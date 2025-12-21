Как да използвате Galaxy AI Prompts за творчество и продуктивност

Galaxy AI не е просто набор от интелигентни функции, а творчески помощник, вграден директно във вашето Samsung устройство. С подходящите подсказки можете да нахвърляте идеи, да организирате мислите си и да превърнете грубите бележки в изпипано съдържание.

Galaxy AI подсказките са идеални, когато се нуждаете от творчески импулс. Затруднени сте с избора на заглавие? Те могат да генерират десет варианта за секунди. Имате нужда от вдъхновение за дизайн? Те могат да скицират варианти или да предложат нови ъгли.

Дори планирайте графици или маршрути за пътувания с едно-единствено, добре изработено подсказване.

Това ръководство ви показва стъпка по стъпка как точно да използвате Galaxy AI подсказки, за да направите всичко това. Ще научите кои подсказки работят най-добре, как да ги формулирате и как да отключите творческия и продуктивен потенциал, вграден във вашето Galaxy устройство.

🧠 Знаете ли, че... Първата програма, широко призната като „истинска AI“, Logic Theorist, е написана през 1956 г. и успява да докаже десетки математически теореми, с които преди това са се занимавали само математици.

Какво е Galaxy AI?

Galaxy AI е набор от функции за изкуствен интелект на Samsung, вградени в телефоните, таблетите и лаптопите на компанията. Той предлага инструменти за писане, генериране на изображения, видео поддръжка и ежедневни задачи, свързани с съдържанието.

AI маркетинговият инструмент разполага с набор от генератори и асистенти, които можете да комбинирате за различни задачи, включително:

Превод на живо: Превежда разговори в реално време, за да можете да говорите естествено на различни езици.

Помощ при чата: Пренаписва вашите съобщения в различни тонове за по-ясна комуникация.

Преводач: Осигурява двупосочен превод на разделен екран за разговори лице в лице.

Помощ за бележки: Обобщава бележки, създава шаблони и форматира текст автоматично.

Помощ при транскрибиране: Превръща гласовите записи в чисти транскрипти и резюмета.

Кръг за търсене: Позволява ви да очертаете с кръг всичко на екрана си, за да го потърсите незабавно.

Генеративно редактиране: Премахва обекти или разширява фонове с помощта на AI генериране на изображения.

Фото асистент: Подобрява изображенията и предлага редакции с едно докосване

Скица към изображение: Преобразува прости скици в реалистични изображения

AI клавиатурна помощ: Предлага по-ясен и изчистен текст, докато пишете.

AI резюмета: съкращава дълги статии или документи до бързи, лесни за четене резюмета.

Хибридна AI: Комбинира бърза обработка на устройството с усъвършенствана интелигентност, базирана на облак.

🧠 Интересен факт: Един от първите роботи, който съчетаваше възприятие, разсъждение и действие, беше роботът Shakey. Разработен в края на 60-те години на миналия век, Shakey можеше да планира, да се движи и да „разсъждава“ върху задачите, преди да ги изпълни, което беше огромна крачка напред в областта на AI роботиката.

Как работят Galaxy AI подсказките?

Galaxy AI подсказките действат като инструкции, които казват на системата какво искате да произведе, оформи или усъвършенства.

Когато въведете подсказка, платформата я използва, за да разбере формата, тона, дължината и целта на резултата, към който се стремите. Това важи за писане, резюми, планиране и генериране на изображения.

Ясната подсказка за писане помага на Galaxy AI да идентифицира основната задача, независимо дали се нуждаете от структуриран план, кратко резюме, изпипан чернови вариант или визуална концепция. След това системата изгражда резултата въз основа на предоставените от вас подробности, така че колкото по-близка е подсказката ви до целта ви, толкова по-точен и полезен става резултатът.

