10 най-добри софтуерни инструмента за управление на университетски кампуси (2025)

Управлението на училище или университет е сложна и непрекъсната дейност. Вие управлявате приема, посещаемостта, графиците на преподавателите, учебните такси, ангажираността на студентите, подкрепата за възпитаниците... и много други неща.

Освен това се налага да боравите с десетки различни инструменти, само за да прекарате един ден.

Проблемът е, че повечето от тях не комуникират помежду си. Така че това, което би трябвало да бъде рационализирано, в крайна сметка се затрупва с имейли, таблици и пропуснати последващи действия.

Ето защо все повече училища, колежи и университети преосмислят начина, по който управляват дейностите в целия кампус.

Ако търсите софтуерни решения за управление на университетски кампуси, които обединяват всичко – данни за студентите, академични дейности, операции и комуникация – сте на правилното място. В този наръчник разглеждаме най-добрите инструменти, които можете да вземете под внимание тази година, с реални предимства, недостатъци и информация за цените, за да ви помогнем да намерите най-подходящия за вашата институция.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на университетски кампуси?

Софтуерът за управление на университетски кампуси трябва да ви помогне да обедините академичните, административните и оперативните си работни процеси на едно място. Ето основните функции, на които да обърнете внимание:

Централизирани данни за студентите: Централизираният софтуер за управление на кампуса съхранява академичните записи, присъствието, личната информация и историята на комуникацията в една сигурна система. Средно 60% от времето на екипа се изразходва за намиране, актуализиране и споделяне на информация между несвързани системи.

Работни процеси за прием и записване на студенти: Искате ли да автоматизирате повтарящи се рутинни задачи като подаване на формуляри, събиране на документи и одобрения? Повечето софтуерни инструменти за управление на университетски кампуси днес са създадени, за да осигурят гладко протичане на процеса на записване.

Академично планиране и графици: Изберете инструменти, които ви помагат да управлявате разписания, календари на курсове, графици на преподаватели и задачи за класове с минимални ръчни усилия.

Инструменти за комуникация: С вграден чат, съобщения и интерактивни портали, тези приложения ви помагат да установите безпроблемна координация между ученици, учители, родители и персонал.

Проследяване и анализ на ефективността: Визуалните табла и отчети могат да бъдат огромно предимство, тъй като ви позволяват да следите оценките, посещаемостта, ангажираността и ключовите показатели за ефективност на институцията, без да се налага да използвате отделни инструменти за анализ.

Мобилен достъп и портали за самообслужване: Предоставете на студентите и преподавателите 24/7 достъп до важни ресурси чрез мобилни приложения или уеб табла.

Интеграция и мащабируемост: Уверете се, че софтуерът се свързва с инструменти като LMS (система за управление на обучението) и SIS (система за информация за студентите), за да се адаптира към растежа на вашата институция.

Най-добрите софтуерни инструменти за управление на университетски кампуси на един поглед

