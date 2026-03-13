Най-добрите алтернативи на Secoda (2026): Сравнение и препоръки за каталози с данни

Исторически погледнато, специалистите по данни са прекарвали 80% от времето си в управление на данни, оставяйки само 20% за действителния анализ, което прави ролята им ценна.

Модерен каталог на данни с вградени AI възможности може да реши този проблем.

Secoda се свързва директно с вашите източници на данни, като картографира произхода и метаданните, за да предостави контекстно-ориентирана изкуствена интелигентност, която се мащабира според нуждите на вашата организация. Наскоро тя беше придобита от Atlassian и сега е част от стратегията на Atlassian за изкуствена интелигентност и инфраструктура за данни.

Това ръководство обхваща най-добрите алтернативи на Secoda, предимствата на всяка от тях и как да намерите най-подходящата за вас и вашия екип. 🤝

Какво трябва да търсите в алтернативите на Secoda?

Преди да оцените алтернативите, ето ключовите фактори, които си заслужава да вземете под внимание. 🤖

Обхват на метаданните и дълбочина на проследяване: Търсете платформа, която проследява произхода на ниво колона в целия ви масив от данни, а не само повърхностните връзки между таблиците

Възможности за управление на данните: Дайте предимство на инструменти, които поддържат прилагането на политики, контрол на достъпа и работни потоци Дайте предимство на инструменти, които поддържат прилагането на политики, контрол на достъпа и работни потоци за управление на данните по подразбиране, а не чрез временни решения

Качество на търсенето и откриването: Оценете колко добре платформата извежда надеждни и релевантни ресурси от хранилища, BI инструменти и пипалини. Добрите практики Оценете колко добре платформата извежда надеждни и релевантни ресурси от хранилища, BI инструменти и пипалини. Добрите практики за управление на знанията значително улесняват този процес, без да се налага ръчно маркиране

Интеграция с вашия съществуващ стек: Изберете платформа, която се свързва с вашите настоящи инструменти за каталогизиране, трансформация и анализ на данни, без да се налага сложна персонализирана разработка

Мащабируемост за разрастващи се среди с данни: Уверете се, че платформата няма да забави работата си или да претърпи срив при разрастването на вашата инфраструктура за данни

Гъвкавост при внедряване: Преценете дали инструментът поддържа предпочитания от вас модел на внедряване, независимо дали става дума за отворен код, хостинг в облака или управление от страна на предприятието

Най-добрата алтернатива не винаги е тази с най-много функции. Тя е тази, която съответства на зрелостта на управлението на данните във вашата организация, техническата конфигурация и мащаба, в който работят вашите екипи за данни.

Преди да се ангажирате с някой инструмент за каталогизиране на данни, ето какво трябва да проверите. 👇

✅ Стабилност на цените и пакетите: Уверете се дали цените са фиксирани след придобиването или подлежат на промяна. Някои доставчици преструктурират нивата или преустановяват старите планове след придобиване

✅ Споразумения за ниво на обслужване (SLA): Проверете дали времето за реакция и достъпността на специализирана техническа поддръжка са гарантирани по договор или се предлагат неофициално

✅ Формати за експортиране: Уверете се, че можете да експортирате метаданни, карти на произхода и документация в стандартни формати, за да не сте обвързани, ако се наложи миграция

✅ Сигурност и RBAC: Уверете се, че контролът на достъпа въз основа на роли и регистрите за одит отговарят на вашите изисквания за съответствие, особено ако структурите на собственост се променят

✅ Непрекъснатост на интеграцията: Уверете се, че съществуващите конектори и API договори ще бъдат запазени при новия собственик и няма да бъдат премахнати без предизвестие

Ако ги изясните предварително, ще се предпазите от изненади дълго след подписването на договора.

