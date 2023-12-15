10 nejlepších knih o projektovém řízení pro projektové manažery

Věděli jste, že pouhým důsledným používáním technik projektového řízení můžete dosáhnout až 92% úspěšnosti při plnění cílů svých projektů?
Ale věc se má tak: projektové řízení není procházka růžovým sadem. V roce 2015 se společnostem podařilo dokončit pouze 29 % projektů včas a v rámci rozpočtu. Je to proto, že k bezchybnému řízení projektu potřebujete dovednosti, talent, nadšení a technické znalosti.
Nic nepřekoná skutečné zkušenosti s řízením projektů, ale budování pevné znalostní základny by mělo být vaším výchozím bodem na cestě k úspěšné kariéře projektového manažera.
Pravděpodobně si kladete otázku: „Jak to mám udělat?“ Zapomeňte na procházení roztříštěných online zdrojů. Místo toho se zaměřte na specializované knihy o projektovém řízení – nabízejí komplexní a systematický přístup, který vám poskytne účinné vodítko.
Pojďme se rovnou podívat na 10 nejlepších knih o projektovém řízení, které vám pomohou zlepšit vaše dovednosti jako projektového manažera. Zůstaňte s námi až do konce a my se s vámi podělíme o nejlepší způsob, jak uplatnit nové techniky projektového řízení, které jste se naučili!
10 nejlepších knih o projektovém řízení, které pomohou projektovým manažerům růst
1. Project Management Absolute Beginner’s Guide (Průvodce projektovým řízením pro úplné začátečníky) od Grega Horina
Kniha Horineho, vydaná v roce 2005, je pokladem pro všechny, kdo se zabývají projektovým řízením. Proč? Zjednodušuje zvládnutí projektového řízení na snadné, praktické kroky – ideální pro silný start hned od prvního dne.
Horine se nezabývá pouze povrchními informacemi, ale ponoří se hluboko do projektového řízení. Pokrývá vše od načrtnutí projektového plánu až po zvládnutí struktury rozdělení práce (WBS).
Navíc získáte tipy, jak správně sestavit rozpočet, naplánovat časový harmonogram a ponořit se do agilního rámce.
Ačkoli je tato kniha na trhu již delší dobu, její nejnovější vydání obsahuje nejaktuálnější strategie, včetně nejnovějších nástrojů pro správu webových stránek a zasvěcených tipů, jak uspět v certifikační zkoušce PMP.
„Projekt je práce, kterou organizace vykoná jednorázově za účelem dosažení jedinečného výsledku. Jednorázově znamená, že práce má jasný začátek a jasný konec, a jedinečný znamená, že výsledek práce se v jednom nebo více ohledech liší od všeho, co organizace dosud vytvořila.“ – Gregory M. Horine
Autor(ři):
- Gregory M. Horine
Počet stran:
- 464 stran
Rok vydání:
- 2005
Odhadovaná doba čtení:
- Přibližně 13 hodin
Hlavní body:
- Ponořte se do projektového řízení
- Podrobné informace o agilním rámci
Hodnocení:
- 4. 5/5 (Amazon) – „Doporučuji. A dávám jí plných pět hvězdiček. Je to povinná učebnice v kurzu, který vedu. Někteří studenti jsou z ní ohromeni a jiní říkají, že se jim líbí, že obsahuje všechny podrobnosti, ke kterým se mohou později vrátit, až budou mít více zkušeností.“
- 3. 6/5 (Goodreads)
Doporučená úroveň:
- Začátečník
2. Project Management JumpStart od Kim Heldman
Představte si následující situaci. Dostanete projekt, o kterém nemáte ponětí, jak ho řídit. Nevyhnutelně narazíte na několik obtížných výzev.
Čas běží a vy si uvědomujete, že potřebujete intenzivní kurz, abyste se naučili, jak zvládat výzvy v tomto novém projektu. Pokud jste se s tím již setkali, pak bude Heldmanova kniha Project Management JumpStart vaším nejlepším spojencem.
Tato kniha je napsána přátelským, srozumitelným stylem. Pomůže vám rychle pochopit základní principy projektového řízení: plánování, implementaci a správu podle příručky Project Management Body of Knowledge (PMBOK).
Heldman definuje projekt velmi široce, takže je relevantní jak pro obchodní profesionály, tak pro lidi mimo obchodní svět. Otázky na konci každé kapitoly pomáhají upevnit to, co jste se v ní naučili.