Инструмент Най-подходящ за Основни функции Цени* ClickUp Средни и големи образователни институции, управляващи както академични, така и административни работни процеси Персонализирани проектни пространства за всеки отдел, над 15 изгледа (списъци, Kanban и др.), ClickUp Forms, Whiteboards, AI Calendar, Docs Hub, Autopilot Agents и ClickUp Brain за AI-базирани анализи. Наличен е безплатен план; Персонализирани цени за предприятия Alma SIS Малки и средни институции за основно и средно образование, фокусирани върху лекота на употреба и ангажираност на родителите Портали, базирани на роли, автоматизирано планиране, табла в реално време, персонализирани транскрипти и анализи, безпроблемна интеграция (Google Classroom, Canvas) Персонализирани цени Campus 365 Малки и средни училища, които се нуждаят от конфигурируема, всеобхватна ERP система Над 80 модула (академични, общежития, финанси, транспорт), уроци на живо, мобилна поддръжка, помощ 24/7, табла в реално време Персонализирани цени Ellucian Средни и големи университети, които се нуждаят от ERP + SIS, фокусирани върху висшето образование Интегрирани данни за жизнения цикъл на студентите, академични и оперативни табла, управление на човешките ресурси/заплатите/ERP, портали за консултации Персонализирани цени PowerSchool Училищни райони K–12, които се нуждаят от мащабируема SIS с надеждно съответствие Синхронизация в реално време с LMS, шаблони за съответствие, персонализирани плъгини, хибридни/облачни/локални опции Персонализирани цени Fedena Малки и средни институции в САЩ с ограничена ИТ поддръжка Прием на студенти, автоматизация на таксите, портали, подходящи за мобилни устройства, интеграции (Zoom, Teams), персонализирани отчети Платените планове започват от 999 $/година; индивидуални цени за предприятия. Blackbaud SIS Частни училища K–12 в САЩ, които искат интегрирани LMS и SIS Унифицирани портали, гъвкави модели за оценяване/транскрипти, синхронизация в реално време, табла за съответствие и академично проследяване Персонализирани цени Academia ERP Институции с много кампуси, които се нуждаят от модулен ERP Конфигурируеми модули (от прием до човешки ресурси), сигнали в реално време, сигурни портали, отчети за няколко кампуса Персонализирани цени Workday Student Големи университети, които търсят унифицирани данни за студентите, човешките ресурси и финансите Портали за самообслужване, инструменти за учебни програми/консултации/фактуриране, предсказуема аналитика, мащабируемост в големи кампуси Персонализирани цени Skyward Училища в САЩ, които се нуждаят от надеждни, стабилни системи с силно участие на семейството Централизирани записи (присъствие, финанси, човешки ресурси), портали в реално време, експортиране на данни за съответствие, персонализирани формуляри Персонализирани цени

Най-добрият софтуер за управление на кампуса за вашата институция

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Сега, когато разполагате с удобен списък за справка, обмислете следните препоръки за софтуерни инструменти за управление на университетски кампуси, които си заслужава да опитате:

1. ClickUp (Най-добрата система „всичко в едно“ за управление на академични и административни работни процеси)

Опитайте ClickUp безплатно Персонализирайте изгледите, задачите, документите, бели дъски и автоматизациите на ClickUp според начина, по който работи вашата институция.

Като универсално приложение за работа, ClickUp предоставя на образователните институции единна платформа за управление на всеки аспект от живота в кампуса, без да се налага да преминавате между несвързани системи. Независимо дали отговаряте за приема, управлението на задачите на преподавателите или проследяването на напредъка на студентите, можете да персонализирате ClickUp, за да изпълнява всички тези функции, съобразени със структурата на вашата институция.

Визуализирайте всичко – от профилите на студентите до инвентара на оборудването – на едно място с над 15 вида изгледи на ClickUp, включително списъци, таблици и Kanban табла.

Всеки отдел във вашата институция може да работи в персонализирани проектни пространства в ClickUp, които съхраняват ключовите им данни. Така можете да имате отделни работни процеси за академични дейности, операции, човешки ресурси и събития, но да ги наблюдавате всички в един инструмент. Това се нарича ефективност!

И докато сме на тази тема, нека ви покажем как ClickUp Automations ви спестява още повече време.

Да предположим, че по време на приемния сезон студент подава заявление чрез персонализирана форма ClickUp, която сте изпратили. Тази форма автоматично създава задача ClickUp в списъка „Приемна тръба“ с попълнени всички подробности.

След това задачата се присвоява автоматично на служител по приема, като се определя краен срок за проверка на документите.

💡 Съвет от професионалист: ClickUp Autopilot Agents действат като AI съотборници, които наблюдават задачите и предприемат действия въз основа на вашите инструкции. За проверка на документи можете да обучите Custom ClickUp Agent да проверява дали са попълнени необходимите полета в формулярите (като „Качен транскрипт“ или „Доказателство за самоличност“). Ако някой от тях липсва, агентът може автоматично да промени статуса на задачата на „Липсващи документи“ и да изпрати имейл с напомняне на кандидата. Щом всички документи бъдат подадени, статуса се актуализира на „Готов за преглед“ – без да е необходима ръчна проверка. Използвайте ClickUp Autopilot Agents, за да ускорите ежедневните си задачи.

До края на седмицата екипът по приемане има пълна видимост кои кандидати са в процес на разглеждане, кои са приключили и кои са в застой – и никой не е затрупан с таблици и безкрайни вериги от имейли.

