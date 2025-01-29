9 nejlepších softwarových nástrojů pro moodboardy, které vám pomohou uspořádat designové nápady do soudržného celku

Umělci v jakékoli oblasti – ať už jde o psaní, malování nebo design – často bojují s tím, jak efektivně sdělit své designové koncepty klientům. Jako by toho nebylo dost, situace se ještě zhorší, když narazí na překážku v kreativních projektech a nemají tušení, jakou estetiku zvolit! 😅
Právě zde vstupuje do hry transformativní síla softwaru pro tvorbu moodboardů! Nabízí čisté, přehledné digitální plátno, na kterém můžete prezentovat a organizovat abstraktní nápady a přidat strukturu jakémukoli kreativnímu procesu.
Pokud se vám nedaří vyjádřit svou vizi, jste unaveni nepředvídatelnými nástroji AI pro tvorbu umění nebo jen hledáte inspiraci pro svůj další projekt, máme pro vás řešení! V tomto snadno srozumitelném průvodci prozkoumáme složitosti kvalitních moodboardů a představíme devět nejlepších softwarových nástrojů pro tuto práci.
Co je software pro tvorbu moodboardů?
Dny ručně vyráběných moodboardů, které vyžadovaly hodiny vystřihování z časopisů a lepení, jsou dávno pryč! ✂️
Digitální moodboardy jsou nyní velmi populární díky své schopnosti dodat charakter neurčitým návrhovým konceptům. Podobně jako umělecké koláže mohou tyto nástroje obratně shromažďovat grafiku, text, vzorky barev, materiály a různé prvky, aby zachytily samotnou podstatu finálního návrhu.
Tyto univerzální nástroje, známé také jako digitální inspirační tabule, tabule nápadů nebo tematické tabule, se používají v širokém spektru kreativních činností. Od vytváření identity značky po formování estetiky produktu, doladění rozvržení webových stránek a rozvíjení estetických a stylových konceptů – tyto nástroje se staly nepostradatelnými v každém designovém projektu.
Nástroje pro tvorbu moodboardů obvykle podporují grafické designéry, interiérové designéry, animátory, ilustrátory, filmaře a módní návrháře. Existují dva hlavní typy digitálních aplikací nebo softwaru pro tvorbu moodboardů:
- Digitální kolážové moodboardy: Nejběžnější a nejvíce uživatelsky přívětivý typ moodboardu, který obsahuje kompilaci obrázků a textu a je vhodný pro začátečníky.
- 3D rendery: Vylepšuje jednoduchou kolážovou moodboardovou tabuli integrací designových prvků do 3D prostředí.
Co byste měli hledat v softwaru pro tvorbu moodboardů?
Než investujete do softwaru pro tvorbu moodboardů, je třeba zvážit několik faktorů. Podívejte se na některé standardní vlastnosti, které můžete očekávat:
- Přizpůsobení: Umožňuje přizpůsobení barevných schémat, pozadí a písem tak, aby ladily s podstatou vašeho projektu a zároveň byly vizuálně přitažlivé.
- Rozhraní typu drag-and-drop: Umožňuje snadno přidávat designové prvky, jako jsou obrázky, texty, tvary a další, a také měnit velikost a polohu položek.
- Různé šablony: Dostupnost šablon moodboardů je skvělým výchozím bodem, pokud pracujete s profesionálními návrhy a tématy, jako je nábytek a rozvržení webových stránek.
- Kompatibilita s mobilními zařízeními: Zajišťuje, že můžete pracovat na své moodboardové tabuli kdekoli a kdykoli.
- Integrační možnosti: Díky integraci můžete propojit svůj moodboard s oblíbenými aplikacemi pro design a práci s obrázky a získat rychlý přístup k vysoce kvalitním vizuálním prvkům.
- Nástroje pro živou spolupráci: Usnadňují společnou úpravu a zpětnou vazbu při práci s týmem.
9 krásných programů pro tvorbu moodboardů, které vám pomohou vymyslet skvělé designové motivy
Pojďme se pustit do práce – náš seznam devíti špičkových programů pro tvorbu moodboardů vám pomůže vybrat ideální řešení pro váš projekt!
