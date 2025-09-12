11 nejlepších nástrojů s umělou inteligencí pro plánování výuky v roce 2026

Vytváření plánů výuky může často připomínat závod s časem – snahu o rovnováhu mezi kreativitou, srozumitelností a praktičností v omezeném čase.
Je nezbytné najít způsoby, jak tento proces zjednodušit, aniž by došlo ke snížení kvality.
Naštěstí nástroje AI pro plánování výuky nabízejí řešení, která činí plánování efektivnějším a poutavějším.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 11 nejlepších nástrojů, které pomáhají pedagogům šetřit čas, udržovat pořádek a poskytovat smysluplné vzdělávací zážitky při současném zlepšování řízení třídy. 🧑🏫
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam 11 nejlepších nástrojů s umělou inteligencí pro plánování výuky:
- ClickUp (Nejlepší pro tvorbu obsahu, správu úkolů a spolupráci s využitím umělé inteligence)
- Magic School AI (Nejlepší pro tvorbu personalizovaných učebních plánů a přizpůsobení standardům)
- Eduaide. AI (Nejlepší pro přizpůsobování výuky v reálném čase a analýzu reakcí studentů)
- Auto Classmate (Nejlepší pro automatické generování lekcí a diferenciaci obsahu)
- Curipod (Nejlepší pro projektové učení a interaktivní přípravu výuky)
- LessonPlans.ai (Nejlepší pro tvorbu učebních plánů v souladu se standardy a integraci hodnocení)
- ChatGPT (Nejlepší pro flexibilní tvorbu obsahu výuky a kreativní přístupy k výuce)
- Quizizz (Nejlepší pro tvorbu interaktivních testů a gamifikované výukové zážitky)
- Planboard (Nejlepší pro komplexní organizaci výuky a sledování standardů)
- Education Copilot (nejlepší pro výukového asistenta a tvorbu zdrojů s využitím umělé inteligence)
- Learnt. ai (Nejlepší pro vytváření personalizovaných vzdělávacích plánů a sledování pokroku studentů)
Na co byste se měli zaměřit při výběru nástrojů s umělou inteligencí pro plánování výuky?
Nalezení správného nástroje s umělou inteligencí může změnit váš přístup k plánování výuky. Zde jsou klíčové funkce, na které byste se měli zaměřit:
- Snadné použití: Uživatelsky přívětivé rozhraní, které nevyžaduje hodiny školení ani technické znalosti
- Možnosti přizpůsobení: Možnost vytvořit podrobný plán výuky přizpůsobený různým potřebám studentů
- Knihovna obsahu: Integrovaný přístup k šablonám, námětům na lekce nebo hotovým aktivitám, které vám ušetří čas a podnítí kreativitu
- Funkce pro spolupráci: Možnosti sdílení a společného vytváření plánů výuky s kolegy, které podporují týmovou práci a sdílení nápadů
🔍 Věděli jste, že? Očekává se, že globální trh s umělou inteligencí ve vzdělávání poroste v letech 2025 až 2030 tempem 31,2 % CAGR, a to díky rostoucí poptávce po adaptivních vzdělávacích platformách, které personalizují výuku.
11 nejlepších nástrojů s umělou inteligencí pro plánování výuky
Najít ten správný nástroj pro plánování výuky s umělou inteligencí může být vzhledem k velkému množství dostupných možností docela náročné.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších nástrojů, které vám pomohou ušetřit čas, udržet pořádek a vytvořit poutavé lekce, díky nimž se studenti budou lépe učit. Pojďme se na to podívat! 👇
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu obsahu, správu úkolů a spolupráci s využitím umělé inteligence)
ClickUp, univerzální aplikace pro práci, je komplexní platforma, která kombinuje nástroje založené na umělé inteligenci, funkce pro správu úkolů a možnosti spolupráce, aby zjednodušila plánování výuky. Software ClickUp Education nabízí pedagogům vše, co potřebují k plánování, organizaci a realizaci výuky v jednom plynulém pracovním prostoru.
ClickUp Brain
Jednou z jeho vynikajících funkcí je ClickUp Brain, nástroj pro plánování výuky s umělou inteligencí integrovaný přímo do pracovního prostoru ClickUp.
