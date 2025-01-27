10 nejlepších alternativ Whatfix v roce 2025 (recenze a ceny)

Skvělý software je skvělý pouze tehdy, pokud ho lidé používají. A právě v tom může pomoci vynikající platforma pro digitální adopci (DAP). Platforma pro digitální adopci může novým uživatelům pomoci naučit se používat nové digitální produkty, včetně aplikací a webových stránek.
Organizace mohou pomocí DAP vytvářet podrobné průvodce, interaktivní výukové programy a podporu v reálném čase. S platformou pro digitální adopci můžete zkrátit dobu zaškolování, zvýšit produktivitu uživatelů a zlepšit jejich zapojení.
Jednou z nejpopulárnějších platforem pro digitální adopci je Whatfix. Není to však jediná platforma na trhu. Ačkoli může být pro některé dobrou volbou, náklady a složitost Whatfixu mohou některé týmy přimět k hledání alternativ k Whatfixu. Pokud jste v této situaci, zde je deset nejlepších alternativ k Whatfixu, které byste měli zvážit v roce 2024.
Co byste měli hledat v alternativách Whatfix?
Hledáte vhodnou platformu pro digitální adopci pro vaši organizaci? Při posuzování různých DAP, které jsou k dispozici, si položte několik klíčových otázek:
- Je snadné ji používat? Mnoho alternativ Whatfix umožňuje uživatelům s malými technickými znalostmi vytvářet průvodce a návody. Hledejte platformu pro digitální adopci s nástrojem pro tvorbu obsahu metodou drag-and-drop a intuitivním rozhraním, abyste mohli DAP implementovat bez nutnosti rozsáhlého programování.
- Jaké funkce nabízí? Ujistěte se, že DAP nabízí funkce, které potřebujete, jako jsou interaktivní návody, pokyny v aplikaci nebo seznamy úkolů v aplikaci. Zkontrolujte, zda nabízí dostatek možností přizpůsobení, abyste mohli DAP přizpůsobit svému pracovnímu postupu.
- Jaké analytické funkce obsahuje? Jednou z nejvýhodnějších částí práce s DAP jsou reporty a analytické údaje, které z ní můžete získat. Analýza uživatelů vám může prozradit, s čím se uživatelé v procesu adopce potýkají a jak můžete zlepšit jejich zapojení.
- Je kompatibilní se stávajícími nástroji? Čím více je platforma pro digitální adopci kompatibilní s ostatními nástroji ve vašem technologickém portfoliu, tím lépe. To vám pomůže propojit se s vašimi CRM, marketingovými nástroji a komunikačními aplikacemi. Hledejte DAP s předem připravenými integracemi nebo flexibilním API.
- Je to nákladově efektivní? Mnoho alternativ Whatfix nabízí cenové plány odstupňované podle počtu vašich měsíčních uživatelů. Ujistěte se, že znáte celkové náklady na používání platformy pro digitální adopci a zkontrolujte, zda odpovídají vašemu rozpočtu. Zvažte předpokládaný růst a také to, jak by to mohlo v budoucnu ovlivnit cenové plány.
Mnoho alternativ Whatfix v následujícím seznamu nabízí bezplatné zkušební období nebo ukázky. Využijte těchto nabídek, kdykoli je to možné. Je to skvělý způsob, jak otestovat platformu pro digitální adopci a zjistit, zda bude pro vaši organizaci tím správným nástrojem pro zapojení uživatelů.
10 nejlepších alternativ k Whatfix, které můžete použít
1. UserGuiding
UserGuiding je platforma pro zapojení uživatelů a digitální adopci, která pomáhá organizacím zlepšit přijetí jejich aplikací a webových stránek uživateli. Platforma bez kódu umožňuje rychle vytvářet výukové programy a organizace mohou přizpůsobit obsah své značce. Celkově je UserGuiding uživatelsky přívětivá platforma DAP s bohatými funkcemi, vhodná pro organizace všech velikostí.
