Топ тенденции в AI, които доминираха през 2025 г.: обзор на годината

През 2025 г. светът най-накрая престана да използва ChatGPT като синоним на AI.

Докато експериментирахме с всички видове AI инструменти – от AI писатели и генератори на изображения до откриване на финансови измами и AI приложения в автомобилната индустрия, изкуственият интелект бавно се превърна в основен елемент от нашия (работен) живот.

Около 78% от компаниите по целия свят започнаха да използват AI в поне една част от работата си, от обслужване на клиенти до анализ на данни – в сравнение с 55% само преди няколко години.

Предприятията, които използваха AI в работата си, видяха реални резултати, включително по-бързи резултати и по-добро качество при рутинните задачи. Благодарение на по-умните инструменти, много от тях съобщават, че спестяват поне 40-60 минути всеки ден.

Разбира се, не всички AI са създадени по един и същи начин и простото им внедряване не е достатъчно, за да се гарантират тези резултати. Ето защо тази статия разглежда най-важните AI тенденции, които доминираха през 2025 г. – от системи, които предприемат действия от ваше име, до начини, по които екипите превръщат разпръснатите знания в полезна информация, която може да се търси.

Ще споделим и как можете да приложите тези промени в работата на вашия екип още сега.

Нека започнем с най-големите и най-влиятелни промени от всички тях.

1. Агентна AI и генеративна AI

През 2025 г. темпото на промяната в AI означаваше, че тя престана да бъде просто пасивен асистент. Тя се превърна в активен сътрудник. Това бележи фундаментална промяна от AI, която просто отговаря на команди, към AI, която активно постига цели.

Генеративна AI

Генеративната AI е вид изкуствен интелект, който генерира оригинално съдържание. Това включва текст, изображения, код и резюмета, всички базирани на моделите, които е научил от огромно количество тренировъчни данни. Тази година големите езикови модели (LLM) (които захранват генеративни AI инструменти и чатботове като ChatGPT, Claude и Gemini) станаха значително по-добри в разбирането на контекста, генерирането на по-точно съдържание и работата с няколко типа данни едновременно.

Тенденции в генеративната изкуствена интелигентност, които доминираха през 2025 г.

Ключовите развития в областта на генеративната изкуствена интелигентност през тази година включват:

Мултимодално генериране: AI вече обработва текст, изображения и видео в унифицирани работни процеси, което ви позволява да генерирате кратко описание на проекта и концептуално изображение от същия прозорец.

Резултати, съобразени с контекста: Моделите разбират историята на вашия проект и предпочитанията на екипа, като адаптират отговорите към вашите специфични нужди.

Сътрудничество в реално време: Генеративните инструменти вече работят заедно с човешката редакция, което ви позволява да създавате документи безпроблемно заедно с AI.

Намалени халюцинации: Подобрените техники за заземяване, като Подобрените техники за заземяване, като генериране с подпомагано извличане (RAG) , правят резултатите от AI по-надеждни и фактически точни.

🧠 Интересен факт: Най-големите успехи на AI през 2025 г. дойдоха от екипи, които внедриха AI директно в ежедневните си работни процеси, вместо да го третират като страничен проект. С ClickUp Brain, най-контекстуално ориентираната AI в света, вградена директно в ClickUp, получавате поддръжка за текстови и мултимодални изходи, директно във вашето работно пространство. Тя използва контекста на вашите задачи и документи, за да адаптира отговорите, сътрудничи на човешката редакция и основава отговорите на данни от работната среда, за да намали халюцинациите. Резултатът е AI, която работи с различни формати и работни процеси, без да се налага екипите да сменят инструменти или да повтарят контекста. Задайте на ClickUp Brain всеки въпрос и той ще ви даде информация, като анализира съществуващата информация от вашето работно място. Можете дори да го споменете в коментар към задача, като напишете @brain – точно както бихте направили с колега – за да получите помощ в работата си.

Агентна AI

Агентният AI се отнася до AI системи, които могат самостоятелно да планират, изпълняват многоетапни задачи и вземат решения за постигане на цел без постоянна човешка намеса. Докато генеративният AI създава съдържание, когато го помолите, агентният AI поема инициативата. Той разбива вашите цели на по-малки стъпки и изпълнява целия работен процес самостоятелно.

