Как да използвате плъгините на ChatGPT: Ръководство стъпка по стъпка

Все още смятате ChatGPT за обикновен чатбот, който работи 24/7? Пропускате възможност да спечелите пари!

Ето защо настоящият ви подход ви струва скъпо:

Цената на превключването на контекста: Копирате данни от външен инструмент в ChatGPT, за да зададете въпрос, след което се връщате към инструмента, за да приложите отговора. Всеки път, когато превключвате раздели, губите фокус, инерция и когнитивна енергия.

Несвързани работни процеси: ChatGPT работи в изолация. Той не знае за електронната таблица, която сте актуализирали преди 10 минути, нито за указанията за бранда на вашия клиент. Тъй като не е синхронизиран с вашите файлове, специализирани инструменти или чатове, резултатът е общ.

Имате AI, но нямате автоматизация: Разбира се, можете да накарате GPT да изготви бързо доклади или проекти. Но може ли той да генерира автоматично този доклад без вашата намеса?

Плъгините за ChatGPT превръщат платформата от обикновен чат интерфейс в мощен команден център. Превъртете надолу, за да научите най-новите новини около плъгините за ChatGPT и как можете да ги използвате.

Бонус: Ще ви покажем и как да използвате приложението ClickUp Desktop, за да замените тази хаотична мрежа от ChatGPT плъгини. 🤩

Какво представляват плъгините на ChatGPT и защо да ги използвате

Плъгините за ChatGPT са добавки, които позволяват на потребителите да свързват своите AI чатове с външни услуги.

Самостоятелно ChatGPT може да мисли, обяснява и предлага.

Но с подходящите интеграции той може да получава достъп и да работи с данни на живо от външни системи – например PDF документи, бази данни, инструменти за проекти или уеб на живо.

🚨 Важна бележка: Въпреки че оригиналната функция „плъгини“ на ChatGPT беше премахната през април 2024 г., все още можете да пренасяте работата си директно в чатовете си по два начина:

Персонализирани GPT: Считайте ги за мини версии на ChatGPT, предназначени за изпълнение на конкретна задача. Например, GPT за обслужване на клиенти, който отговаря само на запитвания от вашата вътрешна документация.

Приложения за ChatGPT: Официалният заместител на приставките за ChatGPT. Това са интеграции на приложения на трети страни, които можете да активирате в интерфейса на ChatGPT, за да разширите неговата функционалност. Например, генерирайте изображения и видеоклипове с помощта на приложението Canva, без да напускате ChatGPT.

Често срещани случаи на употреба

Както персонализираните GPT, така и официалните приложения на трети страни значително подобряват възможностите на ChatGPT. Ето някои често срещани области, в които можете да ги използвате:

1. Изследване и събиране на информация

Имате нужда да подкрепите предложение с проверени данни?

Изберете персонализиран GPT за изследвания (например ScholarGPT ). Той се свързва директно с огромна библиотека от над 200 милиона ресурса, предоставяйки точни статистики, обобщения на доклади и факти – всичко с официални цитати.

Или, ако искате да анализирате огромни Google Sheets за секунди, изберете Data Analyst GPT. Просто споделете файла си, кажете на AI какво търсите и той ще генерира обобщения на доклади и готови за презентация диаграми незабавно.

2. Помощ при кодиране

Традиционният ChatGPT може да отведе разработчика само до определен етап. Често губите време, като обяснявате отново вашия технологичен стек или стил на кодиране в началото на всяка чат сесия.

Вместо това използвайте персонализирани GPT като Code Copilot и PythonGPT. Те вече разбират съвременните стандарти за разработка, остарелите библиотеки, които трябва да се избягват, и най-добрите практики.

Просто въведете кода си и те ще ви помогнат да преструктурирате, да генерирате единични тестове и да автоматизирате документацията си.

✅ Проверка на фактите: Приблизително 63% от софтуерните разработчици използват ChatGPT специално за задачи, свързани с работата (трето място сред всички анкетирани професии). чрез Университета в Чикаго

3. Автоматизация на работния процес

Ако използвате ChatGPT интензивно за работа, знаете колко е неприятно да превключвате между работните си пространства (имейли, календари, чатове, инструменти за управление на проекти).

Чрез свързване на ChatGPT с любимите си приложения можете да имате достъп и да управлявате работата си директно от този интерфейс. Можете да изготвяте чернови на отговори на имейли, да намирате свободни слотове за срещи в реално време и да актуализирате статуса на задачите в инструментите си за управление на проекти чрез чата.

🎥 Гледайте това видео, за да видите как превключването между ChatGPT и работните инструменти убива продуктивността на вашия екип. 👇🏼

4. Управление на съдържанието

С помощта на плъгините на OpenAI можете да прехвърляте кратки описания на съдържание, съхранени в Google Drive, в ChatGPT. След това дайте указания на изкуствения интелект да анализира тези файлове и да генерира чернови, текстове за социални медии или изображения, които отговарят на вашите изисквания.

