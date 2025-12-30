Какво е активиране на потребители и защо е важно за вашия продукт?

Над 50% от потребителите напускат дадено приложение или инструмент, ако не разбират интуитивно как да го използват.

Това означава, че повече от половината от новите ви потребители може да се откажат просто защото никога не са разбрали как вашият продукт се вписва в живота и работата им.

Вие искате ентусиазирани потребители, които признават стойността на вашия продукт и го правят неразделна част от своя работен процес. Тук на помощ идва активирането на потребителите.

В този блог ще разгледаме ролята на активирането на потребителите като основна част от пътуването на клиента. Ще разберем също защо то е от решаващо значение за успеха на вашия продукт, как да измервате процента на активиране на потребителите и как да увеличите активирането на потребителите на всеки етап от жизнения цикъл на потребителя.

Какво е активиране на потребители?

Активирането на потребителя е моментът, в който нов потребител изпитва основната стойност на даден продукт. Обикновено това се случва, след като потребителят завърши първоначалното си въвеждане и след това извърши ключови действия, които му позволяват да се наслади на предимствата на продукта. В този момент той преминава от ново регистриран потребител към човек, който използва вашия продукт, за да реши проблем. Щом това се случи, потребителят се счита за активиран.

Представете си клиент на ClickUp, който пробва инструмента за първи път. Той създава проект, настройва табло, създава своя първи Super Agent или достига друг важен етап. В даден момент просто се случва и потребителят осъзнава как инструментът ще предефинира начина, по който работи в обозримо бъдеще.

Активирането на потребителя вече е факт. Сега е много по-вероятно потребителят да започне да използва ClickUp редовно, а в бъдеще дори може да се превърне в посланик на марката и да препоръча вашия продукт на други хора, без да очаква финансово възнаграждение.

Важно е да запомните, че точните етапи варират в зависимост от продукта.

Например: В Canva активирането на потребителя е, когато потребителят проектира и изтегля първата си графика.

В Dropbox активирането е моментът, в който потребителят качва първия си файл.

В Zoom активирането е, когато потребител организира или се присъединява към първата си среща.

⭐ Представен шаблон Привличането на клиенти е мястото, където се създава първото впечатление, и да бъдем честни, това е и мястото, където нещата лесно могат да се усложнят. Шаблонът за привличане на клиенти на ClickUp помага на вашия екип да внесе структура и топлота във всяка нова връзка. Получете безплатен шаблон Оптимизирайте и персонализирайте преживяванията на новите клиенти с шаблона за въвеждане на клиенти на ClickUp.

Активиране на потребителите срещу момента на прозрението

Тези две понятия често се бъркат, но се случват на различни етапи от пътуването на потребителя.

Докато моментът „Аха!“ улавя първоначалното осъзнаване от страна на потребителя на стойността на вашия продукт, активирането се отнася до това, което се случва след това.

Ето разбивка на активирането на потребителите в сравнение с момента на прозрението:

Аспект Аха! Момент Активиране на потребителите Тип Емоционална проницателност Поведенчески етап Фокус Разбиране на стойността Изживяване на стойността Време По-рано (по време на въвеждането или първото впечатление) По-късно (след като бъдат предприети ключови действия) Показател Трудно за количествено измерване Измеримо чрез действията на потребителите Пример „Уау, тук мога да организирам разговорите на екипа!“ Изпраща първото съобщение на съотборник Цел Събудете интерес и мотивация Потвърдете полезността и стимулирайте задържането

За да определите какво предизвиква този „Аха“ момент, можете да изпробвате и методи за проучване на потребителите, за да визуализирате какво мислят, чувстват и очакват потребителите по време на ранните взаимодействия с тях.

🧠 Интересен факт: Оригиналната версия на Empathy Map е разработена от екипа на XPLANE като част от техния набор от инструменти „Gamestorming”. По-късно тя намери място както в учебната програма на Станфорд, така и в статии в Harvard Business Review. Това означава, че това, което сега изглежда като обикновен инструмент с четири квадранта (казва, мисли, прави, чувства), има корени в творческото улесняване и е прието в академичните и търговските среди, за да помогне на екипите да преминат от предположения към истинска емпатия към потребителите.

Защо активирането на потребителите е важно

Ето защо активирането на потребителите е толкова важно:

Подобрява резултатите от въвеждането на потребителите: Активирането гарантира, че новите потребители успешно завършват процеса на въвеждане, като намалява объркването и им помага да постигнат полза без проблеми.

Намалява отпадането и увеличава задържането: Активираните потребители разбират как вашият продукт им помага, което ги прави по-малко склонни да се откажат през критичните първи дни и седмици.

Подкрепя циклите на растеж, водени от продукта: Когато потребителите достигнат етапите на активиране, те са по-отворени към приемането на функции от по-високо ниво, които подкрепят техните цели. Те също така са по-склонни да канят сътрудници и да допринесат за органичен растеж, основан на препоръки. Когато потребителите достигнат етапите на активиране, те са по-отворени къмприемането на функции от по-високо ниво, които подкрепят техните цели. Те също така са по-склонни да канят сътрудници и да допринесат за органичен растеж, основан на препоръки.

Оптимизира инвестициите в продукта и въвеждането: SaaS показателите , като данните за активирането, ще ви покажат къде потребителите се затрудняват. С тези данни за това как потребителите взаимодействат с вашия продукт, ще можете да направите съответните подобрения във въвеждането на потребителите или в потребителското преживяване.