Je neocenitelný při plánování výuky, zjednodušuje složité procesy a nabízí personalizované návrhy, které vyhovují různým stylům výuky a cílům učení.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain MAX na vašem počítači vám pomůže přestat přepínat mezi záložkami a začít učit. Umí prohledávat všechny vaše výukové materiály, údaje o studentech a poznámky z jednání roztroušené po různých aplikacích a shromáždit je na požádání do jedné superaplikace s umělou inteligencí, kde budou připraveny, kdykoli je budete potřebovat. To znamená, že už nebudete muset hledat seznam četby nebo pracovní listy z laboratoří – vše je kontextově dostupné.
👀 Věděli jste? Svůj plán výuky můžete vytvořit pouhým hlasovým příkazem! Funkce Talk to Text v ClickUp Brain MAX vám umožní vytvářet osnovy, kvízy a prezentace čtyřikrát rychleji než při psaní na klávesnici, přičemž AI za vás vyřeší všechny drobné nedostatky a výsledek bude znít skvěle!
ClickUp Docs
V rámci ClickUp Docs( ) můžete požádat Brain, aby vytvořil plán výuky přizpůsobený konkrétnímu předmětu nebo ročníku. Pokud učíte dějepis na střední škole, můžete ho požádat, aby vygeneroval týdenní plán výuky pokrývající témata jako občanská válka, rekonstrukce a klíčové historické osobnosti.
ClickUp Brain dokáže strukturovat obsah, navrhovat aktivity pro výuku a zahrnout klíčové otázky k diskusi. Pedagogové pak mohou detaily doladit přímo v Docs, spolupracovat s kolegy pomocí funkce „ “ a „ClickUp Assign Comments“ a finální verzi snadno sdílet.
Úkoly v ClickUp
Tento nástroj s umělou inteligencí také tyto plány převádí na konkrétní úkoly v ClickUp( ). Jakmile je plán výuky připraven, můžete požádat Brain, aby vytvořil úkoly pro každou aktivitu nebo povinnost.
Například může rozdělit plán hodiny dějepisu na úkoly jako „Vytvořit prezentaci v PowerPointu o občanské válce“, „Vytisknout pracovní listy s časovou osou“ a „Připravit body k diskusi o rekonstrukci“. Tyto úkoly lze poté přiřadit jednotlivým osobám, seřadit podle priority a sledovat v pracovním prostoru ClickUp, čímž se vše udržuje v pořádku.
Další neocenitelnou funkcí jsou šablony pro plánování výuky v ClickUp, které šetří čas a poskytují strukturovaný rámec pro plánování výuky.
Šablona ClickUp College Lesson Plan Template od vám pomůže shrnout cíle, výstupy učení a výukové strategie na jednom místě. Navíc zahrnuje model ADDIE, který vás provede každou fází: návrhem, vývojem a hodnocením.
Odlišuje se svou schopností propojit plány výuky s úkoly a hodnoceními, čímž zajišťuje soulad všech prvků.
Můžete také shromáždit všechny své zdroje – četbu, multimédia a materiály – na jednom místě, čímž ušetříte čas a námahu při přípravě na každou hodinu.
Pro širší vzdělávací potřeby umožňuje šablona ClickUp Student Education Template ( ) pedagogům spravovat úkoly a sledovat individuální pokrok studentů.
Šablona plánu řízení třídy od ClickUp ( ) zároveň pomáhá organizovat běžné činnosti ve třídě, jako je přidělování rolí nebo sledování cílů v oblasti chování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte v reálném čase: Upravujte a aktualizujte plány výuky společně se svým týmem v Docs, aby všichni byli na stejné vlně a drželi se plánu
- Nastavte si sledování času stráveného přípravou výuky: Sledujte čas strávený plánováním a úpravami výuky, abyste mohli lépe spravovat svůj plán a zvýšit efektivitu
- Připojte referenční materiály: Připojte zdroje, jako jsou články, videa nebo odkazy, přímo k úkolům v lekci, aby bylo vše potřebné pro výuku uloženo na jednom místě
Omezení ClickUp
- Platforma má omezený offline přístup, což ztěžuje plánování bez připojení k internetu
- Pokročilé funkce ClickUp nemusí být nutné pro učitele, kteří potřebují základní nástroje pro plánování výuky
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu využívá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována přímo do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to promění ve skutečnost. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti napříč pracovním prostorem. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
2. Magic School AI (nejlepší pro tvorbu personalizovaných učebních plánů a přizpůsobení standardům)
Magic School AI usnadňuje učitelům plánování výuky a zajišťuje soulad s vzdělávacími standardy. Zjednodušuje také mapování učebních osnov a zajišťuje, že výuka splňuje státní a národní směrnice.
