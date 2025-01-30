10 nejlepších alternativ Mixpanelu pro analýzu produktů v roce 2025

Rozhodování založené na datech je nezbytné, abyste udrželi náskok před konkurencí. Stejně tak je důležité najít správnou alternativu Mixpanelu pro vaše podnikání.
Mixpanel je již dlouho oblíbenou volbou, ale díky neustálému vývoji analytických nástrojů se objevují nové a inovativní možnosti.
Ať už chcete vylepšené funkce, jiné cenové plány nebo nový pohled na to, jak uživatelé interagují s vaším produktem – přesvědčivé alternativy k Mixpanelu jsou jen jedno kliknutí daleko.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ Mixpanelu pro vše, co se týká analýzy produktů. Připojte se k nám a objevte zajímavé nástroje pro dekódování chování uživatelů, zlepšování zákaznické zkušenosti a podporu úspěchu produktů. ✨?
Co byste měli hledat v alternativách Mixpanelu?
Nalezení správné alternativy Mixpanelu může posunout zkoumání dat na novou úroveň.
Zde je několik vlastností, které jsme hledali, abychom pro tento seznam našli nejlepší alternativy k Mixpanelu:
- Flexibilita pro měnící se potřeby
- Rychlost, díky které budete vždy o krok napřed
- Uživatelsky přívětivé rozhraní, ve kterém se zorientuje každý
- Funkce pro spolupráci pro plynulou týmovou práci
- Škálovatelnost pro růst vašeho impéria
- Možnosti přizpůsobení pro přizpůsobení dashboardů a reportů
- Bezpečnostní funkce pro ochranu osobních údajů
- Cenově dostupné tarify, které vám pomohou dodržet rozpočet
Budete také potřebovat specifické funkce, které pomohou vašemu podnikání růst. Mluvíme o funkcích prodejního trychtýře, A/B testování, analýze uživatelské cesty a dalších.
10 nejlepších alternativ Mixpanelu, které můžete použít
Ať už jste zavedená organizace, rychle rostoucí startup v oblasti SaaS nebo samostatný podnikatel, vaše nástroje pro analýzu dat mohou rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašich růstových strategií.
Tyto alternativy k Mixpanelu vám pomohou přeměnit surová data na praktické poznatky, díky nimž bude vaše firma schopna činit informovaná rozhodnutí.
Pojďme se do toho pustit.
1. Google Analytics
Google Analytics je oblíbená platforma pro digitální analýzu, která umožňuje majitelům webových stránek sledovat různé aspekty analýzy uživatelů, online výkonu a další. Využijte placený nebo bezplatný tarif k optimalizaci svých webových stránek na základě poznatků o chování uživatelů a dosáhněte tak vyšších konverzních poměrů.
Nejlepší funkce Google Analytics
- Vytvářejte vlastní dashboardy s nejrelevantnějšími metrikami a reporty pro rychlejší přístup k datům a jejich analýzu.
- Segmentujte své publikum na základě údajů o zákaznících, jako jsou demografické údaje, chování a zájmy, a zjednodušte tak přizpůsobené marketingové kampaně.
- Vytvořte cíle a trychtýře pro sledování konkrétních akcí (např. odeslání formulářů nebo nákupy produktů), měření výkonu a identifikaci potenciálních oblastí pro optimalizaci.
- Sledujte provoz a výkon pomocí reportů v reálném čase, abyste urychlili svůj rozhodovací proces.
Omezení služby Google Analytics
- Některé recenze uvádějí, že noví uživatelé se potýkají s náročným učením se kvůli velkému množství dat.
- Podle recenzí může být obtížné kontaktovat zákaznickou podporu a požádat o pomoc.
Ceny služby Google Analytics
- Google Analytics Standard: Zdarma
- Google Analytics 360: 12 500 $/měsíc
Hodnocení a recenze Google Analytics
- G2: 4,5/5 (více než 6 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 600 recenzí)
2. Amplitude
Amplitude Analytics je platforma pro produktovou inteligenci, která pomáhá firmám zlepšovat zapojení zákazníků na základě jejich chování a analýzy. Jedná se o komplexní analytickou platformu se vším, co potřebujete ke sledování behaviorálních dat napříč několika digitálními vlastnostmi a optimalizaci produktových zkušeností.
Nejlepší funkce Amplitude
- Pomocí analytického panelu získáte podrobné informace o chování a zapojení uživatelů.
- Zlepšete zákaznickou zkušenost a účinnost A/B testování pomocí robustních nástrojů pro sledování a reportování?
- Využijte sběr dat a analýzu chování pomocí prediktivní analýzy k identifikaci příležitostí pro růst.
- Zefektivněte konverzní trychtýře pomocí funkcí, jako jsou vlastní události, segmentace uživatelů, analýza trychtýřů, údaje o retenci a prediktivní analytika.
