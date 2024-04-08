Airtable vs. Notion – který software je nejlepší v roce 2025?

Spolupráce týmu je pro úspěch projektu zásadní, ale řízení týmu není žádná procházka růžovým sadem. Naštěstí správné nástroje pro řízení projektů mohou rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu projektu – pokud si vyberete ten správný nástroj.
Airtable a Notion jsou oblíbené možnosti pro zaneprázdněné týmy, které potřebují sledovat úkoly, spravovat týmy a ukládat data. Ačkoli tyto řešení pro správu projektů sdílejí některé funkce, nejsou zcela stejné.
V tomto průvodci zvážíme rozdíly mezi Airtable a Notion, abychom vám pomohli najít nejlepší možnost pro vaše podnikání. Přidáme dokonce i bonusového konkurenta, který díky svým funkcím pro správu projektů Airtable a Notion zcela zastíní. 🤩
Co je Airtable?
Airtable kombinuje jednoduchost tabulek jako Excel a Google Sheets s pokročilými funkcemi relační databáze. Tato platforma bez nutnosti programování dává správu databáze do rukou začínajících uživatelů, což z ní dělá perfektní nástroj pro vše od správy úkolů po vývoj vlastních aplikací.
Funkce Airtable
Airtable umožňuje mobilizovat data vaší organizace do akčních plánů, úkolů, zkušeností a dalších. Nejlepší na tom je, že tento nástroj pro správu projektů nevyžaduje žádné programování, takže k používání této platformy nepotřebujete žádné technické znalosti.
Díky tomu je Airtable vhodný pro netechnicky zaměřené pracovníky v oblasti marketingu, produktů, provozu a dalších.
1. AI a automatizace pracovních postupů
Umělá inteligence je v současné době velmi populární. Airtable stále testuje nový nástroj umělé inteligence, který je zatím ve fázi beta, ale bude sloužit k:
- Vytváření marketingových briefů
- Automatické plánování kalendářů obsahu
- Kategorizace zpětné vazby od zákazníků
- Generování specifikací produktu
- Vytváření popisu pracovních pozic
AI Airtable je navržena tak, aby fungovala bez jakéhokoli kódu nebo technických složitostí, takže je to přístupný způsob, jak se dostat do AI.
Pokud AI není vaším šálkem kávy, Airtable nabízí tradičnější automatizace založené na spouštěčích typu drag-and-drop. Tento vizuální nástroj vám umožňuje vytvářet jednoduché nebo složitější vícefázové pracovní postupy, které eliminují manuální úsilí při správě projektů.
Nejlepší na tom je, že automatizace se integrují s Google Workspace, Slackem a Facebookem, takže můžete automatizovat svůj pracovní postup najednou.
2. Návrhář rozhraní a více zobrazení
Potřebujete více přizpůsobený vzhled a dojem? Airtable vám umožňuje vytvořit vlastní rozhraní pro váš tým pomocí nástroje Interface Designer, který nevyžaduje žádné programování. Představte si to jako šablonu databáze, která vám dává svobodu přizpůsobit Airtable podle svých představ.
Nejlepší na tom je, že Airtable můžete přizpůsobit pro každého uživatele. Tento univerzální nástroj disponuje robustními ovládacími prvky pro správu oprávnění, které umožňují přístup k datovým tabulkám a udržují citlivé informace pod zámkem.
Airtable také nabízí několik zobrazení, včetně:
- Seznam
- Časová osa
- Kanban
- Ganttův diagram
- Kalendář
- Mřížka
- Galerie
- Formulář
3. Funkce
Funkce Apps je k dispozici pouze v rámci tarifů Enterprise, ale výrazně šetří čas. Apps jsou předem nakonfigurovaná uživatelská rozhraní a pracovní postupy vytvořené společností Airtable pro správu projektů.
Stačí Airtable sdělit, k čemu jej chcete používat, a on vám vygeneruje aplikaci na míru. Pokud například uvedete, že jste marketér připravující uvedení produktu na trh, Airtable spustí aplikaci pro navrhování marketingových kampaní, správu rozpočtů a plánování událostí spojených s uvedením produktu na trh.
4. Vytváření reportů
Airtable vytváří interaktivní zprávy v reálném čase z vaší relační databáze. Obsahuje dokonce rozšíření pro vytváření grafů, grafiky a dalšího obsahu v 100% přizpůsobitelném dashboardu.
Mimochodem, Airtable poskytuje přístup k API pro vývoj. To je skvělá volba, pokud umíte programovat a potřebujete více přizpůsobených reportů Airtable.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 45 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise Scale: Kontaktujte nás ohledně cen
Co je Notion?
Notion se prezentuje jako všestranný nástroj pro zvýšení produktivity. Začal jako skromná aplikace pro pořizování poznámek, ale dnes má Notion schopnosti zvládnout wiki pro správu znalostí, správu úkolů, spolupráci a další.
Jedná se o robustní řešení, které kombinuje interní znalosti, dokumenty pro spolupráci a sledování projektů na jednom místě.
Funkce Notion
Notion začínal jako skromná aplikace pro pořizování poznámek, ale je to překvapivě robustní řešení pro správu všeho od institucionálních znalostí až po váš denní seznam úkolů.