Алтернативи на Secoda на един поглед

Ето кратък преглед на всеки инструмент, включен в това ръководство. 📊

Инструмент Най-добри функции Най-подходящо за Цени* ClickUp Документация, задвижвана от изкуствен интелект, Brain, табла за управление, търсене в цялата организация, автоматизации Екипи за данни, предприятия, мултифункционални екипи Безплатно завинаги; Индивидуални цени за предприятия Atlan Проследяване на произхода на ниво колона, търсене на естествен език, бизнес речници, управление на политики Инженери по данни, екипи за управление, предприятия Индивидуално ценообразуване Alation Откриване на активи, задвижвано от машинно обучение, генеративна изкуствена интелигентност Ask Alation, поведенчески анализ на заявки Предприятия, управляващи регулирани работни потоци с данни Индивидуално ценообразуване Collibra Откриване на аномалии, проверки на качеството в хранилището, автоматизирани правила за машинно обучение, надзор чрез изкуствен интелект Предприятия в регулирани сектори Индивидуално ценообразуване DataHub Заявки за метаданни на естествен език, проследяване на произхода от начало до край, детайлни политики за достъп Инженери по данни, екипи за отворен код Безплатни (с отворен код) Amundsen Класиране на набори от данни по модела на PageRank, автоматизирано събиране на метаданни, изгледи на произхода Инженери по данни, анализатори, екипи за отворен код Безплатни (с отворен код) OpenMetadata Унифицирана графика на метаданните, редактор на произхода без кодиране, контрол на достъпа въз основа на роли Екипи за данни, които разширяват управлението на отворения код Безплатни (с отворен код) Изберете Star Проследяване на произхода на ниво колона, информация за използването, автоматично генерирани ER диаграми, синхронизация с dbt Екипи за данни, управляващи разходите и произхода на хранилището Индивидуално ценообразуване Fivetran Catalog Над 700 конектора към източници, обработка на отклонения в схемата, репликация почти в реално време Екипи за данни, управляващи автоматизацията на процесите Наличен е безплатен план; Цени по договаряне Metaphor Търсене на обикновен английски, проследяване на поведението, функции за социално сътрудничество Екипи, които подобряват грамотността и откриването на данни Индивидуално ценообразуване

Как оценяваме софтуера в ClickUp

Най-добрите алтернативи на Secoda

1. ClickUp (Най-добър за документиране на данни и сътрудничество в екипа, задвижвани от изкуствен интелект)

Търсете в интернет, в работното си пространство, в свързани инструменти на трети страни или питайте водещи AI модели – всичко това чрез работното си пространство в ClickUp

Повечето инструменти за каталогизиране на данни ви помагат да намирате и управлявате данни. Но свързаната с това работа, като управление на проекти, документиране на данни, сътрудничество между екипи и автоматизация на работните процеси, все още остава разпръсната между различни инструменти.

ClickUp решава този проблем, като обединява всичко това в едно конвергентно AI работно пространство и функционира като слой на знания, който свързва вашите проекти, документация и AI без превключване на контекста.

Ето защо ClickUp е най-подходящият избор за екипите: ⬇️

Управление на знанията с помощта на изкуствен интелект с ClickUp Brain

Една от най-полезните функции на ClickUp за екипите, работещи с данни, е ClickUp Brain – AI слой, който свързва задачи, документация, разговори и история на проектите в система за знания с възможност за търсене. AI може да обобщава документи, да генерира актуализации въз основа на активността по задачите и да отговаря на въпроси, използвайки информация от цялото работно пространство.

При управлението на документацията и знанията за управлението можете да задавате въпроси на Brain относно собствеността върху наборите от данни, предишни проверки за съответствие или исторически решения, свързани с конкретни данни.

За одити за съответствие Brain може да извлече статуса на отворените задачи за одит, да маркира всички нерешени елементи и да изготви обобщение, без да се налага да го съставяте ръчно.

Големите екипи за работа с данни често се сблъскват с фрагментиране на знанията.

Функцията Enterprise Search на ClickUp решава този проблем, като индексира информацията в работната среда и свързаните инструменти, така че екипите да могат да намерят всичко необходимо на едно място. Системата може да извлича отговори от задачи, документи, разговори и външни приложения, комбинирайки ги в контекстуални отговори.

Контекстуалното филтриране ви позволява да сортирате по проект, статус или отговорник, за да останат резултатите релевантни, а управлението на разрешенията гарантира, че чувствителните документи за управление остават достъпни само за оторизирани потребители.

Търсете всичко в екосистемата на ClickUp с Enterprise Search на ClickUp

Политиките за сигурност на ClickUp налагат контрол на достъпа въз основа на роли и аудитни логове в цялото работно пространство, като данните на клиентите се хостват в AWS съгласно сертификат SOC 2 Type 2. С над 100 интеграции на ClickUp данните от инструменти като Tableau, Google Sheets, Airtable и др. се прехвърлят безпроблемно и сигурно във вашето работно пространство.

Документация и наръчници за управление на данни с ClickUp Docs

Ефективното управление на данните изисква ясна документация: дефиниции на набори от данни, политики за управление, ръководства за въвеждане на анализатори и стандартни оперативни процедури за работа с чувствителни данни.

С ClickUp Docs получавате среда за сътрудничество за създаване на вътрешни уикита и бази от знания, които са пряко свързани със задачите и работните потоци.

