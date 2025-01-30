10 nejlepších alternativ Pendo pro produktové týmy v roce 2025

Dříve bylo téměř nemožné zjistit, jak uživatelé skutečně interagují s vaším produktem, aplikací nebo službou. Samozřejmě existovaly analytické platformy, jako je Google Analytics, ale aktivita jednotlivých uživatelů byla takřka přísně střeženým tajemstvím.
To je nyní minulostí. Digitální adopční platformy, jako je Pendo, mohou odhalit data, která stojí za uživatelskou zkušeností, a dát je do vašich rukou.
Funkce jako přehrávání relací a uživatelské analýzy poskytují produktovým týmům lepší přehled o chování a aktivitách, takže můžete navrhnout ještě lepší zážitky pro zákazníky a zaměstnance.
Pendo je dobře známý, ale není to jediný nástroj v této oblasti. V tomto průvodci představujeme 10 nejlepších alternativ k Pendo pro zlepšení uživatelské zkušenosti – a navíc jeden zajímavý nástroj, který může navždy změnit způsob, jakým váš tým spravuje produkty. ?
Co je Pendo?
Pendo je oblíbená platforma pro produktové zkušenosti a digitální adopci, která umožňuje produktovým týmům poskytovat lepší uživatelské zkušenosti podložené reálnými daty a informacemi.
Tato platforma pro produktové zkušenosti zahrnuje funkce, jako jsou uživatelské analýzy, nahrávání a přehrávání relací, produktové plány, objevování a ověřování produktů, zpětná vazba od uživatelů a průvodci a podpora v aplikaci.
Tento software je komplexní platforma, kterou lze přizpůsobit jak pro uživatele, tak pro zaměstnance, což z něj činí vhodnou volbu pro společnosti, které se chtějí zaměřit jak na externí, tak na interní prostředí. ✔️
Co byste měli hledat v alternativě k Pendo?
Existují stovky alternativních platforem pro digitální adopci, což jejich porovnání nijak neusnadňuje. Naštěstí jsme pro vás připravili jednoduchý kontrolní seznam, který vám pomůže najít správné analytické řešení nebo alternativu k Pendo.
Toto byste měli hledat v alternativě k Pendo:
- Funkce: Které funkce jsou nejdůležitější? Zaměřujete se spíše na širokou škálu možností sběru dat, nebo na to, jak software tyto data využívá k poskytování informací?
- Cenová struktura: Některé nástroje mají cenové plány, které se mění v závislosti na počtu uživatelů, relací, událostí nebo koncových uživatelů. Který z nich je pro vás nejvhodnější?
- Snadné použití: Jak snadné je používání nové aplikace? Mohl by ji celý váš tým úspěšně používat ke sběru zpětné vazby od uživatelů nebo k jejich zapojení?
- Spolupráce: Můžete snadno sdílet data a informace s jinými týmy nebo zainteresovanými stranami?
- Umělá inteligence (AI): Využívá nástroj umělou inteligenci? Doplňuje to vaše pracovní postupy a procesy?
Nejlepší alternativa k Pendo je ta, která nejlépe odpovídá vašim potřebám. Zvažte výše uvedené body, seřaďte je podle toho, jak jsou pro vás důležité, a podle toho vyberte nejlepší nástroj pro vaše podnikání.
10 nejlepších alternativ Pendo, které můžete použít
Pendo je užitečná volba pro týmy, které chtějí lepší přehled o zapojení uživatelů, aby mohly ještě více zlepšit uživatelský zážitek. Není to však jediný nástroj, který nabízí podobné funkce, a vždy se vyplatí prozkoumat alternativy k Pendo, abyste zjistili, zda nejsou vhodnější.
Zde je 10 nejlepších alternativ k Pendo, které podle nás stojí za zvážení v tomto roce.
1. Whatfix
Whatfix je digitální adopční platforma, která je navržena tak, aby zlepšila produktivitu uživatelů, dodržování procesů a objevování funkcí. S Whatfixem mohou produktové týmy sledovat chování uživatelů, sledovat využívání funkcí, získávat zpětnou vazbu a nabízet zákazníkům podporu a poradenství v reálném čase. ⌚
Nejlepší funkce Whatfix
- Poskytujte koncovým uživatelům školení a zákaznickou podporu přímo v aplikaci.
- Zvyšte míru přijetí uživateli pomocí návodů a widgetů
- Personalizujte zážitek pomocí inteligentní segmentace a kontextualizace.