📌 Казус: Историята на активирането на Miro: Според Кейт Сюма, бивш ръководител на отдела за дизайн на растежа в Miro, Miro разделя активирането на три етапа – Настройка, Аха и Навик – като по този начин гарантира, че потребителите не само се регистрират, но и изпитват основната стойност и формират дългосрочни навици. В началото прекалено изпипаният процес на регистрация доведе до по-лоши показатели за „покани колеги“ и „започни от шаблон“, което доказва, че само красотата не е достатъчна. чрез GrowthUnhinged По време на фазата на растеж Miro въведе роботизирана процедура за запознаване с платформата за сътрудничество, която по-късно опрости до проста реакция „Здравей“. Това беше лесна стъпка, която подтикна новите сътрудници към действие (и ускори момента на прозрението им). Те комбинираха както качествени (интервюта с потребители), така и количествени анализи на данни, за да определят показателите за активиране, свързвайки активирането директно с дългосрочното задържане и използване. Всяко експеримент следваше този процес: стартиране → учене → повторение. Екипът разширяваше само инициативи, които даваха резултати. Те превърнаха активирането и привличането на клиенти от разходен център в двигател на растежа.

Цената на лошата активиране на потребителите

Слабата активизация на потребителите не само забавя растежа, но и тихо изчерпва приходите, инерцията на продукта и капацитета на екипа. Когато новите потребители не достигнат своя „Аха!“ момент, всеки долар, инвестиран в привличането им, става по-малко ефективен и всеки показател за задържане се понижава.

Разбирането на истинската цена на слабата активация е първата стъпка към нейното коригиране. Казано това, нека разгледаме какво всъщност струва липсата на активация 👇

Категория Проблем Пример и информация Загубени разходи за привличане на клиенти (CAC) Потребителите се регистрират, но никога не достигат стойност, което води до загуба на разходи за привличане на клиенти. Ако само 20% се активират, вашите 50 долара CAC се превръщат в 250 долара на активен потребител. Загуба на приходи и по-ниска стойност за целия жизнен цикъл (LTV) Неактивните потребители не правят ъпгрейд, не подновяват абонамента си и не харчат пари. Лошата активация може да намали наполовина съотношението LTV:CAC. По-високи проценти на отпадане Потребителите се отказват рано, преди да усетят ползата Ранното отпадане често се дължи на проблеми с въвеждането или активирането Алтернативни разходи Загубен потенциал за растеж поради малки неефективности в активирането 10% увеличение на активирането може да повиши MRR с ~40% за 12 месеца.

👀 Знаете ли, че... Активирането е лостът, който отключва AARRR фунията. Както подчертава Дейв МакКлюр в книгата си „Startup Metrics for Pirates“, всеки показател за растеж зависи от едно нещо: колко бързо потребителите достигат първия си успех. Активирането е моментът, в който цялата фуния или се ускорява, или се срива, защото: Препоръчителните цикли процъфтяват само когато активираните потребители станат застъпници

Без силно привличане никой не влиза във фунията, но без активиране новите потребители никога не изпитват стойността.

Приходите се увеличават само когато активираните потребители се превърнат в клиенти и надградят абонамента си.

Задържането се подобрява, когато потребителите бързо осъзнаят ползата от продукта и се връщат често. чрез The Product Compass С други думи: активирането не е просто един етап от процеса – то е двигателят, който задвижва всички последващи показатели. Когато е слабо, растежът става непредсказуем и скъп. Когато е силно, всяка част от продукта започва да се усилва.

Често срещани предизвикателства в процеса на активиране на потребителите

Когато потребителите се регистрират, но не активират акаунта си, основните проблеми обикновено попадат в една от три категории: опит с продукта, технически или настройъчни бариери и липса на ангажираност или мотивация.

1. Опит с продукта

Лошо първо впечатление на потребителите: Ако интерфейсът на продукта е претрупан, неинтуитивен или се зарежда бавно, потребителите могат да го изоставят, преди да осъзнаят потенциала му.

Липса на персонализация: Ограничената персонализация намалява релевантността на продукта за различни роли или случаи на употреба, което кара хората да се отвърнат от него.

Несъответстващи очаквания: Разминаването между маркетинговите обещания и реалността на продукта води до ранна загуба на интерес.

2. Настройка и технически бариери

Бъгове или проблеми с производителността: Техническите проблеми по време на въвеждането могат да подкопаят доверието в продукта ви.

Сложни изисквания за настройка: Продуктите, които изискват обширна конфигурация преди употреба, създават огромно неудобство. Колкото повече време отнема да започнете, толкова повече потребители се отказват от процеса.

Сложност на интеграцията: Трудностите при интеграцията или липсата на добра документация пречат на потребителите да свържат продукта с съществуващите работни процеси.

3. Ангажираност и приемане

Липса на контекстуални указания: Вашите потребители ще се нуждаят от насоки за това какво да правят по-нататък. Без подсказки, уроци или съвети, те могат да се почувстват объркани и да не успеят да достигнат ключови етапи на активиране.

Времеви ограничения: Дългите последователности при въвеждането правят активирането на потребителите да изглежда времеемко и лесно за отлагане за мнозина.

Предизвикателства при внедряването в екипа: Когато няколко членове на екипа разчитат на продукта, той се превръща в част от ежедневните работни процеси, което значително намалява вероятността от отпадане в сравнение с акаунтите на единични потребители.

📌 Предизвикателствата пред Figma в началото на активирането: Дори един от най-успешните PLG продукти в света се сблъска с проблеми при активирането в началото, като се сблъска с проблеми, които са пряко свързани с обичайните пречки при внедряването на SaaS. Несъответстващи очаквания: Потребителите очакваха инструмент, подобен на Sketch, и пропуснаха истинската стойност на Figma: мултиплеър сътрудничество.

