Подсказки за преобразуване на текст в изображение за маркетингови екипи: съвети за визуално съдържание с изкуствен интелект

Хората спират, за да гледат снимки и кратки клипове. Всички го правим. Ясната картина може да каже повече от дълъг надпис. Вероятно това явление е причината повечето YouTube Shorts с продължителност между 50 и 60 секунди да получават най-много гледания.

Добрата новина е, че не се нуждаете от цялостен дизайнерски екип, за да сте в крак с времето. С AI генератор на изображения вашият екип може да превърне прост текстов подсказ в висококачествени изображения, да ги съедини в кратки видеоклипове и да реализира кампании за часове.

В тази статия ще се съсредоточим върху практични подсказки за преобразуване на текст в изображение за работните процеси на маркетинговия екип, които ви позволяват да създавате последователни визуални елементи на марката с висока скорост.

Ще научим също как да оформяме художествения стил, цветовете, осветлението и настроението с помощта на подсказки, така че визуалните елементи да отразяват вашата марка.

Какво представляват подсказките за преобразуване на текст в изображение?

Представете си подсказката за преобразуване на текст в изображение като набор от инструкции с конкретни ключови думи, които давате на AI генератора на изображения.

Въвеждате няколко думи, може би едно-две изречения, и инструментът прави всичко възможно, за да създаде впечатляващи изображения чрез AI генериране на изображения. Генерираният резултат може да бъде толкова прост, колкото „куче, което спи на уютен диван“, или толкова ярък, колкото „футуристичен градски силует, блестящ под златистото залез с холографски знаци, плаващи във въздуха“.

Можете също да използвате различни AI генератори на изкуство, за да създадете лога въз основа на техните уникални творчески процеси и модели.

✍🏻 Забележка: Колкото по-ясно изразявате мислите си, толкова по-близо до вашата визия ще бъде разбирането на изкуствения интелект. Ако можете да добавите допълнителни подробности за стила, настроението, цвета или фона, полученото изображение ще изглежда по-лично и изтънчено.

Има много генератори за преобразуване на текст в изображение, които правят този процес възможен. Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney и Stable Diffusion са някои от по-известните инструменти. Всеки от тях има свои собствени характеристики и предимства.

Ето няколко примера за подсказки, които оживяват сцените:

„Ретро червен кабриолет, движещ се по крайбрежния път при залез слънце, вълни, разбиващи се в скалите, чайки в небето.“

„Спокойно планинско езеро с малка дървена хижа на брега, заснежени върхове на заден план и мека сутрешна светлина.“

„Абстрактен плакат с цифрово изкуство от вихрещи се цветове, вдъхновен от арт деко дизайна, със светещи златни линии и наситени сини цветове.“

чрез ChatGPT

Институтът в Бон потвърждава, че визуалните стимули достигат мозъка по-бързо от думите и че различни системи ни помагат да обработваме съответно всеки от тях. Амигдалата, която ни помага да реагираме на страха и други силни емоции, се активира в отговор на определени изображения и може дори да предизвика физически реакции, като ускорен пулс или изпотени длани.

Ето същността на нещата с прости думи: в социалните платформи положителните изображения могат да привлекат повече внимание и да увеличат шанса за кликване или споделяне.

В същото време, снимка, поставена до твърдение, може да направи това твърдение по-правдоподобно, дори когато снимката не добавя нови факти, поради което внимателният избор на снимка е толкова важен.

Ако изображенията се зареждат по-бързо и остават по-дълго, маркетинговите екипи трябва да имат лесен начин да ги създават. Ето как подсказките за преобразуване на текст в изображение помагат:

Превърнете бързите идеи в визуални елементи, съответстващи на бранда, в голям мащаб с помощта на подсказки за преобразуване на текст в изображение , така че малките екипи да могат да създават варианти за графики в социалните медии, реклами и заглавия на имейли за минути.

Поддържайте последователност в кампаниите, като използвате отново ясна структура на подсказки с художествен стил, цветова гама и условия на осветление , така че генерираните изображения да изглеждат и да се възприемат като единни във всички канали

Намалете разходите, като позволите на маркетолозите да преминат от просто текстово описание към висококачествени изображения в AI генератор на изображения, докато дизайнерите се фокусират върху по-сложните дизайнерски задачи, които наистина се нуждаят от тях

🎥 Ако проявявате интерес към изкуствения интелект в маркетинга, но не сте сигурни как да го прилагате в ежедневната си работа, това ръководство за начинаещи ще ви запознае с доказани примери за употреба и практични инструменти, които можете да започнете да използвате веднага.

Спестете време при създаването на съдържание

Reuters съобщи, че дизайнерските екипи на IBM са съкратили времето за реализация на кампаниите от около две седмици на приблизително два дни, след като са добавили генеративните инструменти на Adobe към своя процес.

Това е промяната, която натоварените екипи усещат веднага. С ясна подсказка за преобразуване на текст в изображение можете да преминете от кратко описание към висококачествени изображения още същата сутрин.

Започнете с едно просто текстово описание, след което оформете подсказката за изображението с тема, художествен стил, осветление, настроение и цвят. Вашият AI генератор на изображения ще ви предостави няколко генерирани изображения, които можете да разгледате едно до друго, което ви позволява да запазите само това, което пасва на историята.

📁 Запазете подсказките, които са дали резултат, заедно с изходните данни или настройките, и ще имате библиотека, която можете да използвате отново следващата седмица.

Той помага и на по-малките екипи да публикуват графики в социалните медии и заглавия на имейли, без да чакат на дълга опашка. Все пак ще трябва да довършите дизайна накрая, но вече няма да започвате от нулата всеки път. В рамките на един месец спестеното време се натрупва и води до по-добро планиране, по-чисто тестване и по-стабилни резултати.

Поддържайте последователни визуални елементи на марката във всички канали

Последователен брандинг = по-високи приходи. Това е ценно напомняне, че стабилните визуални елементи изграждат доверие с течение на времето.

Когато пишете подсказка за изображение, включвайте всеки път един и същ език на фона, за да изглеждат генерираните изображения като част от едно семейство. Ако някой детайл се отклонява, добавете кратка отрицателна фраза, която посочва какво да се избягва.

