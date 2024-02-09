6 nejlepších konferencí o produktovém managementu, které můžete navštívit v roce 2025

Jako vedoucí produktového týmu víte, jak rychle se oblast produktového managementu mění. Nové nápady a inovativní strategie se objevují neustále, ale je na vás, abyste tyto nové poznatky předali svému týmu. Kromě pravidelného čtení novinek z oboru jsou konference o produktovém managementu nejlepším způsobem, jak zůstat v obraze o tom, co je v produktovém managementu aktuální (a co ne).
Konference o produktovém managementu jsou odborná setkání určená pro lidi zapojené do vývoje produktů. Oblast vývoje produktů se neustále rozrůstá a poptávka po produktovém managementu je obrovská.
Ať už vedete startup nebo jste zkušeným vedoucím pracovníkem ve velké společnosti, účast na konferencích poskytne vašemu týmu bohaté znalosti a platformu pro výměnu nápadů s odborníky z oboru. ?
V tomto průvodci rozebíráme přínos účasti na konferencích o produktech – pro případ, že byste jej potřebovali zdůvodnit svým nadřízeným.
Uvedeme také seznam nejlepších konferencí o produktech v roce 2024 a doporučíme některé užitečné nástroje a techniky pro vše od správy konferencí po sledování účasti.
Hodnota konferencí o produktech
Vývoj a management produktů prostě nemohou probíhat ve vakuu. Prosperují díky inovacím, které vyžadují propojení s dalšími profesionály ve vašem oboru. Konference dávají produktovým profesionálům šanci zdokonalit své řemeslo a přinést větší hodnotu. A kdo by nechtěl být ve své práci lepší?
Konference o produktech vám a vašemu týmu také umožní:
- Seznamte se s nejnovějšími trendy a produktovými strategiemi od předních představitelů oboru.
- Zapojte se do případových studií a diskusí o uživatelské zkušenosti, produktovém designu a plánování roadmapy.
- Navazujte kontakty s produktovými týmy, designéry UX, vedoucími produktového oddělení a spoluzakladateli významných společností, jako jsou Amazon, Uber, LinkedIn a Slack.
- Získejte poznatky od hlavních řečníků a navrhujte lepší produkty pro své zákazníky.
Zkušenost z osobního setkání s jinými profesionály prostě nelze napodobit. Je dobré číst odborné publikace a přihlásit se na další vzdělávání, ale pokud potřebujete vzdělávat a inspirovat svůj tým, konference o produktovém managementu jsou tím pravým místem.
6 konferencí o produktech, které byste měli navštívit v roce 2024
Účast na velkých konferencích dává vašemu týmu více příležitostí k navazování kontaktů a poznávání zajímavých novinek v oblasti produktů. Při plánování konferenční sezóny na rok 2024 nezapomeňte na tyto významné konference o produktovém managementu.
1. ProductCon
- Datum: 29. května 2024
- Místo: New York City
- Cena: zdarma
ProductCon je nápad Product School, online centra pro certifikaci a školení. Jedná se o největší konferenci o produktovém managementu na světě, která každoročně přiláká přes 100 000 účastníků. A zmínili jsme už, že vstupenky jsou vždy zdarma? ?
ProductCon se koná čtyřikrát ročně, takže pokud jste zmeškali poslední ročník, nezoufejte. V roce 2024 se budou konat různé akce po celých Spojených státech a Evropě, například:
- Londýn: 20. února 2024
- New York: 29. května 2024
- Online: srpen 2024
- San Francisco: 16. října 2024
2. Konference o produktech
- Datum: 23.–25. září 2024
- Místo: Cleveland, Ohio
- Cena: 845–2 245 USD
The Product Collective každoročně pořádá konferenci „Industry: The Product Conference “ pro manažery softwarových produktů z celého světa. Program pro rok 2024 zahrnuje více než 30 přednášek, kulaté stoly, diskuze s otázkami a odpověďmi a (samozřejmě) výstavu produktů. Během roku pořádají čtyři akce, včetně:
- New York City: 18. dubna 2024
- EMEA: 17.–19. června 2024
- Globální (Cleveland, Ohio): 23.–25. září 2024
- Virtuální: 17. října 2024
Virtuální konference má nejvíce účastníků, ale akce v Clevelandu je nejzajímavější možností pro osobní setkání, která přitahuje globální komunitu produktových profesionálů.
