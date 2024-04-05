Jak vypočítat taktový čas, aby bylo možné uspokojit poptávku zákazníků

V lean výrobě existuje rytmus, tempo, které řídí výrobní procesy. Tento rytmus – měřený v taktovém čase – je srdcem továren po celém světě.
V tomto blogovém příspěvku se zabýváme taktovým časem a tím, jak jej využít k posílení vašich výrobních procesů.
Co je taktový čas?
Takt time je rychlost, kterou byste měli vyrábět zboží, abyste uspokojili poptávku zákazníků, aniž byste vyráběli příliš mnoho nebo příliš málo.
Slovo „Takt“ pochází z německého leteckého průmyslu z 30. let 20. století a znamená „rytmus“ nebo „takt“. Od té doby bylo toto měřítko přijato několika výrobními organizacemi poté, co bylo popularizováno výrobním systémem Toyota.
V systému štíhlé výroby je taktový čas jednoduchý koncept, který udržuje výrobní linku v souladu s potřebami zákazníků a zajišťuje spokojenost všech zúčastněných stran.
Jak vypočítat taktový čas?
Vzorec pro výpočet taktového času je: Taktový čas = dostupný výrobní čas / poptávka zákazníků.
Rozdělíte čas, který můžete věnovat výrobě produktu, podle počtu produktů, které potřebujete vyrobit. Můžete upravit kteroukoli ze tří proměnných, abyste optimalizovali obchodní výsledky.
Podívejme se na příklad. Řekněme, že provozujete malou pekárnu v centru Paříže. Jako pekař musíte přesně vědět, jak často musíte připravovat croissanty, abyste uspokojili ranní nápor zákazníků, aniž byste přetěžovali pece nebo plýtvali surovinami. Takto byste to mohli udělat.
Krok 1: Určete poptávku zákazníků
Poptávka zákazníků je vnějším faktorem, nad kterým máte jen malou kontrolu. Začněte tedy tím. Zjistěte, kolik croissantů vaši zákazníci potřebují v jakou denní dobu.
Například při snídani a čaji může být větší poptávka po croissantech než při obědě nebo večeři. Na druhou stranu, pokud provozujete podnik na výrobu jízdních kol, může být poptávka vyšší v létě než v zimě, kdy sněží. Jako majitel/manažer podniku jste v nejlepší pozici, abyste to mohli posoudit.
Určete tedy poptávku svých zákazníků v počtu kusů, které potřebujete vyrobit. Řekněme, že poptávka vašich zákazníků je 1120 croissantů.
Krok 2: Vypočítejte si dostupný výrobní čas
Dostupný výrobní čas máte pod kontrolou, v závislosti na vaší kapacitě, strojním vybavení, velikosti týmu atd. Chcete-li sledovat podrobné údaje o tom, kolik času zabere každý proces nebo jaká je produktivita každého zaměstnance, vyzkoušejte software pro sledování času pro malé podniky.
Prozatím si vezměme jednoduchý příklad. Pokud váš tým tvoří jedna osoba, která pracuje 8 hodin denně, 5 dní v týdnu, a každý den má hodinu přestávku/schůzku, máte k dispozici 35 hodin týdně.
(1 pekař 8 hodin 5 dní) – (1 hodina * 5 dní)
Pokud máte čtyři pekaře, kteří si rovnoměrně rozdělují dvě 8hodinové směny, sedm dní v týdnu, bez přestávky, máte k dispozici 224 hodin týdně.
(8 hodin 7 dní 4 pekaři)
Krok 3: Použijte vzorec taktového času
Takt time = dostupný výrobní čas/poptávka zákazníků
V tomto příkladu je taktový čas vaší pekárny croissantů 224/1120 = 0,2 nebo 1/5 hodiny.
To znamená, že pokud připravíte croissant za 12 minut, efektivně uspokojíte poptávku zákazníků. Tato informace pomůže vašim pekařům plánovat svůj čas. Pokud není možné hnětet těsto, připravit rohlík a také ho upéct, budete se muset buď smířit s tím, že neuspokojíte poptávku zákazníků, nebo najmout více pekařů!