Някои характеристики на агентното AI включват:

Ориентиране към целите: Разбира вашите високопоставени цели и работи обратно, за да създаде конкретен план за действие.

Изпълнение на няколко етапа: Извършва сложни работни процеси, като например регистриране на нов клиент, без да са необходими инструкции стъпка по стъпка.

Интеграция на инструменти: свързва се с други системи, за да събира информация и да предприема действия, като извлича данни от електронна таблица, за да актуализира таблото на проекта.

Самокоригиране: Може да идентифицира кога дадена стъпка от плана му се проваля и да коригира подхода си автономно, за да постигне целта си.

Тенденции в агентното AI, които доминираха през 2025 г.

През 2025 г. както стартиращите компании в ранен етап, така и големите технологични играчи наложиха практическото използване на агентното AI:

Групата Y Combinator от пролетта на 2025 г. включваше около фокусирани върху агентни системи , което подчертава силната вяра на инвеститорите в автономните работни процеси. от пролетта на 2025 г. включваше около 70 стартиращи компании , което подчертава силната вяра на инвеститорите в автономните работни процеси.

Стартиращи компании в конкретни сектори : Нишови играчи в областта на здравеопазването, финансите и автоматизацията на поддръжката (например Cognition AI, Hippocratic AI, Penciled, Regal. ai) демонстрираха автономност на ниво агент в различни индустрии.

Широка платформена иновация : Големи компании като AWS, Google, Microsoft и Salesforce внедриха агентни функции в корпоративните инструменти, от автоматизирана оркестрация на работния поток до контекстно-ориентирани асистенти.

Придобивания на стартиращи компании в областта на изкуствения интелект: В света на софтуера за работа тази тенденция се прояви като придобивания, целящи да запълнят празнината между планирането и изпълнението. През декември 2025 г. В света на софтуера за работа тази тенденция се прояви като придобивания, целящи да запълнят празнината между планирането и изпълнението. През декември 2025 г. ClickUp придоби стартиращата компания за AI кодиране Codegen . Целта беше ясна: да се ускори разработката на ClickUp Super Agents . Тези агенти са проектирани да работят като човешки съотборници. Те могат да създават софтуер, да напредват в работата и да предприемат действия, използвайки контекста от задачите, документите и разговорите на потребителите в ClickUp, а не само изолирани подсказки.

Създайте супер агенти в ClickUp, за да автоматизирате задачите от начало до край, без да пишете нито една реда код.

Супер агентите не само автоматизират. Те разбират, запомнят и действат в контекста.

Супер агентите не само автоматизират. Те разбират, запомнят и действат в контекста.

🧠 Интересен факт: Супер агентите в ClickUp се гордеят с над 500 човешки умения! Можете да им възлагате работа, да ги @споменавате в коментар или да ги накарате да актуализират задачите и обобщенията без постоянни указания. Това превръща повтарящата се координация в работа на заден план, освобождавайки екипа ви да се съсредоточи върху решения с по-висока стойност. Това е възможно само в конвергентна работна среда, където AI агентът разполага с пълен контекст, елиминирайки фрагментацията, която прави самостоятелните AI инструменти по-малко ефективни. 🎥 Гледайте това видео, за да научите повече:

Генеративен срещу агентен AI на един поглед

Аспект Генеративна AI Агентна AI Основна роля Създава съдържание по заявка Предприема действия за постигане на цел Как работи Отговаря на подсказки Планира и изпълнява стъпки самостоятелно Ниво на инициативност Реактивен Проактивен Типични резултати Текст, изображения, код, резюмета Завършени работни процеси и актуализации на задачи Участие на човека Необходимо за всеки подсказ Необходима главно за насоки или надзор Най-доброто за Писане, мозъчна атака, обобщаване Координация, автоматизация, последователност

2. AI в роботиката, здравеопазването и интелигентните превозни средства

Тази година AI се материализира, излизайки извън софтуера и навлизайки във физическия свят. Роботите започнаха да приемат устни инструкции. Носимите устройства започнаха да подават данни в реално време за вземане на решения за грижи. Автомобилите вземаха повече решения самостоятелно.