Помолете колегите си да използват първо тези блокове, а след това да добавят подробности за всяка сцена. Прегледайте заедно решетката от генерирани изображения и проверете тона, палитрата и композицията, преди да публикувате. Ако се нуждаете от регионални версии, променете настройките или цвета на продукта и запазете осветлението и оформлението непроменени.

Използвайте един и същ художествен стил, условия на осветление, фон и думи, създаващи настроение, във всяка подсказка за изображение, така че визуалните елементи да останат съгласувани във всеки канал.

Поддържайте кратък списък с отрицателни елементи, като „избягвайте ярки неонови цветове, избягвайте пренаселени фонове“, за да защитите качеството, без да се налага да следите ежедневно за спазването му.

👀 Интересен факт: Мащабът на TikTok продължава да расте и в бизнес аспекта. Според приблизителни оценки платформата е генерирала около 23 милиарда долара през 2024 г., предимно от реклама. Където и да отиват рекламните пари, творческите норми обикновено следват, така че очаквайте повече визуални елементи, създадени с изкуствен интелект и пригодени за вертикални екрани.

Експериментирайте бързо с множество варианти на дизайна

На Google Marketing Live 2024 Google представи създаването на творчески ресурси, което помага на рекламодателите да създават и тестват повече варианти на изображения в Performance Max, което е точно това, от което се нуждаят повечето екипи, когато сроковете са кратки.

Можете да направите проста версия още днес с всеки AI генератор на изображения.

✅ Напишете три подсказки за преобразуване на текст в изображение за една и съща идея, всяка с различен стил на изображението или осветление, и запазете темата и посланието непроменени✅ Генерирайте дузина варианти, обозначете ги и изберете два или три за всеки канал. За видео корици и Shorts опитайте с по-близки кадри и силни фокусни точки✅ За банери в LinkedIn оставете свободно място за текст✅ Проследявайте кои подсказки привличат повече внимание, като мека обемна светлина или заден светлинен ефект в златния час, и включете тези подсказки в стандартната си структура✅ Когато локализирате, сменете фона или цветните акценти, но запазете основния вид.

По този начин се учите от всеки кръг, вместо да започвате от нулата.

Намалете зависимостта от външни дизайнери за бързи проекти

McKinsey оценява, че генеративната изкуствена интелигентност може да повиши маркетинговата продуктивност с около 5 до 15% от общите разходи, което съответства на усещането на много екипи, след като преминат към работни процеси, базирани на подсказки.

Това спестява време на дизайнерите.

Оставете маркетолозите да се занимават с бързи задачи с помощта на подсказки за преобразуване на текст в изображение и помолете дизайнерите да усъвършенстват съществените елементи, които наистина се нуждаят от изработване. Започнете с изброяване на ресурсите, които ще създадете вътрешно, като публикации в социални мрежи, заглавия на блогове, прости реклами и картички за уебинари.

Когато получите заявка, отворете AI генератора на изображения, поставете подсказката и създайте три варианта за по-малко от час. Привлечете дизайнер за окончателната версия или за оформление, което изисква специално внимание.

💡 Съвет от професионалист: Нуждаете се от помощ при изчисляването на общата възвръщаемост на инвестициите от вашите маркетингови кампании? Безплатният инструмент на ClickUp, Marketing ROI Calculator, ви позволява да проследявате всичките си кампании, възвръщаемост на инвестициите и ключови показатели за ефективност на едно място. Всичко, което трябва да направите, е да въведете разходите си за маркетинг и генерираните приходи от отделните кампании, а инструментът незабавно изчислява процента на възвръщаемост на инвестициите и нетната печалба!

Как да създадете ефективни подсказки за преобразуване на текст в изображение

Преди да обсъдим примерите за употреба на подсказки за преобразуване на текст в изображение, нека изясним няколко ключови момента. Изкуственият интелект е брилянтен в създаването и разбирането на модели, но е склонен да интерпретира погрешно вашите намерения, ако подсказката е неясна.

Нека видим как можете да създадете подсказки за преобразуване на текст в изображение като ясна карта за вашия AI генератор на изображения, като наименувате желания резултат.

1. Проучване на пазара

Спредовските таблици затрудняват свързването на цифрите с реалните бизнес резултати. Данните често са разпръснати по сегменти и времеви периоди, което оставя екипите в несигурност относно това, какво всъщност показват показателите. Ясната визия, проектирана с подходящ стил на диаграма, цветове на марката и място за бележки, помага да се изведат тези идеи, така че дискусиите да останат фокусирани и смислени.

Подсказка

„Чиста инфографика на пазарния дял по сегменти за Q1 до Q4, минималистичен стил, сини и сиви цветове на марката, широк формат с легенда вдясно, бял фон, спокойна атмосфера, висока резолюция, избягване на претрупване и тежки сенки”

чрез ChatGPT

2. Концептуализация

Ранните идеи често губят инерция, когато екипът не може да ги визуализира. Ясната текстова подсказка за изображение дава на всички обща представа за концепцията, аудиторията, към която е насочена, и момента в живота, в който се вписва. Като дефинирате художествения стил, фона, настроението и цветовете на марката, вие създавате сцена, която помага на групата да се съгласува по отношение на това, което се създава.

Подсказка

„Концептуална скица на мобилно приложение, което помага на студентите да планират учебни сесии, дигитално изкуство, фон с мек градиент, цветова схема в лилаво и тюркоазено, приятелска атмосфера, ясни UI блокове и големи бутони, празно място вляво за бележки, избягване на малък текст и пренаселени екрани“

чрез Google Gemini

💡 Съвет от професионалист: Маркетинг екипите в ClickUp могат да създадат документ „Библиотека с подсказки“ с раздели за графики за социални медии, реклами, заглавия на имейли и графики за блогове. Съхранявайте най-добрите си подсказки за преобразуване на текст в изображение с примери за резултати и маркирайте по канали, за да могат безплатните потребители и новите членове на екипа да доставят последователни изображения с високо качество, без да се налага да гадаят.

