Безплатни шаблони за амортизационен график за проследяване на плащанията по кредита и лихвите

Чувствали ли сте се някога объркани, опитвайки се да разберете колко от плащанията по кредита ви всъщност отиват за лихви и колко за главница? За физически лица, собственици на малки предприятия и финансови екипи тази липса на яснота може да доведе до лошо планиране и скъпи изненади.

Шаблонът за график за амортизация решава проблема безпроблемно. Той ви дава ясна разбивка на всяка плащане, показвайки точно как се изплаща заемът ви с течение на времето.

Независимо дали управлявате лични дългове или проследявате бизнес заеми, тези шаблони ви помагат да бъдете организирани и да запазите контрол. Нека разгледаме някои безплатни шаблони за график за погасяване, които ще опростят управлението на вашите заеми.

🧠 Интересен факт: Думата „амортизация“ идва от латинското „admortire “ , което означава „да убиеш“ – отнася се до постепенното изплащане на дълг, докато той изчезне напълно.

Какво представляват шаблоните за график за погасяване?

Шаблоните за амортизационни графици са предварително форматирани инструменти (обикновено в Excel, Google Sheets или PDF), които ви помагат да следите изплащането на кредита във времето. Те разделят всяко плащане на две части: главница (сумата, която сте заели) и лихва (разходите по заема).

Тези шаблони показват колко дължите след всяко плащане, кога са падежните дати на плащанията и как балансът на заема ви намалява с течение на времето. Те предоставят ясна визуална представа за графика ви за погасяване, което улеснява изготвянето на бюджет и планирането на заема.

💰 Те обикновено включват:

Дати на плащане

Размери на плащанията

Разбивка на лихвата и главницата

Оставащ баланс по кредита

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони за счетоводство в Excel и ClickUp

Най-добрите шаблони за амортизационни графици на един поглед

Какво прави един добър шаблон за амортизационен график?

Добър шаблон за график за амортизация на заем ви помага да организирате финансите си и да получите представа за процеса на изплащане. Ето какво да търсите:

Ясно оформление: Добре проектираният шаблон представя пълната таблица за амортизация на кредита по начин, който е лесен за четене с един поглед, без да се чувствате претоварени.

Автоматични изчисления: След като въведете основни данни като размер на кредита, лихвен процент и срок, шаблонът незабавно изчислява ключова информация като окончателна вноска, колко вноски остават и неизплатено салдо.

Месечни разбивки: Всеки ред трябва да показва разпределението на лихвата и главницата, заедно с остатъка след всяко месечно или годишно плащане, независимо дали става въпрос за ипотека с фиксирана или променлива лихва.

Редактируеми полета: Добрите шаблони ви позволяват да коригирате бързо цифрите. Това ви помага да разберете как промените се отразяват на цялостния план и Добрите шаблони ви позволяват да коригирате бързо цифрите. Това ви помага да разберете как промените се отразяват на цялостния план и да управлявате по-добре разходите си

Визуални помощни средства: Най-добрите шаблони предлагат диаграми или прости графики, които ви помагат да видите как балансът ви намалява с течение на времето, което прави данните по-интуитивни.

Гъвкави формати: Един добър шаблон работи в инструменти като Excel, Google Sheets и дори Един добър шаблон работи в инструменти като Excel, Google Sheets и дори ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата. Изберете платформата, която най-добре отговаря на вашите изисквания.

👀 Знаете ли? Линейната амортизация изплаща дълга по-бързо, но струва повече в началото. При линейната (или постоянна амортизация) месечните ви плащания по главницата остават същите, но общата месечна сума е по-висока. В началото е по-скъпо, но спестявате значително от лихвите през целия срок на кредита.

10 най-добри шаблона за график за погасяване за по-добро финансово управление

Уморени сте да се занимавате с подробностите по изплащането на кредита в разпръснати таблици?

Ето най-добрите шаблони за график за погасяване, които ще ви помогнат да следите плащанията, да разделите лихвата от главницата и да сте в крак с плана си за погасяване на кредити с променлива и фиксирана лихва, без да се стресирате.

1. Прост шаблон за бюджет на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте месечния и годишния си бюджет с шаблона за бюджет на ClickUp.

