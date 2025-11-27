Най-добрите алтернативи на Sage Intacct за съвременните финансови екипи

Чувствали ли сте някога, че животът ви се контролира от таблици, имейл кореспонденция и одобрения, разпръснати из различни инструменти? Ако Sage Intacct започва да се натоварва от нуждите на множество организации, изисквания за разширени отчети или нови интеграции, е време да потърсите алтернативи.

Целта не е да се премахне и замени използването на инструмента ви за една нощ. Целта е да се идентифицира ERP система, която е в съответствие с строгите изисквания за одит, контрола на финансовото управление и реалностите на екипите, работещи в различни индустрии.

В този наръчник се сравняват надеждни софтуерни опции за счетоводство за консолидация, счетоводство на проекти и работни процеси с високи изисквания за съответствие. Ще видите предимствата, компромисите и какво да очаквате при миграцията.

Ще видите също как ClickUp може да се интегрира с вашата счетоводна книга като слой за финансови операции – централизирайки задачи, одобрения, списъци за проверка и табла.

10 алтернативи на Sage Intacct на един поглед

Ето едно бързо сравнение на най-добрите алтернативи на Sage Intacct, което ще ви помогне да изберете най-подходящата за вас въз основа на ключови функции, цени и потребителски оценки.

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени* Оценки ClickUp Екипи от всякакъв размер, които се занимават с финансови операции успоредно с ERP Одобрения и автоматизации, затваряне на списъци с задачи и подзадачи, персонализирани полета и персонализирани статуси, документи и SOP с история на версиите, чат и присвоени коментари, табла за BvA, наличности и AR стареене. Наличен е безплатен план; персонализации за предприятия G2: 4,7/5 (10 500+) Capterra: 4,6/5 (4500+) NetSuite (Oracle NetSuite) Големи екипи, търсещи глобална ERP система с много функции за различни организации Консолидации на множество дъщерни дружества и валути, признаване на приходи по ASC 606, инвентаризация и изпълнение, счетоводство на проекти, табла SuiteAnalytics, интеграции SuiteApps Персонализирани цени G2: 4. 1/5 (4,300+)Capterra: 4. 2/5 (1,700+) Acumatica Средни и големи екипи, които се нуждаят от гъвкава ERP система с мощна счетоводна функция за проекти Счетоводство на проекти с бюджети и WIP, издания за дистрибуция и строителство, мултикомпании и консолидации, табла на базата на роли и разширено отчитане, отворени API и интеграции на пазара. Персонализирани цени G2: 4,4/5 (1500+) Capterra: 4,5/5 (300+) Certinia (FinancialForce) Услуги за организации в Salesforce PSA и счетоводство на проекти, абонамент и фактуриране на етапи с ASC 606, многосубектно и мултивалутно, анализи, специфични за Salesforce, интеграции с AppExchange Персонализирани цени G2: 4. 1/5 (1100+) Capterra: 4. 0/5 (50+) SAP S/4HANA Cloud Предприятия, стандартизиращи се на SAP Глобално счетоводство и съответствие, вградени анализи в реално време, разширения на SAP BTP, счетоводство на активи и себестойност на продукти, работни пространства и одобрения на базата на роли Персонализирани цени G2: 4,0/5 (830+) Capterra: 4,4/5 (350+) Microsoft Dynamics 365 (Business Central / Finance) Екипи, фокусирани върху Microsoft, в големи организации Обединени GL/AP/AR и проекти, отчети в Power BI, одобрения в Power Automate и Copilot, интеграция с Microsoft 365, консолидации на няколко компании и основни консолидации. Платени планове от 70 $/месец на потребител G2: 4,0/5 (870+) Capterra: 4,1/5 (190+) Odoo Средни екипи, които търсят модулен ERP с строг контрол на разходите Интегрирано счетоводство, инвентаризация и MRP, покупки и проекти, персонализирани работни процеси, електронна търговия и плащания, интеграции с трети страни Платени планове от 31,01 $ на месец на потребител G2: 4,2/5 (310+) Capterra: 4,1/5 (1270+) QuickBooks (Online / Enterprise) Малки и средни екипи, които преминават от основно счетоводство Фактуриране, AP/AR, банкови фийдове, отчитане на работното време и проекти, основно управление на запасите, добавки за заплати и плащания Платени планове от 19 $/месец на потребител G2: 4,0/5 (3550+) Capterra: 4,3/5 (8170+) Gravity Software Предприятия, които търсят счетоводство за няколко юридически лица на платформата Microsoft Power Platform Централизирана многосубектна ГЛ с междуфирмени, дименсионални отчети, разширения на екосистемата на Microsoft, одобрения и одитни следи Платени планове от 210 $/месец G2: 4. 2/5 (30+)Capterra: Недостатъчно отзиви Xledger Финансови екипи, работещи в облака, с международни структури Автоматизирано съгласуване на счетоводни сметки и банкови сметки, консолидиране на няколко компании и валути, табла за бюджетиране и прогнозиране, вградени работни процеси и контроли. Персонализирани цени G2: 4,3/5 (50+) Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво трябва да търсите в алтернативите на Sage Intacct?