По същия начин можете да използвате официални приложения за създаване на съдържание от трети страни, като Canva, за да преминете от груб проект към завършен дизайн, без да сменяте разделите.

✅ Проверка на фактите: Според проучване, проведено от Exploding Topics, задачите, свързани с писане, съставляват 40% от цялото използване на ChatGPT. Всъщност повечето запитвания за писане са фокусирани върху модифициране или редактиране на съществуващ текст, а не върху създаване на изцяло ново съдържание от нулата.

Предимства на инсталирането на плъгини за ChatGPT

AI технологиите са толкова мощни, колкото е способността ви да ги използвате.

За потребителите на ChatGPT това означава да инсталират подходящите плъгини, за да комбинират чат помощта с AI-задвижвани действия.

Това предлага множество предимства:

Няма повече превключване между раздели: Плъгините премахват неудобството от търсенето на данни в десетки раздели на уеб браузъра. Независимо дали извличате цитати от CSV файл, сравнявате цени на уебсайта на конкурент или създавате графика – можете да направите всичко това от чат интерфейса.

Директно изпълнение за по-висока производителност: Традиционният ChatGPT може само да дава предложения. Плъгините, от друга страна, ви позволяват да създавате чернови на имейли, да актуализирате редове в проследяващите проекти и да добавяте събития в календара, без да напускате разговора.

По-малко AI халюцинации: Когато дадете на големи езикови модели като ChatGPT достъп до вашите вътрешни инструменти и данни в реално време, резултатите стават по-точни, контекстуални и значими. Това елиминира AI халюцинациите и необходимостта от постоянно инженерство на подсказки.

Специализирана експертиза при поискване: Персонализираните GPT са предварително конфигурирани с конкретни инструкции и инструменти, необходими за нишови задачи. Получавате по-добри резултати по-бързо, защото не е необходимо да обучавате AI на основите на задачата си всеки път, когато започвате нов чат.

Съгласувано, интелигентно работно пространство: ChatGPT се превръща в истински умен асистент, който управлява вашите файлове, актуализира календара ви, премества задачите през вашите PM инструменти и дори публикува съдържание на живо.

📮 ClickUp Insight: Половината от нашите респонденти се борят с внедряването на изкуствен интелект; 23% просто не знаят откъде да започнат, а 27% се нуждаят от повече обучение, за да правят нещо по-сложно. ClickUp решава този проблем с познат чат интерфейс, който прилича на изпращането на текстови съобщения. Екипите могат да започнат веднага с прости въпроси и заявки, а след това естествено да открият по-мощни функции за автоматизация и работни процеси, без да се налага да преминават през сложния процес на обучение, който спира толкова много хора.

Как да настроите плъгините на ChatGPT стъпка по стъпка

Въпреки че плъгините на ChatGPT вече не се поддържат, все още можете да се възползвате от подобна функционалност, като използвате персонализирани GPT и официални приложения на трети страни в ChatGPT.

Ето как да започнете с двете:

1. Използване на персонализирани GPT

Персонализираният GPT е специализирана версия на ChatGPT, предназначена за конкретна задача или случай на употреба. Те се създават от индивидуални потребители, екипи или компании без използване на код.

Макар че само платените потребители могат да създават персонализирани GPT, всеки може да използва публично достъпните такива.

📌 Примери за популярни персонализирани GPT: DesignerGPT : Генерира и хоства реални уебсайтове от едно единствено подсказване. Включва HTML/CSS, висококачествени изображения и активна връзка към отзивчива страница. Генерира и хоства реални уебсайтове от едно единствено подсказване. Включва HTML/CSS, висококачествени изображения и активна връзка към отзивчива страница.

Logo Creator : Специализиран инструмент, който проектира професионални лога въз основа на идентичността на вашата марка, цветовата палитра и други специфични нужди. Специализиран инструмент, който проектира професионални лога въз основа на идентичността на вашата марка, цветовата палитра и други специфични нужди.

Консенсус : Мощен изследователски инструмент, който свързва вашия чат с база данни от над 200 милиона рецензирани академични статии. Мощен изследователски инструмент, който свързва вашия чат с база данни от над 200 милиона рецензирани академични статии.

Video GPT от VEED : Преобразува текстови подсказки в видеоклипове, готови за социални медии. Този GPT се занимава с писането на сценарии, стоковото видео, фоновата музика и субтитрите за пълно генериране на видеоклипове. Преобразува текстови подсказки в видеоклипове, готови за социални медии. Този GPT се занимава с писането на сценарии, стоковото видео, фоновата музика и субтитрите за пълно генериране на видеоклипове.