Екипите могат да създават техническа документация, да си сътрудничат в реално време, да превръщат задачите за действие в задачи в ClickUp и да използват историята на версиите, за да проследяват как се развива документацията с промяната на наборите от данни във времето.

Съхранявайте всичките си данни на една платформа за по-бързи и по-ефективни резултати с ClickUp Docs

Това е особено полезно, когато инженерите и бизнес заинтересованите страни трябва да бъдат в синхрон, без да разчитат на вътрешни комуникационни инструменти, които са изцяло извън работната среда. А за корпоративните потребители Docs Hub улеснява намирането на най-новата версия на всичко, без да се налага да претърсват стари чат съобщения или имейл кореспонденция.

Наблюдение на инициативи за управление с таблата на ClickUp

Друго предизвикателство за лидерите в областта на данните е прозрачността на текущата работа по управлението. От инициативи за съответствие до внедряване на каталог, усилията често обхващат няколко екипа и отнемат месеци работа.

ClickUp Dashboards ви позволява да създавате персонализирани изгледи за отчети, които проследяват всичко – от напредъка на проектите и разпределението на натоварването до готовността за съответствие и оперативните показатели. Чрез консолидиране на данни от задачи, работни потоци, зависимости и графици на проектите, ръководството получава ясна представа за инициативите за управление в цялата организация.

Проследявайте всяка задача по одит и всеки етап от документацията от таблото си в ClickUp

Най-добрите функции на ClickUp

Разпределяйте задачи, актуализирайте статуси, задействайте известия или прехвърляйте работа между работни потоци въз основа на предварително дефинирани условия автоматично с ClickUp Automations

Създайте супер агенти в ClickUp , които могат самостоятелно да генерират отчети за управление, да анализират напредъка на проектите или да откриват проблеми в инициативите за управление на данни

Използвайте ClickUp Chat като централизирана платформа за комуникация, където екипите могат бързо да превръщат дискусиите в конкретни действия и да поддържат проследима история на решенията, свързани с управлението на данните

Следете отработените часове и откривайте рисковете за бюджета, преди те да се превърнат в проблеми, с помощта на ClickUp Time Tracking

Насочвайте входящите заявки и обратната връзка директно към подходящите проекти с помощта на ClickUp Forms , без никой да се налага да ги сортира ръчно

Ограничения на ClickUp

Висока крива на обучение за нови потребители поради широкия набор от функции

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребителски отзив гласи:

Намирам ClickUp за лесен за използване от целия екип, което е чудесно. Много ми харесва гъвкавостта и гъвкавите приложения, които ClickUp предлага. Данните, които мога да въвеждам в базата данни, са наистина богати и полезни за последващи действия при всякакъв вид задачи, следпродажбено обслужване и в продажбените процеси. Това е много практично, защото позволява плавни преходи между членовете на екипа, като гарантира, че всеки знае какво е решено за клиента и може да предприеме правилните последващи действия и да приключи задачата.

Намирам ClickUp за лесен за използване от целия екип, което е чудесно. Много ми харесва гъвкавостта и гъвкавите приложения, които ClickUp предлага. Данните, които мога да въвеждам в базата данни, са наистина богати и полезни за последващи действия при всякакъв вид задачи, следпродажбено обслужване и в продажбените процеси. Това е много практично, защото позволява плавни преходи между членовете на екипа, като гарантира, че всеки знае какво е решено за клиента и може да предприеме правилните последващи действия и да приключи задачата.

📮 ClickUp Insight: 22% от анкетираните все още са нащрек, когато става въпрос за използването на изкуствен интелект на работното място. От тези 22% половината се притесняват за поверителността на данните си, докато другата половина просто не са сигурни, че могат да се доверят на това, което им казва изкуственият интелект. ClickUp решава и двата проблема с надеждни мерки за сигурност и чрез генериране на подробни връзки към задачи и източници с всеки отговор. Това означава, че дори и най-предпазливите екипи могат да започнат да се възползват от повишената продуктивност, без да се тревожат дали информацията им е защитена или дали получават надеждни резултати.

2. Atlan (Най-добър за съвместна работна среда за данни и активно управление на метаданни)

чрез Atlan

Atlan се свързва директно с инструменти като Snowflake, dbt и Tableau, за да автоматизира проследяването на произхода, каталогизирането и управлението в едно единно пространство за съвместна работа. Той непрекъснато актуализира метаданните от свързаните източници, вместо да разчита на ръчно въвеждане, и представя контекста чрез интеграции със Slack и Chrome.