С физическото навлизане на AI най-трудните проблеми се преместиха от „Може ли моделът да направи това?“ към „Могат ли екипите да управляват всичко около него?“ В резултат на това видяхме и появата на все повече AI-базирани инструменти за управление на проекти за екипи в областта на здравеопазването, технологиите и автомобилната промишленост.

🤖 Роботика и автоматизация

Фабричните цехове и складовете станаха много по-умни тази година с появата на хуманоидни роботи и колаборативни роботи (коботи), които работят заедно с човешки екипи:

В Япония Seven-Eleven си партнира с Telexistence за разработването на хуманоидни роботи, чиято цел е да се справят с недостига на работна ръка в търговията на дребно и логистиката.

промишлената среда компании като Accenture и Schaeffler започнаха да тестват компании като Accenture и Schaeffler започнаха да тестват флотилии от универсални хуманоидни роботи в цифрови фабрични близнаци, подсказвайки за пилотни проекти, в които роботи помагат при инспекции, преместване и рутинни задачи в производствени цехове и складове.

Благодарение на конвергенцията на генеративната AI и роботиката, вече можете да контролирате сложни машини с прости команди на естествен език.

Ключов пробив в изследванията в областта на роботиката през 2025 г. беше възходът на моделите Vision-Language-Action (VLA), като Helix и Gemini Robotics. Тези модели комбинират визуалното възприятие с разбирането на езика, което позволява на роботите да интерпретират инструкции на естествен език и да действат въз основа на тях с координирани движения.

💡 Професионален съвет: За оперативните и продуктовите екипи, които управляват тези хардуерни и софтуерни инициативи, координацията между инженеринга, производството и логистиката може да се превърне в кошмар. Пропуснатите срокове и недоразуменията водят до скъпоструващи забавяния. Управлявайте сложни проекти от начало до край с помощта на ClickUp. Проследявайте хардуерните спецификации, управлявайте одобренията на етапите и обобщавайте сложната техническа документация за нетехническите заинтересовани страни с ClickUp за продуктови екипи! Сътрудничество по AI инициативи с ClickUp за продуктови екипи

⌚️ Здравеопазване и носими устройства

В здравеопазването AI ускори всичко – от откриването на лекарства до персонализираните планове за лечение. Носимите устройства и устройствата за мониторинг започнаха да генерират непрекъснати потоци от данни за пациентите, докато AI моделите помогнаха за сигнализиране на рискове, предлагане на лечения или ускоряване на работните процеси в областта на научните изследвания. Целта не беше да се заменят лекарите. Целта беше да се подпомогнат по-добри и по-бързи решения.

Умните носими устройства вече се комбинират с усъвършенствани алгоритми за ранна диагностика на заболявания . Изследователите доказаха, че AI моделите, обучени на базата на данни от носими устройства (като ЕКГ на Apple Watch), могат да откриват структурни сърдечни заболявания с висока точност.

Производителите на носими устройства представиха устройства като смарт пръстена Evie с AI чатбот, обучен на базата на над 100 000 източника от медицински списания. Целта му е да предоставя здравни съвети, основани на рецензирани данни, а не на общи заключения.

💡 Съвет от професионалист: Екипите, работещи в областта на технологиите за здравеопазване, са изправени пред трудна задача: те трябва да внедряват иновации бързо, като същевременно спазват строги регулации за съответствие, като HIPAA. Традиционните инструменти за проекти често не разполагат с необходимата сигурност и гъвкавост за тази деликатна работа. Поддържайте ясен регистър на кой е имал достъп до какво и кога и управлявайте проектите си безопасно с усъвършенстваните контроли за разрешения и одитни следи на ClickUp. Получете документацията, от която се нуждаете за съответствие с одитни регистри на ClickUp, които предоставят подробни данни за събитията и проследяват всичко – от влизанията на потребителите до промените в персонализираните полета.

