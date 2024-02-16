10 integrací Typeform pro propojení vašich aplikací v roce 2025

Pokud jste projektový manažer, kreativní profesionál nebo student zabývající se sběrem dat, určitě jste se již setkali s Typeform. Jedná se o online nástroj pro vytváření průzkumů a formulářů, který umožňuje vytvářet interaktivní a poutavé formuláře, průzkumy a kvízy.
Ale víte co? Tento druh automatizačního softwaru je ještě lepší díky integraci třetích stran.
Se správnými nástroji můžete Typeform proměnit v personalizované velitelské centrum, které se hladce propojí s vašimi oblíbenými aplikacemi a rychle shromáždí užitečné informace.
Kde najdete ten správný integrační software, který můžete přidat k této úžasné platformě? Už nemusíte hledat! Sestavili jsme seznam 10 nejlepších integrací Typeform, které splňují různé potřeby a preference.
Co byste měli hledat v integracích Typeform?
Výběr z různých dostupných integrací Typeform může být vzrušující, ale i ohromující. Abyste tyto nástroje využili na maximum, zvažte následující faktory:
- Snadné použití: Vyberte si uživatelsky přívětivé integrace s jednoduchým nastavením.
- Přizpůsobení: Hledejte integrace, které nabízejí flexibilitu a možnosti přizpůsobení.
- Spolehlivost a podpora: Upřednostněte integrace se spolehlivým výkonem a responzivními systémy podpory.
- Bezpečnost: Vyberte integrace, které splňují přísné bezpečnostní standardy, zejména pokud jde o citlivé informace.
- Škálovatelnost: Zvažte integrace, které mohou růst s vašimi měnícími se potřebami a poskytují dlouhodobé řešení.
Nyní budete lépe připraveni vybrat integrace Typeform, které vylepší váš pracovní postup a učiní váš digitální pracovní prostor ještě výkonnějším a přizpůsobeným vašim preferencím.
10 nejlepších integrací Typeform, které můžete použít
Díky rozsáhlé knihovně integrací je Typeform oblíbeným nástrojem milionů společností po celém světě. Propojuje se s oblíbenými aplikacemi používanými na moderních pracovištích a sjednocuje nástroje vašeho týmu do jedné platformy.
Zapomeňte na neustálé přepínání mezi aplikacemi – Typeform má vše, co potřebujete.
Zde je 10 nejlepších integrací Typeform, které vám zlepší uživatelský zážitek:
1. ClickUp
Integrace ClickUp s Typeform usnadňuje týmům propojení jejich interaktivních formulářů a průzkumů s úkoly projektového řízení. Když někdo vyplní formulář Typeform, automaticky se v ClickUp vytvoří úkol se správnými podrobnostmi, což všem šetří čas a snižuje počet chyb.
Formuláře Typeform můžete dokonce vložit přímo do úkolů ClickUp, takže všechny informace související s úkoly budete mít na jednom místě. Pomáhá to týmům lépe spolupracovat, automatizovat úkoly a zajistit, aby informace zůstaly aktuální na obou platformách. Je to praktický způsob, jak snadno kombinovat sběr dat a řízení projektů.
A pokud se stále obáváte, že se vaše formulářová data ztratí, můžete se spolehnout na funkci univerzálního vyhledávání ClickUp, která vám pomůže rychle najít všechny informace. Pomocí univerzálního vyhledávání můžete rychle najít soubory v ClickUp, oblíbených aplikacích a lokálních discích, a to vše z jednoho centrálního místa. Tato funkce usnadňuje přístup k informacím na pracovišti, a to i napříč týmy a odděleními.
Univerzální vyhledávání ClickUp je vysoce přizpůsobivé; učí se z vašich interakcí a preferencí a poskytuje tak personalizovanější a efektivnější výsledky vyhledávání.
Funkce Universal Search, přístupná z Command Center, Global Action Bar nebo z plochy, nabízí pohodlné prohledávání celého pracovního prostoru ClickUp pouhým kliknutím.
Podpora více než 20 oblíbených aplikací zjednodušuje vyhledávání obsahu, což z něj činí časově úsporné řešení pro uživatele, kteří hledají komplexní, ale uživatelsky přívětivý přístup k vyhledávání důležitých informací.
Pokud dáváte přednost konkrétnějšímu a propracovanějšímu vyhledávání, použijte funkci „Rozšířené vyhledávání“ aplikace ClickUp. Umožní vám vyhledávat vaše oblíbené aplikace přímo z univerzálního vyhledávacího pole. Díky tomu můžete rychle najít a otevřít konkrétní integrace, aniž byste je museli vyhledávat jednotlivě.