3. Създаване на документ с изисквания към продукта (PRD)

Документът с изисквания към продукта е по-лесен за съгласуване, когато всички виждат една и съща картина на потребителя и резултата. Малки, добре разположени визуални елементи помагат на читателите да прегледат дългите страници и да запомнят основното пътуване, ключовите обекти на екрана и състоянието на успех. Като показвате и потенциалните рискове, какво да избягвате, и поддържате последователен стил и палитра на изображенията, PRD става по-ясен и по-приложим.

Подсказка

„Сценарий на потребителското пътуване в три кадри за поръчка на хранителни стоки в приложението, минималистичен векторни стил, панел едно – разглеждане, панел две – количка, панел три – потвърждение на доставката, цветова гама на марката – зелено и антрацит, чист бял фон, спокойна атмосфера, избягване на малък текст и градиенти“

чрез Google Gemini

💡 Съвет от професионалист: Използвайте функцията „Talk to Text“ на ClickUp BrainGPT, за да диктувате идеи за подсказки в момента. Изкажете темата, настроението, цветовата гама и фона, докато идеята е свежа, а след това леко я редактирайте. Това е удобен начин да записвате подсказки, без да прекъсвате работния процес. Записвайте бележки от срещи без да използвате ръцете си с ClickUp Talk To Text

4. Тестване за грешки и тестване на софтуер

Бъговете лесно се пропускат, когато бележките за тестване са разпръснати. Изображението с контролен списък помага на екипа да остане фокусиран върху различните устройства, платформи и критични състояния. Чрез включването на известни рискови области и място за етикети за успех или неуспех, тестването става по-ясно и по-надеждно.

Подсказка

„Постер с контролен списък за качество за мобилен процес на плащане с икони на устройства, минималистичен плосък стил, ясни колони за стъпки и успех/неуспех, цветова схема на марката за заглавията, бял фон, спокойна атмосфера, висока резолюция, избягване на малки отметки и гъсти текстови блокове”

чрез ChatGPT

5. Интервюта с клиенти

Решенията са по-убедителни, когато екипът се свърже с реалния човек зад данните. Простата едностранична презентация прави персонажа осезаем с име, кратък цитат, основната му задача и най-големите му проблеми. Добавянето на контекста, в който се използва продуктът, и топъл акцент в палитрата на марката поддържа фокуса върху човека и го прави по-близък.

Подсказка

„Едностраничен профил на клиент с място за снимка, име, кратък цитат, три основни проблема, три основни цели, минималистичен дизайн на картата, сини цветове на марката с топли акценти, мек фон, приятелска атмосфера, избягвайте строги корпоративни стокови изображения”

чрез ChatGPT

💡 Професионален съвет: Помолете ClickUp Brain да превърне необработените бележки в подсказки за начало. Примерна подсказка за ClickUp Brain: „Обобщете проблемите на клиентите от интервютата от миналата седмица и изгответе три идеи за подсказки за изображения за спокойно заглавие за въвеждане. ” Това поддържа разбирането на AI за вашия контекст близо до вашия работен процес.

Можете да използвате ClickUp Brain по много начини, за да улесните маркетинговите си задачи. Ето един пример за употреба:

Обобщавайте документи и намирайте нужните файлове по-бързо, като задавате въпроси на ClickUp Brain

6. Финализиране на ценовия модел

Обсъждането на цените е по-лесно, когато компромисите са ясни. В ясна таблица са посочени имената на нивата, основните функции и едно единствено предимство, което оправдава цената на всяко ниво. Добавянето на ограничения за използване или места, където е уместно, заедно с фон, който се отпечатва добре, прави сравнението просто и полезно.

Подсказка

„Таблица за сравнение на цените с три нива едно до друго, минималистичен дизайн, палитра на марката с лек акцент върху средното ниво, ясни отметки за функции, място за бележки под линия, висока резолюция за уеб и печат, избягване на ярки градиенти и декоративни икони“

чрез ChatGPT

7. Създаване на прессъобщение

Съобщенията се приемат по-добре, когато доказателството е видимо от пръв поглед. Ясното изображение свързва името на продукта с основното му предимство, като същевременно задава подходящия стил, настроение и цветова гама. Оставянето на място за заглавието и изборът на фон, който остава четлив, правят изображението подходящо както за новинарски публикации, така и за социални канали.

Подсказка

„Главно изображение на продукта в прессъобщение върху чиста маса, фотореалистични изображения, меко студийно осветление, синьо и бяло на марката, спокойна атмосфера, празно място вдясно за заглавие, висококачествени изображения, избягване на отражения върху областта на текста“

чрез Gemini

8. Привличане на клиенти

Обучението работи най-добре, когато първите действия са ясни и лесни. Кратък набор от визуални елементи показва трите стъпки, които новият потребител трябва да предприеме, и екраните или обектите, които ще види. Задайте полезен, човечен тон и поддържайте стила на изкуството и фона в съответствие с бранда, така че ръководството да изглежда спокойно и лесно за следване.

Подсказка

„Визуализации за три стъпки за започване, показващи регистрация, първи проект, първи успех, модерен векторни стил, палитра на марката, мек градиентен фон, приятелско настроение, номерирани маркери, избягване на малък текст и натоварени модели”

чрез Gemini

📮 ClickUp Insight: Около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души всеки ден, само за да получат контекст. Представете си, че отговорите вече са записани и лесни за намиране. С ClickUp Brain можете да задавате въпроси директно в работното си пространство и да получавате необходимата информация от работата си в ClickUp и свързаните приложения, така че превключването на контекста остава на заден план.

9. Проследяване на KPI и показатели за ефективност

Заинтересованите страни искат ясен сигнал, а не поток от цифри. Фокусираното изображение подчертава правилните KPI в рамките на определено време и използва най-ефективните типове диаграми, за да покаже тенденцията. С цветовете на марката, балансирано бяло пространство и размер на експорта, подходящ за слайдове или документи, актуализацията остава лесна за проследяване и споделяне.