Стръмна крива на обучение: Непознатите работни процеси забавиха потребителите да достигнат първия си успех.

Трудности при започването от нулата: Без шаблони или начални файлове много потребители не знаеха откъде да започнат.

Ниска степен на приемане от екипа: Самостоятелните потребители рядко се активират, защото моментът на прозрението изисква сътрудничество.

Ограничени указания: Първите документи и уроци не даваха на потребителите ясни указания за следващите стъпки, които да предприемат, за да достигнат активиране. Ето какво казва Клер Бътлър, първият бизнес служител на Figma, за ограничаването на функциите на продукта във фазата на активиране на потребителите: Когато обмисляте да ограничите достъпа до продукта си, помислете как можете да насочите клиентите към вашия магически момент и да ги накарате да го изживеят възможно най-бързо. Когато обмисляте да ограничите достъпа до продукта си, помислете как можете да насочите клиентите към вашия магически момент и да ги накарате да го изживеят възможно най-бързо.

Стратегии за повишаване на потребителската активация

Ето някои стратегии, които ще ви помогнат да проектирате по-гладки потоци, да идентифицирате конфликтите на ранен етап и да създадете преживявания, които превръщат новите потребители в лоялни дългосрочни клиенти.

Стратегия № 1: Опростете процеса на въвеждане

Въвеждането на потребителите е първото впечатление от вашия продукт и задава тона на всичко, което следва. Ако е тромаво, объркващо или претоварено с информация, потребителите няма да останат достатъчно дълго, за да видят стойността, за която сте работили толкова усилено.

Всъщност, лошото въвеждане е третата по важност причина за отпадането на клиенти, веднага след неподходящия продукт и липсата на ангажираност.

Ключът е да направите първите няколко минути лесни и безпроблемни. Започнете, като преминете през собствения си процес на въвеждане, сякаш никога преди не сте виждали продукта. Къде се колебаете? Къде нещата се забавят? Тези моменти са вашите точки на триене. Опростете ги.

Няколко начина да улесните въвеждането:

Бъдете директни и ориентирани към действие: Използвайте ясни призиви за действие като „Създайте първия си проект“ вместо „Можете да създадете проект, ако искате“.

Избягвайте жаргона: Заменете прекалено техническите термини с ежедневния език, който вашите потребители действително използват.

Инструкциите трябва да са лесни за сканиране: една инструкция на подсказка, едно действие на бутон.

Тествайте копието с реални потребители: Това, което има смисъл за вашия екип, може да обърка новите потребители.

Но въвеждането никога не е еднократен проект. То е жива, дишаща част от вашия продукт, която постоянно се нуждае от свеж поглед и по-умни промени.

⭐️ Пример от реалния живот

Onboardingът на Dropbox често се цитира като чист, прост и интуитивен. Той предоставя точно толкова насоки, колкото е необходимо, за да помогне на потребителите да качат първия си файл, да споделят папка или да синхронизират устройство, без да ги претоварва с ненужни функции.

чрез Dropbox

Като направи първите стъпки лесни, възнаграждаващи и пряко свързани с ползата (например „качи файл → виж как работи синхронизацията“), Dropbox намали съпротивлението и помогна на потребителите бързо да изпитат „първата полза“ – което повиши активирането, задържането и дългосрочното ангажиране.

Ето как ClickUp помага

Активирането на потребителите е критичният мост между регистрацията и превръщането в ангажиран клиент. Не е достатъчно да накарате хората да създадат акаунти – необходими са координирани усилия в областта на продукта, маркетинга и успеха на клиентите, за да насочите потребителите към първото им значимо действие. Тук на помощ идва ClickUp.

Това е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява всички работни приложения, данни и работни потоци. Вашите експерименти с активиране, потоци от задачи за въвеждане, карти на пътуването на потребителите и наръчници за успех на клиентите се намират в едно работно пространство.

За да успеете в пътуването си, картите и диаграмите на потоците стават от съществено значение. С ClickUp Whiteboards продуктовите екипи могат:

Превърнете всичките си идеи в координирани действия с ClickUp Whiteboards

Начертайте процеса на въвеждане, като скицирате ключовите страници и състояния като възли в пътуването.

Свържете тези възли с стрелки, които отразяват реалните пътища на клиентите (например, Начална страница → Регистрация → Чеклист за въвеждане → Първа създадена задача).

Добавете информация, като отбележите точките на триене, открити чрез интервюта с потребители, повторения на сесии и тестове за използваемост.

Като визуализират въвеждането като свързано пътуване, а не като набор от изолирани екрани, екипите могат да откриват препятствия по-рано, да оптимизират пътя към стойността и систематично да подобряват активирането на клиентите.

А ако имате нужда от помощ при изготвянето на текста, ClickUp Brain може да ви помогне. Той ви помага да напишете и усъвършенствате съобщения за продукта, които са прости, последователни и насочени към активиране.

Използвайте ClickUp Brain, за да направите всяко съобщение в процеса на въвеждане интуитивно и готово за активиране.

Писателският асистент на ClickUp Brain може да преформулира подсказки, да изготви чернови на CTA и да ви помогне да тествате алтернативни версии на вашите диалози за въвеждане.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp AI Notetaker, за да записвате и обобщавате разговорите и обратната връзка от проучванията на потребителите. Получавайте незабавни транскрипти и действия, които са готови да се превърнат в задачи.