Nejlepší funkce UserGuiding
- Analýzy v reálném čase vám ukážou, jak uživatelé pracují s vašimi materiály pro zaškolení, takže můžete snadno sledovat metriky, jako je míra dokončení, doba strávená na stránce a další chování uživatelů, a vylepšit tak zážitek ze zaškolení.
- Dynamický obsah vám umožňuje přizpůsobit uživatelské prostředí na základě faktorů, jako je poloha uživatele, zařízení nebo dokonce jeho pracovní pozice.
- Praktická mobilní aplikace, která vám umožní vytvářet a spravovat interní nebo klientské onboardingové toky na cestách.
Omezení UserGuiding
- Pokud nemáte mnoho zkušeností se softwarem, může být implementace náročná.
Ceny UserGuiding
- Základní tarif: 89 $/měsíc, fakturováno ročně
- Profesionální plán: 389 $/měsíc, fakturováno ročně
- Firemní plán: 689 $+/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze UserGuiding
- G2: 4,6/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
2. Userpilot
Userpilot je další DAP s vynikající škálou funkcí, které pomáhají organizacím zlepšit přijetí softwaru a sledovat chování uživatelů na webových stránkách. Flexibilní DAP usnadňuje vývoj obsahu pro více produktů. Pomocí jeho funkcí pro tvorbu obsahu můžete také vytvářet materiály pro zaškolení uživatelů.
Nejlepší funkce Userpilot
- Design zaměřený na mobilní zařízení zajišťuje, že uživatelský zážitek při onboardingu je optimalizován pro mobilní uživatele, což je skvělé pro ty, kteří vytvářejí onboardingové toky pro mobilní aplikace a zařízení.
- Vynikající možnosti A/B testování vám umožňují vytvářet základní segmenty uživatelů a vyvíjet různé onboardingové toky, abyste zjistili, co nejlépe funguje pro různé zákazníky.
- Snadno použitelné integrační možnosti, díky kterým se můžete připojit k vašemu oblíbenému CRM softwaru. Získejte ucelený přehled o zákaznické zkušenosti, abyste mohli včas identifikovat slabá místa a rizika odchodu zákazníků.
Omezení Userpilot
- Integrace a možnosti přizpůsobení jsou omezené, proto se před zakoupením ujistěte, že je kompatibilní s vaší technologií.
Ceny Userpilot
- Starter: 299 $/měsíc
- Růst: 499 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Userpilot
- G2: 4,6/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
3. WalkMe
WalkMe je komplexní alternativa k Whatfix, která může pomoci zvýšit přijetí nových softwarových aplikací a webových stránek uživateli. Můžete vytvářet interaktivní návody, které uživatelům pomohou provádět konkrétní úkoly nebo se seznámit s funkcemi aplikace.
WalkMe může být také samoobslužnou znalostní bází, která uživatelům umožňuje samostatně najít řešení problémů, aniž by zatěžovali váš tým zákaznické podpory.
Nejlepší funkce WalkMe
- Spouštěče a překryvy umožňují uživatelům rychlý přístup k návodům, znalostním databázím a možnostem podpory, aniž by museli procházet více obrazovkami.
- Integruje se s oblíbenými nástroji, jako jsou CRM aplikace, marketingové nástroje a další, takže můžete plynule vyměňovat data a lépe spravovat interakce uživatelů.
- Inteligentní interaktivní návody lze přizpůsobit uživateli v závislosti na jeho konkrétní roli nebo na tom, co chce na platformě dělat.
Omezení WalkMe
- Ve srovnání s jinými možnostmi je reporting omezený.
Ceny WalkMe
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze WalkMe
- G2: 4,5/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
4. Intro. js
Intro. js je jednou z mála open-source alternativ Whatfix na trhu. Jedná se o odlehčenou alternativu k některým objemnějším možnostem z tohoto seznamu.
Intro. js je široce používán vývojáři a produktovými týmy k vytváření interaktivních prohlídek produktů a návodů k webovým aplikacím. Intro. js je navíc jedním z nákladově nejvýhodnějších řešení pro digitální adopci, které vám pomůže zvýšit produktivitu a zapojení uživatelů.
