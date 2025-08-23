Grok 4 срещу ChatGPT: кой AI чатбот ще спечели през 2025 г.?

Технологичните среди не спират да обсъждат Grok 4 и ChatGPT.

Grok 4 на Илон Мъск от xAI се позиционира като смелата, нецензурирана алтернатива, докато ChatGPT на OpenAI продължава да се развива с по-силно разсъждение и използваемост.

И двете твърдят, че ви дават по-точни отговори и по-бързи резултати, но истинският тест е в това как се представят, когато трябва да отстраните грешки в кода, да проучите изследователска работа, да напишете ясен текст или да управлявате разговори с клиенти.

В тази публикация в блога ще разгледаме подробно къде се отличава всяка от тях, къде има недостатъци и коя е по-подходяща за вашата работа. Ще разгледаме и защо ClickUp има предимство пред двете.

Да започнем. 🤖

Какво е Grok 4?

чрез Grok

Grok 4 е усъвършенстваният AI модел на xAI, проектиран да предоставя точни и актуални отговори, използвайки интеграция на родни инструменти и търсене в реално време в уеб и X платформа.

Достъпни са чрез абонаменти SuperGrok и Premium+ и xAI API и предлагат усъвършенствано логическо мислене, анализ на изображения и гласово взаимодействие.

Функции на Grok 4

Нека разгледаме отличителните функции на Grok и тяхната стойност за разработчиците и лицата, вземащи решения в областта на изкуствения интелект.

Характеристика № 1: Мащабно усилващо обучение и интензивно мултиагентно разсъждение

Изпитайте усъвършенствани възможности за разсъждение при технически задачи

Grok 4 е обучен чрез мащабно усилващо обучение на Colossus на xAI, суперкомпютърен клъстер с 200 000 графични процесора.

Това позволява прецизно, богато на домейни разсъждение в математиката, кодирането и науката, постигайки най-висока референтна производителност (например ARC-AGI, Humanity’s Last Exam), далеч надхвърляща Grok 3.

Освен това, Grok 4 Heavy отива още по-далеч с множество агенти, които работят паралелно, за да проверят отговорите.

Функция № 2: Използване на родни инструменти и интеграция на търсене в реално време

Получавайте точни данни от различни канали в социалните медии

Grok 4 самостоятелно избира и използва инструменти, вариращи от интерпретатори на код до уеб и X търсене, за да събере най-новите данни за точни отговори.

DeepSearch, уеб търсене и анализ на изображения и файлове са вградени в набора от функции на Grok, интегрирани по време на обучението, а не добавени след това.

Функция № 3: Мултимодален вход, гласов режим и мощност на API

Анализирайте текст, изображения и гласови команди на живо

Grok 4 предлага пълна мултимодална интеракция, като обработва безпроблемно текст, визуални елементи и глас. Неговият усъвършенстван гласов режим ви позволява да водите естествени разговори и дори да насочите камерата си към нещо, за да получите интерпретация на сцената на живо.

Разработчиците получават достъп до мощен API с контекстен прозорец от 256 000 токена, търсене в реално време в интернет, X и новини, както и сигурност на корпоративно ниво (SOC 2 Type II, GDPR, CCPA).

Това го прави подходящ за генериране на дълги кодове, сложна документация и чувствителни случаи на употреба.

🧠 Интересен факт: Халюцинацията в изкуствения интелект не означава същото като в реалния живот. Тя се отнася до случаите, в които моделът уверено измисля неща, като измисля източници, цитати или факти, без да осъзнава, че това е погрешно.

Цени на Grok 4

Стандартен: 30 $/месец на потребител

Скъпо: 300 долара на месец на потребител

Какво е ChatGPT?

чрез ChatGPT

ChatGPT е разговорният AI асистент на OpenAI. Той е проектиран да помага на потребителите при широк спектър от задачи, включително писане, кодиране, изследвания и творчески начинания.

Тази алтернатива на Grok AI използва усъвършенствани модели за разсъждение, за да предоставя отговори, съобразени с контекста, и е интегрирана с различни инструменти за подобряване на възможностите си.

Функции на ChatGPT

По-долу са три отличителни характеристики, които отличават ChatGPT в областта на изкуствения интелект.

