Как да мащабирате съдържанието, без да губите гласа на марката

Повечето маркетингови екипи публикуват 10 пъти повече съдържание, отколкото преди пет години.

62% от маркетолозите са отбелязали 5-кратно или повече увеличение на търсенето през последните 2 години. Въпреки това 64% от B2B купувачите казват, че не могат да разграничат една марка от друга.

Нека да поправим това. В този блог разглеждаме как да документирате гласа на вашата марка, да създадете системи за контрол на качеството и да използвате AI, която наистина разбира вашия бизнес, за да можете да мащабирате производството на съдържание, без да звучите като обикновена AI.

⭐ Представен шаблон Мащабирането на съдържанието става по-лесно, когато гласът на вашата марка не е затворен в PDF файл. Този структуриран шаблон за насоки за марката може да ви помогне да документирате принципите на гласа, вариациите в тона, одобрената терминология и примери за „ние казваме това, а не онова“ на едно място. Когато вашите насоки са достъпни в работното ви пространство, авторите могат да се позовават на тях по време на писането, рецензентите могат да свързват обратната връзка директно с правилата, а AI може да генерира съдържание, което звучи в съответствие с бранда по подразбиране, а не след тежка редакция. Получете безплатен шаблон Поддържайте последователността на марката с този лесен за персонализиране шаблон за указания за марката ClickUp.

Защо гласът на марката е по-важен в ерата на AI

Гласът на вашата марка е уникалната личност, която стои зад всяка дума, публикувана от вашата компания. Той е начинът, по който клиентите ви разпознават, без да виждат логото ви.

В свят, в който всеки екип използва едни и същи AI инструменти с общи подсказки, резултатът започва да звучи идентично. Вашият редакционен глас бързо се превръща в единственото нещо, което ви отличава.

Защо? Защото читателите развиват доверие чрез последователност. Когато тонът ви се променя рязко от един блог пост към следващия, това сигнализира за липса на организация или, по-лошо, за липса на автентичност. Хората забелязват, когато нещо не е наред, дори и да не могат да обяснят защо.

Ако нещо, то потопът от AI-генерирано съдържание е повишил очакванията на аудиторията. Аудиторията може да разпознае общите, взаимозаменяеми текстове за секунди и да ги прескочи. Идентичността на вашата марка вече не е просто „хубаво да се има“ за марковата стойност. Тя оказва пряко влияние върху ангажираността, разпознаваемостта на марката и процента на конверсия.

🔊 Призив: Запечатайте гласа на вашата марка, преди да бъде изгладен от AI. Гласът на марката не започва като изпипан текст. Той започва с начина, по който вашият екип говори – в мозъчни бури, прегледи и спонтанни отзиви. ClickUp Brain MAX помага да се запази този глас, преди да се размие. С Talk-to-Text екипите могат да записват идеи, обратна връзка и указания с естествения си глас, а след това незабавно да превърнат тази информация в структурирани документи, задачи или брифинги в ClickUp. Тъй като Brain MAX функционира като единна супер AI приложение на вашия десктоп, всичко остава централизирано: Говореното въвеждане се превръща в търсима информация

Решенията и индикациите за тон остават свързани с работата.

AI резултатите отразяват начина, по който вашият екип действително комуникира, а не общи подсказки. Когато AI започне с вашия реален глас, мащабирането на съдържанието престава да звучи изкуствено и започва да звучи последователно.

Защо мащабирането на съдържанието се проваля без подходящата структура

Мащабирането на операциите с съдържание често се проваля, когато екипът ви разчита на колективни знания, вместо на документирани системи.

Когато гласът на марката живее в главата на един човек, е невъзможно да се прехвърли това знание на 10 нови писатели или екип от свободни професионалисти. В момента, в който се наложи да включите нов сътрудник или да се разширите в нов канал, започват да се появяват пукнатини.

Това води до „отклонение в гласа“ – фини несъответствия, които се натрупват с времето и правят вашата марка да звучи така, сякаш е написана от пет различни компании. Вие губите часове в отговаряне на едни и същи въпроси и коригиране на едни и същи грешки, което забавя целия ви редакционен работен процес.

Решението е да спрете да разчитате на разпръснати файлове и да създадете единен източник на истина за управлението на съдържанието ви. Структурата тук не е бюрокрация, а основа, която позволява на екипа ви да бъде по-креативен, без да нарушава работата.

Проблемът с общата AI за създаване на съдържание

Резултатите от вашия AI инструмент са безлични, не отговарят на бранда и изискват часове на редактиране? Това се случва, защото общите големи езикови модели (LLM) са обучени на базата на цялото интернет пространство и са проектирани да произвеждат съдържание, което звучи средностатистически.

Те се оптимизират за „най-вероятната следваща дума“, а не за уникалните особености и специфичните послания на вашата марка.