Защо Galaxy AI Prompts са полезни

Шаблоните за подсказки на Galaxy AI подобряват качеството и фокуса на това, което платформата създава, което ги прави ценни за творчески и свързани с работата задачи. Те помагат за:

Настройване на желания тон, структура и формат на писмения резултат

Превръщане на допълнителна информация в ясни обобщения или конспекти

Насоки за концепции на кампании и насоки за съдържание

Добавяне на детайли за по-силно генериране на изображения

Намаляване на времето, прекарано в усъвършенстване или преработване на чернови

Подкрепа за по-бърз напредък в различни роли и проекти

🔍 Знаете ли, че... Според проучването на ClickUp за разпространението на AI, работниците с напълно интегрирана AI са 2,78 пъти по-склонни да използват AI през целия си работен ден. Интеграцията на AI и нейното влияние върху използването

Видове Galaxy AI подсказки

Ето 25 Galaxy AI подсказки, организирани по случаи на употреба. 📝

Подсказки за създаване на съдържание

Напишете блог пост от 900 думи за етичното използване на AI в класните стаи. Включете заглавия H2 и H3, реални примери от K-12 настройки, потенциални опасения, изразени от учителите, и кратки въвеждащи/заключителни части. Пренапишете този чернови вариант, за да подобрите яснотата и плавността. Запазете оригиналния смисъл, но съкратете дългите изречения, поправете неудобните преходи, подобрете структурата на абзаците и се уверете, че тонът е последователен в целия текст. Създайте пет увода за имейл бюлетини (по 70-90 думи всеки) за нововъзникващите тенденции в цифровата креативност. Разнообразете тона: един вдъхновяващ, един основан на данни, един разговорен, един провокативен и един фокусиран върху разказването на истории. Напишете 5-минутен сценарий за YouTube, в който обяснявате как да преобразувате дългите форми на съдържание в къси клипове. Включете указания за редактиране на снимки, предложения за първите 10 секунди и три практически съвета. Разработете 10 идеи за публикации в LinkedIn за създател, който преподава основите на личния брандинг. Комбинирайте формати: три образователни теми, три бързи съвета, две публикации, разбиващи митове, и две задкулисни прозрения.

Подсказки за маркетинг и социални медии

Създайте 30-дневен календар с съдържание за Instagram за марка за уелнес, която пуска нова линия добавки. Включете седмични теми, комбинация от Reels/карусели/Stories, рамки за надписи и оптимални часове за публикуване за аудитория, заинтересована от здравето. Напишете пет варианта на реклами във Facebook за приложение за изучаване на езици, насочено към заети професионалисти. Създайте една реклама за популяризиране, две реклами за обмисляне, подчертаващи функциите, и две реклами за преобразуване с ограничени във времето оферти. Всяка от тях трябва да е с дължина под 125 символа. Генерирайте 12 привличащи вниманието TikTok куки за видеоклипове с съвети за продуктивност. Всяка от тях трябва да е с дължина под 10 думи, да използва прекъсвания на модели и да включва опции както за наслагване на текст, така и за говорени уводни думи. Разработете ръководство за гласа на марката за услуга за абонамент за премиум кафе. Определете 4-5 основни характеристики на гласа, посочете какво трябва и какво не трябва да се прави за всяка от тях, включете 8-10 примерни фрази и ги сравнете с примери за гласа на конкурентите. Напишете седем описания за Instagram (100-150 символа) за устойчива лятна колекция бански костюми. Включете послания за екологични материали, добавете ясни призиви за действие, добавете 2-3 подходящи хаштага и разнообразете енергийните нива.

Подсказки за образование и учене

Превърнете тези разпръснати лекционни бележки в структуриран учебник. Организирайте ги с ясни заглавия, превърнете параграфите в точки, подчертайте ключовите термини и добавете кратък списък с пет точки за преглед в края. Обяснете фотосинтезата на седмокласници, използвайки разговорния език. Разделете я на 4-5 прости стъпки, използвайте подходяща аналогия, избягвайте научния жаргон и включете едно изречение, което те да могат да запомнят. Създайте 45-минутен план за урок по дигитална поверителност за ученици от гимназията. Включете учебни цели, 10-минутна дискусия за започване, две практически дейности, въпроси за размисъл и домашна работа. Обобщете тази 12-странична научна статия за климатичните промени в обяснение от 150 думи за първокурсници в колежа. Извлечете три ключови заключения, обяснете накратко методологията и добавете контекст защо това проучване е важно. Създайте 10 въпроса с множествен избор за Втората световна война, обхващащи дати, ключови фигури и важни събития. Включете три лесни, четири среднотрудни и три трудни въпроса с правилни отговори и кратки обяснения.