Takt time ve vztahu k jiným časovým metrikám
Pokud jste pracovali ve výrobě, určitě jste slyšeli o řadě časových metrik, jako je dodací lhůta, doba zpracování, doba cyklu atd. V projektovém řízení času se tyto metriky vzájemně propojují. Jak ale souvisí s taktovým časem? Pojďme to zjistit.
- Doba realizace: Čas od zadání objednávky do jejího doručení.
- Doba dotyku: Doba, po kterou se pracovníci dotýkají produktu, tj. přidávají mu hodnotu.
- Cycle time: Čas potřebný k dokončení jednoho cyklu výroby od začátku do konce.
Vraťme se k příkladu croissantů.
Doba realizace
Doba dodání je čas mezi okamžikem, kdy zákazník objedná croissant, a okamžikem, kdy jej obdrží. V tomto případě jsou croissanty připraveny předem a čekají na objednávky, takže doba dodání může být otázkou sekund. Doba dodání však může být mnohem delší, pokud v téže pekárně vyrábíte dorty na zakázku.
Hlavní rozdíl mezi lead time a takt time spočívá v tom, že první z nich zahrnuje administrativu, zpracování, balení atd., zatímco druhý je obvykle pouze výrobní čas.
Doba dotyku
Doba zpracování je doba od okamžiku, kdy pekař obdrží suroviny, do okamžiku, kdy naskládá croissanty na plech. Jakýkoli nástroj pro správu času, který ve své firmě používáte, tyto informace snadno zaznamená.
Doba dotyku je pouze ta část výrobního procesu, kdy tým/stroj aktivně pracuje, tj. proces tvorby hodnoty. Takt time zahrnuje také veškerou dobu čekání a přesunu.
Například pokud pekař potřebuje 10 minut na přípravu těsta, ale musí 10 minut čekat, než bude kuchyňský stůl připraven k použití, taktový čas je 20 minut, ale dotykový čas je 10 minut.
Cyklický čas
Cycle time je průměrná doba, kterou pekaři potřebují k výrobě croissantů.
Cyklický čas = dostupný výrobní čas/skutečný počet vyrobených jednotek
Takt time porovnává kapacitu s poptávkou, zatímco cycle time porovnává kapacitu se skutečnými hodnotami.
Pokud se vám zdá, že je to příliš mnoho metrik k výpočtu, zde je důvod, proč byste měli věnovat pozornost taktovému času.
Výhody a omezení taktového času
Takt time slouží jako vodítko pro to, co musíte stihnout v daném čase, abyste uspokojili poptávku trhu. To se dá aplikovat i mimo oblast výroby.
Pokud jste autorem obsahu, který pracuje 8 hodin denně, a poptávka po vašich službách je 2 články denně, musíte napsat jeden článek každé 4 hodiny, což je váš taktový čas.
Pokud pracujete ve stavebnictví a dostáváte zakázky na stavbu dvou domů ročně, vaše taktová doba je 6 měsíců. Dobrý software pro sledování doby výstavby by vám měl sdělit, zda lze vaši práci v daném čase a s danou kapacitou dokončit.
Takt time pomáhá firmám pochopit, kdy, kolik a jak často vyrábět. Zde je vysvětleno, jak to pomáhá.
Výhody taktového času
Sladění výroby s poptávkou: Sladění vaší produkce s poptávkou zákazníků zabrání nadprodukci nebo podprodukci.
Eliminace plýtvání: Takt time zohledňuje maximální počet jednotek, které můžete prodat v daném časovém období. S touto znalostí můžete eliminovat plýtvání tím, že budete vyrábět správný počet kusů, objednávat správné množství surovin, zaměstnávat přesný počet lidí atd.
Zlepšení předvídatelnosti: Poptávka zákazníků funguje jako kotva pro výrobní proces. Pomáhá předvídat, kolik můžete prodat a kolik surovin/kapacit týmu/času strojů budete potřebovat. To vám umožní předem identifikovat a zmírnit rizika.