Проблемът не е в самата AI, а в AI без контекст.

Тези инструменти не знаят позиционирането на вашия продукт, минали кампании или какво е подчертал вашият главен изпълнителен директор на последната среща с всички служители. Това принуждава вашия екип да влезе в един разочароващ цикъл: да подадете на AI кратко описание, да получите общи резултати, а след това да прекарате часове в редактирането им, за да ги приведете в съответствие с гласа на вашата марка.

Ето защо само 8% от специалистите с познания извличат пълната полза от генеративните AI инструменти, като отбелязват подобрения както в скоростта, така и в качеството.

Защо свързаното търсене е разликата между „AI помощ“ и AI, безопасна за марката

AI инструментите за продуктивност в маркетинга се провалят, когато не познават вашия бизнес. Резултатът е AI-генерирана работа: бърза, плавна и леко погрешна.

Свързаното търсене решава този проблем.

Вместо да генерира съдържание изолирано, AI с свързано търсене може да извлича информация, преди да пише. Тя черпи от вашето действително работно пространство: указания за марката, одобрени документи, минали кампании, низове с обратна връзка и история на задачите. Този контекст се превръща в система от ограничения, която поддържа резултатите в съответствие с марката.

На практика това означава:

Заглавията отразяват реалното ви позициониране, а не средните стойности в интернет.

Терминологията остава последователна във всички кампании и канали.

Миналите одобрения и решения влияят автоматично върху новите чернови.

Писателите не трябва да повтарят правилата на марката във всеки подсказък.

С ClickUp Brain свързаното търсене обхваща документи, задачи, коментари и знания в едно работно пространство. Когато маркетинговите екипи поискат чернова, резюме или пренаписване, AI основава резултатите си на това, което вашата компания вече е решила, а не на предположения.

Това е основата, която прави автоматизацията безопасна. Щом AI може надеждно да намери правилния контекст, можете да автоматизирате следващите стъпки – преминаване от кратко описание към чернова и преглед, без да се губи гласът на марката по пътя.

Тази разлика се дължи на липсата на свързано търсене и познания за работната среда. За да генерира съдържание, съответстващо на марката, AI се нуждае от достъп до действителните активи на марката, одобрени съобщения и историческо съдържание. Спрете да получавате съдържание, което е бързо, но неправилно.

Как да документирате насоки за гласа на марката, които могат да се мащабират

Вашите указания за марката са ли 40-страничен PDF файл, заровен в споделен диск, който никой никога не чете?

Той е прекалено дълъг, труден за навигация и напълно отделен от мястото, където вашият екип действително работи. В резултат на това авторите го игнорират, гласът на вашата марка остава непоследователен, а документът става остарял и безполезен.

За да бъдат ефективни насоките за вашата марка, те трябва да бъдат живи, динамични документи, които са част от ежедневния работен процес на вашия екип. Започнете с определяне на „защо“ зад вашия глас – основните ценности и личностни черти, които трябва да се проявяват във всяко съдържание.

Оттам създайте практичен и лесен за преглед стилов наръчник.

Създайте диаграма на гласа: Използвайте проста таблица, за да отразите личността на вашата марка в различни спектри, като формално срещу неформално, забавно срещу сериозно или техническо срещу достъпно. Това дава на авторите бърза визуална справка.

Включете конкретни примери: Използвайте сравнения от типа „ние казваме това, а не онова“ за често срещани сценарии като съобщения за грешки, призиви за действие и публикации в социалните медии.

Създайте жив речник: Документирайте предпочитаната терминология, забранените думи и контекста за всички изключения.

Най-важната стъпка е да съхранявате тези указания там, където действително се извършва работата.

Създайте системи за контрол на качеството за съдържание, подпомагано от изкуствен интелект

Контролът на качеството на съдържанието, подпомагано от AI, не е по избор. Този един процес прави разликата между мащабиране на гласа ви и мащабиране на проблемите ви.

Нужна ви е система, която открива проблемите преди публикуването, а не след това. Това изисква баланс между скорост и строгост; не всяко произведение се нуждае от едно и също ниво на преглед, но всяко произведение се нуждае от контролна точка.

Настройте многостепенни работни процеси за преглед

Решението е да вградите етапите на преглед директно в работния процес на съдържанието, така че нищо да не се публикува, без да мине през подходящите контролни точки. Класифицирайте съдържанието си според нивото на риск.

Високопрофилните материали, като големи кампании или комуникации на ръководството, трябва да преминават през пълна, многоетапна проверка

Рутинните публикации в социалните медии или вътрешните актуализации могат да имат по-лека, едноетапна проверка.

Определете кой какво проверява – експерти по темата за техническа точност, пазители на бранда за последователност на гласа и юридически специалисти за съответствие. Тази яснота предотвратява объркване и гарантира, че правилните хора виждат правилното съдържание.

