Как изкуственият интелект подобрява ангажираността на партньорите: практически примери

Направихте всичко, за да дадете на партньорите си най-добрия старт:

Назначихте лице за контакт, изпратихте комплекти за добре дошли и подписахте споразуменията. Проведохте обучения на живо, за да обясните продукта си, издадохте сертификати и споделихте най-добрите си презентации за продажби.

На хартия вашите партньори са готови да спечелят.

Въпреки това сделките се забавят, а прогнозираните приходи остават нереалистична мечта.

Естествено е да се запитате: Избрахме ли грешните партньори? Вероятно не. Възможно е да не сте ги ангажирали достатъчно.

Ангажираността на партньорите, подпомагана от изкуствен интелект, гарантира, че вашите дистрибутори, търговци и филиали разполагат както с познанията, така и с мотивацията да продават вашия продукт – без да се налага да ги преследвате.

По-долу ви показваме как AI помага за ангажираността на партньорите, заедно с стъпките за нейното внедряване👇

Какво е ангажираност на партньорите?

Ангажираността на партньорите е непрекъснат процес на изграждане и поддържане на взаимоотношения с вашите партньори, така че те да останат активни, съгласувани и мотивирани да продават вашия продукт последователно.

Ето как изглежда това на практика:

Редовни проверки: Планиране на седмични разговори за преглед на текущи сделки, решаване на проблеми и съвместно планиране на следващите стъпки.

Персонализирана комуникация: Изпращане на целеви бюлетини с актуализации на продукти, съвети за пазара, истории за успех, допълнителни ресурси и др., за да се подпомогнат партньорите.

Проследяване на резултатите: Наблюдение на показатели като сделки на партньор, генерирани лийдове, участие в уебинари и оценки за състоянието на партньорите.

Програми за признание: Предлагане на бонуси, награди и ексклузивно съдържание, за да мотивирате най-добре представящите се служители.

Опитът да управлявате всичко това ръчно не е дългосрочно решение.

1️⃣ Първо, нямате капацитета да ангажирате лично всеки партньор. Естествено, вие се насочвате към тези, които вече носят приходи, докато други с огромен потенциал остават месеци наред без значим контакт.

2️⃣ Второ, дейността на партньорите е затрупана от имейли, CRM софтуер и чат съобщения. Докато извлечете и анализирате тези данни, те вече са остарели.

Използването на изкуствен интелект идва на помощ в този случай.

⚖️ Разберете разликата: Подкрепа на партньорите срещу ангажираност на партньорите Не ги бъркайте – те са различни фази в жизнения цикъл на партньорите: Подкрепа за партньорите: Началната фаза, в която предоставяте на новите партньори обучението, сертификатите и наръчниците, от които се нуждаят, за да развият своите умения.

Ангажираност на партньорите: Фазата след привличането, в която изграждате взаимоотношения чрез проследяване, подтикване и стимули, за да насърчите дългосрочна лоялност.

Какво е ангажираност на партньорите, задвижвана от изкуствен интелект?

Ангажираността на партньорите, задвижвана от изкуствен интелект, използва машинно обучение, автоматизация и предсказуема аналитика, за да персонализира и мащабира взаимодействията с партньорите. Това ви позволява да поддържате връзка с всеки партньор във вашата екосистема (не само с най-важните клиенти), без да добавяте още мениджъри на канали.

Ето как различни технологии за изкуствен интелект работят заедно, за да автоматизират ангажираността на партньорите:

Машинно обучение (ML): ML моделите са отлични в анализирането на огромни количества данни за секунди. Това означава, че можете да анализирате поведението на партньорите, ефективността на кампаниите и състоянието на потенциалните клиенти в реално време, за да забележите моделите на ангажираност в момента, в който се променят.

Предсказуема аналитика: Тези модели използват данни в реално време и исторически данни, за да прогнозират бъдещи тенденции. Те могат да предскажат намаляване на ангажираността на партньорите, прогнозни приходи от продажби, възможности за допълнителни продажби, забавени сделки и др.

Обработка на естествен език (NLP): NLP помага на AI моделите да разбират и генерират човешки език. По този начин AI чете имейли, отговаря на въпроси на партньори, открива настроенията на партньорите и интерпретира обратната връзка.

Генеративна изкуствена интелигентност: Инструменти за генеративна изкуствена интелигентност като ChatGPT, Gemini и Claude ви помагат да създавате персонализирано съдържание – от материали за обучение на партньори и съобщения за контакти до бюлетини и статии в базата от знания.

🚀 Предимство на ClickUp: Получете незабавен достъп до премиум модели като GPT, Claude Sonnet и Gemini на едно място с ClickUp Brain. Не са необходими отделни абонаменти или влизания в системата. Превключвайте между най-добрите AI модели за вашите задачи по обобщаване с ClickUp Brain. Как да използвате различни AI модели за ангажираност на партньорите: Gemini: Най-подходящ за анализиране на данни от различни типове файлове, като транскрипти на разговори, дълги имейл кореспонденции и изображения.