Zvýšení produktivity: Takt time vám přesně řekne, jak produktivní musíte být, abyste maximalizovali výnosy. To pomáhá vedoucím pracovníkům a správcům zařízení optimalizovat jejich zdroje.
Například pokud jeden pekař nedokáže vyrobit 280 croissantů za den, je neproduktivní a je třeba nějakým způsobem zasáhnout.
Pokud jste tým softwarových inženýrů, použijte software pro sledování času pro vývojáře, abyste identifikovali taktový čas a optimálně přidělili zdroje k jeho dosažení.
Zlepšení zajištění kvality: Takt time bývá krátký, proto musí vedoucí výroby stanovit jasné standardy zajištění kvality. Pomáhá to zefektivnit výrobu, aby byly dodržovány standardy kvality.
Optimalizace výkonu programu: Takt time pomáhá harmonizovat různé prvky výroby, od úrovně zásob a alokace pracovní síly až po plánování zdrojů.
Stejně jako každá metrika má i taktový čas určitá omezení. Pojďme se na ně podívat.
Omezení taktového času
Rigidita na dynamických trzích: V odvětvích, kde se poptávka zákazníků může měnit stejně rychle jako počasí, může rigidita taktového času představovat omezení. Je to jako plánovat piknik několik týdnů předem, jen aby pak pršelo. Bez flexibility umožňující rychlé přizpůsobení se může systém potýkat s problémy.
Přílišný důraz na uniformitu: Takt time předpokládá určitou uniformitu, protože zohledňuje průměrnou poptávku a průměrnou dobu výroby. Ve skutečnosti je poptávka málokdy stabilní.
Převzetí kontroly: Takt time předpokládá, že lze kontrolovat několik faktorů, jako je dostupnost zaměstnanců, provozuschopnost strojů atd., což často není pravda.
Navzdory svým omezením je taktový čas skvělým nástrojem pro optimalizaci výroby napříč odvětvími, produkty a službami. Zde je několik praktických kroků pro správné zavedení taktového času.
Implementace taktového času do projektů
Implementace taktového času do projektů může proměnit chaotické pracovní postupy v efektivní, ale vyžaduje pečlivou koordinaci a robustní software pro správu produktů, jako je ClickUp. Projděte si následujícího průvodce krok za krokem, který vám pomůže s implementací.
Krok 1: Pochopte rytmus poptávky vašich zákazníků
Poptávka zákazníků je málokdy jednotná. Abyste mohli odhadnout a předvídat poptávku, musíte rozumět jejím výkyvům. Pokud používáte ClickUp jako nástroj pro řízení výroby, můžete trendy sledovat vizuálně.
ClickUp Dashboard lze přizpůsobit tak, aby vizualizoval prodeje, aktivitu objednávek, trendy výnosů a další. Můžete jej také porovnat s cíli a KPI.
Krok 2: Sledujte dostupnost napříč procesy
Výpočet „dostupného výrobního času“ zahrnuje sledování řady věcí, jako například:
Dostupnost strojů: Pokud pracujete na sdílené výrobní lince, potřebujete informace o tom, kdy jsou stroje k dispozici.
Dostupnost týmu: Jakou práci mají vaši zaměstnanci v současné době a kdy jsou k dispozici? Sledování času v ClickUp umožňuje členům týmu sledovat svou práci na detailní úrovni. Zobrazení pracovní zátěže vám poskytne celkový přehled o této metrice u všech členů týmu.
Dostupnost materiálu: Kdy dorazí vaše suroviny? Pokud je váš tým k dispozici dříve, než dorazí suroviny, budete plýtvat jeho časem. K efektivnímu zmapování těchto závislostí je ideální zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp.
K sledování všech těchto metrik a výpočtu dostupného výrobního času můžete použít aplikaci pro denní plánování. Tyto šablony časových záznamů mohou také pomoci shromáždit všechny informace potřebné k informovanému rozhodování.