Проследяването на произхода на ниво колона следи как данните преминават от източника до крайния отчет, подпомагайки анализа на въздействието и отстраняването на грешки в сложни среди. Функциите, задвижвани от изкуствен интелект, генерират SQL заявки от естествен език и автоматично поддържат актуални описанията на активите.

Най-добрите функции на Atlan

Управлявайте и прилагайте политики за данни в голям мащаб, като използвате бизнес речници, които създават общ речник за техническите и бизнес екипите

Разширете възможностите на платформата с помощта на над 100 готови конектора и архитектура, ориентирана към API

Задавайте и проследявайте собствеността върху данните директно върху активите, за да не се губи отчетността между екипите

Открийте последствията надолу по веригата, преди да направите промени, като използвате картиране на зависимостите в различните пипалини

Ограничения на Atlan

Изгледите и търсенето по произход могат да изглеждат ограничени в сложни среди

Кривата на обучение е стръмна, а някои функции изискват допълнителна настройка, за да работят ефективно

Цени на Atlan

Индивидуално ценообразуване

Оценки и рецензии за Atlan

G2: 4,5/5 (над 120 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Atlan?

Един потребителски отзив гласи:

Това, което най-много ценя в Atlan, е как превръща работата с данни в истински сътруднически и безпроблемен опит. Като обединява хора, данни и контекст в една платформа, тя позволява на екипите да разберат и да се доверят на данните си. Намирам за невероятно лесно да намирам това, от което се нуждая, да документирам работата си и да поддържам организация без обичайната бъркотия. Atlan е ясно проектиран така, че данните да служат на хората, а не да принуждава хората да се адаптират към данните. Неговата гладка интеграция с модерни инструменти позволява на екипите да работят по-ефективно и прави целия процес с данните по-човешки, прозрачен и приятен.

Това, което най-много ценя в Atlan, е как превръща работата с данни в истински сътруднически и безпроблемен опит. Като обединява хора, данни и контекст в една платформа, тя позволява на екипите да разберат и да се доверят на данните си. Намирам за невероятно лесно да намирам това, от което се нуждая, да документирам работата си и да поддържам организация без обичайната бъркотия. Atlan е ясно проектиран така, че данните да служат на хората, а не да принуждава хората да се адаптират към данните. Неговата гладка интеграция с модерни инструменти позволява на екипите да работят по-ефективно и прави целия процес с данните по-човешки, прозрачен и приятен.

3. Alation (Най-добър за каталогизиране на корпоративни данни и управление на данни)

чрез Alation

Alation е платформа за анализ на данни, задвижвана от изкуствен интелект, която действа като централизиран каталог, позволяващ на организациите да намират и да се доверяват на данните си в различни бази данни, хранилища и езера от данни.

Платформата използва машинно обучение, за да анализира действителното поведение при търсене и автоматично да извежда надеждни ресурси, като поддържа каталога точен въз основа на реалното използване, а не на ръчна документация. Тя автоматизира управлението на данните, проследяването на произхода и извличането на метаданни, което намалява времето, което екипите прекарват в търсене на надеждни данни.

Ask Alation преобразува въпросите, зададени на обикновен английски език, в SQL или Python мигновено, като прави данните достъпни за бизнес потребители без технически познания. Data Products Marketplace позволява на екипите да откриват и използват управлявани продукти с данни в цялата организация, докато вградените интеграции с BI инструменти като Tableau и Power BI поддържат анализа свързан с надеждни данни.

Най-добрите функции на Alation

Откривайте надеждни данни по-бързо с помощта на препоръки, базирани на машинно обучение и реалното поведение при търсене

Осигурете спазването на изискванията за съответствие чрез автоматизирано проследяване на произхода в потоците от данни между системите

Намалете времето, прекарано в обработката на заявки за достъп, като предоставите на бизнес потребителите самообслужващ достъп до регулирани продукти с данни

Задайте стандарти за качество на данните и ги наблюдавайте директно в платформата, без да сменяте инструментите

Управлявайте работните процеси и разпределяйте собствеността върху данните за всички активи от едно място

Ограничения на Alation

Производителността се забавя значително при навигация в големи ресурси

Функциите за качество на данните и проследяване на произхода между системите имат пропуски в сравнение със специализираните инструменти

Цени на Alation

Индивидуално ценообразуване

Оценки и рецензии за Alation

G2: 4,4/5 (над 90 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Alation?

Един потребителски отзив гласи:

Намирам Alation за фантастична компания с иновативни продукти и съм впечатлен от непрекъснатото й развитие, включително пилотирането на нова функция за изкуствен интелект. Отличното обслужване на клиентите се откроява, като екипът на Alation е много достъпен и последователен в взаимодействията си с клиентите. От първоначалната продажба до подновяването на софтуера, те се потапят в разбирането на гледната точка на клиента и се стремят да гарантират неговия успех. Благодарен съм за лесната настройка, улеснена от екипа за професионални услуги на Alation чрез програмата Right Start, което прави процеса на внедряване гладък и безпроблемен.

