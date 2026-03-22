Как да планирате виртуално събитие за стартиране на продажбите с голямо въздействие

Непопулярно мнение: Виртуалното събитие за стартиране на продажбите (SKO) всъщност може да бъде по-добро от това на живо.

Разбира се, ще ви липсват вечерните събирания с екипа и разговорите в коридорите. Но ще си спестите и логистиката по пътуването, конфликтите в графиците, търсенето на място и напрежението да съберете всичко в един ден.

Проблемът възниква, когато компаниите просто вземат програмата на офлайн събитието си и се опитват да я проведат през Zoom. Слушателите губят вниманието си след максимум 90 минути, докато лекторите се чувстват, сякаш говорят сами на себе си.

Провеждането на виртуално събитие за стартиране на продажбите с голямо въздействие изисква много планиране и стратегическа пътна карта. В този наръчник обхващаме всичко това.

Какво е виртуално събитие за стартиране на продажбите?

Виртуалното събитие за стартиране на продажбите е ежегодно онлайн събитие, на което координирате цялата си организация, отговорна за приходите (продажби, маркетинг, операции, инженеринг, продукти и ръководство), за предстоящата финансова година.

Това включва комуникиране на бизнес целите, споделяне на актуализации за продуктите или процесите, отбелязване на постигнатите успехи и обучение на членовете на екипа за нови инициативи.

Макар че целите са същите като при събитие на живо, изпълнението е много по-различно. Ето как се сравняват:

Aspect Виртуално събитие за стартиране на продажбите Лично събитие за стартиране на продажбите Режим Провежда се онлайн чрез платформи като Zoom, Teams или Hopin Провежда се в хотели, конферентни центрове или извън офиса с живи сцени и аудио-визуално оборудване Икономическа ефективност Висока; Плащате само за софтуера и гост-лекторите Ниска; Включва разходи за хотел, място, кетъринг, продукция и пътуване Продължителност 1–2 дни; сесии от 60–90 минути, за да се избегне умората 2–4 дни; пълни 8-часови срещи + сесии за общуване Достъпност По-лесно включване на глобални и отдалечени екипи от различни часови зони Участието може да бъде ограничено поради ограничения в бюджета за пътувания, проблеми с визите или конфликти в графиците Ангажираност на аудиторията Необходими са интерактивни инструменти като анкети, сесии с въпроси и отговори и упражнения за съвместна работа Естествената енергия от реакциите на живо, разговорите в коридорите и груповите дейности създава вълнение Предоставяне на съдържание Презентациите, демонстрациите и обученията могат да бъдат записвани и споделяни лесно за по-късно ползване. Съдържанието обикновено се предоставя само на живо Мащабируемост Лесно се мащабира, тъй като няма ограничения за капацитета на мястото или координация на пътуването Трудно е да се мащабира, тъй като с увеличаването на броя на участниците логистиката и разходите нарастват експоненциално Анализи Платформите за срещи помагат за проследяване на показателите за ангажираност, като присъствие, процент на участие и активност по време на сесията Няма много информация освен анкетите за присъствие и обратна връзка

🧠 Интересен факт: През 1927 г. Хърбърт Хувър участва в първата публична демонстрация на двупосочна видеоконференция. Използвайки масивна система от въртящи се дискове и неонови лампи, той се обърна от Вашингтон към аудитория в Ню Йорк. Въпреки че технически това беше виртуална среща, оборудването беше толкова голямо, че за неговото управление беше необходима цяла стая инженери.

Предимства на провеждането на SKO във виртуален формат

Когато са планирани правилно, виртуалните SKO предлагат същата стратегическа съгласуваност и обучителна стойност като личните SKO, заедно с няколко оперативни предимства:

По-икономично организиране: Виртуалните събития за стартиране на продажбите елиминират разходите за пътуване, хотели, наем на помещения и кетъринг. Можете да пренасочите тези средства към по-добро обучително съдържание, инструменти за подпомагане или допълнителни обучителни сесии

По-лесно за провеждане през цялата година: Тъй като виртуалните събития са по-лесни за организиране, компаниите могат да планират редовно по-кратки сесии за стартиране на продажбите, вместо да разчитат на едно голямо събитие за стартиране на продажбите веднъж годишно