Úvod. Nejlepší funkce js
- Vysoce přizpůsobitelná alternativa k Whatfix, takže můžete snadno změnit vzhled a styl prohlídek tak, aby odpovídaly značce vaší organizace.
- Vynikající pro vytváření obsahu pro zaškolení uživatelů mobilních zařízení, protože se snadno přizpůsobí zařízením a obrazovkám všech velikostí.
- Umožňuje vám vytvářet interaktivní prohlídky s animovanými prvky, popisky, hotspoty a dalšími funkcemi, takže můžete jít nad rámec statického překryvu, upoutat pozornost uživatelů a zvýšit jejich zapojení.
Úvod. Omezení js
- Nenabízí mnoho funkcí, které najdete v jiných platformách pro digitální adopci v tomto seznamu.
- Velká náročnost na učení, pokud nejste zvyklí na programovací jazyky
Úvod. Ceny js
- Pro osobní použití zdarma, ale pro aplikace, webové stránky a pluginy musíte zakoupit komerční licenci.
- Starter: 9,99 $ za doživotní licenci na jeden projekt
- Podnikání: 49,99 $ za doživotní licenci na pět projektů
- Premium: 299,99 $ za doživotní licenci na neomezený počet projektů
Úvod. Hodnocení a recenze js
- N/A
5. Appcues
Appcues je cloudová alternativa k Whatfix, která je ideální pro vzdálené týmy a týmy na různých místech. Nabízí nástroj pro tvorbu pomocí drag-and-drop, který umožňuje vytvářet procesy pro zaškolování zaměstnanců a uživatelů bez znalosti programování.
Appcues také nabízí vynikající funkce pro podrobnou analýzu, které umožňují sledovat zapojení uživatelů, přijetí funkcí a využití produktu. Personalizovaná zkušenost s produktem také významně přispívá k udržení zájmu uživatelů a zkrácení doby jejich zapracování.
Nejlepší funkce Appcues
- Spouští produktové zkušenosti na základě chování uživatelů, jako jsou zobrazení stránek, akce nebo atributy uživatelů, aby se zajistilo, že uživatelé dostanou relevantní onboardingové toky, když je potřebují.
- Pokročilé analytické funkce vám umožňují sledovat zapojení uživatelů a identifikovat, jak uživatelé s vaším produktem interagují, což vám v budoucnu pomůže činit chytřejší rozhodnutí založená na datech.
- Skvělé nástroje, jako jsou vysouvací panely, popisky a hotspoty, mohou zvýšit zapojení uživatelů a seznámit je s novými funkcemi a možnostmi vaší platformy.
- Všechny jsou kompatibilní s mobilními zařízeními.
Omezení Appcues
- Dokumentace k onboardingu je omezená, takže možná budete muset hledat odpovědi jinde.
Ceny Appcues
- Essentials: 249 $/měsíc při roční platbě
- Růst: 879 $/měsíc při roční platbě
- Podnik: Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Appcues
- G2: 4,6/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
6. Stonly
Stonly je řešení pro zapracování zaměstnanců a digitální adopci zaměřené na personalizované poradenství a podporu. Platforma využívá nástroje umělé inteligence, aby pomohla organizacím vytvořit efektivnější procesy zapracování. Díky nástroji pro tvorbu obsahu metodou drag-and-drop a přístupu zaměřenému na mobilní zařízení je to univerzální řešení pro školení zaměstnanců a adopci produktů.
Nejlepší funkce Stonly
- Intuitivní uživatelské rozhraní usnadňuje vytváření vizuálně přitažlivých produktových zážitků a onboardingových toků.
- Analýzy založené na umělé inteligenci analyzují chování uživatelů a poskytují zpětnou vazbu podloženou daty pro optimalizaci vaší strategie digitální adopce.
- Funkce prediktivní analýzy vám pomohou určit oblasti, ve kterých mohou uživatelé mít s vaším produktem potíže, abyste mohli vytvořit proaktivní průvodce a předejít tak frustraci.
Omezení Stonly
- Chybí možnosti přizpůsobení, které někteří uživatelé mohou považovat za nezbytné.