Намирам Alation за фантастична компания с иновативни продукти и съм впечатлен от непрекъснатото й развитие, включително пилотирането на нова функция за изкуствен интелект. Отличното обслужване на клиентите се откроява, като екипът на Alation е много достъпен и последователен в взаимодействията си с клиентите. От първоначалната продажба до подновяването на софтуера, те се потапят в разбирането на гледната точка на клиента и се стремят да гарантират неговия успех. Благодарен съм за лесната настройка, улеснена от екипа за професионални услуги на Alation чрез програмата Right Start, което прави процеса на внедряване гладък и безпроблемен.

🌟 Бонус: Имате ли нужда от AI, която работи извън ClickUp и извлича контекст и от другите ви инструменти? ClickUp Brain MAX е супер приложение, което свързва вашето работно пространство в ClickUp с приложения като Google Drive, HubSpot и Figma, така че да можете да търсите във всички тях, използвайки само едно приложение за настолен компютър.

4. Collibra (Най-доброто решение за управление на данни и политики на корпоративно ниво)

чрез Collibra

Като платформа за данни от корпоративно ниво, Collibra помага на организациите да управляват и контролират данни и AI активи в голям мащаб. Създадена въз основа на концепцията Data Confidence™, тя служи като централизирана система за записване, предоставяща на бизнес и ИТ екипите общо място за откриване и сертифициране на данни в цялата организация.

Машинното обучение проактивно открива аномалии в данните, докато автоматизираните работни потоци заменят разпръснатите електронни таблици и ръчните процеси за съответствие. То също така управлява жизнения цикъл на моделите и агентите за изкуствен интелект, като гарантира, че те са изградени върху надеждни данни и отговарят на вътрешни и регулаторни стандарти.

Най-добрите функции на Collibra

Наблюдавайте състоянието на процеса от начало до край с откриване на аномалии и сигнали за нарушаване на правилата в облака с данни

Генерирайте автоматично правила за качество на данните, базирани на машинно обучение, за да откривате невалидни данни без ръчно писане на правила

Наблюдавайте случаите на използване на изкуствен интелект в производството с помощта на специализирани инструменти за мониторинг и отчитане на рисковете

Автоматизирайте отчитането за съответствие в регулирани среди за данни без ръчно извличане на данни

Проследявайте произхода на данните на детайлно ниво, за да отговорите на изискванията за одит и да извършите анализ на въздействието

Ограничения на Collibra

Настройките и изгледите за произход могат да изглеждат сложни без специална административна поддръжка

Някои потребители съобщават, че опциите за персонализиране на работния процес са ограничени, а ресурсите за обучение изглеждат непълни

Цени на Collibra

Индивидуално ценообразуване

Оценки и рецензии за Collibra

G2: 4,2/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Collibra?

Един потребителски отзив гласи:

Смятам, че е много лесно да се свържат основните предложения на платформата с ключови бизнес проблеми и да се предложи Collibra като инструмент, който може да реши тези проблеми и по този начин да генерира стойност чрез спестяване на разходи.

Смятам, че е много лесно да се свържат основните предложения на платформата с ключови бизнес проблеми и да се предложи Collibra като инструмент, който може да реши тези проблеми и по този начин да генерира стойност чрез спестяване на разходи.

5. DataHub (Най-добър за управление на метаданни с отворен код и откриване на данни)

чрез DataHub

За инженерите по данни, които управляват сложни пипалини и големи екосистеми от данни, DataHub е добър избор. Той помага за организиране и разбиране на данните чрез централизиране на метаданните от набори от данни, табла, пипалини и модели за машинно обучение в единен изглед.

Каталогът с данни с отворен код поддържа откриване чрез търсене, проследяване на произхода от начало до край, управление на собствеността и мониторинг на качеството на данните. Екипите могат да дефинират договори за данни, да проследяват лична информация (PII) и да прилагат политики за управление в цялата екосистема от данни.

Създаден първоначално от LinkedIn за обработка на метаданни в голям мащаб, инструментът предоставя на екипите за инженеринг на данни гъвкава основа, която те могат да внедрят и разширят, за да се адаптира към собствената им инфраструктура, без да са обвързани с плана за развитие на доставчика.

