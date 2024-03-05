Mural vs. Microsoft Whiteboard: Který nástroj pro práci s tabulemi je nejlepší?

Pokud jste rozptýlený tým v různých částech světa, který se snaží sdílet nápady, digitální nástroj pro spolupráci vám přijde na pomoc a udrží vás všechny ve spojení a zajistí tok informací.
Mural a Microsoft Whiteboard jsou dva oblíbené nástroje, které vám a vašemu týmu umožňují spolupracovat na sdílených tabulkách a vývojových diagramech, ať jste kdekoli.
Vybrat jeden z nich? Volba není snadná.
Mural má dynamické šablony a integruje se s platformami jako Google Drive, takže můžete ukládat své digitální kresby. Microsoft Whiteboard nabízí nekonečné plátno a úzkou integraci s produkty Microsoft, takže nemusíte měnit své pracovní postupy, i když se váš stack rozšiřuje o další nástroje.
Pojďme se podívat blíže na to, který nástroj je pro váš tým vhodnější.
Co je Mural?
Mural je digitální nástroj pro spolupráci, který týmům nabízí živé a uživatelsky přívětivé prostředí pro brainstorming, plánování a realizaci jejich nejinovativnějších projektů.
Díky Mural mohou týmy z různých odvětví – designu, inženýrství nebo marketingu – spolupracovat v reálném čase, bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházejí. Díky rozsáhlým šablonám můžete provádět strukturované brainstormingové sezení, strategické plánování a vše mezi tím.
Integrační možnosti nástroje Mural s dalšími významnými platformami, jako jsou Microsoft Teams a Google Drive, vám pomohou zefektivnit pracovní postupy a snadno sdílet soubory, zpětnou vazbu a aktualizace.
Ať už pracujete na malém projektu nebo řídíte složité procesy, můžete zvýšit produktivitu týmu a realizovat společnou vizi díky flexibilnímu a poutavému pracovnímu prostoru Mural.
Funkce Mural
Nástrojová sada Mural je plná funkcí, které usnadňují a zatraktivňují týmovou práci. Podívejme se na některé z jejích jedinečných schopností:
Funkce spolupráce v reálném čase aplikace Mural spojuje váš globální, rozptýlený tým. Budete moci vidět aktualizace v reálném čase, což zajistí, že všichni budou na stejné vlně. Je to jako pracovat ve stejné místnosti, bez ohledu na to, kde se nacházíte.
Tato funkce je zásadní pro rychle se vyvíjející projekty, které vyžadují okamžitou zpětnou vazbu a iterativní procesy návrhu. Zvyšuje schopnost vašeho týmu rychle a efektivně reagovat na změny.
2. Šablony připravené k použití
Jednou z nejzajímavějších funkcí Muralu je jeho rozsáhlá knihovna šablon. Nejedná se pouze o šablony, ale o nástroje, které vám pomohou nastartovat váš projekt, ať už se jedná o brainstorming, plánování sprintu nebo provádění SWOT analýzy.
Knihovna vám pomůže ušetřit čas a zajistit konzistentnost napříč projekty, takže nemusíte vytvářet pracovní postupy od nuly.
S Muralem se můžete rovnou pustit do práce, která je důležitá, a to díky osvědčenému rámci, který podporuje produktivitu a kreativitu.
3. Digitální poznámkové lístky
Vy a členové vašeho týmu můžete rychle zaznamenávat nápady a organizovat je na virtuální tabuli pomocí lepících poznámek Mural.
Tato funkce je užitečná pro vizuální myslitele, protože pomáhá kategorizovat myšlenky, hlasovat pro nápady a stanovovat priority úkolů.
Jednoduchost lepících poznámek v kombinaci s výkonem digitální organizace zlepšuje schopnost vašeho týmu efektivně brainstormovat, což usnadňuje vizualizaci konceptů a rychlejší rozhodování.
4. Hladká integrace
Integrace s jinými nástroji je oblast, ve které Mural skutečně vyniká. Propojuje se s několika platformami, včetně Microsoft Teams, Google Drive a Slack.
