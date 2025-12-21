Безплатни шаблони за проследяване на настроението за подобряване на самосъзнанието

Ако вашите дни варират от „слънчеви с нотка еспресо“ до „частично облачни с неочаквани срещи“, вие сте просто обикновен човек. Точно тази ежедневна емоционална люлка е причината, поради която е важно да имате начин да следите емоциите си.

Шаблонът за проследяване на настроението ви предоставя визуален начин да следите настроенията си, да добавяте бележки за факторите, които ги предизвикват, и да маркирате с цветове модели, които често се губят в забързаното ежедневие.

Те са идеални за хора, които искат да развият самосъзнание, терапевти, които следят напредъка, и треньори по благосъстояние, които насърчават по-здравословни емоционални навици.

В този наръчник ще откриете безплатни шаблони за проследяване на настроението, с които да подобрите съзнателността си и да поддържате дългосрочното си психическо благополучие.

🧠 Знаете ли, че: Изследвания показват, че хората, които редовно записват чувствата си – подобно на воденето на дневник за настроението – често отбелязват забележимо подобрение в психическото си здраве.

Отказ от отговорност: Тази статия предлага обща информация за проследяване на настроението, водене на дневник и емоционално благополучие. Тя не е предназначена да замести професионалния медицински съвет, диагнозата или лечението на депресия, тревожност, ADHD или друго психично заболяване. Ако имате притеснения относно настроението или психичното си здраве, моля, консултирайте се с лицензиран терапевт, съветник или медицински специалист.

Какво представляват шаблоните за проследяване на настроението?

Шаблонът за проследяване на настроението е готова таблица или страница от дневник, която ви помага да записвате ежедневното си настроение по един и същи начин. Той стандартизира това, което записвате, като дата, час, оценка на настроението, интензивност и кратка бележка, така че всеки запис да е сравним с предишния.

Тези шаблони могат да бъдат под формата на страници за печат, електронни таблици, изгледи на приложения или дневник за проследяване на настроението, който използва емотикони или цветни кодове.

Използването на шаблон за проследяване на настроението елиминира необходимостта от настройки: можете директно да изберете скала (например 1–5 или няколко различни етикета за настроение), да определите цветовете си и просто да попълвате полетата всяка сутрин или вечер.

С течение на времето този ежедневен процес създава единен дневник на настроенията, в който можете да проследявате настроенията си, да преглеждате моделите в съня, рутината или събитията и да предоставите ясен запис на терапевт или лекар, когато е необходимо.

👀 Интересен факт: Доказано е, че изразяването на чувствата с думи („Чувствам се тревожен и объркан“) намалява активността на амигдалата и увеличава префронталната активност, свързана с контрола. Това е една от причините, поради които простите етикети в проследяването на настроението могат да ви помогнат да се успокоите в дадения момент.

Какво прави един добър шаблон за проследяване на настроението?

Добрият шаблон за проследяване на настроението улеснява и ускорява записването и сравняването на данните от различните дни. Той ви предоставя ясна структура и показва тенденциите без допълнителен анализ.

Ключови елементи, които да търсите в шаблона за проследяване на настроението:

Опростена скала за настроение (цифри, емотикони или думи) с възможност за записване на няколко настроения, ако е необходимо.

Фиксирано място за дата и час, така че вашите ежедневни записи за настроението да се подреждат по седмици.

Място за записване на интензивността и кратка бележка за съня, събитията или провокиращите фактори.

Ясна легенда с цветови кодове, която задавате веднъж и използвате отново, за да запазите последователността на записите.

Календар, диаграма или таблица, които ви помагат да разпознавате моделите бързо.

Формат, който съответства на вашата рутина: bullet journal, PDF за печат, електронна таблица или приложение за проследяване на ежедневното настроение.

Достатъчно място за добавяне на бележки, но не толкова много, че ежедневното записване да се превърне в скучна задача.

👀 Интересен факт: Настроението ви е по-предсказуемо, отколкото мислите. Повечето хора преминават през повтарящи се емоционални ритми на всеки 7–10 дни, а проследяването на настроението просто прави тези модели по-очевидни.

