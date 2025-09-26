Wispr Flow срещу Superwhisper: Кой е по-добър за транскрипция в реално време?

Приложенията за гласово диктовка стават все по-популярни за работа и за лични нужди, тъй като гласовото въвеждане ви спестява усилието да пишете без грешки, като същевременно поддържа темпото на бързото мислене.

Wispr Flow и Superwhisper са два от най-добрите конкуренти. За разлика от по-старите инструменти за транскрипция дума по дума, те ви позволяват да диктувате цели изречения, което прави гласовото въвеждане по-бързо и по-естествено и спомага за достъпна и безпроблемна комуникация.

Въпросът е коя приложение предлага най-доброто AI диктовка: Wispr Flow или Superwhisper?

Какво е Wispr Flow?

чрез Wispr Flow

Wispr Flow транскрибира речта ви в реално време (на над 100 езика), за да представи изчистен текст в структуриран формат. Работи във всякакви приложения (където можете да пишете), като използва усъвършенствана технология за автоматични редакции и подобрения в тона.

Инструментът се адаптира към вашия речник, като създава персонализиран речник, който съдържа термини и акроними, специфични за вашата индустрия. Можете дори да създадете персонализирани замествания на текст за често използвани фрази, за да не се налага да повтаряте дълги обяснения или да изпълнявате повтарящи се задачи.

Функции на Wispr Flow

Нека разгледаме основните функции на Wispr Flow и как се различава от традиционните инструменти за диктовка.

Характеристика № 1: Интелигентно форматиране

Wispr Flow интерпретира речта ви и прилага форматиране, съобразено с контекста, така че текстът да съответства на стила на вашето съобщение.

Например, Flow автоматично структурира вашето съобщение, за да звучи професионално, когато го използвате в имейл или документация. Но то превключва тона на неформален и разговорен, ако изпращате текст на приятел.

Когато казвате „първо, второ, трето“, докато изброявате елементи, приложението автоматично създава номерирани списъци. А ако промените мнението си в средата на изречението (например „да си направим вечеря с тако... всъщност, да си направим пица“), Wispr Flow пренаписва съобщението, за да отрази окончателното ви решение: „да си направим пица за вечеря“.

👀 Знаете ли, че... Лабораторията „Volta“ на Александър Греъм Бел разработи технология за записване на глас в края на 19 век, което отвори възможности, които в крайна сметка доведоха до регистрирането на търговската марка „Диктофон “ през 1907 г.

Функция № 2: Бележки за потока

Flow Notes ви позволява да записвате спонтанните си идеи и да преобразувате гласови бележки в структурирани бележки. С тази функция можете да диктувате бележки (на всяко устройство) и те автоматично ще се синхронизират на всичките ви устройства с Wispr Flow.

Функцията ви позволява да уловите вдъхновението по време на задачата, без да превключвате приложенията или да губите фокуса си върху основната си работа.

Wispr Flow също така поддържа история на преобразуването на глас в текст, което позволява на потребителите лесно да се позовават на предишни сесии на диктовка и да правят бързи редакции в потока.

Функция № 3: Команден режим

Command Mode позволява на потребителите да редактират генерирания текст с гласови команди. Просто изберете текста, който искате да редактирате, и кажете команди като:

„Можете ли да ми го обобщите?“

„Какво означава това?“

„Можете ли да превърнете това в точки?“

„Можете ли да преведете това на испански?“

Функцията има потенциал да създаде последователно редактиране с гласово управление независимо от вашата платформа за работния процес.

🧠 Интересен факт: През 1877 г. Томас Едисън създава фонографа, първата машина, която записва и възпроизвежда звук. Първият му запис е детската песничка „Мери имаше малко агънце“.

Функция № 4: Автоматично редактиране с AI

Wispr Flow автоматично почиства диктовката, докато говорите. Премахва излишните думи, коригира основните грешки и форматира резултата в пълни изречения.

Освен това, с помощта на библиотеката с фрагменти можете да запазвате често използвани фрази или блокове от текст като фрагменти. Като произнесете тригерна фраза, целият запазен текст се вмъква в транскрипцията ви.

