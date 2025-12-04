Zoom срещу ClickUp SyncUp: коя от двете е по-подходяща за вашия екип?

9:55 ч. Вашият екип се включва в Zoom разговор. Вземат се решения. Задачите се разпределят. Тридесет минути по-късно копирате бележките в таблата за задачи и препращате линкове, за да не пропуснете нищо.

Ето и разклонението на пътя. Zoom е водеща платформа за видеоконферентни разговори, създадена за видеоразговори и надеждно споделяне на екрана. ClickUp SyncUp е по-близо до работата. Можете да планирате срещи, да записвате бележки от срещите и да задействате автоматично създаване на задачи, свързани с задачи и собственици.

Има причина тази функция да е важна. Индексът на Microsoft за тенденциите в работата показва, че средностатистическият служител прекарва 57% от времето си в срещи, имейли и чат. Това е много разговори, които трябва да се превърнат бързо в действия.

В този наръчник се сравняват Zoom и ClickUp SyncUp, за да могат отдалечените екипи да изберат това, което подхожда на ежедневните им дейности, независимо дали искат най-добрите в своя клас разговори или срещи, които преминават директно в работа.

Zoom срещу ClickUp SyncUp с един поглед

Когато сравнявате Zoom и ClickUp SyncUp, всъщност избирате между самостоятелна платформа за видеоконферентна връзка и слой за срещи, който се намира във вашето работно пространство за управление на проекти.

Ето обзор на основните им функции, възможности за създаване на задачи и други разширени функции:

Функция ClickUp SyncUp Zoom Meetings Основен фокус Вграден в ClickUp като част от Converged AI Workspace за управление на проекти и комуникация в екипа. Самостоятелна платформа за видеоконферентни разговори за организиране и участие в онлайн срещи и уебинари Ежедневни събрания и актуализации на проекти Стартирайте SyncUps от списъци, изгледи или задачи, за да могат екипите да преглеждат табла, актуализират задачи и общуват на едно и също място. Провеждайте HD видеоразговори с споделяне на екран и чат, но таблата и тракерите обикновено се намират в отделен инструмент за проекти. Управление на задачи и проекти Пълна йерархия на задачите и проектите с отговорници, крайни срокове, зависимости, табла и автоматично създаване на задачи от срещи Няма вградена функция за управление на проекти; задачите от Zoom срещите трябва да се създават във външни инструменти. Бележки от срещи и автоматизирани задачи за действие ClickUp Brain и AI Notetaker създават резюмета, транскрипти с възможност за търсене и задачи, които се свързват директно с документи и изгледи. Zoom AI Companion генерира обобщения и предложения за действия, които все още трябва да бъдат въведени в инструментите на проекта. Споделяне на екран и записване на екран Споделяйте екрана си в SyncUps и запазвайте SyncUps и клипове в Clips Hub с транскрипти и коментари, свързани със задачите. Споделяйте екрани в Zoom срещи и записвайте сесии в локално или облачно хранилище, след което споделяйте линковете отделно. Планиране и интеграции Планирайте срещи, на които управлявате работата си, и използвайте интеграцията между ClickUp и Zoom, за да стартирате Zoom срещи от задачите. Планирайте Zoom срещи от приложението Zoom или интеграциите с календара и добавете Zoom връзки към събития в Google или Outlook. Отчитане и видимост след срещи Таблото показва как промените, свързани с срещите, се отразяват на натоварването, изчерпването и доставките в реално време. Аналитиката се фокусира върху използването и качеството на срещите, а не върху резултатите от проектите или състоянието на спринтовете. Най-подходящ за Екипи, които искат функциите на SyncUp, бележки от срещи и автоматизирано създаване на задачи, свързани с управлението на проекти в едно работно пространство. Екипи, които се нуждаят от позната алтернатива на Zoom за лични срещи и бързи видеоразговори между различни устройства

📖 Прочетете също: AI инструменти за срещи

Какво е ClickUp?

Бъдете организирани, действайте по-бързо и управлявайте всяка задача на едно място с ClickUp.

ClickUp е конвергентно AI работно пространство, което обединява задачи, документи, чат, срещи и AI на едно място, така че екипите да могат да планират, изпълняват и докладват, без да преминават от един инструмент към друг.

Представете си ръководител на отдел, който управлява междуфункционално внедряване.