Kniha je logicky strukturovaná a snadno srozumitelná, a Heldmanův praktický styl přispívá k její přehlednosti. Odborné výrazy se v ní vyskytují jen zřídka a autorka ji oživuje smysluplnými příklady a anekdotami z reálného života, díky čemuž jsou myšlenky srozumitelnější a čtení plynulejší.
Stojí za zmínku, že tato práce se nezaměřuje výhradně na digitální aspekty. Principy, které uvádí, lze však snadno přizpůsobit digitálním projektům. Jedinou drobnou nevýhodou je absence komplexních pokynů pro ty, kteří se připravují na certifikaci PMP.
„Konec projektu je časem na reflexi procesů použitých k dokončení aktivit, na posouzení, zda je zákazník spokojen s produktem, který měl projekt vytvořit, a na zdokumentování poučení (mimo jiné) získaných v průběhu projektu.“ – Kim Heldman
Autor(ři):
- Kim Heldman
Počet stran:
- 368 stran
Rok vydání:
- 2003
Odhadovaná doba čtení:
- Přibližně 10 hodin
Hlavní body:
- Rychlý a snadný intenzivní kurz projektového řízení
- Srozumitelný styl bez zbytečných frází a odborných termínů.
Hodnocení:
- 4. 3/5 (Amazon) – „Doporučuji pro začínající projektové manažery“
- 3. 6/5 (Goodreads)
Doporučená úroveň:
- Začátečník
3. Líný projektový manažer: Jak být dvakrát tak produktivní a přesto odcházet z kanceláře dříve od Petera Taylora
Hledáte něco stručného a výstižného, co vám pomůže posunout vaše dovednosti v oblasti řízení projektů na vyšší úroveň? Pak nehledejte nic jiného než knihu The Lazy Project Manager.
V této knize Taylor hovoří o svém konceptu „produktivní lenosti“. Jde o efektivní řízení projektů bez přetížení a vyhoření.
Tento článek se zabývá pravidlem 80-20 (Paretovým principem) a zdůrazňuje, jak vyvážení práce a odpočinku maximalizuje produktivitu. Je krátký, ale působivý, pokrývá klíčové body, které jsou pro projektové manažery zásadní, a obsahuje praktické tipy pro ty, kteří s projektovým managementem teprve začínají.
Je však třeba poznamenat, že tato kniha je určena čtenářům, kteří již mají základní znalosti o koncepci projektového řízení. Obsahuje úryvky o významu používání metodik TOC, Lean a Six Sigma a zabývá se jak pokročilými, tak základními pojmy.
„Být líným projektovým manažerem znamená soustředit se na své projektové úsilí a naučit se vynakládat úsilí tam, kde je to opravdu důležité, kde má největší dopad.“ – Peter Taylor
Autor(ři):
- Peter Taylor
Počet stran:
- 152
Rok vydání:
- 2010
Odhadovaná doba čtení:
- Přibližně 4 hodiny
Hlavní body:
- Pochopte, jak být produktivně líný.
- Dosáhněte lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pomocí Paretova principu.
Hodnocení:
- 4. 2/5 (Amazon) – „Pokud se jakýmkoli způsobem zabýváte projektovým řízením a trápí vás neproduktivita, Peter vám dá skvělé tipy, jak dosáhnout „maximálního účinku s minimálním vkladem“. Pokud jste opravdu líní, kupte si tuto knihu jen kvůli seznamu tipů v poslední kapitole. Stojí to za to.“
- 3. 5/5 (Goodreads)
Doporučená úroveň:
- Pokročilí
4. Agilní řízení projektů pomocí Scrumu od Kena Schwabera
Když to vysvětluje spoluzakladatel Scrumu, měli byste raději poslouchat.
V této práci vás Schwaber provede světem Scrumu z pohledu začátečníka.
Jak již mnozí poznamenali, jednou z výrazných vlastností této knihy je, že pouze první kapitola se zabývá podrobnými teoretickými aspekty Scrumu a jeho rolí v agilním projektovém řízení. Po první kapitole kniha rychle přechází k případovým studiím z reálného světa.
Schwaber uznává, že praktické příklady mnohem lépe ilustrují užitečnost metodiky v projektovém řízení. Při listování stránkami této knihy získáte realistický pohled na oblast softwarových projektů a seznámíte se s některými častými úskalími.
