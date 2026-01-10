28 případů použití a aplikací umělé inteligence pro podnikové týmy v roce 2026

Umělá inteligence (AI) nepřestává překvapovat.
Dnes existují nástroje a aplikace s umělou inteligencí, které řeší každý problém s osobní i firemní produktivitou. Existuje dokonce i agregátor případů použití umělé inteligence s názvem There’s an AI for that. Jedná se o obrovskou databázi s více než 10 000 systémy umělé inteligence, které jsou k dispozici pro více než 2 500 úkolů!
Od vytváření personalizovaných zákaznických zážitků až po předpovídání potřeb údržby – možnosti využití umělé inteligence jsou neomezené. Úspora nákladů a času díky zjednodušeným pracovním postupům, optimalizovaným procesům a inteligentním analýzám činí z technologie umělé inteligence nezbytnou součást podnikání.
Pokud vás zajímá, jak využít umělou inteligenci ve vašem odvětví, sektoru nebo konkrétním použití, máme pro vás ten správný seznam.
Než se však pustíme do případů použití a aplikací pro podniky, pojďme si nejprve vysvětlit, jak umělá inteligence funguje.
Co je umělá inteligence?
Umělá inteligence je obor, který napodobuje lidskou inteligenci a uvažování tím, že analyzuje obrovské množství dat, identifikuje vzorce a vytváří předpovědi na základě předem definovaného souboru složitých pravidel.
Jak může umělá inteligence pomoci firmám?
Umělá inteligence vyniká v odlehčení vás od rutinních a administrativních úkolů, takže se můžete soustředit na práci, která přináší vyšší hodnotu. Díky tomu, že se umělá inteligence stará o časově náročnou analýzu dat, dotazy zákazníků a optimalizaci řízení projektů, mají vaši zaměstnanci volné ruce k tomu, aby mohli uvažovat strategičtěji a kreativněji.
Výsledkem je pracovní síla, která tráví méně času opakujícími se úkoly a více času využíváním lidských předností, jako je představivost, empatie a řešení problémů. Díky umělé inteligenci mohou týmy podporovat inovace a pomáhat posouvat podnikání vpřed.
Ale to není vše.
Umělá inteligence dokáže také zpracovávat logiku, aby činila objektivní a nestranná rozhodnutí a prováděla pokročilé úkoly napříč obory – analyzuje anamnézu pacienta, využívá prediktivní analytiku pro řízení zemědělských podniků a optimalizuje marketingové kampaně – a to rychleji než lidští pracovníci.
Prokouknout mediální humbuk kolem umělé inteligence a najít její praktické využití pro firemní týmy však může být náročné. Od prodeje a marketingu po provoz a výzkum a vývoj (R&D) – umělá inteligence tiše využívá automatizaci procesů k proměně způsobu, jakým týmy pracují.
28 případů využití umělé inteligence pro optimalizaci vašeho podnikání
Překleneme propast mezi futuristickými sliby umělé inteligence a jejím reálným dopadem a zjistíme, jak může váš tým tuto technologii využít ke zvýšení každodenní efektivity v práci.
1. Umělá inteligence pro marketing
Masový marketing je mrtvý. Už se nemůžete vyhnout tomu, abyste všem posílali stejnou zprávu a doufali, že něco z toho zabere. Marketing v éře umělé inteligence je o personalizované přesnosti.
AI asistent ClickUp je speciálně přizpůsoben tak, aby přinesl výhody personalizovaných zpráv do vašich marketingových kampaní. Nabízí marketingovým týmům sadu připravených podnětů pro zefektivnění tvorby obsahu, optimalizaci kampaní a zvýšení návratnosti investic do marketingu. Můžete jej použít k rychlému vytváření poutavých blogových příspěvků, psaní zajímavých popisků na sociálních sítích nebo generování přesvědčivých předmětů e-mailů.
Můžete jej také využít k úspoře času při dokumentování poznámek a dalších kroků – dokáže téměř okamžitě generovat souhrny aktualizací úkolů, vlákna komentářů a poznámky z jednání.