Подсказка

„Графика за табло с ключови показатели за изпълнение с три ясни диаграми и един голям заглавен показател, минималистичен стил на диаграмите, сини и сиви цветове на марката, щедро бяло пространство, обикновен фон, сериозно и спокойно настроение, избягване на 3D ефекти и претрупване“

чрез Gemini

10. Анализ на клиентските отзиви

Дългите низове от обратна връзка могат да се превърнат в шум, ако няма ясен начин да се видят моделите. Тематичната карта прави видими проблемните точки и положителните моменти, като групира основните теми с кратки примерни фрази и разпределение на настроенията. Добавянето на източника, времевия период и размера на извадката поддържа реалистична представа и гарантира, че тонът остава неутрален и уважителен.

Подсказка

„Прегледайте таблото с информация с групирани лепящи се бележки за основните теми, кратки примери за цитати, леко оцветяване на настроението, вид на бяла дъска, акцентни цветове на марката, чист фон, отразяващо настроение, избягвайте емотикони и тежки градиенти. ”

чрез ChatGPT

11. Написване на SQL заявки

Дори в техническата работа, една малка диаграма може да направи структурите на данните по-лесни за разбиране. Показването на таблиците, ключовите полета и очакваните типове съединения създава яснота, преди да бъдат написани заявките. Добавянето на филтри, времевия прозорец и мястото, където ще се използва резултатът, помага диаграмата да остане практична и фокусирана.

Подсказка

„Диаграма на потока от данни, показваща три таблици с ключове и връзки, минималистичен стил на диаграмата, сини цветове на марката, ясни стрелки и етикети, бял фон, инструкционен тон, избягване на кодови блокове и гъста нотация”

чрез ChatGPT

12. Създаване на презентация

Презентациите са по-лесни за следване, когато всяка идея е подкрепена от едно силно изображение. Ясната визия, свързана с аудиторията и целта на презентацията, прави посланието на всеки слайд по-запомнящо се. С подходящия художествен стил, фон и място за кратък текст, историята остава фокусирана и последователна.

Подсказка

„Слайд с изображение за пазарни възможности с абстрактни възходящи форми, стил на изображението – модерен вектор, палитра на марката с топли акценти, балансирано отрицателно пространство за заглавие, уверено и спокойно настроение, избягвайте стокови снимки и кичозни икони.“

чрез Gemini

👀 Интересен факт: Светът на Барби наистина беше оцветен в розово. Декорите на филма използваха толкова много ярко фуксия, че помогнаха да се изчерпят запасите на доставчика по време на продукцията. Това е истинска отдаденост на цветовата палитра.

13. Идентифициране на ограниченията на функциите

Ясните граници улесняват вземането на решения относно функциите. Картата на границите показва името на функцията, основното й приложение и ограниченията, които определят какво може и какво не може да прави в момента. Посочването на сценарии извън обхвата, рискове и технически ограничения в неутрален стил, съответстващ на бранда, помага на екипите да се съгласуват по отношение на обхвата с увереност.

Подсказка

„Карта на границите на функциите, показваща основното приложение в центъра с ясно очертани сиви пръстени извън обхвата, прост стил на диаграмата, синьото на марката с леки сиви изключения, четливи етикети, едноцветен фон, инструкции, избягване на предупредителни икони“

чрез Gemini

💡 Професионален съвет: Закачете споделен документ „Визуални символи на марката” с помощта на ClickUp Docs, в който са описани вашите стилови термини, стил на изображенията, одобрени цветови схеми, условия на осветление и кратък списък с нежелани елементи. Свържете го в шаблоните, така че всеки подсказващ текст за изображение да използва един и същ език за стабилни изображения, генерирани от изкуствен интелект.

14. Опростете комуникацията и сътрудничеството

Екипите постигат по-бърз напредък, когато статуса е видим, без да е необходимо да се провеждат допълнителни срещи. Споделеното изображение на таблото показва името на проекта, текущата му фаза и задачите, по които всеки собственик работи в момента. Добавянето на рискове или пречки заедно с цветовата схема на марката прави актуализацията прозрачна и лесна за преглед.

Подсказка

„Табло за състоянието на екипа с три колони: сега, по-късно, изчистени тагове на собствениците, минималистичен стил на картичките, цветове на марката за приоритетите, мек фон, атмосфера на сътрудничество, избягване на чат балони и декоративни елементи“

чрез ChatGPT

15. Анализ на данни и статистика

Сложните фигури често объркват хората, които не са запознати с данните. Проста визуализация, която показва правилните показатели, сравнителни групи и времеви прозорец, прави информацията достъпна за целия екип. Добавянето на избрания тип диаграма, индикатор за увереност или вариация и подходящ размер за експортиране прави фигурата полезна във всяка ситуация.

Подсказка

„Таблица за сравнение „преди и след“ за конверсионния процент по кохорти, прост стил на линиите, леко засенчени доверителни интервали, сини и неутрални цветове на марката, едноцветен фон, сериозно настроение, избягване на 3D и шум от решетката“

чрез Gemini

16. Разработване на сценарии за QA тестване

Текстовите описания често пропускат подробностите за това как наистина работи дадена функция. Малък сценарий улеснява проследяването на потока, като показва функцията, ролята на потребителя, критериите за успех, както и благоприятния сценарий и крайните случаи. Добавянето на контекста на устройството или браузъра и поддържането на неутрална палитра гарантира, че сценарият остава прост и ясен.

Подсказка

„Четирипанелен сценарий на сценарии за вход: успешен вход, изтичане на времето, грешна парола и блокиране; минималистичен стил на рисуване; ясно пространство за надписи; акцентен цвят на марката за подчертаване; бял фон; спокойна инструкция; избягване на тревожни цветове”

чрез Gemini

17. Оспорване на вашите аргументи

Идеите се утвърждават по-добре, когато са тествани спрямо алтернативи. Балансираното сравнително изображение представя твърдението, контрапример и доказателствата, които са важни за всяка от страните. Поддържането на неутрален и уважителен тон помага на екипа да обсъди компромисите, без да губи фокуса си.

Подсказка

„Сравнително изображение, показващо твърдение отляво и контрапример отдясно, балансирано оформление, минималистичен дизайн, синьо и сиво в цветовата гама на марката, ясни области за надписи, неутрален фон, обмислено настроение, избягване на саркастични визуални елементи“

чрез ChatGPT

18. Едностраничен конкурентен анализ

Конкурентните прегледи работят най-добре, когато са кратки и директни. Една страница подчертава ключовите конкуренти, сравняваните характеристики и датата на моменталната снимка, за да е ясен контекстът. Използването на палитрата на марката поддържа сравнението последователно и лесно за споделяне.

