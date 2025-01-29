10 nejlepších alternativ a konkurentů Logseq v roce 2025

Správné řízení znalostí je základem fungování světa. Při správě vlastních projektů potřebujete poznámky a nástroje pro vytváření osnov, abyste měli své myšlenky v pořádku. To je obzvláště důležité při práci v týmu, protože robustní funkce pro pořizování poznámek pomáhají udržet všechny členy týmu na stejné vlně v rámci jednotlivých projektů i napříč nimi.
Právě zde přichází Logseq pro mnoho individuálních a firemních uživatelů. Pokud Logseq neodpovídá vašim myšlenkovým procesům nebo obchodním operacím, je čas prozkoumat nejlepší alternativy Logseq v roce 2024. Tento článek uvádí deset vysoce výkonných alternativ Logseq, ze kterých si můžete vybrat.
Co je Logseq?
Logseq je open-source platforma pro správu znalostí, která uživatelům pomáhá pořizovat a ukládat poznámky, shromažďovat různé typy informací a tyto informace organizovat.
Platforma je integrována s různými pluginy, takže se přizpůsobí vašim pracovním procesům nebo technologickému vybavení vaší společnosti, a funguje dobře jak jako nástroj pro správu úkolů, tak jako nástroj pro správu znalostí.
Uživatelé mají Logseq rádi, protože je zdarma a klade důraz na soukromí uživatelů. Logseq má však vážná omezení. Neexistuje žádná mobilní aplikace, takže uživatelé, kteří potřebují dělat poznámky na cestách, mají smůlu. Uživatelé také nemohou v Logseq spolupracovat, což z něj dělá nástroj, se kterým se těžko pracuje, pokud potřebujete sdílet nápady s týmem nebo budovat znalostní zdroj pro celou organizaci.
Zatímco jeho open-source konstrukční přístup ho učinil populárním v oblasti správy znalostí, dnešní alternativy Logseq nabízejí mnohem více, pokud jde o nástroje pro spolupráci, mobilní použití a snadné používání.
Co byste měli hledat v alternativách Logseq?
Logseq má řadu předností, které byste si neměli nechat ujít, proto hledejte alternativy Logseq, které nabízejí stejné funkce. Zároveň budete chtít řešit hlavní slabiny platformy, jako jsou její známé problémy s výkonem a omezená spolupráce a mobilní funkčnost. Při hledání náhradní aplikace pro pořizování poznámek nebo správu znalostí upřednostněte tyto nezbytné funkce:
- Snadné použití: Především si vyberte aplikaci pro psaní poznámek, která se snadno používá. Klíčové jsou jednoduché rozhraní, univerzální nástroje pro různé způsoby tvorby nápadů a jednoduché organizační struktury.
- Správa úkolů: Profesionální i osobní uživatelé pracují nejlépe, když si mohou zapisovat své úkoly. Hledejte software, který vám umožní přeměnit body v seznamu na úkoly.
- Funkce umělé inteligence (AI): AI posiluje pořizování poznámek tím, že vám pomáhá s brainstormingem, vytváří intuitivní struktury a doporučuje souvislosti. Prozkoumejte, jak různé nástroje využívají AI ke zlepšení správy znalostí.
- Možnosti psaní: Pokud rádi zapisujete své myšlenky, zvolte nástroje pro psaní poznámek, které dokážou snadno a přesně převést rukopis na text.
- Možnosti spolupráce: Přechod na nástroje pro pořizování poznámek, které usnadňují skupinovou práci, komunikaci a sdílení nápadů. To poslední, co chcete, je, aby vaše znalosti zůstaly izolované v jednom programu.
10 nejlepších alternativ Logseq, které můžete použít
Přesun poznámek a procesů z jednoho programu do druhého je náročná záležitost. Shrnuli jsme silné a slabé stránky některých z nejpopulárnějších alternativ Logseq, abyste si mohli vybrat svou oblíbenou a přesun provést pouze jednou.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro správu znalostí, úkolů a projektů. Můžete si dělat poznámky pomocí šablon pro psaní poznámek, reorganizovat své poznámky do souvislých osnov a plánů a sdílet své nápady s ostatními.
Začíná to s ClickUp Docs, kde můžete vytvářet dokumenty a wiki se vnořenými stránkami. Můžete také vytvářet stručné plány, ponořit se do specializovaných znalostí a vytvářet produkty na základě svých nashromážděných znalostí.