Автономни превозни средства

Автономните и полуавтономните превозни средства продължиха да се усъвършенстват през 2025 г., особено в контролирани среди като магистрали и градски пилотни зони.

Waymo на Alphabet продължи да води в разгръщането на роботизирани таксита, като увеличи флотата си до около 2500 превозни средства и изпълни стотици хиляди платени пътувания седмично в градове като Сан Франциско, Финикс и Лос Анджелис. До края на годината компанията изпълни над продължи да води в разгръщането на роботизирани таксита, като увеличи флотата си до около 2500 превозни средства и изпълни стотици хиляди платени пътувания седмично в градове като Сан Франциско, Финикс и Лос Анджелис. До края на годината компанията изпълни над 14 милиона пътувания , което е повече от три пъти повече от общия брой за 2024 г.

По-малките играчи като Zoox и Avride също разшириха услугите си в избрани градове, което показва, че това не е само историята на Waymo, а по-широка промяна към мрежи за автономни превози.

Tesla започна да оперира услугата си Robotaxi в Остин, Тексас, тествайки напълно безпилотни пътувания по обществени пътища.

Зад кулисите тези системи разчитат на съвместната работа на множество слоеве изкуствен интелект. Те възприемат света, предсказват поведението, планират действия и изпълняват решения в реално време.

3. Възходът на неструктурираните данни

🧠 Интересен факт: Смята се, че 90% от данните в света са генерирани само през последните две години. Само през 2025 г. се очаква светът да е генерирал 181 зетабайта данни. Един зетабайт = 1000 ексабайта, един милиард терабайта или един трилион гигабайта!

Може да се каже, че през 2025 г. повечето компании не са имали недостиг на данни. Всъщност, те са били затрупани от тях. Проблемът е бил къде се съхраняват тези данни. По-голямата част от информацията на предприятията е била разпръсната в документи, имейли, чат низове, бележки от срещи и записи. Не в подредени редове и колони. И не на едно място.

Това се превърна в реален проблем, когато екипите се опитаха да използват AI в работата си. AI инструментите могат да генерират отговори бързо, но без достъп до тази хаотична, неструктурирана информация, тези отговори често липсват контекст или точност. Може да получите някакъв отговор, но не правилния.

В същото време екипите започнаха да инвестират в технологии, които правят този вид данни използваеми. Инструментите, които позволяват семантично търсене и извличане на базата на значението, отбелязаха най-бърз растеж сред технологиите за AI инфраструктура. Целта се измести от съхранение на информация към нейното намиране и използване при нужда. През 2025 г. AI най-накрая направи цялата тази информация достъпна за търсене и приложима в голям мащаб.

Технологиите, които правят това възможно, включват:

Векторни бази данни: Тези специализирани бази данни съхраняват информация като математически представяния, което позволява търсене въз основа на значение и контекст, а не само на ключови думи – пазарът се разраства до Тези специализирани бази данни съхраняват информация като математически представяния, което позволява търсене въз основа на значение и контекст, а не само на ключови думи – пазарът се разраства до 7,34 милиарда долара до 2030 г.

Вградени модели: Те преобразуват вашия текст, изображения и аудио в вектори, които могат да се търсят и които базата данни може да разбере.

Графики на знания: Те картографират взаимоотношенията между различни концепции и обекти, помагайки на AI да разбере как вашата работа се свързва Те картографират взаимоотношенията между различни концепции и обекти, помагайки на AI да разбере как вашата работа се свързва

Генериране, подсилено с извличане (RAG): Тази техника комбинира търсене с AI генериране, за да предостави точни, обосновани отговори въз основа на вашите действителни документи.

Проблемът с разрастването на работата

Тази тенденция разкри по-голям проблем: разрастване на работата. Знанията бяха разпръснати в прекалено много несвързани инструменти, което затрудняваше както хората, така и AI да видят цялостната картина.

Ето защо много екипи започнаха да преминават към по-конвергентни работни платформи, задвижвани от AI, като ClickUp. Това са места, където задачите, документите, чатовете и файловете се съхраняват заедно и могат да бъдат търсени като едно цяло. Когато информацията е свързана, AI става по-полезна, отговорите са по-надеждни, а екипите прекарват по-малко време в търсене и повече време в работа.

