Безплатни шаблони за споразумения между съоснователи за съоснователи на стартиращи компании

Навигирането в ранните етапи на стартиращ бизнес може да бъде както вълнуващо, така и предизвикателно.

Една от най-важните, но често пренебрегвани стъпки за съоснователите е изготвянето на ясно и юридически валидно споразумение между основателите.

Без такова споразумение дори и най-обещаващите начинания могат да се сблъскат с препятствия, когато става въпрос за определяне на роли, управление на интелектуална собственост или вземане на ежедневни решения.

Но въпросът е, че не е необходимо да изготвяте споразумение от нулата. Има много безплатни шаблони за споразумения между основатели, които обхващат най-важните елементи. В този блог ще ви помогнем да намерите подходящия шаблон за споразумение между основатели, за да защитите партньорството си и да поддържате гладкото функциониране на организацията си.

10 шаблона за споразумения между основатели на един поглед

Ето обобщаваща таблица с най-добрите шаблони за споразумения между съучредители:

Какво представляват шаблоните за споразумения между основатели?

Шаблоните за споразумения между основатели са предварително изготвени документи, предназначени да помогнат на съоснователите на стартиращи компании да очертаят своите роли, отговорности и собственост в новия бизнес. Те ви помагат да установите ясни очаквания от самото начало и да намалите риска от конфликти с разрастването на компанията.

Споразумението между съучредителите обикновено обхваща ключови области, като разпределение на дялове, собственост върху интелектуална собственост, процеси на вземане на решения и разрешаване на спорове. Често то включва и график за придобиване на права, който очертава как съучредителите печелят своите дялове във времето.

Освен това, споразумението може да определи приноса на всеки основател, процесите на вземане на решения, поверителността, правата върху интелектуалната собственост и процедурите за промени в екипа.

🔍 Знаете ли? Проучване на професора от Харвардския бизнес университет Ноам Васерман, автор на книгата „Дилемата на основателя“, разкрива, че 65% от стартиращите компании фалират поради конфликти между основателите. Ясното споразумение между основателите от самото начало може да спаси вашия бизнес от тази неприятност!

Какво прави един шаблон за споразумение между основателите добър?

Тъй като основателите представляват компанията при вземането на ключови решения, шаблонът за споразумение между основателите е идеалното заглавие за ресурс, който помага да се определят ясни очаквания от самото начало.

Ето пет ключови характеристики, които трябва да търсите, когато избирате шаблон за споразумение между съоснователи:

Ясна структура на собствеността: Уверете се, че шаблонът определя процента на собственост на всеки съосновател, включително акциите на основателя, неотпуснатите акции и напълно отпуснатите интереси.

Изчерпателни клаузи: Потърсете раздели, които обхващат правата върху интелектуалната собственост, поверителността и защитата на търговските тайни, за да защитите активите на компанията.

Процеси на вземане на решения: Шаблонът трябва да очертава как ще се вземат ключовите решения и ежедневните решения, включително кога е необходимо взаимно писмено съгласие.

Възнаграждение и придобиване на права: Изберете оформление, което ясно очертава условията за възнаграждение, предоставяните услуги и графика за придобиване на права, за да избегнете бъдещи спорове.

Правна валидност: Шаблонът трябва да включва клауза, която посочва, че той представлява цялото споразумение между страните, подписано в писмена форма и правно обвързващо в компетентната юрисдикция.

Шаблони за споразумения между основатели

🔍 Знаете ли? През последните години споровете за дялово участие в бизнеса значително са се увеличили, особено в сектора на частния капитал. Фактори като увеличената активност на сделките, конкуренцията и възникващите предизвикателства около ESG и AI са направили ясната структура на собствеността по-важна от всякога.

За съоснователите на стартиращи компании избягването на тези спорове започва с наличието на солиден шаблон за споразумение между съоснователите. По-долу са представени най-добрите шаблони за споразумения между съоснователи, предназначени да ви помогнат да установите справедлива структура на собственост и да защитите интелектуалната собственост още от самото начало.

