automatického uzamčení starých verzí, abyste měli jistotu, že pracujete pouze s nejnovějším obsahem.
Ceny Smartsheet
- Zdarma: Plán Forever Free
- Pro: 9 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 32 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Co je Microsoft Project?
Microsoft Project, nebo MS Project, je software pro řízení projektů, který je nabízen spolu s balíčkem Microsoft Office. Můžete jej použít k řízení jednoduchých projektů, vytváření harmonogramů, přidělování zdrojů a sledování času. Pokročilé funkce, jako jsou Ganttovy diagramy, Kanban tabule, projektové kalendáře a další zobrazení, vám pomohou spravovat několik malých i velkých projektů v jednom nástroji.
Ačkoli má ve srovnání s některými alternativami Microsoft Project strmou křivku učení, nabízí bezproblémové propojení s jinými aplikacemi a platformami Microsoft. To z něj dělá ideální volbu, pokud hledáte nástroj pro řízení projektů, který nabízí komplexní ekosystém.
Funkce Microsoft Project
1. Více zobrazení projektu
Microsoft Project nabízí několik zobrazení pro správu projektů, což je ideální pro projektové manažery a týmy. Patří mezi ně:
- Grid View pro plánování a správu seznamů úkolů
- Board View, například vizuální Kanban board a další nástroje, které pomáhají spravovat pracovní postupy a stav
- Zobrazení časové osy, jako je Ganttův diagram a další možnosti časové osy pro plánování úkolů v rámci časové osy projektu.
2. Pokročilé šablony pro plánování projektů
Šablony pro plánování projektů vám pomohou rychle organizovat úkoly a sledovat cíle projektu. Microsoft Project vám umožňuje vybrat šablony zaměřené na metodiku Agile nebo Waterfall a plánovat každou fázi projektu pomocí šablon pro plánování.
3. Dohled nad portfoliem
Díky funkcím pro správu portfolia získáte přehled o více projektech najednou. To vám umožní analyzovat výkonnostní metriky, provádět informované přidělování zdrojů a zajistit úspěšné výsledky.
Ceny Microsoft Project
On-premise/Desktop verze
- Project Standard 2021: 679,99 $ (jednorázový nákup)
- Project Professional 2021: 1129,99 $ (jednorázový nákup)
Cloudová řešení
- Projektový plán 1: 10 $ za uživatele za měsíc
- Project Plan 3: 30 $ za uživatele a měsíc
- Project Plan 5: 55 $ za uživatele a měsíc
Smartsheet vs. Microsoft Project: Porovnání funkcí
Smartsheet a MS Project kombinují jedinečné funkce, které vám pomohou co nejlépe zvládnout vaši práci. Zde je přímé srovnání Microsoft Project a Smartsheet, které vám pomůže lépe pochopit silné a slabé stránky každého z těchto řešení pro správu projektů.
1. Funkce pro spolupráci
Smartsheet má několik zajímavých funkcí pro spolupráci, které vám umožňují poskytovat oprávnění na úrovni řádků, přidávat komentáře, provádět společné úpravy a zůstat informováni o novinkách díky sledování v reálném čase. Díky tomu je ideální pro ty, kteří hledají uživatelsky přívětivý nástroj pro správu projektů a spolupráci.
Naopak, ačkoli Microsoft Project disponuje robustními nástroji pro spolupráci, nejsou tak intuitivní. Můžete přidávat komentáře, sledovat změny a dokonce provádět aktualizace v reálném čase, ale tyto funkce jsou omezené a jejich správa je náročná, zejména v desktopových verzích.
Vítěz: Smartsheet
2. Automatizace
Smartsheet nabízí automatizované pracovní postupy bez nutnosti programování, které pomáhají eliminovat opakující se úkoly a šetří čas. Obsahuje také spoustu předem připravených šablon pro vlastní pracovní postupy, ale ve srovnání s MS Projectem mu chybí šťáva.