🔍 Знаете ли, че... Повече от 80% от хората по света искат по-строги правни гаранции по отношение на изкуствения интелект и поверителността, което показва, че широкото обществено търсене на по-строги регулации е станало масова тенденция.

Подсказки за продуктивност и работния процес

Превърнете тези бележки от срещата в изчерпателен проектен брифинг. Структурирайте го с ясни раздели: цели на проекта, граници на обхвата, трифазен график, ключови резултати със спецификации, заинтересовани страни, бюджетен диапазон и нерешени въпроси. Създайте седмичен шаблон за планиране за дизайнер на свободна практика, който управлява 4-6 активни клиента. Включете раздели за задачи по проекти, крайни срокове на клиенти, административна работа, напомняния за последващи действия и система за класиране по приоритет. Напишете шестстепенен процес за управление на заявките за ревизия от клиенти през няколко кръга обратна връзка. Направете го приложим с шаблони за всяка стъпка, включете съвети за контрол на версиите и добавете дърво на решенията за промяна на обхвата. Обобщете този 45-минутен протокол от срещата в ясен документ за действие. Извлечете взетите решения, избройте следващите стъпки с определените отговорници, идентифицирайте пречките, които изискват намеса на ръководството, и отбележете всички въпроси, които трябва да бъдат разгледани по-късно. Създайте три професионални биографични версии от 50, 100 и 150 думи за маркетингов консултант. Използвайте уверен, но достъпен тон, подчертайте областите на експертиза, включете забележителни резултати и поддържайте ясен език.

🧠 Интересен факт: Според древен мит, хората са сънували интелигентни машини: в гръцките легенди, като например ковачницата на Хефест, боговете са създали „живи“ метални слуги; всъщност, ранни научнофантастични роботи от бронз.

Подсказки за генериране на изображения

Генерирайте илюстриран градски пейзаж със залез, с силуети на небостъргачи. Използвайте стил на дигитална живопис, топли оранжеви и лилави преходи в небето, мека атмосферна мъгла и спокойно, но енергично настроение. Създайте снимка на луксозна бутилка парфюм върху минималистична бяла повърхност. Добавете меки сенки, насочено осветление от лявата страна, фини отблясъци от стъклото, златна капачка и елегантна типография със серифи на етикета. Нарисувайте илюстрация на млад изобретател: 12-годишно момче с любознателен израз, разрошена коса, защитни очила на челото, дънково яке с кръпки, раница, пълна с инструменти, топли земни тонове, изчистен векторен стил, подходящ за анимация. Генерирайте спокойна горска тапет за работен плот с 4K резолюция. Включете високи борове, мека сутрешна слънчева светлина, проникваща през клоните, лека мъгла близо до земята, богата зелена цветова палитра, малка дълбочина на полето и фокус върху предния план. Създайте футуристична работна среда с професионалист, работещ на минималистично плаващо бюро. Добавете прозрачни холографски дисплеи, показващи визуализации на данни, синьо-бяло осветление, елегантна технология, растения за топлина, усещане за концентрация и иновации.

🔍 Знаете ли, че... 88% от организациите съобщават, че използват AI редовно в поне една бизнес функция, но повечето предприятия все още са в експериментална или пилотна фаза, а само около една трета казват, че техните AI инициативи са достигнали истински мащаб.

Съвети за оптимизиране на Galaxy AI Prompts

За да постигнете най-добри резултати от Galaxy AI, е необходимо добре обмислено проектиране на подсказките.

Ето някои ключови стратегии за максимизиране на качеството на резултатите:

Поставете ограниченията си в началото: Поставете броя на думите, изискванията за формат и спецификациите за тон в началото на подсказката си. Galaxy AI дава приоритет на ранните инструкции и предоставя по-точни резултати, когато ограниченията са на първо място.

Използвайте техниката „лош пример“: Покажете на Galaxy AI какво не искате, заедно с това, което искате. „Избягвайте корпоративния жаргон като „синергия“ дава по-добри резултати от неясни искания като „неформален тон“.

Добавете контролна точка за качество: Завършете сложните подсказки с „Преди да отговорите, определете трите най-важни елемента на това искане“. Galaxy AI ще определи по-добре приоритетите и ще улови недоразуменията, преди да генерира резултат.