Смяната на основната финансова система не е просто търсене на функции. Вие искате контрол, на който можете да разчитате днес, както и възможност за мащабиране с нарастването на броя на субектите, валутите и заявките за отчети.

Използвайте този бърз, удобен за финансовите директори списък, за да изберете идеалната алтернатива на Sage Intacct за вашата организация. Тя трябва да изпълнява следните функции:

Обработвайте консолидации на множество субекти, междуфирмени транзакции и записи в различни валути без обходни решения.

Прилагайте одобрения, готови за одит, достъп въз основа на роли и пълни регистри на промените.

Предоставяйте отчети в реално време с гъвкави табла

Задълбочете се в счетоводството на проекти, услугите и производството, за да не се налага да използвате отделни инструменти.

Интегрирайте безпроблемно с платежни ведомости/HCM, CRM, банкови фийдове, разходи, данъци и плащания.

Балансирайте усилията за внедряване, общите разходи и дългосрочната поддръжка от доставчика.

Най-добрите алтернативи на Sage Intacct за финансовите екипи

Sage Intacct работи добре за много екипи, но не винаги е подходящ избор – особено когато се натрупват нужди от многобройни субекти, разширено отчитане или нови интеграции. Ето най-силните алтернативи, които можете да разгледате, както и сравнението им по отношение на контрол, мащаб и обща цена.

1. ClickUp (най-доброто решение за управление на финансовите операции заедно с вашата ERP система)

Централизирайте приключването, одобренията, бюджетите и отчитането в едно работно пространство с ClickUp за финансови екипи

Много компании изпитват затруднения с разрастването на работата – задачи, одобрения, файлове и доказателства, разпръснати по имейли, таблици, чат и бизнес приложения.

Добавете към това разрастването на изкуствения интелект и ежедневните процеси стават бавни и скъпи.

Екипите в крайна сметка разчитат на отделни системи за приемане на заявки, одобрения, управление на работната сила и сътрудничество.

ClickUp за финансови екипи елиминира тези проблеми, като обединява одобренията, списъците за затваряне, документацията и таблата в реално време до вашия счетоводен регистър. Това помага на финансовите екипи да стандартизират процесите, да автоматизират предаването на задачи и да проследяват напредъка, без да сменят инструментите.

Ето кратък преглед на това как можете да използвате различните функции на ClickUp:

Гъвкави, автоматизирани одобрения, които контролирате с ClickUp Automations

Спестете време с работни процеси, които се изпълняват автоматично с помощта на ClickUp Automations

Спрете забавянията в края на месеца, причинени от затруднения с имейлите, с ClickUp Automations, където работата се движи сама. Настройте прости тригери и действия веднъж и задачите ще продължат да се изпълняват без постоянни напомняния.

📌Пример. Сметка над 10 000 долара се препраща към FP&A и контрольора. Ако е маркирана като „Спешно“, крайният срок става днес и в чата на екипа се появява напомняне. Когато се прикачат необходимите доказателства, статуса се променя на „Готов за публикуване“ и всички получават уведомление.

Яснота и отчетност по отношение на задачите за приключване с ClickUp Tasks

Разделете приключването на месеца, съгласуването и одобренията на проследими стъпки с помощта на ClickUp Tasks

За да поддържате подготовката и прегледа видими, ClickUp Tasks присвоява на всяка стъпка отговорник и краен срок, с изчистен интерфейс, показващ какво е предвидено за днес и за утре.

Разделете големи задачи като банкови отчети, начисления и анализ на промените, като използвате списъци за проверка и подзадачи.

Добавете контекст към работата чрез персонализирани полета и яснота с ясни статуси.

Справяйте се с повтарящите се задачи с шаблони и периодични графици

Проследявайте напредъка с изгледи на списък или табло и филтрирайте по организация или отдел за по-добра видимост.

Тъй като тези задачи са свързани с вашата ERP и други бизнес приложения, те се възприемат като една система, а не като поредната серия от таблици.

Актуализации, които не прекъсват работния процес с ClickUp Chat и Docs

Съхранявайте разговорите и одобренията в края на месеца в един споделен поток с ClickUp Chat

Поддържайте екипите на една и съща страница, като централизирате комуникацията.

Започнете дискусия в съответната задача с ClickUp Chat, за да може всеки да разполага с контекста. Свържете вашите SOP в ClickUp Docs с история на версиите, за да може всеки да работи с един и същ източник на информация.

Включете прикачени файлове, @присвойте коментар на подходящия рецензент, добавете наблюдатели за по-голяма видимост и поканете гости с ограничени права, когато е необходимо. Одиторите могат да следят процеса дискретно и да се информират без допълнителни срещи.

Това поддържа синхронизацията между екипите от различни организации в различни часови зони.

