Безплатни шаблони за карти за битка за създаване на конкурентни стратегии за продажби

Вие сте свършили работата, подготвили сте случая и вашият продукт е очевидно подходящ.

Но потенциалният ви клиент променя решението си в момента, в който види конкурент, който предлага същото на няколко долара по-евтино. Това е момент, който заслужава свой собствен мем (и честно казано, има такъв).

Бойните карти са бързото решение в този случай.

С подходящия шаблон за битка карта вашият екип разполага с готов план за действие, с който да се справя с възраженията, да изтъква отличителните характеристики и да връща разговора в правилната посока, без да се налага да търси подходящите думи в момента.

В тази публикация в блога ще споделим безплатни шаблони за бойни карти от ClickUp, първото конвергентно AI работно пространство за продажби, за да не изпуснете вашите сделки.

Най-добрите шаблони за карти за битка на един поглед

Ето обобщаваща таблица с най-добрите шаблони за бойни карти:

Име на шаблона Изтеглете шаблона Най-добри функции Идеален за Визуален формат Шаблон за продажбена тръба на ClickUp Получете безплатен шаблон Етапи на процеса, маркери за спешност, проследяване на плащания Търговски екипи, проследяващи сделки и конкурентни моменти ClickUp Списък, Табло Шаблон за CRM на ClickUp Получете безплатен шаблон Въпроси за карти за битка, състояние на сделката, разпределение на роли Търговски организации, които централизират данните и информацията за клиентите ClickUp Списък, Табло Шаблон за управление на акаунти от ClickUp Получете безплатен шаблон Ангажираност, подробности за акаунта, проследяване на стойността Мениджъри, отговарящи за клиентските портфейли и задържането на клиенти ClickUp Списък, Табло Шаблон за сравнителна матрица на ClickUp Получете безплатен шаблон Стандартизирани атрибути, визуално оценяване, персонализирани полета Лица, вземащи решения, които оценяват доставчици/продукти ClickUp Списък, Таблица Шаблон за бяла дъска за конкурентен анализ на ClickUp Получете безплатен шаблон Квадрантно картографиране, персонализирани оси, легенда, етикети Маркетинг, подкрепа, продуктови екипи ClickUp Whiteboard Шаблон за матрица с характеристики на продуктите на ClickUp Получете безплатен шаблон Сравнение на функции, цветово кодиране, проследяване на нови модели Продуктови екипи, които подчертават отличителните характеристики ClickUp Списък, Таблица Шаблон за сравнение на софтуер от ClickUp Получете безплатен шаблон Визуални прегледи, проблемни точки, персонализирани изгледи Лидери, оценяващи софтуерни решения ClickUp Списък, Таблица Шаблон за карта за продажби от HubSpot Изтеглете този шаблон Бързи факти, силни/слаби страни, актуални новини Търговските представители се нуждаят от бърз достъп до информация за конкурентите Google Sheets Шаблон за карта за продажби от Gong Изтеглете този шаблон Как печелим, въпроси-капани, социално доказателство Екипи, които усъвършенстват работата си с възражения PDF Шаблон за карта за продажби от Figma Изтеглете този шаблон Истории за успехи, въпроси на клиенти, ценообразуване/опаковки Професионалистите в продажбите изтъкват отличителните характеристики Figma Board Шаблон за SaaS продажбена карта от SmartBug Изтеглете този шаблон Капани в продажбите, сравнения на цени, подробности за интеграцията SaaS компании подготвят представители за пренаселени пазари Google Slides

Какво представляват шаблоните за бойни карти?

Шаблонът за битка е готова рамка, която помага на екипите по продажбите да организират конкурентната информация и темите за разговор на едно място.

Търговските представители използват карти за продажби, за да извличат бързо нужната информация по време на продажбена разговор. Те обхващат теми като силни и слаби страни на конкурентите, съвети за справяне с възражения и отличителни характеристики на вашия продукт.

🔍 Знаете ли? Наименованието „бойна карта“ не е просто за показ. Военните екипи използваха карти за бърза справка, за да оценят силата на врага и да планират ответни действия. По-късно членовете на екипа по продажбите заимстваха този формат, за да надхитрят конкурентите си в заседателните зали, а не на бойното поле.