1. Wiki
Každá firma má svůj vlastní způsob práce. Ale mezi Airtable a Notion, ten druhý nemusí izolovat vaše procesy a nápady v e-mailových účtech zaměstnanců, aby vše vybudoval v rámci wiki Notion. Jedná se o intranetový prostor pro uložení všech interních znalostí, jako jsou SOP a školicí manuály. 🧠
Wiki Notion také nevyžadují žádné programování, takže tento nástroj pro správu projektů ocení i týmy bez technických znalostí. Wiki se hladce integruje se Slackem, Figmou a Jirou, takže můžete propojit všechny své ostatní nástroje na jednom místě.
Zde také nemusíte hledat nejnovější verzi dokumentu. Notion obsahuje data ověření u všech wiki, takže vždy víte, která verze je správná.
2. Řízení projektů
Řídíte tým? Sledujte projekty, lidi, úkoly, rozpočty a další pomocí Notion Project. Prohlížejte si své projekty v časové ose, tabulce, kalendáři, databázi nebo na tabuli a rychle si tak vizualizujte své pracovní postupy.
Notion nabízí štítky priorit, štítky stavu a pokročilé filtry, takže vidíte pouze úkoly, které jsou pro vás nejdůležitější. Vytvářejte podúkoly a závislosti, abyste objasnili další kroky svého týmu, nebo vizualizujte jejich pokrok pomocí pruhů pokroku v reálném čase v Notion.
3. Dokumenty
Poznámky a dokumenty jsou pro Notion základním kamenem. Ale nemluvíme zde pouze o textu. Notion vkládá do vašich dokumentů multimédia, jako jsou obrázky a videa, aby poskytl kontext bez odkazů na externí stránky.
Umožňuje vám dokonce přidávat chytré formátování, jako jsou obsahy, skládací sekce nebo úryvky kódu, aby se pozornost všech soustředila na správná místa.
Spolupracujte se svým týmem v reálném čase v rámci jednoho dokumentu. Notion také usnadňuje organizaci dokumentů a jejich snadné vyhledávání díky pokročilým vyhledávacím funkcím.
Pokud chcete trávit méně času nastavováním projektů a soustředit se na svou skutečnou práci, použijte šablony Notion. Obsahují více než 800 šablon dokumentů a 900 šablon projektů, které můžete zkopírovat a přizpůsobit pouhými několika kliknutími.
4. Notion AI
K používání ChatGPT nemusíte opouštět svůj účet Notion: AI asistent je již do vašeho účtu integrován. Notion AI umí:
- Shrňte poznámky z jednání
- Vytvářejte akční položky nebo souhrny dokumentů
- Zlepšete své psaní
- Přeložit text
- Vytvářejte strategie pro marketingové kampaně
Jediným problémem je, že Notion AI je doplněk za 8 $ pro placené tarify a za 10 $ pro bezplatné tarify. To je stále levnější než například ChatGPT premium (20 $), ale je to něco, co je třeba zvážit, když počítáte náklady. 💲
Mimochodem, Notion má také funkci automatizace drag-and-drop, pokud vám to více vyhovuje. Tuto funkci můžete použít ke změně stavů, přiřazování úkolů a dalším činnostem bez jakékoli manuální námahy.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Airtable vs. Notion: Porovnání funkcí
Jak vidíte, Airtable a Notion jsou platformy s mnoha funkcemi, které mají co nabídnout. Porovnejme, jak si tyto platformy vedou v porovnání svých funkcí.
AI a automatizace
Notion i Airtable integrují AI do svých platforem. Nevýhodou je, že Airtable AI je k dispozici pouze stávajícím uživatelům jako beta verze, takže pokud se zaregistrujete právě teď, nebudete k ní mít přístup.
Notion AI je přístupný všem – samozřejmě za předpokladu, že zaplatíte příplatek za doplněk. Kvalita AI asistentů je velmi podobná, ale přístupnost je větší problém, pokud jste novým uživatelem Airtable.
Pokud nejste fanouškem používání robotů k provádění vašich příkazů, Airtable i Notion nabízejí automatizační nástroje typu drag-and-drop. Sekvence Notion však nejsou tak uživatelsky přívětivé, takže pokud vás automatizace opravdu zajímá, je lepší zvolit jednodušší uživatelské rozhraní Airtable.
Vítěz: Notion pro AI; Airtable pro automatizaci
Databáze
Databáze můžete vytvářet buď v Notion, nebo v Airtable, ale Airtable se více zaměřuje na datové tabulky. Koneckonců, v názvu má slovo „tabulka“.
Databáze Airtable jsou propracovanější a snadněji přehledné. Tato platforma je od základu postavena jako databázové řešení, takže je jasnou volbou pro každý tým, který se ve velké míře spoléhá na tabulky.
Notion je však spíše softwarem pro správu projektů než Airtable. Pokud potřebujete více funkcí pro správu projektů nebo znalostí doplněných o databázový nástroj, Notion by mohl být univerzálnější volbou.