Прегледи и отчети, които стимулират промяната с таблата за управление на ClickUp

Визуализирайте напредъка по приключването, наличността на парични средства и стареенето на вземанията с един поглед с таблата на ClickUp

От стареене до бюджет срещу действителни цифри, проследявайте това, което е важно за финансите, с персонализирани табла на ClickUp. Всеки джаджа извлича данни на живо от задачи и персонализирани полета, така че никога не гледате остарели цифри.

Вижте статуса на завършените задачи, просрочените одобрения и спешните пречки на един екран. Когато нещо изглежда нередно, можете да кликнете веднъж, за да преминете към задачата и да я поправите.

Споделете активна връзка с ръководството, за да виждат реалността в реално време. Не са необходими експортиране на таблици и презентации.

💡 Съвет от професионалист: Ускорете приключването с ClickUp Brain. Помолете Brain да изготви анализи на промените, описания на JE и списъци за пренос от контекста на задачата, а след това използвайте Talk to Text на ClickUp Brain MAX, за да записвате бележки на място. Добавете AI агенти, за да уведомявате одобряващите лица, да актуализирате статуса, когато са приложени доказателства, и да публикувате ясно обобщение за ръководството – всичко това без допълнителни инструменти. Започнете да спестявате часове от месечните прегледи и анализи на отклоненията, като ги автоматизирате с ClickUp Brain. Заедно, ClickUp Brain и ClickUp Brain MAX помагат на финансовите екипи да спестят часове всяка седмица, като намаляват натоварената работа по изготвяне и търсене, така че да можете да се съсредоточите върху анализи, прогнозиране на паричните потоци и приключване на счетоводните книги, вместо да преписвате актуализации.

Най-добрите функции на ClickUp

Одобрявайте маршрути и предавайте задачи с ClickUp Automations

Проследявайте BvA, наличностите, възрастта на вземанията и напредъка по приключването на сделките в таблата на ClickUp.

Стандартизирайте стъпките по приключване и одит с задачи, персонализирани полета, статуси и документи.

Събирайте заявки за покупки и стандартизирайте набирането на доставчици чрез ClickUp Forms с одитни следи.

Поддържайте сътрудничеството на едно място с коментари към задачите, чат и документи с версии.

Организирайте финансовата работа по единици или отдели и докладвайте в реално време.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да забави въвеждането, но безплатните курсове в ClickUp University могат да ви помогнат.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4600 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp

Един рецензент на G2 каза:

Ние стандартизирахме месечното си приключване в ClickUp. Собствениците и крайните срокове са ясни, а таблото показва какво остава, без да се налага да търсите актуализации.

Ние стандартизирахме месечното си приключване в ClickUp. Собствениците и крайните срокове са ясни, а таблото показва какво остава, без да се налага да търсите актуализации.

2. Oracle NetSuite (най-подходящ за глобални ERP системи с многобройни субекти)

чрез NetSuite

Когато бизнеса се разширява в различни организации, валути и данъчни режими, общата счетоводна софтуерна конфигурация започва да се пропуква. NetSuite е ERP система в облака, създадена за консолидации на множество дъщерни дружества, признаване на приходи и детайлен контрол в различни индустрии.

С този софтуер финансовите екипи получават единен източник на информация за поръчки, фактуриране, проекти и финансово управление, както и SuiteAnalytics за изгледи и KPI на базата на роли.

Най-голямата полза е в мащаба. Елиминирането на множество субекти, преоценката на множество валути и локализациите са вградени, така че не е необходимо да съединявате отделни системи.

Можете да добавите CRM и PSA (автоматизация на професионални услуги) софтуер, за да намалите разходите за интеграция, или да запазите съществуващите си системи и да ги свържете чрез SuiteTalk и SuiteApps.

Най-добрите функции на NetSuite

Консолидирайте множество субекти, дъщерни дружества и валути с автоматизирани елиминации.

Отчитайте приходите в съответствие с ASC 606 и графици, готови за одит.

Управлявайте запасите и изпълнението с планиране на търсенето и проследяване на разходите за доставка.

Проследявайте счетоводството на проектите с време, разходи, WIP и рентабилност.

Създавайте изгледи за ръководители и контрольори с работни книги и табла за управление на SuiteAnalytics.

Разширете платформата с SuiteApps и интеграции за данъци, плащания и електронна търговия.

Ограничения на NetSuite

Може да доведе до усложнения за по-малки екипи, които имат само основни счетоводни нужди.

Усилията за внедряване и персонализиране могат да бъдат значителни без опитни партньори.

Разширените модули увеличават общата цена и изискват ясна собственост за поддръжка.

Цени на NetSuite

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за NetSuite

G2: 4. 1/5 (над 4300 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1700 отзива)

Какво казват потребителите за NetSuite

Един рецензент на G2 каза:

Много ценя начина, по който NetSuite опростява работата на различни пазари. Функциите за локализация и интеграциите улесняват координирането на глобални проекти и намаляват ръчния труд. Прозрачността, която осигурява както във финансовите отчети, така и в работните процеси, също е голямо предимство за поддържането на проектите в правилната посока.