Какво прави един шаблон за битка добър?

Един добър шаблон за битка е ясен, практичен и създаден за бързина. Най-добрите включват:

Преглед на конкурентите: Ясна картина на това срещу кого се изправяте и как се позиционират те.

Силни и слаби страни: Ясни точки, които показват къде конкурентите блестят и къде не успяват.

Вашето предимство: Сравнения, които показват точно как вашият продукт предоставя повече стойност

Опровержения на възражения: Кратки, готови за употреба контрааргументи за най-често срещаните възражения, които търговските представители чуват.

Доказателство в ръка: бързи статистики, спечелени клиенти или откъси от случаи, които добавят достоверност на място.

Изчистен дизайн: Дизайнът, който позволява информацията да се прегледа за секунди, Дизайнът, който позволява информацията да се прегледа за секунди, подобрява продуктивността на продажбите.

Винаги актуализирано: свежа информация, така че търговските представители да не разчитат на остарели твърдения, които вече не са валидни.

11 шаблона за карти за битка

Бойните карти работят най-добре, когато са лесни за създаване, актуализиране и споделяне. ClickUp за екипи по продажбите прави това възможно.

С шаблоните на ClickUp можете да съхранявате сравненията с конкурентите на едно място, готови за използване, когато екипът ви се нуждае от тях. Търговските представители могат да ги отворят за секунди по време на разговор, мениджърите могат да ги актуализират при промяна на данните за конкурентите, а всички остават на едно мнение относно това как да се справят с възраженията и да подчертаят ключовите отличителни характеристики.

Ето 11 безплатни шаблона за бойни карти, които можете да включите директно в техниката си за продажби.

1. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp

Получете безплатен шаблон Изпреварете конкурентите си, като оптимизирате всеки етап от продажбите с помощта на шаблона за продажбена тръба на ClickUp.

Шаблонът за продажбена тръба на ClickUp предоставя на вашия екип ясна, поетапна представа за възможностите на клиентите, за да можете да сравнявате, да определяте приоритети и да действате решително. Всеки ред съдържа основната информация – данни за контакт, стойност на възможността, тип план, дата на сключване, тип плащане и статус на плащането – така че финансовите и конкурентните данни остават на едно място.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Позиционирайте сделките в етапите на процеса, като Подновяване , Необходимо внимание и Поддържане , за незабавна яснота и конкурентно предимство.

Проследявайте видовете плащания и статуса им, за да откриете финансово сигурни и уязвими сметки в шаблона за план за продажби.

Използвайте маркери за спешност (Спешно, Високо, Нормално), за да решите къде екипът ви трябва да се състезава най-усилено.

📌 Идеален за: Екипи, които проследяват сделките през всеки етап от процеса, като същевременно открояват конкурентните моменти, в които представителите трябва да действат бързо, за да поддържат темпото.

🚀 Предимството на ClickUp: Екипите по продажбите често се занимават с бележки за конкурентите от разговори, разпръснати рецензии и социални коментари. ClickUp Brain обобщава тази важна информация в ясни изводи и незабавно представя най-релевантната информация. Осигурете на търговските представители необходимата информация с помощта на ClickUp Brain за по-прецизни и интелигентни карти за битка За броени секунди инструментът за анализ на конкурентите с изкуствен интелект създава лесноразбираемо резюме, което можете да вмъкнете директно в картите си за битка. Когато представител отвори документа по време на разговор на живо, той вижда възраженията на конкурентите, препоръчителните контрааргументи и подкрепящите доказателства, организирани на едно място. 📎 Опитайте тази подсказка: Обобщете споменаванията на конкурентите от разговорите за откриване и избройте три възражения, които техните представители повтарят най-често, с подкрепящи примери. Научете повече за използването на изкуствен интелект в продажбите тук:

2. Шаблон за CRM на ClickUp

Получете безплатен шаблон Централизирайте данните и взаимодействията с клиентите, за да предоставите персонализирано преживяване с шаблона за CRM на ClickUp.

Шаблонът ClickUp CRM предлага структуриран начин за управление на целия жизнен цикъл на клиента. Потенциалните клиенти, сделките, акаунтите и контактите са организирани в ясни етапи, което улеснява преценката на състоянието на всяка възможност и на лицата, които вземат решенията.