Od uživatelsky přívětivých aplikací vhodných pro začátečníky až po sofistikovanější designové nástroje pro profesionály – každý si přijde na své. ✏️
1. ClickUp
Ať už konceptualizujete svůj další projekt nebo hledáte centralizované centrum pro správu estetiky více projektů, ClickUp vám poskytne komplexní podporu! V jádru se jedná o řešení pro správu projektů, ale díky svým bohatým funkcím pro vizuální spolupráci je ideální pro navrhování moodboardů!
Využijte ClickUp Whiteboards a vytvářejte moodboardy okamžitě na plynulém rozhraní s funkcí drag-and-drop. Získáte nekonečné plátno pro mapování rozsáhlých designových témat. Využijte vestavěné nástroje, jako jsou zvýrazňovače, pera a lepící poznámky, a vdechněte život svým koncepčním mapám.
Můžete experimentovat s různými rozvrženími koláží a přidávat fotografie, ilustrace a další designové prvky, abyste naplánovali svou nástěnku!
Kreativita vyžaduje pozornost k složitým prvkům, jako jsou fonty, očekávání uživatelů a celková estetika, aby prošla kontrolou atmosféry. V dnech, kdy vás kreativita prostě nepolíbí, se můžete spolehnout na šablonu moodboardu ClickUp.
Tato šablona vám a vašemu týmu poskytuje sdílené plátno, na kterém můžete v reálném čase brainstormovat nápady a experimentovat s různými ikonami, ilustracemi, barevnými schématy a typografií.
ClickUp nabízí více než 1 000 dalších šablon pro nejrůznější témata a scénáře. Váš designérský tým si zamiluje šablonu ClickUp Design Board, zatímco ti, kteří se zabývají videoprodukcí, ocení šablonu ClickUp Storyboard!
Kromě tabule ClickUp nabízí řadu nástrojů pro spolupráci, které urychlí vaše projekty. Můžete například použít zobrazení ClickUp Chat a funkci Proofing k diskusi o pracovních postupech a sdílení zpětné vazby.
Jakmile je návrh hotový, stačí označit svého spolupracovníka a zahájit schvalovací proces.
Více než 15 zobrazení ClickUp může být velkým pomocníkem pro profesionály v oblasti UI/UX a produktové týmy, které se snaží zefektivnit své pracovní postupy v rámci krátkých termínů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Všestranné řešení pro moodboardy a správu designových projektů
- Možnost živé spolupráce a sdílení
- Tabule a myšlenkové mapy pro snadné přizpůsobení moodboardů
- Praktická lišta nástrojů pro úpravy s rozsáhlou knihovnou zdrojů
- Zobrazení chatu, emodži, zmínky a komentáře pro živou a asynchronní komunikaci
- Integrace s více než 1 000 nástroji, včetně e-mailů a aplikací pro správu obrázků
- Připravené moodboardy a designové šablony
- Digitální pera a zvýrazňovače pro vizualizaci nápadů
- Integrovaný kalendář a sledování času
- Nativní AI asistent pro generování nápadů, kreativních návrhů, designových briefů atd.
- K dispozici na mobilních a stolních platformách.
- Možnosti automatizace rutinních úkolů
Omezení ClickUp
- Pro nováčky může být učení se používání tohoto softwaru náročné.
- Více možností automatizace by mohlo být přínosné (v současné době jich je více než 100).
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. GoMoodboard
GoMoodboard, známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním, má pevnou reputaci jako jedna z nejpopulárnějších aplikací pro digitální moodboardy na našem seznamu.
Tento univerzální nástroj nabízí celou řadu šablon moodboardů pro vytváření úchvatných vizuálních koláží. Můžete se také rozhodnout pro prázdné plátno a přizpůsobit si svůj moodboard od základu.
Pomocí funkce drag-and-drop můžete snadno přesouvat objekty po plátně. GoMoodboard vám umožňuje přidávat komentáře pod každý obrázek, abyste dosáhli svých komunikačních cílů s klienty nebo kolegy.