Vítěz: Airtable
Integrace
Bez ohledu na to, kterou platformu si vyberete, budete mít k dispozici desítky nativních integrací s nástroji, které pravděpodobně již používáte. Notion však integruje více nástrojů, včetně Calendly, ClickUp (ehm), Figma, IFTTT a Zoom. Airtable má rozhodně několik skvělých integrací, ale nejsou tak početné ani specializované jako u Notion.
Může to také vyžadovat trochu učení.
Vítěz: Notion
Cenové plány
Airtable je rozhodně dražší variantou. Členství v týmu stojí 20 $ měsíčně na uživatele s ročním vyúčtováním, zatímco Notion Plus stojí 8 $ měsíčně na uživatele s ročním vyúčtováním.
Pokud však zaplatíte 8 až 10 dolarů navíc za Notion AI, ceny obou platforem se v prvních placených úrovních přiblíží. Notion je stále levnější volbou, pokud porovnáte jejich vylepšené úrovně Business.
Vítěz: Notion
Notion vs. Airtable na Redditu
V souboji mezi Notion a Airtable není jasný vítěz. Záleží to opravdu na vašem podnikání, týmu a potřebách. Konzultovali jsme s lidmi z Redditu, abychom získali jasnější představu o tom, komu která platforma nejvíce vyhovuje.
Jeden uživatel to vyjádřil jednoduše: „Airtable je relační databáze bez kódu. Notion slouží k pořizování poznámek a dokumentaci.“
Další uživatel dodal, že používá jak Notion, tak Airtable, ale pro různé úkoly: „V Airtable je snazší spravovat data a v Notion je snazší přidávat komponenty třetích stran. Tj. někdy potřebuji datový soubor a vysvětlit, co to je a proč je to důležité.
V Notionu mohu vytvořit wiki se všemi relevantními informacemi a snadno vizualizovat, co se snažím udělat. Poté mohou členové týmu provádět úpravy v reálném čase, přičemž se všechny komponenty synchronizují automaticky. ”
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Airtable a Notion.
Notion a Airtable jsou přesvědčivé nástroje pro řízení projektů – to jim musíme přiznat. Ale ani tak tyto platformy nefungují ve všem dobře.
Stále vás nutí přepínat mezi různými platformami a dalšími nástroji, abyste mohli vykonávat svou práci, a kde je v tom zábava? 👀
ClickUp je naopak skutečně komplexní pracovní platforma, která spojuje vaše dokumenty (včetně wiki), relační databáze a nástroj AI do jednoho uceleného prostředí.
Spolupracujte v reálném čase s ClickUp Docs
ClickUp Docs umožňuje vašemu týmu spolupracovat na velkých nápadech v reálném čase. Požádejte o úpravy, zanechte komentáře a označte ostatní uživatele, abyste své nápady zdokonalili v rekordním čase. Docs dokonce obsahuje vkládatelné tabulky, multimédia a záložky, které vašemu týmu ušetří několik kliknutí.
Skvělé, že?
A nebojte se – vše za vás zorganizujeme a poskytneme vám robustní vyhledávací pole, abyste mohli najít přesně to, co hledáte.
Pokud opravdu spěcháte (nebo pokud chcete, aby práci za vás udělali profesionálové), stáhněte si šablonu ClickUp a ušetřete si čas.
Nechte těžkou práci na ClickUp AI
ClickUp AI je první AI asistent na světě specializovaný na konkrétní pracovní úkoly. Vytvořili jsme AI, která nabízí stovky ručně vytvořených nástrojů na základě vaší role a použití.
Pokud například pracujete v marketingu, požádejte AI, aby psala e-maily, generovala obsahové přehledy nebo navrhovala strategie kampaní.
ClickUp AI je součástí ekosystému ClickUp, takže nemusíte přepínat mezi svou prací a AI nástrojem. Vše je skutečně na jednom místě, což vám umožní lépe se soustředit a zvýšit efektivitu práce.
Vytvořte robustní databázi v ClickUp
Airtable i Notion sice mají databázové funkce, ale nemohou se rovnat zobrazení ClickUp Table. Přepněte do tohoto zobrazení a vytvořte rychlé tabulky a databáze pro správu všech druhů dat, včetně:
- Kontakty zákazníků (CRM)
- Rozpočty
- Stav projektů
Naše databáze bez nutnosti programování snadno nahradí Airtable, Google Sheets a Excel. Umožňuje vám dokonce propojit úkoly, dokumenty a závislosti s vašimi daty a vytvořit tak kontextově bohatou databázi, která podporuje kvalitní práci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Spojte svou znalostní bázi se správou dat v ClickUp
V soutěži mezi Airtable a Notion mají obě platformy své silné a slabé stránky. Stiskněte tlačítko „easy“ a vyhnete se nepříjemnému přepínání mezi platformami každých pět minut – vyberte si ClickUp. 🙌
Naše univerzální pracovní platforma integruje dokumenty, databáze a nástroje AI do plynulého prostředí, které zjednodušuje váš pracovní postup a podporuje spolupráci týmu. Co na tom nemilovat?
Vyzkoušejte si to sami: Vytvořte si nyní svůj bezplatný pracovní prostor ClickUp.