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден в работното ви пространство, може да промени това. Представяме ви ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди – така че можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминираха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

💡 Професионален съвет: Можете да намерите всичко, навсякъде, с AI Enterprise Search на ClickUp. Обединете търсенето във всичките си ClickUp съдържания – включително ClickUp Docs, коментари, задачи и чатове – и дори извличайте резултати от свързани приложения като Figma и GitHub. Намерете всичко в работната си среда с Enterprise Search

4. Синтетични данни

Синтетичните данни са изкуствено генерирана информация, която имитира моделите на реалните данни, без да съдържа никакви действителни чувствителни или лични данни. Това е мощно решение за обучение на AI модели, когато реалните данни са оскъдни или защитени от регламенти за защита на личните данни като GDPR.

През 2025 г. качеството на синтетичните данни се подобри драстично, което доведе до по-широко приложение в критични случаи, от генериране на крайни сценарии за автономни превозни средства до разширяване на наборите от данни за медицински изображения, без да се рискува поверителността на пациентите.

Пазарните сигнали също отразяват тази промяна. През 2025 г. глобалният пазар на синтетични данни беше оценен на около 486 милиона долара , като се очаква силен растеж в следващите години.

5. Хардуер и инфраструктура за изкуствен интелект

Невероятните постижения в областта на изкуствения интелект през 2025 г. бяха обусловени от революция в хардуера.

Пазарът на AI чипове – включително GPU, NPU и персонализирани силициеви чипове – отбеляза бърз растеж, като според прогнозите през 2025 г. той ще достигне около 203 милиарда долара , тъй като търсенето на AI работни натоварвания се увеличи значително.

NVIDIA представи нови GPU архитектури, предназначени да ускорят както обучението на модели, така и извличането на заключения в центровете за данни. В същото време AMD представи AI системи с мащаб на рак, създадени за по-висока честотна лента на паметта и по-лесно мащабиране при големи внедрявания.

Доставчиците на облачни услуги също изиграха важна роля.

На re:Invent 2025 AWS обяви нови персонализирани чипове и инструменти, които да помогнат на компаниите да използват големи AI модели по-ефективно.

Tsavorite Scalable Intelligence отчете над 100 милиона долара предварителни поръчки за гъвкави AI чипове, създадени да поддържат широк спектър от работни натоварвания.

Заедно тези постижения направиха по-големите и по-бързи модели на изкуствения интелект по-достъпни и практични, като захранват всичко – от автономни системи до ежедневни анализи в предприятията.

6. Управление, етика и регулиране на изкуствения интелект

С нарастването на мощността на AI, необходимостта от управление и регулиране на AI стана спешна. Тази година бяха въведени важни рамки като Закона за AI на ЕС ( с разпоредби, влизащи в сила от февруари 2025 г. ) и нови правила в САЩ, всички фокусирани върху осигуряването на отговорно разработване и внедряване на AI.

Ключовите области на управлението на изкуствения интелект включват:

Класификация на риска: Категоризиране на AI системите въз основа на потенциалното им ниво на вреда

Изисквания за прозрачност: Документиране на начина, по който AI системите вземат решенията си.

Одит на пристрастността: Активно тестване на резултатите от изкуствения интелект, за да се гарантира, че те не водят до несправедливи или дискриминационни резултати. Активно тестване на резултатите от изкуствения интелект, за да се гарантира, че те не водят до несправедливи или дискриминационни резултати.

Човешки надзор: Поддържане на подходящо ниво на човешки контрол върху важни решения, свързани с изкуствения интелект. Поддържане на подходящо ниво на човешки контрол върху важни решения, свързани с изкуствения интелект.

За екипите, които внедряват AI, тази нова обстановка създава значителни предизвикателства. Сега сте изправени пред нарастващи изисквания за съответствие и неясна отговорност. Кой носи отговорност, когато AI допусне грешка? Как документирате процеса на вземане на решения от AI за одиторите?