По-малко прекъсвания на времето за продажби: Търговските представители спестяват часове, като се включват от дома си, вместо да пътуват. Това им дава повече време да се фокусират върху сделките, като същевременно продължават да участват във всяка дейност от дневния ред на срещата

По-добра видимост на ангажираността на участниците: Вградените аналитични инструменти, като анкети, проучвания и функции за въпроси и отговори, улесняват наблюдението на реакциите на участниците по време на сесиите и събирането на незабавна обратна връзка

Сесиите могат да бъдат прегледани отново: Можете лесно да записвате и съхранявате виртуални срещи, което позволява на търговските представители да прегледат отново ключовите сесии по-късно и помага на новоназначените служители да имат достъп до същото съдържание от старта – и всичко това без скъпа настройка

Лесно свързва разпръснатите търговски екипи: Виртуалните стартови срещи по продажбите събират отдалечените екипи, така че всеки да получи еднакви стратегии за продажби, актуална информация и обучение

📮 ClickUp Insight: Когато бяха попитани какво би направило AI агентите наистина полезни, най-честият отговор не беше скорост или мощност. Почти 40% от анкетираните заявиха, че се нуждаят от агент с перфектно разбиране на контекста на тяхната работа. Което има смисъл, защото повечето AI агенти се провалят, когато не разбират защо са взети решенията или как трябва да протича работата. Тъй като Super Agents запазват контекста, помнят минали решения и работят непрекъснато, те са в състояние да действат с много по-голяма надеждност от агентите, базирани на подсказки. Те работят въз основа на историята на работната среда, остават активни с развитието на работата и действат в рамките на ясни граници на разрешенията и одитни следи. Когато изкуственият интелект разбере задачата и я изпълни безопасно, най-накрая ще почувствате, че работите с виртуален колега, на когото наистина можете да разчитате.

Основни компоненти на виртуален старт на продажбите с голямо въздействие

За да проведете успешно виртуално събитие за стартиране на продажбите, трябва задължително да включите тези пет ключови компонента:

Ясни цели: Ръководството трябва да определи целта на събитието. Например, дали целта е да се стартира нова GTM инициатива, да се засили дисциплината в продажбения процес или да се подготвят търговските представители за пускането на нов продукт

Целева аудитория: Стартовите събития за продажбите често включват мениджъри по клиентски сметки, SDR, мениджъри и екипи за подкрепа. Ако знаете точно кои са участниците, ще можете да адаптирате съдържанието и цялостната програма

Добре структурирана програма: За да не превърнете виртуалното си събитие за стартиране на продажбите в поредната скучна среща, създайте програма, която балансира споделянето на знания с редовни почивки и енергични дейности. Участниците остават ангажирани, когато има свежи идеи и сесиите са подходящо разпределени

Подходящото съдържание: Виртуалните SKO-та работят само ако съдържанието се усвоява лесно и бързо. Използвайте кратки демонстрации, тестове и анкети вместо дълги, едностранни речи. Релевантността също е ключова – ако информацията не помага на търговците да сключват сделки, ангажираността ще се срине

Последователни последващи действия: Стартът трябва да бъде част от непрекъснати усилия за подпомагане. Затвърдете новите стратегии за продажби и продължете разговора след събитието, за да се уверите, че наученото наистина се запазва

🧠 Интересен факт: Думата „agenda “ произлиза от латинското agendum и буквално означава „неща, които трябва да се направят“. През Средновековието тя се отнасяла конкретно до религиозните задължения, които трябвало да се изпълняват ежедневно.

Как да планирате виртуално събитие за стартиране на продажбите (стъпка по стъпка)

Готови ли сте за същината на блога? Ето вашето ръководство за виртуално събитие за стартиране на продажбите, което включва всички стъпки и съвети за създаване на онлайн събитие с голямо въздействие:

Стъпка 1: Определете целта на вашето виртуално събитие за стартиране на продажбите

Успешният старт на продажбите вдъхновява, обучава и обединява екипа около обща стратегия за продажби.

