Безплатни опции за шаблони за дарителски формуляри, които опростяват набирането на средства

Корпоративната социална отговорност (КСО) отново придобива своята актуалност. Но ползите не се отнасят само до благотворителните организации – те оказват положително влияние и върху служителите на организацията.

Въпреки това, докато бизнеса може да финансира каузата, нестопанските организации и НПО са отговорни за оптимизиране на процеса на даряване.

Това означава да се позволят дарения без грешки, да се събира точна информация за дарителите, за да се улеснят дарителите, и да се опрости проследяването на плащанията.

За да ви помогнем в това, ето най-добрите шаблони за формуляри за дарения, създадени, за да опростят създаването на формуляри за дарения, да събират средства ефективно и да управляват плащанията.

Какво представляват шаблоните за формуляри за дарения?

Шаблоните за формуляри за дарения са предварително проектирани формуляри, които могат да се персонализират и които нестопанските и благотворителните организации използват за събиране на дарения и важна информация за дарителите.

По същество, те имат една задача: да опростят процеса на даряване, като улеснят създаването, споделянето и управлението на онлайн формуляри за дарения. Ето как те намаляват ръчната работа:

✅ Приемайте еднократни дарения или периодични дарения

✅ Включете задължителни полета за сумата на дарението, данни за контакт и партньори за плащане.

✅ Предлагайте опционални полета за коментари, тип дарение или подаръци, направени в чест на някого.

✅ Позволете пълна персонализация, за да съответства на брандинга на организацията и целите за набиране на средства.

✅ Интегрирайте с надеждни системи за плащане като PayPal или Stripe.

Най-добрите шаблони за формуляри за дарения на един поглед

Ето вашата обобщаваща таблица с най-добрите шаблони за формуляри за дарения, с правилни линкове за отваряне и изтегляне за всеки шаблон:

Какво прави един добър шаблон за формуляр за дарение?

Потребителите на Reddit ясно показаха какво търсят нестопанските организации в своите шаблони за онлайн формуляри за дарения. Идеалният шаблон за формуляр за дарения съчетава прост процес на даряване с гладка и сигурна работа за дарителите.

Едно голямо предимство е поддръжката на различни методи на плащане. Нека обобщим другите функции, които трябва да има идеалният шаблон за формуляр за дарения:

Включва само необходимите полета , за да не се претоварват потенциалните дарители с прекалено много полета за попълване.

Поддържа както еднократни, така и периодични дарения с ясно показани опции.

Позволява на дарителите да персонализират сумата на дарението или да избират от предложените стойности.

Предлага интеграция с надеждни партньори за плащания като PayPal или Stripe .

Обяснява как даренията подкрепят благотворителната организация или каузата, изграждайки доверие.

💡 Съвет от професионалист: Управлението на нестопанска организация изисква повече от благотворителни намерения — Използването на ClickUp за управление на влиятелна нестопанска организация показва как да оптимизирате операциите, да поддържате организация и да фокусирате усилията си върху най-важното: вашата мисия.

15 най-добри шаблона за формуляри за дарения

Ето 15 от най-добрите шаблони за формуляри за дарения, които са на разположение за подкрепа на благотворителни организации и организации за набиране на средства.

Всеки от шаблоните по-долу включва идеалния случай на употреба и типа информация за дарителите, която помага да се събере.

1. Шаблон за дарителска форма на ClickUp

Насладете се на вградената автоматизация и интеграция с партньори за плащания с шаблона за дарителски формуляр на ClickUp.

Чувствали ли сте някога, че процесът на даряване е по-трудоемък, отколкото би трябвало да бъде? ClickUp разбира това.

Шаблонът за дарителски формуляр на ClickUp е създаден, за да помогне на нестопанските организации и благотворителните организации да прекарват по-малко време в попълване на формуляри и повече време в събиране на средства.

Можете лесно да събирате информация за дарителите, да управлявате плащанията и да автоматизирате благодарствените съобщения – всичко това, без да преминавате от един инструмент към друг.