Kniha vás srozumitelným jazykem provede škálováním a řízením projektů, řízením složitosti pomocí Scrumu, budováním špičkového Scrum týmu, nastavováním ceremonií a artefaktů a dalšími nezbytnými nástroji Scrumu. Má digitální rámec, dotýká se modelu zralosti schopností (CMM) a shrnuje osvědčené postupy ve vývoji softwaru.
Měli byste však vzít na vědomí, že mnoho čtenářů doporučuje seznámit se nejprve se základními principy Agile a Scrum a tuto knihu používat jako příručku pro případové studie.
„Zdravý rozum je kombinací zkušeností, školení, pokory, vtipu a inteligence. Lidé, kteří používají Scrum, uplatňují zdravý rozum pokaždé, když zjistí, že práce se odchyluje od cesty vedoucí k požadovaným výsledkům. Většina z nás je však tak zvyklá používat předepsané postupy – ty, které říkají „udělejte toto, pak udělejte tamto a pak udělejte tohle“ –, že jsme se naučili ignorovat svůj zdravý rozum a místo toho čekáme na pokyny.“ – Ken Schawber
Autor(ři):
- Ken Schawber
Počet stran:
- 192 stran
Rok vydání:
- 2004
Odhadovaná doba čtení:
- Přibližně 5 hodin
Hlavní body:
- Podrobné vysvětlení teoretických aspektů Scrumu
- Plný praktických příkladů z reálného života.
Hodnocení:
- 4. 4/5 (Amazon) – „Autor představuje přibližně 25 různých scénářů/výzev, kterým čelil, a způsoby, jak je vyřešil. Kniha je relevantní i po dvou desetiletích od svého vydání. Scrum Masters mohou těžit z různých prezentovaných scénářů. Získají tak návod, jak postupovat, pokud se setkají s podobnými situacemi. Část věnovaná učení na konci každého scénáře pomáhá osvojit si dané koncepty.“
- 3. 7/5 (Goodreads)
Doporučená úroveň:
- Středně pokročilí
5. Agilní myšlení: Jak zajistit fungování agilních procesů, Gil Broza
Představte si, že máte všechny teoretické znalosti o agilních procesech pro řízení projektů, ale narazíte na překážku, když je čas je uvést do praxe. Právě v takovém případě vám pomůže kniha The Agile Mindset – je napsána přesně pro tento scénář. Zaměřuje se na výzvy, kterým čelí ti, kteří se snaží „být agilní“, a ne jen znát základy.
Kniha se zabývá problémy, které vznikají, když se příliš soustředíte na procesní mechaniku, i když jste dobře obeznámeni s agilními hodnotami. Broza se odklání od přístupu, který agilní myšlení považuje za konečné řešení všech problémů v projektovém řízení. Místo toho ho definuje jako myšlení, které podporuje konzistenci a sladění hodnot, přesvědčení a principů.
Autor klade velký důraz na nutnost přizpůsobit agilní rámec vašim potřebám, postoji vaší organizace a celkovému kontextu vašeho projektového řízení. Ačkoli poskytuje základní teoretický základ pro agilní přístup, předpokládá, že čtenáři již mají o modelu přehled.
Pokud jste v této oblasti nováčkem, doporučujeme vám vyměnit ji za knihy, které jsou více zaměřeny na úvod do projektového řízení.
„Stát se mistrem v agilním řízení, stejně jako stát se mistrem v běhu na dlouhé tratě, v nové kariéře nebo v rodičovství, vyžaduje hlubokou změnu, kterou nelze dosáhnout postupnými malými kroky. Musíte se k tomu správně zavázat: „Dělejte to s plným nasazením.“ – Gil Broza
Autor(ři):
- Gil Broza
Počet stran:
- 208 stran
Rok vydání:
- 2015
Odhadovaná doba čtení:
- Přibližně 5 hodin
Hlavní body:
- Podrobný pohled na agilní framework
- Vysvětluje, jak implementovat Agile pro vaše konkrétní potřeby.
Hodnocení:
- 4. 4/5 (Amazon) – „Jak Jim Highsmith říká na začátku: „Mnoho organizací nedokáže využít výhody agilního přístupu, protože přijaly postupy, ale ne myšlení.“ Konečně je zde průvodce a zkoumání druhé strany agilní mince (být agilní – ne jen DĚLAT agilní!) – agilní myšlení. “
- 5/5 (Google Play Books)
Doporučená úroveň:
- Pokročilé
6. Projektové řízení pro neprojektové manažery od Jacka Ferrara
Praktický průvodce Ferrara dostává svému jménu a je plný poutavých příběhů a poučení. Vysvětluje metodiku a procesy projektového řízení, takže je přístupný i pro neoficiální projektové manažery.