Извършвайте проверки на версиите, за да предотвратите отклонения.

Дори и при наличието на солиден процес на преглед, гласът на вашата марка може бавно да се промени с течение на времето.

Планирайте периодични проверки, за да сравнявате най-новото съдържание с документираните ви насоки. Тук трябва да търсите модели: има ли определени автори, канали или типове съдържание, които се отклоняват повече от другите?

Използвайте тези одити като възможност да актуализирате вашите насоки. Ако всички правят една и съща „грешка“, това може да е знак, че самите насоки трябва да бъдат преразгледани. Проследяването на тези промени ви помага да забележите бавните промени, преди да се превърнат в неволно преобразуване на бранда.

Вградете тестове за стойност във всеки тип съдържание

Накрая, създайте прост списък за проверка, свързан с основните ценности на вашата марка, и го интегрирайте в шаблоните си за съдържание.

Това принуждава авторите да обмислят съгласуваността с бранда още от първия чернови вариант, а не като допълнителна мисъл по време на процеса на преглед. Направете теста конкретен и приложим, с въпроси като: „Звучи ли това така, сякаш говорим с нашата аудитория, а не към нея?“

🎥 Гледайте този кратък обзор на това как да структурирате ефективен маркетингов наръчник, който да поддържа целия ви екип в синхрон с гласа на марката и стратегията за съдържание.

Как ClickUp поддържа съдържанието ви в съответствие с бранда при мащабиране

Вашите указания за марката са в един инструмент, а AI писателят ви е в друг.

Това разширяване на контекста – когато екипите губят часове в търсене на информация, превключване между приложения и търсене на файлове – е основната причина за неефективност и непоследователност.

За да мащабирате съдържанието без да губите гласа на марката си, се нуждаете от структура и интелигентност, които работят заедно на едно място.

Но това лесно може да се поправи. Пренесете операциите си със съдържание, активите на марката и създаването на AI в ClickUp, единна конвергентна AI работна среда – платформа, в която проекти, документи, разговори и анализи съжителстват с AI, вградена като интелигентен слой, който разбира вашата работа.

Нека разгледаме как ClickUp помага в този случай:

Централизирайте активите и насоките на марката в едно работно пространство.

Първо, нека прекратим безкрайното търсене. Съхранявайте цялата си гласова документация, одобрени съобщения и активи на марката точно там, където се създава съдържанието ви, с ClickUp Docs.

Тъй като ClickUp Docs са част от свързано работно пространство, можете да свържете насоките директно със задачите за съдържание, създавайки единен източник на информация, който гарантира, че всички работят по един и същ наръчник.

Създайте подробни wiki шаблони, които могат да съхраняват цялото ви маркетингово знание в редактируемо, споделено пространство.

⚡️ Архив с шаблони: Безплатни Wiki шаблони за безпроблемно управление на знанията

Използвайте мултимоделни AI работни процеси, които остават верни на вашата марка.

Създаването на съдържание, съответстващо на бранда, се свежда до прилагането на подходящия вид интелигентност в подходящия момент, с достъп до действителния контекст на вашия бранд.

ClickUp Brain функционира като мултимоделен AI слой, вграден директно във вашето работно пространство. Той може да насочва различни задачи, като изготвяне на чернови, обобщаване, пренаписване или проучване, към най-подходящия базов модел, като същевременно налага разрешенията за достъп до работното пространство и границите на данните.

Тъй като Brain е свързан с вашите документи, задачи, коментари и минали съдържания, той не разчита на общи подсказки или копиран контекст. Можете да задавате въпроси, да искате първи чернови, да усъвършенствате тона или да търсите одобрени формулировки, като напишете @brain в коментар към задача или в ClickUp Chat.

Резултатът отразява вашите съществуващи насоки, терминология и исторически решения, а не предположения.

Намерете подходящия AI за задачата чрез мултимоделния AI на ClickUp.

Автоматизирайте процеса от заданието до изпълнението

Повечето затруднения при създаването на съдържание не възникват по време на писането. Те възникват в промеждутъците между отделните стъпки: кратки описания, които не са изчерпателни, чернови, които чакат грешния рецензент, обратна връзка, която се намира в имейли, и одобрения, които се забавят, защото никой не знае кой е следващият.

Автоматизирането на процеса от заданието до изпълнението означава, че тези преходи вече не зависят от паметта или ръчното проследяване. Вместо това, самият работен процес продължава работата.

С ClickUp Automations всеки етап от жизнения цикъл на вашето съдържание може да задейства автоматично следващото действие.

Просто преместването на задача в Готов за преглед може да я насочи към правилния редактор въз основа на типа съдържание, канала или нивото на риск. След одобрение задачата може да уведоми заинтересованите страни, да актуализира статуса на публикуване и да регистрира завършването, без никой да се налага да следи за актуализации.

