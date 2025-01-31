10 nejlepších alternativ Instapage v roce 2025 (recenze a ceny)

Pomocí nástroje pro tvorbu vstupních stránek můžete během několika minut a bez větších technických znalostí vytvořit krásné vstupní stránky s vysokou konverzí. To je pro mnoho marketérů a majitelů malých podniků opravdovým požehnáním.
Pro mnoho lidí je Instapage první volbou pro vytváření pixelově dokonalých vstupních stránek.
Nabízí však omezené možnosti elektronického obchodování, což omezuje jeho vhodnost pro ty, kteří chtějí prodávat online. Má také omezený počet šablon vstupních stránek, což výrazně omezuje flexibilitu designu.
Naštěstí Instapage není jediným nástrojem pro tvorbu vstupních stránek na trhu. Pokud chcete objevit nejlepší alternativy Instapage, které nabízejí lepší rovnováhu mezi funkcemi a cenou, jste na správném místě.
Provedeme vás 10 nejlepšími alternativami k Instapage, z nichž každá je navržena tak, aby zvýšila vaši online přítomnost.
Co byste měli hledat v alternativách Instapage?
Než se pustíme do seznamu, tady je rychlý tip. Výběr alternativy k Instapage je mnohem snazší, když přesně víte, co hledáte. Při hodnocení možností mějte na paměti následující faktory:
- Ceny: Porovnejte cenové plány a ujistěte se, že alternativa odpovídá vašemu rozpočtu a nabízí funkce, které vaše firma potřebuje. Vyhněte se zbytečným výdajům za efektní funkce, které nebudete používat.
- Šablony: Rozmanitý výběr profesionálně navržených šablon vám ušetří čas a pomůže vám vytvořit vizuálně atraktivní vstupní stránky.
- Vlastnosti a funkce: Hledejte platformu s vysoce kvalitními šablonami pro psaní obsahu, šablonami sitemap, robustními funkcemi A/B testování, nástrojem pro tvorbu stránek typu drag-and-drop a hladkou integrací s vašimi oblíbenými nástroji pro inbound marketing.
- Možnosti spolupráce: Pokud pracujete s týmem, vyberte alternativu Instapage, která umožňuje snadnou spolupráci a úpravy vstupních stránek.
- Mobilní responzivita: Vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů, kteří přistupují na webové stránky pomocí mobilních zařízení ( 56,1 % v prosinci 2024 ), musí být vytvořené vstupní stránky responzivní pro mobilní zařízení.
- Možnosti přizpůsobení: Ujistěte se, že vybraná platforma nabízí dostatek možností přizpůsobení, aby vaše vstupní stránky odrážely osobnost vaší značky.
- Analýza výkonu: Vyhledejte analytické a reportovací nástroje, jako je sledování konverzí a heatmapy, které vám pomohou snížit míru okamžitého opuštění stránky, zlepšit zapojení uživatelů a zvýšit prodej.
10 nejlepších alternativ Instapage, které můžete použít
Nyní, když máte v hlavě představu o tom, jak vybrat správnou alternativu Instapage, zde je seznam 10 nejlepších možností, které jsou dnes na trhu k dispozici.
1. Unbounce
Unbounce je nástroj pro tvorbu landing page známý svou uživatelsky přívětivou obsluhou. Jeho rozhraní typu drag-and-drop eliminuje potřebu znalostí programování při tvorbě landing page, která zaujme a konvertuje návštěvníky.
Pro vytvoření landing page si můžete vybrat mezi Classic Builderem a Smart Builderem. Každý tarif Unbounce vám nabízí přístup k oběma. Zatímco Classic Builder nabízí originální drag-and-drop zážitek s pokročilým kódováním a přizpůsobením, Smart Builder využívá AI k urychlení tvorby landing page pomocí doporučení založených na datech.
Uživatelům WordPressu pomáhá plugin Unbounce WP hladce publikovat vlastní vstupní stránky přímo na jejich WordPress webu.
Unbounce je známý svou funkcí Smart Traffic, která zvyšuje míru konverze a snižuje náklady na akvizici díky optimalizaci založené na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce Unbounce
- Vyberte si z více než 100 šablon vstupních stránek s funkcí drag-and-drop a A/B testováním.
- Používejte mobilní pop-upy a sticky bary pro trvalé CTA během scrollování.
- Propojte se s nástroji třetích stran, jako je Google Analytics.
- Zajistěte bezpečnost svého účtu a vstupních stránek pomocí integrovaných bezpečnostních funkcí.