Vylepšené vstupenky umožňují přístup k exkluzivním půldenním workshopům a školením pro skupiny. Cena za vylepšenou vstupenku je sice vysoká, přesahuje 1 500 dolarů, ale účastníci si kvalitu této konference o produktovém managementu neustále chválí.
3. ProductWorld
- Datum: 21. až 29. února 2024
- Místo konání: San Francisco, Kalifornie (a online)
- Cena: 100–1 590 USD
ProductWorld nabízí působivou škálu přednášek na témata:
- Osvědčené postupy při pohovorech
- Role v týmu
- Životní cyklus vývoje produktu
- Návrh uživatelského rozhraní
- Nový software a technologie
Vyberte si konferenční sekce věnované případovým studiím, metodikám, softwaru a inovacím, produktovým týmům a kulatým stolům produktových manažerů. Akce zahrnuje osobní workshopy od 21. do 23. února, online hackathon od 5. do 23. února a živé online akce od 27. do 29. února.
4. Product-Led Summit
- Datum: 13.–14. února 2024
- Místo: Austin, Texas
- Cena: 999–1 999 USD
Na letošním Product-Led Summit si poslechněte odborníky z Upwork, Indeed, Keller Williams Realty, GoodRx a Walgreens. Dvoudenní konference o produktovém managementu se zaměří na témata jako umělá inteligence, zákaznická zkušenost a růst založený na datech. Všechny vstupenky zahrnují přístup na přednášky, networkingové akce, občerstvení, záznamy na vyžádání a výstavní plochu. Pokud si pořídíte předplatné PLA Pro+, získáte také přístup k certifikačním rámcům, mentorskému programu, exkluzivnímu obsahu a živým přenosům.
5. Summit vedoucích produktových manažerů
- Datum: 20. března 2024
- Místo: New York City
- Cena: zdarma–1 999 USD
Konference Chief Product Officer Summit je sice poměrně malá, s průměrnou účastí 80 osob ročně, ale díky svému specializovanému obsahu je vhodná pro vrcholový management. Letos konference zahrnuje sekce věnované produktivitě, generativní umělé inteligenci a budování kultury.
Pokud se nemůžete zúčastnit akce v New Yorku, v roce 2024 se konají i další akce po celém světě, například:
- Amsterdam: 15. května 2024
- San Francisco: 4. září 2024
- Londýn: 20. listopadu 2024
6. ProductCamp
- Datum: bude upřesněno
- Místo: Austin, Texas
- Cena: zdarma
ProductCamp se prezentuje jako „nekonference“, která je méně strukturovaná než jiné akce, ale přesto patří k nejlepším konferencím o produktovém managementu v daném roce. Všichni účastníci hlasují o tom, které sekce chtějí vidět – ve skutečnosti se až do samotného dne konání nedozvíte, které sekce se budou konat! ProductCamp 2024 je stále ve fázi plánování, takže sledujte informace o letošní konferenci.
Tipy pro organizaci a účast na konferenci o produktech pro váš tým
Jak vidíte, v roce 2024 se koná spousta konferencí o produktovém managementu, které jsou vhodné pro váš tým. Chápeme však, že najít konferenci je jen polovina úspěchu: účast na konferenci musí přinést i hmatatelnou hodnotu. Řiďte se těmito tipy a naplánujte pro svůj tým hodnotnou konferenční sezónu 2024.