Krok 3: Vypočítejte taktový čas
Takt time je dostupný výrobní čas dělený poptávkou zákazníků. K výpočtu Takt time použijte pole vzorců ClickUp. Přidejte do dashboardu pokrok ve vztahu k cílům.
Naplánujte svůj projekt tak, abyste dosáhli taktového času. Neustále sledujte, jak si vedete v porovnání s poptávkou zákazníků.
Pokud jste v projektovém řízení nováčkem, zde je několik šablon projektového harmonogramu ClickUp, které vám pomohou začít.
Krok 4: Identifikujte úzká místa a optimalizujte výkon
Problém s taktovým časem je, že neuspokojí veškerou poptávku. Například pokud je poptávka zákazníků po croissantech 5 000 místo 1 120, váš taktový čas je 2,4 minuty, což je téměř nemožné dosáhnout.
Cílem taktového času není nutit se k jeho dosažení, ale využít jej k optimalizaci vašeho výkonu. Pokud tedy vzroste poptávka, můžete:
Přijměte svou situaci: Spokojte se s uspokojením pouze části poptávky zákazníků, kterou můžete. I když to udržuje podnikání stabilní, zároveň to znamená promarnění významné příležitosti.
Zvyšte kapacitu: Investujte do dalších strojů nebo lidských zdrojů, abyste zvýšili výrobní čas. Pokud například mixér trvá příliš dlouho, než připraví těsto, můžete to identifikovat jako úzké místo a mixér vyměnit.
Přepracujte produkt: Pokud výroba současného produktu trvá příliš dlouho, můžete jej přepracovat, aniž by to mělo vliv na zákaznickou zkušenost. Můžete například zmenšit velikost croissantu, abyste z stejného množství surovin vyrobili více kusů.
Automatizace: Montážní linky jsou dokonalým příkladem automatizace. Pokud nejste připraveni zavést montážní linku ve své pekárně, zkuste jednoduchou automatizaci pro fakturaci, nákupy atd.
ClickUp Automations nabízí více než 100 šablon pro zefektivnění pracovních postupů, rutinních úkolů, předávání projektů a dalšího.
Dosáhněte svých cílů v oblasti taktového času s ClickUp
Takt time je skvělý metrický ukazatel, který daleko přesahuje rámec výroby. Jedná se o základní rytmus, který může koordinovat úspěch v různých odvětvích, od rušných továrních hal až po dynamické prostory pro vývoj softwaru. Pomáhá synchronizovat trh s vaší kapacitou.
Nástroj pro správu projektů ClickUp pomáhá sledovat, měřit a dosahovat cílů taktového času. Díky funkcím pro sledování času, vytváření reportů, dashboardů a výpočtů ClickUp efektivně podporuje procesy štíhlého řízení.
Ať už působíte ve stavebnictví nebo v oblasti vývoje softwaru, funkce ClickUp pro řízení provozu zvyšují efektivitu a produktivitu. Vyzkoušejte to sami.
Často kladené otázky o taktovém čase
1. Jaký je rozdíl mezi taktovým časem a cyklem?
Cycle time je průměrná doba, která je v současné době potřebná k výrobě hotového produktu. Takt time je rychlost, kterou byste měli vyrábět zboží, abyste uspokojili poptávku zákazníků.
Takt time porovnává kapacitu s poptávkou, zatímco cyklus porovnává kapacitu se skutečnými hodnotami.
- Cyklický čas = dostupný výrobní čas/skutečný počet vyrobených jednotek
- Takt time = dostupný výrobní čas/poptávka zákazníků
2. Jaký je vzorec pro výpočet takt time?
Takt time = dostupný výrobní čas/poptávka zákazníků
3. Co je taktový čas ve výrobě?
Tach time je letecký termín pro měření namáhání, kterému je vystaven letecký motor. Často se zaměňuje s Takt time, což je termín používaný ve výrobě.
Takt time je ideální rychlost výroby, která uspokojí poptávku zákazníků bez nadprodukce nebo podprodukce.