Hot Mods : Качете всякаква снимка, за да приложите високотехнологични артистични трансформации и „диви“ визуални модификации. Качете всякаква снимка, за да приложите високотехнологични артистични трансформации и „диви“ визуални модификации.

За да получите достъп и да използвате персонализиран GPT:

Вход: Влезте в своя акаунт в ChatGPT

Разгледайте екосистемата: В страничната лента потърсете раздела „GPTs“ и кликнете върху В страничната лента потърсете раздела „GPTs“ и кликнете върху „Разгледайте GPTs “.

Разгледайте персонализираните GPT

Тук можете да:

Търсене: Въведете конкретна задача в лентата за търсене. Например, ако въведете „Хуманизирайте съдържанието“, ще се появи списък с GPT, специално обучени да усъвършенстват и полират AI текста.

Или разгледайте: Прегледайте списъка с персонализирани GPT, които са на разположение за използване във всяка категория – писане, продуктивност, изследвания и анализ, образование, начин на живот, DALL-E и програмиране.

Оценете: Кликнете върху GPT, за да видите неговото описание, разработчик, възможности и потребителски оценки. Това ще ви помогне да изберете подходящите плъгини.

Персонализираният GPT на Canva

Стартиране: Можете да изберете „Conversation Starter“ (Стартиране на разговор), за да използвате предварително написан подсказ, или да кликнете върху „Start Chat“ (Стартиране на чат), за да въведете свой собствен подсказ.

2. Използване на официални приложения на трети страни

Как да използвате правилно плъгините на ChatGPT? Чрез приложенията в ChatGPT.

Те са заменили старата система от плъгини, предлагайки по-стабилна и мощна работа.

За да активирате плъгините или приложенията в ChatGPT (както ги наричаме днес), следвайте стъпките по-долу:

Достъп до ChatGPT App Store : Влезте в профила си и кликнете върху бутона „Apps“ в страничната лента. Това е официалният пазар за всички интеграции на ChatGPT. Влезте в профила си и кликнете върху бутона „Apps“ в страничната лента. Това е официалният пазар за всички интеграции на ChatGPT.

Разгледайте ChatGPT App Store

Свържете вашите инструменти: Разгледайте колекциите или потърсете конкретен инструмент. Щом намерите приложението, от което се нуждаете, кликнете върху „Свържи“, за да започнете интеграцията. Прегледайте разрешенията и кликнете върху „Разреши“, за да разрешите синхронизацията.

Персонализираното приложение ChatGPT на Canva

Стартирайте интеграцията: Вашето приложение ще бъде готово за секунди. Кликнете върху „Стартирай чат“, за да започнете веднага.

Използвайте споменавания за по-бърз достъп: Извикайте всяко свързано приложение в активен разговор, като въведете „ @”, последвано от името на приложението. Например: „@Canva, създай публикация в социалните медии за нашата разпродажба за Черния петък”

Бонус: Можете също да кликнете върху иконата „+“ до лентата за команди, за да изберете бързо приложение от свързания списък, без да напускате текущата си ChatGPT взаимодействие.

Ето кратък поглед върху разликите между персонализираните GPT и официалните приложения на трети страни в ChatGPT: ⬇️

Аспект Персонализирани GPT Официални приложения на трети страни Те са Предварително конфигурирани версии на ChatGPT, създадени за конкретна задача или роля Директни интеграции между ChatGPT и външни инструменти или услуги Основна цел Специализирано разсъждение, работни процеси или експертни познания в ChatGPT Извършване на реални действия във външни приложения от ChatGPT Кой ги създава Индивидуални лица, екипи или компании (не се изисква код) Официални партньори, одобрени и поддържани от доставчика на инструмента Усилие за настройка Могат да се използват веднага, ако са публични; за създаването им е необходим ChatGPT Plus или по-висока версия. Еднократно свързване на приложението с одобрение на разрешения Достъп до данни в реално време Ограничено до инструменти, изрично добавени от създателя Нативен достъп до данни в реално време от свързаното приложение Възможност за действие Предимно консултативни или логически действия Може да създава, редактира, актуализира или извлича данни директно във външни инструменти. Запазване на контекста Силни в рамките на определената задача или набор от инструкции Силна защита на данните във вашето свързано работно пространство Ниво на персонализация Висок контрол върху инструкциите, тона и поведението Ограничено до това, което поддържа интеграцията на приложението Най-подходящо за Повтарящи се, ролеви задачи като проучване, кодиране или писане Изпълнение на работни процеси като проектиране, планиране, актуализиране или публикуване Примери Изследвайте GPT, асистенти за кодиране, GPT за писане, специфични за дадена марка Canva, инструменти за работа с данни, приложения за продуктивност, инструменти за дизайн и видео Идеален потребител Потребители, които искат персонализирано AI поведение Екипи, които искат ChatGPT да върши работа, а не само да дава предложения

🧠 Интересен факт: В едно революционно проучване GPT-4. 5 официално премина теста на Тюринг, което е било „Свещеният Граал“ на изкуствения интелект от 1950 г. насам. В слепи тестове участниците не са могли да разграничат GPT-4 от истински човек в 73% от случаите.