Независимо дали организирате еднократна кампания за набиране на средства или се нуждаете от подкрепа за периодични дарения, този персонализиран формуляр поддържа всичко организирано, сигурно и просто както за вас, така и за вашите дарители.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Събира информация за дарителите, управлява плащанията и автоматизира благодарствените съобщения.

Напълно персонализируеми, за да отговарят на бранда и нуждите на вашата нестопанска организация.

Интегрира се с надеждни партньори за плащания за сигурни и безпроблемни дарения.

✨ Идеален за: Нестопански организации и благотворителни организации, които искат да опростят приемането на дарения, да автоматизират последващите действия и да събират безопасно информация за дарителите на едно място.

2. Шаблон за дарения на ClickUp

Отделете по-малко време за сортиране на файлове с помощта на шаблона за дарения на ClickUp.

Даренията традиционно се управляват чрез електронни таблици и имейли. Това обаче никога не води до добри резултати – данните се губят, дарителите се пропускат и целият процес на даряване изглежда по-скоро хаотичен, отколкото полезен.

Шаблонът за дарения на ClickUp предоставя на нестопанските организации централна платформа за проследяване на даренията, организиране на информацията за дарителите и ефективно постигане на целите за набиране на средства.

От еднократни дарители до периодични дарения, този формуляр ви помага да регистрирате всяка подробност, като същевременно оставате в съответствие с целите на вашата организация.

Освен това можете да се свържете с вашите партньори за плащания, да следите ефективността на кампаниите и да имате бърз достъп до историята на дарителите – всичко това в едно работно пространство.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Централизира всички дарения и данни за дарителите в едно работно пространство.

Проследява напредъка на набирането на средства и историята на дарителите с един поглед.

Приспособява се както за еднократни, така и за повтарящи се дарителски кампании.

✨ Идеален за: Екипи за набиране на средства, които се нуждаят от централизирана система за проследяване на еднократни и периодични дарения с пълна видимост на дарителите.

3. Шаблон за дарителско писмо на ClickUp

Въведете последователност, увереност и структура в процеса на даряване с шаблона за писмо за дарение на ClickUp.

Първата стъпка при събирането на дарения е да се свържете с дарителите, което понякога може да се окаже предизвикателство.

Добрата новина е, че не е нужно да бъде така! Това е особено вярно, когато разполагате с добре изготвено писмо.

Тук на помощ идва шаблона за дарителско писмо на ClickUp. Този шаблон помага на нестопанските организации и благотворителните организации да пишат ясни и убедителни съобщения, които да резонират с потенциалните дарители.

Освен частта за писане, шаблонът също така проследява всяка молба за дарение, записва отговорите и поддържа информацията за дарителите организирана за безпроблемно проследяване.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Помага ви да напишете ясни и убедителни молби за дарения.

Записва всяко взаимодействие с дарителите и проследява последващите действия.

Поддържа цялата комуникация организирана за бъдещи контакти.

✨ Идеален за: Координатори по връзки с обществеността, които изготвят убедителни писма за дарения, като същевременно записват всяко взаимодействие с дарителите и следят за изпълнението на последващите действия.

👋🏾 Помолете за помощ от AI асистент, който да ви помогне да се справите с тези сложни задачи по проследяване на даренията!

4. Шаблон за план за набиране на средства на ClickUp

Поддържайте екипа си в синхрон и средствата си под контрол с шаблона за план за набиране на средства на ClickUp.

Знаете ли от какво се нуждаят повечето кампании за дарения? От шаблон за набиране на средства, който изчерпателно очертава всеки етап от процеса на даряване от началото до края.

В края на краищата, една успешна кампания за набиране на средства започва с добър план – точно това, което предлага шаблона за план за набиране на средства на ClickUp.