Kromě umělé inteligence poskytuje ClickUp marketingovým týmům přizpůsobitelné pohledy a šablony, které nabízejí strukturovaný přístup k plánování kampaní, organizaci obsahu a správě úkolů. Pouhými několika kliknutími můžete brainstormovat nové nápady na kampaně, vytvářet profily osobností a mapovat zákaznické cesty, abyste posílili své marketingové úsilí.
Komplexní reporty a dashboardy ClickUp navíc poskytují přehled o výkonu kampaní v reálném čase, což vám umožní činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat strategie s cílem dosáhnout hmatatelných výsledků a úspor nákladů.
Zde je několik příkladů toho, jak vám marketingové nástroje s umělou inteligencí mohou usnadnit život.
Případy použití
- Prediktivní analytika: Předvídejte chování zákazníků a přijímejte informovaná rozhodnutí ohledně marketingových strategií. Například Walmart využívá AI k předpovídání poptávky po produktech, což mu pomáhá optimalizovat zásoby a předcházet jejich vyprodání, zatímco Nike využívá AI k předpovídání odchodu zákazníků, což mu pomáhá identifikovat a udržet si zákazníky s vysokou hodnotou
- Personalizované reklamy: Značka spodního prádla Cosabella využívá AI k vytváření personalizovaných reklamních kampaní pro zákazníky. Algoritmus AI této společnosti analyzuje údaje o zákaznících, včetně historie nákupů, historie prohlížení a interakcí na sociálních sítích. Algoritmus poté generuje personalizované reklamní kampaně, které jsou přizpůsobeny zájmům a preferencím každého zákazníka
- Správa sociálních médií: Umělá inteligence OwlyWriter od Hootsuite automatizuje úkoly na sociálních médiích, jako je zveřejňování aktualit, plánování obsahu a odpovídání na komentáře. Umělá inteligence Sprinklr pomáhá podnikovému marketingu tím, že analyzuje data ze sociálních médií, sleduje zmínky o značce a identifikuje příležitosti pro spolupráci s influencery
- Optimalizace marketingových kampaní: Adobe Sensei využívá umělou inteligenci k automatické optimalizaci reklamních kampaní na sociálních médiích na základě údajů o zapojení uživatelů a výkonu. Umělá inteligence IBM s názvem Watson dokáže identifikovat a oslovit zákazníky s vysokou hodnotou, personalizovat marketingové zprávy a optimalizovat výkon kampaní
2. Umělá inteligence pro psaní
Díky schopnosti zpracování přirozeného jazyka (NLP) je umělá inteligence vynikající při psaní vysoce kvalitní literatury. Vyladěte, vytrénujte a dejte nástrojům pro psaní s umělou inteligencí kompletní sadu pokynů, které mají dodržovat, a budete moci chrlit články, blogy, whitepapery a dokonce i celé romány a originální texty písní.
Případy použití
- Služby jako Grammarly využívají umělou inteligenci k detekci chyb a navrhování vylepšení, díky čemuž je psaní efektivnější a bezchybné
- Asistent pro psaní Jasper AI generuje blogové příspěvky, marketingové texty a dokonce i scénáře na základě vašich zadání
- Díky podnětům specifickým pro jednotlivé role dokáže nástroj pro psaní s umělou inteligencí od ClickUp generovat propracovaný obsah, který vyhovuje vašim potřebám. Umí psát marketingové případové studie, prodejní e-maily a technické dokumenty a vytvářet prodejní prezentace a blogové příspěvky.
- Pokud spolupracujete s externími autory, použijte nástroje jako Copyleaks k detekci obsahu napsaného umělou inteligencí.
3. Umělá inteligence pro prodej
Schopnost umělé inteligence analyzovat obrovské množství historických prodejních dat, identifikovat vzorce a vytvářet předpovědi otevírá prodejním týmům nové příležitosti k personalizaci přístupu, optimalizaci úsilí a uzavření většího počtu obchodů.