Най-добрите функции на DataHub

Извършвайте запитвания за метаданни директно чрез Ask DataHub, за да получите контекстуални отговори относно набори от данни, произход, собственост и политики

Проследявайте зависимостите на данните нагоре и надолу по веригата от начало до край в наборите от данни и тръбопроводите

Синхронизирайте метаданни непрекъснато от различни източници на данни, използвайки автоматизирани работни потоци за въвеждане

Контролирайте кой може да преглежда, редактира или открива конкретни активи, като използвате подробни политики за достъп и роли

Дефинирайте и наблюдавайте договорите за данни, за да определите очакванията за качество между производителите и потребителите

Ограничения на DataHub

Някои потребители споделят, че интерфейсът изглежда тромав, а производителността се забавя при работа с големи масиви от данни

Цени на DataHub

Безплатни (с отворен код)

Оценки и рецензии за DataHub

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за DataHub?

Един потребителски отзив гласи:

DataHub е лесен за използване и ми помага да поддържам данните си организирани. Той е чудесен за споделяне и управление на набори от данни, а контролът на версиите е голям плюс. Определено бих го препоръчал!

DataHub е лесен за използване и ми помага да поддържам данните си организирани. Той е чудесен за споделяне и управление на набори от данни, а контролът на версиите е голям плюс. Определено бих го препоръчал!

6. Amundsen (Най-добър за откриване на данни с отворен код и търсене за инженери по данни)

чрез Amundsen

Amundsen използва подход, при който търсенето е на първо място, за да реши проблема с метаданните. Алгоритъмът за класиране на платформата извежда на преден план набори от данни въз основа на действителните модели на използване, а не според това колко скоро някой е актуализирал документацията, така че ресурсите, на които вашият екип вече разчита, обикновено се показват на първо място, без да е необходимо някой да поддържа списък.

Инструментът свързва наборите от данни с ETL-тръбопроводите, таблата за управление и заявките, които зависят от тях, като предоставя на екипите по-ясна представа за това как данните се движат в организацията. Тази прозрачност също така помага на екипите да разберат откъде произхождат данните, как се трансформират и кои системи надолу по веригата разчитат на тях.

Най-добрите функции на Amundsen

Разгледайте подробния контекст на наборите от данни, включително собственици, честота на актуализация и статистика за използване, в един изглед

Визуализирайте източниците нагоре по веригата и зависимостите надолу по веригата с помощта на вградените изгледи за произхода на данните

Обогатявайте и документирайте набори от данни съвместно, като добавяте етикети и анотации директно върху ресурсите

Преглеждайте данните от таблиците директно от резултатите от търсенето, без да се налага да изпращате заявка към изходната система

Свържете метаданни от различни източници, като използвате платформата за въвеждане на данни Databuilder и нейната разширяема архитектура на потоци

Ограничения на Amundsen

Възможностите за управление са ограничени в сравнение с платформите от корпоративен клас

Производителността се забавя при много големи масиви от данни или сложни среди

Цени на Amundsen

Безплатни (с отворен код)

Оценки и рецензии за Amundsen

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Amundsen?

В едно ревю в Reddit се казва:

Имахме нужда от нещо бързо и според опита ни Amundsen беше по-лесният от двата (и с двата няма как да сгрешите). Трябваше да направим модификации, за да поддържаме graphdatabase, а Amundsen беше лесен за модифициране.

Имахме нужда от нещо бързо и според опита ни Amundsen беше по-лесният от двата (и с двата няма как да сгрешите). Трябваше да направим модификации, за да поддържаме graphdatabase, а Amundsen беше лесен за модифициране.

🔍 Знаете ли, че... Amundsen е кръстен на Роалд Амундсен, норвежкия изследовател, който е първият човек, достигнал Южния полюс.

7. OpenMetadata (Най-доброто решение за унифицирано управление на метаданни и наблюдаемост на данните)

чрез OpenMetadata

OpenMetadata обединява откриването на данни, наблюдаемостта и управлението в съвременните стекове от данни. То централизира метаданните от пипалини, хранилища, табла и ML модели в единна графика, премахвайки изолираността между инструменти като Snowflake, Airflow и dbt.

Платформата поддържа автоматизирано въвеждане на метаданни чрез над 100 конектора, с вградени функции за проследяване на произхода, мониторинг на качеството на данните и сътрудничество. Редакторът за произход без кодиране позволява на всеки член на екипа да картографира и актуализира потока от данни визуално, без да подава заявка.

Създадена на базата на API и архитектура, ориентирана към схемата, тя е проектирана да се мащабира в корпоративни среди за данни, като остава достъпна както за технически, така и за нетехнически потребители.