Функция № 1: GPT Store за персонализирани AI асистенти

Персонализирайте AI асистентите според вашите уникални нужди с GPT Store

GPT Store позволява на потребителите да създават и персонализират свои собствени AI асистенти, без да се изискват познания по програмиране. Можете да дефинирате конкретни инструкции, да качвате файлове и да задавате предпочитания, за да адаптирате поведението на AI към вашите нужди.

Тази функция помага на физически лица и фирми да разработват специализирани AI инструменти за задачи като обслужване на клиенти, създаване на съдържание и анализ на данни.

🧠 Интересен факт: Проучване на AP-NORC установи, че 60% от възрастните в САЩ използват AI инструменти за търсене на информация, а този процент скача до 74% при хората под 30 години. Само 40% използват AI за продуктивност на работното място, а още по-малко се доверяват на него за пазаруване или забавление. По-младите потребители разчитат на AI за мозъчна атака, докато по-възрастните са много по-предпазливи.

Функция № 2: Дълбоко проучване и автономно сърфиране в интернет

Провеждайте задълбочени изследвания без усилие с Deep Research

Deep Research е AI агент, интегриран в ChatGPT, който самостоятелно преглежда уеб, за да събира информация по определена тема.

След като получи вашата заявка, Deep Research може да зададе уточняващи въпроси, преди да започне своя многоетапен процес на проучване. След това извършва изчерпателни търсения, оценява и синтезира информация от различни източници.

Функция № 3: Агент за интелигентна автоматизация на задачите

Автоматизирайте създаването на презентации с ChatGPT Agent

ChatGPT Agent разширява възможностите на асистента, като му позволява да изпълнява задачи като попълване на формуляри, изпълнение на код и взаимодействие с външни приложения.

Той се интегрира безпроблемно в ежедневните работни процеси чрез директни връзки с инструменти като Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook и Notion. Това означава, че може да създава чернови на съобщения, да актуализира файлове и да прехвърля данни между системи, без да се налага да се прибягва до тромави решения.

🔍 Знаете ли? AI приложенията не се учат постепенно. След като моделът е обучен, той не може да научава нови неща, освен ако не бъде преобучен или фино настроен с нови данни. Ето защо той не запомня последните новини, освен ако не е свързан с браузър на живо или външни инструменти.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец на потребител

Екип: 25 $/месец на потребител

Предимство: 200 долара на месец на потребител

Grok 4 срещу ChatGPT: сравнение на функциите

Току-що разгледахме какво прави Grok 4 и ChatGPT толкова мощни. Grok 4 се отличава с търсене в реално време, мултимодални входни данни и супермощно разсъждение. От друга страна, ChatGPT предлага изпипани резултати, безпроблемна интеграция, персонализирани AI асистенти и интелигентна автоматизация.

Ето кратко сравнение между Grok и ChatGPT.

Възможности Grok 4 ChatGPT Основна функция Изкуствен интелект в реално време, който поставя на първо място разсъжденията, с дълбоко търсене в X и уеб Усъвършенстван, мултимодален разговорен AI с широка интеграция на инструменти и стабилност Основна философия „Максимално търсене на истината“ с остроумен, понякога бунтовен характер. Полезен и приятелски настроен асистент, фокусиран върху безопасни и структурирани отговори Осъзнаване в реално време Извлича актуални социални и уеб тенденции чрез DeepSearch/X интеграция Изисква браузърни плъгини или Deep Research за актуални данни; не е вграден Разум и решаване на проблеми Изключителен с технически бенчмаркове (AIME, наука на ниво докторска степен); „мултиагентно“ разсъждение в Heavy модел Отлично структурирано мислене и логика; стъпка по стъпка разбивки и последователни резултати. Интеграции и екосистема Ограничено предимно до екосистемата X, минимална интеграция с трети страни Поддържа плъгини, достъп до API и конектори към инструменти като Gmail, Teams, Notion Персонализиране Ограничена персонализация; тясно свързана с продуктовата визия на Илон Мъск. Висока гъвкавост с персонализирани GPT, функции за памет и адаптирани работни процеси Скорост и отзивчивост Бърз и разговорлив с кратки и бързи резултати Може да бъде по-бавен при сложни заявки, но е по-силен при подробни, дълги отговори. Контекстно прозорец До 256 000 токена, което е полезно за дълги разговори и сложни документи. Варира според модела, като GPT-4 предлага значителен, но по-малък контекстен прозорец. Идеален за Технически специалисти, които се нуждаят от задълбочено мислене, актуални данни и точност в областта на STEM Създатели, предприятия, екипи, фокусирани върху автоматизацията, и случайни потребители, които се нуждаят от надеждност и гъвкавост с интеграции. Цени Няма безплатен план; плановете започват от 30 $/потребител Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/потребител.