Най-добрите ChatGPT плъгини, които да опитате

Ако вече имате предвид конкретен инструмент, който да включите в ChatGPT (като AI задача мениджър ), чудесно.

Но ако всичко това е ново за вас и нямате представа откъде да започнете, не се притеснявайте.

Избрахме пет популярни плъгина в ChatGPT, които ще направят ежедневната ви работа много по-бърза и по-малко стресираща.

1. Figma

чрез ChatGPT

Повечето творци използват ChatGPT, за да изготвят груби идеи или да разработват творчески концепции. Разговорният AI интерфейс улеснява предлагането на корекции или подобрения.

Но когато интегрирате приложението Figma, ChatGPT използва дизайн двигателя на Figma, за да реализира вашите идеи. То генерира изображения, диаграми, презентационни слайдове, карти на сайта, публикации в социалните медии, илюстрации и др. за секунди.

След като приключите, можете да преместите файла в Figma за окончателни редакции с перфектна пикселна точност.

2. Agentforce Sales

чрез ChatGPT

Ръчното претърсване на CRM системите отнема много време. Особено когато вашият търговски представител е на разговор и се нуждае от данни в рамките на секунди.

Интеграцията на ChatGPT + Salesforce решава този проблем. Вашият екип може да „чатите“ с CRM, за да извлечете списъци с непотърсени потенциални клиенти или да обобщите историята на конкретна сметка преди важна среща.

Той е идеален и за затваряне на цикли: просто напишете „Актуализирай тази възможност като Затворена-Спечелена“ директно в чата.

3. Преобразуване на глас в текст

чрез ChatGPT

Персонализираният GPT Voice-to-Text е конфигуриран да приема аудио вход (гласови записи или реч на живо), да го преобразува в текст и след това да обработва, обобщава, анализира или действа върху този текст в рамките на същия чат.

Най-хубавото е, че превръща речта в използваем текст с изходи, съобразени с контекста.

С други думи, след 15-минутна среща по телефона, GPT преобразува същия запис в кратко резюме на срещата и предоставя списък с взетите решения. Можете дори да го подканите да генерира действия с отговорници за задачите и да изготви проект за последващо имейл.

4. HubSpot

чрез ChatGPT

Все още кликате върху разделите на HubSpot, за да намерите статуса на потенциален клиент? Това е старият начин на работа.

Вместо това, просто помолете ChatGPT да извлече последните взаимодействия с клиенти, да обобщи билетите за поддръжка или да идентифицира кои маркетингови кампании генерират най-големи приходи.

Можете също да актуализирате етапите на сделката в HubSpot, да генерирате отчети въз основа на анализ на данни в реално време или да създавате персонализирани имейли директно чрез интерфейса на ChatGPT.

📚 Прочетете още: Как AI асистентите за имейли намаляват претоварването и трансформират комуникацията

5. Replit

чрез ChatGPT

За уеб и приложни разработчици ChatGPT е чудесен партньор за мозъчна атака. Но интеграцията с Replit го превръща в съразработчик.

С интеграцията на Replit x ChatGPT вече можете да създавате цели уебсайтове, софтуер и приложения в ChatGPT. Това е отлично решение за бързо прототипиране.

Опишете идеята си (например: „Създайте табло за проследяване на седмичните цели на екипа ми“) и Replit Agent ще се задейства, за да структурира проекта, да напише кода и да настрои таблото за вас.

Можете да тествате, усъвършенствате и внедрите приложението си директно чрез плъгина.

👀 Знаете ли, че? През 40-те години на миналия век пионерът У. Грей Уолтър създаде Tortoises. Това бяха първите електронни автономни роботи в света . Те се държаха толкова биологично, че „гладуваха“ за електричество и търсеха зарядната си станция, когато енергията им беше ниска.

Как да използвате ефективно плъгините на ChatGPT

Ето няколко прости и практични съвета за ефективно използване на персонализирани GPT и ChatGPT приложения:

Проверете внимателно, преди да изберете персонализирани GPT: Преди да използвате публичен GPT, отделете малко време, за да проверите кой го е разработил, за какво е предназначен и какви входни данни очаква. Много GPT се провалят не защото са лоши, а защото се използват за грешна задача.

Изберете GPT, създадени за една задача: Избягвайте GPT, които претендират, че могат да правят всичко. GPT, предназначени строго за отстраняване на грешки в Python или анализ на ключови думи за SEO, винаги ще имат по-добри резултати от универсалните.

