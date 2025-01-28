10 nejlepších alternativ Chatsonic pro rok 2025 (recenze a ceny)

Najít nástroj pro psaní, který ovládá SEO a udrží pozornost vašeho publika, není snadné. S množstvím možností pro kódování, psaní a překládání může být výběr pouze jedné z nich skutečnou výzvou.
ChatSonic je špičkový nástroj pro tvorbu obsahu, překlady a SEO. Tento asistent psaní založený na umělé inteligenci pomáhá vytvářet poutavé texty a blogové příspěvky během několika minut.
Moderní autoři se však nespokojí s používáním jediného nástroje. Některé nástroje produkují nepřesná data, zatímco jiné vytvářejí nevýrazný obsah, který zní uměle. Spoléhat se pouze na ChatSonic nestačí k uspokojení této poptávky.
Shromáždili jsme tedy řadu nejlepších nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, z nichž každý má své jedinečné silné stránky a omezení. Tyto alternativy k ChatSonic vytvářejí pro vás vysoce kvalitní obsah stejně spolehlivě a možná i lépe!
Pojďme se do toho pustit a pomůžeme vám najít perfektní software pro psaní na základě funkcí, omezení, cen a recenzí.
Co byste měli hledat v alternativách Chatsonic?
Jsou cenová dostupnost a omezení počtu slov jedinými faktory, které je třeba zohlednit při hledání alternativy k ChatSonic? Ne tak docela. Perfektní asistent pro psaní potřebuje mnohem víc než jen to.
Zde je seznam bodů, které je třeba zvážit při výběru:
- Neomezený počet slov: Nenechte se omezovat počtem slov! Vyberte si možnost, která neomezuje tvorbu obsahu stanoveným počtem slov.
- Šablony obsahu: Vyberte si nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který obsahuje šablony obsahu – podnítí vaše nápady a zefektivní proces tvorby obsahu.
- Funkce pro úpravy: Vyberte si software s kopírovacím editorem využívajícím umělou inteligenci, který dokáže správně formátovat váš vysoce kvalitní obsah a odstranit sémantické a syntaktické chyby.
- Generátor nápadů: Vyberte si řešení, které neomezuje vaši kreativitu. Hledejte takové, které vám pomůže vymýšlet nápady pro krátký i dlouhý obsah, pomáhá při plánování, tvorbě strategií a dalších činnostech.
- Mobilita: Nakonec se ujistěte, že nabízí skvělou mobilitu, abyste měli přístup ke svému AI partnerovi i na cestách, pomocí jakéhokoli zařízení v dosahu.
10 nejlepších alternativ Chatsonic pro rok 2024
1. Clickup
ClickUp slouží jako nástroj pro generování obsahu pomocí umělé inteligence a poskytuje tvůrcům výkonnou sadu nástrojů pro psaní, včetně generátoru nápadů a různých nástrojů pro správu obsahu. To mu zajišťuje místo mezi nejlepšími nástroji pro vývoj obsahu pomocí umělé inteligence.
Pište, shrňujte a brainstormujte bez námahy odkudkoli pomocí editoru textů poháněného umělou inteligencí a všestranné kompatibility. Funkce umělé inteligence ClickUp nabízejí vynikající kompatibilitu a umožňují vám přístup z jakéhokoli koutu světa. Využijte jeho plný potenciál s funkcemi pro správu projektů ClickUp!
Nejlepší funkce ClickUp
- Pište lépe a rychleji: Všestranný asistent ClickUp podporovaný umělou inteligencí vám umožní být předvídavější tím, že vám pomůže vytvořit rozsáhlé plány psaní, generovat nápady, vytvářet akční položky nebo shrnout dlouhé, nudné a nezajímavé bloky textu do stručných informací, které vám přesně sdělí, co potřebujete vědět. To vše pouhými několika kliknutími!
- Vestavěný editor textu: Vylepšete své psaní pomocí AI editoru ClickUp. Vylepšujte své dokumenty v reálném čase, získejte návrhy nápadů a automaticky opravujte gramatické chyby, abyste dosáhli uhlazeného a efektivního textu.
- Kompatibilita zařízení: ClickUp můžete používat z jakéhokoli zařízení a dokonce i na cestách díky jeho vynikající kompatibilitě s více zařízeními a platformami.
- Předem připravené nástroje AI: Pomáhejte všem oddělením, bez ohledu na jejich roli a použití, pomocí stovek ručně vytvořených výzkumných nástrojů.
Omezení ClickUp
- Může poskytovat obecné odpovědi.
