10 nejlepších alternativ a konkurentů OBS v roce 2025

Video je klíčovým prvkem každé strategie obchodní komunikace. Možná budete chtít sdílet a nahrávat svou obrazovku, abyste ukázali pracovní procesy, vytvořili užitečné návody a zdroje pro zákazníky nebo posílili znalostní základnu vaší organizace.
Nebo jsou možná videa součástí vašeho hlavního produktu a skvělý software pro nahrávání videa je nezbytný pro vaše podnikání, kanál YouTube nebo koníček v oblasti živého vysílání.
Open Broadcast Software (OBS) je oblíbenou volbou pro živé vysílání a nahrávání her, ale má mnoho složitých funkcí a strmou křivku učení, což ho pro mnoho uživatelů činí nepraktickým. Existují desítky alternativ OBS, které nabízejí rozhraní přátelštější pro začátečníky, rychlejší osvojení a snazší vstup do živého vysílání.
V tomto průvodci se podíváme na deset nejlepších alternativ OBS v roce 2024, abyste mohli porovnat jejich funkce a najít tu správnou pro vás.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších alternativ OBS Studio v roce 2024, které nabízejí uživatelsky přívětivé rozhraní, vysoce kvalitní nahrávání a plynulé živé vysílání pro všechny úrovně dovedností:
- ClickUp: Nejlepší pro nahrávání obrazovky
- Camtasia: Nejlepší pro vytváření výukových videí
- Streann Studio: Nejlepší pro vytváření a sdílení živých videí online
- XSplit: Nejlepší pro živé streamy ve vysoké kvalitě
- Wave. video: Nejlepší pro vytváření a sdílení poutavých videí online
- Wirecast: Nejlepší pro přizpůsobitelné a interaktivní živé přenosy ve vysoké kvalitě
- Bandicam: Nejlepší pro vytváření profesionálně vypadajících videí
- Lightstream: Nejlepší pro vytváření působivějších živých streamů pro firmy, podcastery, moderátory talk show a hráče na konzolích.
- ScreenPal: Nejlepší pro nahrávání tutoriálů, ukázek a webkamer
- Flutin: Nejlepší pro multistreaming živých videí
Co jsou alternativy OBS?
Alternativy k OBS jsou softwarové možnosti pro nahrávání her a živé vysílání, které mají mnoho stejných funkcí a schopností jako OBS. Tyto alternativní programy mohou poskytovat pracovní postupy, podporu a funkce, které lépe vyhovují vašim potřebám.
Software pro živé vysílání a nahrávání dokáže zaznamenat výstup z vaší obrazovky a vy můžete natáčet sami sebe, abyste vytvořili záznam svých reakcí v reálném čase. Program by měl také nabízet nástroje pro úpravy a dokončování, abyste mohli vytvořit propracované finální video pro zveřejnění nebo sdílení.
Vysoce kvalitní alternativy OBS poskytují stejné základní funkce nahrávání a úprav, ale zároveň zlepšují uživatelský komfort, zachovávají kvalitu videa a nabízejí platformu, která je vhodnější pro začátečníky. Nejlepší alternativa OBS pro vás je ta, která odpovídá vašemu pracovnímu postupu, rozpočtu a zkušenostem.
Co byste měli hledat v alternativách OBS?
Různé softwarové možnosti mohou poskytovat nesčetné množství funkcí, nástrojů, šířky pásma a cen. Než se začnete zabývat alternativami OBS, rozhodněte se, co je pro vás nejdůležitější. Při hledání správné náhrady OBS se zaměřte na tyto požadavky:
- Možnosti nahrávání na dvou obrazovkách: Software by vám měl umožnit snadné nahrávání obrazovky, sebe sama nebo obojího. V ideálním případě bude software podporovat více platforem současně.
- Tabule a nástroje pro úpravy: Základní funkce pro úpravy jsou nutností. Alternativy k OBS by měly mít minimálně nástroje pro střih a úpravy videa a zvuku a zahrnovat funkce pro zvýrazňování a software pro tabule.