Omezení Whatfix
- Někteří uživatelé uvádějí, že je pro ně obtížné nasadit Whatfix společně s jinými poskytovateli produktů SaaS.
- Podle některých uživatelů může být osvojení Whatfixu poněkud komplikované.
Ceny Whatfix
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Whatfix
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
2. Amplitude
Amplitude je softwarová aplikace pro analýzu produktů a sledování událostí. Týmy mohou tuto alternativu k Pendo využít k získání vysoce relevantních informací o uživatelích a následně tyto údaje použít ke zlepšení produktů. Platforma zahrnuje funkce pro analýzu, experimentování a optimalizaci a zákaznická data. ▶️
Nejlepší funkce Amplitude
- Naplánujte a nasadte A/B testy, abyste identifikovali nejlepší možnost.
- Vytvářejte profily zákazníků a seznamy publika pomocí integrované platformy zákaznických dat.
- Personalizujte budoucí obsah pomocí segmentů publika založených na datech.
Omezení Amplitude
- Někteří uživatelé by uvítali šablony, které by bylo možné přizpůsobit během procesu nastavení.
- Nelze vytvořit úplný historický panel, protože data sahají pouze za posledních 365 dní.
Ceny Amplitude
- Starter: Zdarma
- Plus: Od 49 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Růst: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Amplitude
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
3. WalkMe
WalkMe je digitální adopční platforma navržená tak, aby odstranila překážky v digitálních produktech. Tento software překrývá vaši webovou aplikaci, aby identifikoval potenciální problémy, a poté nabízí praktická doporučení, jak zlepšit pracovní postupy a využití produktu. ?
Nejlepší funkce WalkMe
- Zjistěte, zda uživatelské toky fungují tak, jak mají.
- Díky automatizaci můžete poskytovat personalizované digitální zážitky ve správný čas.
- Odstraňte překážky a zvyšte produktivitu a využívání funkcí.
Omezení WalkMe
- Někteří uživatelé uvádějí, že se platforma načítá pomalu, což může mít vliv na uživatelský zážitek na webu.
- Ačkoli se jedná o platformu bez kódu, uživatelé doporučují, aby ve vašem týmu byl někdo, kdo se technicky vyzná v HTML a CSS.
Ceny WalkMe
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze WalkMe
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
4. Heap
Heap je platforma pro digitální analýzu, která umožňuje produktovým týmům porozumět cestám uživatelů a poté provést rychlé změny s cílem zlepšit retenci uživatelů, konverzi a uživatelský zážitek. Produktové týmy mohou tento software využít k pochopení toho, co funguje a co ne, a to na základě reálných údajů o zákaznících. ?
Nejlepší funkce Heap
- Získejte celý kontext uživatelského workflow jedním kliknutím.
- Identifikujte příležitosti ke zlepšení svého produktu pomocí integrovaných funkcí pro práci s daty.
- Sledujte a porozumějte interakci s produkty na různých zařízeních
Omezení Heap
- Někteří uživatelé postrádají funkce, které jsou k dispozici v Pendo, jako jsou průvodce produkty a průzkumy NPS.
- Heap sleduje pouze interakce na front-endu, takže budete potřebovat další nástroj pro sledování interakcí na back-endu.
Ceny Heap
- Zdarma
- Růst: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pro: Ceny na vyžádání
- Premier: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Heap
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
5. Userlane
Userlane je digitální adopční platforma určená pro produktové týmy, které chtějí získat ucelený přehled o používání své aplikace, aby mohly porozumět přijetí ze strany uživatelů a provést vylepšení. Tato alternativa k Pendo může být také použita k poskytování zákaznické podpory na vyžádání přímo v aplikaci, s kontextově relevantním obsahem a velmi poutavými uživatelskými příručkami. ?
Nejlepší funkce Userlane
- Porozumějte chování uživatelů v reálném čase napříč různými aplikacemi.
- Analyzujte data o chování svých zákazníků a využijte je ke zlepšení uživatelského zážitku.
- Vytvářejte a nasazujte automatický, relevantní obsah s pomocí pokynů v aplikaci.
Omezení Userlane
- Někteří uživatelé by uvítali šablony pro stahování reportů, které by zjednodušily vytváření reportů.
- Podle některých uživatelů může být správa velkého počtu průvodců obtížná.
Ceny Userlane
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Userlane
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
6. Smartlook
Smartlook je digitální platforma, která nabízí analýzu produktů a vizuální informace o uživatelích. Platforma kombinuje kvalitativní a kvantitativní data, aby produktovým týmům poskytla ucelený přehled o tom, jak uživatelé vnímají jejich aplikace, a mohly tak činit lepší rozhodnutí v procesu vývoje produktů. ?
