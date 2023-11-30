Microsoft Word vs. Google Docs: Který nástroj pro práci s dokumenty je nejlepší?

Ať už si děláte poznámky, připravujete obchodní zprávy nebo jen organizujete své každodenní úkoly, správný software pro správu dokumentů zefektivní vaše pracovní postupy při psaní a udrží vaše dokumenty v pořádku.
Microsoft Word a Google Docs jsou dvě oblíbené možnosti, ale která z nich je lepší?
Záleží to opravdu na tom, jak pracujete a jak je budete používat.
Abychom vám pomohli rozhodnout se mezi Microsoft Word a Google Docs, porovnáme jedinečné funkce a cenové modely každé z nich, spolu s jejich snadností použití, nástroji pro převod řeči na text a integracemi.
Po srovnání objevte bezplatný nástroj, který vám pomůže psát rychleji, hladce spolupracovat a posunout vaši produktivitu na vyšší úroveň.
Jdeme na to! 🙌
Co je Microsoft Word?
Microsoft Word je textový editor pro vytváření profesionálních a akademických dokumentů, jako jsou dopisy, životopisy, formuláře a zprávy. Nabízí základní i pokročilé možnosti formátování textu a ukládá dokumenty Word v různých formátech, včetně DOCX, TXT, ODT, RTF a PDF.
Word byl spuštěn v roce 1983 jako desktopová aplikace a byl původně navržen pro offline použití, přičemž dokumenty Word se ukládaly do počítače. Dnes můžete dokumenty Word zálohovat na OneDrive nebo Sharepoint, cloudové úložiště společnosti Microsoft, a automaticky ukládat změny ve své práci.
Kromě desktopové verze Wordu existují také mobilní a online verze (Word Online), které umožňují přístup k souborům na cestách a spolupráci s týmem pomocí funkce společného vytváření dokumentů. Tyto verze však nemají všechny funkce desktopové verze.
Funkce Microsoft Word
Microsoft Word má jedinečné funkce, které jsou v Google Docs omezené nebo nedostupné. Podívejme se, o jaké funkce se jedná. 👀
Výzkum
Funkce Výzkum v Microsoft Word se hodí, když pracujete na výzkumných pracích a potřebujete najít a citovat zdroje. Použijte ji k vyhledávání a získávání informací z různých webových stránek a časopisů.
Získáte náhled na každý zdroj a odkaz, kde se můžete dozvědět více. Pokud je zdroj relevantní pro vaši práci, přidejte citace a bibliografie pro daný zdroj ve formátech APA, MLA, Chicago nebo IEEE.
Word také udržuje vaše dokumenty přehledné. Přidejte obsah, abyste mohli rychle přecházet mezi různými částmi dokumentu. Pokud máte v dokumentu mnoho tabulek nebo obrázků, vytvořte si seznam obrázků, abyste je měli přehledně uspořádané. 🔍
Ilustrace
Díky ilustračním nástrojům aplikace Microsoft Word můžete do svých dokumentů snadno přidávat vysoce kvalitní vizuální prvky. Nahrajte obrázky ze svého počítače, z nativní knihovny obrázků platformy nebo z internetu. Můžete také přidávat tvary a ikony nebo pořizovat snímky obrazovky.
Upravte formát těchto vizuálních prvků změnou jejich velikosti, jasu a polohy. Potřebujete odstranit pozadí fotografie nebo přidat zajímavé stíny a odrazy? I na to existují nástroje.
Kromě těchto základních funkcí můžete do dokumentů Microsoft Word přidávat grafiku SmartArt, grafy a 3D modely. Ačkoli v aplikaci Word nelze navrhovat 3D modely, můžete je získat z integrované 3D kolekce nebo nahrát vlastní.
Remíza
Pokud rádi děláte poznámky, zapisujete nápady nebo ručně kreslíte diagramy, funkce Draw vás nadchne. Obsahuje virtuální pero, tužku a zvýrazňovač, které můžete použít k kreslení v dokumentu, a tyto nástroje si můžete přizpůsobit změnou jejich barvy a tloušťky. Navíc je k dispozici guma (samozřejmě digitální) pro provádění oprav. ✏️
Word také zjednodušuje přidávání tvarů a matematických rovnic. Nástroj Ink to Shape transformuje hrubé náčrtky do čistých tvarů, které jsou ideální pro přehledné diagramy a vývojové diagramy. Nástroj Ink to Math převádí ručně psané matematické rovnice do čistého formátovaného textu, díky čemuž jsou snáze čitelné.