MS Project naopak nabízí pokročilé automatizační funkce, které jsou ideální pro složité pracovní postupy a potřeby projektového řízení. Má přizpůsobitelné šablony a vestavěnou automatizaci, kterou lze využít při vytváření nových projektů.
Vítěz: Microsoft Project
3. Flexibilita projektu
Smartsheet, známý svou flexibilitou, nabízí rozhraní založené na tabulkách, které můžete snadno přizpůsobit podle svých potřeb. To vám pomůže používat tento nástroj pro rozpočtování, řízení projektů, sledování zdrojů, inventář a další, a nabízí přizpůsobivé zobrazení, které vám pomůže spravovat různé projekty.
Microsoft Project se však spoléhá na rigidní strukturu svých funkcí pro vývoj projektů a má strmou křivku učení. Ačkoli nabízí více zobrazení, díky své komplexní struktuře je ideální pouze pro konkrétní projekty.
Vítěz: Smartsheet
4. Pokročilá správa zdrojů
Vzhledem k tomu, že Smartsheet se zaměřuje především na zobrazení tabulky, nabízí jednoduché funkce pro přidělování zdrojů. To vám může pomoci při plánování projektů, sledování času a získávání dynamických reportů. Ve srovnání s konkurencí však postrádá sofistikované funkce pro plánování a optimalizaci zdrojů, jako je detekce konfliktů, vyrovnávání a další.
Pokud jde o správu a přidělování zdrojů, je však jasným vítězem Microsoft Project. Disponuje pokročilými funkcemi pro plánování zdrojů, které vám umožňují zadávat a přidělovat úkoly, sledovat programy a více projektových portfolií a získávat předem připravené zprávy pro sledování přidělování zdrojů. Můžete jej dokonce synchronizovat s jinými aplikacemi, jako je Microsoft Teams, což vám pomůže zlepšit přidělování projektů a úkolů.
Vítěz: Microsoft Project
👉🏽Přečtěte si také: Jira vs. Microsoft Project: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?
Smartsheet vs. Microsoft Project na Redditu
Co říkají lidé na Redditu o Smartsheet a Microsoft Project? Když na Redditu vyhledáte Microsoft Project vs. Smartsheet, najdete mnoho diskuzí o ideální platformě pro řízení projektů.
Většina uživatelů se shoduje, že Microsoft Project je ideální volbou, pokud již používáte Microsoft Office 365 nebo Microsoft Teams jako svou celkovou platformu pro správu práce. Jeden uživatel řekl: „Mám zkušenosti s různými rolemi v oblasti správy programů. Každá z nich má své silné stránky a výběr závisí na vašich konkrétních potřebách. Vzhledem k tomu, že váš tým již používá MS Teams, integrace platformy pro správu projektů, která s Teams hladce spolupracuje, by mohla zlepšit spolupráci. “
Smartsheet však má celkově velmi dobré recenze, především proto, že podporuje více zobrazení, jako jsou seznamy, kalendáře, Kanban tabule a formuláře. Zde je komentář uživatele Redditor: „Používal jsem MS Project, Monday, Trello a Smartsheet a ačkoli některé z uvedených programů fungují dobře v rámci svých specifických úkolů, Smartsheet mi umožnil dělat mnoho věcí dobře. Umožnil mi pracovat s projekty jako se seznamy, kalendáři nebo Kanban tabulemi a používat formuláře. Jistě, je třeba se trochu víc učit, protože je to prázdné plátno, méně strukturované, ale nedostatek struktury je také jeho silnou stránkou, která umožňuje maximální flexibilitu*. “
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Smartsheet a Microsoft Project
V souboji mezi Microsoft Project a Smartsheet není jasný vítěz. Smartsheet je flexibilní a má mnoho výkonných funkcí. Jedná se o tabulkový software, který lze použít také pro správu úkolů, vytváření pracovních postupů a správu projektů.