Nejlepší funkce Smartlook
- Podívejte se, jaké akce uživatelé provádějí, pomocí nástrojů pro nahrávání relací.
- Pomocí heatmap webových stránek a mobilních aplikací sledujte chování uživatelů.
- Využijte analytiku mobilních aplikací a webových stránek k pochopení chování uživatelů.
Omezení Smartlook
- Někteří uživatelé hlásí problémy s neúplným zaznamenáváním relací.
- Podle některých uživatelů by nástroj mohl těžit z více možností přizpůsobení reportů.
Ceny Smartlook
- Zdarma
- Výhoda: Cena od 55 USD/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Smartlook
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
7. Appcues
Appcues je platforma pro adopci produktů určená pro produktové týmy, které chtějí zlepšit proces zapojení nových uživatelů. Platforma umožňuje týmům vytvářet přizpůsobené zážitky v aplikaci pro nové uživatele pomocí designu zážitků, inteligentního cílení a sledování chování uživatelů.
Nejlepší funkce Appcues
- Navrhněte personalizované procesy zapojení nových uživatelů a kontrolní seznamy pro nové uživatele.
- Zvyšte zapojení uživatelů pomocí vyskakovacích zpráv, popisků a hotspotů.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od uživatelů pomocí průzkumů v aplikaci
Omezení aplikace Appcues
- Někteří uživatelé považují automatické ukládání za frustrující, protože může ztěžovat testování potenciálních změn a jejich rychlé vrácení zpět.
- Někteří uživatelé by uvítali podrobnější analytické údaje v rámci Appcues.
Ceny Appcues
- Essentials: Od 249 $/měsíc za tři uživatelské licence
- Růst: Od 879 USD/měsíc za 10 uživatelských licencí
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Appcues
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
8. Glassbox
Glassbox je platforma pro analýzu digitálních zákaznických zkušeností, která týmům umožňuje vytvářet poutavější zážitky pro uživatele aplikací a digitálních produktů. S touto alternativou Pendo mohou produktové týmy zaznamenávat každou interakci uživatelů, analyzovat cesty zákazníků a sledovat výkon. ?
Nejlepší funkce Glassbox
- Shromažďujte uživatelská data a identifikujte trendy v chování uživatelů v průběhu času.
- Identifikujte problémy a nasazujte opravy, abyste zlepšili uživatelský tok.
- Spolupracujte s ostatními týmy, sdílejte informace a stanovte priority správných vylepšení.
Omezení Glassboxu
- Někteří uživatelé uvádějí, že začlenění do systému a přidání kódu na jejich webové stránky bylo náročné.
- Podle některých uživatelů by se dalo vylepšit řízení přístupu uživatelů pro více týmů.
Ceny Glassbox
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Glassbox
- G2: 4,9/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 40 recenzí)
9. Mixpanel
Mixpanel je nástroj pro analýzu produktů a vizualizaci dat, který umožňuje produktovým týmům činit chytřejší rozhodnutí ohledně vylepšení. Platforma umožňuje komukoli prohlížet data o chování uživatelů, sdílet je mezi týmy a zvolit správnou cestu vpřed. ?
Nejlepší funkce Mixpanelu
- Získejte živé aktualizace o tom, jak uživatelé interagují s vaší aplikací.
- Analyzujte cestu uživatele od začátku do konce
- Vytvářejte tabule, které přemění uživatelská data na přehledné grafy a diagramy.
Omezení Mixpanelu
- Někteří uživatelé vyjadřují přání mít k dispozici lepší možnosti přizpůsobení dashboardů.
- Podle některých uživatelů může být náročné extrahovat surová data pro použití v jiných aplikacích.
Ceny Mixpanel
- Starter: Zdarma
- Růst: Od 20 $/měsíc
- Enterprise: Od 833 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mixpanel
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
10. Hotjar
Hotjar je nástroj pro vytváření heatmap webových stránek a analýzu chování, který týmům poskytuje podrobnější informace o tom, co se na jejich webových stránkách děje, a to nad rámec základních čísel. Sada funkcí Hotjar zahrnuje heatmapy, nahrávky, průzkumy, zpětnou vazbu od uživatelů a rozhovory. ?
Nejlepší funkce Hotjar
- Zjistěte, které oblasti vašeho webu návštěvníci skutečně používají, pomocí heatmap.
- Prohlédněte si uživatelské relace a identifikujte problémy v toku uživatelů.