Стратегия № 2: Обучение на потребителите – научете потребителите как да постигнат бързо полза

Ясната информация намалява объркването, съкращава времето за обучение и гарантира, че новите потребители знаят точно какво да правят по-нататък. Чрез опростяване на откриването на функциите и насочване на потребителите към първото им значимо действие, продуктите значително подобряват активирането и дългосрочното задържане.

Ефективното обучение на потребителите обикновено включва: Ръководства , които демонстрират основните действия, вместо да принуждават потребителите да ги разберат сами.

Видеоклипове или микродемонстрации за сложни работни процеси, при които визуалните елементи комуникират по-бързо от текста.

Контекстуални подсказки , които се появяват само когато е необходимо, предотвратявайки когнитивно претоварване.

Кратко, лесно за преглеждане съдържание , което обяснява защо дадена функция е важна, а не само как работи.

Библиотеки с шаблони или примерни проекти, за да не започват потребителите от нулата

Не забравяйте, че целта не е да научите потребителите на всичко, а да им дадете точно толкова, колкото е необходимо, за да постигнат първия си успех. Когато при въвеждането се предоставя правилната информация в подходящия момент, потребителите се чувстват уверени, подкрепени и способни да постигнат напредък.

⭐️ Пример от реалния живот

Slack използва прости, интерактивни подсказки като „Създайте канал“ или „Изпратете съобщение“, за да води потребителите през продукта, помагайки им да постигнат бързи успехи, без да ги претоварва.

чрез Slack

Освен това Slackbot води потребителите през първите стъпки, дава пояснителни примери и дори отговаря на основни команди, което прави обучението по-скоро разговорно, отколкото техническо.

💡 Професионален съвет: За да подобрите активирането, се нуждаете и от система, която ви помага да реагирате бързо на информацията за потребителите. Тук на помощ идва ClickUp CRM. Създайте и персонализирайте целия си процес на продажби с помощта на напълно адаптируемия ClickUp CRM. Екипите за растеж използват ClickUp CRM, за да картографират пътя на всеки потребител като клиентски канал. С ClickUp CRM можете: Превърнете етапите на активиране в етапи на процеса: Проследявайте къде се намира всеки потребител в своето пътуване – Регистриран → Започнало настройване → Първо действие завършено → Активиран

Вижте отпаданията в реално време: ако потребителите забавят на определен етап, CRM тръбопроводът подчертава точно къде е необходима намеса.

Задействайте автоматизирани последващи действия: Използвайте Automations и Brain, за да изпращате напомняния, персонализирани указания или подсказки в приложението, когато даден потребител стане неактивен.

Свържете данните за използването на продукта с профилите на клиентите: Създайте цялостна картина на активирането, като свържете задачите, формулярите и персонализираните полета с всеки потребителски запис.

Стимулирайте задържането от първия ден: Идентифицирайте рано потребителите с висок потенциал и ги насочете по-бързо към момента на прозрението с контекстуални прозрения, извлечени в CRM.

Стратегия № 3: Използвайте A/B тестове

Активирането на потребителите не е гадаене, а експериментиране. A/B тестовете позволяват на продуктовите екипи да сравнят два (или повече) процеса на въвеждане, за да определят кой от тях по-бързо води потребителите до първия им момент на стойност.

Чрез систематично тестване на варианти на текстове, оформление на потребителския интерфейс, продължителност на уроците, списъци за проверка или насочени действия, екипите могат да установят какво всъщност мотивира поведението, вместо да разчитат на предположения. Дори малки промени като по-ясно CTA и по-малко стъпки за въвеждане могат да доведат до значително повишаване на активирането.

💡 Професионален съвет: Записвайте клипове в ClickUp на реални потребители, които навигират през различни варианти на тестове по време на модерирани тестови сесии или интервюта с потребители. Записите на екрана показват точно къде потребителите се колебаят, кои елементи кликват първи или къде се отказват от процеса на активиране – контекст, който само показателите за конверсия не могат да разкрият. Записвайте и споделяйте видеоклипове от екрана, за да обясните идеите си по-бързо и ясно с ClickUp Clips. Вмъкнете тези клипове директно в документацията за A/B тестовете или задачите по проекта за активиране, така че целият екип да може да види реалното поведение на потребителите, а не само статистическите резултати, когато решава коя вариация да приложи.

⭐️ Пример от реалния живот

Pinterest е широко признат за своята строга култура на A/B тестване, особено в области като онбординг и ранни потребителски потоци.

Един основен A/B тест се фокусира върху опростяването на първоначалния поток за избор на интереси. Чрез намаляване на броя на необходимите избори и подобряване на яснотата в подсказките, Pinterest отбеляза значително увеличение на активирането на нови потребители, защото потребителите достигаха по-бързо до персонализирания си фийд.

Те също така тестваха различни варианти на своето упътване „Запазете първия си пин“. Версията, която незабавно насърчаваше потребителите да предприемат проста действие (запазване на пин), се представи по-добре от по-пасивните варианти, което означава, че повече потребители постигнаха първия си успех в рамките на минути.

Ето как ClickUp помага

A/B тестването на потока на активиране изисква документиране на тестовите хипотези, проследяване на множество варианти, анализиране на резултатите и запазване на наученото за бъдещи експерименти.

ClickUp Docs предоставя централизирана база от знания за цялата ви програма за тестване, така че информацията да не се губи в разпръснати таблици или стари Slack низове.

Създайте съвместни ClickUp Docs, за да документирате резултатите от A/B тестовете.

