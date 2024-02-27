Loom vs. Zoom: Který video nástroj je nejlepší v roce 2025?

Osobní schůzky nejsou vždy praktické, zejména pro vzdálené nebo hybridní týmy. Naštěstí správná kombinace digitálních komunikačních nástrojů vyplňuje mezery a umožňuje vám zůstat v kontaktu se svým šéfem, spolupracovníky a klienty pouhým stisknutím tlačítka.
Problém je, že existuje spousta nástrojů pro videokonference. Která možnost je nejlepší?
Pokud stojíte na rozcestí, možná váháte mezi Loom a Zoom. Obě platformy vám nabízejí výhody videokonferencí a nahrávání obrazovky, ale i další zajímavé výhody. Ať už potřebujete nástroj pro profesionální schůzky, školu nebo jen pro udržení kontaktu s přáteli a rodinou, je dobré pochopit silné a slabé stránky Loom a Zoom, abyste našli tu nejlepší možnost.
V tomto průvodci rozebíráme, jak každá platforma funguje, porovnáváme jejich funkce a představujeme vám ne tak tajnou alternativu, která Zoom a Loom zcela zastíní.
Co je Zoom?
Zoom začínal jako nástroj pro videokonference, ale dnes nabízí širokou škálu funkcí, od online schůzek a webinářů po videohovory a živé videokonference.
Zoom je uživatelsky přívětivá platforma, kterou lidé používají jak pro osobní, tak pro profesionální komunikaci. Nabízí především videokonference, které vám umožňují spojit se v reálném čase s ostatními lidmi bez ohledu na časové pásmo. Má však také funkce jako sdílení obrazovky, tabule, nahrávání a dokonce i služby přepisu.
Funkce Zoom
Zoom nabízí trochu všeho, takže není divu, že je tato platforma nejoblíbenějším nástrojem pro videokonference na světě. Podívejte se na nejužitečnější funkce Zoomu.
1. Videokonference
Zoom se prezentuje jako komplexní platforma pro sjednocenou komunikaci. Virtuální schůzky jsou samozřejmě jeho hlavní doménou, ale nabízí také plánovače schůzek, VoIP telefony a chatovací nástroje. Je k dispozici pro Windows, Mac, iOS a Android, takže můžete vytvářet, připojovat se a plánovat schůzky na jakémkoli zařízení.
Pokud máte obavy z „Zoom bombingu“, můžete být klidní, protože Zoom bere bezpečnost velmi vážně. Všechna setkání jsou šifrována. Platforma také nabízí zabezpečení založené na rolích, přístupové kódy a čekárny, které zabraňují nechtěným osobám vstoupit do vašich setkání.
2. Nástroje pro spolupráci
Zoom přidal mnoho funkcí pro spolupráci, jako je týmový chat, nahrávání videa a tabule, aby profesionální týmy mohly pracovat efektivně. Mezi vynikající funkce patří sdílení obrazovky a tabule Zoom, které jsou velmi užitečné pro prezentace, ukázky a společné relace. Uživatelé mohou také sdílet své obrazovky v reálném čase a dynamicky komunikovat během videokonferencí. Pokud se někdo nemůže zúčastnit schůzky, použijte funkci nahrávání nebo přepisy, aby bylo snazší sdílet schůzku po jejím skončení.
A pokud máte chuť oživit své schůzky na Zoomu, platforma nabízí také virtuální pozadí a emodži. Nejsou to sice nezbytné doplňky, ale díky nim jsou schůzky zábavnější! 🎉
3. Integrace
Přepínání mezi Zoomem, Slackem, Gmailem a Microsoft Excelem není žádná zábava. Naštěstí se Zoom integruje s mnoha oblíbenými pracovními nástroji. Možná budete stále muset přepínat mezi platformami, ale integrace Zoomu rozhodně zefektivní vaše pracovní postupy.