- Může špatně pochopit některé konverzace
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. OpenAI
GPT-4 a DALL·E 3 od OpenAI vynikají v tvorbě textu a obrázků. GPT řeší složité úkoly s využitím svých rozsáhlých znalostí a bez námahy interpretuje vizuální vstupy pro popisky a analýzy.
Správa velkých objemů dat není žádný problém – zvládá najednou více než 25 000 slov. GPT-4 a DALL·E 3 vynikají v tvorbě obsahu (krátkého i dlouhého) a řešení problémů, aby mohly vytvářet rozmanitý obsah, řešit složité problémy a přinášet inovace v různých oblastech.
Nejlepší funkce OpenAI
- API platforma: S API platformou OpenAI se snadno naučíte vytvářet chatboty a nástroje umělé inteligence. Naučte se generovat text, navrhovat výzvy, vytvářet obrázky, převádět text na řeč a mnoho dalšího.
- GPT-4: Vylepšete svou kreativitu a programování s nejnovějším chatbotem OpenAI – špičkovým nástrojem umělé inteligence. Užijte si svobodu velkorysých limitů počtu slov v bezplatné verzi
- DALL·E 3: Proměňte své nápady v přesné obrázky pomocí tohoto rozšíření OpenAI. Nemusíte se bát, že vaše slova nebo popisy budou přehlédnuty – je to o krok lepší než běžné systémy převodu textu na obrázky.
Omezení OpenAI
- Znalosti přerušeny od ledna 2022
- Omezené kontextové okno
- Není možné přizpůsobit nové znalosti v reálném čase
- Má tendenci opakovaně používat výplňové fráze.
Ceny OpenAI
- GPT-4 Turbo: 0,01 $ / 750 slov (vstup) a 0,03 $ / 750 slov (výstup)
- GPT-4: 0,03 $ / 750 slov (vstup) a 0,06 $ / 750 slov (výstup)
- GPT-3. 5 Turbo: 0,0010 $ / 750 slov (vstup) a 0,0020 $ / 750 slov (výstup)
- Assistants API: 0,03 $ za relaci (zdarma do 1. 12. 2024)
- Vkládání modelů: 0,0001 $ / 750 slov
- Zakázkové sestavy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze OpenAI
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy ChatGPT!
3. TextCortex
Přizpůsobte TextCortex tak, aby plně vyhovoval vašemu jedinečnému stylu psaní a konkrétním potřebám. TextCortex vytváří 100% personalizovanou AI na základě vašich znalostí a vstupů. Šetří vám čas tím, že rychle zpracovává úkoly.
Vytvořte několik kreativních nápadů a zvyšte svou produktivitu při psaní, když trpíte tvůrčí krizí. Využijte všechny běžné funkce, jako je parafráze vět, kontrola gramatiky a pravopisu ve více než 25 podporovaných jazycích.
Nejlepší funkce TextCortex
- Přizpůsobitelnost: Přizpůsobte si svého AI asistenta tak, aby vyhovoval vašim konkrétním potřebám, pomocí flexibilního chatbota a nástrojů pro psaní TextCortex založených na umělé inteligenci. Zeno se učí z vašich individuálních vstupů a stylu a mění tak způsob, jakým s ním komunikujete
- Kreativita založená na uživateli: Posuňte svou kreativitu na vyšší úroveň s dynamickým generátorem textu TextCortex. Přizpůsobí se vašemu stylu psaní, pomůže vám překonat tvůrčí bloky a inspiruje vás k novým nápadům, přičemž zůstane věrný vašim preferencím při psaní.
- Integrační možnosti: Používejte TextCortex na všech zařízeních, platformách a aplikacích s více než 30 000 integračními možnostmi pro desktopová, mobilní a prohlížečová rozhraní.
Omezení TextCortex
- Neumíte si poradit s velkým objemem textu?
- Někdy produkuje opakující se obsah.
- Než se přizpůsobí vašemu stylu tvorby, je třeba několik pokusů.
- Nelze vytvořit užitečné informace pro recenze produktů.
Ceny TextCortex
- Navždy zdarma
- Neomezený: 83,99 $/měsíc na uživatele
- Lite: 23,99 $/měsíc na uživatele (až 125 000 slov)
Hodnocení a recenze TextCortex
- G2: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
4. Bard
Bard od Google je experimentální konverzační služba AI určená pro brainstorming a inspiraci. Jeho výjimečnou vlastností je multimodalita, což znamená, že rozumí a generuje obsah v různých formátech. Bard vyhovuje různým preferencím uživatelů, zlepšuje přístupnost, zvyšuje uživatelský komfort a podporuje kreativitu v různých odvětvích.