Всеки запис включва важни подробности като контактна информация, стойност на сделката, вероятност, цикъл на фактуриране и ниво на сметката, така че информацията за конкурентите и взаимоотношенията никога не е разпръсната в различни инструменти за продуктивност на продажбите.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Оценявайте потенциалните клиенти с вградени въпроси и рамки за бойни карти (като BANT), за да сте сигурни, че всеки търговец събира една и съща конкурентна информация.

Проследявайте сделките според състоянието им ( На път , В риск , Блокирани ) и сравнявайте колони като етап, отстъпка, вероятност и прогнозна стойност, за да оцените възможностите.

Разпределете контактите по роли, като краен потребител, влиятелен човек, вземащ решения или шампион , за да знаят екипите към кого да се насочат в конкурентна борба.

Превключвайте между изгледите „Потенциални клиенти“, „Сделки“, „Акаунти“ и „Контакти“, за да видите конкуренцията, без да сменяте контекста.

📌 Идеален за: Търговски организации, които централизират взаимодействията с клиентите, за да създадат единен източник на информация и да подготвят търговските представители с подходящи отговори по време на важни разговори.

3. Шаблон за управление на акаунти в ClickUp

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте надзора на акаунтите, за да предоставите изключително обслужване с шаблона за управление на акаунти на ClickUp.

Шаблонът за управление на акаунти на ClickUp ви позволява да наблюдавате клиентските акаунти и възможности на едно място. Акаунтите са организирани в етапи, като Подновен, Необходимо внимание и Поддържане, което улеснява разделянето на сигурните клиенти от тези, които са изложени на риск, и тези, които изискват повече ангажираност.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Следете състоянието на ангажираността с етикети като Активен, В риск или Неактивен , за да насочите усилията си там, където са най-необходими.

Съхранявайте данните за акаунта (контакт, имейл, тип план) на едно място, за да можете бързо да ги преглеждате и да следвате по-бързо клиентите.

Персонализирайте колоните, за да проследявате данни като дата на последно докосване и изчислявайте стойността по ниво на акаунта.

📌 Идеален за: Мениджъри, които отговарят за клиентски портфейли и се нуждаят от усилията си за задържане на клиенти, маркиране на рискови акаунти и бързо противодействие на конкурентни оферти.

Потребител на ClickUp споделя:

Преминаването към използването на ClickUp за всички екипи ни предостави централизирана платформа, на която всички наши екипи и потребители могат да съществуват и да организират собствената си работа, като същевременно следят проектите на другите екипи. Наборът от функции и инструменти, предоставени от ClickUp, са чудесни за екипите ни по обслужване на клиенти, продажби и разработка, за да управляват ефективно и ефикасно нашите проекти в цялата компания!

4. Шаблон за сравнителна матрица на ClickUp

Получете безплатен шаблон Оценявайте конкурентните предимства с шаблона за сравнителна матрица на ClickUp.

Шаблонът за сравнителна матрица на ClickUp предоставя структуриран начин за сравняване на няколко опции едновременно. Елементите са организирани в етапи, като „За преглед“, „В процес“, „Прието“ и „Неприето“, което улеснява стесняването на избора и проследяването на напредъка в оценяването.

Всяка записка включва местоположение, телефонен номер, уебсайт и критерии за оценка като атмосфера, меню, обслужване на клиенти, цена и близост, така че сравненията да останат последователни и лесни за преглед.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Сравнете опциите по стандартизирани атрибути (например атмосфера, обслужване, цена), за да откриете бързо силните и слабите страни.

Прикачете подкрепящи подробности като линкове към уебсайтове, снимки или бележки за бърза справка по време на вземането на решения.

Използвайте визуални индикатори (емоджи рейтинги или икони), за да направите оценяването интуитивно и лесно разбираемо за управлението на продажбите.

Персонализирайте атрибутите според вашите нужди за оценка, независимо дали става въпрос за доставчици, продукти, услуги или партньори.

📌 Идеален за: Лица, вземащи решения, които оценяват множество доставчици или продукти и предоставят на екипите по продажбите структурирани сравнения, на които те могат да се опрат при преговорите с купувачите.