- Požádejte o zpětnou vazbu nebo domluvte individuální rozhovory se skutečnými uživateli webových stránek.
Omezení Hotjar
- Někteří uživatelé by uvítali, kdyby navigace a ovládací panel byly přehlednější.
- Někteří uživatelé zjistili, že přidání Hotjaru na jejich webové stránky mělo negativní vliv na rychlost načítání stránek a jejich výkon.
Ceny Hotjar
- HotJar Observe Basic: zdarma
- HotJar Observe Plus: 39 $/měsíc
- HotJar Observe Business: 99 $+/měsíc
- HotJar Observe Scale: 213 $+/měsíc
- HotJar Ask Basic: zdarma
- HotJar Ask Plus: 59 $/měsíc
- HotJar Ask Business: 79 $+/měsíc
- HotJar Ask Scale: 159 $+/měsíc
- HotJar Engage Basic: zdarma
- HotJar Engage Plus: 350 $/měsíc
- HotJar Engage Business: 550 $/měsíc
- HotJar Engage Scale: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hotjar
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Další obchodní nástroje
Tyto alternativy k Pendo jsou skvělé, pokud hledáte jiný nástroj pro analýzu chování uživatelů a produktů. Ať už zůstanete u Pendo nebo si vyberete některého z jeho konkurentů, budete stále potřebovat další nástroje pro správu produktů, které vám pomohou doplnit vaši technologickou výbavu.
ClickUp
ClickUp je nejlepší digitální platforma pro produktové týmy, které chtějí zjednodušit uživatelský zážitek a rychleji dodávat aktualizace. Díky naší komplexní platformě pro správu produktů můžete naplánovat pozici a vizi svého produktu, získat podporu svého týmu pro svůj cíl a rychleji iterovat.
Pomocí ClickUp můžete vytvářet chytré plány vývoje produktů a organizovat zpětnou vazbu, epické příběhy a sprinty na jednom sdíleném místě. Získejte přehled o celém životním cyklu produktu díky zobrazení na úrovni týmu, pracovním postupům a automatizacím – bez nutnosti ručního předávání.
Díky ClickUp AI můžete zefektivnit celý proces správy produktů. Vytvářejte dokumentaci k produktům, organizujte zpětnou vazbu od uživatelů a požádejte o souhrn, který můžete použít v aktualizacích produktů, šablonách strategického plánování a šablonách pro rozhodování.
ClickUp je navržen pro spolupráci, takže váš produktový tým může spolupracovat s ostatními interními odděleními a zainteresovanými stranami, vymýšlet nápady a sdílet data v rámci šablony produktové strategie. Data, která shromáždíte z alternativ k Pendo, mohou být nyní uložena na jednom centrálním místě, kde k nim mají všichni přístup a mohou je používat. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Spojte všechna data o chování uživatelů do jednoho vizuálního softwaru pro správu projektů.
- Vytvořte přehledné plány vývoje produktů
- Použijte ClickUp jako aplikaci pro sledování cílů, abyste motivovali členy týmu k dosažení jejich cílů.
- Plánujte, pište a sdílejte informace o produktech pomocí ClickUp Docs.
- Získejte jasný přehled o roadmapách a životních cyklech svých produktů pomocí ClickUp Dashboards.
- Spolupracujte se svými marketingovými a prodejními týmy na aktualizacích a uvedeních produktů na trh.
Omezení ClickUp
- Díky tolika funkcím a mnoha možnostem přizpůsobení může být ClickUp pro některé uživatele zpočátku příliš složitý.
- Některé velmi očekávané funkce ClickUp AI, jako jsou souhrny projektů a standupů, zatím nejsou v aplikaci k dispozici, ale brzy budou.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
Využijte sílu dat o chování uživatelů
Pokud vezmete v úvahu všechny dostupné nástroje pro digitální adopci, existuje široká škála aplikací a platforem, které mohou vylepšit způsob, jakým váš produktový tým přistupuje k vývoji uživatelské zkušenosti. Tento průvodce vám pomůže najít nejlepší alternativu k Pendo pro vaše potřeby – ať už je vaším cílem získat podrobnější údaje o uživatelích nebo najít lepší způsob, jak sdílet to, co máte, se svým týmem.
Jakmile se ponoříte hlouběji do světa alternativ k Pendo, zvažte i další nástroje, které vám mohou pomoci na cestě k vytvoření těch nejlepších produktů. Změňte svůj přístup k produktovému managementu s ClickUp. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes. ✨