Zahrnuje jemnou personalizaci, aby se přizpůsobila vašim preferencím. Nemusíte se učit žádný speciální jazyk pro zadávání příkazů, díky čemuž je Bard snadno použitelný a uživatelsky přívětivý.
Nejlepší funkce Bard
- Multimodalita: Zajímá vás, jak změnit způsob interakce s Bardem? Prozkoumejte jeho všestrannou funkci multimodality, která vám umožní vybrat si z textových, obrazových nebo zvukových vstupů pro rozmanitější komunikační zážitek.
- Personalizace: Přizpůsobte si Bard podle svých představ – čím více ho používáte, tím chytřejší je. Díky učení v reálném čase se přizpůsobuje vašim volbám a stylu a poskytuje vysoce kvalitní obsah, který přesně odpovídá vašim požadavkům.
- Přístupnost: Zapomeňte na učení se prompt engineeringu a získejte přesně to, co chcete, pomocí jednoduchého lidského jazyka
Omezení Bardu
- Chybí kontextové porozumění
- Velmi pravděpodobné halucinace nebo nefunkčnost
- Občas poskytuje nesprávné informace.
- Obsah může být nenápaditý, repetitivní a zaujatý.
Ceny Bard
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Bard
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek hodnocení
5. Landbot
Chatbot LandBot s umělou inteligencí vyniká v oblasti spokojenosti zákazníků a kvalifikace potenciálních zákazníků. Vytvářejte vlastní chatboty pro automatickou konverzi a kvalifikaci potenciálních zákazníků.
LandBot zajišťuje individuální přístup v každé konverzaci se zákazníkem díky své funkci podmíněné logiky. Nástroj pro tvorbu je vizuální a nevyžaduje žádné programování, takže i lidé bez zkušeností s programováním mohou vytvářet výkonné a efektivní chatboty.
Nejlepší funkce LandBot
- Systémy zákaznického servisu: Vylepšete svůj zákaznický servis pomocí vynikajících přizpůsobitelných AI botů LandBot, které jsou navrženy tak, aby automatizovaly procesy generování a konverze potenciálních zákazníků.
- Funkce podmíněné logiky: Personalizujte každou konverzaci, kterou váš chatbot s umělou inteligencí vede s klienty a zákazníky, pomocí funkce podmíněné logiky. Každý uživatel získá nejlepší zážitek podle svých potřeb.
- Vizuální nástroj pro tvorbu chatbotů: Vytvořte si chatbota snadno pomocí Landbotu pouhými několika kliknutími – nejsou potřeba žádné znalosti programování. Přizpůsobte konverzace tak, aby odpovídaly požadovanému tónu, a přizpůsobte rozhraní chatu tak, aby zcela vyhovovalo vašim preferencím.
Omezení LandBot
- Klíčová slova Funkce Jump potřebuje vylepšení
- Potřebuje možnost používat vlastní ikony pro tlačítko odpovědi.
- Vyžaduje lepší integraci a vyskakovací okna.
Ceny LandBot
- Sandbox: Navždy zdarma
- Starter: 40 €/měsíc na uživatele
- Pro: 100 €/měsíc na uživatele
- Podnikání: 400 € měsíčně na uživatele s individuální cenou
Hodnocení a recenze LandBot
- G2: 4,7/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
6. Jasper
Chatbot Jasper je komplexní pomocník, který pomáhá vašim marketingovým týmům dosahovat lepších výsledků v průběhu celého prodejního cyklu.
Vytvořte centrální znalostní centrum pro své týmy, vdechněte mu ducha své značky, zůstaňte produktivní a udržujte konzistentní sdělení napříč všemi platformami. Snadno vytvářejte obsah v duchu značky díky komplexnímu modelu spouštění kampaní.
Nejlepší funkce Jasperu
- Komplexní Copilot: Posilte svůj tým asistentem, který poskytuje informace založené na datech během celého prodejního cyklu. Zjednodušte přístup k firemním znalostem, omezte nedorozumění, urychlete realizaci nápadů a nabídněte analytickou podporu.
- Brand Voice Infusion: Proskenujte hlas své značky pomocí Jasperu, abyste tento styl integrovali do všech svých budoucích komunikací a automaticky vytvářeli jedinečný a poutavý obsah.