Най-добрите функции на OpenMetadata

Търсете в таблици, табла, пипалини и услуги, като използвате ключови думи, асоциации и булеви заявки

Управлявайте разрешенията за актуализации на метаданни, етикети, собственост и произход чрез контрол на достъпа въз основа на роли

Следете надеждността на данните чрез вградени профилиране, тестове за качество и проверки за актуалност

Автоматизирайте въвеждането на данни във вашия стек от данни, като използвате сервизни конектори и пипалини с едно кликване, задвижвани от Airflow

Настройте класификации на нивата на данни, за да приоритизирате усилията за управление на критичните спрямо некритичните активи

Ограничения на OpenMetadata

Платформата е сравнително нова, така че общността и зрелостта на функциите й изостават от утвърдените инструменти

Първоначалната настройка и интеграция в съществуващите работни процеси може да изисква значителна персонализация

Цени на OpenMetadata

Безплатни (с отворен код)

Оценки и рецензии за OpenMetadata

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за OpenMetadata?

Един потребител на Reddit казва:

Лично аз намирам openmetadata за страхотен инструмент. Не съм сигурен защо не е достатъчно популярен. Техният OSS има някои проблеми, но предлага голяма гъвкавост. Много лесно се разширява.

Лично аз намирам openmetadata за страхотен инструмент. Не съм сигурен защо не е достатъчно популярен. Техният OSS има някои проблеми, но предлага голяма гъвкавост. Много лесно се разширява.

8. Select Star (Най-добър за автоматизирано откриване на данни и проследяване на произхода на ниво колона)

чрез Select Star

Select Star не изисква да променяте начина, по който се съхраняват или управляват данните ви. Той анализира съществуващата ви инфраструктура и веднага започва да документира активите, да картографира произхода на ниво колона и да показва как всъщност се осъществява достъпът до данните във вашия хранилище и BI инструменти.

Функцията за анализ на разходите на Snowflake свързва използването на данни директно с разходите за хранилището, така че можете да видите кои активи генерират разходи. Непрекъснатата синхронизация с DBT поддържа документацията точна автоматично, а автоматично генерираните диаграми на връзките между обектите помагат на новите членове на екипа да се ориентират бързо, без да се налага да търсят кой е създал системата.

Изберете най-добрите функции на Star

Проследявайте произхода на ниво колона в интеграциите с мащабируеми изгледи, които са лесни за навигация

Идентифицирайте неизползвани или излишни набори от данни чрез анализ на моделите на достъп в цялото ви хранилище

Автоматично откривайте и картографирайте взаимоотношенията между таблиците, използвайки логове на заявки, без ръчна конфигурация

Поддържайте синхронизация на документацията за данните с вашия dbt проект чрез непрекъснати автоматизирани актуализации

Изберете ограниченията на Star

Разширените отчети и подробната информация за използването са ограничени в сравнение с алтернативите от корпоративен клас

Изберете цени за Star

Индивидуално ценообразуване

Изберете звезди и отзиви

G2: 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Select Star?

Един потребителски отзив гласи:

Това, което най-много ми харесва в Select Star, е колко лесна за използване и интуитивна е платформата от самото начало. Интерфейсът е изчистен, добре организиран и значително улеснява навигацията в сложни набори от данни. Функцията за търсене е мощна. Мога бързо да намеря нужните таблици, колони или табла, без да се налага да питам другите. Това е отличен инструмент за запознаване с нови среди за данни и по-бързо разбиране на взаимоотношенията между наборите от данни. Като цяло Select Star наистина подобрява откриването на данни и сътрудничеството между екипите.

Това, което най-много ми харесва в Select Star, е колко лесна за използване и интуитивна е платформата от самото начало. Интерфейсът е изчистен, добре организиран и значително улеснява навигацията в сложни набори от данни. Функцията за търсене е мощна. Мога бързо да намеря нужните таблици, колони или табла, без да се налага да питам другите. Това е отличен инструмент за запознаване с нови среди за данни и по-бързо разбиране на взаимоотношенията между наборите от данни. Като цяло Select Star наистина подобрява откриването на данни и сътрудничеството между екипите.

9. Fivetran Catalog (Най-добър за автоматизирано проследяване на произхода на данните и управление на метаданни за пипалините)

чрез Fivetran

Fivetran е изцяло управлявана, облачна платформа за интеграция на данни, която автоматизира ELT, прехвърляйки данни от SaaS приложения, бази данни и файлове в централизирано хранилище за данни или data lake, без да се налагат специални инженерни решения.