1. Шаблон за споразумение за партньорство на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте правно обвързващо споразумение за партньорство с шаблона за споразумение за партньорство на ClickUp.

Шаблонът за партньорско споразумение на ClickUp улеснява начинаещите да очертаят отговорностите и финансовите приноси. Той ви помага да започнете бързо, когато сформирате партньорство с дялово участие или стратегически съюз.

Този готов за употреба шаблон очертава условията на партньорството, включително задълженията на всяка страна и споразуменията за разпределение на печалбите и загубите. Той обхваща също финансовите вноски, разрешаването на спорове и ежедневното вземане на решения. Можете да го персонализирате, за да отговаря на вашите специфични нужди и да изградите стабилна структура на собственост за вашата организация.

Ето защо ще го харесате:

Поддържайте организация, като проследявате задачите и подробностите за партньорството на едно място.

Намалете конфликтите с ясни условия за разпределение на печалбата и вземане на решения.

Поддържайте съгласуваност между всички с структуриран подход към ролите и отговорностите.

🔑 Идеално за: Нови стартиращи компании и малки предприятия, които сключват партньорства или стратегически съюзи.

Ето какво казва Марк Бони, ръководител на отдел „Ангажираност и бизнес иновации“ в LiveBetter Community Services, за ClickUp:

Сега имаме екипи, които са разделени по функции и географско разположение и работят по синхронизирани задачи. Така екипът за партньорства и екипът за комуникации имат отделни пространства в ClickUp, но споделят задачи, което е от решаващо значение за съгласуваните усилия за постигане на резултатите от проекта.

Марк Бони, ръководител на отдел „Ангажираност и бизнес иновации" в LiveBetter Community Services

Сега имаме екипи, които са разделени по функции и географско разположение и работят по синхронизирани задачи. Така екипът за партньорства и екипът за комуникации имат отделни пространства в ClickUp, но споделят задачи, което е от решаващо значение за съгласуваните усилия за постигане на резултатите от проекта.

💡Съвет от професионалист: Добавете персонализирани полета към задачите в ClickUp, за да определите роли (например „Водещ партньор“, „Финансов ревизор“, „Правна връзка“) или да категоризирате отговорностите, което улеснява филтрирането и прегледа на това кой какво прави.

2. Шаблон за споразумение за партньорство 50/50 на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте балансирано партньорство за минути с шаблона за споразумение за партньорство 50/50 на ClickUp.

Шаблонът за споразумение за партньорство 50/50 на ClickUp е създаден, за да формализира вашето съвместно предприятие, да защити интересите на двете страни и да поддържа положително салдо на капиталовата сметка. Той ви позволява лесно да очертаете отговорностите и задълженията на всеки партньор.

Този шаблон обхваща основни области като процесите на вземане на решения, пропорционалните финансови вноски и конкретните дялове на собственост. Той помага за изграждането на култура на сътрудничество между всички партньори, като същевременно минимизира конфликтите и култивира взаимното доверие.

Ето защо ще го харесате:

Поддържайте организация с помощта на персонализирани полета за управление на подробностите за партньорството.

Използвайте ClickUp Docs , за да настроите и съхранявате ефективно условията на партньорството.

Разработете ясна структура за финансовите вноски и вземането на решения.

🔑 Идеално за: Партньори, които искат да създадат структура на собственост 50/50 с ясни роли и отговорности.

Създавайте лесно съдържание с ClickUp Brain, с достъп до множество LLM в рамките на една и съща платформа.

3. Шаблон за оперативно споразумение на ClickUp 50/50 LLC

Получете безплатен шаблон Балансирайте собствеността и отговорностите с шаблона за оперативно споразумение 50/50 LLC на ClickUp.

Разделете бизнеса, а не драмата. 50/50 LLC дава на двамата членове равни права, но без ясно споразумение нещата могат бързо да се объркат. Въведете шаблона за оперативно споразумение 50/50 LLC на ClickUp.

Той ви води през създаването на правно обвързващ документ, който определя ясни очаквания за членовете, защитава вашата инвестиция и очертава методи за разрешаване на конфликти. Освен това, шаблонът разглежда приемането и отстраняването на членове, като гарантира, че вашият бизнес е добре подготвен да расте с солидна структура на собственост.