Актуализациите се показват в чата на Zoom, последващите действия се намират в пощенската кутия, а най-новите промени в обхвата са заровени в личните бележки на някого. Всяка промяна отнема концентрация и затруднява виждането на това, което действително е напреднало.

ClickUp е създаден, за да намали разрастването на работата, като поддържа всичко свързано в едно работно пространство.

С ClickUp SyncUp и ClickUp Meetings екипите могат да започват бързи видеоразговори от същите списъци и задачи, които вече използват, да записват бележки от срещите в контекста и да обвързват решенията директно с отговорните лица и крайните срокове.

ClickUp AI Notetaker и ClickUp Brain превръщат тези разговори в обобщения и задачи за действие, така че „говорихме за това“ автоматично се превръща в „е в системата“.

Ако все още разчитате на Zoom за по-големи брифинги или външни разговори, интеграцията между ClickUp и Zoom ви позволява да стартирате или да се присъедините към Zoom срещи от ClickUp Tasks, Docs и Chat, както и да запазите линка за присъединяване и записа, прикачени към задачата.

Един потребител го изрази просто:

Възможността да създавате персонализирани изгледи, табла и полета е невероятна. Обичам и широкия набор от функции, които предлага, от управление на задачи и проследяване на времето до съвместна работа по документи и поставяне на цели. Това е наистина едно цялостно работно пространство.

Възможността да създавате персонализирани изгледи, табла и полета е невероятна. Обичам и широкия набор от функции, които предлага, от управление на задачи и проследяване на времето до съвместна работа по документи и поставяне на цели. Това е наистина едно цялостно работно пространство.

Оценки и отзиви на клиенти:

G2 : 4,7/5 (над 10 600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

📖 Прочетете също: Сътрудничество на работното място

Функции на ClickUp

Ето как функциите на ClickUp помагат на отдалечените екипи да заменят „обаждане, копиране на бележки, а след това актуализиране на таблото“ с срещи, които се провеждат директно в работните процеси за управление на проекти.

Характеристика № 1: ClickUp Chat

Превърнете съобщенията в задачи с помощта на ClickUp Chat

ClickUp Chat комбинира съобщения в реално време и управление на работата, така че разговорите никога не се отклоняват от задачите, върху които оказват влияние.

Екипите могат да чатят в канали или директни съобщения, да споделят файлове и да превърнат всяко съобщение в задача в ClickUp Tasks с едно кликване. Това гарантира, че решенията, файловете и задачите остават в едно и също работно пространство, което улеснява проследяването и намирането им.

AI на ClickUp може също да обобщава дълги низове и да предлага задачи от разговора, което е особено полезно след натоварен ден на размяна на съобщения. Вместо да превъртате чат логовете на Zoom или разпръснатите директни съобщения, получавате ясни изводи и практически задачи в самия ClickUp Chat.

📌 Пример: Екипът, отговарящ за даден продукт, обсъжда бъг в канала за чат на ClickUp, прикачва екранни снимки и се споразумява за поправката. Продукт мениджърът превръща съобщението в задача в ClickUp, възлага я на инженер и определя краен срок. Когато поправката е готова, статуса на задачата, коментарите и прикачените файлове показват цялата история. Вече не е нужно да разчитате на стари чат низове.

Характеристика № 2: ClickUp SyncUp (и интеграция с Zoom)

Свържете задачи и бележки по време на разговори с ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp предоставя леки видеоразговори директно във вашата работна среда ClickUp.

Можете да стартирате SyncUp от списък, задача или чат и да продължите да работите в работната си среда ClickUp, докато разговорът е в ход.

Споделянето на екрана, коментарите и връзките към задачите се намират на едно и също място, което улеснява актуализирането на статуса и бързите събрания, както и проследяването им. Тъй като SyncUps са част от ClickUp Chat, не е необходимо да използвате отделно приложение за срещи за вътрешни проверки.

Но когато имате нужда от пълноценна Zoom среща (например за външна демонстрация или уебинар), можете да стартирате Zoom срещи от ClickUp Tasks, Docs и Chat, като използвате Zoom интеграцията.

Интеграцията на ClickUp с Zoom добавя Zoom обажданията в календара на ClickUp.

Връзката за присъединяване се добавя автоматично като коментар към задачата, назначените лица и последователите получават известие, когато започне срещата, а връзките за запис могат да се прикачат към същата задача за лесно справяне.