Следенето на вашите парични постъпления и разходи е много по-лесно с шаблона за опростен бюджет на ClickUp. Той ви дава ясна представа за вашите приходи и разходи, подредени по начин, който има смисъл. Всяка секция е организирана така, че да ви помогне да забележите модели, да планирате предварително и да останете фокусирани върху целите си. С изгледи, сортирани по тип и месец, всичко изглежда структурирано и лесно за следване.

Използвайте го, за да категоризирате всяко плащане под конкретно име на заем или дълг, за да следите едновременно няколко задължения. Можете да добавите персонализирани полета като дата на плащане, сума на плащането, изплатена главница, изплатени лихви и остатък за амортизация. Използвайте изгледа „Таблица“ или „Бюджетен план“, за да ги покажете заедно с съществуващите категории разходи.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Прегледайте цялата си финансова активност по тип сметка

Използвайте падащите менюта, за да обозначите категориите на приходите и разходите и да добавите подробности като тип, източник и описание.

Проверете нетния си паричен поток в Net Cash View, за да видите какво остава след плащанията на лихви и други разходи.

🔑 Идеален за: Физически лица, собственици на малки предприятия или финансови екипи, които искат лесен начин да организират приходите и разходите си.

2. Шаблон за финансово управление на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте финансите си безпроблемно с шаблона за финансово управление на ClickUp.

С подходящите счетоводни инструменти управлението на бизнес финансите не изглежда като безкрайно предизвикателство. А шаблонът за управление на финансите на ClickUp е точно такъв инструмент!

Той ви предоставя пълно работно пространство, създадено за управление на продажби, фактури, разходи, възстановявания и дори подробности за продуктите – всичко на едно място. Получавате изчистени оформления, интелигентна автоматизация и множество инструменти, за да поддържате финансовите си дела в ред.

Например, можете да проследявате месечните си лихвени и главни плащания с помощта на персонализирани статуси на задачите в ClickUp, както следва:

Завършени задачи: предстоящо плащане

В процес: подготовка на плащането

Завършено: плащането е извършено

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте оферти, фактури и месечни плащания с лесни за навигация списъци.

Запишете всяка подробност, като използвате вградените полета за сума, статус, контакт и дати.

Използвайте контекстно-ориентираната интелигентност на ClickUp Brain , за да създадете автоматизации на естествен език в шаблона, като например „3 дни преди датата на плащане: Изпрати напомняне“ „На датата на плащане: Маркирай задачата като „В процес“ „След датата на плащане: Маркирай като „Завършено“, ако не е отбелязано, или подкани за преглед

„3 дни преди датата на плащане: Изпратете напомняне”

„На датата на плащане: Маркирайте задачата като „В процес“

„След датата на плащане: Маркирайте като „Завършено“, ако не е отбелязано, или поискайте преглед

„3 дни преди датата на плащане: Изпратете напомняне”

„На датата на плащане: Маркирайте задачата като „В процес“

„След датата на плащане: Маркирайте като „Завършено“, ако не е отбелязано, или подканете за преглед

🔑 Идеален за: Екипи и фирми, които търсят по-интелигентен начин да управляват финансите си, без да преминават от един инструмент към друг.

3. Шаблон за отчет за разходите в ClickUp

Получете безплатен шаблон Опростете проследяването и отчитането на разходите с шаблона за отчет за разходите на ClickUp.

Шаблонът за отчет за разходите на ClickUp е вашето решение за проследяване на вашите разходи и тези на вашите служители без никаква неяснота. Той предоставя готово оформление за регистриране на разходите по дата, тип и сума, така че не е необходимо да започвате от нулата.

С този шаблон можете да попълните предварително създадените раздели, от пътувания до храна и телефонни сметки. Можете също да прикачите разписки, да добавите кратки описания и да включите одобрения от мениджъра директно на страницата.

Можете да го персонализирате, за да проследявате индивидуални заеми или периодични плащания и да визуализирате графиците за плащане. Комбинирайте го с усъвършенстваните AI възможности на ClickUp Brain, за да анализирате историческите модели на разходите и да прогнозирате оставащите задължения.

Помолете ClickUp Brain да създаде оптимизиран график за погасяване за вас.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Попълнете готовата таблица с всички категории разходи на едно място.

Въведете данните от касовата бележка с място за описания и прикачете снимки.