💡 Съвет от професионалист: Създайте работни потоци за управление на AI директно в ClickUp, за да оптимизирате съответствието и управлението на риска. Създайте централен инвентар на всички AI системи, проследявайте задачите за съответствие, управлявайте оценките на риска и поддържайте пълен одит – всичко това в ClickUp. Уверете се, че само оторизираният персонал има достъп до чувствителни AI модели или данни с помощта на контролите за разрешения на ClickUp. Получете пълна прозрачност относно информацията, до която има достъп вашата AI, тъй като ClickUp Brain работи с вашите данни в рамките на вашето защитено работно пространство.

7. AI и киберсигурност

В областта на киберсигурността изкуственият интелект се оказа нож с две остриета през 2025 г. От една страна, той укрепи защитата чрез по-бързо откриване на заплахи и автоматизирано реагиране на инциденти. От друга страна, той даде на нападателите нови начини да увеличат вредите.

Фишинг имейлите, генерирани от изкуствен интелект, станаха по-трудни за откриване

Deepfakes станаха по-убедителни

Атаките, които преди отнемаха дни за планиране, сега могат да бъдат стартирани за минути.

Разбира се, организациите реагираха. Проучване в индустрията от 2025 г. установи, че 68 % от компаниите са инвестирали в защита, базирана на AI, като автоматизирани системи за откриване и реагиране на фишинг, за да противодействат на тези заплахи.

💡 Професионален съвет: Изравнете шансовете за вашия екип по сигурност с ClickUp. Управлявайте целия си работен поток за реагиране на инциденти на едно място и незабавно задействайте сценарии за реагиране, когато бъде открита заплаха, като използвате ClickUp Automations. Проследявайте ключови показатели за заплахи в реално време и помагайте на анализаторите бързо да обобщават доклади за инциденти и информация за заплахи с ClickUp Dashboards и ClickUp Brain. Използвайте готови автоматизации или ги персонализирайте с ClickUp Automations.

Как да използвате тенденциите в AI във вашия работен процес

Повечето екипи знаят, че AI е важен. По-трудно е да се знае как да го интегрирате в работата си, без да губите време и пари по пътя. Приемането на AI без план често води до объркване, претоварване с инструменти и разочароващи резултати.

Ключът към успешната трансформация на изкуствения интелект е да започнете с малки стъпки и да наберете инерция. Вместо да се опитвате да постигнете невъзможното, фокусирайте се върху случаи с голямо въздействие и нисък риск, които носят незабавна полза. Консолидирайте работата си в по-малко, по-свързани платформи, за да дадете на изкуствения интелект контекста, от който се нуждае, за да бъде наистина полезен.

Ето някои практически стъпки, които можете да предприемете още днес:

Проверете набора си от инструменти: Идентифицирайте къде разединените инструменти създават информационни силози.

Консолидирайте контекста: преместете работата си в една единствена, конвергентна платформа, където AI може да види цялостната картина.

Започнете с обобщения: Използването на AI за обобщаване на дълги документи или стенограми от срещи е нискорискова и високоценна отправна точка.

Документирайте използването на AI: Водете прост дневник за това къде и как вашият екип използва AI, за да се подготвите за бъдещи нужди, свързани с управлението.

Тези стъпки помагат на екипите да изграждат доверие в изкуствения интелект, като същевременно избягват ненужната сложност.

Защо разрастването на изкуствения интелект се превърна в проблем през 2025 г.

С ускоряването на внедряването на AI много компании се разшириха, вместо да се задълбочат. Бяха добавени нови инструменти, често без ясна собственост или стратегия. Резултатът беше AI Sprawl: нарастваща колекция от несвързани AI инструменти, модели и платформи, разпръснати из екипите.

В началото това изглеждаше иновативно. С течение на времето обаче стана изтощително.

Проучване на ClickUp от 2025 г. сред над 1000 специалисти в областта на знанието установи, че въпреки че компаниите са инвестирали в десетки AI инструменти, повечето служители редовно използват само един до четири. Почти половината от екипите са се отказали от AI инструментите, които са внедрили през последната година. Много от анкетираните заявиха, че биха се почувствали безразлични – или дори облекчени – ако няколко инструмента бъдат премахнати.