Zvažte místo a načasování
Má smysl poslat všechny členy produktového týmu na konference v průběhu roku 2024? Pravděpodobně ne. Váš tým by totiž byl neustále na cestách, což by vedlo k nízké morálce a komplikovanému plánování projektů. Pokud máte málo času nebo finančních prostředků, pověřte několik zástupců z vašeho týmu, aby se konference zúčastnili a podali vám zprávu o svých zjištěních. ?️
Je také důležité zohlednit geografická omezení. Pokud jste například na Floridě, pravděpodobně bude mít větší smysl zúčastnit se konference v USA než v Asii nebo Evropě, a to už jen z důvodu logistiky cestování.
Upřednostněte příležitosti k navazování kontaktů
Znalosti jsou moc, ale velkou výhodou osobní účasti na konferencích o produktovém managementu je navazování kontaktů s dalšími profesionály. Hledejte konference s velkým počtem účastníků z různých oborů, včetně UX designérů, produktových manažerů a dalších.
Zefektivněte účast na konferencích s ClickUp
Účast na konferenci s vaším týmem vyžaduje složitou logistickou rovnováhu a v chaosu přípravy týmového výletu se snadno něco přehlédne. Pokud plánujete účast na konferenci s vaším týmem, použijte plánovací nástroj, jako je ClickUp, abyste měli vše pod kontrolou. ?
Produktové týmy se spoléhají na ClickUp v následujících oblastech:
- Správa konferencí: Sledujte úkoly, účastníky a prakticky všechny aspekty konference na jednom místě pomocí šablony ClickUp Conference Management. Šablona vám poskytne rychlý přehled o všech pohyblivých částech a centralizuje všechny podrobnosti o konferenci – už nemusíte hledat informace.
- Přiřazování úkolů: Použijte ClickUp k přiřazení úkolů před konferencí členům týmu. Může se jednat o vyhledávání hlavních řečníků, plánování setkání s odborníky na produkty nebo přípravu otázek pro diskuse u kulatého stolu.
- Plánování: Kalendář ClickUp vám poskytuje přehled o programu konference na jednom místě. Zadejte klíčové přednášky, workshopy a networkingové akce, aby váš tým věděl, kde a kdy má být.
- Pořizování poznámek: Díky ClickUp Docs mohou členové týmu během zasedání pořizovat poznámky a sdílet je s týmem. To je obzvláště užitečné pro zaznamenávání poznatků z případových studií nebo zasedání o produktové strategii.
- Sledování času: U sekcí s paralelními programy použijte funkci sledování času ClickUp, abyste mohli řídit, kolik času každý člen týmu stráví v jednotlivých sekcích. To vám pomůže vyhodnotit nejvýhodnější aspekty konference.
Ale to je jen špička ledovce. ClickUp také spravuje vaši účast na konferencích, denní úkoly, brainstormingové sezení na tabuli, údaje o zákaznících, sledování chyb a mnoho dalšího. Jen naše šablony pro produktový management vám zamotají hlavu.
Přihlaste se na kurzy a workshopy zaměřené na rozvíjení dovedností
Většina konferencí nabízí nějakou formu rozšíření o workshopy nebo networkingové příležitosti. Ať už se jedná o půldenní seminář nebo praktické mentoringové zkušenosti, z konference o produktovém managementu získáte více, pokud se přihlásíte na takovou, která zahrnuje hluboké učení.
Samozřejmě můžete svůj tým přihlásit na virtuální školení, ale nic nenahradí osobní školení na konferenci. Správný workshop zlepší produktové dovednosti vašeho týmu během několika hodin a přinese vám ještě větší návratnost investic.
Vyzkoušejte různé nástroje v expoziční hale
Ne každý je nadšený z výstavní haly, ale ve skutečnosti je to skvělá příležitost vyzkoušet si nejnovější nástroje pro produktový management. Možná budete muset vyslechnout pár prodejních řečí, ale pokud vám produkty ušetří starosti a čas, vaše návštěva výstaviště se vyplatila. Vyhledávejte inovace v oblasti softwaru pro produktový marketing a dalších nástrojů SaaS, které vám výrazně usnadní život.
