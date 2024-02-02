10 nejlepších knih o time managementu pro zaneprázdněné osoby v roce 2025

Měli jste někdy pocit, že závodíte s časem nebo si přejete mít tlačítko pauzy, abyste mohli vměstnat 48 hodin aktivit do 24hodinového dne?
Stres z termínů a strach ze zpoždění mohou vyvolat pocit, že jste se ocitli v bláznivém časovém víru. Věřte mi, všichni jsme to zažili. Kdo by chtěl v dnešním rychle se měnícím světě řešit nedodržené termíny a nekonečné seznamy úkolů?
Skloubit práci, osobní život a neustálý proud povinností se stalo náročné a mnoho lidí je tím přetíženo. Špatné řízení času má vliv na vás a přenáší se do vašeho profesního života, což ovlivňuje všechny kolem vás.
Klíčem k uspokojivějšímu a produktivnějšímu pracovnímu životu je zdokonalení dovedností v oblasti time managementu. A víte co? Máme pro vás perfektní plán, jak tento časový tlak zvládnout.
Tento článek se zaměří na 10 nejlepších knih o time managementu pro zaneprázdněné lidi, jako jste vy. Od zvládnutí umění stanovení priorit až po překonání prokrastinace – tyto knihy jsou vašimi společníky na cestě k efektivnímu time managementu.
Pojďme se do toho pustit.
10 nejlepších knih o time managementu
1. Organizujte zítřek už dnes: 8 způsobů, jak přecvičit svou mysl k optimalizaci výkonu v práci i v životě od Jasona Selka, Toma Bartowa a Matthewa Rudyho
O knize
- Autoři: Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy
- Rok vydání: 2015
- Odhadovaná doba čtení: 6 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 240
- Hodnocení: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
Organize Tomorrow Today je transformativní průvodce efektivním časovým managementem. Kniha, kterou napsal sportovní psycholog a bývalý basketbalový trenér, který se stal obchodním poradcem, zdůrazňuje klíčovou roli, kterou při časovém managementu hraje vaše myšlení.
Kniha uvádí osm nejúčinnějších způsobů, jak optimalizovat své organizační schopnosti. Posouvá vaše zaměření od pouhého řízení času k zdokonalování mentální odolnosti potřebné pro úspěch.
Koncept Hour of Power pomáhá zvýšit produktivitu a maximalizovat využití času, spolu s dalšími praktickými tipy, jako je stanovení tří klíčových úkolů na následující den a soustředění se na činnosti s vysokým dopadem.
„Velikost spočívá v tom, že důsledně děláte věci, které ostatní nedokážou nebo nechtějí dělat. Jednoduše řečeno, úspěch nespočívá v tom, být geniální. Spočívá v tom být důsledný.“
Organizujte zítřek už dnes – hlavní body
- Soustřeďte se vždy na jeden cíl – to je klíč k pozitivním výsledkům. Organizujte se a stanovujte priority úkolů s ohledem na cíle v oblasti time managementu.
- Ušetřete čas strukturováním cílů a změnami životního stylu, které podporují nové návyky a zabraňují prokrastinaci.
- Zamyslete se nad svým pracovním procesem, nejen nad výsledky. Zachovejte si pozitivní přístup a přijímejte svou jedinečnost.
Co říkají čtenáři
„Už mi to pomohlo dosáhnout významných průlomů. Vím, že to zní banálně, ale prostě si to přečtěte. Potýkal jsem se s problémy s důsledností v pracovním i osobním životě, ale několik klíčových lekcí mě opravdu oslovilo a vedlo ke změně myšlení, která mě za posledních 30 dní přiměla k důslednému jednání. ”
2. 7 návyků vysoce efektivních lidí: Silné lekce v oblasti osobní změny od Stephena Coveyho
O knize
- Autor: Stephen Covey
- Rok vydání: 1989
- Odhadovaná doba čtení: 10 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 381
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
Přemýšleli jste někdy nad tím, proč někteří lidé stihnou za stejnou dobu více práce než ostatní? Tato kniha vám prozradí tajemství.
Kniha 7 návyků skutečně efektivních lidí od Stephena R. Coveyho, vydaná v roce 1989, je nadčasovým průvodcem pro zvýšení produktivity v osobní i profesní sféře.
Hlavním poselstvím knihy je změna vnímání, která vede k účinné změně sebe sama. Sedm návyků zahrnuje proaktivitu, zaměření se na konečný cíl a holistický přístup k rozvoji dobrých návyků, které vedou k úspěchu.