📌 Пример: Екип от инженери, работещи от разстояние, провежда ежедневно SyncUp от своя списък със спринтове. Те отварят таблото, преглеждат препятствията и създават нови задачи по време на разговора. За месечния уебинар за клиенти, CSM стартира Zoom среща от задача в ClickUp, представя оттам и по-късно поставя линка за запис от Zoom в същата задача, така че екипът по продажбите и поддръжката да може да прегледа разговора, без да се налага да пита отново за линка.

💡 Интересен факт: Проучванията показват, че до една трета от срещите са ненужни, а неефективните срещи са основна пречка за производителността. Инструментите, които свързват дискусиите с задачите, помагат за намаляване на тази загуба.

Характеристика № 3: ClickUp Brain и AI Notetaker

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате незабавни обобщения от стенограмите на вашите срещи

ClickUp Brain и ClickUp AI Notetaker затварят кръга между „говорихме за това“ и „това е в системата“.

AI Notetaker може автоматично да се присъедини към вашите срещи, да записва бележки от срещите, да подчертава ключови решения и да превръща задачите за действие в задачи в ClickUp веднага след приключването на срещата (независимо дали сте провели среща в ClickUp SyncUp или Zoom).

Използвайте ClickUp AI Notetaker, за да записвате автоматично бележки от срещи и да подчертавате ключови решения

Оттам ClickUp Brain може да обобщи дългите дискусии, да предложи собственици и крайни срокове и да поддържа документи и задачи в синхрон.

С ClickUp Brain MAX екипите използват Talk to Text, за да съобщават актуализациите, вместо да ги въвеждат.

Използвайте функцията Talk to Text на ClickUp Brain MAX, за да започнете да диктувате бележки и инструкции

Средно потребителите на ClickUp Brain MAX съобщават, че спестяват 1,1 дни на седмица, работят 4 пъти по-бързо отколкото при писане на клавиатура и намаляват разходите за инструменти с до 88% чрез комбиниране на няколко AI помощници в едно работно пространство.

ClickUp Brain MAX работи и с премиум AI модели като Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek и Claude. Докато говорите, той редактира за яснота и тон, след което предоставя изпипан текст за документи и актуализации на задачи.

📌 Пример: След междуфункционална планираща среща, AI Notetaker генерира обобщение с решения и действия, след което създава задачи за дизайн, инженеринг и анализи в съответните списъци. Проектният мениджър бързо преглежда обобщението, коригира два крайни срока и приключва. Няма нужда да копирате точките от обобщението в Zoom в отделен инструмент за управление на проекти.

💡 Професионален съвет: Искате да имате единен формат за обобщения всеки път? Започнете с шаблони за водене на бележки, за да може предаването на информация да бъде ясно и лесно за търсене.

Ето един перфектен наръчник за това как ClickUp Brain превръща воденето на бележки в лесна и приятна задача:

Цени на ClickUp

📮 ClickUp Insight: В нашето проучване 88% от екипите вече използват AI, за да ускорят ежедневната си работа. Комбинирайте ClickUp Brain с SyncUp, за да съкратите времето за срещи, да получавате незабавни обобщения от срещите и да превърнете решенията в автоматично създаване на задачи – така следващите стъпки се поемат от задачите в ClickUp без ръчно въвеждане на данни.

Какво е Zoom?

Zoom е водеща платформа за видеоконферентни разговори, която помага на екипи, клиенти и партньори да се свързват бързо с надеждно видео, аудио и споделяне на екран.

Zoom Meetings е в сърцевината на Zoom Workplace, като ви предлага HD видео, чат по време на срещи, реакции и записване на всичко – от ежедневни събрания до глобални уебинари.

чрез Zoom

В един типичен ден проектният мениджър може да стартира линк за Zoom среща от Google Calendar и да сподели екрана си, за да разгледа пътната карта. Потребителите могат да имат достъп до чата на срещата за бързи линкове и да разчитат на записите в облака, за да прегледат част от срещата по-късно.

В допълнение към това, Zoom AI Companion може да генерира обобщения на срещи, задачи за действие и подсказки за последващи действия.

Zoom се интегрира и с популярни инструменти като Slack, Microsoft Teams и Google Workspace, така че можете да планирате срещи в Zoom, да споделяте записи и да поддържате основния поток от последващи действия чрез приложенията, които екипът ви вече използва.

Оценки и отзиви на клиенти:

G2: 4,5/5 (54 000+)

Capterra: 4,6 (14 000+)

📖 Прочетете също: Как да правите автоматично бележки в Zoom Meetings

Функции на Zoom

Zoom се фокусира върху провеждането на гладки видеоразговори и подпомага екипите да останат съгласувани след тези разговори с AI обобщения, записи и чат.