Сложете сложни подсказки: първо поискайте обща схема, прегледайте я, а след това поискайте разширение. Това позволява да се открият структурни проблеми на ранен етап и да се постигнат по-добри крайни резултати.

Първо тествайте с крайни случаи: Изпълнете предизвикателни сценарии (техническа дълбочина, необичайни формати) преди рутинните задачи. Ако се справя добре със сложността, ще се отличава при по-прости заявки.

📮ClickUp Insight: 31% смятат, че намаляването на писането с 40% би довело до по-бърза комуникация и по-добра документация. Представете си какво бихте могли да направите с това спестено време. Функцията Talk-to-Text на Brain MAX ви позволява да записвате всеки детайл, всяка идея и всяка задача с 4 пъти по-висока скорост от тази на писането. Никога повече няма да се налага да жертвате важни детайли или яснота.

💡 Професионален съвет: Използвайте AI негативни подсказки. „Напишете това без корпоративен жаргон“ или „обяснете това, но не използвайте технически термини“ ви помага да избегнете получаването на общи AI резултати.

Често срещани грешки, които трябва да избягвате

Galaxy AI работи добре с ясни указания, но някои навици водят до грешни резултати. Ето какво да избягвате.

Грешка ❌ Какво не е наред 🚩 Направете това вместо това ✅ Подсказки, които се четат като мисли, а не като задачи AI събира фрагменти и произвежда хаотични, нефокусирани резултати. Напишете заявката като ясна инструкция, а не като изливане на мисли. Смяна на целите по време на подсказката Резултатът съчетава несвързани намерения (например резюме + сценарий + надпис) Задайте една цел на подсказване, за да поддържате резултатите чисти. Поискайте тон, но не давайте указания AI по подразбиране използва неутрален глас Споменете настроението, темпото или личността, които желаете. Предоставяне на ключови думи без йерархия AI преувеличава значението на случайни думи и пренебрегва приоритетите Изяснете какво е най-важното и какво е допълнително. Искане на формати, които си противоречат Противоречивите инструкции водят до непоследователна структура Съвместете формата и целта (например, конспект срещу параграф) Премахване на ограниченията за творчески задачи Резултатите от изображенията и текстовете стават неясни или прекалено буквални Добавете ограничения: стил, ъгъл, кадриране, дължина или фокус Използване на запълващи думи, които объркват намерението AI интерпретира погрешно изразите за предпазливост („може би“, „нещо като“, „понеже“) Напишете ясни и категорични инструкции Даване на обратна връзка без нова посока AI повтаря същия модел с малки промени Определете какво да промените и какво да запазите

🔍 Знаете ли, че... 66% от хората казват, че използват AI редовно, а 83% вярват, че AI ще донесе големи ползи. Въпреки това, само 46% се чувстват комфортно да се доверят на AI системите.

Ограничения на Galaxy AI

Galaxy AI е надежден за ежедневни творчески и продуктивни задачи, но все още има ограничения, които определят резултата, който ще получите. Например:

Няколко функции на Galaxy AI консумират кредити, а инструментите за изображения използват много кредити наведнъж. Често не е ясно колко ще струва дадена задача, докато не я изпълните.

Някои генератори (като асистентът за писане на дълги текстове) работят добре, докато други изглеждат недоразвити или произвеждат повърхностни, повтарящи се резултати.

Слабо комплексно мислене; многоетапните задачи (стратегии, рамки, многослойни инструкции) често се изравняват в повърхностни списъци.

Galaxy AI не се интегрира дълбоко с инструменти за продуктивност или публикуване, така че все още се нуждаете от външни приложения за реално изпълнение на работния процес.

Как ClickUp Brain решава ограниченията на Galaxy AI

Galaxy AI ви помага да генерирате идеи, но не остава свързано с вашата работа. То отговаря на въпроси, без да разбира вашите задачи, проекти, документи или решенията, които вашият екип вече е взел. Тази празнина ви принуждава да събирате нещата сами, а това ви забавя.

ClickUp решава този проблем като първото контекстуално AI работно пространство в света. Не е необходимо да сменяте инструменти или да пресъздавате фона всеки път, когато го активирате.