Naučí vás ovládat každý okamžik a zbavit se návyků, které vás stojí drahocenný čas.
„Způsob, jakým trávíte svůj čas, je výsledkem toho, jak vnímáte svůj čas a jak skutečně vnímáte své priority.“
7 návyků vysoce efektivních lidí – hlavní body
- Ovládejte svůj život zavedením sedmi návyků, jako je převzetí odpovědnosti, stanovení životních cílů a soustředění se na skutečné priority.
- Dosáhněte veřejných vítězství pomocí praktik, jako je vytváření situací výhodných pro všechny, porozumění ostatním a spolupráce s úspěšnými lidmi pro dosažení větších úspěchů.
- Nabijte energii svému tělu, mysli, duši a vztahům, abyste si udrželi elán. To je tajemství dlouhodobého úspěchu.
Co říkají čtenáři
„Kéž bych to věděl už před 40 lety! Úplně se mi změnil pohled na svět a už teď jsem klidnější a soustředěnější ve svém každodenním životě i v životě obecně. ”
3. Princip 80/20: Tajemství, jak dosáhnout více s méně úsilím, Richard Koch
O knize
- Autor: Richard Koch
- Rok vydání: 1999
- Odhadovaná doba čtení: 10 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 336
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)
Kniha Richarda Kocha The 80/20 Principle je vaším průvodcem k dosažení významných výsledků s minimálním úsilím.
Základní myšlenkou je, že 80 % výsledků pochází z 20 % vašeho úsilí. Zapomeňte na neustálou zaneprázdněnost – úspěch spočívá v nasměrování vašich klíčových 20 % na podstatné věci.
Od historického kontextu po praktické firemní strategie se kniha zaměřuje na principy 80/20 s ilustracemi a příklady, které vám ukážou, jak tyto principy fungují.
Poslední část knihy se zabývá tím, jak přestat plýtvat časem, získat zpět volný čas a dělat věci efektivněji v různých oblastech vašeho života.
„Neměli bychom se obávat nedostatku času, ale spíše toho, že většinu času trávíme neefektivně.“
Klíčové body principu 80/20
- Uvědomte si, že malá část vašich snah často přináší většinu výsledků. Identifikujte tedy své nejdůležitější úkoly a stanovte jejich priority.
- Aplikujte princip 80/20 na obchodní strategie, abyste zvýšili své zisky a zefektivnili procesy.
- Rozšiřte uplatnění tohoto principu i mimo oblast podnikání, do svého každodenního života. Změňte své myšlení a zaměřte se na dosažení vyšší kvality života.
Co říkají čtenáři
„Na této knize mě nejvíce zaujala možnost osobního uplatnění principu 80/20 v životě a schopnost vyvážit efektivitu s prožitky, které obohacují život. Celkově to byla skvělá četba.“
4. Eat That Frog!: 21 skvělých způsobů, jak přestat prokrastinovat a stihnout více za méně času od Briana Tracyho
O knize
- Autor: Brian Tracy
- Rok vydání: 2016
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 144
- Hodnocení: 4,7/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)
Stalo se vám někdy, že jste odkládali důležité úkoly? Co kdyby existovala vtipná, ale účinná strategie, jak porazit prokrastinaci a optimalizovat produktivitu?
Kniha, inspirovaná svéráznou radou Marka Twaina, doporučuje řešit nejnáročnější úkoly hned na začátku a klade důraz na filozofii, že největší žábu je třeba sníst hned ráno. Jednoduše řečeno, snězte tu žábu.
Tracy nabízí 21 praktických tipů a účinných technik time managementu s principy zaměřenými na rozhodování, disciplínu, stanovení cílů a odhodlání. Sdílí překvapivě jednoduché pravdy, jako je plánování, blokování času a chytré využívání technologií.
Vyzkoušejte tuto knihu a získejte plán pro lepší time management s maximálním účinkem.
„Nejtěžší částí každého důležitého úkolu je vůbec s ním začít. Jakmile se jednou pustíte do práce na hodnotném úkolu, zdá se, že máte přirozenou motivaci pokračovat.“ – Brian Tracy
Hlavní body knihy „Sněz tu žábu“
- Nastartujte svou cestu k úspěchu vytvořením pevného plánu. Je to první krok k proměně vašich cílů v triumfy.
- Stanovte si cíle a určete jejich priority, soustřeďte svou energii na to, co je pro pokrok a úspěch skutečně důležité.