4. AI
Zoom AI Companion je nová funkce, která má velký potenciál. Požádejte Zoom AI, aby:
- Zpracovávejte nahrávky pomocí analytických nástrojů, indikátorů témat a inteligentních kapitol.
- Vytvářejte programy schůzek a souhrny
- Získejte statistiky prezentací
- Automaticky překládejte 32 jazyků
- Psaní odpovědí v chatu
- Shrňte chatové vlákna
- Pište e-maily a popisy událostí pro Zoom Events
- Vytvářejte obsah na tabuli
AI Companion od Zoom je zdarma ke všem placeným tarifům Zoom, tak proč to nezkusit?
Ceny Zoom
- Základní: Zdarma
- Výhoda: 13,33 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Business: 18,33 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Business Plus: 22,49 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Ceny na vyžádání
Co je Loom?
Loom je nejlépe známý jako nástroj pro nahrávání obrazovky, ale přidal mnoho užitečných funkcí, které si vzdálené týmy zamilují. S Loomem můžete nahrávat videa ze své obrazovky – a volitelně přidat záběry z webové kamery – a generovat odkaz, který můžete okamžitě sdílet se svým týmem, klienty a dalšími. Na rozdíl od tradičních platforem pro videokonference, jako je Zoom, je Loom asynchronní, takže s ostatními lidmi nekomunikujete v reálném čase.
Funkce Loom
S Loomem sice nemůžete pořádat živá setkání, ale tato platforma je stále oblíbenou volbou pro sdílení pokynů, zpětné vazby nebo vysvětlení, které si příjemce může prohlížet znovu a znovu. Pojďme se podívat na nejoblíbenější funkce Loomu.
1. Nahrávání obrazovky
Hlavní funkcí Loom je možnost nahrávat a sdílet záznamy obrazovky pouhými několika kliknutími. Vzhledem k tomu, že můžete nahrávat jak obrazovku, tak webovou kameru, Loom usnadňuje vytváření osobnějšího a poutavějšího asynchronního zážitku. Můžete dokonce přidávat úkoly, výzvy k akci, komentáře a emodži, aby byla videa ještě poutavější.
Upřímně řečeno, bezplatná verze Loom je docela robustní. Pokud chcete základní nástroj pro nahrávání obrazovky, je dostupný jak pro jednotlivce, tak pro malé týmy. Samozřejmě můžete vždy zaplatit, pokud chcete pokročilejší funkce, ale bezplatný nástroj pro nahrávání obrazovky je velkým prodejním argumentem.
Loom je k dispozici také jako desktopová aplikace, mobilní aplikace nebo rozšíření pro Chrome, takže můžete nahrávat a sdílet informace kdekoli, kde preferujete pracovat.
Stejně jako Zoom nabízí i Loom vysoce kvalitní zabezpečení na podnikové úrovni. Umožňuje vám přizpůsobit nastavení uchovávání dat a ochrany soukromí, stejně jako nastavit jednotné přihlášení a další bezpečnostní opatření.
2. Úpravy a personalizace
Pokud se vám nahrávka nepovedla napoprvé, nezoufejte. Loom nabízí řadu funkcí pro úpravy, které vám pomohou odstranit chyby, spojit klipy nebo dokonce přizpůsobit video pomocí log a miniatur. Díky funkci Edit by Transcript, která vám ušetří spoustu času, můžete videa upravovat stejně jako písemné dokumenty.
3. Integrace
Kdo má čas opustit Google Docs, nahrát Loom a pak ho vložit zpět do svého PM řešení? Nikdo to nechce dělat, takže využijte integrace Loom k vložení nebo sdílení Loomů se svými kolegy pouhými několika kliknutími.