🧠 Интересен факт: Gartner установи, че търговските представители игнорират карти за битка, които са прекалено дълги, високотехнологични или абстрактни. Те искат кратки, практични карти. Кратките и ясни карти за битка правят представителите по-уверени, когато се изправят пред конкурентите.

5. Шаблон за бяла дъска за конкурентен анализ на ClickUp

Получете безплатен шаблон Анализирайте силните и слабите страни на конкурентите с шаблона за конкурентен анализ на ClickUp.

Шаблонът за конкурентен анализ на ClickUp оценява конкурентите, като ги класифицира според пазарното им присъствие и удовлетвореността на клиентите. Разположението в квадранти разделя компаниите на Лидери, Конкуренти, Високопроизводителни и Нишови играчи, което улеснява сравняването на силните и слабите им страни с един поглед.

Освен това, позицията на всеки конкурент се определя въз основа на ясни критерии, така че можете да позиционирате точно своето предложение в шаблона за конкурентен анализ.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Добавете имена на конкуренти, подробности за продукти или персонализирани етикети директно в таблицата за структурирано проследяване.

Използвайте вградената легенда, за да интерпретирате бързо позицията на продуктите спрямо другите.

Персонализирайте оси или категории, за да се фокусирате върху показателите, които са най-важни за вашата продуктова маркетингова стратегия

📌 Идеален за: Ръководители в областта на маркетинга и подпомагането, които картографират пазарните участници, за да предоставят на търговските представители по-ясно позициониране и готови за употреба аргументи.

📮 ClickUp Insight: 32% от читателите на нашия блог все още вярват, че пълен календар е равносилен на продуктивност, а 21% свързват дългите работни часове с ангажираност. Но препълването на деня ви с срещи и задачи просто ви доближава с една стъпка до изчерпване. ClickUp Autopilot Agents променят играта, като автоматично отговарят на рутинни въпроси, сортират заявки и управляват персонализирани работни процеси въз основа на вашия уникален работен контекст. С Autopilot Agents, които работят тихо на заден план, графикът ви остава балансиран, приоритетите ви са ясни и производителността ви най-накрая става устойчива. Отговаряйте на повтарящи се въпроси в каналите за чат на ClickUp, автоматизирайте ежедневните и седмичните отчети, сортирайте и разпределяйте съобщения, добавяйте напомняния и много други с ClickUp Autopilot Agents.

6. Шаблон за матрица с характеристики на продуктите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Подчертайте уникалните характеристики на вашия продукт, за да се отличите от конкуренцията с шаблона за матрица на характеристиките на продукта на ClickUp.

Можете да използвате шаблона на ClickUp за матрица на продуктовите характеристики, за да сравните продуктовите модели по техните уникални характеристики. Продуктите са групирани в категории като Нови модели, Хардуерни характеристики и Софтуерни характеристики, което улеснява разбиването на ключовите характеристики и предимства по тип.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

тип процесор , RAM , ROM , живот на батерията ). Посочете къде един модел превъзхожда друг с помощта на стандартизираните персонализирани полета на ClickUp ).

Проследявайте новите продукти в специална категория, за да ги оцените спрямо съществуващите стандарти.

Интерпретирайте техническите разлики (например размер на RAM паметта, резолюция на дисплея) с един поглед с помощта на цветово кодирани полета.

📌 Идеален за: Екипи, фокусирани върху продуктите, които подчертават отличителните характеристики в ясен формат, който улеснява търговците да превърнат техническите предимства в печеливши аргументи.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Docs, за да подобрите информацията за конкурентите с богато форматиране на текста. Добавете подчертани акценти към ключовите контрааргументи, използвайте таблици за сравнения един до друг или вмъкнете карета с пояснения, за да подчертаете доказателствата. С редактиране в реално време мениджърите и търговските представители могат да усъвършенстват съдържанието заедно в реално време, така че картите за битка никога да не изглеждат остарели или статични. Подредете всички възражения, контрааргументи и актуална информация за конкурентите в ClickUp Docs, за да сключите сделки Този работен процес използва изкуствен интелект за документиране, за да създаде актуален ресурс, който дава възможност на вашия екип да реагира с увереност във всеки един момент.