A pokud se nechcete obtěžovat s integrací více nástrojů, jednoduše přejděte na ClickUp Forms. Jedná se o jednu z nejlepších alternativ Typeform, která pomáhá vytvářet, přizpůsobovat a spravovat formuláře přímo v ClickUp, takže není nutné přepínat mezi platformami.
Tato konsolidace nejen zjednodušuje uživatelský zážitek, ale také minimalizuje riziko vzniku datových sil a nesrovnalostí. Díky centralizaci všeho v ClickUp mohou týmy disponovat jednotným pracovním prostorem, ve kterém mohou snadno spravovat projekty, úkoly a odeslané formuláře.
Kromě toho ClickUp Forms View nabízí pokročilé funkce automatizace. Týmy mohou nastavit pravidla a spouštěče na základě odeslaných formulářů, automatizovat opakující se úkoly a snížit manuální pracovní zátěž.
Například odeslaný formulář může automaticky spustit vytvoření následných úkolů, přiřazení nebo oznámení, což zajistí, že tým zůstane proaktivní a bude reagovat na příchozí data.
Aby byl váš pracovní postup ještě plynulejší, ClickUp nabízí také mnoho integrací!
Nejlepší funkce ClickUp
- Propojte odpovědi Typeform přímo s úkoly ClickUp. Podpořte spolupráci týmu tím, že poskytnete centralizovaný prostor pro diskusi a akce týkající se výsledků průzkumu.
- Automatizujte akce ClickUp na základě odeslaných formulářů Typeform. Zajistěte, aby konkrétní spouštěče vyvolávaly správné reakce ve vašem pracovním postupu řízení projektů, čímž ušetříte čas a snížíte počet chyb.
- Převádějte záznamy Typeform na akční úkoly ClickUp, abyste udrželi silnou dynamiku svého projektu.
- Přizpůsobte mapování polí Typeform atributům ClickUp a získejte tak efektivní proces zpracování dat na míru, který vyhovuje potřebám vašeho týmu.
Omezení ClickUp
- Omezené možnosti mapování polí
- Někteří uživatelé hlásili zpoždění synchronizace v reálném čase.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Gmail
Pokud pravidelně pracujete s e-maily, víte, jak snadná je správa e-mailů s Gmailem. Výkonný e-mailový klient od Google poskytuje bezpečnou a efektivní platformu pro odesílání, přijímání a správu e-mailů. Nabízí také uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcemi, jako jsou přizpůsobitelné štítky, výkonné vyhledávací funkce a integrace s dalšími službami Google, jako je Google Drive.
Gmail se také integruje s Typeformem, stejně jako s dalšími nástroji třetích stran. Výsledkem je most mezi výkonným vytvářením formulářů a efektivní komunikací. Díky hladké integraci s Gmailem vám Typeform umožňuje shromažďovat odpovědi z formulářů a okamžitě je zpřístupňovat ve vašich Gmailových schránkách.
Tato integrace umožňuje okamžité e-mailové oznámení, což usnadňuje rychlejší reakce a efektivnější práci se shromážděnými daty. Pomocí Gmailu můžete organizovat, prioritizovat a spolupracovat na informacích shromážděných prostřednictvím formulářů Typeform.
Nejlepší funkce Gmailu
- Nastavte automatická e-mailová oznámení pro odeslání formulářů pomocí Typeform a Gmailu.
- Zjednodušte sběr a organizaci dat integrací Typeform přímo do svého účtu Gmail.
- Přizpůsobte své e-maily v Gmailu na základě odpovědí respondentů pomocí dynamických funkcí Typeform.
Omezení Gmailu
- Omezené možnosti přizpůsobení pro vysoce přizpůsobené formátování e-mailů v Gmailu prostřednictvím Typeform
- Možná omezení velikosti a typů souborů při odesílání příloh prostřednictvím Typeform integrovaného s Gmailem
Ceny Gmailu
K dispozici jako součást Google Workspace
- Business Starter: 7,20 $ za uživatele/měsíc
- Business Standard: 14,40 $ za uživatele/měsíc
- Business Plus: 21,60 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Gmailu
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: 4,8/5 (více než 12 100 recenzí)
3. Tabulky Google
Google Sheets vám umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet tabulky online. Je součástí Google Workspace (dříve známého jako G Suite), který zahrnuje různé nástroje pro produktivitu a spolupráci.
Integrace Typeform s Google Sheets přesahuje rámec základního přenosu dat. Stává se vynikajícím řešením pro ukládání dat, hloubkovou analýzu dat a také spolupráci.