ChatGPT: Идеален за ежедневно създаване на съдържание и рутинна комуникация с партньорите

Claude: Идеален за задълбочено разсъждение и сложен анализ на партньорски данни

🧠 Интересен факт: В края на 40-те години на миналия век, предприемачката Брауни Уайз от Маями превърна Tupperware в познато име чрез своите емблематични „Tupperware партита“. Вместо да разчита на магазините, тя нае жени, които да организират социални събирания, за да демонстрират и продават продуктите. Подходът се оказа огромен успех. До 1949 г. търсенето нарасна толкова много, че един дилър продал над 56 Wonder Bowls за една седмица! чрез Smithsonian Magazine

Предимства на използването на изкуствен интелект за ангажираността на партньорите

Използването на AI-базирани инструменти във вашите партньорски програми предлага няколко ключови предимства:

Автоматизирайте повтарящите се задачи: Прескочете рутинната работа. AI автоматично изпраща имейли за проследяване, напомня на партньорите да актуализират сделките, уведомява ги за промени в продуктите, генерира отчети и поддържа записи.

Динамично сегментиране на партньорите: Вместо да групира партньорите по регион или размер веднъж на тримесечие, изкуственият интелект ги сегментира в реално време въз основа на поведението им. Ако по-малък партньор внезапно удвои обема на потенциалните си клиенти, изкуственият интелект незабавно го премества в сегмента с висок растеж.

Създайте хипер-персонализирани партньорски пътувания: AI проследява всеки контакт – от влизания в портала до изтегляния на активи – за да изгради персонализирана пътека за всеки партньор. По този начин един може да получи съвети, специфични за сделката, а друг да получава седмични напомняния да остане активен.

Прогнозиране на поведението и предпочитанията на партньорите: Чрез постоянен анализ на сигналите за ангажираност на партньорите, като процент на отворени имейли или активност в портала, изкуственият интелект може да предвиди кои партньори губят интерес. Можете също да идентифицирате предпочитаните от тях стимули и канали за комуникация, за да ги ангажирате отново по ефективен начин.

Предлагайте поддръжка в реално време: Чатботовете, задвижвани от изкуствен интелект, предоставят незабавни и точни отговори 24/7 от вашата база от знания и данни от работното пространство. Това поддържа интереса на партньора по време на цикъла на продажбите, без да прекъсва работата на вашия екип.

Получете персонализирани препоръки за обучение: Вместо да изпращате едни и същи материали за обучение на всеки партньор, AI идентифицира конкретни пропуски в представянето и препоръчва подходящите модули или сертификати за всеки.

⚠️ Предупреждение: AI предоставя необходимите за мащабиране прозрения и автоматизация. Въпреки това, тя не може да възпроизведе разговори, които изграждат доверие, да чете фините знаци или да добави човешко докосване. Затова, използвайте я първо, за да оформите стратегията си, а след това приложете своя опит и умения за управление на партньорските отношения (PRM), за да изградите връзки.

Какво замества и какво не замества изкуственият интелект в ангажираността на партньорите AI не замества изграждането на взаимоотношения, стратегията за каналите или разговорите, основани на доверие, с вашите най-важни партньори. Тя не премахва нуждата от мениджъри на партньори и не елиминира човешката преценка. Това, което прави, е да помага на вашия екип да мащабира оперативната страна на ангажираността, като открива рисковете по-рано, персонализира по-бързо контактите, извежда на преден план подходящите ресурси и автоматизира повтарящата се последваща работа, която обикновено се пропуска.

Как изкуственият интелект помага на партньорските екипи: основни примери за употреба

Сега нека разгледаме как AI помага на мениджърите на партньори да работят по-ефективно и да изграждат по-силни взаимоотношения.

⭐ Бонус: Ще споделим и практически примери за това как ClickUp Brain, нашият контекстуален AI асистент, помага във всяка област.

1. Привличане на партньори

AI оптимизира привличането на партньори чрез автоматизиране на повтарящи се задачи и предоставяне на насоки в реално време. Тя може автоматично да сегментира нови партньори, да генерира персонализирани списъци за привличане и да споделя подходящи модули за обучение въз основа на профила на партньора.

Екипите също така използват AI чатботове, за да отговарят на често задавани въпроси при привличането на нови партньори и да препращат сложни проблеми към подходящия мениджър, когато е необходимо.

📌 Пример: Когато нов партньор се присъедини към вашата програма, можете да помолите Brain да изготви приветствено писмо, което включва конкретни стъпки за включване, ресурси за обучение и ключови контакти, за да персонализирате партньорското преживяване от първия ден. Напишете приветствени имейли за привличане на нови партньори с помощта на ClickUp Brain.