Подсказка

„Конкурентна матрица с пет доставчици и осем функции, минималистичен стил на таблицата, цветове на марката за подчертаване на колоните, бял фон, спокойна атмосфера, избягване на претрупване с лога и гъсти бележки под линия“

чрез Gemini

19. Мудборд за кампания в социалните медии

Креативните екипи се съгласуват по-бързо, когато тонът е ясен от самото начало. Мудбордът показва темата, целевата платформа и цветовата гама, които ще насочват работата. Добавянето на ясни указания за това, което трябва и не трябва да се прави, поддържа последователния стил на всички творци.

Подсказка

„Мудборд за кампания с шест плочки, комбиниращи текстури, цветни мостри и примерни изображения; модерен минималистичен художествен стил; палитра на марката; мек хартиен фон; привлекателна атмосфера; избягвайте стокови воден знаци“

чрез Gemini

20. Опции за герои на началната страница

Първият екран определя как хората възприемат продукта. Тестването на три варианта помага да се намери визията, която най-добре се свързва с аудиторията и изпълнява обещанието. Включването на снимка на продукта или абстрактно визуално изображение, ясен фон и място за текст улеснява сравняването на всеки вариант.

Подсказка

„Заглавна страница с продукт върху чиста повърхност, фотореалистични изображения, меко осветление по краищата, сини цветове на марката, празно място за заглавие вляво, висока резолюция, избягване на отразявания в близост до текста“

чрез Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

Избягвайте писането и превърнете гласа си в изпипани документи, задачи и съобщения мигновено с функцията „Talk to Text“ на ClickUp

Ако най-голямото ви предизвикателство не е създаването на изображения, а поддържането на последователност в подсказките за преобразуване на текст в изображение в различните кампании, ClickUp BrainGPT предоставя на вашия маркетинг екип практична „база“ за писане на подсказки.

Вместо да губите подсказки в случайни документи и чатове, можете да съхраните най-добрата си структура на подсказки в Docs, да я свържете с задачи, свързани с кампании, и да я използвате отново с непроменен контекст на одобрение. ClickUp BrainGPT поддържа и множество AI модели като ChatGPT и Gemini (така че можете да превключвате в зависимост от това дали се нуждаете от по-кратко копие или по-подробни указания за изображението) и е проектиран да работи във всичките ви приложения, така че екипът ви да не се налага да копира и поставя цял ден.

Talk to Text на ClickUp BrainGPT се вписва добре в същия работен процес. Можете да произнесете подсказката на глас (тема, художествен стил, условия на осветление, цветова гама, фон и негативи) и да я превърнете в чист текст, който можете да поставите в документ, задача или вашия AI генератор на изображения. Това улеснява записването на идеи по време на мозъчни бури, прегледи или докато създавате графики за социални медии.

Вградена функция за генериране на изображения в ClickUp

А ако вашата документация разчита в голяма степен на визуални елементи, ClickUp Brain и BrainGPT тихо поемат и тази работа от вас. Когато имате нужда от диаграма, бърз макет или заместител на остарял скрийншот, можете да ги генерирате директно в задачата или документа.

Просто опишете какво ви е необходимо. Диаграма за нов модел за разрешения, опростен скиц на потребителски интерфейс или изчистена илюстрация за ръководство, и ClickUp Brain ще го създаде незабавно. Можете дори да качите съществуващите си графики и да поискате по-ясни, актуализирани варианти, като по този начин гарантирате, че документацията ви съответства на текущия продукт, без да се налага ръчно актуализиране.

Това прави актуализирането на визуалната документация толкова бързо, колкото и редактирането на текст, особено когато функциите се променят в края на спринта или се опитвате да поддържате визуална последователност в ръководствата, често задаваните въпроси и вътрешните документи.

Визуален пример: прости срещу подробни подсказки

По-долу ще видите две изображения, генерирани с помощта на вградените инструменти на ClickUp. Първото използва проста подсказка, а второто – по-обширна и подробна подсказка. И двата подхода дават висококачествени резултати, но нивото на детайлност и творческата насока могат да бъдат адаптирани според вашите нужди:

ClickUp BrainGPT за създаване на изображения

Или, ако просто искате да създадете очарователно изображение за симпатична кампания или да споделите малко радост за всеки повод, ClickUp Brain е точно за вас 🐶✨

Независимо от подхода ви, генерирането на изображения в ClickUp прави актуализирането на визуалната документация толкова бързо, колкото и редактирането на текст – особено когато функциите се променят в края на спринта или трябва да поддържате визуална последователност в ръководствата, често задаваните въпроси и вътрешните документи.

Генериране на изображения с помощта на ClickUp Brain

Най-добрите функции на ClickUp BrainGPT

Диктувайте идеи за подсказки незабавно с Talk to Text, за да записвате подробностите, докато са още свежи

Пренапишете грубите текстови описания в повтаряща се структура на подсказки, така че генерираните изображения да останат последователни

Намерете по-бързо предишни подсказки и препратки към марката с Enterprise Search , за да можете да използвате отново това, което вече работи

Превключвайте между няколко AI модела, за да можете да съчетаете модела с задачата, например творчески идеи срещу маркетингово усъвършенстване

Превърнете одобрените подсказки в проследими задачи, за да съхранявате рецензиите, ревизиите и окончателните одобрения на едно място

Ограничения на ClickUp BrainGPT

За пълна функционалност са необходими платени нива на изкуствен интелект и добавки, в зависимост от плана и настройките на администратора

Необходим е лек навик за управление, като например актуализиране на библиотеката с подсказки, в противен случай екипите ще се отклонят към еднократни стилове на подсказки.

Цени на ClickUp

2. Canva AI (Magic Media)

чрез Canva AI

Canva AI е създаден за реалността на маркетинговата работа „направи го, промени размера, изпрати го“. С Magic Media можете да генерирате AI изображения от текстова подсказка директно там, където вашият екип вече създава реклами, презентации, графики за целеви страници и публикации в социалните медии. Това съкращава разликата между генерирането на изображения и производствения дизайн, особено когато се нуждаете бързо от няколко формата.