📚 Прочетете повече: Безплатни шаблони за списъци със задачи в Excel и ClickUp

Цени на Wispr

Flow Basic: Безплатно

Flow Pro: 15 $/месец

Flow Teams: 12 $/потребител/месец (3 или повече места)

Flow Enterprise: Персонализирани цени

📮 ClickUp Insight: Само 10% от участниците в нашето проучване използват гласови асистенти (4%) или автоматизирани агенти (6%) за AI приложения, докато 62% предпочитат инструменти за разговорна AI като ChatGPT и Claude. По-ниското ниво на приемане на асистентите и агентите може да се дължи на факта, че тези инструменти често са оптимизирани за конкретни задачи, като работа без ръце или специфични работни процеси. ClickUp ви предлага най-доброто от двата свята. ClickUp Brain служи като AI асистент за разговори, който може да ви помогне в широк спектър от случаи. От друга страна, AI агентите в каналите на ClickUp Chat могат да отговарят на въпроси, да сортират проблеми или дори да се справят с конкретни задачи!

Какво е Superwhisper Flow?

чрез Superwhisper

Superwhisper, приложение за гласово диктовка, задвижвано от AI, е проектирано с подход, при който на първо място е поставена поверителността. С неговата офлайн функционалност вашите аудио данни се обработват локално на устройството (без Wi-Fi), за да се запази пълна поверителност и сигурност.

Superwhisper е съвместим както с локални, така и с облачни модели. Той предлага неограничен достъп до AI модели като OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq и други инструменти. В резултат на това можете да обработвате точни диктовки с усъвършенствани езикови модели без допълнителни разходи.

Superwhisper поддържа над 100 езика и диалекта, предлага редактиране с гласово управление, широки възможности за персонализиране и универсална съвместимост с приложения. Superwhisper обаче работи само на устройства с macOS и iOS.

Функции на Superwhisper

От превода на диктуван текст в организиран текст до обработката на транскрипции на големи файлове, ето какво прави Superwhisper популярен AI инструмент за диктовка.

Характеристика № 1: Интелигентни режими

Приложението Superwhisper предлага предварително зададени режими за съобщения, имейли, бележки и срещи. Можете да създадете свои собствени режими с персонализирани AI инструкции.

Вие определяте точните изисквания (форматиране и стил), а инструментът ще преобразува диктовката в персонализирани шаблони за бележки от срещи или технически документи. По-просто казано, получавате структуриран текст, който отговаря на вашите изисквания за работния процес.

Функция № 2: Замяна на текст

Superwhisper включва надеждна функция за замяна на текст, която работи безпроблемно с диктувано съдържание. За да намалите времето за диктовка, можете да създадете преки пътища за често използвани фрази, технически термини или дълги обяснения.

Инструментът ви позволява да създадете персонализиран речник с думи, които използвате често, за да избегнете повтарящи се грешки.

🧠 Интересен факт: Десетилетия преди появата на телефонните секретари и мобилните телефони хората изпращаха гласови съобщения на малки персонализирани записи, подобни на аудио писма.

Характеристика № 3: Познаване на контекста

Супер режимът на Superwhisper улавя контекста на това, върху което работите, и съответно усъвършенства резултата.

Ето как Super Mode използва API-та за достъпност, за да събере три вида контекст:

Тип контекст Какво прави Контекст на приложението – Идентифицира активното ви приложение – Чете текст от текущите полета за въвеждане или текстовия редактор Избран текстов контекст – Чете всеки текст, който сте маркирали – Използва селекцията, за да информира AI обработката Съдържание на клипборда – Включва текст, копиран в рамките на 3 секунди от диктовката или по време на диктовката.

📚 Прочетете още: Най-добрите безплатни инструменти за запис на екрана без воден знак

Функция № 4: Транскрипция на файлове

Можете да качите аудио и видео файлове, като предварително записани лекции, срещи и интервюта, за транскрипция. Инструментът ги преобразува в структуриран текст, като прилага AI инструкциите и предпочитанията за форматиране на активния режим.

Това казано, можете да направите промени в активния си режим, за да приложите различен набор от инструкции.