Omezení amplitudy
- Recenze některých uživatelů uvádějí, že navigace může být náročná, a vyjadřují přání mít k dispozici další možnosti přizpůsobení.
- Některé recenze zmiňují potřebu uživatelsky přívětivějšího rozhraní.
Ceny Amplitude
- Starter: Zdarma
- Plus: 61 $/měsíc
- Růst: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Amplitude
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
3. Kissmetrics
Kissmetrics je komplexní řešení pro analýzu dat s nástroji pro optimalizaci marketingových strategií. Platforma poskytuje analýzu zákaznické cesty, která firmám umožňuje pochopit, co ovlivňuje získávání, zapojení a udržení uživatelů.
Nejlepší funkce Kissmetrics
- Využijte nástroje pro vizualizaci dat ke sledování cesty zákazníka a analýze interakcí uživatelů.
- Analyzujte konkrétní skupiny zákazníků v průběhu času a identifikujte trendy pomocí funkce kohortové analýzy.
- Pomocí softwaru pro sledování zákazníků analyzujte kroky, které uživatelé podnikají k dokončení různých akcí (např. nákup nebo stažení mobilních aplikací).
- Proveďte A/B testy, abyste zjistili nejlepší design, rozvržení nebo produktové zprávy pro konkrétní stránky.
Omezení Kissmetrics
- Některé recenze od malých podniků uvádějí, že ceny mohou být vysoké a obtížně rozpočtovatelné.
- Podle některých recenzí jsou dostupné možnosti reportování ve srovnání s podobnými analytickými nástroji omezené.
Ceny Kissmetrics
- Stříbrná: 199 $/měsíc
- Gold: 499 $/měsíc
- Platinum: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Kissmetrics
- G2: 4,1/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
4. Adobe Analytics
Adobe Analytics poskytuje nástroje pro správu dat a webovou analytiku, které slouží ke sledování, měření a analýze chování uživatelů na digitálních kanálech. Tato platforma umožňuje firmám optimalizovat strategie digitálního marketingu, minimalizovat odchod uživatelů a zvýšit míru retence.
Nejlepší funkce Adobe Analytics
- Hladce integrujte svou platformu pro webovou analytiku s dalšími produkty Adobe (např. Adobe Campaign nebo Adobe Experience Cloud) a získejte komplexní řešení pro digitální marketing.
- Přizpůsobte si dashboardy svým konkrétním potřebám, abyste měli rychlý přístup k nejrelevantnějším datům.
- Pomocí funkce ActivityMap vytvořte pro každou stránku tepelnou mapu, abyste mohli identifikovat, které prvky přitahují pozornost a které ne.
- Vytvářejte SMART cíle na základě přesné analýzy a sledujte měřitelné cíle pomocí informací v reálném čase.
Omezení Adobe Analytics
- Recenze uvádějí, že Adobe Analytics může být složitý a má strmou křivku učení.
- Ceny mohou být pro malé podniky nebo start-upy příliš vysoké.
Ceny Adobe Analytics
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Adobe Analytics
- G2: 4,1/5 (více než 950 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
5. Hotjar
Hotjar je komplexní softwarová sada pro zpětnou vazbu a analýzu, která vám pomůže optimalizovat vaše webové stránky a činit rozhodnutí na základě dat. Hotjar Observe je nejoblíbenější alternativou Mixpanelu v této sadě – zkombinujte jej s Hotjar Ask, Hotjar Engage a Hotjar Funnels a získáte všechny nástroje, které potřebujete k úspěchu. ?
Nejlepší funkce Hotjar
- Identifikujte problematické body a získejte podrobný přehled o tom, jak uživatelé procházejí váš web nebo mobilní aplikaci, pomocí přehrávání relací a nahrávání v aplikaci.
- Získejte všechny čtyři nástroje Hotjar, abyste mohli vytvářet teplotní mapy, analyzovat záznamy, získávat zpětnou vazbu od uživatelů, zobrazovat průzkumy, komunikovat s uživateli individuálně a vylepšovat své prodejní kanály.
- Pomocí nástrojů pro sledování událostí analyzujte chování zákazníků, zlepšete zapojení uživatelů a optimalizujte oblasti s vysokou mírou odchodů.
- Podívejte se, jak se vaši zákazníci chovají v aplikaci, pomocí objektivních dat, a využijte je k vytvoření funkcí produktu, které si zamilují.
Omezení Hotjar
- Některé uživatelské recenze uvádějí, že zákaznická podpora má často dlouhé čekací doby a omezené možnosti odpovědí.
- Recenze některých uživatelů zmiňují problémy s omezením exportu dat (100 000 záznamů relací nebo méně).