2. Интелигентно оценяване на партньорите

AI извлича данни от вашата CRM, маркетингови платформи и системи за обучение, за да оцени партньорите въз основа на качеството на сделките, приноса към портфейла и ангажираността. Тя присвоява динамична оценка на всеки партньор, която се актуализира автоматично при промяна в неговата активност.

📌 Пример: Просто помолете Brain да покаже колко сделки е сключил всеки партньор през последното тримесечие, да присвои оценки въз основа на приходите или участието и да подчертае тримата най-добре представящи се партньори. AI може също да маркира партньорите с намаляваща активност и да предложи къде е необходимо последващо проследяване. Оценявайте партньорите въз основа на техните скорошни или реални резултати с помощта на ClickUp Brain.

3. Автоматизирани последователности за ангажираност

За разлика от традиционните инструменти, които изпращат едно и също имейл до всички, AI анализира сигнали в реално време – като например партньор, който изтегля ръководство – за да задейства следващата подходяща стъпка. Например, да ги подтикне да подпишат договори или да регистрират нови сделки.

Можете също да използвате AI, за да оптимизирате времето и канала за тези съобщения. Това означава, че можете да проверите дали даден партньор е по-склонен да отговори на съобщение в LinkedIn или на имейл и в коя част на деня.

📌 Пример: Да предположим, че искате да запознаете партньорите с новите възможности на даден продукт. Вместо да пишете имейли един по един, кажете на Brain да генерира пълна поредица от имейли, всеки от които да се фокусира върху различно предимство или случай на употреба. За минути ще имате структурирани чернови с теми, персонализирани поздрави и ясни съобщения, които можете да усъвършенствате, преди да ги изпратите. Генерирайте цялостни последователности за ангажираност чрез имейл с ClickUp Brain

4. Подкрепа и обучение на партньорите

Усъвършенстваните PRM платформи, задвижвани от изкуствен интелект, могат да адаптират уроците въз основа на ролята, представянето и нивото на експертиза на партньора. Те автоматично препоръчват най-подходящите модули, предлагат следващите стъпки след сертифициране и дори предоставят микроуроци при пускането на нова функция.

Освен това: AI може да се използва и за ролеви игри с продажбени сценарии, за да помогне на партньорите да упражнят представянето си или да разрешат съмненията си по време на обучението.

📌 Пример: Вместо да започвате от нулата, използвайте Brain, за да създадете пълен наръчник за обучение въз основа на вашите изисквания. Щом черновият вариант е готов, той може да извлече ключовите точки в кратко резюме, което партньорите могат да прегледат, преди да се заемат с пълния наръчник. Създайте подробни материали за обучение с помощта на ClickUp Brain

5. Подкрепа при сключването на сделки и съдействие при съвместни продажби

Когато партньорите активно продават, често се нуждаят от бързи отговори – дали става въпрос за ценообразуване, позициониране или вътрешни процеси. Осигуряването на постоянна ръчна поддръжка обаче отнема много време и често е невъзможно.

Това е областта, в която AI инструментите блестят.

Независимо дали партньорът изготвя оферта, затруднява се с ценообразуването или не е сигурен как да позиционира дадена функция, AI се включва незабавно. Тя извлича подробности за продукта от базите с информация, предлага ценови структури, генерира чернови на оферти и дава съвети за съобщения – почти като ваш личен асистент по продажбите!

За по-сложни запитвания AI интелигентно препраща запитването към подходящия експерт с пълния контекст, спестявайки ценно време за отговор.

📌 Пример: Когато партньор се нуждае от помощ при подготовката на сделка, разговаряйте с Brain, за да ви насочи към най-подходящите ресурси – като насоки за ценообразуване, шаблони за предложения или изисквания за регистрация на сделки. Вместо да търсите в няколко системи, ще получите преки връзки към подходящите документи, заедно с допълнителни ресурси, за да ускорите сделката. Чат с ClickUp Brain, за да отговаряте на въпросите на партньорите и да предоставяте незабавна помощ.

6. Прогнозиране на рискове и изпращане на предупреждения

Вместо да чакате тримесечния преглед, за да разберете, че даден партньор е спрял да носи сделки, AI постоянно сканира за тихи предупредителни знаци – като внезапен спад в влизанията в портала, забавени отговори на потенциални клиенти или изтекли сертификати.

Той свързва тези точки в реално време и ви предупреждава, докато връзката с партньора все още може да бъде спасена. Това ви позволява да пренасочите ресурси или да стартирате нови стимули седмици преди да се стигне до отпадане на клиента.

