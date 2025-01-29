10 nejlepších softwarů P&ID pro potrubní a instrumentační schémata v roce 2025

Vytváření podrobných schémat potrubí a přístrojového vybavení (P&ID) může být náročné, zejména pokud používáte software, který je obtížně ovladatelný, postrádá klíčové funkce nebo není vhodný pro týmovou spolupráci.
Tyto problémy mohou zpomalit vaši práci a snížit její kvalitu.
Ale už se nemusíte bát. Shromáždili jsme 10 nejlepších softwarů P&ID, které vyhovují široké škále potřeb a případů použití. Zůstaňte s námi, abyste zjistili, který z nich je pro vás ideální, a připravte se na to, že vaše projekty P&ID budou mnohem hladší. ✨
Co byste měli hledat v softwaru P&ID?
Při hledání nejlepšího softwaru P&ID se zaměřte na tyto klíčové vlastnosti a funkce, abyste našli ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám:
- Intuitivní rozhraní, které minimalizuje náročnost osvojení softwaru P&ID
- Možnost vytvářet 2D a/nebo 3D P&ID
- Knihovna šablon pro rychlý start projektů a optimalizaci pracovních postupů
- Standardizované knihovny symbolů pro přehledné, profesionální a konzistentní návrhy
- Importujte a exportujte diagramy v požadovaných formátech souborů
- Flexibilita pro práci na webu, desktopu, mobilních aplikacích nebo kombinaci všech tří
- Podpora spolupráce v reálném čase, komentářů a zpětné vazby
- Integrace s cloudovým úložištěm (např. Google Drive), nástroji pro prototypování, softwarem pro týmovou spolupráci a dalšími obchodními aplikacemi.
- Komplexní dokumentace a spolehlivá zákaznická podpora
10 nejlepších softwarů P&ID pro použití v roce 2024
Pojďme se rovnou podívat na 10 nejlepších softwarových řešení P&ID, která zaručeně optimalizují vaše návrhové pracovní postupy, vytvoří profesionální výkresy P&ID a splní vaše projektové cíle. ?
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro řízení projektů, který slouží ke správě inženýrských projektů a operací a prakticky všech ostatních oblastí vašeho podnikání.
Platforma obsahuje ClickUp Mind Maps, což je opravdu skvělá funkce pro mapování vašich nápadů a plánování průběhu vašich projektů. Potřebujete tyto nápady proměnit v plán? K dispozici jsou stovky šablon, které vám s tím rychle pomohou. ⚡️
Zahrnuje také šablonu pro mapování procesů ClickUp. Je ideální pro standardizaci vašich P&ID pracovních postupů – ať už navrhujete P&ID systémy od nuly, provádíte údržbové kontroly nebo vylepšujete stávající systémy.
Když je čas na brainstorming ohledně systémů P&ID, jsou tabule ClickUp skvělým prostorem pro týmovou práci. Nástroje pero, lepící poznámky a tvary usnadňují navrhování vývojových diagramů a skicování schémat. Do tabule můžete také vložit ClickUp Mind Maps, ClickUp Docs, obrázky, odkazy a soubory, abyste získali lepší přehled o svých nápadech a zdrojích.
Máte nápad, který vznikl během brainstormingu a který je třeba realizovat? Převedete text na úkol přímo v ClickUp Whiteboards. Díky funkcím pro správu úkolů můžete tyto úkoly snadno přiřadit členům týmu, přidat termín a připojit relevantní podrobnosti a soubory potřebné k provedení úkolu.
Díky tomu budou všichni na stejné vlně a nic vám neunikne.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přístup k ClickUp prostřednictvím webových, desktopových a mobilních aplikací
- Zaznamenávejte obchodní procesy a standardní operační postupy v ClickUp Docs
- Sdílejte zpětnou vazbu a aktualizace se svým týmem prostřednictvím @zmínek, komentářů a chatu.
- Naplánujte si opakující se úkoly, jako jsou kontroly údržby, v kalendáři a nechte si zaslat upozornění, když se blíží jejich termín ⏰.
- Propojte se s více než 1 000 aplikacemi třetích stran, včetně Gmailu, Outlooku, Githubu, Zoomu a Microsoft Teams.
Omezení ClickUp
- Některé webové a desktopové funkce nejsou v mobilní aplikaci k dispozici.
- ClickUp nemá knihovnu standardních symbolů P&ID pro navrhování vašich systémů.
ClickUp ceny
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě v tomto případě potřebujete tabuli poháněnou umělou inteligencí, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly. A pokud nedokážete koncept zcela vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuální představu na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
2. Lucidchart
Lucidchart je software pro tvorbu vývojových diagramů, který promění vaše složité nápady, plány a procesy v jednoduché a barevné diagramy. Obsahuje několik knihoven tvarů a symbolů pro navrhování vývojových diagramů, map procesů, diagramů P&ID, myšlenkových map, drátových modelů a diagramů afinit.
