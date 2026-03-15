Вероятно сте изпитвали неудобството от опашката за заявки за данни.

Когато трябва да чакате дни, докато анализатор превърне бизнес въпроса в SQL, възможността да действате въз основа на тези данни често се пропуска. Snowflake Cortex помага да се намали обменът между бизнес екипите и екипите за данни, като добавя задвижвани от изкуствен интелект запитвания и извличане на данни в Snowflake. Екипите могат да задават въпроси на естествен език за управляваните данни и да преминават от въпрос към отговор много по-бързо.

Това ръководство разяснява как да използвате Snowflake Cortex за корпоративна аналитика с функции като Cortex Analyst и Cortex Search, така че повече екипи да могат да получават контролирани отговори, без да чакат в опашката за заявки за данни. Ще научите също как да съчетаете тези прозрения с конвергентно AI работно пространство като ClickUp, за да гарантирате, че всеки отговор, който получавате от Snowflake, води до документиран план и възложена задача. 🤗

Какво е Snowflake Cortex?

Snowflake Cortex е набор от управлявани AI функции на Snowflake за структурирани и неструктурирани данни. Той включва инструменти като Cortex Analyst за анализи на естествен език, Cortex Search за извличане на индексиран текст и Cortex Agents за координиране на многоетапни работни потоци в Snowflake.

Cortex се основава на три основни стълба:

Cortex Analyst: Вашият инструмент за разговорна бизнес аналитика, който превръща въпросите, зададени на обикновен английски, в точни SQL заявки

Cortex Search: Двигател за неструктурирано съдържание за търсене в документи, билети за поддръжка и PDF файлове

Cortex Agents: инструменти за автоматизация на работните процеси, които координират многоетапни задачи с помощта на другите инструменти на Cortex

Истинската стойност тук се крие в демократизацията на данните. Вашите бизнес потребители най-накрая могат да задават въпроси със свои собствени думи и да получават надеждни отговори, управлявани в рамките на модела за сигурност на Snowflake, като поведението на достъпа зависи от конфигурацията на основния обект и услугата. Не се изисква степен по SQL. ✨

Ключови възможности на Snowflake Cortex за анализи

Cortex не е един инструмент – това е набор от инструменти. Да го използвате ефективно означава да знаете кой инструмент да изберете за дадена задача, като същевременно сте наясно, че използването на грешния инструмент води до неефективни резултати.

Ето основните компоненти, за да можете уверено да изберете подходящата функционалност за вашите конкретни аналитични нужди.

1. Cortex Analyst за заявки на естествен език

Вашият екип по продажбите иска да знае кой продукт е бил най-успешен през последното тримесечие, но не владее езика SQL. В този случай Cortex Analyst действа като преводач. Той преобразува въпросите, зададени на обикновен език, в проверен SQL код, като се позовава на семантичен модел, дефиниран от вас.

Семантичният модел е слой, съобразен с бизнес нуждите, който описва вашите таблици, показатели, взаимоотношения и терминология, така че анализаторите да могат да интерпретират въпросите, използвайки логиката на вашата компания, вместо да правят предположения само въз основа на суровата схема.

Това е файл, който обяснява на изкуствения интелект какво всъщност означават вашите данни – дефинира бизнес термини, изяснява връзките между таблиците и предоставя синоними. Работният процес е прост: потребител задава въпрос, анализаторът използва семантичния модел, за да разбере намерението, генерира правилния SQL и връща отговор, понякога с диаграма. 🤩

Този модел действа като контролен слой за интерпретация, като основава Analyst на одобрени бизнес дефиниции, взаимоотношения и примерни заявки. Той подобрява последователността, но все още се нуждае от тестване и итерация. Можете да включите проверени заявки и бизнес логика, за да гарантирате, че показателите, които връща, са точни и надеждни. Той също така ви позволява да вградите Analyst в персонализирани интерфейси, като например Streamlit приложения, или да получите достъп до него чрез REST API.

2. Cortex Search за неструктурирани данни

Не цялото знание на вашата компания се съхранява в подредени редове и колони. А какво да кажем за хилядите заявки за поддръжка, правни договори и документи с обратна връзка за продуктите? В този случай Cortex Search се явява като хибридна услуга за извличане на информация, която съчетава силата на векторните вграждания с традиционното търсене по ключови думи.