Вие оставате в едно работно пространство, а ClickUp Brain разбира задачата в момента, в който я зададете. Това също така елиминира разрастването на AI, защото не работите с няколко асистента в различни приложения. То осигурява 100% контекст и едно място, където хората и агентите могат да работят заедно.

Нека видим как подпомага ежедневните ви работни процеси. 🔄

Получавайте отговори, основани на реалната ви работа

Проверете оперативния статус и ясни следващи стъпки във вашето работно пространство с ClickUp Brain

ClickUp Brain се намира във вашите задачи, документи, списъци за проверка и проектни структури. Когато зададете въпрос, той черпи информация от реалната работа, създадена от вашия екип, като изисквания, бележки, актуализации и свързани активи.

Galaxy AI не може да направи това, защото няма достъп до вашия оперативен контекст. И така, вие сте затънали в цикъл от разрастване на работата, преминавайки от вашето Galaxy AI устройство към лаптопа си, за да търсите файл.

С Brain нещата стоят по друг начин.

Да предположим, че координирате проект за разширяване с участието на няколко екипа. Молите ClickUp Brain да обобщи текущото състояние в областта на инженерството, финансите и операциите. Той преглежда активността във вашето работно пространство и ви предоставя точна картина на напредъка, забавянията и следващите стъпки. Сега можете да използвате тази информация, за да информирате ръководството, да коригирате графиците и да възложите последващи действия.

ClickUp Brain също така предлага на своите потребители достъп до няколко премиум LLM модели като ChatGPT, Claude и Gemini, директно от ClickUp. Така можете да изберете стила на мислене, от който се нуждаете, без да отваряте отделен инструмент.

Използвайте няколко LLM без да сменяте инструменти чрез ClickUp Brain.

📌 Опитайте тази подсказка: Прегледайте този проект и обобщете основните рискове, собствениците и предстоящите решения. Предложете последващи стъпки за следващия преглед.

Ето няколко начина, по които можете да използвате ClickUp Brain за така необходимата продуктивност:

Задайте въпроси на ClickUp Brain относно вашето работно пространство

Маркетинг: Превърнете хаотичния Превърнете хаотичния документ за планиране на кампания в ClickUp в структуриран брифинг, който извлича информация от свързани изследователски задачи и бележки за минали резултати.

Инженеринг: Помолете ClickUp Brain да сканира докладите за грешки в спринта ви и да подчертае моделите в различните платформи или устройства, за да може екипът ви да отстрани по-бързо основните причини.

Човешки ресурси и операции с персонал: Превърнете дългите дискусии за представянето в ясен план за растеж в документ, който отразява целите, съхранени във вашите Превърнете дългите дискусии за представянето в ясен план за растеж в документ, който отразява целите, съхранени във вашите задачи в ClickUp.

Поддръжка на клиенти: Обобщете най-често срещаните проблеми от множество заявки за поддръжка, свързани с дадена функция, за да може екипът ви да види реалната тенденция.

Финанси: Прегледайте проект за прогнозиране и помолете ClickUp Brain да очертае рисковете, предстоящите действия на собственика и предстоящите крайни срокове преди месечното приключване.

💡 Професионален съвет: „Обратният“ трик работи. Ако нещо е прекалено формално, помолете да го направят „както бих писал на приятел“. Прекалено неформално? „Как бих казал това на шефа си?“ То се пренастройва бързо.

Управлявайте работата си с прости подсказки в BrainGPT

Използвайте ClickUp BrainGPT като свой AI супер-асистент за различни инструменти и задачи

BrainGPT разширява възможностите на ClickUp Brain, като предоставя на екипите достъп до най-мощните LLM и най-високото ниво на производителност за сложна работа.

Докато Galaxy AI ви помага да генерирате идеи, резюмета и творчески резултати на вашето устройство, BrainGPT е супер приложение за настолни компютри, което се включва, когато се нуждаете от по-задълбочено разсъждение, по-тежка анализа или генериране на съдържание в голям мащаб във вашето работно пространство.