- Přizpůsobte si videopozadí, světelné boxy, jednoduché formuláře pro generování potenciálních zákazníků a děkovné zprávy.
Omezení Unbounce
- Vytvoření ideálních vstupních stránek přizpůsobených pro mobilní zařízení je výzvou.
Ceny Unbounce
- Spuštění: 99 $/měsíc
- Optimalizujte: 145 $/měsíc
- Accelerate: 240 $/měsíc
- Concierge: Od 625 $/měsíc
Hodnocení a recenze Unbounce
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
2. Landingi
S Landingi může kdokoli vytvářet funkční a vizuálně přitažlivé webové stránky bez nutnosti programování. Pro zjednodušení procesu návrhu nabízí platforma intuitivní nástroj pro tvorbu stránek typu drag-and-drop spolu s knihovnou více než 200 přizpůsobitelných šablon.
Pro personalizovaný vzhled nabízí Landingi chytré sekce a flexibilitu vlastní integrace HTML/CSS. Vizuální přitažlivost můžete vylepšit hladkým začleněním bezplatných obrázků a ikon do svých návrhů.
Díky funkci duplikace jedním kliknutím můžete snadno replikovat landing pages, zachovat jejich design a zároveň upravit obsah, například při vytváření přeložených verzí. Umožňuje také efektivně seskupovat landing pages podle konkrétních kategorií nebo kampaní.
Výkonnost svého webu můžete dále optimalizovat pomocí integrovaných funkcí A/B testování.
A konečně, Landingi se hladce integruje s různými platformami pro e-mailový marketing, CRM, e-commerce, analytiku a sociální média, včetně Hubspot, Salesforce, ActiveCampaign, Google Analytics a PayPal, aby vám ulehčil marketingové starosti.
Nejlepší funkce Landingi
- Získejte přístup k více než 300 šablonám vstupních stránek vytvořených na míru a s vysokou konverzí.
- Personalizujte vstupní stránky pomocí dynamického obsahu pro cílené zapojení uživatelů.
- Vytvářejte neomezený počet vstupních stránek
Omezení Landingi
- Omezený zákaznický servis; chybí podpora prostřednictvím chatu
Ceny Landingi
- Lite: 29 $/měsíc
- Profesionální: 49 $/měsíc
- Agentura: 149 $/měsíc
- Neomezený: 1000 $/měsíc
Hodnocení a recenze Landingi
- G2: 4,5/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
3. Leadpages
Leadpages je jednou z alternativ Instapage, která vám umožňuje generovat potenciální zákazníky a vytvářet stránky zaměřené na konverzi. Kromě vstupních stránek můžete pomocí tohoto nástroje snadno vytvářet vyskakovací okna a výstražné lišty a dokonce i celé webové stránky.
A to není vše. Funkce prediktivní analýzy platformy vám umožňuje vyhodnotit a optimalizovat výkon vaší vstupní stránky pomocí informovaných úprav a změn. Získáte také přístup k personalizovanému koučování s jejich odborníky na generování potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce Leadpages
- Získejte tipy pro konverzi v reálném čase při vytváření stránek.
- Získejte přístup k pokladnám Leadpages s vyššími tarify
- Hladká integrace s oblíbenými poskytovateli e-mailových služeb (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber)
- Propojte se s WordPressem pomocí speciálního pluginu.
- Získejte špičkové technologické poradenství prostřednictvím e-mailu, chatu nebo telefonu.
Omezení Leadpages
- Standardní tarif nenabízí A/B testování.
- Není vhodný pro komplexní a složité webové stránky.
Ceny Leadpages
- Standard: 37 $/měsíc
- Pro: 74 $/měsíc
- Pokročilé: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Leadpages
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
4. Elegantní motivy
Ačkoli je Divi od Elegant Themes často zařazován do kategorie WordPress témat, ve skutečnosti se jedná o kompletní designový framework, který vám umožní vytvořit a přizpůsobit každý aspekt vaší webové stránky od základu.
Divi překonává běžné šablony a vylepšuje estetiku vaší vstupní stránky začleněním různých jedinečných prvků.
Díky vizuálnímu editoru, který je přístupný jak pro začátečníky, tak pro profesionály, můžete snadno navrhovat vysoce kvalitní vstupní stránky. Mezi klíčové funkce patří inline editace textu a přizpůsobitelné ovládání CSS pro pokročilé uživatele.
Nejlepší funkce Elegant Themes
- Umožněte úpravy webových stránek tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám podnikání.
- Vytvářejte responzivní webové stránky a ovládejte jejich vzhled na mobilních zařízeních.