👀 Знаете ли? Преди 2000-те години повечето транскрипции се правеха ръчно от машинописци, които носеха слушалки и използваха педали, за да спират/преиграват записите.

Цени на Superwhisper

Безплатно

Предимства: 8,49 $/месец

Доживотна лицензия: 249,99 долара

🌟 Бонус: Wispr Flow и Superwhisper ви предоставят транскрипт, но това е всичко. Все още трябва ръчно да прехвърляте бележките в инструментите за проекти. ClickUp Brain MAX съхранява всичко в едно и също работно пространство, така че можете незабавно да превърнете диктуваните си идеи в задачи, документи или коментари, без да се налага да копирате и поставяте между различни инструменти.

Wispr Flow срещу Superwhisper за гласово диктовка: сравнение на функциите

И Wispr Flow, и Superwhisper са си извоювали отличителни ниши като AI инструменти за транскрипция. Докато първият е известен с бързите си скорости на транскрипция, вторият е изградил репутацията си на офлайн функционалност.

Изборът между Wispr Flow и Superwhisper често се свежда до разликите в нюансите им.

Преди да разгледаме това, ето един кратък преглед за вас:

Функции Wispr Flow Superwhisper Режим „свободни ръце“ Непрекъснато диктовка с автоматично откриване на паузи Режими „Натисни и говори“ и „Непрекъснато записване“ Гласови модели Единствен патентован модел за транскрипция Множество гласови модели: Ultra (облак), Nova (облак), Ultra Turbo V3 (локален), LM studio Контекстна осведоменост Автоматично адаптиране на тона въз основа на приложението Разширено събиране на контекст чрез API-та за достъпност Офлайн поддръжка Обработка в облака (изисква интернет) Пълна офлайн обработка с локални модели Подход към поверителността SOC 2 Тип II, съответствие с HIPAA Съответствие с GDPR и CCPA Транскрипция на файлове Не е налично Поддържа качване на аудио/видео файлове за транскрипция API интеграции Ограничени връзки с AI модели на трети страни Разширен API достъп до множество AI доставчици Достъп до AI модел Патентован модел за транскрипция с интеграции към ChatGPT и Perplexity OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (както облачни, така и локални модели) Поддръжка на аудио/файлове Не поддържа качване на файлове/транскрипция от аудио/видео файлове. Поддържа обработка на външни аудио и видео файлове: MP3 аудио, MP4 видео, Mono WAV с честота на дискретизация 16 kHz. Опции за експортиране Проектирани предимно за диктовка на живо и писане директно в приложения, а не за експортиране на пакетни файлове. Позволява експортиране на транскрипция/текст като TXT, DOCX, PDF. Освен това може да обработва файлове (аудио/видео) и след това да извежда транскрипцията в текст. Примери за употреба Предназначено за разработчици, студенти, писатели, творци, адвокати и бизнеса. Фокусира се върху професионална транскрипция, обработка на файлове и работни процеси, критични за поверителността.

Характеристика № 1: Леснота на употреба и съвместимост с платформи

Wispr Flow работи на устройства с Windows, macOS, iOS и Android с безпроблемна синхронизация. Функционира както като настолна, така и като iOS приложение, интегрирайки се с всички приложения, в които можете да пишете. Wispr Flow е лесен за използване с плавна крива на обучение.

Superwhisper, от друга страна, работи изключително на устройства с macOS и iOS. Приложението работи в цялата система чрез персонализирани глобални преки пътища и се интегрира дълбоко с API-та за достъпност на macOS 13+. Superwhisper изисква обширна настройка и има крива на обучение.

🏆 Победител: Равенство. Изберете Wispr Flow, ако сте начинаещ, и Superwhisper за по-напреднали нужди от транскрипция.

Характеристика № 2: Поддръжка на клиенти

Напоследък Wispr Flow получи много критики в Reddit за лошото си обслужване на клиенти. Въпреки това, има документация в центъра за помощ, към която можете да се обърнете.

Superwhisper разполага с обширна документация на своя уебсайт. Планът Pro предлага и приоритетна поддръжка.