📌 Пример: Накарайте Brain да идентифицира рисковите партньори. Той може да анализира последните дейности, да подчертае модели като по-малко регистрации на сделки и да покаже ключовите фактори, допринасящи за риска, така че да знаете точно кой се нуждае от внимание и защо. Помолете Brain да анализира данните за партньорите, да предвиди тенденциите и да сигнализира за дейности с висок риск.

7. Поддръжка на базата от знания

Ако намирането на информация във вашата база от знания ви се струва като лов на съкровища, изкуственият интелект е решението.

Базите от знания, задвижвани от изкуствен интелект, използват търсене на естествен език, за да извличат точни отговори от продуктови ръководства, често задавани въпроси, стъпки за отстраняване на проблеми и информация за съответствие. С течение на времето изкуственият интелект се учи от моделите на използване, за да подобри препоръките и дори да актуализира автоматично базата от знания с нова информация, получена от билетите за поддръжка или продуктовите версии.

📌 Пример: Четенето на дълги обучителни материали и фирмени уикита отнема много време. За да получат незабавни, но точни информации от базата знания, партньорите могат да използват ClickUp Enterprise Search. Контекстуалният AI асистент автоматично консултира вашата база знания, за да събере най-релевантната и актуална информация. Използвайте ClickUp Enterprise Search за незабавно разрешаване на съмнения и поддръжка на партньорите.

8. Управление и проследяване на съответствието

Един от най-подценяваните аспекти на управлението на партньорите? Спазването на правилата.

Няма значение колко добре продава даден партньор, ако той игнорира индустриалните стандарти или регулаторните изисквания.

AI моделите следят за потенциални нарушения от страна на партньорите, като неодобрено съвместно брандиране или регионални пропуски в спазването на изискванията. В момента, в който бъде сигнализиран проблем, получавате незабавно предупреждение с подробен доклад и предложени следващи стъпки.

📌 Пример: Вместо да преглеждате сертификационните записи един по един, кажете на Brain да ви покаже кои партньори имат непълни или изтекли сертификати. Ще получите ясна разбивка, показваща кога е била препоръчана всяка сертификация и кога е изтекла, което в крайна сметка ще доведе до целенасочени последващи действия. Разберете точно кои партньори се нуждаят от подновяване на сертификатите си незабавно с ClickUp Brain.

Как да започнете да използвате изкуствен интелект за ангажираност на партньорите

На пазара има много AI инструменти за автоматизиране на ангажираността на партньорите. Но самото наличие на AI в вашия набор от инструменти не е достатъчно.

Имате нужда от асистент, който е дълбоко интегриран във вашето работно пространство, познава вашите процеси отвътре и се интегрира с цялата ви технологична платформа.

ClickUp, конвергентното AI работно пространство, идва на помощ.

Казано това, нека видим как да използваме ClickUp за управление на партньорствата и засилване на ангажираността:

Стъпка 1: Проектирайте работни процеси, съобразени с вашите персонализирани пипалини

Всяко партньорство е различно. Етапите, точките на контакт и предаването на задачи могат да варират в зависимост от вашия бизнес модел. За да постигнете по-дълбоко ангажиране, първо трябва да създадете работни процеси, които действително отговарят на вашите уникални продажбени канали.

ClickUp улеснява обмяната на идеи, проектирането и внедряването на тези работни процеси:

Визуално картографирайте етапите на партньорството с ClickUp Whiteboards

Начертайте вашите продажбени канали и изградете работни процеси за партньорства с ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards ви предоставя неограничено пространство, където можете да скицирате партньорските си канали с помощта на редактор с функция „плъзгане и пускане”.

Използвайте фигури, за да представите всеки етап от вашия процес (като „Проучване“, „Привличане“, „Подкрепа“, „Съвместни продажби“ и „Подновяване“). Начертайте връзки, за да покажете прехвърляния или зависимости, и добавете лепящи се бележки за допълнителен контекст.

Освен това можете да поканите други членове на екипа да сътрудничат в проектирането на работни процеси за партньорства в реално време – всички могат да добавят, преместват или коментират елементи заедно.

Превърнете етапите на работния процес в практически стъпки с ClickUp Tasks

Добавете задачи от ClickUp към списъците си с крайни срокове, приоритетни флагове и зависимости.

След като сте начертали процеса си, използвайте ClickUp Tasks, за да го реализирате.

Превърнете всеки етап или елемент от вашата бяла дъска в задача, добавете партньори и мениджъри на канали като отговорни лица, задайте крайни срокове, маркирайте нива на приоритет, добавете подробни описания и т.н.

След това използвайте ClickUp Dependencies, за да подредите работата по последователност. Например, „Обучението“ не може да започне, докато „Привличането“ не бъде отбелязано като „Завършено“. Освен това можете да прикачвате файлове, да оставяте коментари и да проследявате времето в рамките на задачите.