Číst nahlas
Po dlouhém dni stráveném před obrazovkou potřebují vaše oči odpočinek. Ale máte ještě něco na čtení. Co dělat? Využijte funkci Číst nahlas v Microsoft Word. 🔊
Použijte ji k nahlas přečtení dokumentu Word. Můžete ovládat rychlost a vybrat si hlas, mužský nebo ženský. Tato možnost je skvělá pro multitasking a korektury. Poslouchejte svůj dokument, zatímco děláte jiné věci, nebo zachyťte ty záludné chyby, které jste při čtení dokumentů sami přehlédli.
Ceny Microsoft Word
Získejte Microsoft Word jako součást sady aplikací Microsoft Office spolu s Excelem, PowerPointem atd. pro:
- Jednorázový poplatek 149,99 $.
- 6,99 $/měsíc (pro 1 počítač)
- 9,99 $/měsíc (pro maximálně 6 počítačů)
A pokud jste firma, cenové plány se liší:
- Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Aplikace pro firmy: 8,25 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
Co je Google Docs?
Google Docs, spuštěný v roce 2006, je webový textový editor pro vytváření, úpravy a spolupráci na dokumentech online. Umožňuje vám přístup k vašim dokumentům z jakékoli aplikace Google Docs s připojením k internetu. A pokud chcete pracovat offline, zapněte režim offline. ✅
Google Docs nabízí základní funkce pro úpravy textu, obrázků a tabulek, což je ve většině případů více než dostačující. Navíc můžete soubory Google Docs ukládat ve formátech jako DOCX, TXT, PDF a EPUB, aby byly kompatibilní s jinými aplikacemi.
Ačkoli Google Docs funguje dobře na více webových prohlížečích, nejlepší zážitek získáte s prohlížečem Google Chrome – je snadné přepínat mezi více účty a integrovat jej s dalšími aplikacemi Google, jako jsou Sheets, Slides a Keep.
Funkce Google Docs
Google Docs má v rukávu několik výkonných funkcí. Pojďme se na ně podrobněji podívat. 🏊
Sdílení a spolupráce
Sdílení dokumentů s ostatními je s Google Docs velmi snadné. Pozvěte konkrétní osoby k vašemu dokumentu nebo jej zpřístupněte komukoli pomocí odkazu. Můžete také vybrat, zda budou moci dokument prohlížet, upravovat nebo komentovat.
Jednou z nejlepších vlastností Google Docs je spolupráce v reálném čase. Kdykoli můžete vidět, kdo si dokumenty prohlíží a upravuje. Všechny změny se automaticky ukládají, takže se nemusíte bát, že o svou práci přijdete.
Při spolupráci s ostatními se také zobrazuje chatovací okno. Je ideální pro diskusi o změnách a nápadech, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi. Upozorňujeme však, že tyto chaty se neukládají, takže si klíčové body budete muset poznamenat jinde. ✍️
Historie verzí
Historie verzí automaticky sleduje změny ve vašem dokumentu. Každá verze je uložena s datem, časovým razítkem a jménem osoby, která změny provedla.
Tyto verze můžete pojmenovat, abyste měli přehled o významných aktualizacích nebo jednoduše udrželi pořádek. Porovnejte změny zobrazením úprav provedených v jakékoli verzi a v případě potřeby se vraťte k předchozí verzi.
Chytré čipy
Díky inteligentním čipům můžete do svého dokumentu vložit informace z jiných aplikací Google (například Drive, Kontakty, Kalendář a Mapy).
To znamená, že můžete přidávat mapy pro přesné určení polohy, osoby pro rychlý přístup k jejich kontaktním údajům, data pro sledování nadcházejících událostí a soubory z Disku pro rychlý přístup k dalším dokumentům. 📚
Ale to není vše. Díky inteligentnímu čipu People můžete dané osobě poslat e-mail a naplánovat s ní schůzku. Do dokumentu Google Doc můžete přidat rozbalovací nabídky, abyste mohli organizovat informace nebo sledovat pokrok s konkrétními podrobnostmi.
Pomozte mi napsat
Funkce „Pomozte mi psát“ z Google Docs je nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který generuje text na základě pokynů uživatele.
Kromě psaní jej můžete použít k úpravě tónu obsahu z formálního na neformální, shrnutí dlouhých částí, vytvoření odrážek, zkrácení nebo rozšíření myšlenek a přeformulování vět. 🖊️
Není však tak robustní jako jiné nástroje pro psaní textů založené na umělé inteligenci, například ChatGPT nebo ClickUp AI. Odpovědi jsou základní a obecné. Je vhodný pro generování nápadů a osnov, ale pro složitější úkoly v oblasti psaní nemusí být ideální.