Pokud váš tým pracuje v jiných ekosystémech, ale hledá vylepšený zážitek z používání whiteboardu, tato interoperabilita je něco, co stojí za vyzkoušení.
Zjednodušuje přenos informací a centralizuje komunikaci, což usnadňuje udržování jediného zdroje pravdivých informací pro vaše projekty.
Mural vám umožní trávit méně času přecházením mezi aplikacemi a místo toho se soustředit na spolupráci a realizaci.
Ceny Mural
- Zdarma: Zdarma
- Team+: 12 $/člen za měsíc
- Podnikání: 17,99 $/člen za měsíc (účtováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Co je Microsoft Whiteboard?
Microsoft Whiteboard je digitální nástroj pro spolupráci, který funguje jako virtuální tabule. Na rozdíl od fyzické tabule nabízí Microsoft Whiteboard nekonečné plátno, na které mohou lidé psát, kreslit, přidávat obrázky a lepít poznámky. Nekonečné plátno znamená, že vždy máte dostatek místa pro zaznamenání svých nápadů.
A pokud rádi používáte pero, oceníte jeho intuitivní funkce pro psaní perem a dotykové ovládání. Díky funkcím, jako jsou různé typy a barvy per, tvary a šablony, získáte přirozenější zážitek z psaní a kreslení.
Jako součást sady produktivního softwaru a nástrojů společnosti Microsoft zajišťuje úroveň interoperability a zabezpečení, kterou podniky očekávají. Díky tomu je atraktivní volbou pro organizace, které jsou hluboce zakořeněny v produktech společnosti Microsoft.
Funkce Microsoft Whiteboard
Díky svým všestranným funkcím promění Microsoft Whiteboard váš digitální pracovní prostor v dynamické místo pro nápady, strategii a týmovou práci.
1. Intuitivní psaní perem
Intuitivní nástroj MS Whiteboard, navržený tak, aby napodoboval plynulost pera na papíře, vám umožňuje kreslit, čmárat a psát s přesností a lehkostí.
Během brainstormingu můžete do dokumentů vkládat poznámky, používat obrázky, vytvářet diagramy nebo si dělat poznámky. Můžete také pořizovat ručně psané poznámky, které se převedou na text, aby se snáze organizovaly a sdílely. Intuitivní funkce psaní rukou dělá z Microsoft Whiteboard software pro vizuální myslitele.
2. Neomezený pracovní prostor
Vstupte do světa, kde vaše nápady neznají hranic, díky nekonečnému plátnu Microsoft Whiteboard. Tato funkce přináší nový pohled na prostor v digitální spolupráci a umožňuje vám a vašemu týmu neustále rozšiřovat své myšlenky, aniž by vám došel prostor.
Nekonečné plátno vám umožní zachytit každý detail, což je ideální pro komplexní brainstormingové sezení nebo rozsáhlé plánování projektů. Je to jako mít nekonečnou digitální roli papíru, kterou můžete posouvat podle toho, jak proudí vaše kreativita.
3. Hladká integrace s ekosystémem Microsoft
Díky hladké integraci Whiteboardu můžete plně využít potenciál ekosystému Microsoft.
Od snadné synchronizace s dokumenty Office 365 až po přímé propojení s MS Teams pro spolupráci v reálném čase – díky této funkci se Whiteboard perfektně hodí do vašeho pracovního postupu.
Jde o zvýšení produktivity bez narušení způsobu práce vašeho týmu, aby byla spolupráce snadnější a efektivnější.
4. Inteligentní rozpoznávání
Své brainstormingové sezení můžete vylepšit pomocí inteligentní funkce rozpoznávání aplikace Microsoft Whiteboard. Díky tomuto chytrému nástroji, který přemění hrubé náčrtky na jasné a přesné tvary a diagramy, budou vaše nápady vypadat přehledně a profesionálně.