Nejlepší na tom je, že je zcela zdarma a své moodboardy můžete snadno sdílet pomocí jediného odkazu. Až budete hotovi, stačí uložit a publikovat! 🎉
Nejlepší funkce GoMoodboard
- K vytvoření moodboardu není třeba žádný účet.
- Funkce drag-and-drop pro přesouvání obrázků v aplikaci mood board
- Funkce komentářů pro spolupráci
- Rychlé publikování
- Několik možností šablon moodboardů, se kterými můžete pracovat
Omezení GoMoodboard
- Žádná rozsáhlá podpora pro spolupráci v reálném čase
- Týmy, které hledají bohaté možnosti designu, jej možná nebudou považovat za příliš užitečný.
Ceny GoMoodboard
- Zdarma
Hodnocení a recenze GoMoodboard
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
3. Pinterest
Pinterest, který je od svého spuštění v roce 2010 kultovní oblíbenou platformou, vyniká jako oblíbená volba mezi kreativními lidmi hledajícími inspiraci. Platforma upřednostňuje snadnost a jednoduchost, což z ní činí vynikající zdroj pro vytváření moodboardů pro více projektů bez nutnosti složitých úprav.
Pinterest nabízí širokou škálu zdrojů z oblasti filmu, televize, fotografie, životního stylu, receptů a interiérového designu a poskytuje tak pokladnici referencí pro moodboardy pro prakticky jakékoli kreativní úsilí!
Každý prvek, nazývaný „pin“, je propojen s webovou stránkou, což vám umožňuje jej snadno stáhnout, sdílet nebo nahrát. Připnutím těchto vizuálních prvků na vaše moodboardy si usnadníte výběr nápadů, které rezonují s vašimi ambicemi.
Kromě těchto skvělých funkcí si Pinterest získal naše srdce tím, že je zcela zdarma a přístupný všem! 🥰
Nejlepší funkce Pinterestu
- Vhodné pro začátečníky v navrhování moodboardů
- Ukládá váš pokrok
- Rozsáhlé mediální zdroje
- Efektivní vyhledávací filtry pro vaše vlastní moodboardy nebo moodboardy jiných uživatelů
- Nabízí rozšíření pro prohlížeče, která vám pomohou ukládat odkazy na vaše moodboardy.
Omezení Pinterestu
- Reklamy mohou občas narušovat uživatelský zážitek.
- Na některých zařízeních může docházet k chybám.
Ceny Pinterestu
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze na Pinterestu
- G2: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 240 recenzí)
4. Canva
Canva, původně navržená jako univerzální kreativní platforma, nabízí bohatou sbírku šablon moodboardů, díky čemuž je preferovanou volbou jak pro design, tak pro tvorbu storyboardů.
Kromě těchto připravených šablon můžete také vytvářet své vlastní jedinečné návrhy. Využijte nástroje drag-and-drop k hladké integraci různých prvků a vytvořte moodboard, který dokonale vystihuje vaši koncepci!
Vytváříte storyboardy? Tento všestranný software poskytuje přístup k rozsáhlé knihovně fontů, designových prvků a stockových obrázků, díky čemuž můžete dát tvar svým ambiciózním nápadům.
Uživatelsky přívětivé rozhraní Canva je vhodné jak pro začátečníky, tak pro zkušené designéry a zjednodušuje tvůrčí proces jak na počítači, tak na mobilním zařízení.
Nejlepší funkce Canva
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Funkce drag-and-drop
- Snadné sdílení a exportování
- Vylepšovač obrazu zkvalitní vaše vizuály
- Poskytuje rozsáhlou sbírku fontů, designových prvků a obrázků.
- Spousta možností šablon moodboardů
Omezení Canva
- Vzhledem k omezením velikosti souborů nemusí být vhodný pro vysoce kvalitní grafiku.
- Načítání webové verze může trvat déle.