Ceny Stonly
- Malé podniky: 249 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás pro informace o cenách na míru
Hodnocení a recenze Stonly
- G2: 4,8/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
7. Userlane
Userlane je uživatelsky přívětivá platforma pro adopci produktů. K adopci uživateli přistupuje na základě dat. Pomocí inteligentních podnětů a výzev vytváří Userlane v rámci aplikace návody, které uživatele seznamují s funkcemi a pracovními postupy. Jako jedna z nejlepších alternativ k Whatfix je to pohodlný nástroj pro školení uživatelů a návody na obrazovce.
Nejlepší funkce Userlane
- Proaktivní pokyny na obrazovce mohou identifikovat potenciální překážky nebo oblasti, ve kterých uživatelé tradičně narážejí na potíže. Poté mohou poskytnout pokyny, které pomohou snížit potenciální frustrace.
- Userlane vytváří praktické poznatky z dat v reálném čase, takže víte, kde je třeba zlepšit zážitek z onboardingu a optimalizovat strategii digitální adopce.
- Lze snadno škálovat podle růstu společnosti, takže je to vynikající volba pro firmy všech velikostí, které se zaměřují na dlouhodobé zvyšování úspěchu zákazníků.
Omezení Userlane
- Možnosti reportingu a analytiky jsou omezené.
Ceny Userlane
- Kontaktujte nás pro informace o cenách na míru.
Hodnocení a recenze Userlane
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (45+ recenzí)
8. Intercom
Intercom je platforma pro zapojení uživatelů zaměřená na konverzační zákaznickou podporu založenou na umělé inteligenci. Funkce konverzační podpory umožňují organizacím doručovat uživatelům personalizované zprávy na základě jejich potřeb, což zvyšuje spokojenost zákazníků a snižuje náklady na podporu. Je to skvělý způsob, jak pomoci uživatelům řešit problémy bez zatěžování interních systémů.
Nejlepší funkce Intercomu
- Nastavte oznámení na základě kontextu a výzev uživatelů, přijměte proaktivní přístup k zákaznické podpoře a snižte potenciální odchod zákazníků.
- Praktické informace vám poskytují zpětnou vazbu od zákazníků a uživatelská data v reálném čase, takže můžete rychleji reagovat na problémy a optimalizovat zapojení uživatelů.
- Integruje se s mnoha aplikacemi a programy, které již ve svém technologickém stacku máte, takže můžete sdílet data a získat ucelenější pohled na zákaznickou cestu.
Omezení Intercomu
- Uživatelé uvádějí, že by uvítali více možností třídění a správy více chatů.
Ceny Intercomu
- Essential: 39 $ za licenci na měsíc
- Pokročilá: 99 $ za místo za měsíc
- Expert: 139 $ za licenci na měsíc
Hodnocení a recenze Intercomu
- G2: 4,5/5 (více než 2 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
9. Pendo
Pendo vyniká mezi ostatními alternativami Whatfix svou schopností sjednotit onboardování uživatelů a technickou podporu. DAP pomáhá organizacím porozumět chování uživatelů a usnadňuje přijetí uživateli prostřednictvím pokynů v aplikaci, analytických funkcí a sběru zpětné vazby od uživatelů.
Nejlepší funkce Pendo
- Pendo vám umožňuje vytvářet robustní pokyny v aplikaci, včetně zpráv v aplikaci, návodů a popisků, které novým uživatelům pomohou orientovat se ve funkcích vaší digitální platformy.
- Vynikající sběr zpětné vazby pomáhá organizacím shromažďovat poznatky a návrhy od uživatelů, které v kombinaci s analýzou produktů mohou pomoci při přijímání informovanějších rozhodnutí o budoucím vývoji produktů.
- Umožňuje segmentaci uživatelů na základě chování nebo atributů, takže jim můžete zasílat zprávy podle jejich potřeb.
Omezení Pendo
- Může být jednou z dražších možností na tomto seznamu.
Ceny Pendo
- Zdarma pro až 500 aktivních uživatelů měsíčně
- Kontaktujte nás pro informace o cenách na míru.