Případy použití
- Salesforce Einstein dokáže analyzovat velké objemy zákaznických dat, předvídat nákupní vzorce a navrhovat nejúčinnější prodejní strategie
- Gong nahrává a přepisuje prodejní hovory a pomocí umělé inteligence identifikuje oblasti, které je třeba zlepšit, a školí obchodní zástupce, aby uzavírali více obchodů
- Společnost Drift využívá chatboty k kvalifikaci potenciálních zákazníků 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, čímž uvolňuje lidské agenty pro interakce s vyšší přidanou hodnotou
4. Umělá inteligence pro zákaznický servis
Řešení založená na umělé inteligenci zlepšují zákaznický servis tím, že týmům umožňují efektivněji vyřizovat více dotazů, personalizovat interakce se zákazníky a proaktivně řešit problémy. To vede ke zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků.
Případy použití
- Chatbot Domino’s Pizza, Dom, přijímá objednávky, sleduje doručení a dokonce baví zákazníky vtipy
- AI asistentka hotelů Hilton, Connie, odpovídá na dotazy hostů, doporučuje aktivity a také rezervuje termíny ve wellness centru
- Virtuální kadeřník společnosti L’Oreal využívá umělou inteligenci k navrhování personalizovaných postupů péče o vlasy na základě selfie.
5. Umělá inteligence v cestovním ruchu
Budoucnost cestovního ruchu je poháněna umělou inteligencí. Umělá inteligence může vést vaše cestovatelské dobrodružství, vytvářet personalizované itineráře a dokonce poskytovat prohlídky ve virtuální realitě, které vás přenesou do vzdálených zemí.
Případy použití
- „Travel Assistant“ společnosti Emirates, poháněný umělou inteligencí, pomáhá cestujícím orientovat se na letištích, rezervovat lety a dokonce spravovat jejich zavazadla
- Nástroj umělé inteligence společnosti Trip.com, TripGen, navrhuje personalizované cestovní balíčky a aktivity přizpůsobené vašim zájmům a rozpočtu.
- Nástroje založené na umělé inteligenci, jako je Hopper, využívají algoritmy strojového učení k předpovídání cen letenek a doporučování nejlepšího času pro rezervaci, což vám pomůže ušetřit peníze a vyhnout se stresu
6. Umělá inteligence v zábavním průmyslu
Od vytváření hyperpersonalizovaných zážitků až po posouvání hranic kreativity – umělá inteligence vylepšuje zábavu. Algoritmy umělé inteligence sestavují hudební playlisty, které odpovídají vaší náladě, doporučují filmy, které se vám budou líbit, a generují příběhy, které se přizpůsobují vašim volbám. Umělá inteligence vám umožňuje vstoupit do fantastických světů a v reálném čase komunikovat a hrát si s postavami.
Případy použití
- Společnost Industrial Light & Magic patřící pod Lucasfilm využívá umělou inteligenci k vytváření speciálních efektů, díky nimž ožívají postavy jako Baby Yoda.
- Netflix využívá AI engine, který doporučuje seriály a filmy na základě vaší historie sledování, což vede k poutavému zážitku ze sledování
- MuseNet AI skládá hudbu v různých stylech, od klasických symfonií po moderní popové hity, a posouvá tak hranice tvůrčího vyjádření
- Technologie MetaHuman od společnosti Epic Games vytváří realistické virtuální postavy pro hry a filmy, čímž stírá hranice mezi reálným a imaginárním světem
7. Umělá inteligence v oblasti nemovitostí
Představte si virtuální prohlídky, díky kterým můžete prohlížet domy odkudkoli, chatboty odpovídající na dotazy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a algoritmy předpovídající tržní trendy s neuvěřitelnou přesností. Umělá inteligence vybavuje realitní sektor poznatky, automatizací a super schopnostmi, které vám usnadní práci.
Případy použití
- Služba Zestimates společnosti Zillow využívá umělou inteligenci k předpovídání hodnoty nemovitostí s působivou přesností, což umožňuje kupujícím a prodávajícím činit informovaná rozhodnutí.