🏆 Победител: Superwhisper, въз основа на коментари в Reddit за Wispr Flow, където потребителите се оплакват, че не получават отговор от екипа.

Характеристика № 3: Ценообразуване

Безплатният план на Wispr Flow предлага 2000 думи на седмица, което е подходящо за случайни потребители, но ограничава работните процеси с голям обем диктовки. Планът Pro струва 15 долара на месец и включва неограничен брой думи, Command Mode за редактиране на глас и ранен достъп до нови функции.

Що се отнася до Flow Teams, необходими са минимум 3 места, а планът Enterprise предлага персонализирани цени.

Superwhisper, от друга страна, ви дава неограничено използване на малки гласови модели дори в безплатния план. Професионалният план струва 8,49 долара на месец и предоставя неограничен достъп до облачни и локални AI модели, както и приоритетна поддръжка.

Инструментът предлага и доживотен план на цена 249,99 долара, което го прави привлекателна опция за дългосрочни потребители, които искат да избегнат повтарящи се разходи за абонамент.

🏆 Победител: Superwhisper, с щедрия си безплатен пакет и опция за доживотна употреба, предлага по-добра стойност.

Характеристика № 4: Езикова поддръжка и AI модели

Wispr Flow поддържа над 100 езика с автоматично разпознаване на езика, което ви позволява да превключвате между езиците по време на диктовката. Основният модел за транскрипция остава запазен, но потребителите могат да свържат приложението с AI езикови модели като ChatGPT или Perplexity.

Superwhisper поддържа над 100 езика и предлага както локални, така и облачни AI модели за максимална гъвкавост. Про версията включва възможности за директен превод от всеки език на английски.

Можете да изберете гласови модели въз основа на конкретни приоритети: Ultra (облак) за най-бърза транскрипция, Nova cloud за по-дълги записи и Ultra Turbo V3 (локален) за оптимален баланс между скорост и качество, като същевременно се запазва пълна конфиденциалност.

🏆 Победител: И този път има равенство. Изберете Wispr Flow за безпроблемно преминаване между езици и Superwhisper, за да изберете специализирани гласови модели въз основа на конкретни нужди.

Характеристика № 5: Точност на резултатите

Wispr Flow преписва точно вашите мисли, докато говорите естествено с вашата скорост, като премахва излишните думи и пълнежи. Интелигентните му възможности за редактиране се адаптират към контекста, без да се налага настройка на режим. Приложението автоматично усъвършенства тона и структурата въз основа на използваното приложение.

Superwhisper дава приоритет на точността на транскрипцията и не генерира или добавя думи, фрази и изречения, които не са били изречени. Въпреки това, той ще създаде граматически правилни изречения и последователни параграфи от диктуваното от вас съдържание.

🏆 Победител: Зависи от вашите нужди. Изберете Wispr Flow за интелигентно форматиране без никаква настройка и Superwhisper за надеждна транскрипция без халюцинации.

💡 Професионален съвет: Отидете отвъд транскрипцията с агенти на автопилот. Докато Wispr Flow и Superwhisper се ограничават до предоставянето на чисти транскрипти, ClickUp Autopilot Agents пренасят вашия глас до крайното изпълнение. Ето как те добавят едно ниво, което нито един от инструментите не предлага: Готови агенти за автопилот : Незабавно преобразувайте транскриптите от срещи в списъци със задачи, напомняния за последващи действия или актуализации на статуса. Незабавно преобразувайте транскриптите от срещи в списъци със задачи, напомняния за последващи действия или актуализации на статуса.

Персонализирани агенти на Autopilot : Проектирайте логика, която отговаря точно на вашите работни процеси, като маркиране на бележки по проекти, актуализиране на CRM записи или задействане на одобрения, когато определени фрази бъдат споменати по време на диктовката. Проектирайте логика, която отговаря точно на вашите работни процеси, като маркиране на бележки по проекти, актуализиране на CRM записи или задействане на одобрения, когато определени фрази бъдат споменати по време на диктовката.

Wispr Flow срещу Superwhisper в Reddit

За да приключим дебата, го пренесохме в Reddit. Ето някои мнения на потребители за двата инструмента.