- Pravidelně aktualizujte a vylepšujte funkce, abyste zlepšili funkčnost motivů.
- Použijte designové prvky pro celý web a proveďte globální změny.
Omezení Elegant Themes
- Webové stránky vytvořené pomocí Elegant Themes se načítají pomalu.
- Rozložení se automaticky nepřevádí na mobilní a jiná zařízení.
Ceny Elegant Themes
- Divi: 89 $/rok
- Divi Pro: 569 $/rok
- Divi Lifetime: 249 $
- Divi Pro + Lifetime: 729 $
Hodnocení a recenze Elegant Themes
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1000 recenzí)
5. Click Funnels
ClickFunnels je online prodejní nástroj pro firmy, který jim pomáhá zefektivnit jejich marketingové kanály, od uvedení produktů na trh po přihlášení k odběru e-mailů a prodej. Ve skutečnosti se jedná o komplexní řešení pro e-commerce firmy, které nabízí řadu funkcí, jako je CRM, analytika, prodejní stránky, členské stránky a další.
Díky přizpůsobitelným vstupním stránkám a automatickým e-mailovým odpovědím ClickFunnels zjednodušuje vytváření marketingových trychtýřů. Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a integraci s různými marketingovými platformami. Balíček doplňují funkce jako vytváření objednávkových formulářů a stránek s poděkováním.
Ať už jste majitelem malé firmy, online podnikatelem nebo součástí většího podniku, ClickFunnels vám pomůže zvýšit míru konverze tím, že identifikuje příležitosti pro optimalizaci funnelu v každém kroku.
Nejlepší funkce Click Funnels
- Získejte přístup k 22 profesionálním šablonám funnelů přizpůsobeným pro různé obchodní scénáře, jako jsou uvedení produktů na trh, prodejní stránky a propagace akcí.
- Využijte intuitivní editor typu drag-and-drop k snadnému vytváření prodejních trychtýřů a landing pages; nejsou nutné žádné znalosti programování.
- Optimalizujte své funnel pomocí A/B split testování.
- Pomocí editoru kódu můžete přidat vlastní funkce.
Omezení Click Funnels
- Uživatelský zážitek vyžaduje zlepšení
- Strmá křivka učení
Ceny ClickFunnels
- Základní: 147 $/měsíc
- Pro: 197 $/měsíc
- Funnel Hacker: 497 $/měsíc
Hodnocení a recenze ClickFunnels
- G2: 4,6/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 640 recenzí)
6. Pagewiz
Vytváření vstupních stránek s Pagewiz je podobné jako vytváření jednoduché prezentace.
Jeho intuitivní editor typu drag-and-drop vám pomůže vytvořit pixelově dokonalé vstupní stránky bez technických znalostí. Je to pravda: prvky můžete umístit kamkoli a s přesností na pixel. Stačí ukázat, kliknout a snadno publikovat více stránek – dokonce i na mobilu.
Pagewiz je také oblíbený software pro vytváření vstupních stránek kampaní, zejména proto, že umožňuje hromadné odesílání e-mailů. Na hlavní stránce kampaně můžete kdykoli zkontrolovat nejnovější statistiky a míry konverze. Navíc jsou vaše údaje o potenciálních zákaznících bezpečně uloženy na serverech Pagewiz.
Nejlepší funkce Pagewiz
- Získejte přístup k pokročilým možnostem přizpůsobení vstupních stránek pomocí vlastního HTML, CSS a JavaScriptu.
- Získejte neomezený počet fontů zdarma z knihovny Google Fonts.
- Snadno přidávejte videa bez nutnosti používat vložený kód.
- Vytvářejte formuláře s více typy polí a navrhujte nové typy polí.
Omezení Pagewiz
- Rozvržení designu je trochu omezující.
Ceny Pagewiz
- Základní: 25 $/měsíc
- Standard: 42 $/měsíc
- Plus: 84 $/měsíc
- Pro: 169 $/měsíc
Hodnocení a recenze Pagewiz
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. HubSpot
HubSpot je komplexní platforma pro inbound marketing, prodej a služby, která poskytuje nástroje pro každou fázi zákaznické cesty. Platforma zahrnuje výkonný CMS pro vytváření obsahu optimalizovaného pro SEO a zvýšení online viditelnosti a zapojení.
Jednou z klíčových výhod HubSpot je jeho rozsáhlá sada integrací, která zvyšuje celkovou produktivitu marketingu a prodeje. Jeho robustní analytické nástroje nabízejí cenné informace o chování zákazníků a výkonu kampaní, což podporuje informované rozhodování založené na datech.