Той осигурява по-бързи отговори, по-високо качество на резултатите и по-надеждна обработка на дълги документи. Това е перфектният AI спътник за вашия работен процес, когато той преминава от мобилна креативност към пълномащабно изпълнение. Скоро BrainGPT ще се превърне във вашия единствен AI слой за всичко – от проучване до действие.

💡 Професионален съвет: Подобно на Brain, BrainGPT също съдържа множество LLM. По този начин можете да използвате всеки AI инструмент за неговите суперсили и да ги приспособите според вашия случай на употреба, като например: Стратегическите разкази се развиват по-добре чрез Claude

Писането, насочено към клиенти, се подобрява значително чрез ChatGPT .

Изследванията и техническите разбивки стават по-ясни благодарение на Gemini .

Високо ниво на синтез работи надеждно чрез DeepSeek

Генериране на изображения и задачи, които изискват 100% работен контекст чрез ClickUp Brain Превключвайте LLM в ClickUp Brain, за да персонализирате вашето AI преживяване.

Работете по-умно с задачи, файлове и уеб източници

Съберете файлове, задачи и документи от всички свързани приложения в един изглед с ClickUp Enterprise Search

Можете да използвате ClickUp Enterprise Search в BrainGPT, за да извлечете данни от свързаните си инструменти, като GitHub, Google Drive и SharePoint, и да покажете резултатите точно до задачите по проекта си. Това ви помага да третирате цифровото си работно пространство като една унифицирана база от знания.

Например, планирате одит за съответствие. Попитайте BrainGPT: „Избройте всички документи, свързани със съответствието с GDPR, от Google Drive, SharePoint и минали одити.“ BrainGPT връща консолидиран списък, така че можете да ги прикачите директно към задачата си за съответствие.

Превърнете изказаните мисли в действени действия

Преобразувайте речта в текст незабавно с Talk to Text в ClickUp BrainGPT

Brain MAX включва ClickUp Talk to Text — вие говорите, а той пише и форматира, помагайки ви да работите 400% по-бързо. Просто натиснете клавиша за бърз достъп и в долната част на екрана ще се появи плаваща лента. Вие говорите, а ClickUp Brain MAX ще преобразува речта ви в текст.

Да предположим, че преглеждате даден процес и искате да обмислите формулировката за нова секция в стандартната оперативна процедура. Натискате клавиша за бърз достъп, произнасяте черновия си параграф, изчаквате Brain MAX да го транскрибира и поставяте текста директно в документа. Мислите на глас и записвате изпипания текст, без да прекъсвате потока на мисълта си.

Разгърнете творческия си потенциал, като автоматизирате задачите с Agents.

ClickUp AI Agents са проектирани да ви освобождават от повтарящи се и отнемащи време задачи, за да можете да се концентрирате върху творческата и стратегическата работа.

Използвайте готови или създайте персонализирани ClickUp AI Autopilot Agents

За разлика от ръчните работни процеси или самостоятелните инструменти, тези агенти работят „винаги в контекст, винаги включени“, слушат въпроси, извеждат на повърхността прозрения, генерират отчети и управляват работните процеси автоматично.

Докато Galaxy AI ви предоставя творчество на устройството (подсказки за писане, изображения, пренаписване на текст и идеи), ClickUp AI Agents вземат това, което генерирате, и го превръщат в практична, организирана работа. Те помагат за създаването на задачи, управлението на крайни срокове, обобщаването на решения и синхронизирането на всичко – преодолявайки разликата между вдъхновението и изпълнението.

Запознайте се с ClickUp: Галактиката на продуктивността

Новите идеи винаги са страхотни, особено когато се появяват точно когато работата ви се нуждае от тласък.

Galaxy AI подсказките ви помагат да оформите този импулс, да поддържате мисълта си в движение и да улесните малко ежедневните си задачи. Щом се научите как да управлявате подсказките си, вашата креативност и продуктивност ще започнат да се чувстват по-предвидими и по-малко хаотични.

ClickUp ви дава пространство да развиете тези идеи.

Вие планирате, пишете, създавате и организирате всичко на едно място, а ClickUp Brain + Brain MAX остава свързан с вашата реална работа. Те четат вашите задачи, извличат информация от вашите документи, разбират вашите срокове и ви помагат да действате по-бързо, без да губите контекста. Ето къде всичките ви усилия за подсказване се отплащат.

