10 nejlepších ERP softwarů pro výrobu v roce 2025 (recenze a ceny)

Výběr ERP softwaru pro výrobu není snadný úkol. S tolika možnostmi na trhu může být obtížné najít ten správný, který bude vyhovovat nejen vašim obchodním potřebám, ale také vašemu rozpočtu.
Naštěstí pro vás jsme vytvořili tento seznam nejlepších softwarových řešení ERP pro výrobu, abyste se mohli lépe orientovat. Najdete v něm našich 10 nejlepších tipů, rozdělených podle ceny, funkcí a výhod a nevýhod.
Navíc vám ukážeme, na co byste se měli zaměřit při výběru softwaru pro vaši výrobní firmu, abyste mohli zlepšit procesy od vzniku produktu až po jeho realizaci. ?
Co byste měli hledat v ERP softwaru pro výrobu?
Software pro plánování podnikových zdrojů (ERP) usnadňuje provozování výrobního podniku. Zajišťuje vše od účetnictví, lidských zdrojů, dodavatelského řetězce až po nákup, takže se můžete soustředit na plynulý pohyb produktů výrobním procesem.
Zde je přehled toho, co byste měli hledat v ERP softwaru pro výrobu:
- Správa zásob: Výrobci potřebují software, který jim poskytne aktuální informace o dostupnosti, stavu a umístění důležitých materiálů v dodavatelském řetězci ⚒️.
- Plánování kapacity: Můžete vyrobit pouze tolik zboží, kolik vám dovolí vaše kapacita. Hledejte nástroj, který nabízí reportování a prognózy pro plánování kapacity a pracovní zátěže.
- Správa úkolů: Výroba zahrnuje práci desítek členů týmu z různých oddělení. Vyberte si platformu, která nabízí funkce pro správu úkolů, jako je automatizace, aby se zefektivnily procesy.
- Zákaznický servis: Software ERP pro výrobu by měl také nabízet nástroje zákaznického servisu, jako je řízení vztahů se zákazníky (CRM), které umožňují sledovat chyby a řešit problémy uživatelů.
10 nejlepších ERP softwarů pro výrobu pro rok 2024
Těchto 10 softwarových řešení ERP pro výrobu vám pomůže zefektivnit pracovní postupy, sledovat zásoby a automatizovat práci. Ať už brainstormujete nápady na produkty, hledáte způsoby, jak zvýšit kapacitu, nebo podáváte zprávy o úspěších ve výrobě, tyto nástroje vám pomohou splnit vaše úkoly. ?
1. ClickUp
Spravujte každodenní provoz svého výrobního podniku pomocí ClickUp, nástroje pro řízení projektů s funkcemi pro organizace zaměřené na produkty a podnikání. Díky této cloudové platformě získáte přehled o celé společnosti, automatizujete procesy a zlepšíte spolupráci mezi odděleními v reálném čase. ?
Softwarové řešení ClickUp Enterprise zjednodušuje mezifunkční týmovou práci tím, že jasně stanovuje cíle, nastavuje přehledné sledování a zlepšuje reporting – to vše na jednom místě.
Vytvářejte úkoly a přidávejte více příjemců, abyste rozdělili práci. Přidejte priority a závislosti, aby celý tým věděl, na čem je třeba pracovat jako první.
Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp vám umožňuje vytvořit sdílenou časovou osu, abyste mohli sledovat všechny výrobní procesy a vyhnout se překážkám. Dynamická časová osa vám umožňuje průběžně provádět úpravy, ať už identifikujete problémy nebo urychlujete práci v rámci celého procesu. Možnosti barevného kódování nabízejí široký přehled o všech výrobních činnostech, takže můžete vytvářet plány a projektové plány pro všechny.
Díky funkci Produkt od ClickUp je přechod od brainstormingu k uvedení na trh a realizaci rychlejší než kdykoli předtím. ?
Integrace DevOps vám umožní propojit všechny nástroje, které používáte k vývoji produktů, na jednom místě. Automatizace pracovních postupů zefektivňuje procesy a udržuje projekty v chodu, zatímco funkce sledování chyb pomáhají rychle řešit problémy s uživatelským rozhraním.
Chcete víc? Funkce správy zdrojů ClickUp vás informuje o využití aktiv, sledování času a formulářích dodavatelů. Pomocí formulářů můžete žádat o inventář a počítat náklady nebo pomocí různých zobrazení podrobněji sledovat kapacitu a pracovní vytížení jednotlivých oddělení. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrované nástroje umělé inteligence pro výrobu zjednodušují mapování procesů, shrnují strategické dokumenty a zefektivňují smlouvy.
- Přizpůsobitelný CRM systém pro výrobu vám umožní sledovat vztahy se zákazníky, zlepšit správu potenciálních zákazníků a generovat zprávy o produktech rychleji než kdykoli předtím.