Cortex Search позволява на екипите да правят запитвания към индексиран текст, съхранен в Snowflake, включително полета със свободен текст и съдържание, извлечено в таблици, подходящи за търсене. Вие създавате услуга Cortex Search върху избран текстов източник, а Snowflake управлява слоя за индексиране и извличане. След това можете да правите запитвания към вашите документи, използвайки прост SQL или API повикване.

Това създава значителна стойност за екипите в предприятието. Вашият правен отдел може да открие конкретни клаузи в договорите за секунди, а продуктовите екипи могат да анализират теми в хиляди записи с обратна връзка от клиенти.

3. Cortex Agents за автоматизирани работни потоци

Понякога един въпрос не е достатъчен. Трябва да изпълните поредица от стъпки, за да получите пълен отговор. Cortex Agents са оркестраторите за автоматизация на работния процес. Те могат да свързват множество инструменти – включително Analyst, Search и дори персонализирани функции – за да изпълнят сложна задача.

Например, можете да създадете агент, който получава общ въпрос като: „Как се представя новата ни функция?“

Агентът може да реши първо да използва Cortex Analyst, за да извлече показатели за производителността от вашите структурирани данни, а след това да използва Cortex Search, за да намери подходяща обратна връзка от клиенти в билетите за поддръжка. Накрая може да комбинира и двата резултата в едно единно обобщение.

💡Съвет от професионалист: Агентите могат дори да извикват външни API чрез интеграциите за външен достъп на Snowflake, което им позволява да предприемат действия извън Snowflake, като например изпращане на сигнал в Slack или актуализиране на запис във вашата CRM система.

Примери за корпоративно приложение на Snowflake Cortex

Ето конкретни сценарии, в които Cortex предоставя значителна полза за корпоративните екипи.

Продажби Чакане с дни за регионални отчети за резултатите или сравнения на приходите Задайте заявка „Приходи в Запада спрямо Изтока през последното тримесечие“ за незабавни, визуализирани отговори без билет за данни Обслужване на клиенти Ръчно пресяване на хиляди билети, за да се открият повтарящи се бъгове Откривайте често срещани проблеми като „грешки при влизане“ в цялата история на поддръжката, за да улавяте инцидентите, преди да ескалират Финанси Пречки при приключването на месеца при изчисляване на отклоненията Използвайте естествен език, за да сравните реалните резултати с прогнозите за конкретни отдели за секунди Маркетинг Разчитане на анализаторите да извличат данни за атрибуцията за всяка кампания Проучете факторите, които стимулират регистрацията за конкретни промоции, като задавате директни въпроси към данните за атрибуция Правни въпроси и риск Прекарване на дни в ръчни прегледи, за да се намерят конкретни клаузи в договорите Внедрете Cortex Search, за да откриете наведнъж всички документи, съдържащи конкретни формулировки за отговорност

Всички тези примери за употреба имат едно общо: те дават възможност на екипите да получават свои собствени отговори, като същевременно данните се управляват сигурно в Snowflake. Това премахва постоянната зависимост от малък брой експерти по SQL.

Как да настроите Snowflake Cortex за корпоративна аналитика

⚠️ Тези стъпки предполагат, че разполагате с акаунт за Snowflake Enterprise Edition (или по-висока версия) с активирани функции на Cortex в поддържан регион. Ще ви е необходим също склад с подходящ размер, таблици с данните, които искате да запитвате, и роля с привилегии CREATE за целевата схема.

Стъпка 1: Конфигурирайте средата си в Snowflake

Уверете се, че конфигурацията ви е готова. Започнете, като проверите дали регионът на вашия акаунт поддържа Cortex, като прегледате най-новата документация на Snowflake. След това създайте или определете хранилище, което Cortex да използва – размер MEDIUM обикновено е добра отправна точка за тестване.

След това ще трябва да предоставите необходимите права на ролята, която ще създава вашите семантични модели или услуги за търсене. В допълнение към достъпа на ниво схема, Cortex Search може да изисква и права за вграждане в Cortex, като SNOWFLAKE. CORTEX_USER или SNOWFLAKE. CORTEX_EMBED_USER, в зависимост от вашата конфигурация.

📌 Важна забележка: Винаги тествайте първо в схема, която не е в производствена среда, за да избегнете случайно прекъсване на вашите работни потоци в реално време.

Стъпка 2: Създайте своя семантичен модел

Семантичният модел е сърцето на Cortex Analyst. Това е YAML файл, който действа като преводач, като учи изкуствения интелект на вашия уникален бизнес език. Например, без него изкуственият интелект няма да знае, че „ARR“ означава „Годишен повтарящ се приход“. Или че колоната user_id в една таблица се отнася към customer_id в друга.