Превключете GPT вместо да повтаряте същото подсказване: Ако забележите, че преписвате едно и също подсказване многократно, опитайте с друг GPT. Публичните GPT са предварително конфигурирани. Борбата с тяхното поведение само ще ви забави.

Активирайте паметта и препратките към чата: Когато свързвате външен инструмент с ChatGPT, не забравяйте да му позволите да препраща към запазени спомени и чатове. По този начин ChatGPT си спомня по-ранни входни данни (файлове, ограничения, решения), без да ви моли да ги повтаряте.

Комбинирайте възможностите: Използвайте един плъгин за събиране или анализиране на информация, а след това друг за структуриране или писане. Това прехвърляне е по-бързо, отколкото да се налага един-единствен плъгин да се разтяга отвъд възможностите си.

Опитайте prompt-perfect GPT : Имате страхотна идея, но не знаете как да я формулирате? Помолете Prompt Perfect GPT да я усъвършенства, за да може изкуственият интелект лесно да разбере от какво се нуждаете. Имате страхотна идея, но не знаете как да я формулирате? Помолете Prompt Perfect GPT да я усъвършенства, за да може изкуственият интелект лесно да разбере от какво се нуждаете.

Опитайте с начални фрази за разговор: Те показват идеалния начин, по който създателят е предвидил да използвате персонализирания GPT. Ако нямате подходяща фраза, просто кликнете върху тях, за да започнете чата и да получите висококачествен резултат.

Почистете страничната си лента: Премахнете GPT и приложенията, които не използвате, и запазете само тези, които постоянно ви носят полза. По-малък, целенасочен набор от инструменти увеличава яснотата.

👀 Знаете ли, че? В контролирано проучване, сравняващо хумора, шегите, генерирани от ChatGPT 3. 5, бяха оценени като по-забавни от шегите, създадени от човешки участници в множество комедийни задачи, а ChatGPT надмина повечето хора по отношение на това колко забавни бяха възприети отговорите му.

Ограничения на плъгините на ChatGPT

Първоначалните плъгини на ChatGPT бяха достъпни само за абонати на Plus. За щастие, всеки може да използва персонализирани GPT и приложения на трети страни. (Супер! )

Но и те не са съвършени. Ограниченията включват 👇

1. Усложнена разпръснатост на инструментите за екипи и сложни задачи

Плъгините на ChatGPT до известна степен консолидират работата, но не намаляват разрастването на инструментите или броя на инструментите, които управлявате.

Вие все още плащате и поддържате оригиналните си акаунти. Всъщност, колкото повече GPT са закачени на страничната ви лента, толкова повече време прекарвате в опити да управлявате всичко заедно (известно още като разрастване на работата ).

Но най-голямото препятствие е, че ChatGPT може да изпълнява само едно основно действие на приложението едновременно.

📌 Пример: Не можете да помолите @Canva да създаде дизайн и да го премести в Google Drive с едно действие. Вместо това трябва ръчно да копирате и поставите текста и изображението на дизайна в ChatGPT. След това извикайте @GoogleDrive, за да създадете документ и да съхраните този ресурс.

Освен това, повечето от тези приложения ви предоставят само олекотена версия на истинския софтуер.

Така че можете да проверите статуса на потенциален клиент в HubSpot чрез ChatGPT. Но ако имате нужда да създадете сложна автоматизация на работния процес, ще трябва да напуснете ChatGPT и да влезете в пълния сайт на HubSpot.

📚 Прочетете още: Как да оптимизирате управлението на проекти с автоматизация

2. Проблеми, свързани с целостта на данните и поверителността

Когато свържете приложение като HubSpot или Canva, вие предоставяте на ChatGPT достъп до данните на това приложение. Въпреки че OpenAI разполага с мерки за сигурност, те може да не осигуряват детайлния контрол на сигурността, който се изисква от регулациите за сигурност на данните в различните индустрии.

И тъй като персонализираните GPT се обучават на различни набори от данни, винаги съществува вероятност вътрешната информация на вашата компания да бъде използвана като данни за обучение.

3. Качеството варира значително при персонализираните GPT

Публичните персонализирани GPT се създават от различни хора с различно ниво на експертиза. Два GPT с подобни описания могат да дадат коренно различни резултати. Няма гаранция за дълбочина, точност или строгост, освен ако не ги тествате сами.

4. Всеки персонализиран GPT е отделен силоз

Персонализираните GPT не споделят знания помежду си. Ако прекарате един час в обучение на „Marketing Strategist GPT“ за вашата марка, този контекст се губи, когато превключите на „Logo Creator GPT“.

Тъй като тези агенти са изолирани, често ще се налага да повтаряте контекста или да качвате отново едни и същи файлове.