Характеристика № 1: AI Companion за бележки и задачи

Чрез Zoom

AI Companion на Zoom слуша по време на Zoom срещите и създава структурирано резюме на срещата с глави, ключови точки и предложени действия, след като разговорът приключи.

Домакините могат да преглеждат и редактират тези обобщения от страницата „Обобщения“ в Zoom, да ги споделят с участниците и да използват съдържанието за изготвяне на последващи имейли или вътрешни актуализации.

📌 Пример: Мениджърът по успеха на клиентите организира тримесечен преглед на бизнеса. След разговора AI Companion генерира обобщение с решенията и следващите стъпки. Мениджърът коригира няколко реда, изпраща го на клиента и след това предава ключовите действия на своя инструмент за управление на проекти, за да проследи изпълнението им.

💡 Съвет от професионалист: Ако се нуждаете от специален инструмент за записване, AI бележници за Zoom могат автоматично да маркират говорители и теми за споделяеми резюмета.

Характеристика № 2: Календар и планиране

Чрез Zoom

Zoom улеснява планирането на срещи от инструментите, които вече използвате. С Zoom Scheduler и добавките за календар можете да публикувате наличност, да споделяте линкове за резервации и да добавяте линкове за Zoom срещи към Google Calendar или Microsoft 365 събития с няколко кликвания.

Участниците избират час, получават автоматични напомняния и се присъединяват директно от поканата в календара си.

📌 Пример: Партньорски мениджър изпраща линк към Scheduler на корпоративни клиенти. Те избират час за среща, събитието се записва в календарите и на двамата с прикачен линк към Zoom, а напомнянията по имейл се изпращат автоматично – без да е необходимо да се обменят съобщения за потвърждаване на наличността.

💡 Интересен факт: Индексът на Microsoft за тенденциите в работата показва, че служителите получават съобщения на всеки две минути – около 275 прекъсвания на ден от срещи, имейли и чат.

Характеристика № 3: Чат на екипа и сътрудничество по време на разговори

Чрез Zoom

Zoom Team Chat предлага канали и директни съобщения, където екипите могат да продължават разговорите си между срещите, да споделят файлове и да закрепват важни теми.

По време на Zoom срещите участниците могат да използват чат по време на разговора, бели дъски и бележки, докато споделят екрана си, за да изяснят решенията в реално време. Записите в облака записват сесията, така че всеки, който я е пропуснал, може да прегледа по-късно какво се е случило.

📌 Пример: Разпределен продуктов екип разглежда прототип по време на Zoom разговор, като същевременно записва кратки бележки и линкове в чата на срещата. След това закрепва резюмето в Team Chat и прикачва записа в облака, за да могат новите заинтересовани страни да се запознаят с информацията, без да е необходимо да планират друг разговор.

💡 Съвет от професионалист: За по-гладко представяне и отстраняване на проблеми, този наръчник за софтуер за споделяне на екран съдържа съвети за настройка и най-добри практики.

Цени на Zoom

Основно: Безплатно

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес : 21,99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

💡 Съвет от професионалист: Ако преценявате ограниченията на плана и капацитета за съхранение на записи, тази разбивка на цените на Zoom ще ви помогне да съпоставите функциите с бюджета си.

Zoom срещу ClickUp SyncUp: сравнение на функциите

Сега нека разгледаме Zoom и ClickUp SyncUp функция по функция, за да видим кой инструмент за срещи е най-подходящ за ежедневната ви работа.

ClickUp

С ClickUp SyncUp можете да започвате видеоразговори директно от списъци, изгледи или задачи. Вашата спринт табло, списък с неизпълнени задачи или пътна карта вече са отворени, когато започне срещата, така че можете да актуализирате статуси, да добавяте изпълнители и да коригирате крайни срокове в реално време.

Тъй като SyncUps се намира в ClickUp, комуникацията в екипа, управлението на проекти и standups се осъществяват в едно и също работно пространство, вместо в разпръснати раздели.

Zoom

Zoom е създаден преди всичко за видеоразговори на живо. Екипите могат да организират Zoom срещи с HD видео, споделяне на екран, стаи за почивка и чат, което работи добре за отдалечени събрания и бързи проверки.

Но вашите табла и тракери обикновено се намират в друг инструмент, така че все още превключвате между Zoom и вашата система за управление на проекти, за да видите задачите, собствениците и графиците.