Ето как:

Създайте основен тестови дневник : Създайте централен документ, в който да проследявате всички текущи и завършени A/B тестове с хипотези, целеви показатели, тестови вариации и очаквани резултати на едно място, което може да се търси.

Вградете визуална документация за тестовете : Добавете екранни снимки или : Добавете екранни снимки или клипове от ClickUp за всяка вариация директно в документа, за да могат екипите да видят точно какво е било тествано, без да се налага да търсят в дизайнерските файлове.

Документирайте резултатите с богато форматиране : Използвайте таблици, за да покажете процентите на конверсия, статистическата значимост, доверителните интервали и печелившите варианти с ясно форматиране, което улеснява прегледа на резултатите.

Създайте наръчник за тестване с течение на времето: Колкото повече експерименти провеждате, толкова повече вашите документи се превръщат в библиотека, в която можете да търсите какво работи за активирането – кои CTA са довели до най-добри резултати, кои процеси на въвеждане са намалили отпадането и кои поредици от имейли са довели до ангажираност.

💡 Съвет от професионалист: Днес продуктовите екипи разполагат с повече данни за клиентите от всякога, но все още е трудно да се намерят полезни изводи. AI агентите помагат за незабавно почистване, анализ и интерпретиране на данните, така че да прекарвате по-малко време в преглеждане на табла с данни и повече време в вземане на решения. 📋 В това видео ще разгледаме: ✅ Как AI агентите автоматизират почистването на данни, обобщенията и откриването на аномалии✅ Как AI ви помага да преминете от сурови данни → прозрения → действия✅ Най-добрите инструменти за визуализация, предсказуема аналитика и анализ без код✅ Как AI агентите на ClickUp превръщат данните в решения в едно работно пространствоНезависимо дали работите в областта на дизайна, растежа, маркетинга или продуктите, тези AI агенти ви помагат да получите по-ясни отговори по-бързо.

Стратегия № 4: Превърнете цялото преживяване в игра

Всички обичат да печелят. Независимо дали става дума за отмятане на нещо от списъка с задачи или отключване на малка значка, напредъкът носи удовлетворение. Гамификацията използва това чувство, за да привлече потребителите по-дълбоко в продуктовото преживяване. Това е така, защото гамификацията се възползва от няколко универсални мотиватора: напредък, награда и признание.

Но как да го направите правилно? Ето как:

Индикатори за напредък : Покажете на потребителите колко им остава до завършване на настройките. Визуалният индикатор кара хората да искат да довършат започнатото.

Значки за постижения : Празнувайте малки постижения като „Първи създаден проект“ или „Вашето 5-то влизане“. Признанието, дори и виртуално, е мощно.

Системи за точки : Давайте точки на потребителите за действия, които са важни за активирането, като завършване на уроци или канене на съотборници.

Предизвикателства и серии: Насърчавайте постоянното ангажиране, като награждавате ежедневната или седмичната употреба. Помислете как фитнес приложенията проследяват сериите, за да изграждат навици.

⭐️ Пример от реалния живот

Например, Duolingo използва серии, XP точки и маркери за напредък в играта, за да накара потребителите да се връщат и да завършват уроците, което увеличава ранните нива на активиране.

чрез Duolingo

📚 Прочетете още: Примери за активиране на марката със стратегии за повишаване на ангажираността

Стратегия № 5: Персонализирани пътувания на клиентите при запознаването с продукта

Представете си, че двама потребители се регистрират за вашия продукт в един и същи ден. Единият е самостоятелен фрийлансър, а другият е ръководител на екип в компания с 50 души. Ако им покажете една и съща процедура за регистрация, единият от тях ще бъде объркан. Фрийлансърът няма нужда от стъпките „покани екипа си“. Ръководителят на екипа не иска да преминава през уроци за начинаещи.

Как да се уверите, че и двете страни ще имат отлично първо впечатление? Ето как:

Проследявайте поведението, за да усъвършенствате персонализацията : ако даден потребител продължава да пропуска дадена стъпка, това е сигнал. Използвайте тези данни, за да оптимизирате бъдещите преживявания, така че с времето всяко взаимодействие да става по-интелигентно.

Задайте правилните въпроси от самото начало : Започнете с „Разкажете ни малко за себе си“ и попитайте за ролята им, размера на компанията и основната им цел. Отговорите на потребителите на : Започнете с „Разкажете ни малко за себе си“ и попитайте за ролята им, размера на компанията и основната им цел. Отговорите на потребителите на въпросите от анкетата за продукта ще определят какво ще видят след това.

Разклонете пътуването им по интелигентен начин : Маркетолозите могат да попаднат в поток, който подчертава настройките на кампанията, анализите и интеграциите. Разработчиците могат да бъдат насочени директно към API документацията или средата за тестване. Всеки потребител трябва да усеща, че вашият продукт е създаден за неговия свят.

Използвайте постепенно разкриване: Не претоварвайте потребителите, като им покажете всички функции наведнъж. Започнете с нещо просто, а след това разкривайте повече, когато се почувстват по-удобно. Например, покажете на фрийлансърите как да автоматизират повтарящи се задачи, едва след като са усвоили основите.

💡 Професионален съвет: Настройте ClickUp Automations, за да създавате автоматично последващи задачи, когато потребителите достигнат (или пропуснат) ключови етапи на активиране. Например, когато потребител завърши първото си основно действие, задействайте автоматизация, която възлага задача за успех на клиента да изпрати персонализирано поздравително имейл или съвет за продукта. Автоматизирайте последващите действия и напомнянията с ClickUp Automations Когато потребителите не са влизали в профила си в продължение на три дни след регистрацията, автоматично създайте задача за повторно ангажиране, за да може екипът ви да се свърже с тях. Тези автоматизирани работни процеси гарантират, че никой потребител няма да бъде пропуснат по време на критичните периоди за активиране, като елиминират необходимостта от ръчно наблюдение.