То е полезно и когато държите на последователността на бранда, но не искате всяка заявка да се превръща в задача за дизайн. Работният процес на Canva е съсредоточен върху шаблони и бързи редакции, така че екипите могат да създават варианти, като същевременно контролират типографията и елементите на бранда.

Най-добрите функции на Canva AI

Генерирайте изображения от текстови подсказки в същия редактор, който се използва за маркетингови материали

Създавайте бързи вариации за различни канали, размери и творчески насоки

Прилагайте шаблони и контроли на марката, за да поддържате последователност на визуалните елементи в публикациите в социалните медии и в кампаниите

Комбинирайте AI изображения с готови за производство макети, експортирайте и коментирайте съвместно

Ускорете циклите „от чернова до одобрение“, като генерирате варианти, от които заинтересованите страни могат да избират от самото начало

Ограничения на Canva AI

Предлага ограничен контрол в сравнение със специализираните генератори на изображения, когато се нуждаете от високотехнически параметри на подсказките

Изисква платени планове за по-задълбочено използване на изкуствен интелект и по-високи лимити, в зависимост от настройките на вашия екип

Все още се нуждае от човешка проверка за точност на марката, подробности за продукта и съответствие преди публикуване

Цени на Canva AI

Безплатен план

Canva Pro: 15 долара на месец/потребител

Canva Business: 20 долара на месец/потребител

Canva за предприятия: Индивидуални цени

3. Adobe Firefly

чрез Adobe Firefly

Adobe Firefly е отличен избор, когато се нуждаете от изображения, генерирани от изкуствен интелект, които се вписват в професионални творчески работни процеси, както и от по-ясни ограничения за търговска работа. Adobe позиционира Firefly като продукт, предназначен за търговска употреба, и той се интегрира добре с по-широката екосистема на Adobe, което е важно, ако вашият екип вече работи в Creative Cloud за окончателното производство на дизайна.

За маркетинговите екипи Firefly често се използва за бързо генериране на ресурси, проучване на стилове в изкуството и итерация на творчески концепции, преди да бъдат довършени в инструментите на Adobe. Той използва и система на базата на кредити, така че можете да управлявате използването по предвидим начин в целия екип.

Най-добрите функции на Adobe Firefly

Генерирайте изображения от текстови подсказки с удобни за марката контроли за стил и композиция

Подкрепете търговските работни процеси с позиционирането на Adobe за по-безопасно снабдяване с съдържание

Интегрирайте се в по-широката верига от творчески инструменти на Adobe за окончателни редакции и производствени активи

Използвайте генеративни кредити, за да управлявате генерирането на изображения в екип

Добавете сигнали за произход чрез подхода на Adobe за удостоверяване на съдържанието, където е наличен

Ограничения на Adobe Firefly

Изразходва кредити бързо, когато изпълнявате много варианти, особено при по-високи настройки за качество

Работи най-добре, ако екипът ви вече използва инструменти на Adobe за окончателен дизайн и редактиране

Все още се изисква преглед за точност, твърдения на марката и права на използване преди публикуване

Цени на Adobe Firefly

Firefly Standard: 9,99 $ на месец/потребител

Firefly Pro: 19,99 $ на месец/потребител

Firefly Premium: 199,99 $ на месец/потребител

Creative Cloud Pro: 69,99 $ на месец/потребител

4. DALL·E (OpenAI)

чрез общността Open AI

DALL·E се използва широко за генериране на маркетингови изображения, защото се справя добре с итеративното писане на подсказки, особено когато усъвършенствате текстовото описание чрез няколко кръга, за да се доближите до желаното настроение, осветление и композиция. То се използва често и когато искате бързи идеи за графики в социалните медии, заглавия на блогове и концепции за кампании.

Ако вашият работен процес включва ChatGPT, генерирането на изображения в стила на DALL·E може да работи и в разговорна форма, което означава, че можете да поискате промени като различни фонове, цветови схеми или нов стил на изображението, без да пренаписвате цялата подсказка от нулата.

Най-добрите функции на DALL·E

Генерирайте изображения от прост текстов подсказ, след което ги усъвършенствайте с повтарящи се последващи действия

Бързо проучете различни визуални насоки за една и съща идея за кампания

Поддържайте широка гама от стилове, от фотореалистични изображения до цифрово изкуство

Подходящо за концептуализиране на маркетингови визуализации преди окончателния дизайн на оформлението

Предлагайте API достъп за екипи, които искат да автоматизират работните процеси за генериране на изображения

Ограничения на DALL·E

Изисква внимателно подсказване и преглед за точност на марката, подробности за продукта и твърдения

Включва ограничения за употреба и безопасност, които влияят върху това, което може да бъде генерирано

Може да бъде по-малко предсказуемо за точна типография, малки детайли или строги изисквания за оформление

Цени на DALL·E

Индивидуални цени

5. Midjourney

чрез Midjourney

Midjourney е популярен, когато искате впечатляващи, стилизирани визуализации и сте готови да повторите няколко пъти, за да постигнете точния вид. Маркетинг екипите често го използват за смели концептуални изкуства, настроения на кампании и героични визуализации, където стилът на изкуството е толкова важен, колкото и буквалната точност.

Системата на Midjourney е изградена около GPU времето и режимите на генериране, така че можете да избирате между по-бързо генериране или по-бавно работа в опашка в зависимост от вашите срокове.

Midjourney предлага и контрол на поверителността чрез Stealth Mode на по-високите нива, което е важно, ако работите по кампании преди пускане на пазара или визуализации за клиенти, които не искате да бъдат публично достъпни.