Сега нека подредим ключовите области, в които те се припокриват, и да видим къде всяка от тях блести.

Функция № 1: Данни в реално време и осведоменост за контекста

Когато използвате изкуствен интелект за изследвания или вземане на решения, трябва да сте сигурни в актуалността и релевантността на данните. Ето как всеки инструмент обработва информацията в реално време.

Grok 4

Grok 4 включва възможности за търсене в реално време в X, уеб и новини, което поддържа отговорите му актуални и пряко свързани с информация на живо.

Интеграцията с родните инструменти му позволява да извлича актуални тенденции и социален контекст в реално време.

ChatGPT

ChatGPT не извлича актуални актуализации от социалните мрежи самостоятелно.

Но с Deep Research и неговата архитектура на агенти, той може да се свързва с интернет в реално време, да събира информация от надеждни източници и да предоставя цитирани резюмета.

🏆 Победител: Grok 4, тъй като предоставя информация в реално време за социалните мрежи и тенденциите.

Функция № 2: Мултимодални режими на въвеждане и извеждане

Нека видим как се сравняват с мултимодален вход и изход.

Grok 4

Grok 4 приема текст, изображения и глас и може дори да анализира дълги документи или да анализира сцена на живо чрез вашата камера.

Освен това, неговият API разполага с огромен контекстен прозорец от 256 000 токена, което го прави идеален за големи и сложни команди.

ChatGPT

ChatGPT поддържа и мултимодални входни данни – текст, глас, изображения – и експортиране чрез екосистемата GPT, плъгини, Code Interpreter и Deep Research. Той предлага разширяемост и гъвкавост за творчески, кодиращи и продуктивни работни процеси.

🏆 Победител: Равенство! Grok 4 има предимство, ако се нуждаете от големи контекстни прозорци или анализ на сцени с камера, докато ChatGPT е по-добър избор, ако искате изпипана, всестранна екосистема с много разширения.

Функция № 3: Разумни решения, автоматизация на задачите и интеграция на работните процеси

Освен отговарянето на въпроси, истинският тест е колко добре изкуственият интелект може да мисли, действа и да се вписва във вашия работен процес.

Grok 4

Вариантът Heavy на Grok 4 е създаден за дълбоко и продължително разсъждение.

Той използва мултиагентна настройка за решаване на технически проблеми в математиката, кодирането и научната логика и постига отлични резултати в трудни тестове като AIME и Humanity’s Last Exam.

ChatGPT

ChatGPT се насочва към автоматизацията на задачите с режима си Agent. Той може да изпълнява многоетапни действия (резервации, проучвания или интеграции на приложения), като ви дава възможност да се включите на ключови контролни точки.

С конектори за инструменти като Gmail, GitHub, Calendar и Notion, той се вписва идеално в ежедневните работни процеси.

🏆 Победител: Отново има равенство! Grok 4 се отличава, ако се нуждаете от структурирано мислене и техническа точност, докато ChatGPT печели в автоматизацията на работния процес и интеграцията в реалния свят.

Grok 4 срещу ChatGPT в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим каква е позицията на потребителите по отношение на дебата Grok 4 срещу ChatGPT.

Един рецензент сподели:

Зависи от това, което се опитвате да направите. Grok 4 е много по-умен от Grok 3. Той е по-нецензуриран от ChatGPT, което е плюс, ако се занимавате с творческо писане. Въпреки че писането на ChatGPT е по-добро. За кодиране Grok 4 е най-добър, следван от ChatGPT, а след това Grok 3...

Зависи от това, което се опитвате да направите. Grok 4 е много по-умен от Grok 3. Той е по-нецензуриран от ChatGPT, което е плюс, ако се занимавате с творческо писане. Въпреки че писането на ChatGPT е по-добро. За кодиране Grok 4 е най-добър, следван от ChatGPT, а след това Grok 3...