Ať už jde o nastiňování procesů, brainstorming nebo jen čmáranice, inteligentní rozpoznávání vám umožní soustředit se na kvalitu vašich myšlenek, nápadů a obsahu, nikoli na kvalitu vašich náčrtků a kreseb.
Jedná se o vynikající funkci, která vám pomůže rychle uspořádat vaše myšlenky a zlepšit celkovou přehlednost vašich společných projektů.
Ceny Microsoft Whiteboard
- Zdarma
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,5 USD/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Aplikace Microsoft 365 pro firmy: 8,25 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Mural vs. Microsoft Whiteboard: Porovnání funkcí
Zde je stručné srovnání funkcí nástrojů Mural a Microsoft Whiteboard, dvou předních nástrojů pro designové myšlení.
|Funkce
|Mural
|Microsoft Whiteboard
|Spolupráce v reálném čase
|Ano
|Ano
|Šablony
|Ano
|Ano
|Integrační možnosti
|Ano
|Ano
|Nekonečné plátno
|Ne
|Ano
|Intuitivní kreslení
|Ano
|Ano
|Lepicí poznámky
|Ano
|Ne
|Inteligentní rozpoznávání tvarů
|Ne
|Ano
|Interaktivní obsah
|Ano
|Ano
|Hladká integrace do ekosystému Microsoft
|Ne
|Ano
|Facilitační nástroje
|Ano
|Ne
1. Spolupráce v reálném čase
Vzhledem k tomu, že vzdálené týmy se stávají normou, musí nástroje pro práci s tabulemi a vývojovými diagramy disponovat robustními funkcemi pro spolupráci v reálném čase. Podívejme se, který nástroj je pro vás v této oblasti nejvhodnější.
S Mural je spolupráce v reálném čase hračkou. Poskytuje sdílený prostor, kde mohou členové týmu v reálném čase sledovat, jak se vyvíjejí příspěvky ostatních. Mohou používat komunikační nástroje, jako jsou komentáře a chaty, a dokonce upozornit na konkrétní oblasti plátna pomocí funkce laserového ukazovátka.
Microsoft Whiteboard je integrován do Microsoft Teams a nabízí uživatelům Microsoftu možnost spolupráce.
Obě nástroje nabízejí robustní spolupráci v reálném čase, ale výběr může záviset na vašem stávajícím pracovním postupu. Pokud vaše organizace již využívá jiné produkty Microsoft, dejte přednost Microsoft Whiteboard.
Pro platformově nezávislý přístup však Mural nabízí bohatou sadu funkcí pro spolupráci, které dobře fungují s různými nástroji a službami.
2. Šablony
Mural a Microsoft Whiteboard nabízejí šablony, které mohou výrazně urychlit plánování.
Mural nabízí rozmanité šablony, které vyhovují různým odvětvím a potřebám projektů. Od agilních sprintů po empatie mapy, tyto šablony jsou navrženy pro rychlou adaptaci, což vám umožní zahájit kolaborativní sezení se strukturovaným přístupem.
Microsoft Whiteboard také poskytuje šablony, ale zaměřuje se na integraci s jinými nástroji Microsoftu, což umožňuje konzistenci a kompatibilitu v rámci sady Microsoft, například pro týmy používající Office 365.
Mural má navrch díky širší škále šablon, zatímco síla Microsoft Whiteboard spočívá v integraci s balíkem Microsoft.
3. Nekonečné plátno
Na jakých projektech pracujete? To vám pomůže určit, zda potřebujete nekonečné plátno.
Mural
Mural poskytuje poměrně velké plátno, ale není skutečně nekonečné. Obecně je však pro většinu projektů a kolaborativních sezení více než dostačující a získáte dostatek prostoru pro dokumentaci široké škály nápadů a příspěvků.
Microsoft Whiteboard
Nekonečné plátno v Microsoft Whiteboard je ideální pro mapování složitých diagramů nebo rozsáhlých pracovních postupů.
Umožňuje týmům neustále rozšiřovat svůj pracovní prostor, což je funkce obzvláště užitečná pro složité a rozsáhlé brainstormingy.