Ceny Hotjar
- HotJar Observe Basic: zdarma
- HotJar Observe Plus: 39 $/měsíc
- HotJar Observe Business: 99 $+/měsíc
- HotJar Observe Scale: 213 $+/měsíc
Hodnocení a recenze Hotjar
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
6. Glassbox
Glassbox je komplexní platforma pro webovou a mobilní analytiku. Je to skvělá alternativa k Mixpanelu pro firmy, které upřednostňují robustní bezpečnostní funkce a podrobné nástroje pro analýzu produktů.
Nejlepší funkce Glassbox
- Zlepšete výkon e-commerce pomocí funkce zachycování dat založené na umělé inteligenci pro pokročilou analýzu dat.
- Prohlédněte si záznamy uživatelských relací, abyste identifikovali případy použití, analyzovali data a implementovali změny pro cílené zlepšení.
- Přesně analyzujte akvizice, atribuce, konverzní poměry a další pomocí široké škály KPI.
- Chraňte zákazníky pomocí bezpečnostních funkcí, jako je šifrování typu end-to-end, kontrola přístupu a oprávnění založená na rolích.
Omezení Glassboxu
- Recenze některých uživatelů zmiňují pomalé načítání a zpoždění.
- Některé recenze uvádějí problémy s uchováváním dat z relací, které je omezeno na 30 dní.
Ceny Glassbox
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Glassbox
- G2: 4,9/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
7. FullStory
FullStory je řešení pro analýzu digitálních zážitků a fantastická alternativa k Mixpanelu, pokud hledáte další funkce a podporu. Platforma poskytuje záznamy o relacích a data, která vám pomohou dosáhnout lepších obchodních výsledků.
Nejlepší funkce FullStory
- Získejte doplňky vytvořené společností FullStory, které vyřeší nedostatky. Například Annotate React je open-source plugin Babel, který přidává stabilní atributy pro React a React Native.
- Využijte integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou Pendo, Jira, HelpScout a Salesforce, a sjednoťte svá data.
- Využijte výkonné vyhledávací a filtrační funkce, abyste získali potřebná data, když je potřebujete.
- Sledujte chování uživatelů na různých zařízeních a digitálních platformách a získejte komplexní analytické údaje.
Omezení FullStory
- Některé uživatelské recenze zmiňují, že platforma může být náročná na zdroje a při práci s webovými stránkami s vysokou návštěvností může docházet k pomalému načítání.
- Recenze některých zákazníků vyjadřují přání mít k dispozici další možnosti přizpůsobení dashboardů a reportů.
Ceny FullStory
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze FullStory
- G2: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
8. Heap
Heap je platforma pro analýzu webových a mobilních dat, která zaznamenává každou interakci uživatele prostřednictvím bezpečného nahrávání relací. Využijte ji k získání přehledu o chování zákazníků a zefektivnění svých digitálních zkušeností. ⏩
Nejlepší funkce Heap
- Získejte mobilní cross-platformní sběr dat, správu dat a analytiku bez zastaralých SDK.
- Vyzkoušejte bezplatnou verzi, abyste prozkoumali funkce platformy, analyzovali až 10 000 relací za měsíc a rozhodli se, zda je to pro vás ta správná alternativa k Mixpanelu.
- Využijte snadnou integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou Zendesk, HubSpot, Salesforce, FullStory, a datovými sklady, jako jsou BigQuery a Snowflake.
- Optimalizujte své digitální zážitky a získejte podrobné informace o chování uživatelů bez ručního sledování nebo značkování.
Omezení Heap
- Některé recenze uvádějí, že uživatelské rozhraní může být matoucí nebo nepřehledné pro ty, kteří mají omezené zkušenosti s analýzou dat.
- Recenze některých uživatelů zmiňují pomalé zpracování dat a problémy s přesností dat.
Ceny Heap
- Zdarma
- Růst: 3 600 $+/rok
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
- Premier: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Heap
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
9. Contentsquare
Contentsquare je platforma pro analýzu zkušeností, která umožňuje firmám poskytovat lidské zkušenosti prostřednictvím digitálních vlastností na základě podrobných údajů. Získejte metriky chování z interakcí se zákazníky a jejich záměrů v každém kroku uživatelské cesty.
Nejlepší funkce Contentsquare
- Nastavte si vlastní oznámení, abyste dostávali aktualizace o důležitých informacích a událostech v reálném čase a zvýšili tak zapojení uživatelů.
- Analyzujte kliknutí, posuny, pohyby myši a další údaje, abyste zlepšili zapojení a konverze.
- Využijte sílu umělé inteligence k identifikaci příležitostí pomocí srozumitelných vizuálních reportů a přehledů.
- Získejte včas informace o problémech v zákaznické cestě, abyste mohli jednat dříve, než to ovlivní vaše výnosy.