- Vyhledávač společnosti Redfin využívající umělou inteligenci filtruje nabídky podle vašich potřeb a rozpočtu, čímž vám pomáhá ušetřit čas a snížit frustraci.
- Nástroje pro automatizovanou správu nemovitostí zvládají úkoly, jako je výběr nájemného, žádosti o údržbu a prověřování nájemníků, čímž správcům nemovitostí uvolňují drahocenný čas
8. Umělá inteligence pro řízení projektů
Řízení projektů je složitá síť úkolů, termínů a zdrojů. Co kdybychom však měli k dispozici neúnavného asistenta, který by dokázal analyzovat data, předvídat rizika a optimalizovat pracovní postupy? Právě zde přichází na scénu umělá inteligence, která revolučním způsobem mění způsob, jakým plánujeme, realizujeme, rozhodujeme a dodáváme projekty.
Případy použití
- Microsoft Project Cortex využívá umělou inteligenci k získávání poznatků z projektových dokumentů a dat, poskytuje praktická doporučení a zlepšuje spolupráci v týmu
- Wrike Analyze využívá umělou inteligenci k předpovídání výsledků projektů, identifikaci potenciálních zpoždění a navrhování nápravných opatření, než bude příliš pozdě.
- WorkBoard využívá umělou inteligenci k vizualizaci postupu projektů v reálném čase, což vám umožňuje identifikovat oblasti vyžadující pozornost a rychle přijímat rozhodnutí založená na datech
- Monday.com integruje funkce založené na umělé inteligenci, jako jsou automatizované zprávy o pokroku a analýza sentimentu, aby týmy byly vždy informované a na správné cestě
9. Umělá inteligence pro vývoj softwaru
Umělá inteligence automatizuje úkoly, jako je generování kódu, revize kódu, vkládání komentářů a opravy chyb. Poskytuje také pomoc při návrhu. Vývojáři se nyní mohou soustředit na začlenění svého kódu do širšího kontextu, zatímco jejich partneři z řad umělé inteligence se postarají o rutinní úkoly.
Případy použití
- GitHub Copilot je AI asistent, který navrhuje kód na základě aktuálního kontextu, čímž šetří vývojářům čas a námahu
- DeepCode je nástroj pro kontrolu kódu založený na umělé inteligenci, který identifikuje potenciální bezpečnostní zranitelnosti a chyby v kódu a zlepšuje tak kvalitu kódu
- IntelliJ IDEA využívá umělou inteligenci k navrhování názvů proměnných, refaktoringu kódu a dokonce i k identifikaci potenciálních chyb, čímž výrazně zvyšuje produktivitu vývojářů
10. AI pro AI
Vývoj umělé inteligence vyžaduje odborné znalosti, pečlivé plánování a mnoho pokusů a omylů. Ale samotná AI může v tomto procesu poskytnout cennou pomoc. Umí skládat dílky skládačky, navrhovat nové, identifikovat chybějící dílky a vylepšovat návrh. AI je dokonalým nástrojem pro vytváření výkonnější AI.
Případy použití
- Platformy AutoML, jako jsou Google AutoML a Amazon SageMaker, automatizují celý proces strojového učení, od přípravy dat až po výběr a nasazení modelů.
- OpenAI Gym poskytuje simulované prostředí pro trénování a testování algoritmů posilovacího učení, čímž urychluje výzkum a vývoj
- Nástroje pro vysvětlitelnou umělou inteligenci (XAI), jako jsou LIME a SHAP, pomáhají vývojářům pochopit, jak modely umělé inteligence přijímají rozhodnutí, což jim umožňuje identifikovat a řešit potenciální zaujatost a chyby
- Generativní modely umělé inteligence, jako jsou Stable Diffusion a Dall-E 3, vytvářejí realistické obrázky a texty a poskytují tak cenná trénovací data pro jiné modely umělé inteligence.
11. Umělá inteligence pro oblast lidských zdrojů
Nástroje pro řízení lidských zdrojů založené na umělé inteligenci automatizují rutinní úkoly, zjednodušují procesy a vnášejí cenné poznatky založené na datech do každé fáze životního cyklu zaměstnance. Odborníci v oblasti lidských zdrojů se tak mohou zbavit administrativní zátěže a soustředit se na budování dynamického, angažovaného a vysoce výkonného týmu.