Mural vs. Microsoft Whiteboard: Kdo je vítězem?
Verdikt souboje mezi Mural a Microsoft Whiteboard nakonec závisí na tom, co váš tým nejvíce oceňuje.
Pokud jsou vaší prioritou integrace do ekosystému Microsoft a nekonečné plátno, jasným vítězem je Microsoft Whiteboard. Je ideální pro týmy, které již pracují s sadou nástrojů Microsoft, a nabízí neomezený prostor pro spolupráci.
Naopak Mural vyniká svou širokou škálou šablon a robustními integračními schopnostmi napříč všemi platformami, nejen nástroji Microsoftu. Je ideální volbou pro týmy, které potřebují komplexní funkce podporující mnoho typů projektů, zejména v prostředí vzdálené práce.
V podstatě je Microsoft Whiteboard vaší volbou pro nekonečnou škálovatelnost v rámci známé platformy, zatímco Mural je všestranný nástroj, který je připraven řešit s vámi složité a rozmanité týmové projekty.
Vyberte si Microsoft Whiteboard pro plynulý zážitek zaměřený na Microsoft nebo Mural pro univerzální platformu s bohatými funkcemi.
Mural vs. Microsoft Whiteboard na Redditu
Zkušenosti z Redditu ukazují, že Mural je ideální pro složité úkoly, zatímco Microsoft Whiteboard je jednodušší alternativou pro uživatele Teams.
Komentář uživatele Redditor zdůraznil, jak Mural podporuje vzdálenou kvalitativní analýzu, a demonstroval tak jeho sílu v usnadňování mezinárodní spolupráce.
„Nedávno jsme tento nástroj použili k dokončení analýzy pracovního postupu s naším týmem v Číně, EU a USA.“
Uživatel také poukázal na to, že Mural nabízí placené předplatné pro vytváření tabulek s bezplatnou spoluprací hostů, což dokazuje jeho přístup přátelský k týmové práci. Uživatel také doporučil, abyste v případě, že hledáte alternativu k Muralu, zvážili jedinečné funkce a výhody každého nástroje.
Naopak uživatelé Microsoft Whiteboard ocenili jeho snadnou integraci s Teams a nabídku jednoduché možnosti pro uživatele, kteří již jsou součástí ekosystému Microsoft.
Rozhodnutí mezi těmito dvěma nástroji závisí na konkrétních požadavcích vaší firmy na spolupráci a pracovní postupy.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Microsoft Whiteboard vs. Mural
Pokud jste stále nerozhodní a hledáte alternativy k Microsoft Whiteboard a Mural, měli byste zvážit ClickUp.
S ClickUp získáte přístup k multifunkční tabuli s bohatými funkcemi a jednotnému pracovnímu prostoru pro správu vašich projektů, který umožňuje spolupráci týmu a zjednodušuje sledování pokroku.
Díky své univerzálnosti je ClickUp ideální pro ty, kteří chtějí uklidit svůj digitální pracovní prostor a soustředit se na dosahování výsledků.
ClickUp Whiteboards: Vizualizujte nápady a snadno spolupracujte
Máte potíže se zachycením nápadů svého týmu vizuálně poutavým a praktickým způsobem? ClickUp Whiteboards nabízí výkonné řešení, které vám umožní vizuálně a efektivně spolupracovat, aniž byste museli obětovat srozumitelnost nebo profesionalitu.
Představte si neomezený pracovní prostor, kde může váš tým v reálném čase brainstormovat, mapovat projekty a navrhovat řešení. Ať už plánujete nový projekt nebo brainstormujete návrhy produktů, ClickUp Whiteboards eliminuje potřebu přepínat mezi různými nástroji, zefektivňuje váš pracovní postup a maximalizuje efektivitu.
- Proměňte nápady z brainstormingu v konkrétní úkoly přímo na tabuli.
- Propojte dokumenty a přidávejte komentáře, abyste měli všechny důležité informace přehledně uspořádané a snadno dostupné.