Редактирайте, отпечатайте или споделете шаблона според нуждите си с членовете на екипа и мениджърите си.

🔑 Идеален за: Екипи и служители, които се нуждаят от бърз начин да регистрират разходи, да подават отчети и да поддържат всичко добре документирано.

4. Шаблон за фактура на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте бързо професионални фактури с шаблона за фактури на ClickUp.

Имате нужда от по-бърз начин да управлявате фактурите, без да губите представа кой ви дължи какво? Шаблонът за фактури на ClickUp ви помага да следите плащанията на клиентите, без да се налага да ровите в имейли или таблици.

Той ви позволява да запазите всяка фактура като задача, заедно с подробности като име на клиента, информация за контакт, сума и дата на падеж. С този инструмент за фактуриране получавате множество изгледи, за да поддържате организация и да виждате какво е изплатено, какво е просрочено и какво предстои.

Шаблонът може да се използва и като текущ регистър на амортизационния график. Всяка „фактура“, която регистрирате, може да представлява конкретна вноска по заем или план за погасяване, като полетата във фактурата изпълняват двойна функция:

Сумата по фактурата става вашата обща периодична вноска.

Позициите отразяват разпределението между главница и лихва за съответния период.

Краен срок действа като дата на плащане по графика за амортизация.

Статусът „Платено/Неплатено“ показва точно къде се намирате в графика за погасяване.

С течение на времето календарният изглед на шаблона се превръща във визуална карта на изплащането – всяка платена фактура е още една отметка в баланса, а всяка предстояща фактура е следващата стъпка в плана.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте състоянието на фактурите и погасяването с един поглед с изгледи под формата на списък, табло, календар и времева линия.

Използвайте вградените функции за проследяване на времето в ClickUp, като проследяване на времето от всяко устройство, добавяне на бележки към времевите записи, маркиране на фактурируемото време и генериране на подробни отчети.

Задайте повтарящи се задачи в ClickUp , за да обработвате автоматично месечните или авансовите фактури и плащания.

Управлявайте плащанията в същото пространство, в което изпращате и съхранявате фактури – един процес, един източник на информация, две задачи, изпълнени едновременно.

🔑 Идеален за: Фрийлансъри, агенции и екипи, които искат да са в крак с фактурирането и да получават плащанията си, както и да изплащат заемите си навреме.

Гледайте това видео, за да научите повече за всички начини, по които можете да следите времето в ClickUp!

5. Шаблон за счетоводни операции на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте изчерпателен отчет за парите на вашата компания с шаблона за счетоводни операции на ClickUp.

Шаблонът за счетоводни операции на ClickUp обединява всички ваши основни финансови операции в структурирано пространство, което се развива заедно с вашия бизнес. От организиране на групи сметки до проследяване на дневници, главни книги и парични потоци, той ви осигурява яснота без сложност.

Структуриран за стандартни счетоводни работни процеси, той включва раздели за групиране на сметки, парични потоци, главни книги и отчети в края на периода. И още нещо? Той ви позволява да използвате изкуствен интелект в счетоводството, за да се освободите от рутинни задачи като класифициране на записи, откриване на аномалии или генериране на обобщения.

В шаблона всяка амортизационна записка се превръща в счетоводна задача, представляваща една вноска по заем или график за погасяване. Вместо да използвате отделен инструмент за проследяване на заеми, просто записвате всяко плащане като част от по-широките си счетоводни операции.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Следете всички приходи и разходи на вашия бизнес с помощта на списъка с акаунти.

Групирайте транзакциите по наименования на сметки, видове дневници или месечна парична активност.

Визуализирайте отчетите за приходите и разходите и балансите с табла с функция „плъзгане и пускане”.

Използвайте статуси като „Отворен“, „Активен“ или „Затворен“, за да посочите дали дадена вноска все още не е започнала, е с настъпил падеж или е изплатена. Това отразява както напредъка на амортизацията, така и типичния счетоводен работен процес.