Sledujte své metriky
Vedení vaší společnosti pravděpodobně bude chtít vidět návratnost investic, zejména v případě drahých vstupenek na konferenci. Navíc potřebujete vědět, zda váš tým z konference skutečně něco získal.
Sledujte své KPI a metriky produktového managementu před a po účasti na konferenci. Účast na konferencích o produktovém managementu rozhodně není zázračným řešením, ale může přispět ke zlepšení důležitých metrik, jako jsou:
- Míra retence
- Konverzní poměry
- Náklady na získání zákazníka (CAC)
- Vady a účinnost detekce
- Podpora
- Opakující se příjmy
Chápete, o co jde. Předpokladem je, že pravidelná účast na těchto konferencích udrží váš tým v nejlepší formě, aby mohl lépe sloužit vaší firmě a zákazníkům. Pokud se tak neděje, neznamená to, že musíte zrušit budoucí konference. Je to prostě výzva, abyste se podrobněji podívali na data a zjistili, co je třeba změnit, pokud vůbec něco.
Podpora produktových pracovníků pomocí ClickUp
Účast na konferenci o produktovém managementu je pro každého profesionála v oboru produktového managementu transformativní zážitek. Od prohloubení znalostí o produktové strategii až po networking s profesionály z oboru – tyto konference jsou pokladnicí profesního růstu.
Jedinou nevýhodou je, že účast na konferenci vyžaduje hodně plánování. Od letů přes vstupenky až po vyvážení pracovní zátěže – za konferencí se skrývá spousta práce. Sjednoťte svůj tým pomocí ClickUp. Naše komplexní platforma je ideální pro správu účasti na konferencích, každodenní práce a všech vašich velkých nápadů na jednom místě.
Nemusíte nám věřit na slovo. Vytvořte si nyní bezplatný pracovní prostor ClickUp a zefektivněte svou příští konferenci o produktovém managementu.
Často kladené otázky
1. Jak dlouho trvají konference o produktech?
Konference o produktech obvykle trvají jeden až tři dny. Větší konference s více tématy nebo workshopy mohou trvat pět nebo dokonce sedm dní.
2. Jaký je účel konference?
Cílem konference je spojit odborníky, aby mohli sdílet znalosti, diskutovat o nových trendech a navazovat kontakty. Tyto akce jsou platformou pro učení a profesní rozvoj, ale také velmi potřebným zdrojem inspirace v rychle se měnícím prostředí, jakým je vývoj produktů.
3. Jaký je význam a důležitost konferencí?
Je těžké si najít čas na účast na konferenci, ale je to skvělý způsob, jak podpořit kulturu neustálého růstu a zlepšování. Konference jsou tavícím kotlem nápadů, kde se profesionálové mohou učit od ostatních – a dokonce si udělat jméno jako přednášející.
4. Jaký je účel konference o produktech?
Konference o produktech jsou zaměřeny konkrétně na profesionály v oblasti produktového managementu a vývoje produktů. Každá konference je jiná, ale většina akcí se zaměřuje na témata jako:
- Produktová strategie
- Případové studie z praxe
- Roadmapping
- Uživatelská zkušenost
Konečným cílem konference o produktech je poskytnout vašemu týmu přehled o nových trendech, nástrojích a technikách, aby mohl vytvářet lepší produkty pro vaše zákazníky.
5. Stojí produktové konference za to?
Většina lidí považuje konference o produktovém managementu za investici, která se vyplatí. Samozřejmě záleží na vašem týmu, cílech, rozpočtu a samotné konferenci. Konference jsou tím, co z nich uděláte, a proto je tak důležité si před začátkem konference vše dobře připravit pomocí řešení, jako je ClickUp.