Pokud nechcete tyto návrhy vytvářet od nuly, máte k dispozici více než 900 šablon P&ID a technických šablon, které vám pomohou začít. Můžete také importovat a upravovat existující soubory z aplikací Microsoft Visio, Gliffy, Draw. io a OmniGraffle.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Sdílejte odkazy na svůj dokument Lucidchart a nastavte oprávnění, jako jsou „upravovat“, „upravovat a sdílet“, „komentovat“ a „prohlížet“.
- Spolupracujte se svým týmem prostřednictvím úprav v reálném čase, @zmínek, chatu a komentářů.
- Nastavte stav dokumentu, aby spolupracovníci věděli, zda je dokument čeká na kontrolu, byl schválen nebo zamítnut.
- Integrujte Lucidchart s více než 50 aplikacemi, včetně Slack, Confluence, Jira, Figma a Loom.
Omezení Lucidchart
- Nemá desktopovou aplikaci.
- Bezplatný tarif je omezen na tři editovatelné dokumenty, 60 tvarů na dokument a 100 šablon.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální: 7,95 $/měsíc
- Tým: 9,00 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
3. EdrawMax
EdrawMax je online nástroj pro tvorbu diagramů, který vám umožní vytvořit více než 280 typů diagramů, včetně diagramů P&ID, vývojových diagramů, myšlenkových map, drátových modelů, půdorysů a elektrických výkresů.
S EdrawMax máte přístup k více než 1 500 nativním šablonám (pokrývajícím inženýrství, UI a UX, správu produktů a podnikání) a dalším 20 000 šablonám prostřednictvím komunitní knihovny šablon.
Nejlepší funkce EdrawMax
- Podporuje více než 10 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny a němčiny.
- Sdílejte dokumenty Edraw prostřednictvím odkazů, e-mailu, sociálních médií nebo QR kódů.
- Importujte soubory Visio, SVG a CAD a exportujte finální diagramy do více než 10 formátů, včetně PDF, JPG, Excel, HTML a PS/EPS.
- Používejte EdrawMax na svých webových, stolních (Windows, MacOS a Linux) a mobilních (Android a iOS) zařízeních.
Omezení EdrawMax
- Bezplatný tarif je omezen na tři editovatelné soubory a omezuje přístup k šablonám.
- Exportované diagramy v bezplatném tarifu obsahují vodoznak.
Ceny EdrawMax
- Zdarma
- Pololetní předplatné: 69 $
- Roční předplatné: 99 $
- Trvalý plán: 245 USD
- Tým a podnikání: 119 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze EdrawMax
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
4. M4 PLANT
M4 Plant je software pro návrh závodů pro 2D a 3D návrhy továren a závodů všech velikostí. Má 17 modulů, včetně izometrických výkresů potrubí, schémat potrubí a přístrojového vybavení, ocelových konstrukcí, potrubí HVAC a elektrického vedení.
Klíčovou funkcí M4 Plant je generování kusovníků (BOM), seznamů dílů a seznamů řádků v jakékoli fázi návrhu. To je velmi užitečné pro odhad nákladů a zajištění, že jsou v průběhu projektu zohledněny všechny potřebné materiály a komponenty. ✔️
Nejlepší funkce M4 PLANT
- Vytvářejte nové katalogy symbolů nebo rozšiřujte stávající o vlastní symboly P&ID.
- Navrhujte vlastní symboly P&ID uložením částí svých návrhů P&ID.
- Provádějte kontroly, abyste eliminovali chyby a optimalizovali návrhy ?
- Seznamte se s funkcemi platformy pomocí podrobné dokumentace a videonávodů.
Omezení M4 PLANT
- Neexistuje žádný bezplatný tarif, ale na požádání je k dispozici 30denní bezplatná zkušební verze.
- Omezené šablony a nativní integrace
M4 PLANT ceny
- M4 Factory: 196 $/měsíc
- M4 Piping: 196 $/měsíc
- M4 Plant: 240 $/měsíc
Hodnocení a recenze M4 PLANT
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
5. SmartDraw
SmartDraw je další uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu diagramů, který slouží k vytváření vývojových diagramů, myšlenkových map, návrhů potrubí, drátových modelů, prostorových plánů a dalších. Pro každý z těchto návrhů má speciální knihovny symbolů. Pro vaše diagramy potrubí a přístrojového vybavení si tak můžete vybrat z více než 300 symbolů a vytvořit profesionální návrhy.