Pro tvorbu nápadů urychlují intuitivní nástroje AI proces zaznamenávání myšlenek na papír. Poté poznámky vylepšete a přeskupte do robustního znalostního centra pomocí softwaru a šablon znalostní báze ClickUp, abyste své nápady uspořádali.
Nástroje pro správu úkolů ClickUp vám umožní proměnit vaše nápady v činy. Můžete vytvářet tabule úkolů, jedním kliknutím je převést na Ganttovy diagramy a přiřadit úkoly sobě nebo svým kolegům. Díky jednoduchým časovým osám, komentářům a nástrojům pro zaznamenávání času můžete při práci udržovat přehled o správě pracovního postupu.
Ať už jste spisovatel, marketér nebo manažer, intuitivní software pro správu znalostí usnadňuje komunikaci nápadů a plnění úkolů. Místo pouhého ukládání znalostí vám ClickUp umožňuje přeměnit je na cenný zdroj pro budoucí projekty a pracovní postupy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Desítky různých šablon a zobrazení pro uspořádání vašich myšlenek, propojení poznámek a vytvoření znalostní báze nebo wiki pouhými několika kliknutími.
- Funkce pro psaní poznámek a správu úkolů založené na umělé inteligenci pro produktivnější tvorbu
- Nástroje pro spolupráci, které umožňují sdílet komentáře, označovat dokumenty a přiřazovat úkoly související s psaním.
- Tisíce integrací, které vám pomohou maximálně využít vaši znalostní bázi
Omezení ClickUp
- Mnoho funkcí a ovládacích prvků vytváří pro nové uživatele určitou náročnost při osvojování si programu.
- Některé zobrazení zatím nejsou v mobilní aplikaci dostupné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Obsidian
Obsidian je robustní aplikace pro pořizování poznámek s univerzálními funkcemi pro správu a organizaci znalostí. Aplikace podporuje některé pluginy a nabízí různé motivy uživatelského rozhraní (UI) na výběr.
Uživatelé mohou propojit své poznámky do sítě nápadů, faktů a procesů pro obousměrné myšlení a snadné sdílení znalostí napříč aplikacemi. Obsidian je populární nástroj známý jako aplikace druhého mozku, s komunitou Discord s více než 50 000 členy, kteří rádi diskutují o různých strategiích a aplikacích.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Podpora Markdown
- Externí synchronizace pro zálohování a kontrolu
- Široká škála oficiálně vyrobených a komunitou vytvořených pluginů pro vytváření poznámek
Omezení Obsidianu
- Naučit se je používat může být náročné.
- Aplikace má mnoho stejných omezení jako jiné aplikace pro psaní v jazyce Markdown.
Ceny Obsidianu
- Osobní: Zdarma
- Komerční: 50 $/rok za uživatelskou licenci
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (21 recenzí)
3. Notion
Notion je oblíbená aplikace typu „druhý mozek“ díky svým univerzálním možnostem volného formátu. Organizační schéma aplikace zahrnuje databáze nebo vnořená pole a bloky informací. Uživatelé mohou měnit zobrazení databáze, používat je v různých kontextech a obousměrně propojovat libovolná pole nebo detaily.
Notion nabízí tisíce šablon pro různé případy použití a způsoby uvažování a může obsahovat různé typy médií, včetně textu, videí a úkolů.
Nejlepší funkce Notion
- Jednoduché, ale výkonné uživatelské rozhraní
- Obousměrné zpětné odkazy pro snadné vytváření a vyhledávání
- Notion AI, výkonný asistent pro psaní
Omezení Notion
- Konstrukce bez kódu vytváří velmi strmou křivku učení.
- Aplikace může být pro začátečníky příliš složitá.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
4. Standardní poznámky
Standard Notes je open-source aplikace pro pořizování poznámek. Stejně jako Logseq klade aplikace důraz na soukromí a využívá komplexní šifrování a dvoufaktorové ověřování. Uživatelé mohou vytvářet poznámky s bohatými funkcemi a soubory v prostém textu, přistupovat k poznámkám offline a exportovat svá data. Různé tarify nabízejí robustnější formáty a funkce pro pořizování poznámek.
Nejlepší funkce Standard Notes
- Šifrování XChaCha20-Poly1305 pro ochranu citlivých poznámek
- Synchronizace v reálném čase napříč více zařízeními pro správu projektů
- Možnost zálohování poznámek v prostých textových souborech
- Funkce označování, hvězdičkování a připínání v bezplatném tarifu
Omezení Standard Notes
- Některé funkce pro pořizování poznámek jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
- Navigace v rozhraní vyžaduje mnoho kliknutí.