- Více než 1 000 šablon, včetně šablony výrobního projektu, vám umožní přesně stanovit cíle a sledovat pokrok v rámci celého procesu.
- Několik různých možností zobrazení zlepšuje přehlednost při přidělování zdrojů.
- Spolupráce v reálném čase zvyšuje efektivitu procesů a zajišťuje, že všichni mají stejné informace.
Omezení ClickUp
- Některé funkce, jako například ClickUp AI, jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
- Abyste se seznámili se všemi funkcemi, je třeba projít určitým procesem učení.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. SAP
SAP Digital Manufacturing je nástroj nové generace, který zjednodušuje řízení dodavatelského řetězce a pomáhá zvyšovat tržby prostřednictvím správy zdrojů. Využijte jej k zefektivnění provádění a řešení kapacity s využitím poznatků v každé fázi výrobního procesu.
Nástroje pro identifikaci nebezpečí a snižování rizik navíc zajistí, že vaše firma bude dodržovat předpisy, a položí základy pro zdravé pracovní prostředí. ?
Nejlepší funkce SAP
- Integrovaná inteligence nabízí přehled o dodavatelském řetězci a výrobním procesu, což umožňuje snížit rizika a optimalizovat zdroje.
- SAP S/4HANA nabízí 3D vizualizace a vlastní datové parametry pro správu tras a vytváření výrobních procesů.
- Komunikační a rizikové panely vám umožňují označit nebezpečí a okamžitě je řešit, aby se zvýšila bezpečnost na pracovišti ⚠️
- Auditovatelné procesy pro posuzování dopadu na životní prostředí pomáhají při podávání zpráv o dodržování předpisů a minimalizují plýtvání zdroji.
Omezení SAP
- Implementace ERP může nějakou dobu trvat, zejména pokud potřebujete řešení na míru pro vaši výrobní firmu.
- Nástroj využívá pro některé procesy technologii RDP, která není nejnovější dostupnou technologií.
Ceny SAP
- Zavolejte nám a získejte informace o cenách
Hodnocení a recenze SAP
- G2: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: N/A
3. Oracle Netsuite
Oracle Netsuite ERP je komplexní nástroj pro výrobu, výrobní procesy a nákup. Uživatelé oceňují jeho flexibilitu a možnost přizpůsobení. Díky podpoře více jazyků a měn je tento nástroj obzvláště užitečný pro globální výrobce.
Využijte jej k získání přehledu o finančním řízení zákazníků a kontrole výrobních a produkčních procesů. ???
Nejlepší funkce Netsuite
- Nástroje pro správu objednávek zlepšují kontrolu zásob, takže můžete maximalizovat produktivitu a efektivně využívat zdroje v celém procesu.
- Pomocí kalendářů nebo Ganttových diagramů optimalizujte plánování v reálném čase a kontrolujte své zásoby tam, kde je to potřeba.
- Správa lokalit dodavatelů, kompletní plánování distribučních požadavků a nástroje pro plánování více lokalit nabízejí globální přehled o vašem dodavatelském řetězci.
- Integrovaný CRM je cloudové řešení, které vás spojuje se zákazníky, automatizuje marketingové procesy a poskytuje reálné informace o uživatelích.
Omezení Netsuite
- Naučit se s ním pracovat je náročné, zejména když začnete platformu ERP přizpůsobovat svým potřebám.
- Existují omezení týkající se typů dokumentů, které můžete exportovat, a ne všechny informace se přenesou správně.
Ceny Netsuite
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Netsuite
- G2: 4/5 (více než 2 800 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 400 recenzí)
4. Infor
Infor je přední ERP řešení pro výrobu, které automatizuje výrobní procesy a nabízí data v reálném čase a přehlednost v každém bodě dodavatelského řetězce. Cloudové ERP řešení si získalo důvěru výrobních společností v různých odvětvích, včetně leteckého průmyslu, zdravotnictví a pohostinství. ?⚕️
Využijte jej ke zpracování chemické výroby nebo k vytvoření pracovních postupů a procesů řízení zdrojů pro automobilový design.
Nejlepší funkce Infor
- Reporting založený na datech nabízí přehled o procesech dodavatelského řetězce s předpovědí poptávky a řízením vztahů s dodavateli (SRM).
- Plánovací nástroje vám umožňují naplánovat zdroje a kapacity, abyste vždy dodávali zákazníkům včas ?
- Nástroje pro spolupráci umožňují celému týmu spolupracovat na zlepšování postupů a získávat aktuální informace o změnách.
- Snadno sledujte pracovní příkazy, vytvářejte profily zákazníků a stahujte zprávy pro plynulé plánování výroby.