Но използването на толкова общи цели за създаване на програма за SKO е твърде неясно. Трябва да определите конкретните резултати в продажбите, които искате да постигнете през предстоящата година.

За да направите това:

Анализирайте целите и предизвикателствата на компанията: Пускате ли нов продукт? Опитвате ли се да пробиете на нов пазар?

Оценете нуждите на екипа: Имат ли нужда от вдъхновение, за да постигнат амбициозните цели? Имат ли нужда от обучение за нови инструменти или процеси

Прегледайте последните резултати: Къде сделките зациклиха? Къде представителите срещнаха най-големи затруднения? Каква обратна връзка чувахте многократно

Включете ключовите заинтересовани страни: Попитайте ги какво очакват от събитието и какво би го направило наистина ценно

След като съберете тази информация, опишете целта си в едно-две изречения.

📌 Пример: „Тазгодишното събитие за стартиране на продажбите ще подготви екипа да продава новата ни продуктова линия с увереност и ще гарантира, че всички разбират актуализирания ни процес на продажби.”

Стъпка 2: Определете целевата си аудитория

След като сте определили целите си, сега избройте всички лица, които ще участват в това събитие – както лектори, така и участници.

В повечето случаи това включва вашия екип по продажбите – мениджъри по клиентски сметки, SDR, мениджъри по продажбите и ръководството на отдела по продажбите.

Въпреки това, много SKO включват и роли, които оказват влияние върху приходите, като подкрепа на продажбите, операции по приходите, успех на клиентите, продуктов маркетинг и ръководството.

Когато знаете точно кои лица ще присъстват, можете да съобразите дневния ред, съдържанието и форматите на сесиите с техните конкретни нужди. Не забравяйте да включите в списъка си гост-лектори, външни партньори и експерти от бранша.

Стъпка 3: Създайте дневния ред

Програмата на старта на продажбите се фокусира предимно върху три неща:

Дневен график

Какво ще научат участниците

Как да поддържате ангажираността на екипа от начало до край

Започнете с изброяване на основните събития за всеки ден.

Отбележете темата на сесията, водещия, основните изводи, ползите и продължителността. Поставете си за цел 4–5 сесии на ден, като всяка от тях да трае не повече от 40–50 минути.

Уверете се, че сесиите са планирани така, че всеки да има възможност да допринесе, а не само да слуша. Включете дейности, които насърчават участниците да взаимодействат помежду си.

След като програмата ви е готова, споделете я с всички предварително. Рекламирайте я чрез имейл, кратки клипове, чатовете на екипа ви или портала на компанията, за да създадете очакване. Това също помага за определяне на очакванията, така че членовете на екипа по продажбите да подготвят въпроси предварително.

💡 Съвет от професионалист: Изберете централна тема за цялата програма. Това гарантира, че цялото съдържание, стратегиите и тактиките за ангажираност са съобразени с една цел, което поддържа ентусиазма на участниците. Някои теми за програмата на виртуалното събитие за стартиране на продажбите, които можете да опитате: Ориентираност към клиента 2.0: Фокусира се върху преминаването от просто привличане към дългосрочно задържане и разширяване на клиентската база

Годината на изкуствения интелект: Повишете увереността на търговските представители, като използвате изкуствен интелект за съобщения, демонстрации и анализ на сделки

Следващият хоризонт: Идеално за утвърдени фирми, които пускат нова голяма продуктова категория или навлизат на нов глобален пазар

Стъпка 4: Подгответе и представете съдържанието

След като програмата е готова, фокусирайте се върху самото съдържание. В идеалния случай то трябва да бъде комбинация от различни формати и видове, като например:

Обучителни сесии за придобиване на нови умения за продажби

Обучителни сесии за запознаване на служителите с най-новите продукти или новини от компанията

Мотивационни сегменти , които да вдъхновят екипа

Дейности за сплотяване на екипа, които помагат на цялата търговска организация да се сближи

Направете съдържанието интерактивно, когато е възможно. Използвайте анкети на живо, сегменти с въпроси и отговори, стаи за дискусии или групови дискусии, за да ангажирате хората.