Praktickou funkcí je instalace aplikací SmartDraw do Google Workspace, Microsoft Teams, Confluence, Jira a Trello, díky čemuž můžete spolupracovat na svých diagramech, aniž byste museli tyto aplikace opustit. A když jsou vaše návrhy hotové, můžete sdílet odkaz nebo je exportovat jako soubory PDF, PNG nebo SVG.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Využijte webovou aplikaci SmartDraw ve více než 100 jazycích, včetně angličtiny, francouzštiny, němčiny a italštiny ?
- Začněte s některou z více než 30 šablon pro inženýrství, procesní toky a P&ID.
- Importujte šablony Visio, soubory Visio a Lucidchart a exportujte finální diagramy do formátů Visio, PDF, SVG, PNG a JPG.
- Přístup k podrobné dokumentaci a rychlé zákaznické podpoře
Omezení SmartDraw
- Ceny jsou uvedeny měsíčně, ale fakturace probíhá ročně.
- Je přístupný pouze přes web a jako desktopová aplikace pro Windows.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif, pouze 7denní bezplatná zkušební verze.
Ceny SmartDrawpricing
- Jednotlivec: 9,95 $/měsíc
- Tým: 8,25 $/měsíc na uživatele (minimálně 3 uživatelé)
- Web: Cena začíná na 2 995 USD/rok (pevná cena pro celou vaši organizaci)
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (260 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
6. Procad P&ID
Procad P&ID je specializovaný software P&ID pro 2D a 3D návrhy potrubí a zařízení. Obsahuje rozsáhlou knihovnu standardizovaných symbolů pro motory, ventily, výměníky tepla a další, s možností přizpůsobení těchto symbolů vašim konkrétním potřebám. ?️
Vaše výkresy Procad se ukládají jako soubory DWG, což je formát podporovaný populárními CAD aplikacemi, jako je AutoCAD. Díky tomu je snadné je sdílet s externími zainteresovanými stranami, které je mohou prohlížet a upravovat v softwaru podle svého výběru. Když soubory dostanete zpět, Procad naskenuje a označí všechny změny a dá vám možnost je přijmout nebo odmítnout.
Procad P&ID nejlepší funkce
- Vytvářejte kusovníky ventilů a seznamy zařízení, přístrojů a čísel potrubí pro jeden výkres nebo celý projekt.
- Seznamte se s funkcemi platformy prostřednictvím bezplatného úvodního školení a webových tutoriálů.
- K urychlení návrhů použijte automatizační nástroje, jako jsou automatické trasování, automatické svařování a automatické těsnění.
- Dostávejte automatická upozornění, když dojde ke změnám ve stávajících návrzích.
Omezení softwaru Procad P&ID
- Neexistuje žádný bezplatný tarif, pouze 15denní bezplatná zkušební verze.
- Procad P&ID nemá webové a mobilní aplikace, funguje pouze na operačním systému Windows 10 (nebo novějším).
Ceny softwaru Procad P&ID
Pokud již máte software AutoCAD, získáte slevu 25 %:
- Měsíčně: Od 75 $/měsíc
- Předplacené na 1 rok: Cena začíná na 60 $/měsíc
- 3letý předplacený balíček: Cena začíná na 49 USD/měsíc
Hodnocení a recenze Procad P&ID
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
7. Sphera
Společnost Sphera nabízí služby a software pro zlepšení bezpečnosti a výkonnosti v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG) na pracovišti. Jejich platforma pro řízení rizik a udržitelnosti, SpheraCloud, obsahuje modul P&ID pro zefektivnění plánování izolace pomocí postupů uzamčení/označení.
Nahrajte PDF soubor svých schémat na platformu a označte v něm izolační body a pravidla. Tím získá váš tým úplný přehled o stavu zařízení a potenciálních rizikových oblastech. ?
Nejlepší funkce Sphera
- Snadno se orientujte v intuitivním rozhraní SpheraCloud.
- Prohloubte své znalosti v oblasti řízení rizik propojením s dalšími moduly, jako jsou rizika bezpečnosti procesů, zajištění shody a nakládání s odpady.
- Využijte poradenské služby pro obchodní strategii v oblastech, jako jsou ESG, benchmarking udržitelnosti a uhlíková stopa podniků.
Omezení Sphera
- Neexistuje žádný bezplatný tarif ani zkušební verze.
- Sphera nemá desktopovou aplikaci.
- Někteří uživatelé zaznamenávají občasné zpoždění.
Sphera ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sphera
- G2: 4/5 (11 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
8. IronCAD
IronCAD není specificky software P&ID, ale je skvělý pro 2D a 3D CAD návrhy produktů. Je užitečný, když potřebujete řešit úkoly P&ID spolu s vaší CAD návrhářskou prací. ?♂️
Na rozdíl od většiny CAD softwaru má IronCAD nástroj TriBall, který umožňuje velmi snadné a rychlé přesouvání a manipulaci s objekty. Funkce IronCADu můžete také rozšířit pomocí doplňků pro analýzu napětí, analýzu pohybu a vytváření realistických 3D modelů.
