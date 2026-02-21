10 шаблона за LLM подсказки за блогове

Можете да имате най-добрата идея за блог в света и все пак да загубите час заради същите начални проблеми.

Какъв ъгъл да изберем? Какъв план ще бъде най-подходящ? Как да намерим подходящия тон? Какви примери ще направят текста по-реалистичен? И как да поддържаме последователност в писането на различните публикации?

Шаблоните за LLM prompt решават този проблем. Те ви дават начална структура, която можете да използвате отново, адаптирате и подобрявате с времето, независимо дали пишете списък, наръчник, сравнителен пост или продуктово ориентирано ръководство.

В тази публикация ще ви запознаем с шаблоните за LLM подсказки за блогове, които са проектирани да се използват заедно с вашите брифинги, конспекти и чернови, за да можете да създавате по-добри първи варианти, да усъвършенствате структурата си по-бързо и да поддържате последователност в съдържанието си, без да се налага да преработвате подсказките си всяка седмица.

Какво е шаблон за LLM подсказки за блогове?

Шаблонът LLM за блогове е многократно използваем шаблон с празнини за попълване, който давате на AI инструмент за писане, за да генерирате последователно съдържание за блога при поискване.

Мислете за тях като за стандартна оперативна процедура за подсказване. Вместо да пишете изцяло ново подсказване всеки път, използвате една и съща структура и замествате променливи като {тема}, {основна ключова дума}, {аудитория}, {тон}, {брой думи}, {ъгъл} и {примери}.

📌 Пример: Пишете SEO блог пост на тема: {тема} Аудитория: {audience}

Цел: {goal}

Основна ключова дума: {primary_keyword}

Вторични ключови думи, които да включите по естествен начин: {secondary_keywords}

Намерение за търсене: {намерение}

Тон и стил: {tone_style}

Ограничения: {constraints} Изисквания към резултата: 1) Предложете 5 варианта за заглавие (включете основната ключова дума в 3 от тях) 2) Напишете кратко и ангажиращо въведение (заглавие + защо е важно + какво ще научи читателят) 3) Създайте структура с H2 и H3 4) Напишете цялата публикация (~{word_count} думи) с примери и практически стъпки 5) Добавете кратка секция с често задавани въпроси (4–6 въпроса) 6) Завършете с ясен CTA, свързан с {product_or_next_step}

10 най-добри шаблона за LLM подсказки за писане на блогове

Или се взирате в празна страница, или пресявате хиляди общи подсказки, които не пасват на работния процес на вашия блог. Тази аналитична парализа води до слаби подсказки и загуба на време.

Решението е набор от шаблони, които обхващат целия работен процес на съдържанието, от идеята до оптимизацията. Следният списък съчетава готови за употреба колекции от подсказки с интегрирани ClickUp шаблони, които комбинират подсказки с пълна структура за управление на проекти, предоставяйки ви практична отправна точка за всяка задача, свързана с блоговете.

1. ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts Шаблон

Получете безплатен шаблон Превърнете бележките по темата в план за блог с шаблона ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts.

Шаблонът ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts е комплект за писане, базиран на ClickUp Docs, който превръща една хаотична купчина теми в структура на блог, върху която можете да надграждате. Започнете, като пуснете Темата и Бележките от мозъчната атака в документа, след което следвайте подсказките, за да оформите подредена структура на черновата, без да изгубите оригиналните си идеи.

Когато искате по-бърз първи преглед или по-чист втори преглед, ClickUp Brain се намира точно в документа, за да ви помогне да редактирате, разширявате, опростявате или продължавате да пишете, без да сменяте инструментите.

Редактирайте, разширявайте или продължавайте да пишете в Docs с ClickUp Brain.

Защо ще харесате този шаблон:

Ускорете работата с съдържанието с AI възможностите на ClickUp Brain, когато се нуждаете от бързо пренаписване или ясни следващи стъпки.

Създавайте чернови по-бързо с вграден поток от подсказки, който ви води през заглавието, мета описанието, въведението и основните части на съдържанието в един документ.

Усъвършенствайте черновите на място с действия на ClickUp Brain като „Подобри писането“, „Поправи правописа и граматиката“, „Удължи“, „Съкрати“ и „Опрости писането“.

✅ Идеални за: SEO маркетинг специалисти, които пишат седмични блог публикации, и свободни писатели, които доставят дълги чернови на клиенти.

🧠 Интересен факт: 51% от маркетолозите използват AI инструменти за оптимизиране на съдържанието, от имейл кампании до оптимизация за търсачки. А 50% създават съдържание с изкуствен интелект.