Също така е добра идея да създадете библиотека с ресурси за SKO. Запишете всички сесии и съберете материалите на едно място, за да може екипът да ги прегледа отново по всяко време.

По време на представянето на съдържанието използвайте примери от реалния живот и практични съвети, които екипът може да приложи веднага. Насърчавайте задаването на въпроси и обратната връзка през цялото време, за да се чувстват всички включени.

⭐ Бонус: Комбинирайте следните формати на съдържание във вашето виртуално събитие за стартиране на продажбите, за да поддържате висока енергия:

Ключови изказвания на ръководството

Подробно представяне на продуктите

Разбивка на реалните сделки

Семинари с ролеви игри

Истории за успеха на клиентите

Панелни дискусии

Лаборатории за съобщения

Карти за конкурентно състезание

Интерактивни викторини

Признание и награди

🔔 Напомняне: Много от събитията за стартиране на продажбите вече включват сесии за това как изкуственият интелект може да помогне на търговските представители да проучват потенциални клиенти, да персонализират контактите си и да анализират сделките по-бързо. Ако за първи път въвеждате продажби, задвижвани от изкуствен интелект, в екипа си, това кратко ръководство за използването на изкуствен интелект в продажбите ви показва как той се вписва в ежедневния работен процес на търговците. 👇

Рамки за програмата на виртуалното събитие за стартиране на продажбите, които можете да използвате

По-долу са представени три рамкови програми за виртуално събитие за стартиране на продажбите, които можете да адаптирате в зависимост от зрелостта на вашата компания, размера на екипа и глобалните часови зони:

1. Еднодневен интензивен курс

Този формат събира всичко в един енергичен ден. Идеален е, когато трябва бързо да координирате екипа си и имате натоварен график, който да спазвате.

Ето какво включва:

Основна реч на ръководството: Започнете събитието, като споделите визията на компанията, ключовите цели, целите за приходите и приоритетите за предстоящия период

Сесии за продукти: Обсъдете предстоящи пускания, важни актуализации на пътната карта, нови функции на продуктите и др.

Работни групи: Използвайте стаи за малки групи, за да симулирате разговори за опознаване

Награди: Поздравете най-добрите служители, отбележете значими сделки и споделете истории за успеха

✅ Най-подходящо за: Малки екипи или компании, които се нуждаят от бързо съгласуване.

2. Разпределение на няколко дни

Този формат разпределя събитието в по-кратки сесии, за да намали умората от гледане в екрана и да позволи по-добро усвояване на информацията.

Ето какво включва:

Ден за стратегия: Прегледайте резултатите от миналата година, обяснете целите за продажбите за предстоящата година, представете ключовите планове за пускане на пазара

Ден за обучение: Комуникирайте и провеждайте обучение по актуализирани послания, конкурентно позициониране, познания за продуктите и методики за продажби

Ден на екипа: Използвайте този ден за дейности за сплотяване на екипа, междуфункционални семинари или взаимно обучение

Истории на клиенти + награди: Завършете с истински истории за успеха на клиентите, за да покажете въздействието на вашата работа. Прегледайте представянето на отделните търговски представители и отпразнувайте успехите

✅ Най-подходящо за: Средни или глобални екипи, които се нуждаят от по-задълбочено обучение и по-добро темпо.

3. Програми, базирани на роли

За по-големите екипи по продажбите общата програма може да изглежда твърде обща. Програмите, разделени по роли, предлагат паралелни сесии, съобразени с конкретната роля или отдел на всеки член.

Ето какво включва:

Усъвършенстване на процеса на продажби: Специалистите по работа с клиенти се фокусират върху управлението на сложни сделки, изграждането на стабилни процеси на продажби и развиването на възможности през по-късните етапи на цикъла на продажбите

Лаборатории за съобщения на SDR: Ръководителите на продажбите се упражняват в позиционирането на продукта, писането на по-добри изходящи имейли и справянето с често срещани възражения

Стратегия за задържане на CSM: Обхванете най-добрите практики за успех на клиентите, тактики за подновяване и възможности за допълнителни продажби

Подробни технически анализи: Предлагайте техническо обучение, подробни анализи на продуктите и сесии за отстраняване на проблеми