Ceny Google Docs
Google Docs je pro osobní použití zdarma. Pro týmy, které chtějí vlastní firemní e-mail, více úložného prostoru a bezpečnostní a správní ovládací prvky, je nejlepší volbou zakoupení Google Docs jako součást balíčku Google Workspace.
- Zdarma
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na vyžádání
Microsoft Word vs Google Docs: Porovnání funkcí
Microsoft Word a Google Docs mají své jedinečné funkce a možná už se přikláníte k jedné z nich. Pokud jste se ještě nerozhodli, nezoufejte. Porovnáme jejich společné funkce, abyste mohli lépe posoudit, jak si stojí jedna proti druhé. 🧐
Snadné začátky
Začít s Google Docs je snadné. Připojte se k internetu, vytvořte si účet Google a začněte jej používat zdarma.
Rozhraní Google Docs je přehledné a minimalistické, takže se v něm snadno orientují i začátečníci. Běžné možnosti formátování jsou v jedné hlavní liště nástrojů a ostatní jsou uspořádány do záložek v horní části.
Začátek práce s Microsoft Word vyžaduje čas a určité úvahy. Nejprve by váš počítač měl běžet na Windows nebo Mac. Poté budete muset zakoupit a nainstalovat Microsoft Word. 🛠️
Rozhraní je sice snadno použitelné, ale působí přeplněně díky velkému množství záložek a nabídek. Někdy musíte projít několika kroky a vyskakovacími nabídkami, abyste mohli danou úlohu dokončit.
Vítěz: Google Docs vítězí díky tomu, že je bezplatný, snadno přístupný a vhodný pro začátečníky.
Převod řeči na text
Hlasové psaní v Google Docs je skvělé, když se vám nechce psát, ale přesto chcete rychle zaznamenat své myšlenky. Stačí mluvit a sledovat, jak se vaše slova objevují na obrazovce. 💻
Microsoft Word nabízí stejnou funkci Dictate a dokonce ji ještě vylepšuje. Přepisuje živé nebo nahrané zvukové soubory (ve formátech MP3, M4A, MP4 a WAV) s identifikací mluvčího a časovými značkami. Navíc můžete přehrát zvuk (ano, přímo v aplikaci) z libovolného místa, abyste si přepis zkontrolovali a opravili. 📝
Vítěz: Pokud potřebujete pouze nástroj pro hlasové psaní, Google Docs tuto úlohu splní dobře. Pokud však hledáte také nástroje pro přepis, jasným vítězem je Microsoft Word.
Integrace
Google Docs má více než 100 doplňků, které si můžete stáhnout z Google Apps Marketplace. Některé z nich napodobují stávající funkce v Microsoft Word, jako je hromadná korespondence, předčítání nahlas a stockové obrázky a ikony.
Microsoft Word naopak vede s obrovským výběrem více než 900 integrací. Ačkoli jsou jeho vestavěné funkce již pokročilé, můžete v případě potřeby prozkoumat jeho knihovnu doplňků a najít specializovanější nástroje.
Vítěz: Microsoft Word vyhrává díky většímu počtu integrací.
Microsoft Word vs Google Docs na Redditu
Zde je přehled názorů uživatelů Redditu na srovnání Google Docs a Microsoft Word.
Mnozí milují a využívají rozsáhlé funkce Wordu pro profesionální a akademickou práci. Nicméně model předplatného Microsoft Office 365 je pro některé odrazující. Zatímco studenti a pedagogové mohou získat bezplatnou verzi, ostatní buď od toho upustí, nebo se rozhodnou pro jednorázový nákup, jako tento uživatel Redditu:
V téměř všech případech dávám přednost Microsoft Word. Zakoupil jsem si jednorázovou verzi softwaru ke stažení, takže nemusím mít předplatné a program budu mít k dispozici, dokud budu mít počítač. Upřímně řečeno, aktualizace softwaru mě nezajímají, protože ten můj dělá přesně to, co potřebuji.
Google Docs je bezplatná alternativa k Microsoft Word pro osobní použití. Kromě toho, že je bezplatný, většina uživatelů oceňuje, že dokumenty se bezproblémově synchronizují mezi jejich stolními počítači a mobilními zařízeními. Jak to vyjádřil jeden uživatel Redditu:
Google Docs se mi líbí hlavně proto, že rád píšu na telefonu a oceňuji, že mohu velmi rychle a bez potíží přecházet z psaní na počítači na psaní na telefonu.