5. Възможно е приложението да не е налично в магазина за приложения

ChatGPT App Store все още е в начален етап (това е бета функция). Макар че големи играчи като Salesforce са налице, ще откриете, че по-малките инструменти и специализираният софтуер все още не са пуснали официални приложения.

6. Ограниченията за използване все още са в сила

Дори и с платен план Plus или Team, достъпът до най-напредналите модели не е неограничен. Ако използвате ресурсоемък персонализиран GPT в продължение на няколко часа, ще достигнете лимит на съобщенията.

Когато това се случи, AI се превръща в мини модел, който не е достатъчно умен, за да изпълнява сложни инструменти или да следва инструкциите, които вашият специализиран GPT изисква.

🧠 Интересен факт: Канадската AI платформа BlueDot официално забеляза избухването на COVID-19 преди Световната здравна организация (СЗО). На 31 декември 2019 г. AI идентифицира група от случаи на „необичайна пневмония“ в Ухан, като анализира данните за продажбите на самолетни билети и новинарските репортажи, и предсказа разпространението на вируса в Токио и Банкок дни преди да бъдат издадени официални предупреждения.

ClickUp като алтернатива на множество AI плъгини

Ако всеки ден използвате пет различни приложения за работата си, добавянето на съответните им ChatGPT плъгини не решава проблема с хаоса.

Защо? Защото нито един от двата ChatGPT плъгина не се синхронизира с другия.

Работата ви все още не функционира. Автоматизацията ви е ограничена. И все още прехвърляте информация ръчно между инструментите. Как да решите всичко това, без да загубите простотата и функционалността?

Влезте в ClickUp — първото в света конвергентно AI работно пространство.

Той комбинира управление на знания с изкуствен интелект, комуникация, изпълнение на задачи и управление на проекти на едно място. Нека видим как вграденият контекстуален изкуствен интелект на ClickUp замества популярните плъгини на ChatGPT и обединява работата ⭐

ClickUp Brain, собствената AI платформа, формира основния интелигентен слой за цялото ви работно пространство. Тя захранва множество AI инструменти в ClickUp, така че можете да правите почти всичко с една контекстуална AI.

Заменете няколко плъгина с ClickUp Brain

Този AI асистент разбира вашите задачи, документи, разговори, собственици, срокове и приоритети в реално време. Ето защо не се нуждаете от отделни GPT за писане, обобщаване или анализ. Един и същ AI работи навсякъде.

С ClickUp Brain можете да:

Задавайте въпроси като „Какво е блокирано тази седмица?“ или „Кои задачи зависят от този старт?“

Генерирайте резюмета от документи, коментари или цели проекти

Пренапишете съдържанието, като използвате действителния контекст на марката, проекта и аудиторията.

Превърнете дискусиите в действия, без да се налага да повтаряте или обяснявате отново

Enterprise Search: Един отговор за цялата ви работа

Една от основните причини, поради които екипите разчитат на плъгините на ChatGPT, е да намират информация. ClickUp замества тази нужда с Enterprise Search.

ClickUp Enterprise Search ви помага да съберете цялата работна информация на едно място.

Задавайте въпроси на естествен език и той ще претърси външни приложения, ресурси на ClickUp (задачи, документи, бели дъски, табла, чат, пространства, папки, списъци и прикачени файлове) и обекти за интеграция на трети страни (документи, електронни таблици, слайдове, PDF файлове), за да намери съответната информация.

Talk to Text за записване на идеи без прекъсване на потока

Функцията Talk to Text на ClickUp, поддържана от BrainGPT, самостоятелното приложение за настолни компютри, надхвърля рамките на въведените команди. Изкажете идеи, бележки от срещи или актуализации на задачи и ги превърнете незабавно в структуриран текст, задачи или документи. BrainGPT може да усъвършенства, обобщи или превърне тази информация в практически следващи стъпки.

Превърнете гласа си в действие с помощта на Talk to Text

🎥: За бърз преглед на това как работи ChatGPT и защо ClickUp Brain е по-добро решение, гледайте това видео.

Достъп до множество външни модели

ClickUp Brain поддържа множество основни AI модели в рамките на едно работно пространство. Brain действа като оркестрационен слой, пренасочвайки заявките към различни модели, като същевременно прилага разрешенията, настройките за сигурност и контролите за управление на AI на ClickUp.

Вижте как Brain поддържа множество модели в контекста на вашите задачи, документи и т.н.

Достъпът до AI се абстрахира чрез Brain, което означава, че потребителите взаимодействат с AI от задачи, документи, коментари и други повърхности на ClickUp, без да напускат платформата или да управляват отделни абонаменти за AI. В зависимост от функцията и повърхността, Brain може автоматично да избере модел или да позволи на потребителите да изберат такъв, като същевременно контролира какво съдържание от работната среда, ако има такова, се предава в подсказката.