Nejlepší funkce IronCAD
- Přístup k rozsáhlé knihovně komponent a dílů podle průmyslových standardů pro urychlení návrhu
- Zapište se do bezplatného kurzu IronCAD pro začátečníky nebo si rezervujte individuální školení, abyste se seznámili s funkcemi platformy.
- Rychle řešte problémy s pomocí rychlé a spolehlivé zákaznické podpory.
Omezení IronCAD
- IronCAD nemá webovou aplikaci a funguje pouze na operačním systému Windows.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif (můžete však požádat o 30denní bezplatnou zkušební verzi).
- Technická podpora je placený doplněk, jehož cena začíná na 695 USD/rok.
Ceny IronCAD
- Startovací balíček: 199 $
- Trvalá licence (12 měsíčních splátek): 779 USD
- Trvalá licence (jednorázová platba): 8 490 USD
Hodnocení a recenze IronCAD
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (60 recenzí)
9. Visual Paradigm
Visual Paradigm je software pro modelování systémů a vytváření diagramů pro tvorbu vizuálních návrhů. Vytvořte tyto návrhy od základu nebo si vyberte z více než 800 šablon vývojových diagramů, diagramů procesních toků (PFD), P&ID a drátových modelů, abyste mohli rychle začít pracovat.
V závislosti na potřebách vaší firmy můžete Visual Paradigm používat v cloudu, na místě nebo v hybridním nastavení.
Nejlepší funkce Visual Paradigm
- Využijte klíčové funkce Visual Paradigm v bezplatné verzi webové aplikace a desktopové aplikace (Visual Paradigm Community).
- Projděte si komentáře spolupracovníků k vašemu návrhu, odpovězte na ně a proveďte případné změny.
- Přizpůsobte si rozhraní pomocí vlastních nabídek, panelů nástrojů a zkratek.
Omezení Visual Paradigm
- Některé funkce desktopové verze nejsou k dispozici ve webové aplikaci.
- Má omezené nativní integrace.
Visual Paradigm ceny
- Modeler: 6 $/měsíc na uživatele
- Standard: 19 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Visual Paradigm
- G2: 4,3/5 (17 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (18 recenzí)
10. AutoCAD
AutoCAD, CAD návrhový software od společnosti Autodesk, je podobný IronCAD. AutoCAD však jde ještě o krok dál s AutoCAD Plant 3D, který kombinuje své CAD funkce s funkcemi P&ID a 3D potrubí.
Pokud potřebujete pouze 2D software P&ID, který je šetrný k vaší peněžence, AutoCAD LT je pro vás tou správnou volbou. AutoCAD a AutoCAD LT fungují na zařízeních se systémy Windows, MacOS a Linux. A když si zakoupíte kteroukoli z těchto verzí, získáte přístup k webovým a mobilním aplikacím AutoCAD (AutoCAD Web).
Nejlepší funkce AutoCADu
- Podporuje 14 jazyků, včetně angličtiny, španělštiny, polštiny, čínštiny a italštiny.
- Otevřete více souborů AutoCAD v jedné relaci
- Sledujte změny provedené ve sdíleném dokumentu AutoCAD prostřednictvím protokolu aktivit ?
- Používejte AutoCAD s dalšími produkty Autodesk, jako jsou Revit, Fusion 360, Civil 3D a Inventor.
Omezení AutoCADu
- Noví uživatelé procházejí strmou křivkou učení.
- Neexistuje žádná bezplatná verze, ale můžete si vyzkoušet 15denní bezplatnou zkušební verzi.
- Desktopová aplikace spotřebovává hodně výpočetního výkonu a načítání návrhů trvá poměrně dlouho.
Ceny AutoCAD
- AutoCAD: 245 USD/měsíc na uživatele
- AutoCAD LT: 60 $/měsíc na uživatele
- AutoCAD Web: 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze AutoCAD
- G2: 4,5/5 (40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 900 recenzí)
Optimalizujte své P&ID pracovní postupy a vytvářejte kvalitní návrhy
Každý z těchto softwarů P&ID má jedinečné funkce, které vylepšují proces vytváření diagramů a návrhů. Pečlivě zvažte všechny možnosti, abyste si mohli vybrat software P&ID, který dokonale odpovídá vašim pracovním postupům a preferencím v procesním průmyslu.
A pokud hledáte komplexní nástroj pro tvorbu diagramů, brainstorming a správu projektů, podívejte se na ClickUp. Můžete k němu přistupovat z jakéhokoli zařízení, zůstat v synchronizaci se svým týmem a snadno jej integrovat do své technologické infrastruktury. ?
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp a vyzkoušejte jej při svém příštím projektu P&ID.