✅ Най-подходящо за: По-големи търговски организации с множество роли, свързани с приходите

Стратегии за ангажираност, които правят виртуалното събитие за стартиране на продажбите енергизиращо

Ето няколко съвета как да поддържате интереса на членовете на екипа и да насърчите активното им участие във вашето виртуално събитие за стартиране на продажбите:

Насърчете слушателите да чатят на живо: Помолете членовете на екипа да напишат една дума, описваща най-голямата ни победа през миналото тримесечие, или да споделят най-важната информация за клиентите. Прочетете най-добрите отговори на живо, за да изтъкнете участниците

Работни групи за упражнения: Разделете участниците на малки групи (4–6 души) за ролеви игри с презентации или мозъчна атака за намиране на решения – максимум 10–15 минути, след което съберете всички за 5-минутно споделяне на резултатите.

Класации в реално време: Проследявайте отговорите на анкетите, участието в чата или резултатите от викторините на споделен екран. Награждавайте участниците с най-високи резултати с малки награди, като например ваучери за 25 долара

Организирайте приятелско състезание: Включете викторини за познания за продуктите, предизвикателства за изпращане на съобщения или кратки игри за продажби, в които екипите печелят точки по време на събитието. Можете дори да организирате виртуални ескейп стаи и виртуални бинго събития, за да ангажирате участниците

Използвайте кратки сесии: Повечето сесии трябва да са с продължителност между 20 и 40 минути. Виртуалната аудитория губи концентрация по време на дълги презентации

Включете конкретни примери за сключени сделки: Помолете най-добрите търговски представители да разкажат за скорошна успешна сделка. Слушането на примери от колеги често е по-полезно от теоретичното обучение

Сега нека разгледаме най-добрите платформи, на които да проведете следващата си виртуална среща за стартиране на продажбите:

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на виртуални SKO)

ClickUp е първото конвергентно AI работно пространство, което ви позволява да планирате, изпълните и проследите цялото си виртуално събитие за стартиране на продажбите на едно място — без да превключвате между раздели и разпръснати документи.

Използвайте го, за да съставите дневния ред, да разпределите подготвителната работа, да координирате в реално време и да измервате резултатите, докато изкуственият интелект се занимава с воденето на бележки.

Ето как да използвате този инструмент за управление на проекти стъпка по стъпка, за да проведете добре организирано виртуално събитие за стартиране на продажбите:

Създайте и планирайте графика на дневния ред на срещата

Планирайте реда на вашите виртуални събития за стартиране на продажбите, като използвате изгледа „Времева линия“ в ClickUp

Изгледът „Времева линия“ на ClickUp предоставя визуално оформление в стил Гант за програмата на вашата SKO. Всяка сесия (напр. „Основна реч на главния изпълнителен директор“) се показва като лента, която може да се плъзга, с точно определени часове за начало и край.

С помощта на този изглед можете:

Определете период за цялото събитие

Увеличете детайлите за всеки ден или час с помощта на бутоните плюс/минус

Плъзнете сесиите, за да коригирате времето на момента

Филтрирайте изгледа, за да покажете само вашите срещи или елементите за подготовка на лектора

Споделете линка за пряко предаване с мениджърите, за да получавате коментари в реално време

Групирайте сесиите по роли (AE Track, SDR Track) или статус (Prep, Rehearsed, Live), за да забележите веднага припокривания, като например два семинара, които се припокриват.

ClickUp Dependencies ви позволява да добавите фиксиран ред към последователността от събития. Например, „Репетиция на лектора“ трябва да приключи, преди да започне „Стратегия за ден 1“.

Създайте ресурси за съдържание за виртуалното събитие за стартиране на продажбите

Създавайте и редактирайте дневния ред на срещите в реално време заедно с екипа си с ClickUp Docs

След като програмата е готова, използвайте ClickUp Docs, за да създадете и съхраните всичките си ресурси – презентации за продажби, учебни наръчници, цитати на основните лектори, въпроси за сесиите с въпроси и отговори и т.н.