Много ценя начина, по който NetSuite опростява работата на различни пазари. Функциите за локализация и интеграциите улесняват координирането на глобални проекти и намаляват ръчния труд. Прозрачността, която осигурява както във финансовите отчети, така и в работните процеси, също е голямо предимство за поддържането на проектите в правилната посока.

3. Acumatica (най-подходяща за гъвкава ERP система за средния пазар с мощна функция за счетоводство на проекти)

чрез Acumatica

Когато растящ бизнес се нуждае от по-задълбочени възможности за счетоводство, дистрибуция и строителство, Acumatica се откроява. Това е облачна ERP система, създадена за екипи от средния пазар, които искат широка гама от възможности, без да се налага да съединяват отделни системи.

Финансовите мениджъри получават контрол над финансовото управление, приходите и разходите, докато оперативният персонал управлява запасите, поръчките и обслужването на място на едно място.

Привлекателността на Acumatica е в нейната гъвкавост. Можете да добавяте модули с разрастването на бизнеса, да съпоставяте одобренията с вашите контроли и да създавате отчети по организация, проект или продуктова линия. Отворените API улесняват интеграцията с други системи, така че вашите технологии остават свързани.

Най-добрите функции на Acumatica

Извършвайте цялостно счетоводство на проекти с бюджети, WIP, време и разходи, промени в поръчките и рентабилност.

Управлявайте дистрибуцията с управление на поръчки, покупки и запаси, както и с версии за строителство и производство.

Поддържайте многофирмени, мултивалутни и консолидирани операции с одобрения, готови за одит.

Създавайте табла и KPI на базата на роли за контрольори, FP&A и операции с разширени отчети.

Свържете се с CRM, електронна търговия, данъци и плащания чрез отворен API и интеграции на трети страни на пазара.

Ограничения на Acumatica

Широките възможности може да изискват внедряване от партньор, за да се адаптират правилно.

Необходимо е планиране за управление на модулите и използването, така че разходите да съответстват на възвръщаемостта на инвестициите.

Екипите, които за първи път използват ERP, може да се нуждаят от време за адаптиране, за да възприемат работните процеси.

Цени на Acumatica

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Acumatica

G2: 4,4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Какво казват потребителите за Acumatica

Един рецензент на G2 каза:

Това, което наистина ми харесва в Acumatica, е колко гъвкава и лесна за използване е системата. Щом свикнете с екраните, е доста лесно да навигирате между различните модули като „Проекти“, „Дистрибуция“ и „Производство“.

Това, което наистина ми харесва в Acumatica, е колко гъвкава и лесна за използване е системата. Щом свикнете с екраните, е доста лесно да навигирате между различните модули като „Проекти“, „Дистрибуция“ и „Производство“.

4. Certinia (по-рано FinancialForce) (Най-подходяща за организации, предлагащи услуги на Salesforce)

чрез Certinia

Certinia е създаден за екипи, които вече работят в Salesforce. Той обединява финансовото управление, счетоводството на проекти и PSA на една платформа, така че отделите по финанси, доставки и продажби работят с едни и същи CRM данни. Фактурирането, приходите и използването се синхронизират, което намалява преработката за контрольорите и PMO и помага за защита на маржовете.

Тъй като е роден в Salesforce, той се вписва в работните процеси, които вече използвате: одобрения, обекти и табла. В допълнение към това получавате фактуриране на абонаменти, признаване на приходи по ASC 606 и консолидации на множество субекти.

Управлението на ресурсите и прогнозирането дават на лидерите ясна представа за капацитета и печалбата по проекти или практики.

Най-добрите функции на Certinia

Извършвайте PSA и счетоводство на проекти с проследяване на времето, разходите, WIP и маржа.

Автоматизирайте абонамента и фактурирането на етапи с ASC 606 за признаване на приходите

Управлявайте консолидации на множество субекти и валути с одобрения, готови за одит.

Използвайте аналитични инструменти, вградени в Salesforce, за отчитане на базата на роли в областта на продажбите, доставките и финансите.

Разширете чрез AppExchange и интеграция с системи за плащания, данъци и други.

Ограничения на Certinia

Изисква познания за Salesforce и административни умения, което може да увеличи усилията за внедряване.

Производството и дълбочината на запасите са по-леки от пакетите, създадени за тези индустрии.

Лицензирането и добавките могат да повишат общата цена за по-малките екипи.

Цени на Certinia

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Certinia

G2: 4. 1/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 50 отзива)

Какво казват потребителите за Certinia

Един рецензент на G2 каза:

Това, което най-много ми харесва в Certinia Financial Management Cloud, е лесната му интеграция с Salesforce и начинът, по който централизира финансовите данни, което значително улеснява отчитането и проследяването.

Това, което най-много ми харесва в Certinia Financial Management Cloud, е лесната му интеграция с Salesforce и начинът, по който централизира финансовите данни, което значително улеснява отчитането и проследяването.