🏆 Победител: ClickUp печели за повтарящи се събрания и вътрешни актуализации, при които искате видеоразговори и актуализации на проекти на едно място.

📖 Прочетете също: AI Transcript Summarizers

Характеристика № 2: От бележки от срещи до автоматично създаване на задачи

ClickUp

ClickUp Brain и AI Notetaker ви помагат да преминете от бележки от срещи към действие без допълнителна административна работа. AI Notetaker може да се присъедини към Zoom срещи или SyncUps, да записва интелигентни обобщения и да създава документи с бележки от срещи с действия, които се свързват директно с ClickUp Tasks.

Оттам можете да използвате автоматизираното създаване на задачи, за да назначите отговорници, да зададете крайни срокове и да запазите бележките от срещите и последващите действия в същото работно пространство.

Zoom

AI Companion на Zoom може да генерира обобщения на срещите, да подчертава ключови точки от разговорите и да предлага последващи задачи след среща в Zoom.

Те са полезни за запомняне на казаното, но все пак трябва да бъдат преместени в инструмента ви за управление на проекти, чрез интеграции или ръчно копиране и поставяне. Това добавя допълнителна стъпка между „решихме“ и „това вече е проследявана задача с отговорник“.

🏆 Победител: ClickUp печели за автоматизираното създаване на задачи и съхраняването на бележки от срещи, обобщения и задачи на едно място, вместо в отделни приложения.

📖 Прочетете също: Как да използвате изкуствен интелект за видеоразговори

Характеристика № 3: Комуникация в екипа и асинхронно сътрудничество

ClickUp

ClickUp комбинира SyncUps, ClickUp Chat, Docs и Whiteboards в едно работно пространство. Екипите могат да проведат бърз SyncUp, да следят темите в ClickUp Chat и да преобразуват съобщенията или коментарите в задачи с едно кликване.

За асинхронно сътрудничество можете да споделяте записи на екрана с ClickUp Clips и да оставите Brain да обобщи дългите актуализации. Това може да помогне на хората да се информират в удобно за тях време, без да разчитат на друга среща.

Zoom

Zoom предлага силно сътрудничество по време на разговори: чат по време на срещи, реакции, анкети и бели дъски правят сесиите на живо по-интерактивни. Zoom Team Chat поддържа разговорите между разговорите с канали и директни съобщения.

Въпреки това, решенията и връзките все още трябва да бъдат пренесени във вашите инструменти за управление на проекти и документация, което означава, че контекстът може да се промени след края на срещата.

🏆 Победител: ClickUp печели, защото съхранява комуникацията в екипа, асинхронните актуализации и управлението на проекти на едно място.

Характеристика № 4: Споделяне на екрана и споделяне на записи от екрана

ClickUp

В SyncUp можете да споделяте екрана си директно от ClickUp, за да разгледате задачи, табла или документи. Когато се нуждаете от асинхронни обяснения, ClickUp Clips ви позволява да записвате бързи екранни или гласови видеоклипове и да ги споделяте в задачи, документи или чат.

Всички клипове и SyncUps се съхраняват в Clips Hub заедно с транскрипции и коментари, така че екранните записи остават свързани с работата, която обясняват.

Zoom

Zoom е отличен за споделяне на екрана на живо и дълги записи. Можете да записвате Zoom срещи на локално или облачно хранилище и да изпращате линка на участниците или заинтересованите страни. Това го прави идеален за демонстрации, обучения и сесии с клиенти.

Но тези линкове за запис обикновено се намират в имейли, чатове или инструменти за съхранение, а не в задачите или плановете за проекти, които ще се нуждаят от тях по-късно.

🏆 Победител: Равенство. Zoom е подходящ за дълги сесии на живо и уебинари, докато ClickUp е по-добър за споделяне на екранни записи директно в задачи и документи.

Характеристика № 5: Планиране на срещи и работа с календари

ClickUp

ClickUp ви позволява да планирате срещи, на които да управлявате работата си. Използвайте изгледите на календара, за да видите задачите и събитията заедно, а след това използвайте интеграцията между ClickUp и Zoom, за да стартирате Zoom срещи от задачите или да пуснете Zoom връзки в коментарите към задачите, когато започне разговорът.

По този начин можете да планирате срещи, да прикачвате линкове за присъединяване и да следите последващите действия в един и същ инструмент за управление на проекти, вместо да се занимавате с няколко календара.