Platforma také vytváří materiály pro různé úrovně výuky, takže každý student dostane podporu, kterou potřebuje. Díky integrované analýze výkonnosti získávají učitelé personalizovaná doporučení, která pomáhají studentům se zlepšovat.
Nejlepší funkce Magic School AI
- Sladit výuku s vzdělávacími standardy pro strukturovaný postup
- Vytvářejte varianty lekcí, které podpoří různé schopnosti žáků
- Vytvářejte hodnocení s rubrikami, abyste mohli sledovat, jak žáci látku chápou
- Analyzujte údaje o výkonu a navrhujte cílená opatření
Omezení Magic School AI
- Omezené možnosti přizpůsobení ve bezplatné verzi
- Počáteční nastavení pro mapování učebních plánů je složité
Ceny Magic School AI
- Zdarma
- Navíc: 99,96 $/rok
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Magic School AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? 5 E – Engage (zapojit), Explore (prozkoumat), Explain (vysvětlit), Elaborate (rozvést) a Evaluate (vyhodnotit) – je oblíbený výukový model používaný při plánování výuky. Podporuje aktivní učení a zajišťuje, že každá fáze výuky navazuje na tu předchozí, čímž přispívá k hlubšímu porozumění.
3. Eduaide. AI (Nejlepší pro přizpůsobování výuky v reálném čase a analýzu reakcí studentů)
Eduaide. AI činí plánování výuky dynamičtější tím, že přizpůsobuje obsah na základě zapojení studentů v reálném čase.
Místo toho, aby se držel striktního plánu, sleduje účast a podle potřeby přizpůsobuje lekce tak, aby poskytoval personalizované výukové zážitky. Zpracovává písemné i ústní odpovědi, aby identifikoval mezery v porozumění a navrhl jasnější vysvětlení. Integrovaný průvodce tempem udržuje lekce na správné cestě a zajišťuje, že jsou pojmy pokryty efektivně, aniž by to studenty přetěžovalo.
Nejlepší funkce Eduaide. AI
- Okamžitě upravujte plány výuky na základě úrovně zapojení studentů
- Zpracovávejte odpovědi studentů a doporučujte strategie pro objasnění
- Odhalte potenciální potíže s učením ještě předtím, než nastanou
- Automaticky upravujte tempo výuky pro plynulý průběh
Eduaide. Omezení AI
- Uživatelé vyjádřili obavy ohledně ochrany osobních údajů při správě údajů o studentech
- Ačkoli přizpůsobuje lekce na základě údajů z učebny, nemusí plně zohledňovat individuální styly učení nebo specifické potřeby studentů
Ceny Eduaide. AI
- Zdarma
- Pro: 5,99 $/měsíc
- Školy a školské obvody: Ceny na míru
Eduaide. Hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Auto Classmate (nejlepší pro automatické generování lekcí a diferenciaci obsahu)
Auto Classmate pomáhá pedagogům vytvářet strukturované plány výuky tím, že generuje cíle, aktivity a hodnocení přizpůsobené jejich potřebám. Přizpůsobuje materiály pro různé úrovně schopností a zajišťuje, že se všichni studenti mohou zapojit do výuky.
Integrovaný systém diferenciace přizpůsobuje náročnost výuky, což učitelům umožňuje přizpůsobit se aktuální úrovni žáků. Přizpůsobitelné pracovní listy, kvízy a interaktivní cvičení poskytují další podporu a představují tak silný doplněk tradičních metod výuky.
Nejlepší funkce Auto Classmate
- Vytvářejte kompletní plány výuky včetně cílů a aktivit
- Vytvářejte diferencované materiály, které vyhovují různým úrovním dovedností
- Vytvářejte kvízy a úkoly s integrovanými možnostmi podpory
- Poskytujte výukové materiály v různých formátech, včetně vizuálních a zvukových
- Navrhujte mezioborové souvislosti, abyste posílili integraci jednotlivých předmětů
Omezení funkce Auto Classmate
- Bezplatná verze neobsahuje všechny možnosti přizpůsobení
- Zpracování rozsáhlého obsahu vyžaduje značné systémové zdroje
Ceny služby Auto Classmate
- Jednotliví pedagogové: 10 $/měsíc
- Škola nebo školský obvod: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Auto Classmate
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Univerzita Al Quaraouiyine ve Fezu v Maroku je považována za nejstarší existující a nepřetržitě fungující vzdělávací instituci na světě. Byla založena v roce 859 n. l. a funguje dodnes.