Ето защо ще го харесате:

Определете справедливо разпределението на печалбите и загубите между равните партньори.

Визуализирайте лесно статуса на споразумението с Board View на ClickUp.

Управлявайте ефективно работния процес, като използвате коментари и вложени подзадачи.

🔑 Идеално за: Равноправни партньори, които създават дружество с ограничена отговорност и искат ясни насоки за управлението и собствеността.

💡 Съвет от професионалист: Винаги обсъждайте правата на собственост предварително, за да избегнете спорове. В съда може да бъде трудно да се докаже кой е собственик на идеите, ако това не е ясно посочено от собственика или заинтересованото лице.

4. Шаблон за писмо за споразумение на ClickUp

Получете безплатен шаблон Ясни и кратки бизнес споразумения с шаблона за писмо за споразумение на ClickUp

Шаблонът за писмо за споразумение на ClickUp улеснява създаването на ясно писмо за споразумение, което всички участници могат да разберат. То обхваща подробностите за проекта, свързаните разходи и задълженията на всяка страна.

Освен това този шаблон опростява процеса на сключване на споразумението, като предоставя персонализирани раздели за графици, резултати и подписи. Удобният за ползване формат позволява бързо и лесно адаптиране на документа към всеки проект или партньорство.

Ето защо ще го харесате:

Договорите трябва да са прости и лесни за спазване.

Спестете време, като използвате готов формат на писмо.

Проследявайте напредъка с ClickUp Milestones , докато преглеждате споразумението.

🔑 Идеално за: Стартиращи компании и предприемачи, които се нуждаят от бързи и ясни споразумения за проекти или партньорства.

5. Шаблон за работно споразумение на ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете ясни роли и очаквания в екипа, като използвате шаблона за работно споразумение на ClickUp.

Споразуменията в екипа спомагат за гладкото протичане на проектите, като определят ясни очаквания и отговорности. Шаблонът за работно споразумение на ClickUp насочва екипа ви в определянето на неговата мисия, роли и споделени ценности, като гарантира, че всички, които работят заедно, остават съгласувани и отговорни.

Освен това, този шаблон изяснява ролите и отговорностите, за да ви помогне да оптимизирате ресурсите. Това ще ви даде ясна представа за силните страни, стила на работа и приноса на всеки член към общите цели.

Ето защо ще го харесате:

Определете мисията и целта на екипа си, за да поддържате мотивацията на всички.

Визуализирайте напредъка и правете бързи корекции с гъвкави опции за оформление.

Създавайте и възлагайте задачи с крайни срокове, за да гарантирате гладкото протичане на проектите.

🔑 Идеално за: Екипи в стартиращи компании или бизнеси в ранен етап, които се нуждаят от ясни споразумения относно отговорностите и амбициите на екипа.

6. Шаблон за договор с подизпълнител на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте съгласуваност между вашия бизнес и изпълнителите с шаблона за договор с изпълнител на ClickUp.

При наемането на външни изпълнители подробното споразумение е от ключово значение за защитата на вашия бизнес и на изпълнителя. Шаблонът за споразумение с изпълнител на ClickUp ви помага да очертаете отговорностите по работата, крайните срокове, условията за плащане и др. без проблеми.

Като готов за употреба шаблон за договор, той обхваща всички ключови аспекти на аутсорсинга, включително обхвата на работата, сроковете и резултатите, така че и двете страни да са наясно с очакванията. Той също така ви помага да определите справедливи пазарни условия, за да съгласувате вашите изпълнители с целите на вашата компания.

Ето защо ще го харесате:

Проследявайте всеки детайл с персонализирани полета, като отметки, за да избегнете пропуснати елементи.

Автоматизирайте напомнянията и актуализациите, за да спазвате графика на проектите.

Изпращайте споразуменията за подписване директно чрез интеграции с електронна поща.