Ceny Canva
- Canva zdarma
- Canva Pro: 119,99 $/rok na uživatele (roční fakturace)
- Canva pro týmy: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 500 recenzí)
5. InVision
InVision se zaměřuje na zvýšení efektivity týmu a spolupráci v reálném čase. Ačkoli se jedná o špičkový nástroj pro správu pracovních postupů pro designéry, nabízí také stylovou a uživatelsky přívětivou funkci moodboardu.
Tato funkce umožňuje snadnou organizaci obsahu a zajišťuje vizuálně přitažlivý a intuitivní proces.
Díky funkci drag-and-drop a mnoha šablonám, se kterými lze pracovat, je pro designéry poměrně snadné vytvářet zde moodboardy. InVision se odlišuje svou univerzálností – není omezen na jednu platformu.
Ať už používáte mobilní zařízení nebo počítač, tato aplikace pro moodboardy podporuje různé typy souborů a zajišťuje plynulý zážitek.
Nejlepší funkce InVision
- Nástroje pro týmovou spolupráci zaměřené na týmovou práci
- Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcí drag and drop.
- Podporuje textová pole
- Nabízí širokou škálu šablon od renomovaných tvůrců šablon.
- Integrace s nástroji jako Microsoft Teams a Slack
Omezení InVision
- Někdy se může načítat pomalu.
- Není k dispozici pro Android.
Ceny InVision
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze InVision
- Capterra: 4,6/5 (730+ recenzí)
- iOS App Store: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
6. StudioBinder
StudioBinder poskytuje přizpůsobené šablony pro tvůrce obrazového a video obsahu. Tato univerzální platforma vám umožňuje efektivně organizovat vaše projekty pomocí funkcí, jako jsou seznamy záběrů a storyboardy. Můžete dokonce během několika sekund upravit velikost snímku, rozložení a specifikace obrázku.
Tento software pro tvorbu moodboardů nabízí speciální sekce pro prvky jako lokace, postavy, kostýmy, rekvizity a další, to vše v elegantním a efektivním designu.
StudioBinder zefektivňuje váš pracovní postup tím, že vám umožňuje snadno nahrávat scénáře a přeskupovat scény nebo nastavení pomocí rychlých akcí drag-and-drop. Pokud vytváříte moodboardy pro dlouhé produkční plány, přidejte přestávky a důležité poznámky a přiřaďte místa natáčení.
Kromě toho nástroj poskytuje sledování verzí, aby byl váš projekt organizovaný a v pořádku.
Nejlepší funkce StudioBinder
- Umožňuje tisk a sdílení
- Rychlá spolupráce a zpětná vazba
- Nabízí flexibilní přizpůsobení rozložení s ohledem na velikost rámečků.
- Komplexní seznam záběrů a nástroj pro tvorbu storyboardů, které vylepší váš tvůrčí proces.
Omezení StudioBinder
- Funkce Undo může být pro některé uživatele nepohodlná.
- Uživatelské rozhraní může být pro začátečníky matoucí.
Ceny StudioBinder
- Starter: 25 $/měsíc
- Indie: 42 $/měsíc
- Profesionální: 85 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze StudioBinder
- G2: 3,7/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (méně než 10 recenzí)
7. Mural
Mural je více než jen digitální nástroj pro tvorbu moodboardů; je to komplexní software pro vizuální spolupráci, který zjednodušuje pracovní postupy. S pomocí funkcí obrázků a poznámek v Muralu můžete diskutovat a snadno sdílet své designové nápady se svým týmem.
Od funkce drag-and-drop až po vytváření složitých moodboardů – Mural je skvělým místem pro brainstorming a vytváření dynamických a interaktivních zážitků s vaším týmem. Můžete dokonce zahrnout ankety, které vašemu tvůrčímu procesu dodají další rozměr.
Mural jde nad rámec tradičního pořizování poznámek a umožňuje vám přidávat nápady a úkoly prostřednictvím přizpůsobitelných lepících poznámek a textových polí. Zvyšte přehlednost změnou barev a seskupením informací, abyste identifikovali vzorce a vymysleli nová řešení.
Mural se neomezuje pouze na vizuální prvky; hladce se integruje s Noun Project, GIPHY a Unsplash, což vám umožňuje vizuálně vyjádřit i složité nápady.