Топ 12 безплатни шаблони за проследяване на настроението

Когато проследяването на настроението се извършва в произволни приложения за бележки, разпръснати записи в дневник или лепящи се бележки, е трудно да се поддържа навикът или да се извлекат значими заключения за това, което влияе на вашето психическо благосъстояние.

Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp обединява всички работни приложения, данни и работни процеси. Въпреки че обикновено се използва за управление на проекти, гъвкавостта на ClickUp го прави мощно средство и за проследяване на личното благосъстояние.

Дневниците за настроението, дневниците за благодарност, проследяването на навиците и целите за благосъстояние могат да се съхраняват в едно персонализирано работно пространство. Освен това, изкуственият интелект на ClickUp ви помага да идентифицирате модели и да задавате напомняния, за да останете последователни.

Нека разгледаме заедно някои шаблони за проследяване на настроението:

1. Шаблон за план за самопомощ на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте и организирайте рутинните си дейности за ума, тялото и духа с един поглед с шаблона за план за самогрижи на ClickUp.

Когато грижата за себе си се изразява в лепящи се бележки и отделен дневник за настроението, е трудно да се прецени какво всъщност помага. Шаблонът за план за грижа за себе си на ClickUp помага да обедините целите за грижа за себе си и задачите, свързани с настроението, в един списък и календар, така че да можете да видите колко често ги изпълнявате и как се чувствате след това.

Този шаблон за списък използва персонализирани статуси като „Постигнато“, „Разбиващо“, „Извън план“, „В очакване“ и „Незапочнато“, заедно с персонализирани полета за тип самогрижи, тип благосъстояние, цели и бележки.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Организирайте рутинни дейности, размисли и записи за настроението в едно работно пространство, което можете да поддържате.

Проследявайте навиците си в зависимост от ежедневното си настроение, сън и енергия, за да откриете ранни модели и да се адаптирате.

Превключвайте изгледите, за да планирате седмицата, да преглеждате напредъка и да поддържате контекста свързан с работата.

Използвайте ясни статуси и персонализирани полета, за да правите бързи и честни прегледи.

Сътрудничейте с треньор или терапевт и запазете обратната връзка там, където се извършва работата.

✨ Идеален за: Лица, терапевти и треньори по уелнес, които искат структуриран ежедневен проследяващ инструмент за настроението, който съчетава записването на настроението с изграждането на навици и ясни прегледи.

💡 Съвет от професионалист: Практиката за отразяване на настроението се запазва, когато размисълът е бърз и повтаряем. Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите бележките от всеки ден в кратка снимка на настроението, да подчертаете повтарящи се фактори, споменати в записите (сън, кофеин, социални контакти), и да предложите един малък навик, който да изпробвате утре. Тъй като ClickUp Brain се учи от контекста на вашето работно място, всеки седмичен преглед става по-прецизен, така че можете да отделяте повече време за подобряване на рутинните си дейности. Превърнете разпръснатите бележки в тенденции, следващи стъпки и леки напомняния с ClickUp Brain

2. Шаблон за проследяване на лични навици ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте и управлявайте навиците си с шаблона за проследяване на лични навици на ClickUp.

Ако навиците ви се намират в отделни приложения, различни от ежедневния ви проследяващ инструмент за настроението, е трудно да видите кои рутинни дейности ви повдигат настроението и кои ви изтощават. Шаблонът за проследяване на лични навици на ClickUp ви предоставя изгледи под формата на таблици и списъци, където всеки навик е задача с прост статус „Отворен“ или „Завършен“.

Можете да групирате навиците по теми, да добавите персонализирани полета за честота или целеви брой и да използвате приоритети, етикети и подзадачи, за да разделите големите цели на малки стъпки.

ClickUp Automations се занимава с повтарящите се задачи и напомняния, а ClickUp Brain може да обобщи колко често спазвате ежедневните си навици.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Запишете всички навици на едно място и ги актуализирайте за секунди.

Превърнете неясните цели в ежедневни задачи, които можете да измервате.