7. Шаблон за сравнение на софтуер от ClickUp

Получете безплатен шаблон Оценете софтуера за вашата целева аудитория с шаблона за сравнение на софтуер от ClickUp.

Шаблонът за сравнение на софтуер на ClickUp ви помага да сравнявате софтуерни опции една до друга, като използвате последователни полета за оценка. Продуктите са организирани в групи като Нов, Наличен и Неналичен. Това улеснява преценката кои решения са готови за внедряване, кои са в процес на разглеждане и кои са изключени.

Всички редове включват конкретни данни като оценка на клиентите, базова цена, продажби, създател, софтуер за дизайн, преглед и основни функции, така че екипите да могат бързо да оценят конкурентните инструменти.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Прегледайте визуализациите на продуктите директно в шаблона за карти за продажби, за да видите бързо качеството на дизайна.

Използвайте слабите места и оценките на клиентите, за да проверите ефективността във всички области.

Персонализирайте полетата, за да отговарят на нуждите за оценка, като поддръжка, сигурност и мащабируемост.

📌 Идеален за: Лидери, които оценяват различни софтуерни решения и предоставят на своите екипи информация, базирана на факти, която подкрепя конкурентни разговори.

💡 Професионален съвет: Създайте специфични за персонажа гледни точки. Едно и също сравнение с конкурентите няма да има същия ефект за техническия директор и за ръководителя на отдела за доставки. Насложете изгледи или раздели, така че представителите да могат да променят презентацията в зависимост от това кой е в стаята.

8. Шаблон за карта за продажби от HubSpot

чрез HubSpot

Този шаблон за битка организира информацията за конкурентите в лист за бърза справка за екипите по продажбите. Той включва области за отговори на въпроса „Как печелим, актуална информация за конкурентите и казуси или препоръки от клиенти, така че екипите винаги да имат готови теми за разговор.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Записвайте бързи факти (местоположение, служители, приходи, клиенти) за бърз преглед на контекста.

Избройте силните и слабите страни на конкретни конкуренти в точки, за да можете лесно да ги прегледате.

Създайте раздел за актуализации или новини, за да може екипът да е в течение с действията на конкурентите.

📌 Идеален за: Търговски представители, които искат да имат на разположение бърза справка с информация за конкурентите, за да се справят с възраженията по време на продажбения цикъл.

9. Шаблон за карта за продажби от Gong

чрез Gong

Шаблонът за битка на Gong служи като стратегически арсенал за конкурентни сделки. Той е създаден, за да сравнява функции, да усъвършенства вашите разговори и да дава на представителите готови за употреба реплики, които превръщат потенциалните клиенти от „С какво се различавате?“ в „Къде да подпиша?“.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Разработете отговори за Как печелим , които подчертават предимствата, доказателствата и релевантността.

Задавайте въпроси, които насочват купувачите към разпознаване на слабите страни на конкурентите.

Събирайте и организирайте доказателства, като например социални доказателства, за да подкрепите вашите твърдения.

📌 Идеален за: Екипи, които усъвършенстват уменията си за справяне с възраженията чрез структурирани отговори и стратегически въпроси, които обръщат разговора в тяхна полза.

💡 Професионален съвет: Добавете слухове за плановете на конкурентите, когато е уместно. Дискретна бележка като „Конкурент X се говори, че ще преустанови производството на този продукт“ помага на търговските представители да създадат несигурност в съзнанието на купувача.

10. Шаблон за карта за продажби от Figma

чрез Figma

Шаблонът за битка на Figma предоставя на екипите по продажбите бърз достъп до съдържание за подпомагане на продажбите, което им дава конкурентна информация по време на разговори на живо. Той организира информацията за конкурентите, опростява справянето с възраженията, подчертава отличителните черти и насочва потенциалните клиенти към вашите силни страни.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Запишете историите за успехи от минали сделки, за да дадете на представителите увереност и реални примери при позиционирането.

Подгответе въпроси, които да зададете на клиентите, за да разкриете слабостите на конкурентите и да пренасочите вниманието към вашите предимства.

Предоставяйте бърз преглед на цените и пакетите, за да подготвите търговските представители за възражения, основани на цената.