4. AI
Loom také naskočil na vlnu umělé inteligence, aby práci zrychlil a usnadnil. S Loom AI mohou uživatelé generovat tituly a shrnutí jediným kliknutím. Umělá inteligence generuje přepis videa a analyzuje jej, aby:
- Psaní e-mailů
- Automatické vkládání CTA
- Odstraňte výplňová slova a nevhodné pauzy
- Automaticky generujte úkoly z přepisu nebo poznámek ze schůzek
- Převést jeden Loom na personalizované varianty
- Překládejte více než 50 jazyků
Nevýhodou je, že Loom AI není zahrnut v měsíčním předplatném. Loom účtuje za přístup k AI 4 $/měsíc na uživatele, fakturované ročně. 🤖
Ceny Loom
- Starter: Zdarma
- Business: 12,50 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podniky: Ceny na vyžádání
Loom vs Zoom: Porovnání funkcí
Lidé rádi zařazují Zoom a Loom do stejné kategorie, ale nejsou úplně stejné. Největší rozdíl spočívá v tom, že Zoom je synchronní platforma, kde veškerá interakce probíhá v reálném čase, zatímco Loom je asynchronní platforma, kde si předem nahráváte zprávy, upravujete je a sdílíte je se svým týmem pro budoucí použití.
Ale to nejsou jediné rozdíly. Porovnejme funkce Loom a Zoom, abychom zjistili, v čem vyniká každé z těchto řešení.
AI
Zoom i Loom nabízejí funkce založené na umělé inteligenci, i když se jejich užitečnost a cena liší. Zoom AI překládá 32 jazyků, zatímco Loom zvládá více než 50. Zoom i Loom AI vytvářejí e-maily, píší chaty a generují metriky.
V tomto případě však musíme dát přednost Loomu. Schopnost umělé inteligence odstranit výplňová slova, generovat personalizované zprávy z jediného videa a vytvářet úkoly ji činí cennější než umělou inteligenci Zoomu. Za přístup k umělé inteligenci Loomu budete muset zaplatit další poplatek, ale mnoho uživatelů tvrdí, že to stojí za to.
Vítěz: Loom
Nástroje pro zapojení a spolupráci
Již víme, že Zoom je lepší pro živé videokonference, zatímco Loom je lepší pro nahrávání obrazovky. Oba nabízejí nástroje pro zapojení a spolupráci, i když pro různé účely, takže záleží na tom, které funkce nejlépe vyhovují vašemu stylu práce. 🛠️
Zoom nabízí interaktivní nástroje, jako jsou tabule, ankety a breakout rooms, které jsou ideální pro zapojení diváků do schůzek v reálném čase. Loom usnadňuje zapojení, ale hlavně prostřednictvím komentářů, reakcí a zaznamenaných zpětných vazeb. To dává uživatelům čas na interakci s obsahem vlastním tempem. To je ideální pro každého, kdo se bojí udělat chybu v etiketě Zoomu.
Žádná z těchto možností není lepší než ta druhá; záleží pouze na tom, k čemu nástroj chcete používat a co od něj očekáváte.
Vítěz: Zoom pro živou spolupráci; Loom pro asynchronní práci nebo dokumentovanou zpětnou vazbu
Ceny
Pokud se zaměříme pouze na ceny, Zoom je dražší než Loom. Jeho úroveň Pro je asi o 1 dolar dražší než Loom. Pokud však zaplatíte 4 dolary měsíčně za uživatele za doplněk AI od Loom, Zoom je levnější.
Vzhledem k tomu, že Zoom a Loom plní dvě odlišné funkce, nejde o zcela rovnocenné srovnání. Obě platformy nabízejí základní bezplatné tarify, takže je můžete vyzkoušet a zjistit, která z nich vám nejlépe vyhovuje.
V konečném důsledku se však Loom jeví jako nejvýhodnější z hlediska poměru cena/výkon, vzhledem k vyšším nákladům na plány Zoom Business a Business Plus.
Vítěz: Loom
Zoom vs Loom na Redditu
Zoom i Loom mají své klady a zápory. Doporučujeme poslechnout si názory běžných uživatelů, abyste zjistili, která platforma je pro vaše použití nejvhodnější.