Hodnocení a recenze Pendo
- G2: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 210 recenzí)
10. Gainsight
Gainsight je DAP zaměřená na integraci řízení vztahů se zákazníky (CRM). Tato integrace vám umožňuje holisticky nahlížet na zákaznickou zkušenost, sledovat interakce a trendy, abyste mohli lépe informovat své týmy pro úspěch zákazníků. Díky svým vynikajícím analytickým schopnostem vám Gainsight pomůže předvídat chování uživatelů, proaktivně reagovat na problémy a zvýšit přijetí a retenci softwaru.
Nejlepší funkce Gainsight
- Automatizujte interakci se zákazníky zasíláním personalizovaných doporučení produktů, spouštěním upozornění v aplikaci nebo automatizací interakcí s podporou.
- Funkce behaviorální analýzy vám poskytuje data o uživatelích v reálném čase, což organizacím pomáhá identifikovat vzorce a následně segmentovat uživatele na základě jejich potřeb, personalizovat jejich onboardingové funkce a zkušenosti.
- Hladká integrace s oblíbenými platformami CRM vám pomůže sledovat interakce se zákazníky od začátku do konce a pochopit, jak nejlépe oslovit a podporovat své zákazníky.
Omezení Gainsight
- Vytváření reportů není příliš intuitivní, takže získání potřebných dat může nějakou dobu trvat.
Ceny Gainsight
- Kontaktujte nás pro informace o cenách na míru
Hodnocení a recenze Gainsight
- G2: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
Další nástroje pro onboardování
Hledáte další alternativy k Whatfix? Přidejte do seznamu ClickUp.
Ačkoli je ClickUp známější jako komplexní nástroj pro řízení projektů, nabízí také výkonné funkce, které můžete využít ke zlepšení uživatelské zkušenosti při zapojování nových zaměstnanců. Můžete jej používat ve všech svých obchodních operacích jako náhradu nebo doplněk softwaru pro IT dokumentaci, nástrojů pro plánování komunikace a dalších.
ClickUp Docs vám pomůže vytvořit centralizované znalostní centrum pro materiály pro zaškolení nových zaměstnanců. Můžete vytvářet, ukládat a spravovat standardní operační postupy (SOP) pro vaši digitální platformu nebo spravovat robustní knihovnu softwarové dokumentace. Sdílejte své SOP s novými uživateli; ti tak budou mít vždy přístup k nejaktuálnějším informacím, když je budou potřebovat.
Udržujte všechny v obraze díky úkolům ClickUp. Pomocí úkolů vytvořte vlastní onboardingové toky, které provedou nové uživatele vaším webem nebo aplikací krok za krokem.
Můžete přiřadit úkoly konkrétním uživatelům a nastavit automatické dokončování úkolů na základě konkrétních akcí. Je to vynikající způsob, jak zajistit, že noví uživatelé jsou na správné cestě a nic jim neunikne.
Zlepšete sběr zpětné vazby pomocí zobrazení formuláře ClickUp. Vytvořte přizpůsobené formuláře, které budou doručeny novým uživatelům, abyste mohli shromažďovat data o jejich zkušenostech s onboardingu. Je to užitečný způsob, jak identifikovat oblasti, které vyvolávají zmatek, nebo určit, jak vylepšit proces onboardingu a zajistit, aby byl přizpůsoben potřebám vašich zákazníků.
Jste připraveni zjistit, jak vám ClickUp může pomoci s onboardováním uživatelů? Začněte s bezplatnou šablonou pro onboardování zákazníků.
Přizpůsobte si svůj pracovní postup a vytvořte proces digitální adopce, který zlepší zapojení nových uživatelů. Díky lepšímu zapojení nových uživatelů můžete dosáhnout rychlejších míry adopce, vyšší spokojenosti uživatelů a lepšího využití produktu.
Vybavte své zákazníky znalostmi, které potřebují k úspěšnému používání vašeho produktu. Začněte ještě dnes a zaregistrujte se pro bezplatný účet ClickUp.