Този семантичен слой дефинира вашите таблици, колони, взаимоотношения, специфични за бизнеса синоними и примерна логика, така че Analyst да може да генерира SQL, използвайки одобрени бизнес дефиниции, вместо да се основава на предположения за схемата. Ето основните секции, които трябва да дефинирате:

Таблици: Избройте таблиците си и добавете ясни описания на съдържанието на всяка една от тях

Измерения: Включете категоричните си полета, като регион, продуктова категория или клиентски сегмент

Показатели: Посочете вашите числови полета, като приходи, количество или разходи

Времеви измерения: Посочете полетата за дата и тяхната детайлност (ден, седмица, месец)

Проверени заявки: Предоставете примерни двойки от въпроси и SQL, които служат като примери, за да насочите ИИ към точни интерпретации

📌 Нашето препоръка: Започнете с малки стъпки. Фокусирайте се върху една-единствена, добре разбрана област от данни, като например една таблица с факти и няколко ключови измерения, преди да се опитате да моделирате цялото си хранилище за данни. Snowflake предлага и инструмент за генериране на семантични модели, който може да ви помогне да създадете начален YAML файл от съществуващите ви таблици.

Стъпка 3: Създайте първия си запитване в Cortex Analyst

След като семантичният ви модел е готов, е време да зададете първия си въпрос. Имате два основни начина да направите това. Можете да използвате панела за чат на Analyst директно в потребителския интерфейс на Snowsight за бързи, интерактивни запитвания или да извикате REST API програмно, за да вградите функционалността в собствените си приложения.

Изискването е просто: трябва само да посочите местоположението на файла на вашия семантичен модел и въпроса на потребителя на естествен език. Отговорът може да включва генерирания SQL код за проверка, набор от резултати и контекст на разговора, който поддържа последващи въпроси чрез Analyst API или работния поток на потребителския интерфейс.

📌 Обърнете внимание: Ако установите, че Analyst интерпретира неправилно даден термин, актуализирайте семантичния си модел, като добавите синоним или друго проверено запитване, за да го насочите в правилната посока.

Стъпка 4: Разгърнете и тествайте работния си процес за анализи

Сега трябва да проверите дали е готов за производствена употреба. За да създадете изпипано и професионално потребителско преживяване, препоръчваме да вградите Cortex Analyst в приложение Streamlit в Snowflake. Това ви позволява да изградите персонализиран и лесен за ползване интерфейс за вашите бизнес екипи.

Преди да го внедрите, трябва да го тествате задълбочено. Създайте валидационен набор от често задавани бизнес въпроси с известни верни отговори. Проверете тези въпроси чрез Analyst и измерете точността на резултатите.

📌 Моля, имайте предвид: Следете внедряването и разходите с помощта на специфични за Cortex изгледи за наблюдаемост и използване, като например наблюдаемост на администратора на Analyst и ACCOUNT_USAGE. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY, вместо да разчитате само на общата история на заявките.

Най-добри практики за сигурност и управление за Cortex

Предоставянето на достъп до данни на повече хора поражда основателни опасения относно сигурността и управлението на изкуствения интелект. Но Cortex е проектиран с оглед на корпоративната сигурност.

Cortex наследява директно надеждния модел за сигурност на Snowflake. Това означава, че съществуващите ви контрол на достъпа въз основа на роли (RBAC), политики за сигурност на ниво ред и правила за динамично маскиране на данни се прилагат автоматично към всички заявки в Cortex. Няма нужда да конфигурирате отделен набор от разрешения.

За най-добри практики създайте специални роли за потребителите на Cortex с минималните права, необходими за тяхната работа.

Дейността на Cortex може да бъде одитирана чрез съществуващите инструменти за управление и история на Snowflake, а Analyst също така осигурява специална наблюдаемост за мониторинг на заявките в семантичните активи. Можете да видите точно кой какво е търсил и кога. Освен това, тъй като Cortex обработва данни във вашия Snowflake регион, информацията никога не напуска вашия контролиран периметър. По този начин се гарантира, че изискванията за местонахождение на данните са спазени.

💡Съвет от професионалист: Бъдете внимателни, когато пишете дефинициите на семантичния си модел. Избягвайте да включвате чувствителна информация в описанията на колоните или примерните заявки, която би могла неволно да бъде разкрита пред потребителите.