Той автоматично се справя с промените в схемата, поддръжката на API и синхронизирането на исторически данни, така че пипалините не се нуждаят от ръчна намеса при промяна на източниците. Сертификатите за сигурност и съответствие, включително SOC 2, GDPR, HIPAA и ISO 27001, са включени в стандартната версия.

Най-добрите функции на Fivetran Catalog

Въвеждайте данни от SaaS приложения, бази данни и облачно хранилище, като използвате готови конектори, без да пишете собствен код

Следете състоянието на синхронизацията на конекторите и получавайте известия, когато тръбопроводите се нуждаят от внимание, без да се налага да извършвате ръчни проверки

Репликирайте промените в базата данни почти в реално време с минимално натоварване на изходните системи

Координирайте трансформациите на dbt Core директно в Fivetran след зареждането на данните

Защитете чувствителните полета, като използвате контроли на данните на ниво колона, заедно с RBAC и сертификати за съответствие

Ограничения на Fivetran Catalog

Някои конектори имат проблеми с надеждността, включително липсващи или дефектни интеграции

Цени на Fivetran Catalog

Безплатно

Индивидуално ценообразуване

Оценки и рецензии за Fivetran Catalog

G2: 4,3/5 (над 770 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fivetran Catalog?

Един потребителски отзив гласи:

Fivetran се отличава с едно нещо, което прави невероятно добре: надеждно синхронизиране на данни от множество SaaS инструменти в централно хранилище за данни като BigQuery. Настройката е изключително бърза – повечето конектори са по същество „plug-and-play“, с минимална конфигурация. Особено ценя широката библиотека с конектори, автоматичното управление на схемите и стабилната система за предупреждения. За малък екип без инженер по данни на пълен работен ден това променя изцяло играта. То елиминира огромно количество ръчна работа и ни позволява да се фокусираме върху извличането на информация, вместо да се борим с API-та.

Fivetran се отличава с едно нещо, което прави невероятно добре: надеждно синхронизиране на данни от множество SaaS инструменти в централно хранилище за данни като BigQuery. Настройката е изключително бърза – повечето конектори са по същество „plug-and-play“, с минимална конфигурация. Особено ценя широката библиотека с конектори, автоматичното управление на схемите и стабилната система за предупреждения. За малък екип без инженер по данни на пълен работен ден това променя изцяло играта. То елиминира огромно количество ръчна работа и ни позволява да се фокусираме върху извличането на информация, вместо да се борим с API-та.

🧠 Интересен факт: Fivetran е игра на думи с Fortran, езика за програмиране. Основателите първоначално се заеха да създадат електронна таблица за големи данни, но обратната връзка от потребителите постоянно сочеше към едно: просто преместете данните ни от Salesforce в Redshift. Така че те промениха посоката и така се роди компания за тръбопроводи за данни.

10. Metaphor (Най-подходящ за откриване на данни, базирано на взаимоотношения, и контекстуално търсене)

чрез Metaphor

Metaphor изхожда от предпоставката, че откриването на данни е както социален, така и технически проблем, поради което моделите на използване и екипните дискусии се показват заедно с информацията за произхода и собствеността в един и същ изглед.

Контекстът се изгражда естествено с течение на времето, вместо да зависи от администратора на данни, който да документира всичко след факта. Потокът с дейности показва актуалните активи и поддържа разговорите свързани с данните, за които всъщност се отнасят, така че институционалното знание остава достъпно, вместо да бъде заровено в чат нишки.

Най-добрите функции на Metaphor

Търсете данни на обикновен английски език и получавайте контекстуални резултати с информация за собственост, употреба и надеждност

Централизирайте обсъжданията и актуализациите на данните чрез интеграции със Slack, Microsoft Teams и Chrome

Прилагайте етикети за управление и контрол на достъпа както за технически, така и за бизнес потребители от съществуващите инструменти

Следете конкретни активи, за да получавате известия при промяна на собствеността, проектната документация или моделите на използване

Показвайте сигнали за качеството и надеждността на данните заедно с резултатите от търсенето, за да могат потребителите да оценят ресурсите, преди да ги използват

Ограничения на метафорите

Актуализациите на продуктовата пътна карта и пускането на нови функции са по-редки от очакваното

Цени на Metaphor

Индивидуално ценообразуване

Оценки и рецензии за Metaphor

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Metaphor?

Един потребителски отзив гласи:

Като цяло опитът с екипа беше страхотен. Бъдещите планове за продукта са амбициозни и съответстват на нашата визия за бъдещето на каталозите с данни и откриването на данни.

Като цяло опитът с екипа беше страхотен. Бъдещите планове за продукта са амбициозни и съответстват на нашата визия за бъдещето на каталозите с данни и откриването на данни.