Този шаблон за формуляр помага на нестопанските и благотворителните организации да определят цели и да очертаят стратегии. Освен това, той е особено полезен за проследяване на напредъка и координиране на задачите между екипите.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Очертава целите, стратегиите и графиците за набиране на средства на едно място.

Проследява напредъка и отговорностите на екипа за всеки етап от кампанията.

Поддържа всички в синхрон с ясни и изпълними стъпки.

✨ Идеален за: Мениджъри на кампании, които изготвят стратегически планове за набиране на средства с ясно определени цели, срокове и проследяване на напредъка.

📖 Прочетете също: Необходими AI инструменти за нестопански организации

Проследявайте комуникациите, крайните срокове и последващите действия с шаблона за спонсорска форма на ClickUp.

Не всеки дарител дарява – някои спонсорират, което изисква различен подход.

Шаблонът за спонсорска форма на ClickUp ви помага да свържете спонсорите с вашите кампании за набиране на средства с структурирани, лесни за попълване форми, които събират необходимата информация за дарителите.

Независимо дали търсите средства, оборудване или подкрепа в натура, този персонализиран формуляр ви помага да изградите значими, дългосрочни отношения с бизнес партньори и спонсори от общността.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Записва данните на спонсорите и видовете подкрепа с структурирани формуляри.

Проследява автоматично комуникациите, крайните срокове и последващите действия.

Изгражда трайни взаимоотношения с бизнес партньори и спонсори.

✨ Идеален за: Организации, които се свързват с корпоративни спонсори и партньори от общността с структурирани, професионални формуляри за приемане.

📮 ClickUp Insight: Около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1–3 души дневно, само за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако всичко вече е документирано и лесно за намиране? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain можете да пропуснете размяната на съобщения. Просто задайте въпроса си директно в работното си пространство – ClickUp Brain извлича отговорите незабавно от вашите документи или свързани инструменти на трети страни.

6. Шаблон за планиране на събития за набиране на средства на ClickUp

Уверете се, че всяко събитие е успешно с шаблона за планиране на събития за набиране на средства на ClickUp.

Представете си, че можете да планирате задачи, да събирате информация за дарителите, да проследявате кампаниите си за набиране на средства и да управлявате плащанията – всичко това в едно централно работно пространство. Това е точно това, което предлага шаблона за планиране на събития за набиране на средства на ClickUp.

Когато организирате събитие за набиране на средства, имате прекалено много елементи, за които да се грижите: място, доброволци, дарения и крайни срокове.

Този шаблон помага на нестопанските организации и благотворителните организации да поддържат всичко в ред. С вградени графици, задачи и проследяване на статуса, вашият екип може да се съсредоточи върху въздействието, а не върху логистиката.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Организира задачи, графици и бюджети за всяко събитие.

Разпределя отговорностите и проследява статуса в реално време.

Централизира информацията за дарителите, плащанията и координацията на доброволците.

✨ Идеален за: Организатори на събития, които се занимават с доброволци, места, бюджети и дарения – всичко от едно общо работно пространство.

🧠 Интересен факт: 91% от служителите казват, че целта на тяхната компания им е дала чувство за принадлежност по време на трудни моменти като пандемията и икономическите промени. Оказва се, че работата за организация, ръководена от мисия, е добра както за света, така и за морала!

7. Шаблон за стандартни оперативни процедури за нестопански организации на ClickUp

Намалете повтарящата се работа и продължете да напредвате в мисията си, като използвате шаблона за стандартни оперативни процедури за нестопански организации на ClickUp.

Само човек, който ръководи нестопанска организация, разбира огромния брой задачи в ежедневния списък с неща за вършене – работа с обществеността, доброволци, дарения и всичко останало.

Шаблонът за стандартни оперативни процедури за нестопански организации на ClickUp ви помага да организирате тази сложност, като ви позволява да създадете стъпка по стъпка процедури за всяка част от вашата организация.

Най-хубавото е, че можете да визуализирате работните процеси и документите, което е много полезно при провеждането на кампании за набиране на средства.