Docs улеснява форматирането, редактирането и структурирането на вашите съдържателни ресурси. Ето как:

Използвайте богати функции за форматиране, като заглавия, таблици, списъци, бележки и вградени медийни файлове

Създайте вложени страници в Docs, за да можете да организирате материалите по логичен начин

Няколко участници могат да редактират един и същ документ едновременно

С помощта на вградените коментари рецензентите могат да маркират конкретни части от документа и да оставят предложения или въпроси

Но това не е всичко. Това, което прави Docs специален, е вграденият контекстуален AI асистент, ClickUp Brain, който ви помага да пишете и създавате впечатляващо съдържание за вашите виртуални SKO.

Създавайте дневен ред за срещи за секунди с помощта на ClickUp Brain

Да видим как:

Създайте първи чернови за сесиите на SKO: Помолете Brain да напише встъпителна реч по всякаква тема, която можете да прегледате и редактирате по-късно

Превърнете необработената информация в структурирано съдържание: Обобщете дълги документи като актуализации на продукти, вътрешни стратегически документи или бележки за продажбите и ги превърнете в ясни теми за обсъждане

Подгответе подкрепящи материали за уъркшопите: Напишете сценарии за ролеви игри за първоначални разговори, обсъдете идеи за дискусии за работни групи или измислете примерни въпроси от клиенти, които търговските представители биха могли да зададат

Усъвършенствайте съобщенията и бележките на лекторите: Помолете Brain да пренапише някои части за по-голяма яснота, да опрости сложните обяснения или да коригира тона

Тъй като Brain е интегриран в ClickUp, не е необходимо да превключвате между различни AI инструменти, за да подготвите материалите за SKO. Създавайте съдържание, сътрудничете си по документи и усъвършенствайте презентациите на едно място.

Интегрирайте с приложения за срещи и календари

Свържете работното си пространство в ClickUp с над 1000 интеграции на native приложения

Провеждането на виртуално събитие за стартиране на продажбите обикновено включва няколко срещи преди и по време на събитието. В ClickUp екипите могат да свържат своето работно пространство с обичайните инструменти за срещи и календари (Zoom, Google Calendar, Microsoft Outlook) чрез ClickUp Integrations.

След като се свържат, организаторите могат да прикачат линкове към срещите директно към задачите или документите за планиране на SKO. Например, задача, възложена на лектор за сесия, може да включва линк към репетиционната среща, материали за подготовка и план на сесията на едно място.

Инициирайте разговори с едно кликване директно от работното си пространство с ClickUp SyncUps

Всъщност, можете директно да организирате ефективно онлайн събитие за стартиране на продажбите тук с ClickUp SyncUps. Няма нужда да пренасочвате целия си екип по продажбите към отделна платформа, която е отделена от основното ви работно пространство.

С SyncUps всичките ви срещи и работа остават на едно място. Освен това получавате обобщения, базирани на изкуствен интелект, ключови изводи, автоматично генерирани бележки, следващи стъпки и много други, като използвате ClickUp Brain директно по време на вашите стартови срещи!

Освен това можете да записвате тези срещи (както репетициите, така и тези на живо) с помощта на ClickUp AI Notetaker. След приключването на срещата AI Notetaker автоматично създава обобщение на ключовите обсъдени точки и подчертава задачите, които изискват последващи действия.

Бележките, генерирани от AI Notetaker, могат да бъдат свързани обратно с задачите за планиране в ClickUp. Така че, ако дискусията по време на срещата доведе до някои промени в дневния ред на SKO, Notetaker записва това, създава съответните задачи във вашата табло и ги възлага на подходящия човек.

Координирайте работата между отделите

Директната комуникация е лесна с ClickUp Chat

Планирането на SKO не е работа за един човек. Вероятно ще общувате с мениджъра по продажбите, лидерите, консултантите и др., за да организирате това събитие.

ClickUp Chat ви помага да организирате всичките си разговори на едно място. Екипите могат да обсъждат идеи за сесии, да споделят актуална информация и да отговарят на въпроси, без да напускат работната среда.

Тъй като тези разговори се водят успоредно с планирането на задачи и документи, на всички е по-лесно да разберат контекста на обсъжданите теми.