5. SAP S/4HANA Cloud (най-подходящ за предприятия, които стандартизират SAP)

чрез SAP

Ако вашият финансов екип работи в няколко държави, SAP S/4HANA Cloud помага за стандартизиране на основното счетоводство. Получавате глобална счетоводна таблица с местни данъчни и законови отчети, както и възможности за работа с различни валути и локализация, което намалява временните решения в края на периода.

Контролите са вградени. Достъпът на базата на роли, одобренията на работните процеси и проверките за разделение на задълженията оставят ясна одитна следа, докато процесите от поръчката до плащането и от доставката до плащането следват определени стъпки, така че всеки обект работи по един и същи начин.

Производствените и регулираните екипи получават информация за себестойността на продуктите, проследяемост на партидите или сериите, управление на качеството и отчитане на активите в една и съща система.

Отчитането е вградено, с табла, показващи бюджети, отклонения и стареене без експортиране, и можете да проследите от KPI до изходната транзакция. Ръководителите виждат последователни изгледи по организация, завод или регион.

Най-добрите функции на SAP S/4HANA Cloud

Стандартизирайте счетоводството на множество субекти и валути с локализации и автоматизирано съответствие

Използвайте вградени анализи за отчитане в реално време и информация за края на периода.

Разширете процесите с SAP BTP и предварително създадени интеграции с системи за заплати, данъци и други.

Поддържайте разширени сценарии за счетоводство на активи, калкулиране на разходите за продукти и верига на доставки.

Мащабирайте с работни пространства, базирани на роли, и работни потоци за одобрение за контрольори и споделени услуги.

Ограничения на SAP S/4HANA Cloud

Широкият обхват може да доведе до усложнения за екипите без опит с SAP

Програмите за внедряване изискват силна подкрепа от партньорите и вътрешна ангажираност.

Персонализациите и добавките могат да увеличат общата цена.

Цени на SAP S/4HANA Cloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SAP S/4HANA Cloud

G2: 4/5 (830+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 350 отзива)

Какво казват потребителите за SAP S/4HANA Cloud

В рецензия на G2 се казва:

Много ми харесва колко бързо работи всичко – транзакциите и отчетите са супер бързи. Например, когато изваждам данни за запасите, те се обновяват в реално време, което много помага при вземането на решения.

Много ми харесва колко бързо работи всичко – транзакциите и отчетите са супер бързи. Например, когато изтеглям данни за запасите, те се актуализират в реално време, което много помага при вземането на решения.

6. Microsoft Dynamics 365 (най-подходящ за екипи, които работят с Microsoft)

чрез Microsoft

Dynamics 365 се интегрира безпроблемно, ако вашият екип вече работи с Microsoft 365 и Power BI. Единното влизане, интеграцията с Outlook и Teams и познатият интерфейс улесняват внедряването.

Business Central е подходящ за средни компании с основна счетоводна дейност, инвентаризация и лека промишленост. Проектите, времето и простите одобрения са вградени, а банковите фийдове ускоряват съгласуването. С нарастването на нуждите добавете разширения от AppSource.

Dynamics 365 Finance е насочен към по-големи организации. Получавате по-силен контрол, консолидация на няколко компании и планиране на бюджета, с по-подробни правила за парични средства, кредити и данъци. Локализацията поддържа съответствие в различните региони.

Автоматизацията обединява всичко: Power Automate насочва одобренията и предаването на задачи, Power Apps обработва заявките на доставчиците или прегледите на разходите, Power BI създава табла в реално време, добавките за Excel ускоряват отчитането, а сигурността на ролите и историята на одитите дават на финансовия отдел необходимия контрол.

Най-добрите функции на Dynamics 365

Съгласувайте GL, AP/AR, проекти и дълготрайни активи в рамките на един ERP

Създавайте отчети в почти реално време с Excel и Power BI

Оптимизирайте одобренията и предаването на задачи с Power Automate и Copilot

Свържете продажбите и обслужването чрез вградена интеграция с Microsoft

Поддържайте консолидации на няколко компании, няколко валути и основни консолидации.

Ограничения на Dynamics 365

Изборът на модули и лицензирането изискват планиране за управление на разходите.

За напредналите производствени процеси или глобалните консолидации може да са необходими допълнителни модули.

Внедряването варира в зависимост от партньора, което се отразява на сроковете и резултатите.

Цени на Dynamics 365

Business Central: 70 $/месец на потребител

Финанси: 210 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Dynamics 365

G2: 4,0/5 (870+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 190 отзива)

Какво казват потребителите за Dynamics 365

В рецензия на Capterra се казва:

Цялостното ми преживяване с Dynamics 365 е положително благодарение на стабилната му интеграция с инструментите на Microsoft, гъвкавостта при персонализиране и мощните възможности за автоматизация, въпреки че понякога се затруднява от стръмната крива на обучение и сложните конфигурации.

Цялостното ми преживяване с Dynamics 365 е положително благодарение на стабилната му интеграция с инструментите на Microsoft, гъвкавостта при персонализиране и мощните възможности за автоматизация, въпреки че понякога се затруднява от стръмната крива на обучение и сложните конфигурации.