🔑 Идеален за: Малки предприятия, финансови екипи или оперативни ръководители, които искат да организират счетоводните си документи

📮 ClickUp Insight: 47% от участниците в нашето проучване никога не са пробвали да използват изкуствен интелект за ръчни задачи, но 23% от тези, които са го направили, казват, че той значително е намалил натоварването им. Тази разлика може да е нещо повече от технологична пропаст. Докато ранните потребители постигат измерими ползи, мнозинството може би подценява колко трансформиращ може да бъде изкуственият интелект за намаляване на когнитивното натоварване и спестяване на време. 🔥 ClickUp Brain преодолява тази празнина, като безпроблемно интегрира изкуствен интелект във вашия работен процес. От обобщаване на теми и изготвяне на съдържание до разбиване на сложни проекти и генериране на подзадачи, нашият изкуствен интелект може да направи всичко. Няма нужда да превключвате между инструменти или да започвате от нулата. 💫 Реални резултати: STANLEY Security намали времето, прекарано в изготвянето на отчети, с 50% или повече с помощта на персонализираните инструменти за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите им да се фокусират по-малко върху форматирането и повече върху прогнозирането.

6. Шаблон за история на плащанията в ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте и проследявайте плащанията с шаблона за история на плащанията на ClickUp.

Ако търсите лесен начин да регистрирате, преглеждате и проверявате личните си или бизнес плащания, шаблонът за история на плащанията на ClickUp е вашето решение!

С прости изгледи като формуляри за плащане, подробни списъци и обобщения за клиенти, винаги ще знаете кой какво е платил, кога и как. Освен това, вградените изчисления ви помагат да видите общите суми с един поглед, а качването на разписки и методите на плащане гарантират точна документация.

💡 Съвет от професионалист: Вместо да разглеждате амортизацията като отделен инструмент, използвайте този шаблон, за да я интегрирате в съществуващия си работен процес за история на плащанията. Всяка вноска по заема се превръща в още една задача за плащане, обогатена с проследяване на главницата/лихвата и се вписва безпроблемно в настоящите ви полета, изгледи и автоматизации.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте всички записи в централизирана изглед на всички елементи с колони, които могат да се сортират и филтрират.

Съхранявайте цифрови копия на прикачените разписки и ги подреждайте, за да можете лесно да ги преглеждате.

Управлявайте статуса на всяко плащане с персонализирани статуси, като „Отворено“ и „Завършено“.

🔑 Идеален за: Фрийлансъри и екипи на малки фирми, които търсят организирана система за регистриране и преглед на плащанията, включително вноските по кредити, която може да се споделя.

7. Бюджет на проекта ClickUp с шаблон WBS

Получете безплатен шаблон Проследявайте ефективно бюджета на проекта с помощта на шаблона за бюджет на проекта с WBS на ClickUp.

Нуждаете се от структуриран, детайлен подход за управление на обхвата, бюджета и напредъка? Опитайте шаблона ClickUp Project Budget with WBS. Той използва структура за разпределение на работата, за да разпределя разходите, да следи реалните резултати и да визуализира напредъка спрямо планираните етапи в едно единно пространство. Това го прави идеалната основа за естествено вграждане на амортизационен график в структурата на бюджета ви.

Шаблонът свързва бюджетните редове директно с дейностите, като осигурява пълно съгласуване между финансовото планиране и изпълнението на проекта. Тъй като този шаблон поддържа различни изгледи, включително Гант, списък и табло, можете визуално да проследявате кога са дължими плащанията, заедно с етапите на проекта. Това дава ясна, временна картина на изплащането, свързано със структурата на проекта.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Визуализирайте графика на проекта си по фази и препланирайте задачите с помощта на функцията „плъзгане и пускане”.

Организирайте всички важни данни за вашите проекти на едно място за ефективно планиране на капацитета и разпределение на ресурсите.

Начертайте всички дейности по фази на проекта, като използвате таблицата за разбивка на работата.

🔑 Идеален за: Проектни мениджъри и екипи, управляващи мащабни проекти с множество бюджетни потоци

🔍 Знаете ли, че... Амортизацията не се използва само за заеми. Бизнесът също я използва, за да разпредели разходите за активи и инвестиции, като оборудване, във времето.

8. Шаблон за изглед на времевата линия в ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте графика си за амортизация и отбележете важните дати с помощта на шаблона за визуализация на времевата линия на ClickUp.