Най-добрите функции на Midjourney

Създавайте стилизирани изображения с силна естетическа последователност във всички варианти

Предлагайте различни скорости на генериране, включително режими „Бърз“ и „Релакс“

Подкрепете по-високо ниво на поверителност чрез Stealth Mode

Възможност за експериментиране с големи обеми чрез неограничен Relax режим на платените нива

Мащабирайте използването с предвидими нива на абонамент в зависимост от вашите нужди

Ограничения на Midjourney

Изисква абонаментни нива за повечето сериозни маркетингови случаи

Направи точното рендиране на текст и строгия контрол на оформлението непоследователни, така че крайният дизайн все още се нуждае от инструмент за оформление

Ограничава функциите за поверителност до нивата Pro и Mega чрез Stealth Mode

Цени на Midjourney

Основен план: 10 долара на месец

Стандартен план: 30 долара на месец

Pro план: 60 долара на месец

Мега план: 120 долара на месец

Интегриране на изображения, генерирани от изкуствен интелект, в маркетинговите работни процеси

Когато екипът ви разполага с набор от подсказки за преобразуване на текст в изображение и папка, пълна с генерирани изображения, следващата задача е да преместите тези ресурси по ясен път от идеята до публикуването.

Твърде често тази работа се губи в разрастването на работната среда с разпръснати задачи и AI инструменти, които не комуникират помежду си.

Разширяването на контекста влошава ситуацията, когато трябва да ровите из различни системи, само за да отговорите на прости въпроси като какво се е променило или къде се намира даден файл.

ClickUp обединява всичко в едно конвергентно AI работно пространство. Ето един прост, цялостен поток, който използва различни функции на ClickUp в правилния ред, така че работата да остава видима и лесна за одобрение.

Започнете с жива страница в ClickUp Docs

Създайте своя библиотека с подсказки на прост език с ClickUp Docs

Дайте на визуалните елементи и текстовете си едно единствено, приветливо място, където да живеят, с ClickUp Docs. Създайте един документ в ClickUp, наречен „Библиотека с подсказки и визуални елементи на марката“.

Вътре съхранявайте подсказките, които наистина работят, кратки бележки защо са работили и лесно за четене ръководство за марката. Когато някой попита за изображение на герой, ще може да намери пример, подсказка за изображение, готова за вмъкване, и две реда за настроението и цвета. Когато марката ви се промени, първо редактирайте този документ, за да може целият екип да бъде синхронизиран с актуализираната версия.

Ето няколко полезни съвета, които ще ви помогнат да структурирате всичко в ClickUp Docs:

Блокове с подсказки, групирани по случаи на употреба, като графики за социални медии, заглавия на имейли, платени реклами

Кратка секция „маркови символи“ с художествен стил, цветови схеми, условия на осветление и малък списък с отрицателни елементи

👀 Интересен факт: IKEA тихо е пионер в използването на „фалшиви“ снимки, които изглеждат реални. Още през 2014 г. около 75% от изображенията в каталога й са били компютърно генерирани рендъри, създадени с цел контрол на осветлението, цвета и оформлението в мащаб. Това е ранен пример за замяна на фотосесии с синтетични изображения, без да се губи доверието.

Задайте въпроса си в ClickUp Chat, записвайте като ClickUp Tasks

Събирайте обратна връзка на едно място и превърнете най-доброто съобщение в задача с помощта на ClickUp Chat

Повечето заявки започват с едно изречение. Запазете този дух. Създайте канал в ClickUp Chat с име „Графични заявки и обратна връзка“.

Когато някой напише: „Имаме нужда от заглавна снимка за LinkedIn до утре, тон, продукт вдясно“, превърнете това съобщение в задача с ClickUp Tasks в същия прозорец. В описанието на задачата поставете точното подсказване от ClickUp Docs и добавете размери, крайни срокове и рецензент. С едно движение преминавате от думи към действия и нищо не се губи в отделен поток.

📌 Пример: Маркетинг специалист по продукти изпраща съобщение с целта и тона. Вие го превръщате в задача в ClickUp с име „Заглавие в LinkedIn за казус“, възлагате я, добавяте текста към подсказката за изображение и прикачвате две изображения, създадени в миналото, които пасват на визията. Създателят вече разполага с контекст, референция и собственост без да е необходимо да се провежда среща.

Нека ClickUp Automations ръководи работата, а не налага на хората

Премествайте задачите автоматично в правилния списък с ClickUp Automations

Един добър процес е естествен и лесен за следване. Настройте няколко автоматизации в ClickUp, които ускоряват работата без постоянни напомняния. Когато статуса се промени на „Готов за преглед“, публикувайте в ClickUp Chat, като маркирате творческия ръководител, и преместете задачата в ClickUp в списъка „Преглед“.

Когато задачата трябва да бъде изпълнена в рамките на 24 часа, а все още е в процес на изпълнение, напомнете на отговорното лице и собственика на проекта. Създайте тримесечно напомняне, за да обновите документа „Библиотека с подсказки и визуални елементи на марката” в ClickUp, така че подсказките от текст към изображение за маркетинговия екип да останат актуални.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Agents, за да ускорите обработката на заявките за изображения (без да се налага да чакате одобрения). Креативно сътрудничество, съобразено с работния процес, подкрепено от ClickUp Agents След като екипът ви започне да използва подсказки за преобразуване на текст в изображение в голям мащаб, истинското забавяне рядко е свързано с генерирането на изображения. То е свързано с последващите действия: „Къде е последната версия?“ или „Коя подсказка одобрихме?“ ClickUp AI Agents може да се справи с тази координационна работа в контекста, така че работният ви процес да остане видим. Ето как можете да ги използвате за изображения, генерирани от изкуствен интелект: Настройте Live Answers Agent за въпроси от типа „къде е?“: Насочете ClickUp Agent към пространството/списъка, където се намират творческите задачи (и документа, където се намират библиотеката с подсказки и марковите токени). Когато някой попита „Коя подсказка използваме за героя на началната страница?“ или „Какви цветови схеми са одобрени за публикации в социалните мрежи?“, AI Agent може да отговори с правилния контекст.

Използвайте Live Intelligence Agent за видимост на статуса: Конфигурирайте го да споделя седмична актуализация, която подчертава какво е одобрено, какво е в процес на преглед и какво е заседнало в ревизии, особено когато няколко създатели произвеждат генерирани изображения за различни канали.

Създавайте леки агенти без кодиране: Разглеждайте го като писане на подсказки за операции: определете какво искате агентът да прави, изберете контекста (конкретни документи, списъци или свързани приложения), след което изберете действията, които той може да предприеме, като обобщаване на актуализации или предлагане на следващи стъпки.