📌 Идеален за: Професионалисти в продажбите, които се фокусират върху подобряване на ориентираността към клиента, като извеждат на преден план отличителните характеристики и насочват разговорите към уникалните предимства.

💟 Бонус: Brain MAX е вашият десктоп спътник, задвижван от изкуствен интелект, специално създаден да подпомага екипите по продажбите. Благодарение на дълбоката интеграция с вашата CRM система, имейли, календари и документи по продажбите, Brain MAX винаги разполага с пълния контекст на вашите проекти, сделки и комуникации с клиенти. Просто кажете или напишете актуализациите си и Brain MAX незабавно записва бележки, планира последващи действия и извлича подходяща информация за клиента – вече не е нужно да ровите в разпръснати инструменти. Той проактивно открива нови възможности, сигнализира за рискове и предлага следващи стъпки, помагайки на екипа ви да спести време и да сключи сделки по-бързо. С интелигентна автоматизация, преобразуване на глас в текст и информация в реално време, Brain MAX поддържа работния процес по продажбите организиран, изпълним и винаги една крачка напред.

11. Шаблон за SaaS Sales Battle Card от SmartBug

чрез SmartBug

Шаблонът за SaaS продажбена карта на SmartBug обединява данни за конкурентите, възможни възражения, информация за цените и интеграции. Той гарантира, че всички те са съобразени с проблемите на вашите потенциални клиенти, така че търговските представители да влизат в разговорите подготвени, а не на сляпо.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Използвайте въпроси от типа „продажбена капан“ и тригери за възражения, за да подготвите търговските представители за откази от потенциални клиенти.

Сравнете цените на конкурентите с цената на това да не купуват от вас, за да създадете усещане за спешност.

Извлечете подробности за интеграцията на конкурентите, за да помогнете на представителите да сравнят екосистемите на функциите за бонус точки.

📌 Идеален за: SaaS компании, които се конкурират на пренаселени пазари и подготвят търговските си представители с ценови сравнения и аргументи за отхвърляне на възражения.

💡 Професионален съвет: Извършете A/B тестове на съобщенията в картите. Например, опитайте два различни ъгъла на позициониране спрямо конкурент и проследете кой от тях води до повече сделки.

Натрупайте предимство в своя полза с ClickUp

Всяка продажбена разговор е като игра на покер.

Конкурентите ви блъфират, потенциалните ви клиенти преценяват картите си, а най-добре подготвеният играч печели пота. Бойните карти поддържат ръката ви силна и отговорите ви по-остри от следващия ход.

ClickUp ви предоставя пълния набор: персонализирани шаблони за карти за битка, актуализации в реално време и лесен начин да въоръжите екипа си, без да го забавяте. Сделките остават на път, а вашите представители никога не се поддават на натиска.

Често задавани въпроси

Бойната карта е кратък стратегически ресурс, използван от екипите по продажбите, за да получат бърз достъп до важна информация за продукти, конкуренти и пазарно позициониране. Тя помага на търговските представители да отговарят ефективно на въпросите на клиентите, да се справят с възраженията и да диференцират офертите си по време на разговорите за продажби.

За да създадете карта за битка, започнете със събиране на ключова информация за вашия продукт, неговите характеристики и конкурентите му. Организирайте тези данни в ясни раздели, като например предимства на продукта, сравнения с конкурентите, справяне с възражения и ключови послания. Използвайте точки или кратки параграфи за по-голяма яснота и се уверете, че съдържанието е съобразено с конкретните нужди на вашия екип по продажбите.

При изготвянето на карта за продажби е важно да се фокусирате върху полезна информация и практически съвети, които търговците могат да използват в реално време. Използвайте ясен и кратък език, подчертайте най-важните точки и структурирайте съдържанието така, че да може лесно да се прегледа. Включете съвети за преодоляване на възражения, конкурентни предимства и факти за бърза справка.

Картата за продажби обикновено е едностраничен документ или цифрова карта с ясно определени раздели, често с таблици, точки или подчертани полета. Тя е визуално организирана за бърза справка, което позволява на търговските представители да намират информация за характеристиките на продуктите, сравнения с конкурентите и справяне с възраженията с един поглед.