- Tvorba kampaní: Proměňte krátký brief v multikanálovou kampaň pomocí AI asistenta Jasper, který je v souladu s vaší značkou. Proměňte krátké briefy v plnohodnotné multikanálové kampaně a podpořte je vhodnými vizuály.
Omezení Jasperu
- Potřebuje možnost přidat titul a meta tagy při vytváření stránek Kontaktujte nás a O nás.
- Velmi krátké zkušební období 7 dní
- Uživatelské rozhraní vyžaduje vylepšení.
- Mnoho uživatelů považuje tuto službu za poněkud předraženou.
Ceny Jasper
- Creator: 39 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 230 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1820 recenzí)
7. Replika
Replika je více než jen chatovací asistent s umělou inteligencí – je to váš virtuální důvěrník. Díky své lidské řeči a přizpůsobivosti se Replika stane vaším osobním chatovacím kamarádem, který se hladce začlení do vašeho světa.
V čem je jedinečný? Schopnost sdílet skutečné zážitky v různých mediálních režimech dodává každé konverzaci autentický nádech. Tuto platformu můžete použít k generování textu podobného lidskému, který se hodí do konverzačních blogů a příspěvků na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Replika
- Interakce podobné lidským: Vyberte si z avatarů Replika pro interakci podobnou lidské. Replika vyniká v budování jedinečného spojení s vaším publikem, i když pro technické úkoly mohou být vhodnější jiné možnosti.
- Vynikající přizpůsobivost: Využijte lidský přístup Repliky a získejte vhled do svého publika. Replika ukládá „deník“ každého uživatele a formuluje „vzpomínky“, které se používají během interakcí.
- Sdílení skutečných zážitků: Dotkněte se životů pomocí systému generování skutečných zážitků Repllika. Tento nástroj umělé inteligence vytváří pseudo vzpomínky, které jsou navrženy tak, aby se spojovaly s jednotlivci, a jsou vyvíjeny na základě předchozích interakcí.
Omezení Repliky
- Cenový model je poněkud vysoký.
- Někteří uživatelé uvedli, že má omezenou funkčnost.
- Uživatelé vyjádřili obavy ohledně zásad ochrany osobních údajů.
- Existuje možnost nedorozumění v konverzacích.
Ceny Replika
- Navždy zdarma
- Měsíční tarif: 7,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Replika
- G2: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
8. GetGenie
GetGenie vám zajistí úspěch v oblasti SEO na stránkách výsledků vyhledávačů (SERP). Díky integrovaným funkcím klíčových slov NLP a údajům z analýzy SERP vám pomůže vytvořit obsah SEO, který se bude umisťovat na předních pozicích ve vyhledávačích.
Umělá inteligence GetGenie vám umožňuje filtrovat a získávat účinná klíčová slova. Může také analyzovat více konkurenčních webových stránek, aby vyplnila mezery ve vašem obsahu.
Nejlepší funkce GetGenie
- Efektivní generování klíčových slov: Obohaťte svůj obsah o nejúčinnější a nejrelevantnější klíčová slova. Využijte podrobnou analýzu GetGenie, která zpracovává údaje o trendech, objem vyhledávání klíčových slov, konkurenceschopnost a CPC, aby vám poskytla klíčová slova, která Google miluje.
- Analýza dat SERP: Využijte analýzu dat SERP od GetGenie k rychlému rozboru nejlépe hodnocených webových stránek a konkurence. Optimalizujte proces tvorby obsahu pomocí těchto informací a zvyšte pravděpodobnost, že si zajistíte přední místo na první stránce Google.
- Optimalizace SEO pomocí umělé inteligence: Optimalizujte jakýkoli obsah, který vytvoříte, jediným kliknutím za 60 sekund. Pište hromadně a vytvářejte články a efektivní obsah založený na SEO, čímž zvýšíte své hodnocení a důvěryhodnost.
Omezení GetGenie
- Omezený počet slov v bezplatné verzi
- Uživatelé hlásí problémy s přístupem k záložce hodnocení obsahu při psaní.
- Šablony AI nezohledňují typ zadaného obsahu.
- AI postrádá automatizační funkce
Ceny GetGenie
- Navždy zdarma
- Writer: 11,4 $/měsíc na uživatele
- Pro: 29,4 $/měsíc na uživatele
- Agency Unlimited: 49,5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GetGenie
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
9. LaMDa
LaMDA, zkratka pro Language Model for Dialogue Applications, není konvenční AI platforma, která je v současné době k dispozici pro použití, ale experimentální AI jazykový modul společnosti Google postavený na Transformeru. LaMDA byla na krátkou dobu dostupná široké veřejnosti prostřednictvím systému pouze na pozvánky, do kterého jste se mohli zaregistrovat a komunikovat s nejmodernějším AI modelem, jaký byl kdy vytvořen.