Предимства на Snowflake Cortex за корпоративните екипи

Инвестицията в първоначалната настройка осигурява измерима възвръщаемост, като променя начина, по който екипите взаимодействат с вашите данни. Ето как Cortex променя оперативната база за корпоративни екипи като вашия:

Време за прозрение: Ускорява вземането на решения, като премахва времето за изчакване, което обикновено е свързано с натовареността на анализаторите

Производителност на екипа за данни: Пренасочва вашите SQL експерти към моделиране с висока стойност, като Пренасочва вашите SQL експерти към моделиране с висока стойност, като анализи на работната сила и управление, чрез автоматизиране на заявките за ad-hoc заявки

Сигурност: Поддържа суверенитета на данните чрез изпълнение на LLM заявки директно в контролираната среда на Snowflake

Оперативни разходи: Помага за Помага за консолидирането на инструментите чрез изцяло управлявана, безсървърна архитектура, която елиминира нуждата от външни векторни бази данни

Мащабируемост на самообслужването: Стандартизира бизнес логиката чрез централен семантичен модел, за да гарантира, че всеки отдел използва последователни дефиниции на данните

🔎 Знаете ли, че... 78% от служителите вече носят свои собствени AI инструменти на работа (BYOAI). В малките и средните предприятия този процент скача до 80%. Просто казано, ако вашият екип не може лесно да извлича информация от вътрешните ви данни, той ще се обърне към външни, непроверени LLM. Това създава огромна пролука в сигурността. Чрез внедряването на Cortex вие предоставяте на екипа си скоростта, задвижвана от изкуствен интелект, която той търси, като същевременно запазвате чувствителните данни на компанията си строго в контролираната среда на Snowflake.

Ограничения при използването на Snowflake Cortex за корпоративни екипи

Осъзнаването на ограниченията на даден инструмент ви помага да планирате ефективно внедряването му. Повечето от тях не са препятствия, но изискват обмислена стратегия:

Наличност по региони: Проверете поддръжката на функциите във вашите конкретни облачни региони (AWS, Azure или GCP), преди да преминете към производствена версия

Семантичен модел: Поддържайте семантичния слой, базиран на YAML, докато основните ви схеми се развиват, за да предотвратите влошаване на точността на заявките

Сложност на заявките: Оптимизирайте силно нормализираните модели на данни в по-плоски дизайни със звездна схема, за да помогнете на LLM да се справя с комплексни съединения по-надеждно

Потоци от неструктурирани данни: Подгответе работен процес за предварителна обработка, за да извличате и зареждате текст от PDF файлове или изображения в таблици на Snowflake за индексиране от Cortex Search

Използване на кредити: Следете фактурирането на базата на токени чрез специални монитори за ресурси, за да предотвратите непредвидими скокове в разходите за хранилището

Можете да преодолеете повечето от тези предизвикателства, като определите ясно кой отговаря за вашия семантичен модел, като започнете с добре моделирани домейни на данни и активно следите използването и разходите си.

Как ClickUp подобрява работните процеси и анализите в предприятията

Макар Snowflake Cortex да е елитен двигател за търсене и извличане на данни от вашия склад, тези данни често остават статични, след като се появят на BI таблото. ClickUp се занимава с цялата свързана работа и още много други неща!

ClickUp е конвергентно AI работно пространство. То обединява вашите задачи, проекти, документация, автоматизации и AI в една система, така че екипът ви да избегне разпиляването на работата и да премине през планирането и изпълнението в един единствен поток.

Ето по-подробна информация! 👀

Приложете на практика вашите прозрения от Snowflake с таблата на ClickUp

Snowflake Cortex идентифицира „какво“, като например внезапен скок в рисковете по проекта или спад в ефективността на ресурсите, но наборът от данни често спира дотам. Таблата на ClickUp служат като слой за изпълнение на вашите констатации от Snowflake.

Visualize complex data with ClickUp

Той пренася вашите показатели на високо ниво в същото работно пространство, в което работи вашият екип, като елиминира загубата на контекст при преминаването между BI инструмент и проектен план.