- Žádné vodoznaky ani omezující časové limity: Některé freemium softwary přidávají při exportu záznamu vodoznaky, jiné omezují délku jednotlivých videí. Hledejte programy pro nahrávání obrazovky bez vodoznaků a rušivých překryvů.
- Snadné použití: OBS má mnoho funkcí, ale pro mnoho uživatelů je příliš složitý. Dobré alternativy OBS mají intuitivní rozhraní, které noví uživatelé snadno pochopí, včetně možností živého streamování, které zjednodušují export obsahu pro nahrání na oblíbené platformy.
- Vysoce kvalitní video a audio: Křišťálově čisté soubory jsou pro vaši značku a kanál nezbytné. Vyberte si software, který nešetří na kvalitě a nabízí vícestopé nahrávání zvuku.
10 nejlepších alternativ k OBS Studio
Znalost nejpopulárnějších možností na trhu vám pomůže vybrat nejlepší alternativy OBS v roce 2024. Náš seznam softwaru pro živé vysílání a nahrávání obrazovky podrobně popisuje výhody a nevýhody, ceny a recenze deseti nejlepších dostupných alternativ OBS.
1. ClickUp: Nejlepší pro nahrávání obrazovky
Úspěšné video kanály vyžadují více než jen skvělé záběry. All-in-one software pro správu projektů a produkci videa ClickUp vám pomůže vytvářet, upravovat a publikovat vaše videa.
S ClickUp Clips můžete nahrávat obrazovku, přidávat zvuk z mikrofonu a sdílet videoklipy pomocí odkazu. Poté můžete snadno vytvářet zprávy, brainstormovat nápady a okamžitě komunikovat se svými mezifunkčními týmy.
Pro větší pohodlí použijte rozšíření ClickUp pro Chrome pro nahrávání obrazovky pro zprávy a produkční záběry, začněte efektivněji brainstormovat a vymýšlet nápady pomocí našich šablon storyboardů v platformě a použijte zobrazení projektového managementu k přiřazení úkolů v rámci každého produkčního projektu. Můžete dokonce vytvářet a revidovat interní pracovní postupy pomocí šablon SOP, které pomáhají všem rychleji dokončit jejich produkční úkoly.
Jste připraveni vyzkoušet nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence (AI)? Začněte prozkoumávat své možnosti a pomocí ClickUp navádějte svou AI k generování podnětů, pokynů pro branding a všeho ostatního, co potřebujete k nahrávání videonávodů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Profesionální kvalita videa a zvuku
- Žádná časová omezení ani vodoznaky na vašich nahrávkách obrazovky
- Snadné sdílení obsahu prostřednictvím zabezpečených odkazů
- Integrace s kompletním softwarem pro správu projektů pro rychlejší a soudržnější produkční plány
- Lehký program pro nahrávání obrazovky, který nezpůsobuje zpoždění obrazovky počítače.
Omezení ClickUp
- Plány Free Forever mají pouze 100 MB úložného prostoru.
- Množství funkcí může být pro uživatele, kteří s produkcí videa teprve začínají, náročné na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Camtasia: Nejlepší pro vytváření výukových videí
Video sděluje mnoho informací jasněji než samotný text. Camtasia může učinit záznamy obrazovky a videozáznamy poznámek součástí vaší interní komunikace a školicích strategií.
Tento všestranný software je ideální pro začátečníky a nabízí funkce pro snadné nahrávání, úpravy a efekty. Tuto alternativu k OBS Studio můžete použít k nahrávání surového záznamu, jeho úpravám a okamžitému nahrání na YouTube, intranety a další platformy.
Nejlepší funkce Camtasia
- Komplexní funkce pro stříhání, ořezávání, přesouvání a přehrávání záznamů
- Knihovna bezplatných efektů
- Snadný proces nahrávání na Vimeo, YouTube a další platformy
- Jednoduchý software pro streamování, který je ideální pro začátečníky.