Případy použití
- Společnost Workday využívá umělou inteligenci k automatizaci úkolů, jako je výpočet mezd, správa benefitů a hodnocení výkonu, čímž uvolňuje personálním pracovníkům ruce, aby se mohli soustředit na strategické iniciativy
- LinkedIn Talent Insights využívá umělou inteligenci k analýze dat z LinkedIn, poskytuje firmám přehled o jejich zaměstnancích a potenciálních uchazečích a pomáhá jim činit lepší rozhodnutí při náboru.
- Eightfold AI efektivně spojuje uchazeče s volnými pracovními místy, čímž zkracuje dobu náboru a zvyšuje kvalitu přijímaných zaměstnanců
12. Umělá inteligence pro právní a legislativní týmy
Umělá inteligence usnadňuje výzkum a revizi dokumentů. Právníci ji mohou využít k předpovídání výsledků případů a optimalizaci právních strategií. To umožňuje právním týmům pracovat chytřeji a rychleji a dosahovat lepších výsledků pro klienty díky právním nástrojům založeným na umělé inteligenci.
Případy použití
- Společnost Luminance využívá strojové učení k analýze smluv, extrakci klíčových informací a identifikaci potenciálních rizik, čímž výrazně zkracuje dobu potřebnou k posouzení a snižuje právní náklady.
- Společnost Kira Systems vyniká v oblasti e-discovery a pomáhá právním týmům procházet velké objemy elektronických dat, aby rychle a efektivně našly relevantní dokumenty
- Lex Machina analyzuje rozsáhlé databáze judikatury a právních stanovisek a poskytuje právníkům personalizovaná doporučení a postřehy
13. Umělá inteligence pro kyberbezpečnost
Umělá inteligence se stala mocnou zbraní v oblasti kyberbezpečnosti. Analyzuje data, detekuje hrozby a reaguje na problémy s bezpečností dat v reálném čase, čímž chrání vaše digitální aktiva.
Případy použití
- Darktrace využívá detekci anomálií k identifikaci a neutralizaci kyberútoků v reálném čase, čímž chrání organizace i před těmi nejsofistikovanějšími hrozbami
- Palo Alto Networks Cortex XDR analyzuje data shromážděná z celé vaší bezpečnostní infrastruktury, poskytuje vám ucelený přehled o potenciálních hrozbách a umožňuje vám rychle a efektivně reagovat
14. Umělá inteligence ve vzdělávání
Umělá inteligence měla pozitivní dopad na vzdělávání, kde nahradila rigidní učební plány a standardizované testy. Nyní poskytuje personalizované a poutavé vzdělávací zážitky, které vycházejí vstříc individuálním potřebám.
Případy použití
- DreamBox Learning využívá nástroj umělé inteligence, který studentům pomáhá posoudit jejich silné a slabé stránky a generuje personalizované vzdělávací plány k vyplnění mezer ve znalostech
- Kahoot! využívá umělou inteligenci k vytváření poutavých kvízů a testů, díky čemuž je učení interaktivní a vzrušující pro studenty všech věkových kategorií
- Minecraft Education Edition vytváří poutavé simulace a interaktivní úkoly, které zapojují studenty do přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (předměty STEM) a řešení problémů pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci
- Duolingo využívá umělou inteligenci k personalizaci lekcí na základě pokroku a cílů studenta, díky čemuž je výuka jazyků zábavná a efektivní
15. Umělá inteligence pro státní správu a veřejnou správu
Umělá inteligence ve veřejném sektoru zefektivňuje procesy, zvyšuje transparentnost a poskytuje personalizované veřejné služby. Předvídá potřeby, rychle řeší složité problémy a zajišťuje efektivní státní služby pro občany.