7. Odoo (най-доброто решение за модулен ERP с строг контрол на разходите)

чрез Odoo

Odoo улеснява започването. Повечето екипи започват с счетоводство, а след това добавят продажби, инвентар, проекти или CRM според нуждите. Тъй като всичко се намира в една база данни, вашите цифри остават синхронизирани.

Софтуерът ви помага да изпращате фактури, да съпоставяте банкови извлечения и да проследявате данъците. Ако продавате продукти, свържете „Продажби“ и „Инвентар“, за да синхронизирате офертите, поръчките и запасите. Ако предлагате услуги, добавете „Проекти“, за да проследявате времето, разходите и доставките.

Odoo се адаптира към вашия растеж. Добавете одобрения, контролни списъци и персонализирани полета, за да съответстват на вашия начин на работа, и настройте екраните с Studio. Активирайте мултикомпания и мултивалута, когато започнете разширяване.

Можете да включите плащания, данъци или електронна търговия от пазара, да активирате само приложенията, от които се нуждаете, и да поддържате имената и шаблоните последователни, за да останат отчетите ясни.

Най-добрите функции на Odoo

Използвайте интегриран софтуер за счетоводство с фактуриране, банкови фийдове и данъци.

Добавете управление на запасите, MRP, закупуване и доставка на проекти в същия пакет.

Персонализирайте екрани и работни процеси, като същевременно поддържате последователност в отчитането.

Свържете се с електронната търговия и плащанията чрез интеграции с трети страни на пазара.

Контролирайте общите разходи, като активирате само приложенията, от които се нуждаете.

Ограничения на Odoo

Разширените консолидации и дълбочината на многобройните субекти могат да изискват персонализиране.

Изборът на приложения и разширения изисква управление, за да се избегне фрагментацията.

По-големите екипи може да надхвърлят някои разширени функции

Цени на Odoo

Безплатно (отворен код)

Стандартен: 31 $/месец на потребител

Персонализирано: 47 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Odoo

G2: 4. 2/5 (310+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (1270+ отзива)

Какво казват потребителите за Odoo

В рецензия на G2 се казва:

Внедряването беше много подробно. Odoo ни предостави подходящ екип за управление на проекти, който внимателно изслуша нашите нужди и предложи начини за подобряване на работните ни процеси.

Внедряването беше много подробно. Odoo ни предостави подходящ екип за управление на проекти, който внимателно изслуша нашите нужди и предложи начини за подобряване на работните ни процеси.

8. QuickBooks (най-подходящ за екипи, които преминават от основно счетоводство)

чрез QuickBooks

QuickBooks е счетоводен софтуер за малки предприятия и разрастващи се екипи, които искат да работят с основните функции: фактуриране, разходи, AP/AR и основно отчитане. Банковите фийдове ускоряват съгласуването, а повтарящите се фактури с улавяне на разписки поддържат рутинните задачи в движение.

Екипите харесват познатата атмосфера. Можете да започнете още същия ден, да проследявате прости проекти и времето, както и да разделяте отчетите по класове или местоположения. QuickBooks Online се свързва с разплащанията и плащанията чрез магазина за приложения, а бързият износ в Excel улеснява споделянето на цифри.

Когато се нуждаете от по-голям контрол, QuickBooks добавя по-подробни отчети, роли и разрешения, както и инвентар на начално ниво – артикули, контейнери, точки за повторна поръчка – плюс персонализирани полета и запаметени отчети за края на месеца и прегледи на наличностите.

QuickBooks Enterprise предлага по-голяма дълбочина за екипи, които са израснали от основните функции. С разрастването си свържете CRM, инструменти за плащане на сметки и разходи и поддържайте имената и счетоводната си таблица подредени за по-гладки ъпгрейди.

Най-добрите функции на QuickBooks

Управлявайте с лекота AP/AR, фактури, банкови извлечения и основни отчети.

Добавете проследяване на времето, проекти и основно управление на запасите.

Свържете приложения за заплати, плащания и CRM, за да разширите вашия набор от инструменти.

Поддържайте разходите предвидими за екипи с основни счетоводни нужди

Ограничения на QuickBooks

Консолидациите на множество субекти и разширените контроли са ограничени.

Модулите за индустрията са по-леки от пълните ERP системи.

Нарастващата сложност може да ви подтикне към алтернативи или по-големи пакети

Цени на QuickBooks

Прост старт: 19 $/месец на потребител

Essentials: 37,50 $/месец на потребител

Плюс: 57,50 $/месец на потребител

Разширено: 137,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за QuickBooks

G2: 4,0/5 (над 3550 отзива)

Capterra: 4,3/5 (8170+ отзива)

Какво казват потребителите за QuickBooks

Този преглед на G2 показва как QuickBooks помага:

QuickBooks Online прави работата с акаунтите много по-лесна и по-организирана.

QuickBooks Online прави работата с акаунтите много по-лесна и по-организирана.