Използвайте свойствата на задачите за автоматично попълване с AI, за да присвоявате автоматично хора и приоритети за работа.

Тъй като тези автоматизации са пряко свързани със статуса на задачите, персонализираните полета и собствеността, те се адаптират в зависимост от развитието на процеса. Променете структурата на прегледа си веднъж и автоматизацията ще се актуализира навсякъде.

Ускорете процесите си с Super Agents

Последният елемент от пъзела е някой, който действително ви освобождава от работата. Това означава, че се нуждаете от агент!

Маркетинговите AI агенти като ClickUp Super Agents използват специфични познания за работната среда, за да генерират текстове, които звучат като написани от вашия екип. Като този от нашия екип по търсене. 👇🏼

Запознайте се със Супер агента от Libby в ClickUp, който преглежда съдържанието вместо нея!

За разлика от общите инструменти, тези агенти използват всичко, което вашата организация вече е създала и одобрила. Сега можете да генерирате чернови, да обмисляте заглавия или да преработвате съдържание, като същевременно поддържате перфектна последователност на гласа във всички резултати.

Създайте Super Agents в ClickUp, за да автоматизирате задачите по проверка на качеството от начало до край, без да пишете нито една линия код.

Ето още пет съвета, които могат да ви помогнат да ускорите скучните части от създаването на AI съдържание:

AI агент Какво прави Как помага на маркетинговите екипи Защо е важно при мащабиране Агент за налагане на гласа на марката Проверявайте черновите в съответствие с документираните правила за гласа, тона и терминологията на марката, съхранени във вашето работно пространство. Отбелязвайте език, който не е в съответствие с бранда, забранени фрази и отклонения в тона, преди да бъдат прегледани от човек. Последователността на марката се превръща в система, а не в ръчно контролирана дейност. Агент за разширяване на творческия бриф Разширява кратките брифинги в структурирани конспекти, използвайки минали кампании и одобрени съобщения. Елиминира неясните инструкции и намалява обмена на информация преди започването на писането. Писателите започват от яснота, а не от предположения Агент за създаване на чернови Създава първи чернови, базирани на съществуващото ви съдържание, рамки и предварителни одобрения. Черновите вече звучат познато, което намалява необходимостта от пренаписване. По-бързи цикли на преглед, без да се жертва гласът Агент за преглед и маршрутизиране Автоматично присвоява рецензенти и добавя контекстно-ориентирани резюмета въз основа на типа съдържание или нивото на риск. Гарантира, че правилните хора преглеждат правилното съдържание на правилния етап. Предотвратява забавяне на черновите и затруднения при прегледа Агент за пренасочване и разпространение Преобразува одобреното съдържание във формати, подходящи за каналите (социални мрежи, имейл, кратки форми). Мащабирайте разпространението, без да преписвате от нулата Един източник на истина, много последователни резултати

Имате нужда от повече вдъхновение? Вижте още един пример в действие тук, който гарантира, че дори вашите имейли са на място:

Когато работните процеси се ускоряват с помощта на агенти, резултатът е работа с съдържанието, която се държи като система, а не като поредица от напомняния. Работата напредва предвидимо, а екипът ви отделя по-малко време за координиране и повече време за създаване.

📮 ClickUp Insight: Само 12% от участниците в нашето проучване използват AI функции, вградени в пакети за продуктивност. Това ниско ниво на приемане предполага, че настоящите имплементации може да не разполагат с безпроблемна, контекстуална интеграция, която да накара потребителите да преминат от предпочитаните от тях самостоятелни платформи за разговори. Например, може ли AI да изпълни автоматизиран работен процес въз основа на обикновена текстова подсказка от потребителя? ClickUp Brain може! AI е дълбоко интегрирана във всеки аспект на ClickUp, включително обобщаване на чат низове, изготвяне или доусъвършенстване на текст, извличане на информация от работното пространство, генериране на изображения и много други! Присъединете се към 40% от клиентите на ClickUp, които са заменили 3+ приложения с нашето приложение за всичко, свързано с работата!

Мащабирайте съдържанието си с ClickUp

Мащабирането на съдържанието, без да се губи гласът на марката, изисква нещо повече от просто произвеждане на по-голям обем работа. То изисква комбинация от документирани насоки, систематичен контрол на качеството и AI, която наистина разбира уникалния контекст на вашата марка.

Без тези стълбове рискувате да създадете отклонение в гласа, което подкопава доверието, което сте изградили с толкова много усилия сред аудиторията си.

Общите AI инструменти и разпръснатите работни процеси само усложняват проблема, като правят всяко несъвместимо съдържание по-трудно за откриване от предишното. Екипите, които решат този проблем сега, ще се откроят, тъй като AI-генерираното съдържание става норма и диференциацията на марките става все по-трудна.

Готови ли сте да видите как? Започнете безплатно с ClickUp още днес. ✨