Оставете автоматизацията и супер агентите да се погрижат за рутинната работа

ClickUp Automation приема въвеждане на естествен език и незабавно автоматизира задачи или проекти според вашите спецификации

Изберете от обширна библиотека с готови автоматизации на ClickUp, които ви позволяват да задействате действия въз основа на определени условия. Например, когато планът на сесията бъде маркиран като одобрен, той автоматично се възлага на презентатора, за да подготви окончателната презентация.

Освен готовите автоматизации, които са лесни за избор, получавате и гъвкавостта да създавате персонализирани автоматизации с помощта на AI конструктор без кодиране. Тук просто разговаряйте с Brain, за да опишете желаната автоматизация на естествен език, а Brain ще се погрижи за настройката, логиката и внедряването вместо вас!

🚀 Предимство на ClickUp: За по-дълги работни процеси, които са повтарящи се и предвидими, но също толкова сложни за автоматизиране чрез логика, базирана на правила — използвайте AI агентите на ClickUp. Например, можете да настроите Answers Agent да отговаря автоматично на вашите въпроси при планирането на съдържанието за SKO, като използва информацията от вашата база от знания. Това спестява много време, което иначе бихте прекарали в търсене на подходящите документи и ръчно сравняване на информацията. Ето как екипите за подпомагане на продажбите могат да управляват демонстрациите на продукти с Super Agents 👇

Твърде много нови функции могат да бъдат объркващи в началото

Цени на ClickUp

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Slido (Най-доброто за ангажираност на аудиторията)

чрез Slido

Говорихме за включването на анкети на живо, интерактивни сесии с въпроси и отговори и други дейности за сплотяване на екипа, за да направите събитията си по-ангажиращи, нали? Slido ви помага да направите точно това.

Това дава възможност на всеки да допринесе, без да се налага да включва микрофона си. Това насърчава повече хора да участват и прави сесията по-сътрудническа.

Например, лекторите могат да провеждат бързи анкети в реално време, за да събират обратна връзка от клиентите. Или могат да пускат кратки тестове, за да затвърдят новоизложените теми по време на обучителните сесии.

Най-добрите функции на Slido

Интегрира се директно с инструменти като PowerPoint, Zoom, Microsoft Teams и Google Slides

Участниците могат да се присъединят към сесиите в Slido чрез линк, код на събитието или QR код от всяко устройство

Вградени анализи в реално време за проследяване на участието и степента на ангажираност

Ограничения на Slido

Безплатната версия има няколко ограничения, като например ограничения в броя на анкетите

По-малко опции за настройка и персонализация в сравнение с други инструменти

Цени на Slido

Основно : Безплатно

Engage : 12,50 $/месец (фактурира се ежегодно)

Професионален : 50 $/месец (фактурира се годишно)

Enterprise: 150 $/месец (фактурира се годишно)

Оценки и рецензии в Slido

G2: 4,8/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

3. Zoom (Най-подходящ за видеоразговори на живо)

чрез Zoom

Zoom е популярен за дистанционни конференции, защото поддържа големи срещи, интерактивни дискусии и презентации на живо – всички те са съществени елементи на едно успешно събитие за стартиране на продажбите.

Лекторите могат да споделят слайдове, демонстрации на продукти, табла с данни или друго визуално съдържание директно от екрана си. Водещите също могат да превключват плавно между лекторите, което помага за поддържане на ритъма по време на ключови изказвания на ръководството, актуализации на продукти или панелни дискусии.

Най-добрите функции на Zoom

Стаите за дискусии в Zoom позволяват на организаторите да разделят участниците на по-малки групи

Домакините могат да управляват разрешенията на участниците, да модерират сесиите за въпроси и отговори и да контролират участието, за да поддържат организацията на събитието

Организаторите могат да запишат цялата среща, за да я споделят с екипа по-късно

Ограничения на Zoom

Някои потребители съобщават за бавна работа на отдела за обслужване на клиенти

Също така се прекъсва лесно при средностатистически интернет връзки

Цени на Zoom

Основно : Безплатно

Pro : 16,99 $/потребител/месец

Бизнес : 21,99 $/потребител/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Zoom

G2: 4,5/5 (над 55 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 000 отзива)

Как да се уверите, че вашата SKO води до реална промяна в поведението (последващи действия)

Стартът на продажбите трябва да бъде нещо повече от просто предоставяне на информация. Истинската стойност се проявява, когато екипите по продажбите започнат да прилагат наученото в ежедневната си работа.