Ето как можете да използвате таблата на ClickUp:

Прогнозирайте рисковете по проектите: Използвайте Използвайте AI Cards , за да организирате автоматично графиците и да балансирате натоварването, като гарантирате, че стратегическите корекции, идентифицирани от Cortex, се изпълняват по график

Проследявайте въздействието върху приходите: Интегрирайте Интегрирайте Calculation Cards , за да проследявате фактурираните часове и ефективността на тръбопровода спрямо действителните данни за целия отдел, които извличате от Snowflake

Визуализирайте изпълнението на кампаниите: Създайте персонализирани джаджи, за да видите как вашият маркетинг екип работи по конкретните високопроизводителни канали, които Cortex е открил

Централизирайте клиентските портали: Обединете обратната връзка от външни заинтересовани страни и състоянието на вътрешните проекти в единен изглед, за да поддържате партньорите в синхрон по отношение на етапите, основани на данни

Преодолейте вътрешните пропуски в знанията с ClickUp Brain

Ако Snowflake Cortex е двигателят на вашия хранилище за данни, ClickUp Brain е двигателят на вашите оперативни знания. Той функционира като невронна мрежа, обхващаща вашите проекти, документи и хора, като гарантира, че прозренията, които откривате в Snowflake, няма да се изгубят в морето от задачи.

Чрез свързване на данните от работното ви пространство Brain предоставя същата мощност за заявки на естествен език за вашата работа, каквато Cortex предоставя за вашите SQL таблици.

Ето как:

Получавайте незабавни отговори: Използвайте Използвайте Enterprise Search , за да намирате собственици на проекти, конкретни версии на файлове или обратна връзка от заинтересовани страни в цялото си работно пространство, без да се налага ръчно да търсите

Автоматизирайте проследяването на напредъка: Въведете Въведете AI Stand-ups , за да събирате ежедневните актуализации и пречките в ясно обобщение, като елиминирате необходимостта от ръчни срещи за обсъждане на статуса

Обобщете контекста на срещата: Превърнете стенограмите и клиповете от Превърнете стенограмите и клиповете от AI SyncUps в обобщения с възможност за търсене и автоматизирани списъци със задачи, за да поддържате екипа в синхрон относно следващите стъпки

След като Snowflake Cortex предостави информация, можете да делегирате последващата работа на ClickUp Super Agents. Тези агенти работят с умения на ниво човек, като изпращане на съобщения до заинтересовани страни, възлагане на задачи и изготвяне на документация, за да гарантират, че заключенията, основани на данни, се изпълняват 24/7 без ръчен надзор. Това може да ви помогне в следните области: Автоматизирайте рутинното делегиране: Назначете агент, който да наблюдава конкретни задачи, синхронизирани със Snowflake, и автоматично да ги насочва към подходящите членове на екипа въз основа на текущата им натовареност

Поддържайте осведоменост за обстановката: Използвайте агенти, за да наблюдавате тихо контекста на проекта на заден план, като предоставяте незабавни, съобразени с контекста отговори на въпроси относно текущите ви инициативи за данни

Разширете институционалната памет: Използвайте безкрайната памет на Super Agents, за да събирате и актуализирате вътрешната си база от знания при вземането на решения, като по този начин гарантирате, че екипът ви никога няма да повтори същите аналитични грешки

Задействайте незабавни работни потоци с ClickUp Automations

Когато Snowflake Cortex идентифицира критична аномалия или тенденция, забавянето между прозрението и действието я отслабва. ClickUp Automations превръщат сигналите, базирани на данни, в дефинирани, повтаряеми задачи. Вие премахвате ръчните прехвърляния, които често водят до пропускане на прозренията, като свържете аналитичната си среда директно с нивото на изпълнение.

Задействайте персонализирани автоматизации в ClickUp, като конфигурирате логиката в AI Automation Builder

Използвайте ClickUp Automations, за да:

Стандартизирайте протоколите за реакция: Прилагайте автоматично предварително създадени шаблони към нови задачи, за да гарантирате, че всеки екип следва еднакви стандартизирани стандартни оперативни процедури (SOP) за решения, основани на данни

Динамично насочвайте задачите: Разпределяйте работата автоматично към създателите на задачите, наблюдателите или конкретни ръководители на отдели въз основа на промени в статуса или подадени формуляри, за да поддържате проектите в движение

Генерирайте актуализации, задвижвани от изкуствен интелект: Задействайте Задействайте AI Fields , за да попълвате автоматично обобщения на задачи, анализ на настроенията или актуализации по проекти в момента, в който бъде достигнат прагът на данните

Свържете вашия технологичен стек: Използвайте готови интеграции или уебхукове, за да синхронизирате действията с външни инструменти като HubSpot или GitHub, като по този начин гарантирате, че вашите констатации в Snowflake задействат актуализации във всички корпоративни приложения

Стандартизирайте регистрите за решения и наръчниците с ClickUp Docs

Информацията, получена от Snowflake Cortex, е ценна само дотолкова, доколкото е ценен планът, който тя вдъхновява. Ако вашите аналитични заключения се намират в един инструмент, а изпълнението на проекта – в друг, рискувате да се сблъскате със синдрома на празната страница, при който екипите се мъчат да превърнат данните в действие.