2. ClickUp ChatGPT подсказки за писане на шаблони

Получете безплатен шаблон Започнете да пишете с библиотека с подсказки по заявка, като използвате ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template.

Когато се взирате в празна страница и мозъкът ви прави всичко друго, освен да пише, ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template ви предоставя готова библиотека с подсказки, която можете да отворите и използвате при нужда.

Те са настроени в Docs с раздели, които можете да разширявате и свивате, за да преминавате към нужния набор от подсказки, вместо да търсите сред запазените бележки.

И тъй като се намира в ClickUp, можете да запазите подсказките точно до вашите брифинги, чернови и обратна връзка, а след това да използвате ClickUp Brain, за да пренапишете, разширите, обобщите или генерирате нови гледни точки, без да напускате документа.

Защо ще харесате този шаблон:

Намерете бързо подходящия промпт с групирани, сгъваеми секции като писане на блог, биографии, книги и други, така че винаги сте на един клик разстояние от следващия чернови вариант.

Съхранявайте системата си за писане на едно място, като свържете документа с задачи или други документи, така че подсказките да останат свързани с работата.

Подобрете качеството на резултатите с вградените инструкции за употреба, след което използвайте ClickUp Brain, за да доусъвършенствате секциите, да продължите да пишете или да превърнете параграфите в действия.

✅ Идеални за: Автори на съдържание, които създават библиотека с подсказки за многократна употреба, или копирайтъри на свободна практика, които работят с различни стилове на писане за различни клиенти.

3. Шаблон за блог ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте чернови на блог публикации в стил на издателски макет с шаблона за блог на ClickUp.

Ако вашите блог публикации трябва да изглеждат и да се усещат като истинска страница за публикуване, преди да натиснете „Публикувай“, шаблонът за блог на ClickUp ви предоставя точно този формат в ClickUp. Получавате чист документ в стил „reader“ с героично изображение, разделено съдържание и вграден панел за навигация, който улеснява прегледа и повторно посещаване на дълги публикации.

За разлика от самостоятелните документи с подсказки, този шаблон свързва вашите LLM подсказки с крайни срокове, отговорни лица и работни потоци за одобрение, превръщайки инструкциите в практически проектен план.

Защо ще харесате този шаблон:

Създайте съдържанието си в изтънчен блог стил с корица, заглавия на раздели и съдържание в странична лента, което улеснява проследяването на текста.

Превърнете всеки пост в проследим работен процес с ClickUp Custom Statuses за всеки етап, от чернова до преглед, планиране и публикуване.

Използвайте ClickUp Brain MAX , когато имате нужда да извлечете референции от цялото си работно пространство и интернет, а след това генерирайте бързи пълнежи като уводи, конспекти на раздели, често задавани въпроси и идеи за надписи точно когато пишете.

✅ Идеални за: Маркетинг специалисти, които публикуват седмични блог постове, или самостоятелни основатели, които пишат актуализации за продукти и статии за лидерство в мисленето.

4. Шаблон за редакционен календар на блога ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте публикациите в блога в етапна поредица с шаблона за редакционен календар на ClickUp Blog.

Планирането на блога става много по-лесно, когато всеки пост се намира в един визуален канал. Шаблонът за редакционен календар на ClickUp Blog ви предоставя табло, базирано на етапи, за вашия двигател за съдържание, така че можете да видите с един поглед какво се случва в областта на идеите, проучването на ключови думи, писането, дизайна и промотирането. А когато искате да намалите мащаба, ClickUp Calendar View ви помага да видите с един поглед датите на публикуване през месеца.

Защо ще харесате този шаблон:

Преминавайте през ясни етапи като „Идея“, „Проучване на ключови думи“, „Написване на съдържание“, „Дизайн“ и „Промоция“ с помощта на табло за работния процес.

Запазете ключовите детайли, свързани с всеки пост, като проследявате етапа на блога, датите на публикуване, графиките, каналите и одобрението на текста директно на всяка карта.

Добавете подзадачи за крайни резултати като конспект, чернова, визуални елементи, SEO актуализации и окончателен QA.

✅ Идеални за: Ръководители на съдържателни операции, координиращи писането, дизайна и промотирането на всеки пост.

5. Шаблон за писане на съдържание ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте чернови на прессъобщения с помощта на шаблона за писане на съдържание на ClickUp.

Когато трябва да изпратите бързо прессъобщение, шаблонът за писане на съдържание на ClickUp ви предоставя готов чернови вариант, който можете да използвате веднага. Той започва с място за вашето лого, след което ви води през основните елементи на прессъобщението в същия ред, в който читателят ви очаква: информация за прессъобщението в горната част, ясен заглавие и подзаглавие, както и насоки за основната част, които ви помагат да започнете с подходяща дата и да поддържате динамиката на историята.