Изводът беше ясен: повече AI не означаваше автоматично по-добра работа.

Преходът от разрастване на изкуствения интелект към консолидация на изкуствения интелект

Тези преживявания накараха екипите да преосмислят подхода си. Вместо да натрупват още инструменти, много организации започнаха да консолидират AI в платформи, където вече се извършва работа. Контекстуалната AI се превърна в пътеводна звезда.

Тази промяна бележи преход към конвергентни работни пространства за изкуствен интелект: среди, в които задачите, документите, разговорите и данните съществуват заедно, а изкуственият интелект е вграден директно в ежедневните работни процеси, а не е добавен отгоре.

И ClickUp олицетворява тази промяна.

Вместо да предлага AI като самостоятелно допълнение, тя го вгражда директно в работната среда, където екипите планират, сътрудничат и изпълняват задачите си.

Предизвикателство Традиционен подход Конвергентна AI работна среда (ClickUp) Създаване на съдържание Отделен инструмент за писане с изкуствен интелект ClickUp Brain генерира в контекста Бележки от срещата Самостоятелно приложение за транскрипция AI Notetaker създава задачи автоматично Търсене на знания Търсене с множество инструменти Изкуствен интелект за предприятия Търсене във всички работни области Автоматизация на задачите Ръчна настройка на инструментите Автоматизация на естествения език + Супер агенти на едно място

С ClickUp екипите имат достъп до генеративна и агентна AI на едно място.

ClickUp Brain генерира съдържание, обобщава работата и отговаря на въпроси, докато Super Agents автоматизира действията в задачите и проектите.

Приоритизирайте задачите за действие от работното си пространство, използвайки контекстно-ориентираните отговори на ClickUp Brain.

Enterprise AI Search извежда информация от документи, задачи, коментари и интегрирани инструменти като Google Drive и Figma, докато контролите на корпоративно ниво поддържат сигурността и управлението.

Този подход е коренно различен от жонглирането с отделни AI инструменти. Той дава на AI контекста, от който се нуждае, за да бъде наистина полезен, и намалява броя на системите, които екипите трябва да управляват.

С ClickUp получавате цялостна система за продуктивност, задвижвана от AI, на едно място, с функции като AI Notetaker за срещи, ClickUp Talk to Text за гласови команди и достъп до множество големи езикови модели, включително най-новите модели от Claude, Gemini и ChatGPT.

Използвайте няколко LLM от един интерфейс в ClickUp

Какво означава това за бъдещето на работата

Бъдещето на работата не е в замяната на хората с AI. То е в разширяването на човешките възможности и автоматизирането на досадната работа, която пречи на иновациите.

Екипите, които приемат конвергентни работни пространства с изкуствен интелект, където хората и агентите с изкуствен интелект си сътрудничат в пълен контекст, ще изпреварят значително онези, които все още се борят с дузина несвързани инструменти.

Ето как екипите преодоляват разрастването на работата, разрастването на контекста и разрастването на AI и започват да получават реална полза от AI.

Опитайте ClickUp безплатно, за да се убедите сами.

Често задавани въпроси (FAQ)

Генеративната AI създава ново съдържание като текст или изображения, когато й го поискате, докато агентивната AI може самостоятелно да планира и изпълнява многоетапни задачи, за да постигне цел сама.

За проектните мениджъри най-влиятелните тенденции са агентното AI за автоматизиране на координационни задачи, търсене на неструктурирани данни за бързо намиране на информация и инструменти за управление на AI за осигуряване на отговорно използване.

Можете да започнете с използването на AI функциите, които вече са вградени в инструментите, които използвате всеки ден, като ClickUp Brain. Фокусирайте се върху безплатните или включените функции за задачи като обобщаване на документи, преди да инвестирате в специализирани, самостоятелни AI инструменти.

В бъдеще очаквайте агентното AI да стане още по-способно, повече AI обработка да се извършва на крайни устройства, а не в облака, и нови регулаторни рамки да продължат да се оформят.