Превключвайте изгледите, за да планирате, изпълнявате и преглеждате, без да губите инерция.

Използвайте приоритети и подзадачи, за да преминете от малки победи към по-големи рутинни дейности.

Водете кратки бележки за това, което ви е помогнало или попречило, за да можете да се подобрите следващата седмица.

✨ Идеален за: Всеки, който иска прост и честен инструмент за проследяване на навици, който превръща целите в ежедневни действия и улеснява седмичните прегледи.

📮 ClickUp Insight: Здравето и фитнесът са основните лични цели на участниците в нашето проучване, но 38% признават, че не следят последователно напредъка си. 🤦Това е голяма разлика между намерението и действието! ClickUp може да ви помогне да подобрите фитнес резултатите си с помощта на специалните си шаблони за проследяване на навици и повтарящи се задачи. Представете си, че без усилие изграждате тези рутинни дейности, записвате всяка тренировка и поддържате силна медитационна серия. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp отчитат двукратно увеличение на производителността, защото да останеш на правилния път започва с това да видиш пътя.

3. Шаблон за план за личностно развитие на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Постигнете целите си и се развивайте в живота с шаблона за личен план за развитие на ClickUp.

Големите цели могат да изглеждат несвързани с ежедневното ви настроение и мотивация, ако са записани в отделни документи. Шаблонът за личен план за развитие на ClickUp събира тримесечните цели и размисли в един списък, така че можете да видите как напредъкът по плана ви за развитие съответства на настроението ви през седмицата.

Този шаблон на базата на списък включва персонализирани статуси, като „Цел постигната“, „На път“, „Извън път“, „В очакване“ и „Незапочнато“, както и 11 персонализирани полета. Освен това можете да разчитате на ClickUp Views, като функции за проследяване на времето и етикети.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Превърнете големите амбиции в тримесечни цели и седмични задачи, които можете да изпълните.

Вижте тенденциите в напредъка с един поглед и открийте къде усилията не дават резултат.

Съхранявайте ресурси, бележки и графици на едно място, за да ги преглеждате по-лесно.

Блокирайте време директно от задачите, за да превърнете намеренията в ангажименти в календара.

Размислете върху успехите и извлечените поуки, за да усъвършенствате плана си всеки цикъл.

✨ Идеален за: Професионалисти и студенти, които искат структуриран план за повишаване на квалификацията, проследяване на резултатите и провеждане на леки седмични прегледи.

💡 Полезен съвет: Създайте специална папка „Дневник“ в ClickUp Docs, за да подреждате всичките си записи, подсказки и размисли на едно място. Това улеснява търсенето, справянето и прегледа на минали записи, когато имате нужда. Централизирайте мислите си и проследявайте развитието си с помощта на специалния ClickUp Docs

4. Шаблон за ежедневен планиращ календар на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Начертайте целия си ден с шаблона за ежедневен планиращ календар на ClickUp.

Натоварените дни стават по-леки, когато задачите и приоритетите ви са събрани в един прост план, който можете да следвате. Шаблонът за ежедневен планиращ календар на ClickUp ви предоставя всички изгледи на задачите и календара, където можете да превърнете прост списък със задачи в реалистичен график, който съответства на настроението ви.

Можете да организирате задачите в категории като „Лични“, „Работа“ или „Цели“ и да приложите персонализирани полета за приблизително време или блокове за концентрация. След това можете да разчитате на персонализирани статуси на задачите (отворени, завършени), за да проследявате какво се е променило.

Искате да сравните плана си с емоционалното си състояние? Добавете просто поле за ежедневно настроение или свържете списък за проследяване на настроението, за да следите лесно настроенията си спрямо ежедневния си график.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Организирайте задачите по категория и спешност, за да е ясно какво е следващото правилно действие.

Плъзнете задачите в календара си, за да запазите времето си за концентрация и да намалите претоварването.

Превключвайте изгледите, за да планирате сутринта, да следите през деня и да преглеждате вечерта.

Добавяйте бързи бележки и подзадачи, за да запазите контекста на работата, вместо да го запаметявате в главата си.