9. Gravity Software (най-доброто решение за счетоводство на множество субекти на Microsoft Power Platform)

чрез Gravity Software

Gravity Software е създаден за счетоводство на множество субекти на платформата на Microsoft, така че е познат на екипите, които работят с Microsoft. Контрольорите получават една база данни за всеки субект, вместо да се налага да работят с отделни файлове.

Вътрешнофирмените операции са прости: записите „задължения към/задължения от“ се публикуват с няколко кликвания, правилата за елиминиране поддържат консолидациите в движение при приключване, а споделеният счетоводен план с измерения за субект, отдел или проект поддържа строга структура.

Отчитането остава ясно с изгледи, базирани на роли, и детайлни анализи от консолидирани цифри до записи. Excel и Power BI се справят с разбиването без да преизчисляват отчетите, докато одобренията и одиторските следи се прехвърлят заедно с записите.

Всяка ден разрешенията се съобразяват с отговорностите, а работните процеси поддържат последователност в прегледите, което прави Gravity практична алтернатива на Sage, без да се налага преминаване към ERP система за цялото предприятие.

Най-добрите функции на Gravity Software

Централизирайте многосубектния ГЛ с междуфирмени и елиминации

Използвайте многоизмерно отчитане, за да анализирате по организация, отдел или проект.

Разширете чрез интеграции с екосистемата и пазара на Microsoft

Автоматизирайте одобренията и поддържайте строги одитни следи за съответствие

Разширете възможностите си, без да сменяте системите

Ограничения на Gravity Software

Нишовият фокус може да изисква добавки за производство или операции на място

По-големите глобални консолидации може да се нуждаят от допълнителни инструменти.

Качеството на внедряването зависи от опита на партньора

Цени на Gravity Software

Стартово ниво: 375 USD/месец за първия потребител

Потребител на Power Apps: 355 USD/месец за първия потребител

Нестопански организации: 210 USD/месец за първия потребител

Оценки и рецензии за Gravity Software

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Gravity Software

Един рецензент на G2 каза:

Gravity е идеален за фирми, които имат няколко юридически лица (и работят с няколко валути), както и за семейни или частни офиси. Харесва ми, че транзакциите между компании не изискват допълнителна работа и че вашите счетоводни записи се създават за вас в бекенда. Няма повече двойни записи!

Gravity е идеален за фирми, които имат няколко юридически лица (и работят с няколко валути), както и за семейни или частни офиси. Харесва ми, че транзакциите между компании не изискват допълнителна работа и че вашите счетоводни записи се създават за вас в бекенда. Няма повече двойни записи!

10. Xledger (Най-подходящ за финансови екипи, работещи в облака, с международни структури)

чрез Xledger

Xledger е платформа, базирана на облак, за финанси на няколко компании. Тя автоматизира заснемането на фактури, маршрутизира одобренията и съпоставя банковите линии, докато регистрацията на доставчиците остава чиста с проверки за дубликати.

Консолидациите са най-важната функция. Можете да обедините няколко субекта и валути по график, да зададете правила за елиминиране веднъж и да ги използвате отново, да поддържате последователна преоценка на валутните курсове и да проследявате от общите суми на групата до изходния запис. Свързва се с CRM, заплатите и данъците, а API ви позволява да прехвърляте данни.

Таблото се актуализира в реално време, а отчитането на паричните средства, вземанията и отклоненията е лесно. Ролите и одиторските следи поддържат строг контрол. Този инструмент е подходящ за разпределени екипи, които искат бързи мобилни одобрения и система, която се мащабира в различни региони.

Най-добрите функции на Xledger

Автоматизирайте въвеждането на фактури, одобренията и банковото съгласуване

Консолидирайте счетоводни книги с множество субекти и валути с възможност за детайлно разглеждане на транзакциите.

Създавайте модели за бюджетиране и прогнозиране с табла, които могат да се споделят

Използвайте вградени работни процеси и роли за строг финансов контрол.

Интегрирайте с CRM, инструменти за изчисляване на заплати и данъчни инструменти, докато вашите процеси се разширяват.

Ограничения на Xledger

По-малка екосистема от добавки в сравнение с други алтернативи на Sage Intacct

Усъвършенстваните индустриални процеси може да изискват услуги или персонализиране.

Цените и пакетите са по-малко прозрачни в сравнение с инструментите за малки и средни предприятия.

Цени на Xledger

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Xledger

G2: 4,3/5 (над 50 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Xledger

В рецензия на G2 се казва:

1. Той е много лесен за използване, тъй като всички необходими опции са лесно достъпни на началния панел. 2. Навременните актуализации се предоставят и инсталират в бекенда, без да се отразяват на работата. 3. Автоматизацията на определени задачи, като например банково съгласуване, спомага за спестяване на много време.

1. Той е много лесен за използване, тъй като всички необходими опции са лесно достъпни на началния панел. 2. Навременните актуализации се предоставят и инсталират в бекенда, без да се отразяват на работата. 3. Автоматизацията на определени задачи, като например банково съгласуване, спомага за спестяване на много време.