⭐️ Пример от реалния живот

Успехът на Canva се дължи на изключително ефективния процес на въвеждане, който включва сегментиране на потребителите, интерактивни уроци и непрекъснати цикли на обратна връзка.

чрез UX дизайн

Новите потребители получават персонализирано преживяване, базирано на тяхната роля или цели, и им се показват практически уроци и шаблони, за да не започват от нулата. Това улеснява първите задачи и им помага да видят ползата почти веднага.

Ето как ClickUp помага

Нуждаете се от начин да събирате тези данни за клиентите, да ги съхранявате и да ги използвате, за да персонализирате това, което потребителите виждат след това. ClickUp Forms идва на помощ!

Можете да задавате въпроси за въвеждането, да добавяте условна логика, за да адаптирате формуляра въз основа на отговорите, и да съхранявате всичко с помощта на персонализираните полета на ClickUp.

Събирайте и организирайте динамични данни за въвеждането без усилие с ClickUp Forms.

След като някой подаде заявка, ClickUp може автоматично да създаде персонализиран списък със задачи, да маркира правилния собственик и да актуализира таблото ви.

💡 Професионален съвет: Ще ви е необходим централизиран табло, за да следите всичко това. Таблата на ClickUp идват на помощ. Те ви предоставят в реално време информация за всеки етап от активирането на едно място. Това означава: Визуализирайте напредъка на потребителите и информацията за активирането с таблата за управление на ClickUp. Извлечете данни за клиентите от формуляри, задачи и автоматизации, за да получите пълна картина.

Създавайте персонализирани отчети за степента на активиране, използването на функциите и ангажираността.

Проследявайте времето до първата полза и открийте точките на отпадане в различните кохорти.

Сравнете ефективността на въвеждането в различните екипи или версии на продукта.

Измерване на успеха на активирането на потребителите

Не можете да подобрите това, което не измервате. Ето показателите, които трябва да следите, за да разберете дали усилията ви за активиране на потребителите дават резултат:

Процент на завършени процеси на въвеждане

Този показател проследява процента на потребителите, които завършват всички стъпки по въвеждането (уроци, настройка на профил или обиколка на продукта). Той помага да се установи дали потребителите се отказват по време на настройката или обучението, което може да е признак за проблеми в началото на опита.

🛠️ Формула: Процент на завършени въвеждащи процедури = (Потребители, които са завършили въвеждащите процедури ÷ Потребители, които са започнали въвеждащите процедури) × 100

✅ Как да я подобрите:

Опростете стъпките за регистрация , така че потребителите да могат да завършат настройката за минути. Премахнете ненужните полета, намалете кликовете и съкратете уроците.

Насочвайте потребителите с контекстуални подсказки като списъци за проверка, индикатори за напредък, подсказки и вградени указания, за да им помогнете да разберат какво да правят по-нататък.

Степен на активиране (потребители, достигнали първата стойност)

Това е най-пряката мярка за активиране. Тя показва процента на новите потребители, които извършват ключовите действия, които определят успеха на вашия продукт. Тези действия могат да бъдат създаване на профил, създаване на проект или канене на колега – всичко, което показва истинско ангажиране на потребителя.

🛠️ Формула за изчисляване на степента на активиране: Степен на активиране = (Брой активирани потребители ÷ Общ брой нови потребители) × 100

Показател „Време до първата полза“

Този показател (понякога наричан TTFV) ви показва колко време отнема на един нов потребител да постигне успех за първи път. Колкото по-кратко е това време, толкова по-бързо доказвате стойността си.

🛠️ Как да измервате: Запишете времето между регистрацията и завършването на първото ключово действие, като изпращане на съобщение, качване на файл или стартиране на кампания.

За да разберете защо TTFV се увеличава или намалява, съчетайте го с инструменти за качествена обратна връзка:

NPS (Net Promoter Score): Проследява общото настроение и лоялност след регистрацията.

CSAT (индекс на удовлетвореност на клиентите): Измерва удовлетвореността при ключови етапи, като например завършване на настройката.

CES (Customer Effort Score): Показва колко лесни или трудни са ключовите действия за потребителите.

Процент на задържане на потребителите

Процентът на задържане на потребителите измерва процента на потребителите, които продължават да използват вашия продукт през даден период (често седмично или месечно). Това е вашият основен показател за разбиране на ежедневните активни потребители и техните текущи тенденции.

🛠️ Формула: Процент на задържане = (Връщащи се потребители ÷ Общ брой потребители в началото на периода) × 100

✅ Как да я подобрите:

Предоставяйте стойност рано и последователно , като извеждате на преден план функции с голямо въздействие чрез целенасочени подсказки, препоръки или пътеки за въвеждане.

Възстановете интереса на неактивните потребители с персонализирани имейли, подсказки в приложението или кампании за жизнения цикъл, които им помагат да се върнат и да извършат значими действия.

Процент на препоръки

Показателят за препоръки ви показва колко потребители канят или препоръчват други хора да използват вашия продукт. Това е един от най-добрите показатели за удовлетвореност и възприемана стойност, защото потребителите рядко препоръчват инструменти, на които не се доверяват или които не им харесват.