5. Curipod (nejlepší pro projektové učení a interaktivní přípravu výuky)
Curipod oživuje projektové učení prostřednictvím interaktivního a strukturovaného plánování výuky. Učitelé mohou navrhovat projekty založené na bádání, které zapojí studenty napříč různými předměty. Přizpůsobitelné časové osy projektů, nástroje pro spolupráci a sledování milníků udržují výuku na správné cestě a zároveň zajišťují zapojení studentů.
Pro pedagogy, kteří chtějí vytvářet poutavé hodiny zaměřené na studenty, je Curipod cenným nástrojem, který by neměl chybět v jejich výukové výbavě.
Nejlepší funkce Curipodu
- Vytvářejte projektové plány lekcí s integrovanými mezioborovými souvislostmi
- Navrhujte praktické aktivity, které podporují řešení problémů a kritické myšlení
- Spravujte materiály a zdroje pro výuku a zajistěte si tak organizovaný průběh
- Podpořte skupinovou práci pomocí funkcí pro spolupráci a odpovědnost
Omezení Curipodu
- Ve srovnání s tradičními lekcemi jsou pro komplexní projekty zapotřebí další zdroje
- Omezená přizpůsobivost pro výuku, která není založena na projektech
- Omezení úložné kapacity při správě velkých multimediálních souborů
- Složité nastavení oprávnění pro projekty založené na spolupráci
Ceny Curipodu
- Zdarma
- Škola a školský obvod: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Curipodu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. LessonPlans.ai (nejlepší pro tvorbu učebních plánů v souladu se standardy a integraci hodnocení)
LessonPlans.ai jde o krok dál než základní software pro správu univerzit, protože zajišťuje, že vše odpovídá učebním plánům, a nabízí různé způsoby sledování pokroku studentů.
Učitelé mohou využít úpravy založené na umělé inteligenci k přizpůsobení výuky různým potřebám žáků a díky diferencovanému obsahu má každý žák přístup k učebním materiálům. Díky automatickým návrhům tempa výuky a integraci napříč ročníky se také zjednodušuje dlouhodobé plánování.
Nejlepší funkce LessonPlans.ai
- Sladit výuku se státními a národními akademickými standardy
- Začleňte hodnocení do plánů výuky pro sledování pokroku
- Vytvářejte strukturované plány výuky pro postupné učení
- Dynamicky přizpůsobujte výuku podle potřeb a výkonnosti studentů
- Poskytujte zpětnou vazbu v reálném čase za účelem zlepšení výukových strategií
Omezení LessonPlans.ai
- Správa standardů pro více předmětů může být zdlouhavá
- Offline přístup je omezen na prémiová předplatná
- Nástroje pro spolupráci jsou pro týmovou výuku omezené
Ceny LessonPlans.ai
- Pro: 49 $/rok
- Neziskové organizace: Ceny na míru
Hodnocení a recenze LessonPlans.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🤝 Přátelské připomenutí: Vytváření příliš mnoha plánů výuky najednou může vést k vyhoření, zejména u učitelů, kteří mají na starosti více tříd nebo předmětů. Pro pedagogy je při přípravě výuky zásadní udržovat si správné tempo a soustředit se spíše na kvalitu než na kvantitu.
7. ChatGPT (nejlepší pro flexibilní tvorbu obsahu výuky a kreativní přístupy k výuce)
ChatGPT usnadňuje pedagogům vytváření poutavých a rozmanitých výukových materiálů pro různé předměty. Umožňuje učitelům přizpůsobovat obsah v reálném čase, takže mohou rychle vytvářet scénáře lekcí, podněty k diskusi a interaktivní cvičení, které budou odpovídat jejich stylu výuky.