И тъй като писането е само половината от работата, ClickUp Assigned Comments ви помага да изпращате конкретни редакции на правилния рецензент без объркващо разменяне на съобщения, докато ClickUp Automations може да поддържа черновите в процес на рецензиране с навременни подкани и предаване.

Защо ще харесате този шаблон:

Запишете най-важната информация предварително в специалните полета за контактна информация и дата на публикуване, за да може всеки чернови вариант да бъде готов за споделяне веднага.

Пишете с по-малко пропуски, като използвате вградените подсказки за заглавие, подзаглавие и тяло, включително формата на датата в самия документ.

Поддържайте последователност на бранда си, като добавите логото си в горната част на документа.

✅ Идеални за: PR мениджъри, които пишат и разпращат прессъобщения за преглед и одобрение.

💡 Съвет от професионалист: Съдържанието изглежда „бавно“, само когато е разпръснато. С други думи, имате краткото описание в един инструмент, обратната връзка в друг, а одобренията се правят в директни съобщения. ClickUp обединява цялото ви съдържание на едно място, така че можете да преминете от кратко описание → чернова → преглед → окончателен вариант, без да търсите линкове или да играете детектив с коментарите. Гледайте това видео, за да видите как екипите използват ClickUp, за да оптимизират производството на съдържание от начало до край, от обратната връзка до крайния продукт:

6. Шаблон за база данни на блога ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте всеки блог пост от черновата до публикуването с шаблона за блог база данни на ClickUp.

Ако блогът ви продължава да се разраства, шаблонът за блог база данни на ClickUp ви предоставя едно място, където можете да проследявате всеки пост от черновата до публикуването и отвъд него.

Можете бързо да видите какво е „Публикувано“, какво се нуждае от „Актуализация“ или какво е „В процес“, заедно с категорията, към която принадлежи, и кога е крайният срок.

Защо ще харесате този шаблон:

Групирайте публикациите по статус, за да виждате на един поглед процеса на публикуване (публикувани, изискващи актуализация, в процес на актуализация).

Маркирайте всеки пост с „Статус на базата данни“ и „Категория на блога“, за да поддържате библиотеката си организирана, докато тя расте.

Добавете отговорници, крайни срокове и приоритети, за да поддържате правилния пост в движение в точното време.

✅ Идеални за: Мениджъри по съдържателен маркетинг, които поддържат блог с много категории и цикъл на актуализации.

📮 ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват AI за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате AI-базирана помощ при писането в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др. – и всичко това, като запазвате контекста от цялото си работно пространство.

7. Шаблон с указания за писане на ClickUp

Получете безплатен шаблон Стандартизирайте правилата за говорене и писане за всеки автор с шаблона за писане на ClickUp.

Когато имате няколко души, които пишат, се нуждаете от стандартизиран формат, за да гарантирате, че всичко, което излиза, има един и същ глас, тон и структура на писане.

Шаблонът с указания за писане на ClickUp предоставя на вашия екип едно единствено, лесно за следване място за правилата, които оформят вашето съдържание, от гласа и тона на вашата марка до граматическите решения, които искате всички да спазват.

Новите автори – човешки или AI – могат да създават съдържание, съответстващо на бранда, още от първия ден, защото правилата са вградени директно в системата.

Защо ще харесате този шаблон:

Документирайте личността на вашата марка и принципите на гласа й, за да могат авторите да се позовават бързо при изготвянето на чернови.

Стандартизирайте граматиката и механиката, включително изборът между активно и пасивно глаголно наклонение, за да улесните прегледа.

Използвайте вградените секции, за да създадете живи стилови указания , които екипът ви може да актуализира с развитието на съдържанието ви.

✅ Идеални за: Мениджъри на съдържание, които ръководят екип от автори, публикуващи под един бранд.

🧠 Интересен факт: 45% от маркетолозите използват AI инструменти, за да генерират концепции и идеи за съдържание.

8. Подсказки за маркетинг и продуктивност на HubSpot

чрез HubSot

Имате нужда от подсказка за много специфична маркетингова задача, но не знаете откъде да започнете.

Тази огромна библиотека от над 1000 шаблона за маркетинг и продуктивност на HubSpot е изчерпателен справочник за почти всеки случай на употреба в областта на маркетинга, продажбите или продуктивността, включително голяма секция за съдържание на блогове.

Защо ще харесате този шаблон:

Изберете от над 1000 подсказки, обхващащи както маркетинговата работа, така и ежедневната продуктивност, за да имате винаги под ръка подсказка за следващата стъпка в задачата, с която се занимавате.