🛠️ Формула: Процент на препоръки = (Брой препоръчани потребители ÷ Общ брой активни потребители) × 100

✅ Как да я подобрите:

Улеснете препоръките , като вградите бутони за споделяне, покани за екип и подкани „Покани колега“ директно в ключови моменти на успех.

Награждавайте препоръките чрез стимули като удължени пробни периоди, отключване на функции или екипни предимства, които мотивират потребителите да споделят вашия продукт.

Процент на отпадане

Процентът на отпадане е процентът на потребителите (или клиентите), които спират да използват вашия продукт или прекратяват абонамента си за определен период от време. Това е особено важно, ако вашият бизнес разчита в голяма степен на абонаменти или повтарящи се източници на приходи.

🛠️ Формула: Процент на отпадане = (неактивни потребители през периода ÷ общи брой потребители в началото на периода) × 100

✅ Как да я подобрите:

Идентифицирайте рано факторите, които водят до отпадане , като анализирате моделите на отпадане и създавате интервенции (анкети, насоки или подсказки за поддръжка), преди потребителите да напуснат.

Укрепете обратната връзка с клиентите, за да можете да откривате повтарящи се проблеми и да ги разрешавате бързо чрез подобрения в потребителското преживяване или потоци за поддръжка.

Процент на преминаване от пробна версия към платена версия

Този показател е един от най-важните индикатори за активирането на потребителите за продукти с безплатен пробен период. Можете да видите колко потребители на безплатния пробен период стават платени клиенти след изтичането на определения период. Той показва възприеманата стойност и ценовата адекватност на продукта.

🛠️ Формула: Коефициент на превръщане на пробни версии в платени = (Пробни потребители, превърнати в платени ÷ Общ брой пробни потребители) × 100

✅ Как да я подобрите:

Подчертайте премиум стойността по време на пробния период с подсказки за функциите, ръководни обиколки и шаблони за примери за употреба, които помагат на потребителите да достигнат момента на прозрението по-бързо.

Оптимизирайте цените и продължителността на пробния период въз основа на поведението на потребителите – съкратете, удължете или персонализирайте пробните периоди, за да увеличите шансовете за конверсия.

⚡ Архив с шаблони: Ако настройвате KPI за първи път, започнете с шаблона за KPI на ClickUp. Той ви позволява да дефинирате измерими цели за активиране, да зададете целеви стойности и да назначите собственици, преди да се свържете с таблото си за проследяване в реално време.

Лоялност на потребителите

Потребителската лоялност измерва колко често потребителите се връщат към вашия продукт в рамките на даден период. Тя сравнява ангажираността на активните потребители в по-кратък период от време с ангажираността им в по-дълъг период. По-високото съотношение показва добра ангажираност и задържане на потребителите.

🛠️ Формула: Постоянство на потребителите = Дневно активни потребители (DAU) ÷ Месечно активни потребители (MAU) × 100

✅ Как да я подобрите:

Насърчавайте повтарящи се навици с повтарящи се задачи, автоматизации, запазени изгледи или работни потоци, на които потребителите разчитат ежедневно или ежеседмично.

Разширете примерите за употреба в различните екипи, така че повече членове на екипа да разчитат на продукта: повече потребители = повече взаимодействия = по-голяма лоялност

Използване на функции и процент на ангажираност

След като активирането се стабилизира, проследявайте използването на функциите, за да видите дали потребителите продължават да проучват и да се ангажират с ключовите функции. Това ви помага да идентифицирате какво резонира с вашата аудитория и къде може да има пропуски в обучението за продукта.

🛠️ Формула: Процент на използване на функцията = (Брой уникални потребители на функцията ÷ Общ брой потребители) × 100

Връзка между задържането и препоръките

Активирането представлява мост между придобиването и дългосрочната стойност. Когато активирането се подобри, обикновено следват подновявания, ъпгрейди и препоръки.

🛠️ Потребителите, които активират продукта в рамките на 48 часа, го подновяват по-често или го надграждат по-бързо. Това доказва, че доброто въвеждане в продукта помага за задържането на потребителите. Ние сме подбрали списък с безплатни шаблони за анализи, които можете да използвате за тази цел.

💡 Професионален съвет: Създали сте своя табло и сте добавили няколко джаджи. Сега си представете една джаджа, която показва цифрите и обяснява тяхното значение. Това е функцията на ClickUp AI Cards! Разберете данните си незабавно с интелигентни анализи от ClickUp AI Cards. Изберете подходящата карта за вашите нужди: Искате ли бърз обзор на „какво направи екипът ми тази седмица“? Използвайте картата AI Stand Up .

Нуждаете се от обобщение на високо ниво за ръководството? Картата AI Executive Summary е вашият герой.

Искате да зададете творчески въпрос, като „Какво пречи на напредъка ни в спринта?“ Изберете картата AI Brain и започнете да пишете.

Най-добри практики за оптимизиране на стратегията ви за активиране на клиенти

Подобряването на активирането е непрекъснат процес на разбиране как потребителите откриват стойността и им помагане да я постигнат по-бързо. Тези най-добри практики ще помогнат на вашите продуктови екипи да проектират процеси за въвеждане, които водят до последователно ангажиране и насърчават потребителите да проучват премиум функциите.

✅ Учете се от вашите най-лоялни клиенти и съществуващи потребители

Потърсете поведението, което отличава най-ангажираните ви потребители от останалите. Тези модели разкриват кои действия на потребителите водят до активиране.

Какви действия предприемат потребителите с висока степен на задържане през първата си седмица? Завършват ли по-бързо процеса на въвеждане или проучват конкретна функция по-рано?