Стандартизирайте и мащабирайте процесите с шаблоните на ClickUp

Шаблоните ви позволяват да запазите най-добрите си работни процеси и да ги използвате отново за всеки нов партньор.

Вземете например шаблона за партньорско споразумение на ClickUp. Той предоставя предварително създадена структура за изготвяне на партньорски договори, определяне на общите условия и очертаване на очакванията предварително.

Получете безплатен шаблон Поддържайте последователни споразумения с партньорите по каналите, като използвате шаблона за партньорско споразумение на ClickUp.

С този шаблон можете:

Уверете се, че всички ваши партньорски споразумения са последователни, съответстващи и пълни.

Задайте лесно персонализирани клаузи и полета, за да проследявате напредъка.

Очертайте задълженията, за да предотвратите бъдещи спорове

Обяснете как печалбите и загубите ще бъдат разпределени между страните.

Осигурете правна защита в случай на несъгласия или промени

ClickUp предлага и готови шаблони за вашите партньори, които искат да подобрят маркетинговите си усилия.

Те могат да използват шаблона за маркетингов план на ClickUp Channel Partners, за да определят целевите клиенти, да изброят ефективни стратегии, да разпространят познаването на марката и да измерят ефективността.

Получете безплатен шаблон Създайте и следвайте цялостен маркетингов план с шаблона за маркетингов план за партньори на ClickUp.

Този шаблон ви позволява:

Създайте структурирана рамка за планиране и изпълнение на маркетингови дейности

Идентифицирайте и насочете се към конкретни сегменти клиенти

Съгласувайте партньорите по каналите с доставчиците при следване на маркетинговите цели

Подобряване на комуникацията между двете страни

Оборудвайте партньорите по каналите с инструменти за измерване на успеха на техните маркетингови инициативи

Визуализирайте партньорските канали по свой начин с ClickUp Views

Споделяйте актуализации на продукти, съобщения, статус на разрешени проблеми и други с клиенти в множество изгледи на ClickUp.

След като работните ви процеси са активни, можете да визуализирате програмите и задачите за ангажираност на партньорите по над 15 начина, използвайки ClickUp Views. Някои от тях включват:

Табло: изглед в стил Kanban – идеален за проследяване на партньорите през всеки етап

Списък: Вижте всички задачи по управление на партньорите под формата на персонализирана таблица.

Работна натовареност: Проверете наличността, работната натовареност и капацитета на партньорите

Времева линия: Идеална за преглед на припокриващи се партньорски инициативи и графици

Всяка гледка извлича данни на живо от вашето работно пространство, които можете да филтрирате по множество атрибути като тип партньор, сегмент, нива на ангажираност, продуктова експертиза и др.

Стъпка 2: Включете изкуствен интелект за дълбока интелигентност и персонализация

ClickUp Brain действа като вграден AI асистент на вашето работно пространство, обединявайки задачи, документи, чатове и данни за партньорите в една цялостна система. С други думи, всеки компонент на вашето работно пространство се захранва от AI, така че не е необходимо да го добавяте отделно към вашия технологичен стек.

Това директно елиминира разрастването на AI, т.е. вече не е нужно да преминавате между различни AI инструменти за продуктивност. Обработката на естествен език + контекстуално търсене правят ClickUp Brain по-умен.

Ето как:

Сегментирайте партньорите мигновено: Просто помолете Brain да групира партньорите по регион, размер на сделката, етап на ангажираност или всяко друго поле, което проследявате. Няма нужда да създавате сложни отчети или да използвате филтри. Brain разбира вашата работна среда и ви предоставя необходимата сегментация за секунди.

Създавайте ангажиращи имейли, последващи съобщения или съобщения за кампании с ClickUp Brain.

Създавайте подходящо съдържание при поискване: Независимо дали се нуждаете от персонализиран проект на имейл за нов партньор, ръководство за обучение или статия от базата знания, Brain може да го напише. Просто опишете какво искате (например „Напишете проект на имейл за добре дошъл за нов технологичен партньор“) и Brain ще избере подходящия контекст и тон за персонализирано преживяване.

Обобщаване на комуникацията с партньорите: Използвайте Brain, за да обобщавате мигновено дълги вериги от имейли, история на чата или актуализации на проекти. По този начин можете бързо да се запознаете с последните събития, без да се ровите в безкрайни съобщения.

Използвайте превод в реално време: Ако работите с глобални партньори, Brain може да превежда комуникации, документи или дори бележки от срещи незабавно.

Обсъдете идеи за програми за признание и ангажираност на партньорите с ClickUp Brain.

Брейнсторминг на идеи: Заседнали сте с партньорска кампания или се нуждаете от идеи за нова програма за стимулиране? Чатете с ClickUp Brain. Опишете предизвикателството си и той ще ви предложи креативни решения или дори ще изготви пълен проектен план за вас.