Ačkoli jej v současné době nelze používat, LaMDA se díky svému obrovskému potenciálu dostala na náš seznam. Budoucnost AI je jasná a neměli byste si nechat ujít milníky na její cestě časem.
Nejlepší funkce LaMDA
- Otevřená povaha: Vedejte s LaMDA poutavé konverzace, které začínají a končí v různých bodech. Konverzace působí plynule a přirozeně.
- Dialogický přístup: Mluvte s LaMDA stejně jako s normálním člověkem. Díky dialogickému přístupu k konverzaci vám bude klást otázky, zatímco bude odpovídat na vaše, a vytvoří tak poutavý dialog.
- Podpora Bard: Umělá inteligence Bard od Google byla vyvinuta na základě LaMDA. Pokud bude uvolněna jako open source, můžete ji použít k vytvoření podobně sofistikovaného uživatelského rozhraní.
Omezení LaMDA
- Jedná se o model umělé inteligence, nikoli samostatný software. Abyste jej mohli plně využít, budete potřebovat technické znalosti.
Ceny LaMDA
Není k dispozici ke koupi
Hodnocení a recenze LaMDA
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatek hodnocení
10. You. com
You je vyhledávač s integrovanou umělou inteligencí, který je zároveň vaším asistentem. Kombinuje funkce vyhledávače s chatbotem poháněným umělou inteligencí, díky čemuž je vaše zkušenost plynulá a interaktivní.
Díky zpracování přirozeného jazyka a špičkové konverzační umělé inteligenci se stává neustále aktualizovanou znalostní bází. Je to vaše první volba pro generování kódu, překlady a kreativní psaní.
Jeho funkce Social Search také prohledává oblíbené sociální sítě a hledá informace, které potřebujete.
You. com nejlepší funkce
- Integrace vyhledávače: Posuňte své vyhledávání na vyšší úroveň s You. com – intuitivním vyhledávacím asistentem založeným na prohlížeči. Překračuje typické funkce chatbotů s umělou inteligencí a vylepšuje vaše vyhledávání tím, že nabízí návrhy podobné lidským, což vám pomáhá rychleji dosáhnout vašich cílů.
- Sociální vyhledávání: Využijte pozoruhodnou funkci sociálního vyhledávání k shromažďování konkrétních příspěvků a dat ze sociálních médií. Tyto informace můžete využít k posílení své sociální přítomnosti, spolupráci s relevantními osobnostmi a prozkoumání mnoha dalších možností.
- Integrace YouCode: Vytvářejte kód během několika sekund pomocí jednoduchých jazykových pokynů. Ačkoli jsou funkce jako YouWrite a YouImagine užitečné, schopnosti YouCode v oblasti kódování jsou výjimečné a vynikají na zcela jiné úrovni.
Omezení You.com
- Někdy může docházet k chybám v kódování.
- Uživatelské rozhraní je trochu nepřehledné.
- Někdy může přerušit větu uprostřed.
- Při pokusu o načtení většího množství dat současně může docházet ke zpoždění.
Ceny You.com
- Navždy zdarma
- YouPro: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Organizace: Ceny na míru
Hodnocení a recenze na You.com
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Kterou alternativu ChatSonic byste si měli vybrat?
I když rádi vytváříte obsah sami, nevyužívání pomoci umělé inteligence pro běžné úkoly, jako je shrnování, editace nebo korektura obsahu, znamená, že přicházíte o mnoho pohodlí a efektivity. A kdo by to chtěl odmítnout?
Tento pečlivě sestavený seznam nejlepších alternativ ChatSonic představuje některé z nejvýkonnějších a nejmodernějších nástrojů umělé inteligence, díky kterým váš obsah dosáhne nových horizontů.
Pokročilý nástroj pro psaní ClickUp dokáže více než jen splnit požadavky SEO nebo vytvořit úryvky kódu. Shrnuje dlouhé texty a pomáhá snadno vymýšlet nové nápady pro blog.
Navíc jej můžete použít jako překladač pro přepínání mezi jazyky. Maximalizujte potenciál technologie AI ClickUp pomocí špičkových funkcí, jako je editace textu, inteligentní návrhy obsahu, formátování a pojmenování funkcí. = Vše, co byste si od svého asistenta pro psaní mohli přát!