Шаблонът включва също подробни списъци за проверка, проследяване на статуса и лесни връзки между свързани задачи – всичко това напълно адаптируемо според вашите нужди.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Стандартизира работните процеси с постъпкови процедури.

Намалява повтарящата се работа и осигурява последователност в екипа.

Персонализирани списъци за проверка и проследяване на статуса за всеки процес

✨ Идеален за: Оперативни екипи, които искат да стандартизират работните процеси, да намалят повтарящите се задачи и да гарантират, че всички следват една и съща стратегия.

💡 Професионален съвет: Имате затруднения да решите как да организирате следващата си благотворителна акция, без да изтощите екипа си? Безплатните шаблони за събития и благотворителни акции съдържат готови за употреба шаблони, които ще ви помогнат да планирате по-умно, да промотирате по-добре и да съберете повече средства.

8. Шаблон за планиране на събития за нестопански организации ClickUp

Искате да постигнете целите си? Опитайте шаблона за планиране на събития за нестопански организации на ClickUp.

Планирането на нестопанско събитие означава да носите всички шапки – от координатор по логистика до ръководител на набирането на средства. Шаблонът за планиране на нестопански събития на ClickUp обединява всичко това под един покрив, така че не е нужно да преследвате таблици или имейл кореспонденция.

Ето как работи този шаблон: можете да планирате графици, да възлагате задачи, да проследявате бюджети и дори да събирате дарения, свързани с дадено събитие.

Този персонализиран шаблон за формуляр е създаден, за да опрости планирането, така че вашата организация да може да се фокусира върху въздействието върху общността, а не върху списъци с задачи.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Очертайте графиците, задачите и бюджетите на събитията в един изглед.

Опростява събирането и обхвата на всяко събитие

Поддържа организирано планирането и намалява претоварването с имейли.

✨ Идеален за: Нестопански екипи, които координират събития за набиране на средства, от логистика до контакти с дарители, без да се затрупват с вериги от имейли.

💡 Професионален съвет: Да търсите спонсори с неясни формуляри и безкрайни имейли може да бъде изморително. Безплатните шаблони за спонсорски формуляри ви предлагат 12 готови шаблона, с които да опростите контактите, да изградите доверие, да създадете повече и да си осигурите подкрепа по-бързо.

9. Шаблон за формуляр за членство в ClickUp

От персонализирани формуляри до автоматизирани работни процеси, постигнете последователност с шаблона за формуляр за членство на ClickUp.

Управлението на членствата не бива да е по-трудно от управлението на даренията – и с шаблона за формуляр за членство на ClickUp това не е така.

Независимо дали създавате онлайн общност или управлявате нестопанска организация, този шаблон за нестопански организации ви позволява да събирате данни за членовете бързо, сигурно и без да пропускате нито една стъпка.

Можете да организирате основната информация, да проследявате напредъка по регистрацията и да съхранявате всичко на едно място.

Този шаблон е идеален и за екипи, които искат да намалят административното време, като същевременно гарантират, че всеки, който се регистрира, получава гладка и структурирана услуга.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Събира и организира данните на членовете по сигурен начин.

Автоматизира регистрацията и проследява статуса на членството.

Намалява административното време с лесни, структурирани работни процеси.

✨ Идеален за: Мениджъри на общности и нестопански организации, които привличат нови членове, като същевременно поддържат данните им чисти, сигурни и организирани.

🧠 Интересен факт: Една четвърт от потребителите и почти толкова инвеститори казват, че нямат никаква толерантност към компании с съмнителна етика. Какво можем да извлечем от това? Да правиш добро е добре и за бизнеса.

10. Шаблон за формуляр за дарение от Jotform

чрез Jotf или m

Търсите ли начин да съберете средства за вашата нестопанска организация или нов проект? Този шаблон за формуляр за дарения, разработен от Jotform, предлага бърз начин без кодиране за събиране на дарения и информация за дарителите, без да се налага да създавате формуляр от нулата.