Platforma také generuje kreativní aktivity, díky nimž jsou hodiny poutavější a zároveň zohledňují různé úrovně schopností žáků. Vysvětlení přizpůsobuje za běhu a nabízí různé způsoby, jak představit pojmy a zajistit, aby je žáci pochopili.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Vytvářejte vlastní obsah lekcí, včetně vysvětlení a popisů
- Vytvářejte podněty k diskusi, které podporují kritické myšlení
- Přizpůsobte výukové materiály různým úrovním dovedností a stylům učení
- Vytvořte kreativní strategie zapojení studentů, abyste zvýšili jejich účast
- Upravujte obsah v reálném čase a přizpůsobte výuku individuálním potřebám studentů
Omezení ChatGPT
- Žádná přímá shoda s kurikulárními standardy
- Omezené funkce pro předem strukturované plánování výuky
- Žádné vestavěné nástroje pro sledování pokroku studentů
- Chybí úložný prostor pro organizaci materiálů k výuce
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 665 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (95 recenzí)
8. Quizizz (nejlepší pro tvorbu interaktivních testů a gamifikované výukové zážitky)
Quizizz činí hodnocení poutavějším díky interaktivním kvízům a herním prvkům. Nabízí zábavnou variantu tradičních nástrojů pro tvorbu testů tím, že integruje zajímavé formáty otázek a poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase.
Učitelé mohou vytvářet adaptivní hodnocení na základě výkonu žáků, čímž zajistí, že každý žák získá personalizovanou zkušenost. Quizizz má také vestavěnou databázi otázek a AI generované úpravy kvízů, což usnadňuje tvorbu obsahu.
Nejlepší funkce Quizizz
- Navrhujte kvízy s herními prvky a funkcemi pro soutěživou interakci
- Vytvářejte hodnocení v reálném čase s adaptivním přizpůsobením obtížnosti
- Sledujte pokrok studentů pomocí podrobných analýz výkonnosti
- Získejte přístup k rozsáhlé databázi otázek s úpravami založenými na umělé inteligenci
- Nabídněte interaktivní způsoby výuky pro větší zapojení studentů
Omezení Quizizz
- Chybí komplexní funkce pro plánování výuky
- Omezená možnost upravovat stávající kvízy nad rámec základních změn
Ceny Quizizz
- Základní: Zdarma
- Škola: Ceny na míru
- Okres: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Quizizz
- G2: 4,9/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 540 recenzí)
🔍 Věděli jste? Plán lekce obvykle pokrývá jednu vyučovací hodinu, ale plány jednotek jsou dlouhodobější plány, které zahrnují několik lekcí nebo týdnů. Plány jednotek pomáhají učitelům organizovat témata v čase, což usnadňuje propojování lekcí a navazování na předchozí znalosti.
9. Planboard (nejlepší pro komplexní organizaci výuky a sledování standardů)
Planboard pomáhá učitelům udržovat pořádek a snadno plnit požadavky učebních osnov. Nabízí chytré návrhy pro sestavování lekcí, jejich rozvržení a správu zdrojů, aby učitelé mohli plánovat efektivně a držet se plánu.
Zjednodušuje také spolupráci a umožňuje učitelům snadno sdílet a upravovat materiály. Dynamické plánování zajišťuje hladký průběh výuky a sledování zdrojů udržuje pořádek napříč předměty, čímž učitelům šetří čas a námahu.
Nejlepší funkce Planboardu
- Organizujte plány výuky pomocí strukturování obsahu založeného na umělé inteligenci
- Sledujte standardy učebních osnov, abyste zajistili komplexní pokrytí látky
- Využijte nástroje pro vizuální mapování ke strukturovanému sledování pokroku
- Získejte přístup k automatizovaným návrhům na tempo výuky a úpravy
- Spolupracujte na přípravě výuky díky funkcím pro sdílení v týmu
Omezení Planboardu
- Omezená tvorba obsahu pomocí AI ve srovnání s jinými nástroji
- Počáteční fáze učení pro uživatele, kteří nejsou zvyklí na digitální plánování
- Základní nástroje pro hodnocení ve srovnání se specializovanými platformami pro známkování
- Integrace s externími systémy pro správu výuky je omezená
Ceny Planboardu
- Zdarma
- Základní: 200 $/měsíc (pro 10 uživatelů)
- Pro: 500 $/měsíc (pro 30 uživatelů)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Planboardu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 22 recenzí)
🧠 Zajímavost: V roce 1997 vyhlásila Organizace spojených národů 8. září Mezinárodním dnem gramotnosti, aby zdůraznila význam vzdělávání a gramotnosti pro globální rozvoj.