Jeden uživatel Redditu považoval Loom za revoluční nástroj pro zákaznickou podporu a řekl: „Právě jsem pro celý svůj tým pořídil předplatné Loom. Myslím, že je to skvělý nástroj pro nové způsoby komunikace se zákazníky.“
Ne každý však Loom miluje. Jiný uživatel Redditu říká: „Jsem jediný, kdo Loom nesnáší? Proč musím vytahovat sluchátka a sledovat video, ve kterém popisujete něco, co byste mohli snadno vyjádřit jednou větou? Nebo jsem prostě příliš starý, abych to pochopil?“
Firemní uživatelé jednoznačně preferují Zoom pro synchronní komunikaci, zejména ve srovnání s řešeními jako Microsoft Teams. Jeden uživatel řekl: „Zoom na rozdíl od Teams prostě funguje. Pracujeme se Zoomem již 3 roky a ani jednou jsme nedostali žádost o pomoc od uživatele. Používáme také jejich telefonní systém, takže je to aplikace typu vše v jednom, která je pro naše uživatele velmi užitečná.“
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Loom vs Zoom
Zoom a Loom jsou populární z dobrého důvodu, ale tyto komunikační nástroje nezvládnou všechno. Zoom postrádá komplexní správu projektů, zatímco Loom stále zaostává v oblasti komunikace a zapojení.
ClickUp je snadnou odpovědí na debatu Zoom vs. Loom. Nejenže integrujeme nástroje jako Zoom, ale také podporujeme komplexní spolupráci na jednom místě. Konečně komplexní řešení pro plánování, komunikaci a provádění práce.
Snadné nahrávání obrazovky
ClickUp nenabízí nativní videokonference, ale integrujeme platformy jako Zoom, aby bylo naplánování živých videochatů s vašimi spolupracovníky hračkou.
Funkce ClickUp Clip však snadno nahrazuje řešení jako Loom. Nahrajte si obrazovku nebo kartu prohlížeče, přidejte hlas pomocí mikrofonu, okamžitě sdílejte videa se svými kolegy a vytvářejte úkoly z nahrávek. Vzhledem k tomu, že ClickUp je primárně řešením pro správu projektů, přidáte kontext ke zprávám rychlostí jednoho kliknutí.
Komplexní spolupráce
Zoom se nám líbí, ale velká část dnešních pracovních postupů probíhá asynchronně. ClickUp podporuje asynchronní komunikaci pomocí zobrazení Chatu, které vám poskytuje kompletní historii chatů pro jeden projekt nebo úkol – už nikdy nebudete muset přepínat mezi Slackem a svými úkoly. Pro vizuální spolupracovníky podporuje ClickUp Whiteboards spolupráci v reálném čase pro brainstorming, mapování procesů a mnoho dalšího.
Časově úsporný nástroj AI
ClickUp AI je nástroj umělé inteligence, který nahradí všechny ostatní. Řekněte naší umělé inteligenci, jaká je vaše pracovní role, a ona vám přizpůsobí návrhy tak, abyste ušetřili co nejvíce času. Nejenže slouží jako užitečný chatbot pro vyhledávání lidí, úkolů a dokumentů v ClickUp, ale umělá inteligence také automatizuje předávání, vytváří šablony, generuje přepisy a mnoho dalšího.
Sdílejte videa za kratší dobu v ClickUp
Videa Zoom jsou skvělá pro napodobení osobních rozhovorů online, zatímco profesionálové používají videa Loom ke sdílení zpětné vazby v digitálních pracovních prostorech. Oba nástroje mají své místo a čas, ale zdaleka nejsou dokonalé.
Ušetřete více času a přestaňte přecházet mezi komunikačními platformami. ClickUp se integruje se Zoomem pro videozprávy v reálném čase a nabízí jednoduché nahrávání jedním kliknutím, které přidává kontext k jakémukoli projektu.
Vyzkoušejte ClickUp a přesvědčte se o našich schopnostech v oblasti spolupráce na vlastní oči. Vytvořte si nyní svůj bezplatný pracovní prostor ClickUp.