Zoom

Zoom се интегрира с Google Calendar, Outlook и други инструменти за планиране, така че можете да добавяте линкове към Zoom към събития с едно кликване.

Zoom Scheduler и линковете за резервации улесняват споделянето на наличността с клиенти или партньори и автоматичното добавяне на срещите в календарите на всички. За външни обаждания и сесии с клиенти този поток е познат и ефективен.

🏆 Победител: Равенство. Zoom печели в областта на външното планиране и резервациите, докато ClickUp е по-добър, когато искате да планирате срещи директно от същото място, от което управлявате задачите си.

📖 Прочетете също: Хибридна комуникация на работното място

Характеристика № 6: Видимост на работата след срещите

ClickUp

ClickUp Dashboards предоставя на лидерите информация в реално време за това, което се случва след срещите. Можете да проследявате натоварването, диаграмите за изразходване, скоростта и персонализираните KPI въз основа на задачите, създадени или актуализирани в SyncUps и бележките на AI Notetaker.

Тъй като отчетите се изготвят на базата на задачите в ClickUp в реално време, лесно можете да видите дали срещите действително движат проектите напред или просто запълват календара.

Zoom

Zoom предоставя анализи за срещите, като брой участници, качество на разговорите и използване на функциите. Това го прави много полезен за ИТ и оперативните екипи.

Но той не свързва тези данни с резултатите от проектите, състоянието на спринтовете или сроковете за доставка без отделен набор от отчети. Все още се нуждаете от друг инструмент, за да разберете влиянието на Zoom срещите върху реалната работа.

🏆 Победител: ClickUp явно печели по отношение на видимостта след срещата, като свързва промените, произтичащи от срещата, директно с работата и капацитета.

📖 Прочетете също: Как да записвате аудио в Zoom

ClickUp срещу Zoom в Reddit

Потребителите на Reddit казват, че тези инструменти служат за различни задачи. Zoom събира хората бързо, докато ClickUp превръща решенията в работа, която можете да проследявате.

Много потребители на ClickUp оценяват работните процеси от среща до действие:

Ще създаде документ в ClickUp с обзор, ключови изводи, следващи стъпки и ключови теми... всичко добре форматирано и лесно за четене.

Ще създаде документ в ClickUp с обзор, ключови изводи, следващи стъпки и ключови теми... всичко добре форматирано и лесно за четене.

За Zoom, потребителите на Reddit подчертават надеждността и познатостта му, особено при външни лица:

Когато работите с външни лица, Zoom е най-безопасният избор... почти всички са запознати с Zoom, а интерфейсът му е много прост.

Когато работите с външни лица, Zoom е най-безопасният избор... почти всички са запознати с Zoom, а интерфейсът му е много прост.

Но други отбелязват , че AI обобщенията могат да пропуснат подробности и се нуждаят от преглед:

Zoom AI Companion работи добре... но неточностите и обобщенията могат да променят смисъла на случилото се.

Zoom AI Companion работи добре... но неточностите и обобщенията могат да променят смисъла на случилото се.

📖 Прочетете също: Алтернативи на Zoom

ClickUp синхронизира работата ви перфектно

Zoom прави събирането на хора лесно и познато. За бързи проверки, демонстрации за клиенти и големи уебинари, той предлага надеждно видео, лесно присъединяване и ясен поток за последващи действия.

ClickUp, от друга страна, ви помага да управлявате цялата си комуникация и сътрудничество в едно работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект, което гарантира, че вие и вашият екип сте на една вълна.

Той ви помага да проследявате напредъка на проекта, да споделяте файлове и да автоматизирате повтарящи се задачи. Можете да започнете с безплатен план и лесно да управлявате множество проекти, използвайки централизирано управление на задачите и над 1000+ интеграции на ClickUp. Имате списък с задачи, които трябва да изпълните? ClickUp ще ви помогне да ги изпълните с помощта на проследяването на проекти и автоматизираните работни процеси за създаване на задачи.

И двата инструмента имат своите предимства, но ако искате нещо, което да ви помогне да имате достъп до срещи, да управлявате работните процеси по проектите и да приоритизирате проследяването на задачите, ClickUp е идеалният инструмент за вас.

Вижте как е да имате всичко на едно място, като се регистрирате безплатно в ClickUp! Без бъркотия. Без превключване между раздели, за да управлявате проекти. Просто инструмент, който работи за вас, а не срещу вас.