Omezení Infor
- Ačkoli je tento nástroj přizpůsobitelný, pro jeho implementaci možná budete muset najmout konzultanta.
- Některé moduly jsou k dispozici pouze v prémiových tarifech.
Ceny společnosti Infor
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze společnosti Infor
- G2: 3,8/5 (118+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
5. Odoo
Odoo je ERP systém pro výrobu, který zvládá vše od MES a řízení výroby až po řízení kvality a údržbu. Přizpůsobte si tento nástroj svým jedinečným potřebám a zefektivněte správu skladu, sledujte distributory a kontrolujte stav zásob. ?
Odoo také nabízí rozsáhlé informace o prodejních objednávkách, surovinách a procesech v každé fázi výrobního procesu.
Nejlepší funkce Odoo
- Jedna aplikace sdružuje všechny vaše výrobní procesy na jednom místě a nabízí vysokou míru škálovatelnosti, ať už jste malá nebo velká firma.
- Simulace v reálném čase vám umožní experimentovat s plánováním kapacity, dostupností a kontrolou nákladů za účelem zvýšení ziskovosti.
- Ganttovy diagramy usnadňují plánování díky vizuálním dashboardům, které slouží k plánování výrobních zakázek.
- Využijte integraci a doplňky IoT (Internet věcí) k připojení tiskáren čárových kódů, nástrojů pro elektronický obchod a aplikací pro kontrolu kvality, abyste mohli pracovat se všemi svými nástroji na jednom místě.
Omezení Odoo
- Existuje určitá křivka učení, zejména pro uživatele, kteří dosud nepoužívali softwarová řešení ERP.
- Někteří uživatelé objevili v nástroji chyby a závady, které zpomalovaly produktivitu.
Ceny Odoopricing
- Jedna aplikace zdarma: Neomezený počet uživatelů, pouze jedna aplikace
- Standard: 31 $ za uživatele a měsíc
- Na míru: 46,80 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
6. Oracle Manufacturing
Oracle Fusion Cloud Manufacturing je přizpůsobitelný ERP nástroj, který nabízí desítky funkcí pro splnění vašich specifických potřeb. Nástroje business intelligence nabízejí přehled o základních datech, takže můžete zlepšit rozhodování. Funkce pro plánování výroby a výrobní operace zefektivňují pracovní postupy, zlepšují využití zdrojů a optimalizují kvalitu. ??
Oracle Manufacturing – nejlepší funkce
- Nástroje pro diskrétní výrobu a řízení procesů zahrnují správu receptur, sledování a dohledávání genealogie a provádění dávek.
- Vytvářejte plány s využitím dostupnosti zdrojů v reálném čase a zlepšete tak výrobu v průběhu celého životního cyklu řízení výroby.
- Víceúrovňová viditelnost vám umožňuje sledovat procesy ve vnitřních, vnějších a smluvních skladech, abyste mohli udržovat vysokou úroveň kontroly kvality.
- Využijte funkcionalitu IOT k monitorování tras vozidel, přizpůsobení zákaznické zkušenosti a získání přehledu o údržbě strojů.
Omezení Oracle Manufacturing
- Někteří uživatelé měli potíže s integrací nástrojů bez vlastní dokumentace.
- Uživatelské rozhraní může být obtížné ovládat, zejména během zaškolování.
Oracle Manufacturing ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Oracle Manufacturing
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: N/A
7. Acumatica
Acumatica je ERP softwarový systém, který zjednodušuje obchodní operace tím, že poskytuje komplexní přehled spolu s nástroji pro plánování a rozvrhování. Použijte jej k vytvoření kusovníku, zpracování procesů souvisejících s klienty a zlepšení sledovatelnosti zdrojů, které jsou důležité pro vaše výrobní procesy.
Nejlepší funkce Acumatica
- Nástroj pro správu produktů organizuje všechny typy výrobních prostředí, ať už se zaměřujete na dávkové procesy nebo projekty na zakázku.
- Engineering Change Control usnadňuje vytváření kusovníků díky integrovaným funkcím CAD a PLM.
- Dashboardy založené na rolích podrobně analyzují všechny aspekty vašeho výrobního procesu, aby minimalizovaly prostoje, zvýšily produktivitu a zvýšily tržby.
- Nástroje strojového učení zlepšují správu zásob a prodejních objednávek pomocí dat a metrik v reálném čase, které můžete využít k zajištění stálé kapacity.
Omezení Acumatica
- Funkce sledování času by mohly být vylepšeny, aby se dále optimalizovaly pracovní postupy.
- Vytváření reportů od nuly vyžaduje dlouhé zaučení.
Ceny Acumatica
- Ceny si vyžádejte u obchodního zástupce.