Според един разгневен потребител на Reddit, качеството на Wispr Flow напоследък се е влошило:

Този продукт беше супер готин, много ми харесваше, дори го препоръчах на 3 приятели, които също си взеха про план и сега са леко ядосани на мен, защото имат същите проблеми... През последните няколко седмици се превърна в истинска каша. Връзката се прекъсва на случаен принцип, замръзва по средата на изречението или показва, че е офлайн, дори когато интернетът ми е стабилен. Излязох от профила си, мислейки, че може би е някакъв проблем с кеша, но, по дяволите, не можах да вляза отново в продължение на три дни. Нямаше съобщения за грешка, нищо, просто бях напълно блокиран. И успех с обаждането до поддръжката, те буквално имат AI агент, който, забавно, не работи дори половината от времето.

Този продукт беше супер готин, много ми харесваше, дори го препоръчах на 3 приятели, които също си взеха про план и сега са леко ядосани на мен, защото имат същите проблеми... През последните няколко седмици се превърна в истинска каша. Връзката се прекъсва на случаен принцип, замръзва по средата на изречението или казва, че е офлайн, дори когато интернетът ми е стабилен. Излязох от профила си, мислейки, че може би е някакъв проблем с кеша, но, по дяволите, не можах да вляза отново в продължение на три дни. Нямаше съобщения за грешки, нищо, просто бях напълно блокиран. И успех с обаждането до поддръжката, те буквално имат AI агент, който, забавно, не работи дори половината от времето.

Един доста доволен клиент споделя в Reddit:

Това е много закъсняло, но най-накрая опитах Wispr Flow и, уау, то ме остави без думи. Очаквах нещо по-близко до старата Siri, но това е на съвсем друго ниво. Ако знаете други инструменти, които си заслужава да се опитат, дайте ми знак! Това ме накара да осъзная, че вероятно трябва да подхождам по-сериозно към тестването на нови инструменти, ако искам да съм в крак с най-новите тенденции.

Това е много закъсняло, но най-накрая опитах Wispr Flow и, уау, то ме остави без думи. Очаквах нещо по-близко до старата Siri, но това е на съвсем друго ниво. Ако знаете други инструменти, които си заслужава да се опитат, дайте ми знак! Това ме накара да осъзная, че вероятно трябва да подхождам по-сериозно към тестването на нови инструменти, ако искам да съм в крак с най-новите тенденции.

Дори Superwhisper има смесени отзиви.

Както отбелязва един разочарован потребител:

Използвах Super Whisper за преобразуване на глас в текст, но изчерпах кредитите си и не можах да получа достъп до по-новите модели. Оказа се, че безплатният модел Whisper Large V3 не е достъпен безплатно и в Mac Whisper, което беше разочароващо.

Използвах Super Whisper за преобразуване на глас в текст, но изчерпах кредитите си и не можах да получа достъп до по-новите модели. Оказа се, че безплатният модел Whisper Large V3 не е достъпен безплатно и в Mac Whisper, което беше разочароващо.

Друг потребител на Reddit споменава, че Superwhisper работи за тях, защото обединява няколко работни процеса на едно място.

Обичам Superwhisper, но не мисля, че е подходящ за всички потребители. За мен неговата стойност е в неограничения достъп до LLM и гъвкавостта на употреба. За мен той замести повечето AI приложения за задачи, свързани с текст, и някои кодирания, а не само приложенията за диктовка. Така че, ако не планирате да го използвате по този начин, мисля, че моделът „донесете си собствен ключ“ на VoiceInk може да е достатъчно добър. Използвам LLM толкова често, че използването на собствени ключове би довело до нещо подобно на абонамента за „официалните“ приложения.