Интервюирайте ги, за да разберете защо тези действия са ценни. Често ще откривате малки подробности, като например функция, която им спестява време.

След като ги начертаете, използвайте ги, за да насочите новите потребители към подобни пътища в началото на тяхното пътуване.

✅ Разберете защо потребителите се отказват

Съчетайте интервюта с бързи проучвания, базирани на доказани методи за изследване на потребителите, за да разберете как реалните потребители интерпретират вашата онбординг програма и как това може да ви помогне да задържите потребителите.

Гледайте повторения на потребителски сесии или топлинни карти, за да видите къде възниква объркване.

Провеждайте проучвания за продукта веднага след моментите на отпадане, като задавате въпроса „Какво ви спря тук?“

Съчетайте качествени проучвания (интервюта, тестове за използваемост) с количествени данни, за да получите пълната картина.

✅ Създайте ранни сигнали за реална стойност

Достигането на „Аха! моментът“ може да отнеме време, особено при сложни продукти. Помогнете на потребителите да се запознаят с ценността на продукта още в началото:

Предлагайте интерактивни демонстрации, които позволяват на потребителите да „видят“ резултатите, без да е необходима пълна настройка.

Включете примерни табла или готови шаблони, които показват напредъка.

Празнувайте ранните постижения като „Първа задача създадена“ или „Настройка 50% завършена“.

✅ Бъдете проактивни с поддръжка и подобрения

Не чакайте потребителите да поискат помощ. Опитайте се да предвидите техните нужди.

Настройте предупреждения за неактивност или пропуснати етапи и проследявайте с полезни подсказки.

Свържете се с кратки съобщения от типа „Имате ли нужда от помощ?“ когато ангажираността спадне.

Непрекъснато тествайте нови идеи за привличане на нови потребители и събирайте обратна връзка, за да се адаптирате бързо.

✅ Стимулирайте активирането

Понякога малко мотивация може да има голям ефект. Стимулите могат да подтикнат потребителите към постигане на ключови етапи в активирането. Ето какво имаме предвид:

Предлагайте награди за добре дошли или ексклузивни бонуси за завършване на настройката.

Насърчавайте препоръките, като давате на потребителите нещо осезаемо (допълнителни кредити, бонус функции или отстъпки).

Награждавайте постигнатите етапи, за да затвърдите положителното поведение в ранна фаза.

👀 Знаете ли, че... Dropbox увеличи потребителската си база с почти 3900% след въвеждането на награди за препоръки, предлагайки допълнително пространство за съхранение, когато потребителите завършат стъпките за регистрация или поканят приятели.

Превърнете активирането на потребителите в двигател за растеж с ClickUp

Активирането на потребителите е непрекъснат процес, който определя как потребителите се свързват с вашия продукт и каква полза извличат от него.

Колкото по-бързо достигнат тази точка на стойност, толкова по-силно ще бъде задържането им и растежът на приходите ви.

ClickUp ви помага да картографирате пътя на активиране на клиентите, да премахнете пречките и да измервате успеха на всеки етап. По този начин можете да създадете работни процеси за въвеждане, да проследявате броя на активиранията и да оптимизирате всяка точка на контакт, всичко това под един покрив.

Опитайте ClickUp безплатно!

Често задавани въпроси

Активирането на потребителите е етапът в пътуването на SaaS клиента, когато новите потребители започват да осъзнават действителната стойност на продукта. Например, в ClickUp активирането може да се случи, когато нов потребител създаде първото си работно пространство, добави няколко задачи и покани колеги да сътрудничат.

Проследявайте показателите за поведението на потребителите, като процент на активиране на потребителите, време до първата полза и ангажираност с функциите. Тези показатели показват колко бързо потребителите преминават от регистрацията към значимото използване.

Някои от най-често срещаните грешки в процеса на активиране на потребителите са дългите процедури по настройка, неясните предложения за стойност и претоварването с функции. Уверете се, че вашите процедури по въвеждане са фокусирани както върху очакванията на новите, така и върху тези на съществуващите клиенти.

Готовите шаблони на ClickUp за въвеждане на клиенти и проследяване на KPI ви помагат да стандартизирате процеса на активиране, да определите ясни етапи и да предоставите на всеки нов потребител пътеводител към момента на прозрението. Оттам нататък AI екосистемата на ClickUp усилва активирането с разширени функции като: ClickUp Brain пренаписва текста за въвеждане, опростява подсказките и генерира съобщения за активиране, които са по-ясни и интуитивни за новите потребители ClickUp Automations премахва ръчните стъпки чрез автоматично присвояване на задачи, актуализиране на статуси, маркиране на етапи от жизнения цикъл и подканяне на екипите, когато потребителите забавят AI Agents интерпретира контекста от задачите, коментарите и атрибутите на потребителите, за да изпълнява интелигентни, многоетапни работни процеси, които поддържат потока на въвеждането без човешка намесаClickUp Dashboards ви дава възможност да виждате в реално време етапите на активиране на потребителите – време до първата полза, точки на отпадане, приемане на функции и сегментна ефективност – така че да можете да действате въз основа на получената информация

Няма фиксирано число или точка, но в идеалния случай потребителите трябва да постигнат стойност в рамките на няколко минути след регистрацията. Колкото по-кратък е пътят към първата победа, толкова по-силна е степента на активиране и дългосрочното задържане. Фокусирайте се върху намаляване на времето за постигане на стойност и премахване на ненужни стъпки от процеса на въвеждане на потребителите.