Ferraro odhaluje žargon projektového řízení a proměňuje umění projektového řízení v něco, co se zdá být přístupnější.
Autor zdůrazňuje, že mnoho manažerů již ve svých každodenních úkolech využívá procesy projektového řízení a potřebuje pouze osvěžit své znalosti těchto principů.
Zde najdete podrobného průvodce, který vás provede projektovým řízením. Získáte tak důležité dovednosti, jako jsou techniky obchodní analýzy, struktury rozdělení práce, metody sekvencování programů a strategie řízení rizik.
Kniha je plná praktických vysvětlení a příkladů, se kterými se lze snadno ztotožnit, a přesně trefuje do černého. Pokud jste však již pokročilí a nechcete se vracet k základům, hledejte něco, co se zabývá klíčovými specifiky projektového řízení.
„Projektové týmy a jejich členové rychle přecházejí z jednoho projektu na druhý a často jsou pod enormním tlakem, aby dosáhli výsledků. Projektové týmy, které rychle přicházejí a pak mizí, když přecházejí k další naléhavé organizační potřebě, se stávají agnostiky v oblasti obchodu a technologie. Přitom specifické obchodní znalosti jsou pro úspěch projektu nezbytné... Tyto obchodní znalosti se stávají základem pro požadavky projektu, klíčovou součástí rozsahu vašeho projektu.“ – Jack Ferraro
Autor(ři):
- Jack Ferraro
Počet stran:
- 242 stran
Rok vydání:
- 2012
Odhadovaná doba čtení:
- Přibližně 7 hodin
Hlavní body:
- Velmi vítaná absence projektového žargonu
- Plný praktických příkladů a reálných aplikací.
Hodnocení:
- 4. 2/5 (Amazon) – „Nikdy jsem formálně nestudoval projektové řízení, ale v rámci svých předchozích pracovních pozic jsem byl požádán, abych vedl obchodní projekty. Když se ohlédnu zpět, přál bych si, abych si tuto knihu přečetl dříve. Obsahuje dobré praktické informace a srozumitelné příklady, aniž by se příliš zabývala odbornou terminologií. Přístupy jsou docela přenositelné do jiných oblastí vaší práce/života. Stojí to za to.“
- 3. 54/5 (Goodreads)
Doporučená úroveň:
- Začátečník
7. Projektové řízení pro lidi: Pomáháme lidem dosáhnout jejich cílů, autor: Brett Harned
Tento výběr z našeho seznamu přistupuje k projektovému řízení z holističtějšího a lidštějšího úhlu pohledu. Autor se domnívá, že projektové řízení je více než jen pravidla a nástroje; jde o zdokonalování mezilidských dovedností a intuice. Tyto vlastnosti vám pomohou najít řešení, která uspokojí všechny zúčastněné a vytvoří situace, z nichž budou mít prospěch všechny strany.
Pokud hledáte knihu o projektovém řízení zaměřenou na metodiky, najdete ji v tomto seznamu. Tato kniha se od ostatních liší tím, že klade důraz na mezilidské vztahy, očekávání a řešení konfliktů.
Je to připomínka toho, že se někdy můžete zaseknout v opakujících se rutinách a stát se pouhými kolečky v projektovém cyklu. Autor zdůrazňuje, že jak vy, tak členové vašeho týmu jste lidé. Řízení vztahů je stejně důležité jako porozumění technickým aspektům projektového řízení.
Teorie v této knize jsou poněkud základní. Funguje spíše jako doplněk k měkkým dovednostem v projektovém řízení než jako samostatný zdroj věnovaný výhradně projektovému řízení – je nezbytná, ale také poněkud volitelná.