Případy použití
- Dubajská policie využívající umělou inteligenci používá drony vybavené umělou inteligencí k analýze dopravních vzorců a předpovídání míst s vysokou kriminalitou, čímž zvyšuje veřejnou bezpečnost
- Systém linky pomoci 311 v New Yorku využívá zpracování přirozeného jazyka k porozumění dotazům občanů a jejich přesměrování na příslušné zdroje, čímž zlepšuje dobu odezvy a poskytování služeb
16. Umělá inteligence ve stavebnictví
S umělou inteligencí jako partnerem můžete transformovat každou fázi stavebního procesu. Umělá inteligence dokáže analyzovat stavební plány, optimalizovat využití materiálů a předvídat rizika. Drony a roboty vybavené počítačovým viděním pomáhají při zaměření, inspekcích a fyzických úkolech, čímž zvyšují bezpečnost a efektivitu.
Případy použití
- Autodesk BIM 360 využívá umělou inteligenci ke správě stavebních projektů od plánování až po realizaci, čímž usnadňuje komunikaci, spolupráci a analýzu dat
- SiteAware využívá drony a senzory k monitorování stavenišť v reálném čase, čímž zvyšuje bezpečnost, sleduje postup prací a identifikuje potenciální rizika
- BuildingConnected propojuje stavební firmy s řešeními umělé inteligence, včetně robotického vybavení a softwaru pro optimalizaci materiálů
17. Umělá inteligence pro bankovnictví a finance
Nástroje umělé inteligence pro účetnictví a finance personalizují finanční poradenství, zefektivňují transakce, odhalují podvody a pomáhají vám činit chytřejší investiční rozhodnutí. K dispozici jsou chatboty s umělou inteligencí pro poskytování zákaznických služeb a robotické poradce pro správu majetku.
Případy použití
- Intuit Mint využívá umělou inteligenci k kategorizaci vašich výdajů, sledování rozpočtů a poskytování personalizovaných finančních přehledů, což vám pomůže převzít kontrolu nad svými financemi
- Upstart je úvěrová platforma založená na umělé inteligenci, která využívá alternativní datové zdroje k posouzení úvěruschopnosti a rozšiřuje tak přístup k financování pro znevýhodněné komunity
- Jumio je platforma pro ověřování identity založená na umělé inteligenci, která využívá rozpoznávání obličeje a další biometrické technologie k odhalování podvodů a zabezpečení online transakcí.
18. Umělá inteligence pro životní prostředí
Umělá inteligence je mocným nástrojem pro řešení klimatických změn, ochranu biologické rozmanitosti a optimalizaci hospodaření se zdroji. Hraje zásadní roli při vytváření udržitelné a odolné budoucnosti pro lidstvo i planetu.
Případy použití
- Platforma umělé inteligence OceanMind analyzuje satelitní snímky a data o oceánech, aby sledovala nelegální rybolov a chránila mořské ekosystémy
- Světový fond na ochranu přírody (WWF) využívá nástroje založené na umělé inteligenci ke studiu pohybových vzorců zvířat a využívání jejich stanovišť, což pomáhá při tvorbě strategií na ochranu ohrožených druhů.
- Společnost Xyonix využívá umělou inteligenci k identifikaci a optimalizaci lokalit pro podzemní ukládání oxidu uhličitého s cílem zmírnit dopady klimatických změn.
19. Umělá inteligence pro neziskové organizace
Umělá inteligence zvyšuje efektivitu, rozšiřuje dosah a maximalizuje dopad dobročinných aktivit. Platformy pro propojování dobrovolníků založené na umělé inteligenci spojují dobrovolníky s vhodnými příležitostmi na základě jejich dovedností a zájmů, čímž výrazně zvyšují zapojení a spokojenost dobrovolníků.
Případy použití
- Kindful je platforma pro fundraising založená na umělé inteligenci, která využívá strojové učení k personalizaci zkušeností dárců a optimalizaci fundraisingových kampaní, čímž zvyšuje objem darů a retenci dárců.