- Užijte si spolupráci v reálném čase, která umožňuje každému členovi týmu přispívat a být vyslyšen.
ClickUp Whiteboards podporuje plynulou týmovou práci a umožňuje vašemu týmu společně vytvářet, opakovat a rozvíjet nápady.
ClickUp Mind Maps: Uspořádejte si své myšlenky
Brainstorming je umění a ClickUp Mind Maps jsou jeho plátnem. Nabízejí dynamický způsob, jak zachytit a propojit vaše myšlenky, rozložit složité nápady na zvládnutelné části pro lepší přehlednost a porozumění.
Zachyťte prchavé nápady a složité souvislosti snadno pomocí flexibilního rozhraní s funkcí drag-and-drop. Využijte jeho úkolové myšlenkové mapy k propojení a úpravě pracovních postupů.
Pro kreativnější práci nebo úvodní diskuse v rámci projektu použijte k vytvoření diagramů myšlenkové mapy založené na uzlech. Volně brainstormujte a poté své nápady přímo proměňte v proveditelné úkoly na mapě. Jakmile diagramy dokončíte, můžete přímo z mapy vytvářet úkoly.
Ať už plánujete uvedení produktu na trh nebo strategii marketingové kampaně, myšlenkové mapy ClickUp vám pomohou vidět celkový obraz, aniž byste ztratili přehled o detailech.
ClickUp také nabízí mnoho šablon myšlenkových map, které mohou změnit váš způsob uvažování a plánování.
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě zde potřebujete tabuli s podporou AI, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly.
A pokud nedokážete úplně vysvětlit nějaký koncept, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuální představu na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
Šablony tabule ClickUp: Váš plán k úspěchu
Proč začínat od nuly, když můžete stavět na základech gigantů? Šablony tabule ClickUp jsou vaší zkratkou k produktivitě a nabízejí řadu předem připravených formátů pro každou potřebu.
- Šablona ClickUp Matrix Whiteboard vám pomůže stanovit priority úkolů na základě náročnosti a důležitosti. Pomocí tohoto vizuálního nástroje můžete vytvořit strategii pro řešení problému nebo konceptu a přijímat rozhodnutí.
- Šablona Roadmap Whiteboard od ClickUp připravuje půdu pro jasné a realizovatelné časové plány projektů. Získejte přehled o životním cyklu projektu, sledujte jej a využijte data k rozhodování o budoucích projektech.
- Šablona ClickUp Research Whiteboard vám pomůže uspořádat vaše zjištění a poznatky tak, abyste dosáhli maximálního účinku. Je to skvělá šablona pro zaznamenávání informací z testů použitelnosti a rozhovorů se spotřebiteli.
- Šablona Project Update Whiteboard od ClickUp informuje všechny o nejnovějším vývoji projektu. Použijte ji k získání přehledu o stavu rozpočtu a problémech.
Díky funkcím, které pokrývají všechny aspekty projektového řízení a týmové spolupráce, je ClickUp více než jen důstojným konkurentem skvělého nástroje pro práci s tabulemi – často je to nejlepší volba pro týmy, které chtějí maximalizovat svůj potenciál.
Ceny ClickUp
Najděte ideální řešení pro svůj tým
Volba mezi nástroji Mural a Microsoft Whiteboard závisí na konkrétních požadavcích vašeho týmu. Pokud potřebujete pracovat s širší sadou nástrojů, může být vaší volbou Mural; pokud chcete maximálně využít Microsoft Office, možná se přikloníte k Microsoft Whiteboard.
Ať už vás láká univerzálnost nástroje Mural nebo integrace do ekosystému Microsoft Whiteboard, komplexní sada funkcí ClickUp nabízí to nejlepší z obou nástrojů pro spolupráci, což z něj dělá nejlepší software pro bílé tabule, jaký si můžete vybrat.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a objevte nejlepší způsob, jak sdílet nápady a proměnit je ve skutečnost.