Ето какво мислят потребителите на Reddit за употребата и надеждността:

За мен лично това е труден избор. Имам SuperGrok и ChatGPT Plus. Grok 4 ми хареса много в сравнение с O3. Понякога може да не е много бърз, но в моите тестове за подсказване даде най-дългите и най-изчерпателни отговори. Все още не мога да използвам режим „companion“, което е единственият му недостатък. GPT е по-евтин и по-бърз, но за тежки задачи бих разчитал на Grok. Ако трябваше да купя само един за моите нужди, без съмнение бих избрал Grok.

За мен лично това е труден избор. Имам SuperGrok и ChatGPT Plus. Grok 4 ми хареса много в сравнение с O3. Понякога може да не е много бърз, но в моите тестове за подсказване даде най-дългите и най-изчерпателни отговори. Все още не мога да използвам режим „companion“, което е единственият му недостатък. GPT е по-евтин и по-бърз, но за тежки задачи бих разчитал на Grok. Ако трябваше да купя само един за моите нужди, без съмнение бих избрал Grok.

И какво забелязаха потребителите относно ограниченията в производителността:

За да ви дам представа, работих по проект с Grok 3 в продължение на 7 месеца и просто не можах да го завърша, защото той никога не беше достатъчно умен. Grok 4 беше пуснат на пазара и аз завърших проекта за 2 часа...

За да ви дам представа, работих по проект с Grok 3 в продължение на 7 месеца и просто не можах да го завърша, защото той никога не беше достатъчно умен. Grok 4 беше пуснат на пазара и аз завърших проекта за 2 часа...

В общото сравнение потребителите на Reddit коментираха:

И двата продукта са добри и имат сходни предимства, но и различни силни и слаби страни. Купих месечен абонамент за SuperGrok, но ще продължа да използвам ChatGPT. ChatGPT е по-добър в генерирането на видео и изображения, а приложенията му са по-гладки. Гласовият режим в ChatGPT е много по-плавен и естествен. Grok понякога е приятен, защото не те ругае, но не ми харесва личността му и чувството му за хумор...

И двата продукта са добри и имат сходни предимства, но и различни силни и слаби страни. Купих месечен абонамент за SuperGrok, но ще продължа да използвам ChatGPT. ChatGPT е по-добър в генерирането на видео и изображения, а приложенията му са по-гладки. Гласовият режим в ChatGPT е много по-плавен и естествен. Grok понякога е приятен, защото не те ругае, но не ми харесва личността му и чувството му за хумор...

🔍 Знаете ли, че... Изследователите започнаха да създават AI модели, които комуникират с други AI модели, за да се отстраняват грешки, да се оценяват или дори да се обучават взаимно. Това се нарича мултиагентно сътрудничество и е начинът, по който бъдещите AI системи може да започнат да развиват по-сложни способности.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на ChatGPT и Grok 4

И ChatGPT, и Grok 4 се сблъскват с предизвикателствата на изкуствения интелект като самостоятелни асистенти, тъй като не управляват проекти, не автоматизират работни процеси и не централизират знания.

ClickUp използва различен подход, като вгражда изкуствен интелект в инструментите, които екипите вече използват. Вместо да превключвате между асистенти и софтуер за проекти, получавате една свързана платформа.

Ето как се повишава летвата. 🤩

ClickUp е номер 1: Контекстуална изкуствена интелигентност, точно там, където работите

Генерирайте идеи от всяка точка на работното си място с ClickUp Brain

ClickUp Brain е AI асистент, интегриран в ClickUp. Той се намира във вашето работно пространство и ви помага да действате в рамките на задачите и документите. Можете да го използвате, за да обобщавате разговори, да споделяте актуализации, да създавате чернови на съдържание и да генерирате идеи, без да преминавате от един раздел в друг.

Една от най-важните функции на ClickUp Brain е разбирането на контекста на работното пространство. То разбира вашите проекти, членовете на екипа и работните процеси, като предоставя персонализирани предложения и автоматизации въз основа на данни от работното пространство в реално време.

Вземете например програма за въвеждане на клиенти. Помолете ClickUp Brain да изготви серия от приветствени имейли и той ще извлече стъпките за обучение от вашия списък с задачи, указания за тон от документи и подробности за клиента от задачите. Получавате поредица от имейли, която е подходяща за клиента, съответства на гласа на вашата марка и е съобразена с графика на проекта.

Можете дори да превключвате между ClickUp Brain, ChatGPT, Claude и Google Gemini, без да напускате приложението. Генерирайте изображения, задачи, съобщения и проекти без сложни команди или ръчно въвеждане.