- Charity Navigator je platforma využívající umělou inteligenci, která analyzuje finanční data a postupy řízení neziskových organizací a pomáhá dárcům činit informovaná rozhodnutí
20. Umělá inteligence pro textilní a oděvní průmysl
Využijte AI k vytváření inovativních a personalizovaných návrhů oděvů na základě trendů, preferencí zákazníků a tělesných rozměrů a zároveň snižte množství odpadu díky optimalizaci dodavatelského řetězce.
Případy použití
- Zeekit využívá 3D skenování těla a hluboké učení k vytváření personalizovaných avatarů pro virtuální zkoušení a přizpůsobení oděvů na míru, čímž šetří čas a zdroje
- Unspun vám na míru vyrobí ty nejvhodnější džíny na základě 3D skenů vašeho těla pořízených smartphonem, a to s cílem dosáhnout nulových zásob a nulového módního odpadu.
- Textile Exchange je nezisková organizace, která využívá umělou inteligenci ke sledování a analýze dopadu textilií na životní prostředí a pomáhá značkám činit udržitelná rozhodnutí.
21. Umělá inteligence v dopravě
Nástroje umělé inteligence optimalizují plynulost dopravy, pomáhají při plánování tras, zvyšují bezpečnost a mění naše cestování po zemi, ve vzduchu i na moři.
Případy použití
- Tesla Autopilot je pokročilý systém asistence řidiče, který využívá umělou inteligenci k řízení, zrychlování a brzdění, čímž zvyšuje bezpečnost a komfort jízdy
- Waymo je průkopníkem v oblasti autonomních vozidel, který využívá umělou inteligenci k navigaci v městských ulicích a na dálnicích a nabízí služby autonomní přepravy na vybraných místech
- Siemens Mobility je dopravní společnost, která využívá umělou inteligenci k předpovídání potřeb údržby vlaků a autobusů, čímž zajišťuje bezpečnost a předchází poruchám
22. Umělá inteligence ve zdravotnictví
Umělá inteligence je pro zdravotnictví velkým přínosem. Umožňuje přesnější diagnostiku, podporuje vývoj nových léků a optimalizuje léčbu. Dokáže také sledovat zdravotní stav pacientů a předpovídat výsledky léčby.
Případy použití
- AlphaFold od DeepMind přesně předpovídá struktury proteinů, čímž revolučním způsobem mění vývoj léků a personalizovanou medicínu
- BlueDot sleduje výskyt infekčních onemocnění v reálném čase a pomáhá zdravotnickým systémům připravit se na potenciální epidemie a reagovat na ně
- Společnost Babylon Health využívá virtuální asistenty a chatboty k poskytování zdravotnického poradenství, předběžné diagnostiky a podpory pacientům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
23. Umělá inteligence v zemědělství
Řešení založená na umělé inteligenci optimalizují výnosy plodin, monitorují stav půdy, detekují škůdce a automatizují zemědělské úkoly. Tato technologie umožňuje zemědělcům budovat efektivnější, produktivnější a udržitelnější budoucnost.
Případy použití
- Plantix analyzuje fotografie plodin za účelem diagnostiky chorob a škůdců, což umožňuje zemědělcům přijmout okamžitá opatření k ochraně svých výnosů
- HarvestAI využívá letecké snímky a algoritmy strojového učení k monitorování stavu plodin a předpovídání výnosů, čímž poskytuje cenné informace pro rozhodování v oblasti řízení zemědělských podniků
- Společnost Terramera využívá umělou inteligenci k analýze půdních dat a doporučování individuálních plánů hnojení a výživy, čímž optimalizuje růst plodin a minimalizuje dopad na životní prostředí
24. Umělá inteligence ve výrobě
Nástroje umělé inteligence optimalizují výrobní linky a předpovídají poruchy strojů, čímž zlepšují kontrolu kvality a automatizují úkoly. Díky umělé inteligenci můžete vybudovat modernější, efektivnější a produktivnější výrobní prostory a nastartovat novou éru excelence ve výrobě.