Omezení Contentsquare
- Některé uživatelské recenze zmiňují občasné poruchy a chybové zprávy, které mohou mít vliv na produktivitu.
- Někteří uživatelé ve svých recenzích uvádějí pomalé načítání velkých datových sad.
Ceny Contentsquare
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Contentsquare
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
10. Smartlook
Smartlook je pokročilý analytický nástroj, který poskytuje v reálném čase přehled o chování a zkušenostech uživatelů. Pochopte, jak uživatelé interagují s vašimi produkty, a identifikujte oblasti, ve kterých můžete zlepšit zákaznickou zkušenost.
Nejlepší funkce Smartlook
- Optimalizujte své digitální prostředí pomocí dat shromážděných ze záznamů relací a heatmap.
- Sledujte chování uživatelů prostřednictvím prodejního trychtýře a získejte informace, které potřebujete ke zlepšení konverzí.
- Využijte pokročilé možnosti filtrování, jako je segmentace podle umístění, zařízení a chování, abyste získali data, která potřebujete ke zvýšení svých zisků.
- Integrujte nástroje jako Slack a Google Analytics, abyste mohli udržet svůj tým na stejné vlně.
Omezení Smartlook
- Někteří uživatelé uvádějí, že jsou zmateni ohledně „bezplatného tarifu“, který je 14denní bezplatnou zkušební verzí bez přístupu k pokročilým funkcím.
- Recenze některých uživatelů zmiňují obtížnou orientaci v uživatelském rozhraní a potřebu dalších možností přizpůsobení.
Ceny Smartlook
- Bezplatný tarif: Bezplatný
- Pro Plan: 55 $/měsíc
- Enterprise Plan: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Smartlook
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Další nástroje pro produktové týmy
Tyto alternativy Mixpanelu vám poskytnou vše, co potřebujete (a ještě něco navíc) pro analýzu založenou na událostech. Integrace s nástrojem pro správu produktů, jako je ClickUp, vám pomůže lépe porozumět zapojení uživatelů do produktů a služeb, což vám dá výhodu, kterou potřebujete k úspěchu. ? ?
ClickUp
ClickUp for Product Teams je komplexní nástroj pro řízení projektů a spolupráci. Náš vizuální software pro řízení projektů usnadňuje zjednodušení pracovních postupů, správu úkolů a podporu plynulé komunikace.
Uživatelé ClickUp získávají přístup k tisícům nástrojů, šablon a funkcí, které vám poskytnou výhodu. Mezi naše nejoblíbenější šablony pro produktové týmy patří:
- Šablona analytické zprávy ClickUp, která vašemu týmu pomůže vizualizovat kompletní datové sady a sledovat KPI pomocí přehledných grafů a tabulek.
- Šablona zprávy o analýze dat ClickUp, která může posunout vaše podnikání na vyšší úroveň – odhaluje praktické poznatky tím, že pomáhá vašemu týmu rychle a přesně analyzovat data.
Od produktových plánů a šablon pro řízení projektů až po šablony pro brainstorming a rozhodování – ClickUp má šablonu pro každou příležitost. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Tisíce nástrojů pro správu projektů a produktů, díky kterým bude analýza produktů efektivnější a účinnější.
- Pomocí automatizací ClickUp vytvořte vlastní spouštěče a akce, abyste mohli různé úkoly nastavit na autopilota.
- Nechte ClickUp AI shrnout poznámky z jednání, generovat osnovy, navrhovat e-maily a sledovat pokrok vašich projektů.
- Integrujte více než 1 000 populárních platforem, jako jsou Salesforce, Slack, Asana, Jira a další. Pokud nám chybí nástroj, který chcete propojit, můžete použít Zapier a ClickUp API k vytvoření nového.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou při seznamování se s funkcemi ClickUp narazit na určitou náročnost (ta je však vyřešena bezplatnými výukovými programy).
- Podle recenzí mohou uživatelé při výchozím nastavení dostávat příliš mnoho oznámení a připomínek.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
Mix It Up!
Využití síly analytiky je nezbytné pro prosperující podnikání v prostředí založeném na datech. Každá alternativa Mixpanelu na našem seznamu nabízí jedinečné funkce a výhody, které vám k tomu pomohou.
Jde o to najít řešení, které splňuje potřeby vašeho podnikání, abyste mohli udržet náskok před konkurencí.
Nechte ClickUp posílit vaše týmy robustními funkcemi pro správu projektů a produktů, zatímco zvažujete své možnosti. ClickUp se hladce integruje s předními analytickými nástroji a odhaluje hlubší poznatky o zapojení uživatelů.
ClickUp je ideálním řešením, které revolučním způsobem změní způsob spolupráce produktových týmů a analýzy dat. Udělejte další krok ke zlepšení svých analytických schopností – zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ? ?