Omezení Camtasia
- Aktualizace mohou být náhlé a rušivé.
- Zpracování videa je pomalé
Ceny Camtasia
- Individuální předplatné: 179,88 $/rok
- Trvalá licence: 299,99 $ (jednorázově)
Hodnocení a recenze Camtasia
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
3. Streann Studio: Nejlepší pro vytváření a sdílení živých videí online
Streann Studio je komplexní software založený na prohlížeči pro vytváření živých videí a streamů na populárních platformách. Snadno použitelný ovládací panel usnadňuje nahrávání a obsahuje dokonce i nástroje pro živé úpravy a design, díky kterým můžete své živé streamy přizpůsobovat za běhu.
Streann Studio také nabízí možnosti předem nahraného videa, editace a publikování. Je to vynikající volba pro influencery a streamery her, kteří musí spolehlivě vytvářet vizuálně atraktivní videa.
Nejlepší funkce Streann Studio
- Možnosti přímého streamování pro YouTube, Facebook a Twitch
- Funkce sdílení obrazovky
- Snadné nahrávání zvuku a videa
- Vysoce kvalitní video s nástroji pro živé efekty
Omezení Streann Studio
- Vkládá vodoznak v rámci bezplatného tarifu
- Omezuje počet hostů, a to i u prémiových tarifů.
- Omezuje streamování v rámci bezplatného tarifu
Ceny Streann Studio
- Základní: zdarma
- Stříbrný: 19 $/měsíc nebo 150 $/rok
- Gold: 29 $/měsíc nebo 230 $/rok
- Platinum: 99 $/měsíc nebo 950 $/rok
- Prosumer (5 licencí): 395 $/měsíc nebo 3 950 $/rok
Hodnocení a recenze Streann Studio
- G2: 4,8/5 (2 recenze)
- Capterra: Žádné recenze
4. XSplit: Nejlepší pro živé přenosy ve vysoké kvalitě
XSplit Broadcaster je výkonný nástroj v oblasti živého streamování a hraní her. Nabízí komplexní snímání obrazovky, včetně funkcí nahrávání hovorů přes Zoom a Discord. Umí streamovat videa na hlavní platformy pomocí nativních pluginů a současně nahrávat více video a audio výstupů.
XSplit také nabízí funkce a efekty pro pořádání virtuálních sendvičů, včetně možnosti přizpůsobit obrazovky s poděkováním a nepřítomností, aby se představili patroni a dárci.
Nejlepší funkce XSplit
- Efekty pro dynamické virtuální události a živé přenosy
- Možnosti přizpůsobení pro streamovací platformy, výstupy a úpravy
- Animace, efekty a nástroje pro úpravy v výkonném rozhraní
Omezení XSplit
- Má vysokou úroveň složitosti srovnatelnou s OBS.
- Při streamování využívá velkou část výpočetního výkonu.
Ceny XSplit
- VCam Premium: 30 $/rok
- Broadcaster Premium: 60 $/rok
- Prémiový balíček: 70 $/rok
Hodnocení a recenze XSplit
- G2: 3,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
5. Wave. video: Nejlepší pro vytváření a sdílení poutavých videí online
Wave. video nabízí spoustu funkcí vhodných pro začátečníky pro živé vysílání a vytváření poutavých videí. Rozhraní je snadno ovladatelné a obsahuje nástroje pro efekty, vlastní rozvržení a úpravy, včetně klávesových zkratek pro pokročilé uživatele. Funkce živého vysílání Wave. video jsou všechny webové, takže není nutné žádné stahování, a umožňují multistreaming na více kanálech.