„Ať už to přijímáte nebo ne, jste projektový manažer. Jistě, můžete se identifikovat jako designér, stratég obsahu, vývojář (nebo jakákoli z mnoha rolí a titulů, které v našem odvětví existují), ale jako lidská bytost jste projektový manažer. ” – Brett Harned
Autor(ři):
- Brett Harned
Počet stran:
- 224 stran
Rok vydání:
- 2017
Odhadovaná doba čtení:
- Přibližně 6 hodin
Hlavní body:
- Dobré vysvětlení základních teorií projektového řízení
- Hlavní zaměření na mezilidské vztahy
Hodnocení:
- 4. 6/5 (Amazon) – „Toto je první kniha, kterou dáváme všem novým projektovým manažerům v PromptWorks, aby se rychle dostali do obrazu. Potěšilo mě, že jsem zjistil, že se jedná o dobré shrnutí postupů a zkušeností, které jsme za posledních 10 let vyvinuli, ale ve velmi stručné a srozumitelné formě. Jako manažer projektových manažerů miluji TL;DR na konci každé kapitoly! Pomáhá mi to potvrdit klíčové body a rychle nasměrovat mé projektové manažery ke konkrétním částem.“
- 3. 9/5 (Goodreads)
Doporučená úroveň:
- Začátečník
8. Project Management For You od Cesara Abeida
Zápasíte se stresem spojeným s řízením projektů? To může být rozhodně těžké. Ale podívejte se na Abeidův pohled na PM a už nikdy nebudete pochybovat o svých manažerských rozhodnutích.
Abeid proměňuje projektové řízení v procházku parkem a opouští firemní žargon ve prospěch poutavých a povznášejících příběhů. Prostřednictvím těchto příběhů vás autor krok za krokem provází projektovým řízením a dodává vám sílu.
Jak potvrzují nesčetní čtenáři, na poslední stránce vás zapálí nově objevená vášeň pro řešení jakéhokoli projektu, který vás dosud stavěl do slepé uličky. Překážky, které se ještě před chvílí zdály nepřekonatelné? Najednou se budou jevit menší a snadno překonatelné.
Autor přiznává, že tato kniha se nezabývá složitými teoriemi do hloubky, ale nabízí jejich zjednodušenou verzi. Jednoduchost však může být výhodou, zejména pro začátečníky. Přímé hodnoty a poučení, které zde jsou představeny, pomáhají rozptýlit pochybnosti a posílit sebevědomí.
Pokud chcete překonat neochotu nebo pocit, že jste se zasekli ve svých povinnostech v oblasti projektového řízení, je tato kniha jako stvořená pro vás. Pro pokročilejší úroveň znalostí se však obraťte na jiné publikace.
„Jako člověk zastávající mnoho funkcí v rodinném podniku jsem se nedokázal ztotožnit s většinou dostupných materiálů o projektovém řízení. Mnoho knih o projektovém řízení je zaměřeno na korporace, takže jazyk pro mě nebyl relevantní. Jak jsem však studoval téma projektového řízení, některé aspekty této disciplíny mi připadaly obzvláště užitečné a jednoduché. … i vy se můžete naučit základní principy projektového řízení, které umožňují dnešnímu obchodnímu světu vytvářet nové projekty, plnit své sliby a dosahovat výsledků. “ – Cesar Abeid
Autor(ři):
- Cesar Abeid
Počet stran:
- 190 stran
Rok vydání:
- 2015
Odhadovaná doba čtení:
- Přibližně 5 hodin
Hlavní body:
- Inspirujte čtenáře, aby okamžitě začali pracovat produktivně.
- Plný povzbuzujících a inspirativních příběhů a případových studií.
Hodnocení:
- 4. 5/5 (Amazon) – „Líbí se mi, jak Cesar zjednodušuje procesy projektového řízení, díky čemuž jsou srozumitelnější. Pokud jste v projektovém řízení nováčkem, tato kniha vám pomůže začít a nasměruje vás na správnou cestu.“
- 4/5 (Goodreads)
Doporučená úroveň:
- Začátečník
9. Alpha Project Managers od Andyho Crowea
Tuto knihu považujte spíše za podrobný článek než za rozsáhlé dílo, protože se jedná především o shrnutí studie.
Na vzorku 860 projektových manažerů, včetně 18 označených jako alfa (2 % nejlepších), autor zkoumá, co odlišuje tyto alfa od beta z hlediska návyků, postupů, dovedností v oblasti řízení projektů a technik.
Jedná se o rychlou, ale poučnou četbu, která nabízí cenné tipy a zároveň vyvrací některé běžné mylné představy v oblasti projektového řízení. Kniha obsahuje podrobné rozhovory a diskuse, které nabízejí zásadní postřehy a představují různé pohledy na vlastnosti nejúspěšnějších projektových manažerů na světě.