Независимо дали стартирате програма за общността или искате допълнителни дарения за съществуваща инициатива, този онлайн формуляр за дарения ви помага да съберете най-важната информация с лекота.

Освен това този шаблон се интегрира с водещи партньори за плащания и поддържа персонализиране на формуляра, така че вашата организация да може да съобрази външния вид и съобщенията с мисията си.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Настройка без кодиране за бързи, персонализирани формуляри за дарения

Интегрира се с партньори за плащания за лесно събиране на средства.

Идеален за заявки за безвъзмездни средства и нови инициативи за набиране на средства.

✨ Идеален за: Екипи, които кандидатстват за безвъзмездни средства или финансиране от дарители и търсят бърз и адаптируем начин за събиране на заявки за дарения онлайн.

💡 Професионален съвет: Искате да превърнете еднократните дарители в дългосрочни поддръжници? Нашият блог „Най-добрият CRM софтуер за нестопански организации“ ви помага да намерите подходящите инструменти за изграждане на по-силни взаимоотношения и увеличаване на повторните дарения.

11. Шаблон за формуляр за даряване на кръв от Jotform

чрез Jotform

Даренията не винаги са парични. Ако работите с болница, кръвна банка или нестопанска здравна организация, този шаблон за формуляр за даряване на кръв от Jotform улеснява регистрирането на дарителите и събирането на важни данни за тях.

На първо място, този формуляр е напълно персонализируем, което ви позволява да добавите логото си, да настроите полетата и да го съобразите с вашата марка, без да пишете нито една реда код.

Освен това, функциите, съвместими с HIPAA, гарантират сигурността на чувствителните данни, като същевременно оптимизират процеса на даряване от подаването на формуляра до последващите действия.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Регистрира кръводарители и събира важни здравни данни.

Полетата могат да се персонализират, а брандирането е подходящо за всяка организация.

Функции, съвместими с HIPAA, за сигурно обработване на данни

✨ Идеален за: Болници, кръвни банки и нестопански организации, фокусирани върху здравето, които събират сигурна информация за кръводарителите в съответствие с HIPAA.

🧠 Интересен факт: Над 170 милиона души са регистрирани като донори на органи в САЩ, но само около 3 на 1000 умират по начин, който позволява даряване на органи. Ето защо регистрирането като донор може да спаси човешки живот.

12. Шаблон за формуляр за молба за дарение за благотворителни цели от 123FormBuilder

чрез 123FormBuilder

За повечето НПО получаването на редовни молби за дарения е истинско благословение. Неорганизираната пощенска кутия обаче не е приемливо решение.

Този шаблон за формуляр за дарения от 123FormBuilder предлага опростен и лесен начин за събиране на заявки по сигурен и ефективен начин – без да са необходими познания по програмиране или технически умения.

Освен това можете да персонализирате формуляра, да го вградите в уебсайта си и да започнете да събирате подробна информация за дарителите или заявки за финансиране за минути.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Оптимизирайте заявките за дарения с прост онлайн формуляр.

Лесно се вгражда във вашия уебсайт за бърз достъп на дарителите.

Събира и организира информацията за дарителите по сигурен начин.

✨ Идеален за: НПО, които управляват голям брой заявки за дарения и се нуждаят от ясен и сигурен процес на приемане без технически усложнения.

💡 Съвет от професионалист: Използването на електронни таблици вече не е актуално. Вместо това, разгледайте по-умни инструменти, които ще ви помогнат да планирате, проследявате и реализирате проекти, насочени към мисията ви, с лекота в Най-добрият софтуер за управление на проекти за успех на нестопански организации!

13. Шаблон за формуляр за отмяна на абонамент за дарения от 123FormBuilder

чрез 123FormBuilder

Повтарящите се дарения могат да бъдат плашещи. Макар да ви се струва, че се разделите с банката си, този персонализиран шаблон за формуляр гарантира, че това няма да се случи.