🔑 Идеално за: Малки и средни предприятия, които управляват свободни професионалисти или договорни работници по проекти с кратки срокове.

7. Шаблон за управление на подизпълнители на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте договорите си организирани и актуални с шаблона за управление на подизпълнители на ClickUp.

Имате затруднения с управлението на договори? Опитайте шаблона за управление на договори на ClickUp, за да организирате целия процес – от изготвянето и съхранението на договори до проследяването на крайни срокове и подновявания.

Този подходящ за начинаещи шаблон за подкатегория улеснява управлението на заинтересованите страни и настройването на напомняния за подновяване. Той усъвършенства процеса на управление на договорите и поддържа вашия бизнес в съответствие с изискванията и силни взаимоотношения с изпълнителите.

Ето защо ще го харесате:

Проследявайте статуса на договорите с персонализирани етикети като „Приет“, „В процес на изготвяне“ и „В процес на преглед“.

Използвайте изгледа на диаграмата на Гант , за да визуализирате сроковете на договора.

Организирайте договорите с таблици, за да поддържате лесно достъпни записи.

🔑 Идеално за: Бизнеси, които работят с множество договори с подизпълнители, които изискват ясно проследяване и навременни подновявания.

8. Шаблон за писмо за прекратяване на договор с ClickUp

Получете безплатен шаблон Сключвайте договори безпроблемно с шаблона за писмо за прекратяване на договор на ClickUp.

Шаблонът за писмо за прекратяване на договор на ClickUp улеснява изготвянето на професионално и ясно писмо за прекратяване, в което се очертава решението и се обръща внимание на всички необходими подробности.

Този шаблон за писмо ви помага да определите условията за отмяна, да отговорите на опасенията на двете страни и да управлявате всички финансови или правни задължения, свързани с прекратяването. Той също така помага да се облекчат трудни разговори и осигурява ясна документация за бъдещи справки.

Ето защо ще го харесате:

Предлага готови правни клаузи за всеки случай на прекратяване.

Вграден списък за проверка, за да очертаете ясно неизпълнените задължения и следващите стъпки.

Автоматично записва всяка буква за сигурно съхранение на записите

🔑 Идеално за: Всяка фирма, която се нуждае от ясен и съобразен със закона начин да узакони прекратяването на договор.

9. Шаблон за споразумение между основателите от Template. Net

При стартиране на бизнес простотата може да бъде от ключово значение.

Шаблонът за споразумение между съучредители на Template.net е идеален избор за прости споразумения. Той е идеален за съучредители, които искат да формализират своите бизнес отношения, без да се затрудняват с юридически жаргон.

Този прост, готов за употреба шаблон е напълно редактируема титулна страница, на която можете да добавите логото и данните на компанията си. Шаблонът обхваща съществени аспекти като обхват на работата, възнаграждение, поверителност и отговорност. Той улеснява очертаването на основните отговорности и права на всички участващи основатели.

Ето защо ще го харесате:

Очертайте ясно условията за компенсация, за да избегнете спорове относно плащанията.

Предвидете непредвидени обстоятелства с клауза за форсмажорни обстоятелства.

Определете ясни процеси за вземане на решения, за да предотвратите бъдещи конфликти.

🔑 Идеално за: Стартиращи компании и малки предприятия, които търсят просто и юридически валидно споразумение между съучредителите.

10. Шаблон за споразумение между основателите на стартиращ бизнес от Template. Net

Формулярът за споразумение между основателите на стартиращ бизнес от Template.net отново е споразумение между основателите, но с една разлика: това е формуляр. За разлика от традиционните, дълги споразумения, той е кратък, бърз и точен.

Този шаблон е създаден, за да отговори на често срещаните предизвикателства при стартиращите компании, като подтиква основателите да изяснят предварително правомощията за вземане на решения и методите за разрешаване на спорове. Това помага да се избегнат потенциални конфликти и създава солидна основа за растежа на стартиращата компания.

Ето защо ще го харесате:

Бързо и лесно, просто попълнете празните места и сте готови.

Установява роли, отговорности и собственост по ясен начин.