- Poznejte své silné a slabé stránky a oblasti, ve kterých se můžete zlepšovat. Optimismus a sebekázeň vám pomohou lépe hospodařit s časem.
Co říkají čtenáři
„Kniha je stručná a výstižná. Popisuje nejdůležitější principy time managementu, které vám pomohou stát se úspěšným a spokojeným člověkem.
Tato kniha je vhodná pro každého. Pokud se cítíte zahlceni pracovními povinnostmi nebo chcete dosáhnout více za méně času, je tato kniha přesně pro vás. ”
5. Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity (Jak mít všechno hotovo: Umění produktivity bez stresu) od Davida Allena
O knize
- Autor: David Allen
- Rok vydání: 2001
- Odhadovaná doba čtení: 6 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 267
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
Pokud se topíte v úkolech, potíte se nad triviálními záležitostmi nebo začínáte projekty, ale máte potíže je dokončit, tato kniha může být vaším zlomovým bodem.
Getting Things Done je klasika mezi knihami o produktivitě a soustředění, která nabízí komplexní a praktický přístup k osobnímu a profesionálnímu time managementu.
Myšlenka této knihy je poměrně jednoduchá – příliš mnoho informací v hlavě ztěžuje rozpoznání toho, co je opravdu důležité. Více přemýšlíte o úkolech, než je skutečně vykonáváte, což vede ke stresu a zmatení.
Allenova metodika, běžně známá jako systém GTD (Getting Things Done), systematicky učí čtenáře organizaci úkolů, aby uvolnili mentální prostor, což vede k produktivitě bez stresu.
„Vaše schopnost generovat energii je přímo úměrná vaší schopnosti relaxovat.“
Klíčové body pro dokončení úkolů
- Zaznamenejte všechny své úkoly do spolehlivého systému a rozhodněte se, zda je chcete vyřadit, delegovat nebo odložit. Postupujte podle těchto pokynů, abyste měli svou práci organizovanou a přehlednou.
- Soustřeďte se na výsledky, místo abyste jen přemýšleli o tom, jak splnit úkoly k dosažení svých cílů.
- Usilujte o neustálé zlepšování pro optimální řízení úkolů a duševní jasnost.
Co říkají čtenáři
„Je velmi srozumitelná, obsahuje jasné příklady a podrobného průvodce, jak organizovat svůj každodenní život a vizi budoucnosti tak, aby vaše mysl mohla volně plynout a tvořit.“
6. Projekt produktivity: Dosáhněte více díky správě svého času, pozornosti a energie od Chrise Baileyho
O knize
- Autor: Chris Bailey
- Rok vydání: 2017
- Odhadovaná doba čtení: 8 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 304
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 3,9 (Goodreads)
Kniha The Productivity Project od Chrise Baileyho není typickou příručkou pro osobní rozvoj, ale spíše experimentem s produktivitou, který se proměnil v praktického průvodce.
Chris strávil rok prováděním nejrůznějších bláznivých věcí – od přežívání s minimem spánku až po desetidenní život v izolaci. A v knize prozrazuje, co se během této divoké jízdy naučil.
Získáte užitečné tipy pro zvýšení produktivity, jako je zpomalení pro lepší práci, vyřazení nedůležitých věcí a řadu dalších triků, včetně 20sekundového pravidla pro řešení rušivých vlivů. Navíc získáte více než 25 praktických postupů, které vám pomohou zvýšit produktivitu.
Pokud rádi zkoušíte nové způsoby řešení úkolů nebo vás zajímá, proč je multitasking mýtus, zkuste to! Protože, přiznejme si to, být zaneprázdněný neznamená vždy být produktivní.
„Nasměrovat svou pozornost na nejdůležitější objekt podle vlastního výběru – a poté tuto pozornost udržet – je nejdůležitější rozhodnutí, které během dne učiníme. Jsme tím, čemu věnujeme pozornost.“
Klíčové body projektu produktivity
- Zvyšte svou produktivitu tím, že budete pracovat chytřeji – jde o to, abyste dokázali profesionálně rozdělit svůj čas, pozornost a energii.
- Zvyšte produktivitu tím, že sladíte úkoly s tím, co je pro vás opravdu důležité – najděte tu správnou rovnováhu, kde se osobní hodnoty a motivace doplňují.
- Použijte pravidlo 3 k organizaci a optimalizaci svého života a zároveň bojujte proti prokrastinaci tím, že úkoly učiníte atraktivnějšími a přínosnějšími.