Използвайте леки визуални елементи, за да видите какво е направено и какво все още се нуждае от внимание.

✨ Идеален за: Лица и професионалисти, които искат практичен ежедневник, който превръща приоритетите в график и прави напредъка видим.

💡 Бърз трик: Искате да автоматизирате проследяването на настроението си? Настройте повтарящи се задачи или известия в ClickUp Reminders, за да ви напомнят да водите дневник ежедневно или ежеседмично. Постоянните напомняния ви помагат да изградите устойчиви навици за водене на дневник и гарантират, че никога няма да пропуснете сесия. С течение на времето тази рутина ще превърне размисъла в естествена част от деня ви. Изградете постоянен навик за водене на дневник с автоматизираните напомняния на ClickUp

📖 Прочетете също: Прости ежедневни навици за максимална продуктивност

5. Шаблон за ежедневни бележки на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Записвайте най-добрите си идеи с шаблона за ежедневни бележки на ClickUp.

Ако записвате мислите си в случайни документи и наполовина попълнени дневници, е почти невъзможно да прегледате ежедневното си настроение и постижения. Шаблонът за ежедневни бележки на ClickUp служи като единна страница за идеи, задачи и бързи размисли.

Така всичко – от „какво е направено“ до „как се чувствах днес“ – се съхранява на едно място. Този подходящ за начинаещи шаблон за списък включва изглед „Дневни бележки“ за бързи записи и изглед „Списък с бележки“ за по-дълги теми, със статуси „Завършено“, „Прегледано“ и „Завършено“, за да превърнете бележките в действия.

Можете също да маркирате записите по тип (например среща, личен преглед) и да добавяте кратки коментари, за да следите ежедневните постижения.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Съхранявайте всички ежедневни бележки, идеи и задачи на едно структурирано място, вместо в няколко различни приложения.

Използвайте изгледите „Дневни бележки“ и „Списък с бележки“, за да разделите бързите записи от по-дългите теми.

Организирайте бележките си със статуси „Завършено“, „Прегледано“ и „Завършено“, за да следите напредъка си.

Добавяйте кратки коментари или етикети, за да проследявате важни събития или лични размисли в контекста.

Съчетайте всеки запис с проста линия на настроението, за да можете по-късно да свържете чувствата с това, което действително се е случило.

✨ Идеален за: Заети професионалисти, които искат да водят бързи ежедневни бележки с вградена функция за проследяване и леко отбелязване на настроението през деня.

💡 Съвет от професионалист: ClickUp BrainGPT е десктоп приложение с изкуствен интелект, което улеснява поддържането на постоянни навици за проследяване и разбирането на факторите, които влияят на емоционалното ви състояние, въз основа на всички регистрирани данни. Получавайте бързи и точни транскрипции на глас в текст с Talk to Text на ClickUp Brain GPT Ето как: Записвайте настроенията си незабавно с гласа си : Използвайте : Използвайте функцията „Talk to Text“ , за да записвате как се чувствате, без да пишете. Просто кажете на глас настроението си, нивото си на енергия или какво ви влияе емоционално, и то се превръща в записана информация.

Задавайте въпроси за емоционалните си модели : Задавайте въпроси като „В кои дни от седмицата се чувствам най-тревожен?“ или „Как се промени настроението ми, откакто започнах да спортувам?“ Той анализира записаните данни, за да открие тенденции, които може да пропуснете, ако преглеждате записите ръчно.

Търсене на минали записи по настроение или събитие : Намерете конкретни записи за настроението, като търсите емоции, предизвикващи фактори или събития от живота във всичките си записи.

Изберете подходящия AI за вашите нужди: Достъп до множество LLM, включително Claude, GPT и Gemini. Използвайте различни модели за различни нужди – независимо дали искате емпатични отговори за обработка на емоции, аналитични прозрения за моделите на настроението или творчески подсказки за водене на дневник.