Mezi ideální příklady použití integrace Typeform s Google Sheets patří:
- Průzkumy spokojenosti zákazníků: Okamžitě analyzujte zpětnou vazbu, identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, a přijímejte rozhodnutí na základě dat.
- Registrace na akce: Sledujte registrace, spravujte informace o účastnících a analyzujte trendy v účasti.
- Formuláře pro generování potenciálních zákazníků: Efektivně zachycujte potenciální zákazníky, organizujte jejich data a účinně je rozvíjejte.
- Průzkumy mezi zaměstnanci: Shromažďujte zpětnou vazbu od zaměstnanců, vyhodnocujte jejich spokojenost a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit.
Nejlepší funkce Google Sheets
- Automatizujte přenos odpovědí z formulářů do konkrétních sloupců v Google Sheet a vytvořte strukturovaný a organizovaný datový soubor.
- Přizpůsobte organizaci dat svým potřebám a snadno namapujte pole Typeform na konkrétní sloupce Google Sheets.
- Umožněte více uživatelům pracovat současně na datech shromážděných v Typeform a zlepšete tak spolupráci.
Omezení Google Sheets
- Omezení při zpracování složité logiky nebo podmíněných akcí na základě odpovědí ve formuláři, což může vyžadovat další nástroje třetích stran pro pokročilou automatizaci.
- Uživatelé by měli být opatrní při sdílení citlivých údajů prostřednictvím integrace Google Sheets.
Ceny Google Sheets
K dispozici jako součást Google Workspace
- Business Starter: 7,20 $ za uživatele/měsíc
- Business Standard: 14,40 $ za použití/měsíc
- Business Plus: 21,60 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Google Sheets
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 900 recenzí)
4. HubSpot
HubSpot je přední nástroj pro správu vztahů se zákazníky (CRM) a automatizaci inbound marketingu. Podniky se spoléhají na HubSpot, aby přilákaly návštěvníky na své webové stránky, přeměnily potenciální zákazníky, uzavřely obchody a podpořily zákaznický servis.
Díky integraci HubSpot s Typeform mohou uživatelé synchronizovat odpovědi z formulářů se šablonami CRM HubSpot, čímž zajistí, že informace o potenciálních zákaznících budou přesně zaznamenány a integrovány do širší strategie CRM.
Tato integrace je užitečná pro prodejní a marketingové týmy, které chtějí optimalizovat své procesy správy potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce HubSpot
- Automatizujte vytváření nebo aktualizaci kontaktů, obchodů a dalších záznamů CRM na základě informací shromážděných prostřednictvím Typeform.
- Získejte potenciální zákazníky pomocí interaktivních formulářů Typeform a snadno je integrujte do CRM HubSpot.
Omezení HubSpot
- Uživatelé mohou zaznamenat zpoždění při synchronizaci dat mezi Typeform a HubSpot.
- Omezení při přizpůsobování mapování dat a konfigurací polí
Ceny HubSpot
- HubSpot Sales: Od 20 $/měsíc
- HubSpot Marketing: Od 20 $/měsíc
- Zákaznický servis HubSpot: Ceny začínají na 20 $/měsíc
- HubSpot CRM Suite: Ceny začínají na 50 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
5. Pipedrive
Pipedrive je platforma CRM, která pomáhá prodejním týmům efektivněji spravovat procesy a uzavírat obchody. Je zvláště vhodná pro malé a střední podniky.
Integrace Typeform s Pipedrive zvyšuje efektivitu prodejních týmů tím, že zefektivňuje proces od získání potenciálního zákazníka po uzavření obchodu.
Integrace automatizuje přenos odpovědí z formulářů do Pipedrive a můžete ji použít k automatickému přidávání nových potenciálních zákazníků do nástroje CRM.
Můžete také přiřadit konkrétní otázky ve vašem Typeformu k odpovídajícím polím v Pipedrive. Tím zajistíte přesný a úplný přenos dat a obohatíte své obchody o informace, jako jsou jména, e-mailové adresy, rozpočty a preference.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Přesně spravujte cenné potenciální zákazníky v Pipedrive a zlepšete spolupráci mezi prodejními a marketingovými týmy.
- Zaměřte se na prodej místo ručního zadávání dat. Eliminujte překlepy a lidské chyby díky automatickému přenosu dat.
- Spouštějte v Pipedrive včasné akce (například e-mailové sekvence) na základě odpovědí Typeform pro rychlé a efektivní sledování potenciálních zákazníků.
Omezení Pipedrive
- Integrace může být náchylná k narušení v případě problémů se sítí, což může mít dopad na synchronizaci dat v reálném čase.