Co říkají čtenáři
„V této knize bylo spoustu informací, ale byly tak dobře uspořádané, že jsem se necítil přetížený. Obzvláště se mi líbilo shrnutí na začátku každé kapitoly a úkol na konci kapitoly. Donutilo mě to zpomalit a aplikovat to, co jsem se právě naučil.“
7. Make Time: How to Focus on What Matters Every Day (Najděte si čas: Jak se každý den soustředit na to, co je důležité) od Jakea Knappa a Johna Zeratského
O knize
- Autoři: Jake Knapp & John Zeratsky
- Rok vydání: 2018
- Odhadovaná doba čtení: 8 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 304
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
Zlepšete své techniky time managementu s knihou *Make Time, kterou napsali bývalí zaměstnanci společnosti Google, kteří rozumějí výzvám spojeným s rovnováhou mezi prací a osobními úkoly.
Tato kniha o time managementu nabízí čtyřkrokový rámec a více než 80 praktických taktik, které vám, zejména těm z technologického odvětví, pomohou upřednostnit to, co je skutečně důležité. Od zvládnutí klíčového úkolu dne po udržení soustředění a osvojení si zdravých návyků – tato kniha vám bude oporou.
Autoři s praktickým a vtipným tónem sdílejí příběhy ze skutečného života, díky čemuž je kniha velmi poutavá.
Čtení knihy Make Time vás naučí, jak se soustředit, a poskytne vašim dovednostem v oblasti time managementu a produktivity impuls, který jste vždy potřebovali.
„Přesunutí pozornosti na něco, co vaše mysl vnímá jako proveditelný a dokončitelný úkol, přinese skutečný nárůst pozitivní energie, směru a motivace.“
Hlavní body, které si odnesete
- Mějte na paměti, že ztracený čas často pramení z přílišné zaneprázdněnosti a rozptýlení. K překonání tohoto problému budete potřebovat více než jen sílu vůle – zvažte změnu svých výchozích nastavení chování.
- Nenechte se pohltit shonem. Soustřeďte se na to, co máte před sebou, a dokončete dnešní úkol, než se pustíte do dalšího.
- Osvojte si taktiky a strategie, které vám pomohou zabránit plýtvání časem, a udržujte svou mysl v kondici tím, že se budete dobře starat o své tělo, abyste dosáhli celkového osobního rozvoje.
Co říkají čtenáři
„Toto by si měl přečíst každý. Tito autoři jsou velmi praktičtí a vysvětlují, jak jsme nevědomky naskočili na kolo jako křečci a nedokážeme z něj seskočit. Nejsou povýšení a nepoučují, jen mi hodili záchranné lano a já se ho oběma rukama chytil. Je to chytré, vtipné a skutečné. Pokud máte pocit, že váš život není váš vlastní, a chcete se přestat cítit tak bezmocní, toto je řešení. ”
8. Deep Work: Pravidla pro soustředěný úspěch v rozptýleném světě od Cala Newporta
O knize
- Autor: Cal Newport
- Rok vydání: 2016
- Odhadovaná doba čtení: 8 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 304
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
Jste unaveni neustálým přívalem e-mailů a sociálních médií a chcete najít skutečné naplnění ve své práci? Pak je tato kniha přesně pro vás.
Kniha Deep Work od Newporta je jako nástroj pro zvýšení produktivity, o kterém jste ani nevěděli, že ho potřebujete. Představte si, že máte k dispozici sadu nástrojů, díky nimž se můžete intenzivně soustředit a stihnout více za méně času. To je deep work.
Newport má zajímavý dvoudílný plán: nejprve vás přesvědčí, proč je to tak zásadní změna, a poté vám předá čtyři pevná pravidla:
- Work Deeply: Naučte se, jak se intenzivně soustředit bez rozptylování.
- Přijměte nudu: Ano, nuda je tajná zbraň. Newport prozrazuje, proč tomu tak je.
- Přestaňte používat sociální média: Šokující, že? Ale autor uvádí pádné argumenty.
- Drain the Shallows: Zbavte se povrchních úkolů
Tato kniha není jen o tom, jak se vyhnout rozptýlení a oslavovat opak – hlubokou práci. Autor v ní uvádí skutečné příběhy, jako je Carl Jung's Tower, a mnoho praktických tipů, které vám pomohou zvýšit produktivitu a zlepšit time management. Na konci budete motivováni k intenzivnímu soustředění, odstranění rušivých vlivů a nasměrování své energie na to, co je podstatné.