Ceny Standard Notes
- Standard: Zdarma
- Produktivita: 90 $/rok
- Profesionální: 120 $/rok
Hodnocení a recenze Standard Notes:
- G2: 3,9/5 (12 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (11 recenzí)
5. Roam
Roam Research je aplikace typu „druhý mozek“, která obousměrně propojuje informace pro snadné vyhledávání a organizování.
Aplikace zahrnuje podporu Markdown, stejně jako mnoho alternativ Logseq, a poznámky Markdown mají podobné nástroje a funkce. Roam funguje především jako osobní znalostní báze, nikoli jako nástroj pro týmy nebo organizace. Uživatelé si mohou přizpůsobit své motivy a přidávat úkoly do svých poznámek, přičemž informace jsou ukládány v cloudu.
Nejlepší funkce Roam
- Snadné obousměrné odkazy pro propojení myšlenek a nápadů
- Hierarchické uspořádání poznámek pro snadnou reorganizaci a remixování
- Velmi jednoduché rozhraní
Omezení Roam
- Možnosti spolupráce jsou minimální.
- Možnosti integrace jsou omezené.
- Podpora je drahá a vyžaduje pětiletý závazek.
Ceny Roam
- Pro: 15 $/měsíc nebo 165 $/rok
- Believer: 500 $/5 let
Hodnocení a recenze Roam
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (17 recenzí)
6. Evernote
Evernote je oblíbená aplikace pro pořizování poznámek, která uživatelům umožňuje ukládat textové poznámky, obrázky a další média. Tato aplikace s volným formátem zahrnuje funkce pro ruční psaní, organizaci ve stylu poznámkového bloku a nástroje pro ukládání a organizaci informací z webu.
Evernote je již řadu let oblíbenou aplikací pro pořizování poznámek, zejména pro osobní uživatele. Můžete vytvářet seznamy úkolů, projekty a tabule nápadů a dokonce nahrávat zvukové poznámky. Aplikace se snadno prohledává a její vyhledávací nástroj dokáže rozpoznat slova v obrázcích, přílohách a rukopisech, aby snadno konsolidoval relevantní informace.
Nejlepší funkce Evernote
- Možnost ukládat a vyhledávat informace v obrázcích, textech, zvukových poznámkách, rukopisech a dalších formátech.
- Offline přístupnost
- Snadno použitelný nástroj pro pořizování digitálních poznámek a jejich organizování
- Možnost použití jako vlastní textový editor a aplikace pro správu úkolů
Omezení Evernote
- Sdílení poznámek mimo Evernote je komplikované
- Aplikace má méně funkcí než srovnatelné nástroje, zejména ve verzi zdarma.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
- Evernote Teams: 24,99 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 100 recenzí)
7. Workflowy
Workflowy je oblíbený nástroj pro správu projektů pro týmy a firmy, které musí sdílet nápady a jednat na jejich základě. Informace můžete ukládat do osnov a stromových struktur. Nástroj může v placených tarifech obsahovat neomezený počet vnořených seznamů a má snadno použitelné funkce zvýrazňování, filtrování a vyhledávání. Uživatelé mohou také exportovat zálohy do Dropboxu a přistupovat k Workflowy v systémech Windows, Mac a Linux.
Nejlepší funkce Workflowy
- Snadné vytváření osnov a vnořené nástroje pro efektivní pořizování poznámek
- Možnost používat Workflowy jako jednoduchý nástroj pro správu úkolů
- Nástroje pro spolupráci, které jsou součástí softwaru
- Minimalistické rozhraní pro práci bez rušivých vlivů
Omezení Workflowy
- Přesun poznámek na nové místo může být obtížný
- Možnosti formátování a designu jsou omezené.
- K obejití měsíčního limitu odrážek jsou nutné doporučení.
Ceny Workflowy
- Základní: zdarma
- Workflowy Pro: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Workflowy
- G2: 4,4/5 (22 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (12 recenzí)
8. Joplin
Joplin je jednoduchá aplikace pro pořizování poznámek, která je snadná pro začátečníky a nabízí složitější funkce pro zkušené uživatele digitálních poznámek. Tento open-source program je kompatibilní s desítkami pluginů pro snadné sdílení poznámek a integraci napříč různými nástroji, má aktivní komunitu a nabízí end-to-end šifrování pro velmi bezpečné poznámky.