6. Шаблон за проследяване на чувствата от Freepik

Чрез Freepik

За по-младите потребители или всеки, който предпочита разказването на истории пред строгите диаграми, оформлението на сценарий може да направи проследяването на настроението по-малко плашещо. Шаблонът „Сценарий на моите чувства“ на Freepik ви предоставя страница в комичен стил, която можете да отпечатате или редактирате, а след това да попълните с рисунки или бележки за това, което сте почувствали и какво се е случило през деня.

Можете да персонализирате графиката в редактора на Wepik или Freepik, да я експортирате като изображение за печат и да я поставите в папка или дневник. Всяка рамка се превръща в мини сцена във вашия дневник на настроенията, което е особено полезно за деца, които по-лесно изразяват емоциите си чрез рисунки, отколкото чрез скали или числа.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Разгледайте различни стилове за проследяване на настроението, които да отговарят на вашия естетически вкус и способност за концентрация.

Разпечатайте чисти страници за бележник или използвайте цифрови версии, ако това ви помага да бъдете последователни.

Използвайте прости легенди, за да проследявате бързо настроенията си и да разпознавате моделите с един поглед.

Започнете с календар, преминете към колело на чувствата и повтаряйте, докато не се установи.

Съхранявайте записите на едно място, за да поддържате последователност в историята на ежедневното си настроение.

✨ Идеален за: Всеки, който иска гъвкави, принтируеми тракери за настроения с бърза персонализация и много опции за стил.

👀 Интересен факт: Пръстените за настроение, които станаха популярни през 70-те години на миналия век, променят цвета си в зависимост от температурата, а не от емоциите, но помогнаха за популяризирането на идеята, че настроението може да се „вижда“ чрез цвета, което сега е основната идея зад много от цветово кодираните проследяващи настроението приложения.

7. Шаблон за проследяване на настроението от Template. Net

Ако искате шаблон за проследяване на настроението в bullet journal, без да го проектирате от нулата, безплатният шаблон за проследяване на настроението в bullet journal на Template.net е добра отправна точка. Можете да приложите свой собствен цветови код в техния редактор и да започнете да проследявате емоционалното си благосъстояние с месечна таблица, която се вписва директно в плана ви.

Шаблонът може да се редактира и изтегля в различни формати (включително Google Docs, Google Sheets, PDF и дизайнерски файлове), така че можете да го използвате като страница за печат или да го запазите в цифров формат.

Можете да използвате мястото за всеки ден, за да записвате настроението си и кратки бележки, а след това да прегледате месеца, за да разпознаете моделите в съня, рутината или социалните контакти.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Разгледайте различни стилове за проследяване на настроението и изберете този, който действително ще попълвате.

Разпечатайте страниците за бележник или ги запазете в цифров формат, за да ги актуализирате лесно.

Използвайте проста легенда, за да проследявате бързо настроенията си и да разпознавате моделите с един поглед.

Сменяйте оформлението, докато научите какво ви помага да получите по-добра представа и да останете последователни.

Съхранявайте всичко на едно място, за да можете да сравнявате емоционалната си история във времето.

✨ Идеален за: Всеки, който иска шаблон за проследяване на настроението, който може да се разпечата или редактира и работи веднага с минимална настройка.

Искате ли да имате реална посока, яснота и цел в живота си, без да попадате в обичайните капани, които правят повечето житейски планове неуспешни? В това видео ви показваме как да създадете житейски план в пет лесни и практични стъпки.

8. Шаблон за проследяване на настроението в PDF формат от Craft

Чрез Craft

Ако предпочитате структурирани проверки през деня, шаблонът за проследяване на настроението от Craft ви предлага проста таблица в приложение в стил документ. Той разделя всеки ден на сутрешни, следобедни и вечерни сегменти, с място за отбелязване на настроението ви и кратък коментар във всеки времеви интервал.

Месечният преглед ви позволява да превъртите или отпечатате една страница, за да видите как се е променяло емоционалното ви състояние във времето. Тъй като оформлението е под формата на проста таблица, то може да се използва както като цифров документ, така и като отпечатан дневник на настроението, в който можете да подчертавате или да правите бележки на ръка.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Използвайте слотовете за сутрин, следобед и вечер, за да записвате различните настроения през деня.

Записвайте настроенията си за целия месец на една страница, за да лесно откривате моделите.