HubSpot je skvělý nástroj pro tvorbu vstupních stránek, který vám umožní zdarma propojit vlastní doménu s CMS. Můžete se tak soustředit nikoli na technické výzvy, ale na to, co je nejdůležitější – vytvoření výjimečného zákaznického zážitku.
Nejlepší funkce HubSpot
- Využijte integrované nástroje pro SEO, blogování a správu sociálních médií k přilákání a konverzi zákazníků.
- Zefektivněte rutinní úkoly pomocí automatizace a umělé inteligence.
- Vytvářejte, personalizujte a automatizujte e-mailové kampaně na základě chování zákazníků.
- Sledujte výkonnost kampaní pomocí výkonných analytických a reportovacích funkcí.
Omezení HubSpot
- Vyšší ceny jsou odrazující pro malé podniky a startupy.
- Funkce jako automatizace a pokročilé reportování jsou k dispozici pouze u dražších tarifů.
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Starter: 18 $/měsíc
- Profesionální: 800 $/měsíc
- Enterprise: Od 3600 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 900 recenzí)
8. Brevo
Brevo, dříve známé jako Sendinblue, je populární díky svému nástroji pro e-mailový marketing, ale je to také plnohodnotný nástroj pro tvorbu landing pages. Brevo, jedna z nejlepších alternativ Instapage, se může pochlubit funkcemi jako CRM, SMS zprávy a reklamy na Facebooku.
Brevo se odlišuje svým skriptem Tracker, který uživatelům umožňuje sledovat chování jejich kontaktů na webových stránkách. Podniky mohou tyto informace využít k navrhování automatizovaných pracovních postupů, které podporují růst.
Nástroj pro tvorbu vstupních stránek typu drag-and-drop nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které zvyšuje počet potenciálních zákazníků a konverze. Brevo je cenným řešením pro firmy, které hledají univerzální a praktickou marketingovou platformu.
Nejlepší funkce Brevo
- Zjednodušte si práci díky snadno použitelnému a přehlednému rozhraní.
- Sledujte návštěvnost vstupních stránek pomocí Google Analytics.
- Snadno přidávejte formuláře na jakoukoli stránku
Omezení Brevo
- Strmá křivka učení
- Složité přidávání/odebírání členů z plánu
Ceny Brevo
- Zdarma
- Starter: 25 $/měsíc
- Business: 65 $/měsíc
- BrevoPlus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Brevo
- G2: 4,5/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 900 recenzí)
9. GetResponse
GetResponse, původně nástroj pro automatizaci e-mailového marketingu, se vyvinul v komplexní marketingovou platformu s mnoha funkcemi, která uživatelům umožňuje vytvářet landing pages, pořádat webináře a mnoho dalšího.
GetResponse nabízí funkce, jako jsou šablony přizpůsobené pro mobilní zařízení a integrovaný editor obrázků podporující obrázky ze Shutterstocku a GIFy z Giphy. Jeho nástroj pro tvorbu vstupních stránek nabízí kompletní balíček s funkcí A/B testování, živým chatem a webovými push notifikacemi.
Nejlepší funkce GetResponse
- Vyberte si z více než 200 šablon vstupních stránek pro vaše konkrétní cíle.
- Využijte vizuální nástroj pro tvorbu prodejního trychtýře a zvyšte návratnost investic.
- Vytvářejte optimalizované vstupní stránky pomocí umělé inteligence
- Získejte přehled v reálném čase díky analytickému panelu.
Omezení GetResponse
- Vyžaduje zlepšení použitelnosti.
- Sofistikovanější funkce, jako je automatizace marketingu, hosting webinářů a nástroje pro elektronický obchod, jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů.
Ceny GetResponse
- E-mailový marketing: 19 $/měsíc
- Marketingová automatizace: 59 $/měsíc
- E-commerce marketing: 119 $/měsíc
Hodnocení a recenze GetResponse
- G2: 4,3/5 (více než 630 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 470 recenzí)
10. Groove
GroovePages je nejnovější přírůstek do sady nástrojů Groove pro tvorbu vstupních stránek a marketingových nástrojů, který uspokojí potřeby malých i velkých podnikatelů.
Bezplatný tarif GroovePages nabízí alternativu k Instapage bez jakýchkoli počátečních nákladů. Bezplatný tarif však má určitá omezení.
Pro ty, kteří hledají rozsáhlejší funkce, nabízí Groove časově omezenou placenou doživotní smlouvu, která poskytuje přístup ke všem integrovaným nástrojům bez nutnosti platit měsíční poplatky.