Přečtěte si tento článek, pokud jste někdy toužili ztratit pojem o čase, protože vás nějaká činnost tak pohltila.
„Pokud nebudete produktivní, nebudete prosperovat – bez ohledu na to, jak jste zruční nebo talentovaní.“
Hlavní body z knihy Deep Work
- Zvládněte složité úkoly, zvyšte svůj výkon a najděte v tomto procesu naplnění.
- Rozlučte se s povrchní prací a rozptýleními, stanovte si jasné priority a vytyčte hranice, abyste znovu získali soustředění.
- Udělejte z hluboké práce svůj každodenní rituál. Naplánujte si intenzivní pracovní sezení, posilte svou koncentraci a trénujte svůj mozek na úkoly, které vyžadují maximální nasazení.
Co říkají čtenáři
„Byla to skvělá kniha s mnoha konkrétními příklady, které jsem mohl uplatnit v praxi. Přečetl jsem ji v rámci volitelného knižního klubu v práci a těším se, až si ji přečtu znovu, abych zachytil další zajímavosti, které mi při prvním čtení unikly. Pokud chcete změnit svůj přístup a vypořádat se s promarněným časem, abyste byli produktivnější, je tato kniha právě pro vás!“
9. Jak přestat prokrastinovat: Jednoduchý průvodce zvládáním obtížných úkolů a překonáváním zvyku prokrastinace od S. J. Scotta
O knize
- Autor: S. J. Scott
- Rok vydání: 2017
- Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 158
- Hodnocení: 4,2/5 (Amazon) 3,2/5 (Goodreads)
Už jste někdy zažili, že jste se museli vypořádat s úkoly na poslední chvíli a cítili jste tíhu nesplněných cílů?
Tato kniha je vaším průvodcem, který vám pomůže zvládnout náročné cíle a zbavit se prokrastinace. Zdůrazňuje, jak může prokrastinace negativně ovlivnit různé aspekty života, od akademických výsledků a pracovního výkonu až po zdraví a finance.
Kniha Stop Procrastination od S. J. Scotta je plná praktických rad a představuje vám pravidlo 80/20 v podobě podrobného plánu, pravidlo 25-5 a umění elegantně říci „ne“.
Pomůže vám překonat prokrastinaci a zlepšit časový management tím, že budete věnovat více času důležitým úkolům a proměníte svůj seznam úkolů v dobře vyladěný plán pro maximální produktivitu.
„Čím více času a úsilí vyžaduje provedení úkolu, tím těžší je s ním začít.“
Jak přestat prokrastinovat – hlavní body
- Odhalte důvody prokrastinace; může to být perfekcionismus nebo strach z neznáma, které brzdí vaši produktivitu.
- Buďte realističtí a identifikujte své závazky výběrem pěti klíčových projektů, které jsou skutečně důležité.
- Oživte svůj život pomocí cílů S. M. A. R. T., osvojte si umění říkat ne, plánujte svůj týden jako profesionál a přijměte každodenní návyky z této knihy, abyste se zbavili prokrastinace.
Co říkají čtenáři
„Autor vše podrobně vysvětluje: jak začít, kde začít, jaké kroky podniknout a jak to všechno funguje. Knihu jsem nedávno dočetl, ale zatím jsem neudělal žádný pokrok; doufám, že to brzy změním. Kniha se čte snadno a je vhodná pro každého, kdo se chce zbavit prokrastinace. Doporučil jsem ji všem svým přátelům. ”
10. Čtyři tisíce týdnů: Time management pro smrtelníky od Olivera Burkemana
O knize
- Autor: Oliver Burkeman
- Rok vydání: 2021
- Odhadovaná doba čtení: 7 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 288
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
Věděli jste, že pokud se dožijete osmdesáti let, máte k dispozici pouze asi čtyři tisíce týdnů – šílené, že?
Ale počkejte, ještě nepanikařte. Zhluboka se nadechněte a ponořte se do stránek knihy Olivera Burkemana Four Thousand Weeks (Čtyři tisíce týdnů), zábavné a podnětné knihy o time managementu, která ilustruje, jak můžete žít naplněný život, který je mnohem víc než jen sledování tikání hodin.
Poukazuje na to, že čas je omezený a vzácný, a čerpá z poznatků starověkých filozofů, psychologů, duchovních učitelů, současných myslitelů a dalších úspěšných lidí.