Начертайте цялата си амортизационна графика в едно плавно, визуално работно пространство с шаблона за графичен изглед на ClickUp. Той предоставя на отделните лица и екипи гъвкава структура на графика, за да организират фазите на амортизация и да начертаят падежните дати. Всяка точка носи своя сума, разбита на главница и лихва, като балансът след плащането се отразява в лепящите се бележки или в полето „Потребителско поле“.

С този шаблон получавате свободата да планирате, коригирате и проследявате всяка фаза от графика за амортизация без строги ограничения. Той превръща плана за изплащане на заема в ясен, визуален път, който води направо до нулата.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Разпределяйте отговорности и крайни срокове директно във времевата линия за бърза отчетност.

Сътрудничество на живо с членовете на екипа в споделено визуално пространство

Разширете платното според нуждите си, за да се побере дори и най-сложният, многофазен график за погасяване.

🔑 Идеален за: Собственици на малки фирми или свободни професионалисти, особено тези, които управляват заеми за оборудване, стартови капитали или проекти, финансирани от клиенти, при които датите на изплащане са толкова важни, колкото и планирането на паричния поток.

9. Шаблон за график за изплащане на заем от Mission Investors

чрез Mission Investors

Проследяването на графиците за погасяване на няколко кредита, всеки с различни условия, честота и суми, може бързо да се превърне в прекалено обременяващо. Шаблонът за график за погасяване на кредити на Mission Investors предлага персонализирана електронна таблица, предназначена да опрости управлението на кредитите и да подобри прозрачността на портфейла.

Той визуализира разбивката на всяко плащане, включително главница, лихва, допълнителни плащания и салда, всичко в един изчерпателен график.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте планираните и допълнителните плащания, за да видите как те се отразяват на графика за изплащане на кредита ви.

Вижте обобщение на кредита с планирани плащания, обща изплатена лихва, брой действителни плащания и предсрочни плащания – всичко на един поглед.

Проследявайте напредъка на заема си с колони за начален баланс, главница, лихва и др.

🔑 Идеално за: Заемополучатели и финансови консултанти, които се нуждаят от лесни за разбиране записи за изплащането на заеми.

💡 Бонус съвет: Ето няколко съвета за ефективно погасяване на кредити: Проследявайте редовно плащанията си, за да видите колко отиват за лихви и колко за главница.

Направете допълнителни плащания, когато е възможно, за да съкратите сроковете за погасяване.

Използвайте цифрови инструменти или шаблони, за да сте организирани и никога да не пропускате плащане.

Разберете напълно условията на вашия заем

Актуализирайте графика си при всяка промяна, като рефинансиране или еднократни плащания.

Визуализирайте напредъка с подробни табла и диаграми.

10. График за изплащане на заем в Excel от CFI

чрез CFI

Шаблонът за график за изплащане на заем в Excel от CFI предлага пълен график за амортизация, който обхваща всичко – от равни месечни плащания до допълнителни вноски и променящи се лихвени проценти.

Тази готова електронна таблица ви помага да изчислите точните плащания по кредита, главницата, лихвите и салдата за всеки срок на кредита и лихвен процент. Тя опростява изготвянето на пълен график за амортизация, спестявайки ви време и усилия.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Изтеглете напълно функционален Excel шаблон, предварително създаден с всички необходими формули.

Настройте сумата на кредита, лихвения процент и срока, за да видите как те влияят на графика ви за плащане.

Визуализирайте ясно остатъка и напредъка на плащанията за всеки период.

🔑 Идеален за: Финансови специалисти, собственици на фирми или студенти, които искат да следят графика си за амортизация с помощта на Excel.

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони за балансирана система за оценяване за вашия бизнес

Опростете управлението на заемите с ClickUp

Управлението на заем не трябва да бъде игра на познаване. С подходящия шаблон за график за амортизация на заем можете ясно да видите как всяко плащане намалява баланса ви, месец по месец, долар по долар.

С персонализирани изгледи и автоматизация, ClickUp ви помага да създадете интелигентна система за проследяване на заеми от нулата или да се включите в предварително създадени такива. Проследявайте графици за плащания, задавайте напомняния и дори споделяйте формуляри с клиенти или колеги. Освен това, всичко се актуализира в реално време, така че не пропускате нищо.

Готови ли сте да поемете контрол над стратегията си за кредити? Започнете с ClickUp и вижте как цифрите най-накрая придобиват смисъл. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!