Ceny Pipedrive
- Základní: 11,90 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá verze: 24,90 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 49,90 $/uživatel za měsíc
- Cena: 59,90 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 74,90 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 920 recenzí)
6. Slack
Slack se stal široce používaným nástrojem pro vzdálené a rozptýlené týmy a spolupráci v kanceláři. Poskytuje centralizovanou platformu pro komunikaci, snižuje závislost na e-mailech a usnadňuje bezprostřednější a kontextové konverzace.
Slack je k dispozici pro různé platformy, včetně webových prohlížečů, desktopových aplikací a mobilních zařízení.
Integrace Typeform se Slackem usnadňuje spolupráci v reálném čase automatickým sdílením odpovědí z formulářů s určenými kanály nebo členy týmu. Tato integrace zajišťuje, že týmy jsou okamžitě informovány o nových odesláních v prostředí Slack.
Můžete společně diskutovat, analyzovat a reagovat na odpovědi ve formulářích. Typeform můžete také integrovat s dalšími nástroji přes Zapier a spouštět automatické akce ve Slacku na základě odeslaných formulářů, jako je přidělování úkolů, aktualizace projektových tabulek nebo odesílání personalizovaných zpráv. Díky tomu je Typeform nepostradatelným nástrojem pro týmy, které upřednostňují okamžitou komunikaci a spolupráci.
Nejlepší funkce Slacku
- Nasměrujte dynamická data z průzkumů do svých kanálů a poskytněte týmům živé, praktické informace pro agilní rozhodování.
- Vložte odpovědi Typeform přímo do vláken Slacku a přeměňte surová data na sdílené znalosti.
- Reagujte rychle na zpětnou vazbu zákazníků nebo nové trendy zachycené Typeformem.
Omezení Slacku
- Přetížení informacemi je riskantní, zejména ve velkých týmech nebo kanálech. Pro uživatele může být náročné procházet příval dat, což může vést k přehlédnutí důležitých informací nebo snížení pozornosti věnované kritickým reakcím.
Ceny Slacku
- Bezplatný tarif
- Pro: 8,75 $/uživatel/měsíc
- Business+: 15 $/uživatel/měsíc
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 32 270 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 100 recenzí)
7. Trello
Trello je oblíbený webový nástroj pro správu projektů a spolupráci, který pomocí tabulek, seznamů a karet pomáhá jednotlivcům i týmům organizovat jejich úkoly a projekty. Poskytuje vizuální způsob správy projektů a úkolů, díky čemuž je snadné organizovat a prioritizovat různé položky.
Integrace mezi Typeform a Trello zjednodušuje správu projektů automatizací vytváření karet nebo aktualizací na tabulkách Trello na základě odpovědí ve formulářích. Využijte ji ke zlepšení sledování úkolů a koordinace projektů hladkým začleněním dat shromážděných prostřednictvím Typeform do Trello.
Nejlepší funkce Trello
- Shromažďujte požadavky klientů a okamžitě vytvářejte úkoly pro lepší zahájení projektu.
- Zjednodušte správu událostí a logistiku přenosem potvrzení účasti a údajů o účastnících z Typeform do Trello.
- Vylepšete procesy hlášení a řešení problémů propojením Typeform s Trello.
Omezení Trello
- Účinnost integrace do značné míry závisí na návrhu Typeformu a rozdíly ve struktuře formulářů mohou způsobit potíže s konzistentním sladěním odpovědí s úkoly v Trello.
Ceny Trello
- Bezplatný tarif
- Standard: 6 $/uživatel za měsíc
- Premium: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 17,50 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 460 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 080 recenzí)
8. Airtable
Airtable je cloudová platforma pro spolupráci, která kombinuje flexibilitu tabulkového procesoru s výkonem relační databáze. Umožňuje vám vytvářet a spravovat databáze, organizovat informace vizuálně přitažlivým způsobem a spolupracovat s členy týmu v reálném čase.
Integrace Typeform s Airtable poskytuje dynamické řešení pro strukturovanou a flexibilní správu dat. Použijte ji k:
- Propojte své průzkumy, kvízy nebo aplikace Typeform s databázemi Airtable.
- Automaticky odesílejte odpovědi z formulářů jako nové záznamy Airtable.
- Přiřaďte konkrétní otázky Typeform odpovídajícím polím Airtable pro přesný přenos dat.
Tato integrace je ideální pro uživatele, kteří vyžadují sofistikovanější a přizpůsobitelnější přístup ke správě dat, který přesahuje možnosti tradičních tabulek.
Nejlepší funkce Airtable
- Využijte výkonné funkce databáze Airtable k organizaci, analýze a spolupráci na shromážděných datech.