Вградени клаузи за поверителност за защита на търговски тайни или друга поверителна информация.

🔑 Идеално за: Стартиращи компании, които търсят просто споразумение с празнини за попълване, за да формализират ролите и разпределението на дяловете, без да се налага да се ровят в дълги юридически термини.

11. Шаблон за споразумение между основателите от PandaDoc

чрез PandaDoc

Шаблонът за споразумение между основателите на PandaDoc е доста обширен и е идеален за компании, които искат да формализират своята структура на собственост и правни отговорности. Можете също да добавите персонализирана корица с вашето лого и контактна информация, за да придадете професионален вид.

Този правен шаблон обхваща 12 подробни раздела, включително клаузи за прехвърляне на собственост, първоначални капиталови вноски и придобиване на дялово участие. Освен това, той очертава процесите за оставка, отстраняване и представителни гаранции, така че вашето бизнес споразумение да е в съответствие със закона.

Ето защо ще го харесате:

Персонализирайте PDF файла, като добавите данните на вашата компания.

Създайте ясна структура на собственост с подробни клаузи.

Поддържайте точността на правните термини с раздели за изменения и откази.

🔑 Идеално за: Фирми, които търсят подробен и персонализируем шаблон за споразумение, в който да се разгледат подробно въпросите за собствеността, правната защита и ролите на членовете.

12. Шаблон за трудов договор за основатели от RazorPay

чрез RazorPay

Шаблонът за трудов договор за основатели на RazorPay е подробен шаблон за трудов договор. Той е създаден, за да формализира ролите и отговорностите на новия служител (основател), като същевременно защитава интересите на компанията.

Този шаблон определя задълженията, възнаграждението и правата на основателя. Той обхваща ключови клаузи като поверителност, неконкуренция, прекратяване, права върху интелектуална собственост, плащания на трети страни и различни условия за пълна правна яснота.

Ето защо ще го харесате:

Определете пробни периоди и етапи за оценка на резултатите за основателите.

Включете подробни процедури за напускане при доброволно или принудително напускане на основатели.

Очертайте задълженията на основателите по отношение на набирането на средства за компанията и отношенията с инвеститорите.

🔑 Идеално за: Стартиращи компании и малки и средни предприятия, които формализират ролите и отговорностите на основателите.

💡 Бонус съвет: Винаги включвайте клауза за свидетел в споразуменията, за да се уверите, че те остават в сила. Например, посочете ясно кой е отговорен за всяка задача и в коя област попада тя.

13. Шаблон за споразумение между съоснователи от Business Setup

чрез Business Setup

Стартирате бизнес с няколко основатели? Изпробвайте шаблона за споразумение между основателите на Business Setup за силен старт. Той ясно определя правата и задълженията на всеки основател, за да гарантира гладка работа в екип.

Този шаблон за споразумение обхваща всички аспекти, от периодите на придобиване на права и формалностите при напускане до структурата на собствеността и разрешаването на спорове. По същество това е едно цялостно решение за стартиращи компании, които искат да формализират вътрешните си споразумения.

Ето защо ще го харесате:

Определете ангажиментите на основателите по отношение на времето и минималните изисквания за участие.

Опростете процеса на прехвърляне на акции и разрешаване на спорове.

Структурирайте процеса на разпускане в случай на закриване на компанията.

🔑 Идеално за: Стартиращи компании и бизнеси в ранна фаза, които искат да определят ясно ролите на основателите и да установят прозрачен процес на вземане на решения.

Поддържайте споразуменията си в ред с ClickUp

Наличието на структурирани шаблони за споразумения е от жизненоважно значение за изграждането на силни и прозрачни бизнес отношения.

ClickUp, приложението „всичко в едно“ за работа, предлага широка гама от шаблони, с които лесно можете да създавате, управлявате и проследявате всички свои споразумения, независимо дали става дума за договор с подизпълнител, ангажимент на основател или писмо за прекратяване.

Тези шаблони спестяват време, като същевременно гарантират, че всеки детайл е отчетен, което значително намалява риска от недоразумения. Не позволявайте документацията да ви забавя.