Nejlepší funkce Mural
- Ideální pro týmovou spolupráci
- Intuitivní rozhraní s funkcí drag-and-drop
- Četné šablony
- Přístupnost na různých zařízeních
Omezení nástroje Mural
- Ceny mohou být relativně vyšší.
- Jeho uživatelské rozhraní nemusí vyhovovat všem designérům.
Ceny Mural
- Zdarma
- Team+: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 17,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Mural
- G2: 4,6/5 (více než 1 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 115 recenzí)
8. Moodzer
Moodzer, uživatelsky přívětivý a bezplatný nástroj pro tvorbu moodboardů, zjednodušuje tvůrčí proces díky svému intuitivnímu designu. Jeho všestranné funkce vám umožňují používat jej současně jako nástroj pro tvorbu moodboardů a koláží .
Všestrannost Moodzeru sahá až k začlenění textu, který můžete umístit kamkoli na obrázek. Můžete přizpůsobit palety barev a fonty a zároveň máte možnost nastavit velikost mezer mezi obrázky. Získáte tak komplexní sadu nástrojů pro vytvoření působivého moodboardu.
Pomocí změny velikosti, filtrů, úprav barev a překryvných prvků mohou designéři dosáhnout požadovaného vizuálního efektu. Moodzer vám umožní snadno a přesně realizovat vaše kreativní nápady.
Nejlepší funkce Moodzeru
- Organizace obrázků ve strukturovaném mřížkovém systému
- Filtry a úpravy barev
- Uživatelsky přívětivá platforma pro začátečníky i profesionály
- Integrovaná úprava obrázků
Omezení Moodzeru
- Nedostatek šablon nemusí být lákavý.
- Reklamy v bezplatném tarifu mohou rušit pozornost.
Ceny Moodzeru
- Zkušební verze: Navždy zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Moodzer
- Zatím nejsou k dispozici žádná hodnocení.
9. Evernote
Evernote vyniká jako univerzální software pro tvorbu moodboardů, který nabízí rychlý přístup k zaznamenávání návrhářských nápadů. Přizpůsobte si svou práci vytvořením projektových poznámkových bloků a hladce do nich integrujte obrázky, abyste vytvořili personalizované moodboardy. Všechny poznámky můžete také uložit offline.
Spolupracujte snadno s týmy a využijte řadu přizpůsobení, která vyhovují vašemu tvůrčímu procesu. Evernote vám umožňuje snadno přetahovat a přidávat obrázky a poskytuje plátno přístupné z vašeho telefonu, tabletu nebo prohlížeče, které vám pomůže vylepšit vizuální správu projektů.
Panel nástrojů vám také umožňuje měnit barvu, velikost nebo styl písma. Do poznámky můžete snadno přidávat obrázky, tabulky a text, abyste mohli popustit uzdu své kreativitě. Tato aplikace je obzvláště vhodná pro filmaře a agentury, které hledají lepší techniky pro tvorbu nápadů.
Nejlepší funkce Evernote
- Zápisníky pro konkrétní projekty
- Komplexní vyhledávací funkce
- Ukládá všechny poznámky offline
- Vhodné pro filmaře
Omezení Evernote
- Uživatelé bezplatného tarifu nemusí mít přístup k poznámkám offline.
- Na Macbooku může občas docházet k chybám.
Ceny Evernote
- Navždy zdarma
- Osobní: 10,83 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 14,17 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
Oživte své moodboardy s ClickUp!
Když slova nestačí, moodboardy nastupují jako vizuálně působivý a komplexní způsob komunikace a vyjádření, který bez námahy artikuluje nápady a estetiku.
Vylepšete svůj projekt pomocí tabulek a šablon ClickUp, které jsou navrženy tak, aby vás provedly od návrhu až po dokončení. Je to ideální odrazový můstek pro vaše kreativní snažení, který vám pomůže rozjet vaše projekty odkudkoli! Začněte tím, že si ještě dnes vytvoříte bezplatný účet! 🎨