Какво да очаквате по време и след миграцията от Sage Intacct

Преминаването от Sage Intacct е като преструктуриране на финансовата ви основа. Планирайте пътя, тествайте данните и дайте на екипите време да се адаптират към новите работни процеси.

Преглед на миграционния поток

Стъпка 1 → Прегледайте и изберете своя пътОценете обхвата, субектите и задължителните отчети, за да определите изискванията и да изберете алтернативи на Sage Intacct.

Стъпка 2 → Картографиране на данни и контролиСъгласувайте CoA, субекти, одобрения и структури за отчитане с новата платформа

Стъпка 3 → Тествайте в пясъчникИзпълнете пълна симулация на начални салда, пробни баланси и тестово затваряне с примерни данни.

Стъпка 4→ Преминаване с увереностЗамразете транзакциите, извършете окончателни проверки, мигрирайте, след което отворете новия период.

Стъпка 5 → Стабилизирайте и подобретеПроследявайте проблеми, обучавайте крайните потребители и стандартизирайте процесите с контролни списъци и SOP.

Ако все още проучвате опции извън тези, които сме обхванати, ето три финансови инструмента, които набират популярност за специализирани работни процеси:

BlackLine : Автоматизира съгласуването, съпоставянето на транзакциите и управлението на задачите за приключване, за да намали ръчния труд. Автоматизира съгласуването, съпоставянето на транзакциите и управлението на задачите за приключване, за да намали ръчния труд.

Tipalti : Оптимизира глобалните разплащания, набирането на доставчици, спазването на данъчните изисквания и трансграничните плащания в голям мащаб. Оптимизира глобалните разплащания, набирането на доставчици, спазването на данъчните изисквания и трансграничните плащания в голям мащаб.

FloQast : Координира финансовото приключване с контролни списъци, сертификати и документация, готова за одит. Координира финансовото приключване с контролни списъци, сертификати и документация, готова за одит.

Sage Rings, ClickUp Picks Up

Смяната на ERP е важно решение, но и възможност да опростите ежедневната работа на финансовия отдел. Независимо от инструмента, който изберете, целта е една и съща: ясни контроли, прозрачност и по-малко време, прекарано в работа с имейли и таблици.

Когато избирате софтуер за вашия финансов екип, дайте приоритет на ясен потребителски интерфейс, надеждни одитни следи, тесни връзки за управление на работната сила и колко добре платформата се интегрира с вашите съществуващи бизнес приложения и AI инструменти.

За международни компании, които се разрастват в чужбина, сравнете как всеки доставчик се справя с консолидациите, локализациите и контролите. Съпоставяйте опциите с плана си за растеж и изискванията за мащабируемост, за да избегнете преработване в бъдеще.

Най-добрата алтернатива е тази, която отговаря на вашите процеси днес и подкрепя бъдещето, което градите.

Това е мястото, където ClickUp допълва вашата ERP система. Тя централизира одобренията, документацията, таблата и сътрудничеството, така че края на месеца, одитите и планирането протичат по-бързо, без да се добавя друга система.

Ако сте готови да оптимизирате финансовата си дейност с помощта на ERP системата, която използвате, опитайте ClickUp още днес и обединете контрола, контекста и динамиката на едно място.

Често задавани въпроси (FAQ)

QuickBooks Online и Odoo предлагат по-ниски начални цени за екипи с основни счетоводни нужди, докато Gravity Software предоставя дълбочина на многосубектност на средна пазарна цена. Ако не сте готови да смените платформата, съчетайте настоящия си счетоводен регистър с ClickUp като слой за финансови операции, за да централизирате одобренията, затворените списъци за проверка и отчетите (често най-рентабилната краткосрочна стъпка). Винаги вземайте предвид общата цена извън лицензите, включително внедряване, интеграции и управление на промените.

SAP S/4HANA Cloud и Microsoft Dynamics 365 предлагат мощни вградени двигатели за работни процеси, а модулните приложения на Odoo позволяват гъвкава автоматизация. За да координирате работата между системите, използвайте ClickUp. Неговите автоматизации и изкуствен интелект могат да насочват одобрения, да възлагат задачи, да публикуват напомняния и да публикуват обобщения заедно с всеки ERP, така че вашите процеси да протичат от начало до край, без да разчитате само на работни процеси в ERP.

Да, но планирайте внедряването и управлението на промените. По-малките екипи често започват с QuickBooks или Odoo, а след това преминават към NetSuite или Acumatica, когато бизнесът се разраства и сложността на многофирмената структура се увеличава.

ClickUp централизира списъците за проверка, одобренията и документацията, с табла за прогрес в реално време. Той допълва вашата счетоводна и ERP система, като намалява разрастването на работата и стандартизира работните процеси.

Фокусирайте се върху управлението на заплатите или човешкия капитал, CRM, банкови фийдове, разходи, данъци и разширени анализи. Потвърдете интеграциите на трети страни за мултивалутност, консолидации и синхронизация на данни, за да се запази последователността на финансовите или оперативните данни.