Този дизайн позволява на екипите да се възползват от различните предимства на моделите, без да фрагментират работните процеси или да излагат данните от работната среда директно на външни AI инструменти, като същевременно използването на AI остава централизирано, подлежащо на одит и в съответствие с границите на данните на ClickUp.

📌 Пример: ChatGPT за ежедневни изпълнителни задачи. Claude за дълги анализи и синтези. Gemini за задачи, изискващи много информация и препратки.

Автоматични обобщения на срещи и задачи за изпълнение с AI Notetaker

С ClickUp AI Notetaker вашите теми за разговор няма да се изгубят по средата на срещата. Разговорът се записва в реално време, превръщайки изказаните актуализации, решения и следващи стъпки в структурирани бележки в ClickUp.

ClickUp Brain е следващата стъпка. Той чете срещата в контекста, разбира какво е било решено, какво трябва да се случи и кои са участниците. Действията не остават скрити в параграфите. Те се появяват като реална работа.

Оттам изпълнението започва веднага. Задачите се създават, собствениците са ясни, има крайни срокове и всяка задача е свързана с точния момент, в който е била обсъдена. Ако някой попита защо е било взето дадено решение, следата вече е там.

Срещите се превръщат в врата към изпълнението, като Brain тихо пренася контекста напред, за да не се налага екипите да го правят.

AI карти за изпълнителни резюмета

ClickUp превръща статичните данни от таблото в интерактивна информация с помощта на AI карти. Например, поставете AI карта с обобщение, за да предоставите автоматично на един поглед информация, пригодена за заинтересованите лица от висшето ръководство.

Добавете AI карти към таблото си, за да споделяте бързо персонализирани прозрения

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp предлага над 1000 вградени интеграции за стабилна междуплатформена поддръжка. Просто изберете инструментите, които искате да използвате за работа, активирайте ги и ги свържете с вашата работна среда в ClickUp за нула време. Няма нужда да наемате разработчик или да променяте стария код в старата си система. Създайте интегриран AI технологичен стек с помощта на ClickUp Integrations

Автоматизация на задачи и проекти: Заменете множество работни потоци на плъгини

В най-добрия случай интеграциите на ChatGPT предоставят еднократна услуга. Казвате на AI да създаде задача и тя го прави. Казвате й да премести задача и тя се подчинява.

Тази автоматизация е тромава, непълна и все още ръчна.

Задачите в ClickUp са по своята същност динамични и предлагат огромни възможности за автоматизация без кодиране.

Започнете с разделянето на проектите на задачи – добавете описания, крайни срокове, отговорни лица, списъци за проверка на качеството, персонализирани статуси, подзадачи и т.н. Още по-добре, кажете на Brain да ги създаде и възложи от ваше име. Представете си автоматизация на задачите, задвижвана от изкуствен интелект, на един клик разстояние.

За да сте в крак с всичко, визуализирайте тези задачи с помощта на ClickUp Views, като списъци, Kanban табла, календари, диаграми на Гант и др.

След това ги съчетайте с ClickUp Automations, за да задействате действия въз основа на реални промени, като актуализации на статуса, изтичане на крайни срокове или промени в назначените лица.

Например, когато копирайтър премести задача в „Завършено“, актуализирайте статуса на „В очакване на одобрение“, уведомете редактора и задайте нов краен срок за преглед.

Използвайте AI Assign, AI Prioritize и AI Cards на ClickUp, за да автоматизирате управлението на задачите и да получавате незабавно информация в реално време.

Можете да веригирате неограничен брой стъпки, за да автоматизирате цели работни процеси:

Когато статуса на задачата се промени на „В процес на преглед“, добавете персонализирано поле „Бележки на прегледащия“, добавете и уведомете прегледащия по имейл и преместете задачата в списъка за преглед.

Ако персонализираното поле „Одобрен бюджет“ е True/Yes, създайте задача за фактура, актуализирайте полето Rollup на проекта и публикувайте в чата на екипа.

📚 Прочетете още: Как да създадете AI агентен работен процес

🚀 Предимство на ClickUp: Докато автоматизациите без код реагират на тригери, ClickUp Super Agents проактивно наблюдават работното ви пространство и предприемат действия въз основа на контекста, логиката и намерението. Ускорете работните си процеси с Super Agents Мислете за тях като за постоянно активни AI съотборници, които: Гледайте задачи, списъци и пространства на заден план

Интерпретирайте условия като приоритет, натоварване, умения или крайни срокове

Извършвайте многоетапни действия, без да се налага да ги задействате изрично всеки път. 📌 Пример за работата на Super Agent: Той сканира новите задачи, добавени към списъка „Блогове за възлагане“, оценява изискванията на всяка задача, проверява наличността и експертизата на авторите и автоматично възлага работата – без да са необходими правила или ръчно сортиране.