Превключвайте между водещите AI модели в ClickUp Brain

За по-сложни проекти ClickUp Brain MAX разширява тази мощност до пълен AI спътник за настолни компютри. Той съчетава най-добрите AI модели, вашите данни и работния контекст в ClickUp и мощна автоматизация, всичко това в едно сигурно и безпроблемно изживяване на настолен компютър.

💡Съвет от професионалист: Диктувайте задачи, търсете в интернет или дори цели документи с гласа си. AI-базираната функция Talk to Text на Brain MAX работи навсякъде на вашия компютър, превръщайки продуктивността без използване на ръце в реалност. Персонализирайте начина, по който гласът ви се транскрибира и интерпретира, включително речник и стил, за наистина персонализирано преживяване.

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси

AI също захранва ClickUp Autopilot Agents, които поемат повтарящите се работни процеси. Например, Weekly and Daily Report Agents публикуват актуализации в Space или List, докато Team StandUp Agent обобщава върху какво е работило вашият екип.

Настройте тригери и получавайте актуализации, отчети и отговори с помощта на ClickUp Autopilot Agents

Вземете например каналите за поддръжка. Членовете на екипа често задават едни и същи въпроси за продукта. Вместо да се налага да се търси мениджър, който да отговори, Auto-Answers Agent се включва с контекст, извлечен директно от документи, задачи и чатове. Резултатът? По-бързи отговори, по-малко повторения и екип, който може да остане фокусиран върху работата, която наистина има значение. Ако имате нужда от нещо по-персонализирано, можете да създадете персонализирани агенти за автопилот с помощта на конструктора без код. Тези агенти се адаптират към правилата на вашето работно пространство и реагират на тригери като нови творчески задачи, актуализирани документи или покани за сесии за планиране на спринтове.

ClickUp One Up #2: AI в Docs

Създавайте ново съдържание или редактирайте съществуващо съдържание с помощта на ClickUp Brain в ClickUp Docs.

ClickUp Docs са живи документи, пряко свързани с вашите задачи, проекти и база от знания. Всеки документ е интегриран в работното ви пространство, така че актуализациите и задачите остават свързани с реалната работа.

С AI в Docs можете да:

Пишете по-добре: просто помолете AI да подобри, съкрати или разшири текста ви, или да промени тона му.

Бъдете в течение с нещата: Поставете курсора върху заглавието на документа, кликнете Ask AI > Summary (Попитайте AI > Обобщение) и получите кратко резюме. Идеално за да се запознаете с 10-странично предложение за секунди.

Получавайте отговори бързо: Използвайте Ask AI, за да задавате въпроси към документ, както бихте направили към свой колега. Искате да знаете одобрения процес от документ с политики? AI търси съдържанието и отговаря директно.

Действайте незабавно: Маркирайте изискванията или бележките от срещата, след което изберете „Генериране на действия“ и задачите с крайни срокове се създават на място.

Улеснете междурегионалното сътрудничество: изберете текст или цял документ и AI ще го преведе безпроблемно.

Подкрепа на техническите екипи: Обобщете API референциите или създайте структурирана техническа документация с помощта на изкуствен интелект. Това намалява грешките и поддържа последователност в познанията за продукта в инженерния и поддръжния екип.

Да предположим, че екипът за успех на клиентите създава наръчник за клиенти. Докато го изготвят, AI извлича информация от свързани задачи, коментари и документи, за да предложи нови раздели. Резултатът е документация, която винаги е съобразена с най-новите актуализации и процеси на продукта.

ClickUp’s One Up #3: Управление на проекти с AI

ClickUp е създаден като платформа за управление на проекти и тази основа прави неговите AI функции много по-ефективни. Всяка задача, етап и зависимост в софтуера за управление на проекти ClickUp са свързани, така че AI резултатите винаги са основани на контекста.

Ето няколко примера за това как интегрираната изкуствена интелигентност на ClickUp улеснява ежедневните задачи по управление на проекти.

Постигнете повече, по-бързо: ClickUp Brain обобщава актуализациите по проекти, бележките от срещи и дългите коментари, след което генерира задачи, подзадачи и действия въз основа на тях. То също така предлага най-подходящите изпълнители въз основа на натовареността, експертния опит и миналите дейности.