Обичам Superwhisper, но не мисля, че има смисъл за всички потребители. За мен неговата стойност е в неограничения достъп до LLM и гъвкавостта на употреба. За мен той замести повечето AI приложения за задачи, свързани с текст, и някои кодирания, не само приложения за диктовка. Така че, ако не планирате да го използвате по този начин, мисля, че моделът „донесете си собствен ключ“ на VoiceInk може да е достатъчно добър. Използвам LLM толкова често, че използването на собствени ключове би довело до нещо подобно на абонамента за „официалните“ приложения.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Wispr Flow и Superwhisper

Инструменти за гласово диктовка като Wispr Flow и Superwhisper се занимават с транскрипция. Те преобразуват речта ви в текст и имат възможности за редактиране.

Въпреки това, тези инструменти създават това, което наричаме проблем с предаването.

Те могат да създават бележки от видео , но все пак трябва ръчно да превърнете тези бележки в задачи.

Те транскрибират дискусиите от срещите, но някой трябва да извлече задачите за действие и да ги разпредели на членовете на екипа.

Те улавят идеите чрез реч, но свързването на тези идеи с текущи проекти изисква отделна работа.

ClickUp елиминира напълно тази прехвърляне. Приложението за всичко, свързано с работата, обединява управлението на проекти, автоматизацията на задачите, сътрудничеството в екип и управлението на знанията в едно Converged AI Workspace (което може ефективно да се справи с преобразуването на глас в текст), като го свързва незабавно с вашите реални работни процеси.

Интересно, нали?

Нека разберем как ClickUp отговаря на изискванията:

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Notetaker

Получете транскрипти на вашите записи от срещи, които могат да се търсят, с ClickUp AI Notetaker.

Най-добрите разговори се получават, когато всички участници са ангажирани. Но ако не си водиш бележки, великите дискусии, които си провел, вероятно ще се превърнат в забравени задачи.

ClickUp AI Notetaker се занимава с това, като се присъединява към вашите срещи и транскрибира разговора. След това създава транскрипти с възможност за търсене, така че винаги можете да проследите кой какво е казал и да прегледате важни теми и решения.

Този AI инструмент за обобщаване на срещи решава проблема с предаването на информация, като се интегрира с цялото ви работно пространство в ClickUp. Той свързва разговорите от срещите ви с текущата работа, като автоматично създава задачи и актуализира графиците на проектите въз основа на обсъденото.

Ето как интеграцията на Notetaker в работната среда променя разговорите по време на срещи:

Тип интеграция Какво прави Пример Бележки от срещи + Документи Автоматично запазва транскриптите и AI обобщенията във вашите лични документи за бъдеща справка. Бележките от сесията за маркетингова стратегия автоматично се появяват в документа „Кампания за четвъртото тримесечие“, организирани по теми на дискусията с посочване на говорителите. Бележки от срещи + задачи Идентифицира изразени ангажименти и автоматично създава задачи с крайни срокове. Когато Джейк споменава „Ще завърша wireframes до четвъртък“, Notetaker създава задача, възложена на Джейк, с краен срок четвъртък. Бележки от срещи + чатове Публикува обобщения на разговорите директно в съответните чат канали на екипа, използвайки AI анализ. След разговор с клиент, в канала #client-projects автоматично се появява резюме с ключовите решения и следващите стъпки.

Програмата за записване добавя и времеви отметки към транскрипцията, а вие можете да добавяте бележки или да маркирате важни части. Всяка транскрипция се запазва като текст, който може да се търси и използва.

Можете да го използвате за транскрибиране на срещи, гласови бележки и дори екранни записи.

ClickUp One Up #2: ClickUp Brain

ClickUp Brain действа като интелигентна памет на вашето работно място. Той не се ограничава само до транскрибиране на разговори; Brain ги разбира, свързва и действа въз основа на тях.

Превърнете вашите записи в полезни идеи с автоматичната транскрипция на ClickUp.

Всяко резюме от среща, бележка или решение, което записвате, става част от жива база от знания, преплетена в цялото ви работно пространство.

Например, докато изразявате идеите си, Brain ги превръща в списъци със задачи с отговорни лица, крайни срокове и описания.

Brain може също да изготвя проектни резюмета от гласови бележки, да обобщава транскрипции в ключови изводи или да извлича идеи от разпръснати дискусии за секунди.

Вместо да превключвате между инструменти, за да съберете информацията, можете просто да попитате: „Какво решихме относно графика за стартиране?“ и Brain ще извлече отговора от задачи, документи и предишни транскрипти.