Hodnocení a recenze Acumatica
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
8. Microsoft Dynamics 365
Využijte Microsoft Dynamics 365, lokální ERP systém, a proměňte své obchodní procesy v zdroje příjmů. Díky plánování výroby a distribuce, správě aktiv a podpoře prodeje je tento nástroj komplexním softwarovým centrem ERP pro výrobu.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365
- Nástroje pro návrh a školení zjednodušují spolupráci v rámci podniku a zkracují dobu od brainstormingu po realizaci.
- Integrované nástroje IoT a AI propojují továrny, takže všichni dostávají v reálném čase aktualizace o dostupnosti zdrojů a problémech v dodavatelském řetězci.
- Pomocí softwaru pro plánování výroby můžete naplánovat a provést každý krok výrobního procesu.
- Budujte lepší vztahy se zákazníky pomocí prodejního dashboardu, který sleduje nové potenciální zákazníky a vytváří nové kontakty napříč kanály.
Omezení Microsoft Dynamics 365
- Někteří uživatelé měli potíže se získáním pomoci od týmu zákaznické podpory.
- Integrace nefungují vždy hladce, zejména pokud jde o dokumentaci.
Ceny Microsoft Dynamics 365
- Řízení dodavatelského řetězce: 180 USD/uživatel/měsíc, poté 30 USD/uživatel/měsíc za každou další aplikaci
- Inteligentní správa objednávek: Od 300 USD za 1 000 řádků objednávek za měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365
- G2: 3,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 100 recenzí)
9. IFS
IFS je cloudový ERP systém pro výrobu, který nabízí komplexní podporu produktů pro všechny typy podniků. Ať už se vaše výrobní procesy zabývají chemikáliemi, potravinami a nápoji nebo průmyslovými materiály, tento nástroj může zlepšit způsob, jakým podnikáte. ✍️
Nejlepší funkce IFS
- Integrované výrobní procesy a nástroje pro optimalizaci šarží zefektivňují dodržování předpisů, zejména pro společnosti zabývající se chemickými látkami.
- Komplexní sledovatelnost vám ukáže, kde přesně se všechny vaše suroviny nacházejí, a poskytne vám přehled v reálném čase, abyste mohli přizpůsobit kapacitu.
- Využijte integrovaný CRM systém ke správě vztahů se zákazníky a k rychlejšímu dodávání lepších produktů a služeb.
- Nástroje MES (Manufacturing Execution Systems) vám umožňují identifikovat vzorce, odhalit problémy a přijímat rozhodnutí týkající se rizik rychleji a efektivněji.
Omezení IFS
- Některé moduly vyžadují speciální licence nebo placené doplňky, aby fungovaly bez problémů.
- Správa oprávnění a rolí může být složitá v závislosti na tom, jak je systém implementován.
Ceny IFS
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze IFS
- G2: 4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 20 recenzí)
10. SYSPRO
Software SYSPRO pro řízení výrobních operací (MOM) je nástroj pro řízení podniku, který se zaměřuje na zvýšení produktivity a minimalizaci ztrát v dodavatelském řetězci. Tento nástroj můžete použít k plánování výrobních procesů, rozvrhování surovin a analýze dat pro lepší rozhodování.
Nejlepší funkce SYSPRO
- 360stupňový pohled na výrobní procesy vám umožní vizualizovat výrobní cyklus na jednom místě.
- Díky funkcím Smart Factory můžete okamžitě shromažďovat data a komunikovat se stroji ve výrobě, což vám umožní propojený přístup k výrobě.
- Intuitivní panely pro plánování a rozvrhování znamenají, že každý člen týmu může vidět, co se od něj očekává.
- Integrace propojí veškerý váš software a nástroje do jednoho digitálního prostoru pro snadnou správu.
Omezení SYSPRO
- Neobsahuje žádné moduly pro řízení lidských zdrojů, které nabízejí někteří konkurenti.
- Platforma může být zpočátku obtížně ovladatelná, proto si naplánujte školení během zaškolování.
Ceny SYSPRO
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SYSPRO
- G2: 4,1/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
Zefektivněte výrobní procesy s ClickUp
Díky těmto softwarovým řešením ERP pro výrobu můžete činit lepší obchodní rozhodnutí a zefektivnit své výrobní procesy. Každé z nich nabízí vlastní úroveň přizpůsobení a speciální funkce, které mohou vyhovovat vašim potřebám.
Chcete-li začít budovat lepší výrobní procesy a zjednodušovat pracovní postupy, proč nezkusit ClickUp? Díky podnikovým nástrojům pro sledování a reporting získáte lepší přehled o tom, co se děje v každé fázi výroby.
Díky nástrojům pro správu produktů a zdrojů budete moci efektivněji spravovat aktiva a zdroje, což povede ke zvýšení produktivity a ziskovosti. ?
Není třeba čekat. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!