Подобряване на сътрудничеството: Генерира отчети за напредъка и актуализации на състоянието в реално време без ръчно въвеждане. Освен това категоризира и обобщава информацията за задачите в персонализирани AI полета за по-добра организация на информацията.

Повишете ефективността и производителността: AI на ClickUp ви помага да работите по-умно с персонализирани препоръки, базирани на вашата роля и отговорности. Всичко се проследява за вас, от рисковете по проекта до важните етапи. Освен това, AI-базираният AI на ClickUp ви помага да работите по-умно с персонализирани препоръки, базирани на вашата роля и отговорности. Всичко се проследява за вас, от рисковете по проекта до важните етапи. Освен това, AI-базираният календар на ClickUp ви помага да планирате времето си въз основа на приоритети, задачи и насрочени събития.

Планирайте срещи с естествен език, използвайки календара на ClickUp, задвижван от изкуствен интелект.

Освен това Brain MAX може да създава, актуализира и управлява задачи, документи, чатове и събития в календара в ClickUp директно от вашия десктоп.

Потребител на ClickUp споделя:

ClickUp е най-надеждната платформа за управление, която е помогнала на нашата компания по много начини да поддържа процесите и работните потоци и да изпълнява задачите навреме.

ClickUp е най-надеждната платформа за управление, която е помогнала на нашата компания по много начини да поддържа процесите и работните потоци и да изпълнява задачите навреме.

Създайте по-интелигентни работни процеси

Но магията не спира дотук.

Създайте автоматизирани работни процеси, за да спестите часове ръчна работа, като използвате ClickUp Automations.

Автоматизациите на ClickUp спестяват часове ръчен труд. Те следват прости правила от типа „когато се случи това, направи онова“, които можете да настроите за минути. Веднъж активирани, те работят тихо на заден план, така че проектите напредват без постоянна ръчна намеса.

Ето няко и примери за автоматизация, на които разчитат екипите: Актуализирайте статуса на задачата след приключване на QA тестването и уведомете инженера.

Публикувайте обобщения в каналите на заинтересованите страни, когато приключи тестовият цикъл.

Създавайте последващи задачи за нерешени бъгове

Поддържайте сътрудничеството свързано с контекста

Обсъждайте проекти, без да напускате работното си място, с помощта на ClickUp Chat

ClickUp Chat превръща дискусиите в част от работния процес. Всяко съобщение се намира до задачите и документите, така че контекстът никога не се губи между различните инструменти.

Екипите могат да задават въпроси, да споделят решения и да създават задачи за действие директно в същото пространство, където се извършва работата. FollowUps превръща задачите за действие в задачи, SyncUps позволява гласови и видео разговори, а функцията Catch Me Up, задвижвана от изкуствен интелект, помага на членовете на екипа да се ориентират бързо.

📮ClickUp Insight: Само 12% от участниците в нашето проучване използват AI функции, вградени в пакети за продуктивност. Това ниско ниво на приемане предполага, че настоящите имплементации може би не разполагат с безпроблемната, контекстуална интеграция, която би накарала потребителите да преминат от предпочитаните от тях самостоятелни платформи за разговори. Например, може ли изкуственият интелект да изпълни автоматизиран работен процес въз основа на обикновен текстов подсказ от потребителя? ClickUp Brain може! Изкуственият интелект е дълбоко интегриран във всеки аспект на ClickUp, включително, но не само, обобщаване на чат низове, изготвяне или доусъвършенстване на текст, извличане на информация от работната среда, генериране на изображения и много други! Присъединете се към 40% от клиентите на ClickUp, които са заменили 3+ приложения с нашето приложение за всичко, свързано с работата!

Превърнете AI прозренията в действие с ClickUp

Докато Grok 4 блести с по-добро разсъждение и данни в реално време, а ChatGPT се отличава с интелигентността си в разговорите, нито един от двата не се интегрира напълно в ежедневния ви работен процес.

Това е областта, в която ClickUp е лидер.

С ClickUp Brain изкуственият интелект помага за създаването на съдържание, приоритизирането на задачите и автоматизирането на актуализациите на проектите директно във вашето работно пространство. В комбинация с мощните функции за управление на проекти на ClickUp, като отчети в реално време, планиране и автоматизация на задачите, екипите могат да работят по-бързо, да останат съгласувани и да намалят натовареността по всички проекти.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и нека изкуственият интелект работи заедно с вас! ✅