Nejlepší funkce Wave.video
- Jednoduché nástroje pro úpravy a efekty
- Snadné možnosti hostování hostů
- Webový hosting a editace
- Knihovna zvukových efektů, obrázků a videoklipů
Omezení Wave. video
- Významná omezení bezplatných tarifů
- Příležitostné zpoždění videa nebo zvuku
- Někdy pomalý provoz
Ceny Wave. video
- Zdarma
- Streamer: 16 $/měsíc
- Tvůrce: 24 $/měsíc
- Podnikání: 48 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wave. video
- G2: 4,6/5 (80 recenzí)
- Capterra: 4,6 (370+ recenzí)
6. Wirecast: Nejlepší pro přizpůsobitelné a interaktivní živé streamy ve vysoké kvalitě
Wirecast je profesionální platforma pro živé vysílání a úpravu videa. Nabízí komplexní funkce pro nahrávání a úpravu zvuku, včetně vícestopého nahrávání a mixování přímo v platformě. Můžete připojit neomezený počet zdrojů (včetně nahrávání z webové kamery), namixovat do videa až osm zvukových stop a používat standardní ovládací prvky a funkce pro úpravy. Tento software umožňuje vytvářet velmi poutavé a interaktivní živé přenosy.
Nejlepší funkce Wirecast
- Zvládá složité audio streamy a požadavky
- Usnadňuje živé vysílání na hlavních platformách
- Nabízí peer-to-peer konference pro akce a podcasty.
Omezení Wirecastu
- Různé funkce činí platformu komplexní.
- Standardní plán umožňuje pouze dva hosty.
- Ceny mohou být pro začátečníky vysoké.
Ceny Wirecast
- Wirecast Studio: 35 $/měsíc
- Wirecast Pro: 46 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wirecast
- G2: 4,2/5 (36 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (14 recenzí)
7. Bandicam: Nejlepší pro vytváření profesionálně vypadajících videí
Další alternativou k OBS je Bandicam, nástroj pro nahrávání obrazovky vhodný pro začátečníky, který se snadno používá od začátku do konce. Můžete pořizovat snímky obrazovky, nahrávat obrazovku a přidávat video a zvuk z webové kamery nebo mikrofonu.
Jedná se o jednoduchý, minimalistický nástroj, který nabízí vše, co potřebujete k zachycení, zvýraznění a anotování svých nahrávek. Vytvářejte profesionálně vypadající videa pro YouTube nebo interní školení pro snadnou komunikaci.
Nejlepší funkce Bandicamu
- Neuvěřitelně jednoduché funkce a nástroje
- Rozšířené možnosti nahrávání pro webináře a dlouhé události
- Nástroje pro kreslení a psaní v reálném čase pro výukové programy a návody
Omezení Bandicamu
- Bandicam je k dispozici pouze pro uživatele Microsoft Windows.
- Neobsahuje žádné pokročilé funkce pro úpravy.
Ceny Bandicam
- Jedna licence: 39,95 $ (jednorázově)
- Dvě licence: 59,96 $ (jednorázově)
Hodnocení a recenze Bandicamu
- G2: 4,4/5 (32 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
8. Lightstream: Nejlepší pro vytváření působivějších živých streamů pro firmy, podcastery, moderátory talk show a hráče na konzolích.
Lightstream je vysílací platforma pro živé streamování zvuku a videa. Funguje v cloudu, takže můžete snadno živě streamovat události z jakéhokoli místa. Prostřednictvím této platformy můžete vysílat na YouTube, Twitch a Facebook a nabízí integraci třetích stran pro pokročilé nástroje pro úpravy a interakci.
Video a audio nahrávky jsou ve vysoké kvalitě, a to i v mobilní verzi. Zkušení operátoři mohou snadno pozvat hosty, přizpůsobit video a streamovat přímo svým sledovatelům.
Nejlepší funkce Lightstream
- Neomezený počet hodin streamování
- Snadno použitelné rozhraní
- Pohodlné ovládání zcela v cloudu
- Nativní živé vysílání na YouTube a dalších významných platformách
Omezení Lightstream
- Cenová úroveň určuje počet snímků za sekundu (fps).
- Program omezuje počet hostů na jednu produkci.