Подкрепа на партньорите директно: Brain може да отговаря на запитвания на партньорите, използвайки информация от базата знания на вашето работно място.

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата си – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден във вашето работно пространство, може да промени това. Представяме ви ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди – така че можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

Стъпка 3: Централизирайте данните и комуникацията с партньорите

Вашите работни процеси са в ход. Вие също сте положили основите за изкуствения интелект.

Сега е време да консолидирате всички данни и да обедините всичко за комуникация, ангажираност и анализ на партньорите в реално време.

Ето как да постигнете това в ClickUp:

Свържете безпроблемно ClickUp с любимите си маркетингови инструменти, за да синхронизирате данните от кампаниите и да автоматизирате работните процеси.

ClickUp предлага над 1000 вградени интеграции, които извличат релевантни данни във вашите работни процеси с едно кликване. Например, свържете CRM системи като HubSpot или Salesforce за актуализации на сделки, Google Workspace за споделени документи и календари, Zoom за срещи и т.н.

Още по-добре, можете да създадете персонализирани интеграции, използвайки API на ClickUp, за да синхронизирате собствени или стари системи без сложни кодирания.

Координирайте екипите и партньорите в реално време с ClickUp Chats

Поддържайте фокуса на разговорите с партньорите с ClickUp Chat и сътрудничеството в реално време, без да напускате работния си процес.

ClickUp Chat съхранява всички разговори с партньорите в едно място, точно до вашите задачи и документи. Създайте специални канали за всеки партньорски акаунт или за дискусии в рамките на програмата, така че нищо да не се изгуби в пощенската кутия.

Можете също да @споменете партньорите, за да включите подходящите хора и да започнете разговори по нишови теми, без да претрупвате основния чат.

👀 Знаете ли, че... С ClickUp Assign Comments можете да превърнете всяко съобщение в проследимо действие. Добавете коментар към задача, документ или бяла дъска, след което @assign го към член на екипа или представител на партньора с краен срок. Той се превръща в подзадача, която те трябва да отметнат. Използвайте ClickUp Assign Comments в рамките на задачите, за да гарантирате отчетност.

Записвайте и транскрибирайте срещи с AI Meeting Notetaker

Получавайте автоматично генерирани резюмета и задачи за действие за вашите срещи с ClickUp AI Notetaker.

Спрете да се притеснявате за воденето на бележки по време на разговори с партньори.

AI Meeting Notetaker на ClickUp записва вашите сесии в Zoom или Microsoft Teams и автоматично генерира транскрипт с възможност за търсене, заедно с обобщение на ключовите изводи. Той извлича задачите за действие и отговорните лица, така че можете да превърнете разговора си в план за проект в момента, в който разговорът приключи.

Изяснете бързо сложни теми с ClickUp Clips

Споделяйте записи на екрана, за да предадете точно вашето послание, без да се налага да използвате верига от имейли или лични срещи с ClickUp Clips.

ClickUp Clips ви позволява да записвате и споделяте кратки видео ръководства директно в работното си пространство.

Това променя изцяло подхода към поддръжката на партньорите: ако даден партньор се затрудни при включването, се нуждае от помощ с таблото за управление или иска да види как работи дадена функция на продукта, можете да запишете кратък клип и да го изпратите директно.

Например, вместо да пишете дълго имейл, в което обяснявате как да се подаде регистрация на сделка, просто им покажете как точно да го направят в 30-секунден клип.

Стъпка 4: Изградете вашата база от знания

Нещата бързо се объркват, когато вашата база от знания е отделена от вашия PRM инструмент.

Губите време в търсене на подходящите ресурси и вероятно имате няколко версии на един и същ файл. Още по-лошо, може случайно да изпратите на партньора си остаряла начална страница, което да го накара да представи грешни данни.

Как ClickUp променя това? Това видео с инструкции е вашият мини наръчник:

Създавайте и споделяйте ресурси за партньори с ClickUp Docs

ClickUp Docs за създаване на ефективни статии за базата от знания

ClickUp Docs е вашият универсален инструмент за изграждане на солидна база от знания – от ръководства за привличане на нови партньори до маркетингови материали.

Богато форматиране: Добавете заглавия, таблици, списъци, изображения и видеоклипове, за да направите съдържанието си визуално привлекателно.

Структурирана йерархия: Използвайте вложени страници, за да поддържате организация. Например, документът „Подкрепа за партньори“ може да има подстраници за привличане, обучение и поддръжка.

Сътрудничество в реално време: Няколко души могат едновременно да редактират документ, да оставят коментари и да отговарят незабавно на обратната връзка.