Pokud jde o Microsoft Word vs. Google Docs, volba závisí na tom, co více oceňujete – pokročilé funkce Wordu za určitou cenu nebo dostupnost a pohodlí Google Docs zdarma. 💸
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Microsoft Word a Google Docs
Ačkoli jsou Microsoft Word a Google Docs skvělé pro úpravy a formátování dokumentů, při psaní vám příliš nepomohou.
ClickUp, nejlepší alternativa k Google Docs a Microsoft Word, tuto mezeru dokonale vyplňuje. Navíc vám umožňuje plynulý přechod od dokončení dokumentů k realizaci klíčových závěrů a dalších kroků.
ClickUp Docs
ClickUp Docs je cloudový nástroj pro úpravu dokumentů pro osobní i profesionální použití. Vytvářejte firemní wiki, projektovou dokumentaci, poznámky z jednání, obchodní zprávy a další dokumenty od nuly, nebo si vyberte z více než 1 000 šablon, které vám pomohou rychle začít. 🏃
Přizpůsobte dokumenty pomocí titulů, bannerů, ikon a obsahu. Pokud potřebujete dokumenty uložit a sdílet, ClickUp vám umožní exportovat je jako soubory PDF, HTML a Markdown.
S ClickUp Docs jsou všechny vaše dokumenty uloženy na jednom místě. Dokumenty můžete vyhledávat podle názvu, značek a vlastníků nebo pomocí vyhledávacího pole najít konkrétní dokumenty. Není to pohodlné?
ClickUp AI
Zvládání úkolů souvisejících s psaním, jako jsou e-maily klientům, vysvětlení projektů a zprávy, může být opravdovou noční můrou. A není nic horšího, než zírat na blikající kurzor a přemýšlet, kde začít.
Naštěstí je tu ClickUp AI, který vám pomůže. Použijte jej k překonání tvůrčí krize a zrychlení tvorby obsahu. Máte k němu přístup kdekoli ve svém pracovním prostoru – v popisech úkolů, chatech a dokumentech. Stačí zadat zadání a během chvilky vám vypracuje první návrh.
ClickUp AI také vylepšuje vaše texty, opravuje pravopisné a gramatické chyby a dokonce je překládá do jazyků jako francouzština, španělština a holandština. Potřebujete zkrátit dlouhý dokument? Vytvoří shrnutí během chvilky. ⚡
Pomocí tohoto AI asistenta pro psaní můžete z dokumentů generovat úkoly. Poté je pomocí nástrojů pro správu projektů ClickUp přiřaďte svému týmu, nastavte termíny a sledujte pokrok.
A nemusíte se bát, že budete tyto kroky opakovat – nudné úkoly nechte na automatizačním nástroji, aby se váš tým mohl rovnou pustit do práce.
Detekce spolupráce
Funkce detekce spolupráce ClickUp usnadňuje práci na dálku a dělá ji zábavnější. Můžete vidět, kdy ostatní komentují, upravují a dokonce prohlížejí stejný dokument nebo úkol jako vy!
A pokud pracujete na popisech úkolů nebo dokumentech, můžete v reálném čase vidět, kdo s vámi aktivně spolupracuje a co právě píše. 🧑💻
Všechny úpravy, komentáře a chaty se automaticky ukládají a synchronizují na všech zařízeních. Díky tomu mají všichni vždy aktuální informace, bez ohledu na to, jaké zařízení používají.
Získejte to nejlepší z obou světů (a ještě více) s ClickUp
A je to. V souboji mezi Microsoft Word a Google Docs má každý z nich své silné stránky v oblasti správy dokumentů. A pokud hledáte nástroj pro psaní, který vám pomůže vytvářet kvalitní obsah za zlomek času, sáhněte po ClickUp.
ClickUp kombinuje uživatelsky přívětivé rozhraní a funkce pro týmovou spolupráci aplikace Google Docs s širokou škálou integrací v aplikaci MS Word. Ano, ClickUp můžete propojit s více než 1 000 externími aplikacemi, včetně Google Drive, Outlook, Evernote, Gmail a Slack.
Navíc nástroj AI, funkce pro správu projektů a automatizaci ClickUp hladce spolupracují, aby vylepšily týmovou práci a zvýšily produktivitu. 🎯
Zajímá vás, jak vám ClickUp může usnadnit psaní? Vyzkoušejte ho. Je přístupný přes web, stolní počítače (Windows, Mac a Linux) a mobilní zařízení (Android a iOS).
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes. Je to zdarma!