ClickUp Docs действа като свързваща тъкан, позволявайки ви да създавате проверени уикита и стандартни оперативни процедури (SOP), които са интегрирани в работните ви потоци.

Управлявайте задачи и шаблони в ClickUp директно от ClickUp Docs

ClickUp Docs може да ви помогне:

Свържете резултатите с работните потоци: Свържете вашите изследвания и регистрите с решенията директно със задачите и джаджите, така че всеки сътрудник да разполага с пълния контекст на Snowflake в своя редактор

Превърнете текста в действие: Превърнете идеите от вашите проектни брифинги в проследими Превърнете идеите от вашите проектни брифинги в проследими задачи в ClickUp мигновено, като използвате команди със слэш, за да се уверите, че нито една част от вашата стратегия за данни не остава без задача

Сътрудничество по техническите стандартни оперативни процедури (SOP): Редактирайте наръчници в реално време заедно с екипа си, за да преминете от интерпретация на необработени данни към документиран план без проблеми с контрола на версиите

Организирайте институционалното знание: Създайте център за документи с възможност за търсене, с вложени страници и банери с цветови кодове, за да категоризирате пътните карти за корпоративната аналитика и базите от знания

Не сме единствените, които твърдят, че ClickUp може да улесни сътрудничеството. Нашите клиенти също са съгласни! Ето какво казва един от клиентите на ClickUp:

Като част от оперативния екип, ние постоянно обсъждаме как да подобрим сътрудничеството между различните ни отдели. ClickUp ни предостави платформа, от която да управляваме, проследяваме и докладваме за всеки от нашите отдели.

Преодоляване на различията между аналитиката и изпълнението

Snowflake Cortex намалява бариерите за достъп до корпоративната аналитика. Вашите бизнес потребители могат да задават въпроси на естествен език, като същевременно се поддържат строгите изисквания за сигурност и управление, които предприятията изискват.

Успехът му обаче зависи от добре обмислено семантично моделиране, ясни дефиниции на ролите и ангажимент към непрекъсната поддръжка.

Тъй като аналитиката, базирана на изкуствен интелект, се превръща в нов стандарт, компаниите, които ще просперират, са тези, които инвестират в регулирано самообслужване още днес. Те ще изпреварят конкурентите си, които все още насочват всеки бизнес въпрос към постоянно претоварен екип по данни.

Ето къде се вписва ClickUp: не като заместител на Snowflake, а като слой за изпълнение, където прозренията се превръщат в документирани планове, възложени задачи и последващи действия. Snowflake Cortex помага на екипите да получават управляеми отговори по-бързо. ClickUp помага на екипите да действат въз основа на тези отговори, като превръща прозренията в задачи, документи, работни потоци и отчетност в едно работно пространство. Започнете безплатно с ClickUp, за да поддържате връзка между анализите и изпълнението.

Често задавани въпроси (FAQ)

Cortex Analyst е предназначен за анализи на естествен език върху структурирани данни, докато Cortex Agents може да координира многоетапни работни потоци, които комбинират възможности като Analyst, Search и други инструменти.

Да, Cortex Analyst е създаден специално за бизнес потребители, които не познават SQL. Те могат да задават въпроси на обикновен английски, макар че точността на отговорите зависи от добре дефиниран семантичен модел.

Cortex използва модел на фактуриране на базата на потреблението, свързан с използването на LLM токени и изчислителните ресурси. За предприятията е важно да следят обема на заявките и да определят бюджети, като използват мониторите за ресурси на Snowflake, за да избегнат неочаквани разходи.

Cortex предлага управлявана и контролирана среда с вградена сигурност, което опростява внедряването. Персонализираните решения осигуряват по-голяма гъвкавост, но изискват от вас да поддържате собствена LLM инфраструктура, инженеринг на подсказки и контролни механизми за сигурност, което води до значително по-високи оперативни разходи.