Превърнете съдържанието в задачи: Маркирайте всеки текст, за да създадете и възложите задача незабавно. Например, ако актуализирате списъка за включване на партньори и осъзнаете, че е необходим нов ресурс, можете да го възложите на място.

Разрешения: Споделяйте документи вътрешно или външно с права само за преглед или за редактиране.

История на версиите: Всяка промяна се записва, така че можете да видите кой какво е актуализирал и да се върнете към предишна версия с едно кликване.

С ClickUp Brain вграден директно в Docs, можете да използвате AI за създаване на ново съдържание, пренаписване за по-голяма яснота или превод на материали. Например, ако ви е необходим наръчник „Как генеративният AI помага за представянето на продукти”, просто дайте указания на Brain и той ще генерира първи чернови вариант, използвайки контекста на вашето работно пространство.

⭐ Бонус: Docs Hub е вашият команден център за всичко, свързано с документацията. Той ви дава обща представа за всеки документ в работното ви пространство – организиран по собственик, местоположение, последно актуализиран и др. Можете да търсите, филтрирате и добавяте документи в любими, което улеснява намирането на това, от което се нуждаете (дори и когато базата ви от знания нараства). Съхранявайте, организирайте и търсете документи лесно с Docs Hub

Намерете всичко мигновено с ClickUp Enterprise AI Search

Намерете информация, документи, приложения и много други от платформата или дори интегрирани инструменти с ClickUp Enterprise Search.

ClickUp Enterprise AI Search прави изключително лесно намирането не само на файлове, но и на буквално всякаква информация – задачи, чатове, документи, коментари, изображения – каквото се сетите.

Ето и забавната част: не е нужно да помните точните имена на файловете или в кои папки са съхранени. Просто опишете с естествен език какво търсите (например „Покажи ми най-новия списък за привличане на партньори”) и Brain ще го намери за вас.

Търсачката, задвижвана от изкуствен интелект, разбира контекста и намерението, така че получавате бързо подходящи резултати, дори ако не сте сигурни за местоположението.

👀 Знаете ли, че... Enterprise Search извлича резултати и от интегрирани системи като Google Drive, Slack и инструменти за задържане на клиенти, така че вашата база от знания наистина обхваща всичко.

Стъпка 5: Автоматизирайте досадните задачи и задайте сигнали

След като всичко е настроено – работни процеси, изкуствен интелект, канали за комуникация и база от знания – автоматизирайте ги, за да намалите ръчната административна работа до почти нула.

ClickUp ви дава неограничена гъвкавост да автоматизирате по свой начин, без да пишете нито една линия код:

Елиминирайте рутинната работа с ClickUp Automations

Създайте персонализирани тригери и действия за агенти в ClickUp, използвайки прости инструкции без код.

Автоматизациите в ClickUp са базирани на правила, което означава, че можете да настроите проста логика „ако това, то онова“, за да се справяте с повтарящи се задачи.

Всяка автоматизация се състои от три компонента:

Тригери: Какво задейства автоматизацията

Условия: Опционални филтри за стесняване на автоматизацията, когато тя работи

Действия: Какво се случва след това

📌 Например „Когато задачата на партньора премине в „Готова за преглед“, възложете я на мениджъра на партньорите и изпратете известие в Slack.“

ClickUp предлага два начина за изграждане на тези автоматизации:

Автоматизиран конструктор с функция „плъзгане и пускане”: Изберете от библиотека с предварително създадени тригери, условия и действия. Просто плъзнете, пуснете и свържете тези компоненти, за да създадете вашата автоматизация.

AI automation builder: Опишете автоматизацията, която искате, на прост английски език, и Brain ще я настрои за вас.

📌 Още примери за автоматизация на ангажираността на партньорите: Автоматично присвояване на заявки за нови партньори на членове на екипа въз основа на региона

Изпращайте седмично обобщение на отворените въпроси на партньорите във вашата пощенска кутия.

Настройте периодични напомняния за тримесечни бизнес прегледи (QBR) с най-подходящите партньори.

Делегирайте цялостни работни процеси на AI агентите на ClickUp

Активирайте Super Agents в ClickUp, за да автоматизирате напълно задачите/работните процеси.

AI Super Agents на ClickUp са първите в света агенти на човешко ниво, създадени с реална памет, самообучение, усъвършенствано мислене и способност за възприемане на околната среда.

Можете да взаимодействате с тях като с истински членове на екипа: да им изпращате имейли, да им възлагате задачи или да ги @споменавате в чатове. Те могат също да работят заедно в мултиагентна среда, да споделят знания с други агенти и да адаптират поведението си въз основа на вашата обратна връзка.

📌 Например, когато даден партньор се регистрира, AI агент може да създаде персонализиран списък за включване, да насрочи начален разговор и да изпраща седмични актуализации за напредъка – всичко това на заден план.