Сътрудничеството е безпроблемно между различните роли. Вашите преподаватели, персонал и екипи за подкрепа на студентите могат да оставят коментари по задачите за последващо проследяване. Те могат също да работят заедно в ClickUp Whiteboards и ClickUp Docs в реално време, за да изготвят планове за уроци, да актуализират документи с политики или да подготвят материали за събития.

Вградените инструменти за планиране, като AI Calendar на ClickUp , ви помагат да управлявате всичко – от графиците на занятията до междуотделните срещи. А с каналите за конкретни проекти или задачи в ClickUp Chat екипите могат да провеждат бързи дискусии или да споделят актуална информация , така че всеки разговор да остава свързан с работата, за която става въпрос.

Искате да видите кои отдели са претоварени или кои студенти са постоянно изложени на риск? Опитайте персонализирани карти, диаграми и отчети в ClickUp Dashboards. Или просто помолете вашия AI асистент, ClickUp Brain, да извлече тези данни за вас от вашето работно пространство.

Оценявайте представянето на студентите и персонала и откривайте тенденции с ClickUp Brain.

Накрая, институционалното знание остава запазено и лесно достъпно с ClickUp Docs Hub и неговата сигурна база от знания. От училищни правила до наръчници за ученици и ръководства за отстраняване на ИТ проблеми, можете да създавате, съхранявате и споделяте документация – всичко това в рамките на една и съща платформа.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте структурирани документи за съвместна работа с вложени страници, редактиране в реално време и коментари от екипа с помощта на ClickUp Docs.

Събирайте безпроблемно данни за студенти или персонал чрез персонализирани ClickUp формуляри, които се въвеждат директно в списъци със задачи.

Проследявайте целите и ключовите резултати в различните отдели с помощта на вградените табла за цели и напредък на ClickUp.

Персонализирайте работното си пространство с ClickApps — включвайте или изключвайте функции според нуждите на вашата институция.

Обобщавайте дълги теми или имейли, актуализирайте задачите незабавно и извличайте информация от работното си пространство с гласови команди чрез настолната програма ClickUp Brain MAX.

Ограничения на ClickUp

Огромната гъвкавост може да се окаже прекалено голяма за начинаещите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент на G2 казва:

Оценявам факта, че цялата работа на училището е видима за целия административен екип на училището.

📮 ClickUp Insight: Работата не бива да бъде игра на познаване, но твърде често се превръща в такава. Нашето проучване за управление на знанията установи, че служителите често губят време в търсене на вътрешни документи (31%), фирмени бази от знания (26%) или дори лични бележки и екранни снимки (17%), само за да намерят това, от което се нуждаят. С Connected Search на ClickUp всеки файл, документ и разговор е незабавно достъпен от началната ви страница, така че можете да намерите отговори за секунди, а не за минути. 💫 Реални резултати: Екипите могат да спестят над 5 часа всяка седмица, използвайки ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминират остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

2. Alma SIS (Най-добрият SIS, създаден от педагози, с дълбока ангажираност на родителите)

Alma SIS е облачна система за управление на студентска информация, широко използвана в училища от K-12 и чартърни училища в САЩ. Тя е проектирана да опрости отчитането на присъствието, оценяването, графиците и спазването на държавните изисквания в един интуитивен интерфейс.

Неговата уникална продажна точка? Той е създаден от педагози, които разбират важността на лесната употреба и бързото приспособяване към софтуера за управление на кампуса. Учителите, администраторите и дори семействата често успяват да се запознаят с инструмента за минути.

Интеграцията в реално време с Google Classroom, Canvas, Schoology и Microsoft Teams елиминира дублирането на данни – оценките и присъствието се синхронизират автоматично между системите.

Най-добрите функции на Alma SIS

Опростете взаимодействието между родители, студенти и преподаватели чрез модерни портали, базирани на роли.

Автоматизирайте графика на часовете, проследяването на присъствието и генерирането на бележки.

Визуализирайте академичните тенденции с табла в реално време и отчети за съответствие с държавните изисквания.

Персонализирайте бележници, транскрипти и анализи, за да отговорите на специфичните нужди на училището.