Персонализирайте етикетите и думите за настроението, така че проследяването да съответства на вашия език.

Разпечатайте страницата или я запазете в Craft, в зависимост от вашата рутина.

Комбинирайте цветни кодове с кратки бележки, за да свържете чувствата с събитията.

✨ Идеален за: Всеки, който предпочита отпечатваем дневник на настроението с изчистен месечен формат и място за бързи бележки.

🛠️ Можете да опитате и: Проследяването на настроението ви се струва като „още едно нещо“ в списъка ви? Използвайте този безплатен онлайн таймер Pomodoro и задайте 5-минутни блокове за концентрация, натиснете старт, след което бързо оцените настроението си, добавете бележка от един ред и запазете. Нежният звън подтиква към последователност, без да се налага да мислите прекалено много, а повечето таймери работят в автоматичен цикъл, така че навикът се запазва.

9. Цветен шаблон за проследяване на настроението от InkPx

Чрез InkPx

Шаблонът за проследяване на настроението Colorful Mood Tracker Template от InkPx предлага ярки цветове и изчистени решетки, които правят записването на настроението приятно. Можете да настроите шрифтовете и цветовете, да добавяте или премахвате текст и да избирате между формати A4 и US Letter, преди да отпечатате.

Някои оформления използват календарни таблици, други – таблици, а няколко ви позволяват да отбелязвате няколко настроения на ден с цветни кодове и кратки бележки. Резултатът е цветна страница за дневник на настроенията, която можете да поставите в папка или личен планиращ дневник.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Изберете от палитрата с цветовете на дъгата, която прави актуализациите бързи и удовлетворяващи.

Използвайте проста легенда, за да поддържате записите последователни и сравними във времето.

Проследявайте едно настроение или комбинирайте чувства, за да отразите нюансите в емоционалното си състояние.

Съчетайте цветни точки с кратки бележки, за да свържете фактори като сън, рутина или събития.

Вижте тенденциите през седмиците и получите информация, въз основа на която да действате.

✨ Идеален за: Всеки, който иска весел шаблон за проследяване на настроението, който може да се разпечата и насърчава редовното попълване и ясните размисли.

10. Шаблон за проследяване на настроението от La La Land

Чрез La La Land

Ако искате дневникът ви за настроението да бъде мек и окуражителен, а не клиничен, безплатният шаблон за проследяване на настроението на La La Land е цветно място, от което да започнете. Можете да отпечатате страницата и да я сложите в дневника или бележника си, а след това да я използвате като прост дневен дневник за настроението, за да следите как се чувствате през месеца.

Дизайнът е взет от един от илюстрираните дневници на La La Land, така че получавате визуално успокояващ формат, който съчетава пространства за ежедневно настроение с място за кратки размисли. Можете също да изтеглите шаблона в JPG формат от блога им, да го запазите, отпечатате и да добавите свой собствен цветови код или символи, за да опишете настроенията си.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Изберете успокояващи, изкусни дизайни, които правят бързите актуализации удовлетворяващи.

Използвайте проста легенда, за да запазите последователността и лесността на сканиране на записите.

Проследявайте едно настроение или комбинирайте чувства, за да отразите различно настроение през деня.

Добавете кратки контекстни редове, за да получите информация за факторите, които влияят на настроението ви, и за подкрепата, която получавате.

Съхранявайте страниците заедно, за да може историята ви да остане сравнима и полезна.

✨ Идеален за: Всеки, който иска успокояващ, подходящ за печат шаблон за настроението, който насърчава редовното отбелязване и леко размишление.

💡 Полезен съвет: Настройте таблата на ClickUp, за да визуализирате моделите на настроението, честотата на водене на дневник и личностното развитие във времето. Динамичните диаграми и джаджи ви помагат да проследявате пътя си и да идентифицирате тенденции или области за подобрение. Визуалното представяне на напредъка ви може да бъде мотивиращо и да ви даде ценна обратна връзка за развитието ви. Проследявайте настроението си и напредъка си в писането на дневник визуално с персонализирани табла за управление на ClickUp

11. Проста таблица за ежедневно настроение от Therapist Aid

Чрез TherapistAid

Ако предпочитате ясна структура и цифри, работният лист „Daily Mood Chart“ (Дневна таблица за настроението) от Therapist Aid ви предоставя възможност да следите чувствата си през деня в стила на електронна таблица.