Създаден за нестопански и благотворителни организации, формулярът за отказ от абонамент за дарения предоставя на дарителите уважителен и сигурен начин да се откажат от текущи дарения.

Този шаблон е напълно персонализируем, лесен за вграждане във вашия уебсайт и ви помага да събирате ценна обратна връзка, като същевременно защитава чувствителната информация за дарителите.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Предоставя уважителен и лесен начин за дарителите да се откажат.

Събира обратна връзка, за да подобри бъдещото преживяване на дарителите.

Защитава чувствителните данни на дарителите чрез сигурно обработване на формулярите.

✨ Идеален за: Нестопански организации, които обработват периодични дарения и искат да направят отказите прозрачни, уважителни и лесни.

14. Шаблон за формуляр за дарения за грижи и подкрепа за възрастни хора от Venngage

чрез Venngage

Когато вашата благотворителна или нестопанска организация се фокусира върху грижите за възрастни хора, вашият формуляр за дарения трябва да отразява професионализъм, доверие и лекота.

Шаблонът за формуляр за дарения за грижи и подкрепа за възрастни хора на Venngage предлага изчистен, достъпен дизайн, който можете напълно да персонализирате – от цветове и икони до брандиране и съобщения.

Този шаблон за формуляр работи добре и в различни цифрови формати и може лесно да бъде споделен или вграден във вашия уебсайт или печатни материали.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Изчистеният и достъпен дизайн изгражда доверие у дарителите.

Напълно персонализируеми, за да съответстват на бранда на вашата благотворителна организация.

Работи в цифров и печатен формат за лесно споделяне.

✨ Идеален за: Благотворителни организации, подкрепящи грижите за възрастни хора, които искат изтънчен, достъпен формуляр, който изгражда доверие у дарителите още от първия клик.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони и чеклисти за планиране на събития в Excel и ClickUp

15. Формуляр за дарение за медицинска помощ от Venngage

чрез Venngage

Кампаниите за медицинска помощ често изискват спешна и въздействаща комуникация, а този шаблон за формуляр за дарения от Venngage предоставя точно това.

Независимо дали събирате средства за медицинско лечение, оборудване или спешна помощ, този персонализируем формуляр улеснява представянето на вашата кауза.

Този шаблон за формуляр за дарения също така определя необходимата сума за дарение и се интегрира с вашите партньори за плащания.

Освен това, той е напълно редактируем, така че вашата благотворителна или нестопанска организация може да съобрази дизайна с вашата марка и мисия.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Подчертава спешните каузи с впечатляващ, редактируем дизайн.

Определя нуждите от дарения и се интегрира с партньорите за плащания.

Вдъхновява действие за кампании за медицинска помощ от всякакъв мащаб.

✨ Идеален за: Кампании за медицинска помощ, които се нуждаят от визуално впечатляващ, персонализируем формуляр за дарения, който вдъхновява за спешни действия.

Събирайте дарения и набирайте средства без усилие с ClickUp

Ако някога сте загубили дарител, защото във вашия формуляр за дарения е имало неуместен въпрос, е време да преосмислите нещата.

В крайна сметка, вашият формуляр служи като посредник между намерението на потенциалния дарител и неговите действителни дарения. Ето защо ви е необходим инструмент, който улеснява цялостното управление на дарителите.

Независимо дали управлявате периодични дарения, проследявате информация за дарителите или персонализирате формуляр за даряване на кръв, ClickUp ви помага да оптимизирате всичко – от приемането до въздействието. Както сподели Филип Стори от SYZYGY:

Нашите екипи са използвали формуляри и шаблони, за да стандартизират някои работни процеси. Използвали сме и вградената автоматизация, за да улесним някои работни процеси, особено когато персонализираните полета събират информация, която може да помогне да се определи кой трябва да бъде назначен за дадена задача.

Регистрирайте се в ClickUp сега – бъдещото ви „аз“ (и препълнената ви електронна таблица) ще ви бъдат благодарни.