Идеални за мениджърите на партньори – тези агенти управляват вашите работни процеси от начало до край без постоянен надзор, така че вие да се съсредоточите върху стратегическата работа, която действително повишава удовлетвореността на клиентите.

📌 Някои примери за готови супер агенти, които можете да опитате: Агент за подновяване на договори: Следи датите на договорите, изпраща напомняния на партньорите и вашия екип и подготвя документи за подновяване.

Агент за подготовка и проследяване на графика: Създава дневен ред за разговори с партньори, записва бележки от срещите, възлага задачи за проследяване и изпраща автоматично имейли с обобщение.

Статус репортер: Публикува седмични или месечни актуализации за състоянието на партньорите, ключови показатели и отворени въпроси, като държи всички в течение.

Стъпка 6: Получавайте информация в реално време за представянето на партньорите

Накрая е време да измерите продажбите и успеха на партньорите, за да усъвършенствате стратегията си за ангажираност.

За ангажираността на партньорите трябва да проследявате ключови показатели като:

Брой активни партньори по етапи (привличане, активиране, съвместни продажби и др.)

Стойност на потенциалните клиенти и сключени сделки на партньор

Активност на партньорите (обаждания, срещи, подадени лийдове)

Отворете билети за поддръжка

Средно време за разрешаване на заявки от партньори

С ClickUp този анализ става напълно автоматизиран. Ето как:

Визуализирайте представянето на партньорите с помощта на таблата за управление на ClickUp.

Следете показателите за ангажираност на партньорите, за да вземате решения въз основа на данни с таблата за управление на ClickUp.

ClickUp Dashboards събират данни в реално време от задачи, персонализирани полета, цели и интегрирани инструменти за сътрудничество в един изглед. Можете да създадете тези табла, като просто плъзнете и пуснете над 20 джаджи – например диаграми, таблици, калкулатори, инструменти за проследяване на цели и други.

Но това не е всичко. Можете дори да създавате табла за управление, базирани на роли. Например, таблото за управление на партньорския мениджър показва напредъка в привличането на нови партньори и отворените задачи, докато таблото за управление на изпълнителния директор проследява приходите, потенциалните клиенти и най-добре представящите се партньори.

С филтрите на таблото можете незабавно да разгледате подробно резултатите по региони, нива на партньори или дори индивидуални акаунти.

🚀 Предимство на ClickUp: Работете още по-бързо с функцията Talk-to-Text на ClickUp. Вместо да пишете всичко, просто говорете на глас и ClickUp незабавно преобразува гласа ви в текст (като същевременно подобрява речта ви и коригира граматиката). Например, можете просто да диктувате бележки от срещи, имейли за последващи действия, съобщения в чат и AI подсказки, докато сте в движение – без да ви е необходима клавиатура. Всъщност, можете да използвате Talk-to-Text, за да създавате и възлагате задачи без да използвате ръцете си! Звучи интересно, нали? Гледайте това видео, за да научите повече 👇

Открийте по-задълбочени прозрения с AI картите на ClickUp

Обобщете постиженията, идентифицирайте препятствията или избройте следващите стъпки от таблото си, като използвате AI карти в таблото на ClickUp.

AI Cards анализира данните от вашите табла в реално време, за да предостави полезни описания към тях. Няма нужда да губите време в интерпретиране на таблата си – AI Cards предлага незабавни прозрения за незабавни действия.

Някои начини за използване на AI карти в ангажираността на партньорите:

Обобщение на състоянието на партньорите: „3 партньора в риск, 2 нови партньора с най-добри резултати този месец”

Предложени действия: „Свържете се с партньор X – той не е влизал в профила си от 2 седмици“

Вижте прогнозните данни: „Въз основа на текущите тенденции, партньор Y вероятно няма да постигне целта си за третото тримесечие“

Можете да поставяте AI картички навсякъде на таблото, да ги обновявате по всяко време и дори да закачате любимите си картички за бърз достъп.

Създайте високо ангажиращи партньорски програми с ClickUp

Използването на изкуствен интелект в ангажирането на партньорите е само една част от пъзела.

Истинската сила се крие в използването на изкуствен интелект на всеки етап: набиране на партньори, привличане, подпомагане, подкрепа, проследяване на резултатите и дори напускане.

ClickUp ви позволява да създадете напълно автоматизирани, задвижвани от изкуствен интелект партньорски програми от нулата. Визуализирайте вашите проекти, централизирайте комуникацията, настройте усъвършенствани автоматизации и анализирайте информация – всичко това в една платформа.

А най-хубавото? Вграден, контекстуален AI асистент задвижва всяка една функция, така че AI не е просто допълнение към вашите инструменти, а е в сърцевината на вашия работен процес.

Опитайте ClickUp безплатно още днес. ✅