Kniha zpochybňuje moderní způsob myšlení, který spočívá v neustálém shonu a snaze stihnout všechno. Burkeman tvrdí, že nutkání soustředit se na zvládnutí času často vede k většímu stresu a menšímu uspokojení.
Vyzkoušejte to a změňte svůj pohled na čas a žijte plnohodnotnější život.
„Byly nám dány mentální schopnosti k vytváření téměř nekonečně ambiciózních plánů, ale prakticky žádný čas na jejich realizaci.“
Čtyři tisíce týdnů – hlavní body
- Prozkoumejte, jak lidé analyzovali a chápali čas a uvědomovali si jeho rostoucí význam.
- Zvyšte svou produktivitu strategickým začleněním prokrastinace a stanovováním priorit úkolů.
- Věnujte volný čas smysluplným rodinným aktivitám a naplňujícím koníčkům.
Co říkají čtenáři
„Nejedná se o zázračný lék, který vám najednou pomůže zvládnout čas. Je to kompilace filozofií a pohledů, které vás dovedou k základní pravdě o time managementu. Nebudu vám to prozrazovat, musíte si to přečíst, abyste to zjistili!“
Implementace strategií pro správu času s ClickUp
Moderní profesionálové se nespoléhají pouze na knihy o time managementu a inovativní nástroje pro správu času, ale doplňují a vylepšují své strategie i dalšími prostředky.
Jedním z nástrojů, který si získal značné uznání v oblasti aplikací pro projektové řízení a time management, je ClickUp.
ClickUp není jen další platforma pro správu úkolů; je to univerzální aplikace typu „vše v jednom“, která byla navržena tak, aby zefektivnila pracovní postupy, podpořila spolupráci a zlepšila dovednosti v oblasti time managementu.
Zvládněte více za méně času:
S funkcemi pro správu času v ClickUp můžete snadno spravovat svůj čas a zvýšit produktivitu. Díky zobrazením Kalendář, Gantt a Časová osa si můžete plánovat úkoly podle svých představ.
Ještě úžasnější jsou nástroje pro úsporu času, jako jsou Start a Due Dates, Due Date Remapping, Drag and Drop Scheduling, Time Reporting a mnoho dalších, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů rychleji.
Sledujte svůj čas:
Zůstaňte soustředění na svou práci a snadno sledujte čas pomocí ClickUp Project Time Tracking.
Ať už na počítači, mobilu nebo v prohlížeči Chrome, získejte kontrolu nad svým rozvrhem díky globálnímu a manuálnímu sledování času. Pomůže vám to vyjasnit rozdělení úkolů, sledovat pokrok a zajistit, aby všichni zůstali na správné cestě.
Snadné připomenutí:
S funkcí ClickUp Reminders, která vám pomůže udržet pořádek a zefektivnit pracovní postupy, vám nic neunikne. Tato funkce vám umožňuje přidávat, spravovat nebo přizpůsobovat připomenutí pomocí příloh, dat a opakujících se plánů podle vašich potřeb.
Snadno odškrtávejte dokončené úkoly, odkládejte je, přeplánujte nebo hladce delegujte úkoly svému týmu, abyste zůstali organizovaní a efektivní.
Hladká integrace:
Synchronizujte ClickUp se svými kalendáři, e-maily a dalšími nezbytnými nástroji, což vám umožní zefektivnit pracovní postupy a omezit ruční zadávání dat.
Šablony pro úsporu času:
Pomocí šablon pro zaznamenávání času získáte jasný přehled o rozložení svých pracovních hodin a naplánujete si úkoly tak, abyste dosáhli maximální efektivity a produktivity.
Udržujte transparentnost ve svém týmu, hodnotte svůj výkon sledováním pokroku a proměňte své časové řízení pomocí těchto šablon.
Převezměte kontrolu nad svým časem
Tak to je vše! 10 nejlepších knih o time managementu, které vám pomohou získat kontrolu nad svým časem, zvládnout nabitý program a efektivně řídit úkoly, a tím ušetřit drahocenný čas.
Integrace pokročilých nástrojů, jako je ClickUp, dále rozšiřuje možnosti řízení času.
Díky funkcím, jako je sledování úkolů, spolupráce a přizpůsobitelné pracovní postupy, vyniká ClickUp jako univerzální řešení, které doplňuje nadčasovou moudrost těchto vlivných knih o time managementu.
Nezapomeňte se podívat na naši matici time managementu a šablony pro blokování času, které mohou proměnit váš nabitý rozvrh v produktivní dny.
Zaregistrujte se zdarma a odhalte plný potenciál time managementu.