Ceny Lightstream
- Hráč: 8–16 $/měsíc
- Tvůrce: 25–50 $/měsíc
Hodnocení a recenze Lightstream
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 5/5 (4 recenze)
9. ScreenPal: Nejlepší pro nahrávání tutoriálů, ukázek a webkamer
Pokud hledáte jednoduchý nástroj pro snímání obrazovky, který vám pomůže zaznamenávat a sdílet nápady, ScreenPal nabízí minimalistické a intuitivní rozhraní. Je k dispozici pro zařízení Windows, Mac a Chromebooky a k jeho používání nepotřebujete žádný účet.
Možná znáte ScreenPal pod jeho předchozím názvem Screencast-O-Matic. Pokud ano, aktuální verze stále nabízí stejné funkce, snadnou úpravu a bezplatné možnosti. Obsahuje všechny nástroje, které potřebujete k nahrávání základních tutoriálů a ukázek pro YouTube nebo interní firemní komunikaci.
Nejlepší funkce ScreenPal
- Zahrnuje několik nástrojů a produktů, jako je nahrávání obrazovky, editace videa, snímky obrazovky a tvorba příběhů.
- Nabízí převod řeči na text a převod obrázků na text pomocí umělé inteligence.
- Poskytuje knihovnu obrázků, hudby a videoklipů bez licenčních poplatků.
Omezení ScreenPal
- Příležitostné problémy s načítáním, které vyžadují přeinstalaci
- Nepředvídatelné pády během složitých projektů
Ceny ScreenPal
- Deluxe: 3 $/měsíc (ročně)
- Premier: 6 $/měsíc (ročně)
- Maximálně: 10 $/měsíc (ročně)
Hodnocení a recenze ScreenPal
- G2: 4,3/5 (80 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (57 recenzí)
10. Flutin: Nejlepší pro multistreaming živých videí
Flutin je webová platforma pro živé vysílání, která nabízí více než 30 destinací pro vysílání, včetně Instagramu. Hráči mohou hostovat multistreamové hraní her a tvůrci obsahu mohou hostit více hostů nebo nahrávat živé události. Můžete snadno přizpůsobit branding, přidat pozadí a přizpůsobit video. Multistreaming živých videí je s tímto studiem pro úpravu videa jednoduchý.
Nejlepší funkce Flutin
- Možnosti multistreamingu na několika populárních platformách
- Vysoce kvalitní výstup videa a zvuku
- Různé typy produkcí, včetně talk show, podcastů, webinářů a živých streamů
- Možnosti monetizace, včetně tipů, placených požadavků a prodeje vstupenek
Omezení Flutinu
- Příležitostné poruchy a zamrzání obrazovky
- Omezené možnosti platební brány pro monetizaci v rámci platformy
- Omezený počet hodin streamování, kanálů a hostů na obrazovce v závislosti na úrovni tarifu
Ceny Flutin
- Bezplatný tarif
- Základní: 12,50 $/měsíc (roční plán)
- Advance: 32,50 $/měsíc (roční plán)
- Agentura: 65,80 $/měsíc (roční plán)
Hodnocení a recenze Flutin
- G2: 4,6/5 (45 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (42 recenzí)
Vylepšete své živé vysílání a nahrávání videa pomocí moderních softwarových řešení
Díky robustním alternativám OBS se produkce videa a nahrávání obrazovky stanou plynulou součástí vašeho pracovního postupu. Vaše obsahy se zlepší a interní komunikace se zjednoduší, když budete mít k dispozici vysoce kvalitní nahrávání videa bez vodoznaku pouhým kliknutím.
Pomocí videa můžete rozvíjet svou značku a rozšiřovat své publikum pomocí praktických nástrojů a procesů pro spolupráci. Pokud hledáte funkce živého streamování a nahrávání videa integrované přímo do vašeho centra pro správu projektů, zvažte ClickUp. Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet a začněte tvořit ještě dnes.