За да научите как да създадете AI агент, гледайте това видео:

Сътрудничество в реално време – документи, чат и табла на едно място

Плъгините на ChatGPT безспорно ускоряват работата. Но ако работите в екип, знаете, че е практически невъзможно да си сътрудничите в реално време в чат интерфейс.

Не можете да редактирате съвместно активи. Няма място за групова комуникация. Въпреки че отчетите се генерират от данни в реално време, те са статични.

ClickUp замества всичко това с споделена комуникация, сътрудничество и вградена поддръжка за анализи. Ето как:

ClickUp Docs за съвместно редактиране на живо: Няма нужда да преминавате между документи в Google или Word. Създайте Няма нужда да преминавате между документи в Google или Word. Създайте ClickUp Doc , поканете няколко потребители да го редактират едновременно, маркирайте колегите си в коментарите и включете Brain за създаване или редактиране на съдържание с помощта на изкуствен интелект. Освен това можете да маркирате всеки текст в ClickUp Doc и незабавно да го превърнете в проследима задача в ClickUp.

Работете съвместно в ClickUp Docs с редактиране на живо, коментари на екипа и контекстуална AI поддръжка.

ClickUp Chat за незабавна синхронизация на екипа: Всеки списък със задачи в ClickUp има своя собствена секция за чат, където членовете на екипа могат да обменят идеи, да споделят обратна връзка, да оставят предложения и да пускат линкове към файлове в Всеки списък със задачи в ClickUp има своя собствена секция за чат, където членовете на екипа могат да обменят идеи, да споделят обратна връзка, да оставят предложения и да пускат линкове към файлове в ClickUp Chat.

Комуникирайте с екипа си и създавайте задачи в чат прозореца си с ClickUp Chat.

ClickUp Dashboards за споделена видимост: Използвайте предварително създадени Използвайте предварително създадени ClickUp Dashboards или ги персонализирайте според вашите нужди за отчитане. Те могат да извличат данни директно от вашите задачи, персонализирани полета, проследяване на времето и автоматизация.

Получавайте незабавни AI обобщения и актуализации с таблата на ClickUp

Заменете плъгините на ChatGPT с всеобхватната мощност на ClickUp

Плъгините за ChatGPT вече не са налични. Въпреки че техните алтернативи (персонализирани GPT и интеграции на приложения на трети страни) вършат работа, те не опростяват вашия работен живот.

Все още прекарвате голяма част от времето си в ръчно преместване на данни между инструменти, управление на множество приложения и преминаване между раздели.

Преминавайки към силно взаимосвързана екосистема като ClickUp, можете лесно да обедините AI, задачите, екипа си и външните инструменти в едно пространство. И това без допълнителни разходи или сложност при настройката.

Готови ли сте да ги видите в действие? Регистрирайте се в ClickUp и вижте колко по-спокоен става вашият работен ден, когато всичко е на едно място.

Често задавани въпроси (FAQ)

Когато плъгините за ChatGPT бяха налични, магазинът за плъгини служеше като централен пазар за тяхното преглеждане и инсталиране. С течение на времето той се превърна в ChatGPT App Store, където днес можете да намерите плъгини и интеграции на приложения от трети страни.

Това зависи от плъгина, който искате да използвате. Потребителите на ChatGPT Plus получават пълен достъп до App Store, както и до персонализирани GPT. Докато безплатните потребители могат да взаимодействат с някои персонализирани GPT и приложения, те са подложени на строги ограничения за използване и губят достъп, след като достигнат дневния си лимит за съобщения.

Не. Не можете да използвате няколко ChatGPT плъгина едновременно. Можете да превключвате между различни персонализирани GPT или приложения, но не можете да използвате два или повече плъгина едновременно.

Отнасяйте се към плъгините като към всеки друг софтуер на трети страни. Инсталирайте само приложения от проверени, добре познати разработчици и избягвайте да споделяте чувствителни пароли, платежна информация или фирмени тайни в чата. За максимална сигурност използвайте планове Enterprise, които изключват данни от модели за обучение, и винаги преглеждайте изскачащия прозорец „Разрешения“, преди да предоставите на приложението достъп до вашите външни акаунти.

Най-добрите плъгини за продуктивност са тези, които ви помагат да изпълнявате задачите си с 2 или повече пъти по-бързо, без да претрупват съществуващата ви технологична база. Пример: Конвергентната AI работна среда на ClickUp комбинира няколко инструмента за продуктивност, като ClickUp Docs за писане и редактиране, ClickUp Brain за контекстуална AI, ClickUp Enterprise AI Search за бързо търсене на информация/файлове и ClickUp AI Notetaker, който транскрибира срещи и генерира ключови действия.