За да бъде стартът значим, трябва да планирате последващите действия още от самото начало:

Изпратете персонализирани планове за действие в рамките на 24 часа: Веднага след събитието изпратете на всеки търговец имейл с едностраничен документ, съдържащ 3 конкретни извода от неговата сесия – например „Упражнете новия сценарий за отговор на възражения 3 пъти тази седмица“ – извлечени от бележките от семинара или данните от анкетата

Пускайте седмични микро-подкрепящи материали: всеки понеделник в продължение на един месец изпращайте 2-минутно видео или съвет на един слайд, обобщаващ сесия от старта на продажбите – например справяне с възражения с пример от реален търговец

Често срещани грешки, които трябва да избягвате при виртуалните SKO

Преди да приключим, нека да разгледаме накратко някои често срещани капани, с които се сблъскват компаниите по време на процеса на планиране на SKO:

Често срещана грешка Решение Техническите проблеми провалят цялото събитие Проведете пълна техническа репетиция 48 часа преди събитието с всички лектори. Назначете специален модератор, който да следи за работата на чата/Zoom, като подготвите резервни линкове. Лекторите просто четат слайдовете дословно Подгответе ги предварително: „Слайдовете са само визуални; разказвайте историите на живо.“ Репетирайте 20-минутни сегменти с обратна връзка за темпото и ангажираността. Провеждане на последователни сесии Дайте възможност на аудиторията си да си почине. Включете 15-20-минутна почивка между всяка две сесии, ако присъстващите участници са едни и същи

Планирайте следващото си виртуално събитие за стартиране на продажбите с ClickUp

Провеждането на виртуално събитие за стартиране на продажбите е също толкова забавно и ангажиращо, колкото всяко събитие на живо. Всичко, от което се нуждаете, са няколко добри идеи за събитието, ясна програма, съдържание, което е от значение за участниците, и инструменти без технически проблеми за провеждането на срещите.

ClickUp ви помага с всичко това + ви предоставя мощен, вграден AI асистент, който работи по ваша заповед, за да ви помага при всяка задача.

Можете да използвате ClickUp Brain, за да обмислите нови перспективи, да планирате дневен ред според графиците на служителите си в реално време, да създадете готови за употреба съдържателни ресурси, да автоматизирате повтарящи се задачи, да транскрибирате срещи и много други.

Често задавани въпроси (FAQ)

Целта на виртуалното събитие за стартиране на продажбите е да обучи, вдъхнови и съгласува екипите ви по приходите по всички въпроси, свързани с продажбите за следващата година – нови стратегии, пускане на продукти, позициониране и послания, инициативи за пускане на пазара и по-широка визия. Но най-важното е, че виртуалното събитие за стартиране на продажбите обединява дистанционните и глобалните екипи в дигитален формат, укрепвайки сътрудничеството и доверието.

В идеалния случай виртуалното събитие за стартиране на продажбите трябва да продължи един пълен ден или да бъде разделено на две до три по-кратки полудневни сесии. Това поддържа фокуса и помага на търговските представители да останат ангажирани.

Комбинирайте презентациите с интерактивни елементи като анкети, дискусии в малки групи, сесии за въпроси и отговори и кратки уъркшопи. Анализи на реални сделки, здравословни състезания и сегменти за признание също помагат да се поддържат високи нива на енергия по време на събитието.

Едно добро събитие за стартиране на продажбите обикновено обхваща стратегията на компанията, целите за приходи, актуализации на продуктите, обучение по продажби, подобрения в комуникацията и информация за конкуренцията. Много екипи включват и истории на клиенти и награди, за да отпразнуват успехите и да мотивират екипа.

Проследете ангажираността по време на събитието, обратната връзка от участниците и нивата на участие. След събитието проверете дали екипите прилагат новите послания, процеси или стратегии, които бяха представени по време на сесиите.