Получавате система, управлявана с глас, в която разговорите се организират и превръщат в изпълними задачи без никакви затруднения при предаването им.

Ето как можете да транскрибирате глас и видео с ClickUp Brain:

💡 Професионален съвет: С Brain получавате достъп до премиум AI модели (Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek и др.).

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs

Превърнете коментарите в ClickUp Docs в задачи

Ето как работят самостоятелните методи за диктовка:

Диктуване → Запазване на транскрипция → Копиране в проектния документ → Ръчно създаване на задачи

Ето как диктовката се развива в ClickUp:

Диктовка → Автоматично форматиране в проектния документ → Създаване на задачи от споменавания → Уведомяване на екипа

Този оптимизиран работен процес означава, че вашият гласов вход веднага става част от работното пространство на вашия проект. Когато диктувате бележки от срещи или актуализации на проекти, те автоматично се превръщат в структурирани ClickUp Docs с богато форматиране.

Освен транскрипция на глас, Docs предлага всеобхватни възможности за управление на документи, които самостоятелните инструменти за диктовка просто не могат да предложат:

Кръстосани препратки между документи : Свържете идеите, записани с глас, между различните фази на проекта, дискусиите с клиенти и сесиите за планиране на екипа.

Запис на глас по шаблон : Диктувайте директно в структурирани формати за повтарящо се съдържание, като актуализации на проекти, обобщения за клиенти или ретроспективи на екипа.

Съвместна работа в реално време върху диктувано съдържание : Членовете на екипа могат да : Членовете на екипа могат да споделят бележки в реално време и да отговарят, редактират или доразвиват идеи незабавно.

Вложени страници : структурирайте диктуваното съдържание в рамките на йерархиите на проектите, като поддържате контекстуална организация на сесиите за мозъчна атака и дискусиите за стратегии.

Вградени прикачени файлове : Добавяйте екранни снимки, PDF файлове или референтни файлове директно в документи, генерирани чрез глас, за пълен контекст.

Създаване на задачи от текст: Превърнете всяка част от диктуваното съдържание в проследими : Превърнете всяка част от диктуваното съдържание в проследими задачи в ClickUp с отговорни лица и крайни срокове директно от документа.

Свържете гласа си с реална работа с ClickUp

Разбира се, Wispr Flow и Superwhisper помагат с диктовка и транскрипция в реално време. Но функционалностите им свършват дотук. Те оставят празнина между казаното и направеното.

С ClickUp можете да преминете от диктовка на бележки от срещи към възлагане на задачи и сътрудничество с членовете на екипа си, и всичко това от работното си пространство. С функции за преобразуване на глас в текст и AI, интегрирани в същата платформа като вашите задачи, документи и разговори в екипа, ClickUp е единствената AI работна платформа, от която се нуждаете.

Регистрирайте се безплатно сега и превърнете идеите, записани с гласа ви, в реални резултати.

Често задавани въпроси (FAQ)

Нито един от инструментите не отговаря на HIPAA за медицинска употреба. Wispr Flow обработва данните в облака, докато локалната обработка на Superwhisper предлага по-добра защита на личните данни, но все още няма сертификати за сигурност от медицински клас.

Wispr Flow обработва аудио файловете чрез облачни сървъри, което повдига въпроси относно поверителността на чувствителното съдържание. Той предлага SOC 2 Type II и SSO/SAML само в плановете Enterprise. Superwhisper възприема подход, при който поверителността е на първо място, с локална обработка, която запазва аудио данните ви на вашето устройство.

И двата инструмента се справят доста добре с умерени фонови шумове, но производителността им спада при силни смущения. Облачната обработка на Wispr Flow му дава леко предимство в шумни среди, докато локалните модели на Superwhisper работят най-добре в по-тихи условия.

Wispr Flow се фокусира върху лесното диктовка с глас, но не поддържа качване на файлове. Superwhisper приема различни аудио и видео файлови формати за транскрипция, което го прави по-гъвкав за обработка на предварително записано съдържание като срещи или интервюта.