Členství v Groove zahrnuje řadu nástrojů, včetně GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog a dalších, což z něj činí komplexní sadu marketingových řešení.
Nejlepší funkce Groove
- Optimalizujte šablony nebo vytvářejte stránky blok po bloku.
- Spravujte affiliate partnery hladce pomocí vestavěného systému pro správu affiliate partnerů.
- Pomocí nástroje pro tvorbu vstupních stránek bez nutnosti programování, který funguje na principu drag-and-drop, můžete snadno vytvářet webové stránky.
- Upravujte a prohlížejte si stránky podle velikosti jednotlivých zařízení.
Omezení Groove
- Někdy může být nestabilní a nekonzistentní.
Ceny Groove
- Start-up plán: Zdarma
- Plán Free-Lite: Zdarma
- Plán Creator+: 42 $/měsíc
- Plán Premium+: 299 $/měsíc
- Premium+ Lifetime: 2 497 $
Hodnocení a recenze Groove
- G2: 4,7/5 (více než 2 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Další marketingové nástroje
Vytváření landing pages je jen nepatrnou částí procesu přenesení vašeho podnikání na internet. Musíte vytvořit slušnou webovou stránku, zřídit internetový obchod s funkcemi pro dokončení nákupu a platebními bránami, propagovat jej mezi svou cílovou skupinou a optimalizovat jej pro konverze.
Instapage a jeho alternativy jsou sice skvělé pro přípravu vašich vstupních stránek, ale pro komplexní správu webových projektů budete určitě potřebovat více nástrojů. A co by mohlo být lepší než aplikace, která vám to všechno umožní?
Seznamte se s ClickUp!
ClickUp
ClickUp poskytuje marketingovým týmům různé nástroje a funkce pro zefektivnění vývoje webových stránek – od vytváření poutavých textů pro vstupní stránky až po správu marketingových pracovních postupů.
Například ClickUp AI pomáhá vytvářet a spouštět vstupní stránky od nuly. Použijte jej k vytvoření krásných a na konverzi zaměřených rozvržení pro vaše podnikání, což vám ušetří čas a úsilí.
Kromě toho optimalizujte obsah vstupní stránky pro vyšší zapojení a konverzi pomocí nástroje založeného na umělé inteligenci, který vám pomůže vytvořit působivé nadpisy, přesvědčivé výzvy k akci a poutavé popisy produktů.
Pokud nechcete vytvářet vlastní rozvržení vstupních stránek, můžete se inspirovat šablonami vstupních stránek ClickUp .
Tip pro profesionály? Funkce ClickUp se neomezují pouze na tvorbu vstupních stránek. Jedná se také o komplexní software pro obsahový marketing.
ClickUp pro marketing nabízí flexibilní pracovní prostor, kde může váš tým vytvářet obsah, přidělovat úkoly, spravovat pracovní postupy obsahu a analyzovat výsledky projektů.
ClickUp také poskytuje robustní nástroje pro správu a plánování obsahu. Jeho šablony kalendáře obsahu umožňují marketingovým týmům efektivně organizovat a vizualizovat jejich obsahovou strategii. Tyto šablony pomáhají nastínit časové osy tvorby obsahu, naplánovat data publikace a udržovat konzistenci kampaní.
Nejlepší funkce ClickUp
- Okamžitě změňte tón a styl psaní pomocí ClickUp AI.
- Vytvářejte vysoce kvalitní obsah pomocí AI promptů
- Optimalizujte zvýrazněný text pomocí nástrojové lišty AI.
- Efektivně generujte okamžité souhrny a akční položky.
- Překládejte jazyky a provádějte kontrolu pravopisu v aplikaci
- Spolupracujte bez problémů na tabulkách ClickUp Whiteboards.
- Navrhujte pracovní postupy pomocí přizpůsobitelných šablon
- Spolupracujte na správě kreativních briefů s ClickUp Docs.
- Urychlete proces zpětné vazby k designu pomocí integrované funkce kontroly.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou být pro nové uživatele příliš složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Směrem k vytváření lepších vstupních stránek
Při hledání nejlepších alternativ Instapage víte, že rozhodnutí přesahuje pouhé nalezení rychlé náhrady. Jde o to najít řešení, které přidá hodnotu vašim webovým vývojovým a marketingovým aktivitám.
Náš pečlivě sestavený seznam vám pomůže učinit informované rozhodnutí z mnoha dostupných nástrojů pro tvorbu webových stránek s využitím umělé inteligence . Vyzkoušejte univerzální řešení, jako je ClickUp, a využijte výhody tvorby obsahu a spolupráce s využitím umělé inteligence.