Създавайте, преглеждайте и одобрявайте на едно място

Оптимизирана дъска за творчески работни процеси в ClickUp Tasks

Създателят изпълнява заданието за преобразуване на текст в изображение във вашия AI генератор на изображения, качва три генерирани изображения в същата задача в ClickUp и добавя едноредова бележка под всяко от тях. Рецензентите могат да оставят коментари точно там.

Ако е необходима промяна, задайте статуса на „Необходими ревизии“, запазете първия комплект прикачен и добавете актуализираните файлове под „Кръг 2“. Когато всичко е наред, превключете на „Одобрено“.

Окончателната автоматизация може да сподели кратко резюме в ClickUp Chat с линк към задачата и готовия ресурс. Оттук собствениците на канали изтеглят изображението за публикации в социални мрежи, реклами или имейли, а вие не се налага да търсите никого за файлове.

Няколко полезни неща, които трябва да имате предвид:

Добавете „бележки за употреба“ към задачата, като „подходящо за тъмни фонове, оставете дясната третина свободна“.

Запазете печелившата подсказка за изображение обратно в ClickUp Doc с малък извлечен урок

Спазвайте насоките там, където хората действително ги виждат

Вашата марка не е PDF файл в папка. Тя живее в ClickUp Doc, който отворихте в първата стъпка. Когато приемете нова палитра или искате по-мек художествен стил, първо променете формулировката в документа, а след това използвайте ClickUp Automations, за да уведомите „Дизайн“, „Социални медии“ и „Живот“ в ClickUp Chat.

Следващото изображение, което някой копира, ще съдържа актуализацията. С течение на времето това поддържа последователността на изображенията, генерирани от изкуствен интелект, без ежедневни напомняния или дълги одобрения.

Най-добри практики за маркетингови екипи, използващи AI Text-to-Image

Изкуственият интелект може да ускори процеса, но работи най-добре, когато вашите подсказки за преобразуване на текст в изображение са в рамките на ясни ограничения, които защитават доверието, достъпа и яснотата на марката.

С оглед на това, ето кратък списък, който можете да държите под ръка:

Бъдете отворени относно използването на изкуствен интелект в рекламите и твърденията и запазете доказателства за това, което казвате, като следвате указанията на FTC за достоверност в рекламите и изкуствения интелект.

Напишете алтернативен текст за всяка картина, избягвайте да поставяте текст върху картините, когато е възможно, и добавете кратка текстова версия за диаграмите , за да може всеки да разбере съобщението.

Поддържайте последователността на бранда в подсказката с постоянен художествен стил, цветове и настроение, защото последователният брандинг е свързан с по-силен растеж

Запишете произхода до всеки ресурс с помощта на Content Credentials или прост регистър на модела, версията и настройките, за да можете да проверите как са създадени изображенията

Следвайте наръчниците за канали и тествайте няколко варианта на подсказки за всяко разположение, като използвате указанията на платформата, например творческите спецификации на LinkedIn.

От текст към изображение, от ClickUp към успеха

Вие превърнахте идеята в изображение с много внимание. Ние разгледахме как да оформите художествения стил, осветлението, настроението и структурата на подсказките, така че визуалните елементи да изглеждат обмислени, а не случайни.

Но ето частта, която екипите наистина ценят: ClickUp обединява всичко на едно място, така че писането на подсказки, генерирането на изображения, прегледите и одобренията вече не се извършват в разпръснати инструменти.

ClickUp Brain и ClickUp BrainGPT предоставят на маркетолозите по-бърз начин за работа с визуални елементи от самото начало. Диктувайте груба идея с Talk to Text, превърнете я в изпипана подсказка с ClickUp BrainGPT и генерирайте подкрепящи изображения – муудбордове, заглавия, миниатюри, диаграми – директно в работното си пространство. Без рутинно копиране и поставяне. Без преминаване между приложения. Без изгубени версии.

ClickUp Docs съхранява вашата жива библиотека с подсказки, ClickUp Chat улавя заявките, ClickUp Tasks продължава работата, а ClickUp Automations подтиква към прегледи без шум. И когато сте готови да създадете или усъвършенствате изображения, ClickUp Brain остава свързан с контекста на вашия проект, така че резултатите да съответстват на това, което всъщност създавате.

Други инструменти могат да създават изображения. ClickUp помага на вашия екип да ги създава навреме, в съответствие с бранда и в хармония помежду си.

Ако сте готови да създадете своя собствена библиотека с подсказки и да генерирате последователни визуализации, подходящи за изкуствен интелект, регистрирайте се в ClickUp сега.

Често задавани въпроси (FAQ)

Това е кратка и ясна инструкция, която давате на AI генератора на изображения, за да превърне думите във визуални елементи. В маркетинга, една добра подсказка посочва темата, художествения стил, осветлението, цвета, настроението и всички „избягвани“ бележки, така че полученото изображение да съответства на вашата марка и цел.

Да, ако вашите подсказки за преобразуване на текст в изображение повтарят един и същ стил на изображението, цветовата гама, фона и настроението във всички ресурси. Запазете успешните подсказки в споделена библиотека и генерираните от вас изображения ще изглеждат като едно цяло, от социални публикации до реклами.

Изберете инструмента, който отговаря на вашите нужди, а не само на модните тенденции. Ако искате фотореалистични изображения, изберете модел, известен с тази си сила; ако обичате дигиталната живопис или арт деко стила, изберете такъв, който се справя добре със стилизираните творби. Тествайте няколко, запазете малък набор от подсказки и преценете по висококачествените изображения, които можете да доставите.

Съхранявайте работата на едно място. Съхранявайте подсказки, версии, коментари и одобрения в задачите на ClickUp, така че рецензентите да могат да дават обратна връзка и да подписват, без да търсят файлове.

Да. Поддържайте жива библиотека с подсказки в ClickUp Docs, обсъждайте заявки в ClickUp Chat, превръщайте съобщенията в задачи в ClickUp и оставете ClickUp Automations да подкани за прегледи и предаване на задачи. Това прави подсказките за преобразуване на текст в изображение част от стабилен, цялостен процес, на който можете да се доверите.