Na druhou stranu, Microsoft Project má hluboké kořeny v komplexním plánování. Je ideální, pokud již využíváte produkty Microsoft jako součást svých celkových obchodních a podnikových plánů. Má strmou křivku učení, ale může poskytnout stejné funkce a možnosti automatizace.
Právě v tomto případě může komplexní platforma pro správu projektů, jako je ClickUp, udělat zázraky. ClickUp je komplexní řešení pro zvýšení produktivity, které dokáže spojit všechny vaše operace na jedné platformě. Můžete tak vytvářet úkoly, automatizovat pracovní postupy, sledovat cíle projektů a spravovat celou svou organizaci pomocí jediného softwaru.
Funkce ClickUp
1. Sledujte a organizujte svou práci pomocí tabulkového zobrazení
Jděte nad rámec tradičních tabulek s funkcí Table View od ClickUp, která vám umožní vytvářet bleskově rychlé tabulky a výkonné vizuální databáze během několika minut. Pomocí tohoto zobrazení můžete:
- Organizujte úkoly a hromadně upravujte data pomocí responzivních, intuitivních tabulek.
- Vytvořte si vlastní pole v ClickUp, abyste mohli sledovat průběh úkolů, přidávat přílohy souborů a více než 15 dalších typů polí.
- Propojte databáze a více polí pomocí propojení úkolů, dokumentů a závislostí.
- Formátujte a sdílejte svůj tabulkový pohled s kýmkoli a zlepšete tak spolupráci v týmu.
2. Šablony tabulek připravené k použití
Pokud rádi používáte tabulky pro své pracovní postupy a sledování projektů, bude se vám líbit práce s šablonou tabulky ClickUp. Tato přizpůsobitelná šablona tabulky přesahuje možnosti tradičních nástrojů a umožňuje vám provádět vše od jednoduchých rozpočtů až po komplexní řízení projektů, sledování zásob, správu objednávek a mnoho dalšího.
S touto šablonou pro řízení projektů můžete:
- Uspořádejte tabulky do jednoho centralizovaného systému
- Sledujte změny v čase a spolupracujte s kolegy
- Snadný přístup k vašim datům a jejich aktualizace odkudkoli na světě
3. All-in-one platforma pro projekty
S platformou pro správu projektů ClickUp nezískáte jen základní funkce jako u jiných nástrojů. Místo toho získáte to nejlepší z nástrojů pro správu projektů, týmovou spolupráci a správu úkolů, včetně pokročilých funkcí, které vám pomohou spravovat velké týmy, sledovat termíny, zjednodušit složité a rozsáhlé projekty a ušetřit čas.
Navíc získáte pokročilé funkce pro spolupráci, které vám pomohou:
- Standardizujte a rozšiřujte osvědčené postupy v oblasti řízení projektů
- Využijte sílu umělé inteligence ClickUp Brain k zefektivnění úkolů a efektivní práci s projektovým manažerem s umělou inteligencí po vašem boku.
- Snadno plánujte a stanovujte priority, získejte podrobný přehled a více pohledů na všechny své projekty, což vám pomůže sladit je s cíli společnosti.
- Lepší spolupráce díky sdíleným dokumentům, živému sledování a internímu chatu
- Zvyšte efektivitu pomocí automatizace a reportingu
Ceny ClickUp
Zmínili jsme už, že ClickUp nabízí tarif Free Forever a další čtyři cenové možnosti, ze kterých si můžete vybrat?
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Projektové řízení pro vítězství
ClickUp je ideální volbou, která splní všechny vaše požadavky na organizační řízení projektů. Ačkoli Smartsheet a MS Project jsou samy o sobě skvělé nástroje, ClickUp si vybudoval vlastní pozici díky své plejádě užitečných funkcí, integraci AI atd. Pokud jste jej ještě nevyzkoušeli, vřele vám doporučujeme, abyste tak učinili. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!