Případy použití
- Siemens MindSphere je platforma umělé inteligence, která propojuje a analyzuje data z výrobních zařízení, optimalizuje provoz a umožňuje prediktivní údržbu
- GE Predix je průmyslová platforma umělé inteligence, která využívá data ze senzorů a strojů k předpovídání poruch zařízení a optimalizaci plánů údržby, čímž snižuje prostoje a náklady
25. Umělá inteligence v těžebním průmyslu
Díky dronům poháněným umělou inteligencí můžete přesně skenovat terén a mapovat ložiska nerostných surovin. Prediktivní modely dokážou analyzovat seismická data a historické záznamy, aby identifikovaly nejlepší těžební lokality, čímž šetří zdroje. Autonomní nákladní vozy neúnavně pracují ve složitých důlních tunelech a zvyšují tak efektivitu a produktivitu.
Případy použití
- Autonomní nákladní vozy Komatsu se pohybují v dolech samostatně, čímž maximalizují efektivitu a minimalizují lidské chyby
- Společnost Descartes Labs analyzuje satelitní snímky a geologická data pomocí umělé inteligence, aby identifikovala potenciální ložiska nerostných surovin a zlepšila tak průzkumné práce.
- Společnost MineSense využívá umělou inteligenci a robotiku k automatizaci úkolů v podzemních dolech, čímž zvyšuje produktivitu a snižuje rizika pro pracovníky
26. Umělá inteligence pro rybolov
Optimalizujte rybářské trasy, předpovídejte velikost úlovků, bojujte proti nelegálnímu rybolovu a chraňte mořský život pomocí umělé inteligence. Nechte umělou inteligenci, aby vám pomohla těžit z výhod ziskovosti a udržitelnosti v rybolovu.
Případy použití
- Marine Stewardship Council je nezisková organizace, která využívá umělou inteligenci ke sledování rybářských plavidel a zajištění toho, že dodržují standardy udržitelného rybolovu, čímž chrání mořské ekosystémy
- Projekt Fully Documented Fisheries (FDF) identifikuje druhy ryb v reálném čase, čímž předchází vedlejším úlovkům a podporuje udržitelné rybolovné praktiky
27. Umělá inteligence pro letecký a kosmický průmysl
Díky využití umělé inteligence může letecký průmysl zvýšit bezpečnost a spolehlivost letů, snížit náklady na údržbu, optimalizovat spotřebu paliva letadel, automatizovat opakující se úkoly a uvolnit lidské zdroje pro inovace.
Případy použití
- Vrtulník Ingenuity od NASA, poháněný umělou inteligencí, úspěšně absolvoval let na Marsu a demonstroval tak potenciál umělé inteligence pro autonomní průzkum v náročných podmínkách.
- Systém Deep Space Anomaly Detection agentury NASA monitoruje data kosmických lodí a hledá v nich anomálie, aby chránil sondy a zajistil úspěch misí napříč mezihvězdnými vzdálenostmi
- Airbus Skywise shromažďuje a analyzuje data o letadlech, aby pomohl leteckým společnostem zlepšit údržbu a provoz
28. Umělá inteligence v energetice (výroba a distribuce)
Umělá inteligence je užitečná také v energetické síti, kde ji činí ekologičtější a odolnější vůči měnícím se energetickým potřebám.
Případy použití
- GridBeyond využívá umělou inteligenci ke správě distribuovaných energetických zdrojů, jako jsou solární panely a baterie, a umožňuje tak flexibilnější a odolnější energetickou síť
- Společnost Sentient Energy analyzuje data z inteligentních měřičů, aby odhalila anomálie a potenciální výpadky, což umožňuje energetickým společnostem reagovat proaktivně a zajistit nepřetržité dodávky elektřiny
- DeepMind pro Google Energy přesně předpovídá poptávku po energii, čímž pomáhá Googlu a dalším energetickým společnostem optimalizovat výrobu elektřiny a snižovat emise uhlíku.
Ačkoli má umělá inteligence dalekosáhlé a potenciálně život měnící aplikace napříč sektory a odvětvími, některé z jejích aplikací také zlepšují náš každodenní život tím nejjednodušším – a přesto nejúčinnějším – způsobem.