Nejlepší funkce Joplinu
- Robustní zabezpečení poznámek
- Snadný import z Microsoft OneNote a Evernote do Joplinu
- Nástroje pro sdílení poznámek
- Nástroje pro webové výstřižky pro snadné pořizování poznámek
- Prostředí pro psaní bez rušivých vlivů
Omezení Joplinu
- Velikostní omezení bezplatného tarifu jsou restriktivní.
- Aplikace má méně funkcí než jiné nástroje pro pořizování poznámek.
Ceny Joplin
- Základní: 2,99 €/měsíc
- Pro: 5,99 €/měsíc
- Týmy: 7,99 €/měsíc
Hodnocení a recenze Joplin
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Supernotes
Supernotes je jedinečná aplikace pro pořizování poznámek, která ukládá poznámky jako jednoduché kartičky namísto souborů nebo složek pro prohlížení a organizování informací. Rozhraní je uživatelsky přívětivé a reorganizace a označování kartiček pro různé projekty nebo poznámky k přípravě na zkoušky je snadné.
Uživatelé mohou sdílet karty, zvát další uživatele do svých poznámkových karet a pracovat se svými poznámkami offline. Aplikace obsahuje funkce, které nejsou k dispozici u jiných nástrojů, jako je kalendář s teplotní mapou pro sledování pracovních návyků, sbírka myšlenek pro rychlé poznámky na cestách a vizuální obousměrné propojení. Supernotes je skvělý pro uživatele, kteří nemají rádi jiné populární nástroje pro pořizování poznámek.
Nejlepší funkce Supernotes
- Několik organizačních nástrojů a formátů, jako je vnoření více nadřazených prvků, kalendáře a zobrazení poznámek ve formátu broadsheet.
- Synchronizace více zařízení a offline přístup
- Snadno použitelné nástroje pro správu úkolů
Omezení Supernotes
- Vývoj a vydávání nových funkcí probíhá pomalu.
- Bezplatná verze umožňuje pouze 100 karet.
Ceny Supernotes
- Starter: zdarma
- Neomezený: 8 £/měsíc
Hodnocení a recenze Supernotes
- G2: Žádné recenze
- Capterra: N/A
10. Foam
Foam je bezplatná aplikace s otevřeným zdrojovým kódem pro správu osobních znalostí, která k publikování poznámek využívá Visual Studio a GitHub. Uživatelé si mohou vytvořit pracovní prostor Foam a vyvinout sérii dokumentů Markdown, z nichž každý pokrývá jedno téma.
Platforma zahrnuje grafické vizualizace pro zpětné propojování a propojování témat. Foam byl inspirován Roam Research, takže můžete očekávat určité podobnosti. Můžete sdílet obsah, přistupovat k němu na různých zařízeních a publikovat jej na GitHub Pages.
Nejlepší funkce Foam
- Poznámky, které se propojují a vytvářejí organizační schéma ve stylu druhého mozku
- Možnost automatického doplňování poznámek pomocí Wikilinks
- Nástroje pro spolupráci
Omezení pěny
- Foam vyžaduje účet GitHub a znalost platformy.
- Aplikace není uživatelsky přívětivá pro osobní a profesionální uživatele, kteří hledají jednoduché rozhraní.
Ceny pěny
- Bezplatné a ve vývoji
Hodnocení a recenze pěny
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Vytvářejte lepší poznámky, osnovy a znalostní báze v ClickUp
Nespoléhejte se pouze na svůj mozek – vytvořte si druhý mozek pomocí aplikací pro pořizování poznámek a správu znalostí s bohatými funkcemi. Dnešní aplikace pro pořizování poznámek jsou univerzální, takže můžete psát poznámky, ukládat informace a vyvolávat podrobnosti jakýmkoli způsobem, který vyhovuje vašim myšlenkovým procesům.
A s ClickUpem můžete dělat víc než jen psát tužkou na papír. Začněte brainstorming s šablonami a nástroji AI, rekonstruujte své poznámky pomocí karet a obousměrných odkazů a uchovávejte znalosti své organizace v živé databázi, kterou může používat každý. Proměňte své poznámky v úkoly, nápady na projekty a obsah s bezplatným účtem ClickUp ještě dnes a uvidíte, kam vás vaše myšlenky zavedou.