Персонализирайте подсказките, за да съответстват на вашата цел, канал и аудитория, вместо да ги преписвате отначало всеки път.

Използвайте ги като „банка с подсказки”, която можете да използвате многократно, за по-бързо изпълнение на задачи, свързани с SEO, социални медии, бранд, генериране на лийдове и планиране.

✅ Идеален за: Маркетинг мениджъри, които искат една единствена библиотека с подсказки, която може да се използва многократно за планиране и създаване на съдържание за различни канали.

9. CO-STAR рамка за LLM подсказки

чрез Medium

CO-STAR Framework for LLM Prompts е структурирана система за писане на ефективни подсказки. Тя означава контекст, цел, стил, тон, аудитория и формат на отговора.

Защо ще харесате този шаблон:

Създавайте подсказки с контекст + цел, така че моделът да разбере ситуацията и точното задание, което трябва да изпълни, преди да започне да пише.

Запазете стила, тона и аудиторията, когато имате нужда резултатът да звучи последователно във всички публикации, страници или заинтересовани страни.

Определете формата на отговора, за да получите резултатите в желаната от вас форма, като например конспект, таблица, списък за проверка или JSON.

✅ Идеални за: Стратези по съдържание, които пишат повтарящи се подсказки за блог резюмета и готови за производство чернови.

Съвети за писане на ефективни LLM подсказки за блогове

Дори и най-добрият шаблон може да се провали, ако не знаете как да го персонализирате ефективно. Използвайте тези съвети, за да получите последователни резултати с високо качество от всеки шаблон за инженеринг на подсказки.

Определете предварително целта, ограниченията и аудиторията: Всяка подсказка трябва да отговори на три въпроса, преди да поиска съдържание: Каква е целта на тази статия? Какво не може да включва? Кой я чете?

Предоставете контекст, източници и примери: Дайте на AI референтен материал, като публикации на конкуренти, от които да се различавате, изходни документи, които да цитирате, или примерни публикации, които отразяват желания от вас тон. Извлечете контекст от свързани ClickUp Docs и задачи, като използвате ClickUp Brain, така че вашите подсказки автоматично да включват подходяща информация за контекста.

Определете структурата, стила и дължината на резултата: Кажете на AI точно как искате да изглежда крайният продукт. Например: „Напишете блог пост от 1200 думи с H1, четири H2 секции и точки под всяка H2.“ Включете и инструкции за стила, като „Напишете в второ лице, разговорно, без жаргон, на ниво 8-ми клас“.

Тествайте, оценявайте и повтаряйте: Първият ви опит с подсказка рядко дава перфектни резултати. Изпълнете я, оценете резултата, идентифицирайте какво липсва или е неправилно и след това Първият ви опит с подсказка рядко дава перфектни резултати. Изпълнете я, оценете резултата, идентифицирайте какво липсва или е неправилно и след това усъвършенствайте подсказката . Водете дневник на версиите на подсказките и резултатите от тях, за да проследите какво работи за вашите конкретни сценарии за тестване на LLM.

Превърнете подсказките в система за повторяеми блогове с ClickUp

Истинската полза е създаването на библиотека с подсказки, която вашият екип може да използва повторно, да подобрява и на която да се доверява във всеки блог, който публикувате.

ClickUp улеснява това. Съхранявайте подсказките си там, където се намира съдържанието ви, до резюмета, конспекти, чернови и обратна връзка. Превърнете всеки шаблон в последователен работен процес, поддържайте ясна собственост и използвайте AI в работната среда, за да създавате чернови, да усъвършенствате, да обобщавате редакциите и да извличате следващите стъпки, без да губите контекста.

Когато подсказките и процесът работят заедно, писането става по-бързо, а качеството остава стабилно.

Създайте своя система за подсказки в ClickUp. ✅

Често задавани въпроси

Подсказката е еднократна инструкция, която давате на AI модел за конкретна задача. Шаблонът за подсказки е структура за многократна употреба с променливи, които можете да персонализирате за всяка употреба – пишете го веднъж и можете да го използвате многократно с различни входни данни.

Започнете с документиране на гласа на вашата марка, целевата аудитория и стандартите за съдържание в централен документ. След това ги вградете като инструкции по подразбиране във вашите шаблони. Свържете вашия стилов наръчник Doc със задачите за съдържание, така че ClickUp Brain да го използва автоматично при генериране на чернови.

Не – шаблоните са предназначени да ускорят изготвянето на чернови и да намалят повтарящата се работа, но човешката преценка все още е от съществено значение за стратегията, проверката на фактите, добавянето на оригинални идеи и окончателното редактиране. Мислете за AI като машина за изготвяне на първи чернови, а не като пълна заместителка на редакционния надзор.