- Přizpůsobte své procesy pomocí podmíněných spouštěčů propojením odeslaných formulářů Typeform s akcemi Airtable na základě konkrétních odpovědí.
Omezení Airtable
- Uživatelé mohou zaznamenat zpoždění při synchronizaci odpovědí Typeform s Airtable, což má vliv na real-time povahu spolupráce a může způsobit nesrovnalosti v dostupnosti dat.
Ceny Airtable
- Bezplatný tarif
- Tým: 24 $/místo za měsíc
- Podnikání: 54 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 210 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 940 recenzí)
9. Microsoft Outlook
Microsoft Outlook je aplikace pro správu osobních informací a e-mailový klient. Je součástí balíku kancelářských aplikací Microsoft Office, ale lze jej pořídit i jako samostatnou aplikaci. Outlook se hojně používá pro e-mailovou komunikaci, ale nabízí i řadu dalších funkcí.
Typeform se integruje s Microsoft Outlookem a zvyšuje efektivitu komunikace. Tato integrace zajišťuje, že odpovědi na formuláře jsou doručovány přímo do doručené pošty Outlooku, takže máte vždy přehled o nových odeslaných odpovědích.
Použijte jej k rychlému přístupu k datům Typeform v prostředí Outlook.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Outlook
- Snadno rezervujte schůzky a plánujte události synchronizací odpovědí z formulářů s kalendářem Outlook.
- Zvyšte zapojení uživatelů a snadno sbírejte zpětnou vazbu pomocí personalizovaných průzkumů Typeform přímo v e-mailech aplikace Outlook.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je vytváření úkolů v Outlooku nebo kontaktů z odeslaných formulářů Typeform.
Omezení aplikace Microsoft Outlook
- Můžete čelit výzvám při správném formátování složitých nebo strukturovaných dat shromážděných prostřednictvím Typeform, což může vést k problémům s prezentací a interpretací dat.
Ceny Microsoft Outlook
- Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ za uživatele/měsíc
- Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $ za uživatele/měsíc
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Outlook
- G2: 4,5/5 (více než 2 620 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
10. ActiveCampaign
ActiveCampaign je platforma pro automatizaci zákaznické zkušenosti (CXA), která kombinuje e-mailový marketing, automatizaci marketingu, automatizaci prodeje a funkce CRM. Je navržena tak, aby pomáhala firmám automatizovat a optimalizovat jejich marketingové aktivity a zapojení zákazníků.
Integrace Typeform s ActiveCampaign vám umožňuje optimalizovat marketingové procesy přenosem odpovědí z formulářů do ActiveCampaign. Marketéři ji mohou využít k spouštění automatizovaných kampaní, segmentaci kontaktů a zlepšení péče o potenciální zákazníky na základě informací shromážděných prostřednictvím Typeform.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Vytvářejte cílené a personalizované marketingové strategie s využitím možností obou platforem pro efektivnější zapojení zákazníků.
- Optimalizujte své seznamy kontaktů jejich segmentací v rámci ActiveCampaign podle konkrétních odpovědí Typeform.
- Konsolidujte a analyzujte výkon kampaní pomocí integrovaných analytických nástrojů od Typeform a ActiveCampaign.
Omezení ActiveCampaign
- Možné zpoždění synchronizace
- Omezené scénáře interakce
Ceny ActiveCampaign
- Lite: Od 39 $/měsíc
- Plus: Ceny začínají na 70 $/měsíc
- Profesionální: Od 187 $/měsíc
- Enterprise: Od 323 $/měsíc
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 10 840 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 350 recenzí)
Získejte inteligentní přehledy ze svých dat díky správným integracím Typeform
10 nejlepších integrací Typeform, které jsou popsány v tomto článku, otevírá rozsáhlý ekosystém nástrojů, které vám pomohou vylepšit procesy sběru a analýzy dat. Kromě zefektivnění pracovních postupů také připravují půdu pro získávání praktických poznatků z dotazníků, které podpoří informované rozhodování.
Nezapomeňte však, že výběr optimální integrace závisí na vašich konkrétních potřebách a cílech. Zvažte velikost svého týmu, složitost pracovního postupu a požadované funkce platformy.
Pro projekty vyžadující robustní sběr dat a komplexní správu projektů může být užitečné prozkoumat pokročilá řešení, jako je ClickUp. ClickUp vám pomůže spravovat úkoly, spolupracovat s týmy a efektivně organizovat projekty.
Proč se tedy spokojit se sběrem dat, když můžete vylepšit svůj pracovní postup?
Zaregistrujte se na ClickUp a vyzkoušejte hladké propojení sběru dat a řízení projektů.