Можете да го използвате заедно с когнитивно-поведенческа терапия (КПТ) или друга терапия, за да видите как вашата среда и емоции са свързани, вместо да се опитвате да запомните всичко в главата си. С този шаблон можете да записвате емоциите си на всеки няколко часа в таблица, която обхваща целия ден.

След това можете да изберете етикети като щастлив, тъжен, ядосан, уморен, развълнуван, тревожен или други и да оцените интензивността по скала от 1 до 10. Има и колона за бележки, където можете да опишете накратко какво се е случвало в този момент за по-голяма яснота.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Записвайте по един резултат при всяко влизане и добавяйте кратки бележки без да претрупвате

Сравнявайте седмиците с един поглед, за да разпознавате моделите в емоциите и чувствата.

Използвайте проста легенда за цветови код или знаци, за да можете лесно да разпознавате трудните дни.

Проследявайте интензивността заедно със събитията, за да получите информация за причината и следствието.

Експортирайте или отпечатайте дневника си за настроението, когато искате да направите преглед.

✨ Идеален за: Лица и терапевти, които предпочитат изчистен проследяващ инструмент под формата на електронна таблица, за да следят ежедневното си настроение и да преглеждат напредъка по време на сесиите.

12. Шаблон за наблюдение на настроението в PDF формат от Университета Макгил

Чрез Университет Макгил

Листът за наблюдение на настроението на Университета Макгил е работна таблица в клиничен стил, използвана в програми за когнитивно-поведенчески и настроени разстройства. Тя предоставя таблица, в която можете да оцените настроението си за деня (ядосан, напълно спокоен или уморен) и да добавите бележки за съня или събития, които може да са повлияли на емоционалното ви състояние.

Тъй като листът е предназначен за терапевтични цели, колоните и формулировките в него са последователни, което улеснява сравняването на резултатите между отделните седмици или споделянето им с терапевт или лекар. Можете да отпечатате копия за папка или да ги залепите в дневник, а след това да донесете пълния месечен дневник на настроенията си, за да го прегледате по време на срещите.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Водете печатен, без излишни екстри тракер, който улеснява ежедневните актуализации.

Съчетайте оценките за настроението с кратки бележки, за да не се изгуби контекстът.

Прегледайте редовете, за да видите промените в тенденциите, без да създавате отделна диаграма.

Използвайте полетата за сутрин и вечер, за да записвате различното си настроение през деня.

Носете кратки записки на сесиите и получавайте по-бързо информация.

✨ Идеален за: Лица и терапевти, които искат структуриран шаблон за проследяване на настроението в клиничен стил за последователно ежедневно наблюдение и кратки прегледи на сесиите.

Лесно проследяване на настроението с ClickUp

Добрите дни рядко се случват случайно; те обикновено са резултат от малки избори, които повтаряте и забелязвате. Независимо дали записвате еднократно ежедневно настроение или лични предпочитания, подходящият шаблон за проследяване на настроението поддържа потока на вашите размисли, като идентифицира модели.

Ако искате едно място, където да съхранявате ежедневния си проследяващ настроението, бележките и прегледите на навиците си, ClickUp работи като перфектен бележник, който следи цялата ви информация. 📕

В ClickUp можете да поддържате списък за проследяване на настроението до задачите, да планирате леки напомняния в календара си и да помолите ClickUp Brain да обобщи тенденциите и да предложи следващи стъпки.

Той изпълнява всички тези функции, без да се налага да управлявате отделни инструменти за проследяване на навици и настроения. Това ви помага да поддържате организация и подпомага вашия напредък в самопознанието и саморефлексията.

Готови ли сте за малко вдъхновение? Регистрирайте се в ClickUp и открийте перфектния начин да документирате пътуването си към доброто самочувствие.