„Zvykněte si oddělovat osobu od problému.“ – Andy Crowe
Autor(ři):
- Andy Crowe
Počet stran:
- 208 stran
Rok vydání:
- 2016
Odhadovaná doba čtení:
- Přibližně 5 až 6 hodin
Hlavní body:
- Velmi rychlé čtení o nejúčinnějších návycích projektových manažerů.
- Poskytuje srovnávací pohled na to, co odlišuje 2 % nejlepších od ostatních.
Hodnocení:
- 4. 3/5 (Amazon) – „Podle mého názoru je to skvělá kniha, která pojednává o tom, „co ví 2 % nejlepších, ale ostatní ne“, a jednoznačně identifikuje komunikaci jako klíčovou oblast, ve které vynikají nejlepší projektoví manažeři. Zejména souhlasím s částí věnovanou komunikaci.“
- 3. 9/5 (Goodreads)
Doporučená úroveň:
- Středně pokročilí
10. Strategické řízení projektů snadno a jednoduše: Praktické nástroje pro vedoucí pracovníky a týmy od Terryho Schmidta
Změny jsou neustálé a je přirozené, že se strategie projektového řízení přizpůsobují. Schmidt se zaměřuje na tyto moderní strategie, aby pomohl projektovým manažerům orientovat se v tomto měnícím se prostředí.
Kniha se zaměřuje na realizaci projektů a poskytuje praktické rady, jak překlenout propast mezi teorií a reálnými projektovými scénáři.
Tato kniha o projektovém řízení se zabývá výzvami, které mohou být obtížné i pro zkušené projektové manažery. Podává ucelený přehled, vede vás ke zlepšení řízení projektového portfolia a vybízí k upuštění od mikromanagementu. Místo toho se zaměřuje na pochopení základních otázek „proč“ souvisejících s projektem.
„Mnoho manažerů šetřilo na investicích do výzkumu nebo školení, protože se domnívali, že v následujících čtvrtletích nepřinesou významné výhody. Tito krátkozrací manažeři usoudili, že než takové investice přinesou ovoce, už tam nebudou!“ – Terry Schmidt
Autor(ři):
- Terry Schmidt
Počet stran:
- 272 stran
Rok vydání:
- 2009
Odhadovaná doba čtení:
- Přibližně 7 až 8 hodin
Hlavní body:
- Účinně překlenuje propast mezi čistou teorií a praktickým uplatněním.
- Skvělé jak pro začátečníky, kteří chtějí úvod do tématu, tak pro veterány, protože se zabývá složitými otázkami.
Hodnocení:
- 4. 4/5 (Amazon) – „První materiál, který jsem kdy našel o logickém rámci, který se příliš nezabývá pojmy, ale spíše aplikací. Investujte svůj čas do čtení této knihy a získejte způsob, jak proměnit svůj sen v SMART cíl. Děkuji, Terry Schmidt.“
- 3. 8/5 (Goodreads)
Doporučená úroveň:
- Středně pokročilí až pokročilí
Zlepšete své projektové řízení s ClickUp
Tak to je vše! Těchto 10 nejlepších knih o projektovém řízení bude vaším spolehlivým společníkem na vaší cestě od začátečníka až po experta v projektovém řízení.
Teoretické znalosti jsou však pouze začátek. Až se pustíte do práce, nechtěli byste mít k dispozici ten nejlepší nástroj pro řízení projektů, který je navíc navždy zdarma?
Prozkoumejte ClickUp Project Management. Jedná se o komplexní platformu pro správu znalostí a pracovních postupů, která pokryje všechny vaše potřeby související s projekty. A nemusíte se obávat velikosti týmu – platforma je vysoce škálovatelná a přizpůsobí se všem týmům, projektům a organizacím.
Mnohé z těchto knih o projektovém řízení zdůrazňují důležitost zohlednění celkového kontextu. Funkce Projektová hierarchie ClickUp je navržena speciálně pro tento účel.
S ClickUpem můžete spravovat a organizovat téměř cokoli a prohlížet si to z různých úhlů, například v zobrazení složek, úkolů, prostoru a dalších.
Opakující se úkoly mohou narušit plynulý průběh projektového řízení. Využijte robustní automatizační funkce ClickUp AI k zefektivnění těchto úkolů a uvolnění času vašeho týmu, aby se mohl soustředit na to, co je skutečně důležité.
Na co ještě čekáte? Podívejte se, jak vypadá profesionální projektové řízení. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!