10. Education Copilot (nejlepší pro výukového asistenta a tvorbu zdrojů s využitím umělé inteligence)
Education Copilot funguje jako virtuální asistent učitele a pomáhá učitelům rychle vytvářet výukové materiály a strategie. Obsah přizpůsobuje v reálném čase měnícím se potřebám třídy, což z něj dělá flexibilní a časově úsporný nástroj s umělou inteligencí pro studenty.
Učitelé mohou podle potřeby vytvářet pracovní listy, testy a součásti lekcí, zatímco platforma přizpůsobuje výuku různým stylům učení. Poskytuje také cílenou podporu, která pomáhá studentům překonávat překážky, a to vše při zachování plynulého průběhu lekce.
Nejlepší funkce Education Copilot
- Vytvářejte výukové strategie přizpůsobené potřebám třídy
- Vytvářejte pracovní listy, kvízy a doplňkové materiály okamžitě
- Dynamicky upravujte plány výuky na základě zpětné vazby od studentů
- Přizpůsobte vysvětlení tak, aby vyhovovala různým stylům učení
- Poskytněte cílené nástroje pro pomoc studentům, kteří mají potíže
Omezení Education Copilot
- Vyžaduje ruční úpravy pro jemné doladění lekcí
- Platforma nefunguje dobře s dokumenty delšími než 20 stran nebo obsahujícími více než 15 000 slov.
Ceny Education Copilot
- Pro učitele: 9 $/měsíc
- Pro školy a školské obvody: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Education Copilot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že? Podle zprávy Světového ekonomického fóra o vzdělávání 4.0 mění AI podobu vzdělávání tím, že podporuje učitele automatizací úkolů, čímž jim poskytuje více času na práci se studenty. Zdokonaluje hodnocení a nabízí informace v reálném čase, které pomáhají vylepšovat výukové strategie.
11. Learnt.ai (nejlepší pro vytváření personalizovaných vzdělávacích plánů a sledování pokroku studentů)
Learnt.ai personalizuje plánování výuky a vytváří učební plány přizpůsobené výkonnosti každého studenta. Nabízí automatizovaná hodnocení, která sledují pokrok studentů v průběhu času a poskytují cílené zásahy.
Systém prediktivní analýzy této platformy pomáhá učitelům předvídat potíže s učením, což umožňuje vypracovat propracovanější výukové strategie. Díky kombinaci kvalitních plánů výuky s podrobnými zprávami o pokroku zajišťuje Learnt.ai, že jsou splněny cíle personalizovaného učení i celé skupiny.
Nejlepší funkce Learnt.ai
- Vytvářejte individuální učební plány přizpůsobené výkonnosti studentů
- Sledujte pokrok studentů pomocí analýzy v reálném čase a adaptivních hodnocení
- Identifikujte mezery ve znalostech a doporučte cílené strategie nápravy
- Dynamicky přizpůsobujte složitost obsahu na základě pokroku ve výuce
- Získejte automatizované informace pro zdokonalení plánů výuky a metod výuky
Omezení Learnt.ai
- Složité požadavky na ochranu osobních údajů při sledování výkonnosti studentů
- Potíže s porozuměním složitým kontextům, což vede k možným nesprávným interpretacím nebo nepřesnostem při generování obsahu
Ceny Learnt.ai
- Zdarma
- Základní balíček: 6 $/měsíc
- Základní balíček: 9 $/měsíc
- Professional: 39 $/měsíc
Hodnocení a recenze Learnt.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: První veřejnou školou v Americe byla Boston Latin School, založená v roce 1635. Dodnes patří k nejprestižnějším školám v USA.
Plánování výuky na vyšší úrovni s ClickUp
Příprava výuky je nezbytný, ale časově náročný úkol, který vyžaduje rovnováhu mezi kreativitou, strukturou a přizpůsobivostí. Nástroje využívající umělou inteligenci pomáhají pedagogům zvyšovat kvalitu výuky a šetřit drahocenný čas – a to vše bez omezení zapojení studentů nebo personalizace.
Mezi mnoha dostupnými řešeními nabízí ClickUp komplexní přístup k plánování výuky. ClickUp je více než jen správce úkolů – integruje plánování výuky založené na umělé inteligenci, plynulou spolupráci a strukturovanou organizaci do jediného výkonného pracovního prostoru.
Pedagogové mohou okamžitě vytvářet plány výuky, rozdělit je na konkrétní úkoly a spravovat své rozvrhy – to vše na jednom místě.