Ограничения на Alma SIS

Инструментите за споделяне на файлове и сътрудничество получават по-ниски оценки в онлайн ревютата в сравнение с конкурентите.

Създаването на основния график се извършва чрез инструмент на трета страна, който някои администратори намират за по-малко интуитивен.

Цени на Alma SIS

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Alma SIS

G2: 4,2/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 430 отзива)

Какво казват реалните потребители за Alma SIS?

Директно от рецензия на Capterra:

SIS ALMA е лесен за използване от администратори, студенти, преподаватели и родители. Когато аз, като администратор на ALMA, се нуждая от помощ, техният екип за поддръжка на клиенти е лесно достъпен и винаги може да ми помогне в рамките на минути. Когато го използвам като преподавател, знам, че оценките ми са защитени и лесно достъпни за студентите и родителите, за да са в течение с постиженията на децата си.

🧠 Интересен факт: В Международния университет по приложни науки IU използването на AI-учителя Syntea е намалило времето за учене с приблизително 27 % след около три месеца в сравнение с групите, които не са ползвали AI. Ключовият фактор? Персонализирано обучение!

3. Campus 365 (най-подходящ за модули с висока степен на конфигурируемост)

Campus 365 предлага един от най-обширните каталози с модули в бранша – над 80 модула, обхващащи прием, академични дейности, финанси, транспорт, библиотека, общежитие и живи класове, достъпни чрез уеб и мобилни приложения.

Той е проектиран да помага на училищата да се разрастват с централизирани табла, които дават на администраторите възможност да следят в реално време операциите, от събирането на такси до показателите за академично представяне.

Лесното използване е едно от основните предимства на тази ERP система за училища. Потребителите споделят, че благодарение на изчистения интерфейс и интуитивните работни процеси, дори в среда с ниско технологично ниво, могат да въведат персонала в работата за минути. Поддръжката е друго важно предимство, с чат, телефон и помощ на живо 24/7, както и обучение чрез уебинари и сесии на място.

Най-добрите функции на Campus 365

Управлявайте над 80 академични и административни модула от един единствен контролен панел.

Провеждайте онлайн уроци на живо без инструменти или плъгини на трети страни

Подкрепете родителите, учениците и персонала с мобилни приложения и многоезичен достъп.

Автоматизирайте събирането на такси, проследяването на посещаемостта и академичното планиране.

Ограничения на Campus 365

Модулът за провеждане на онлайн уроци може да има затруднения при големи виртуални класни стаи.

Степента на персонализация варира в зависимост от модула – сложните работни процеси може да се нуждаят от поддръжка за персонализация.

Цени на Campus 365

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Campus 365

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Campus 365?

Един потребител в G2 казва:

Софтуерът е интуитивен и лесен за използване и оценявам факта, че ми позволява да персонализирам различните настройки, за да отговорят на всякакви нужди.

4. Ellucian (Най-добрият ERP + SIS пакет, насочен към висшето образование и с възможност за разширяване)

Ellucian обслужва публични и частни колежи и университети в САЩ с надеждни системи за отчитане, CRM, SIS и ERP, специално пригодени за работните процеси във висшето образование. Студентите могат да кандидатстват онлайн, да проследяват напредъка си и да планират дипломите си; съветниците и персоналът получават практични табла и отчети, за да идентифицират рисковите студенти и да оптимизират набирането на студенти.

Аналитичните инструменти на Ellucian позволяват на институциите да откриват тенденции, като например спад в записванията или горещи точки за задържане, и да предприемат проактивни действия. Създаден за мащабируемост, той поддържа и съответствие с американските регулации за финансова помощ.

Най-добрите функции на Ellucian

Интегрирайте данни за жизнения цикъл на студентите от набирането им до ангажираността на възпитаниците.

Управлявайте операциите по човешки ресурси, заплати и ERP заедно с академичните данни.

Създайте безпроблемни портали за съветници и табла за проверка на дипломите

Ограничения на Ellucian

Изисква специален ИТ екип и официално обучение за внедряване.

Може да бъде по-скъпо за внедряване от леките SIS платформи.

Цени на Ellucian

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ellucian

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 3,6/5 (над 80 отзива)

Какво казват реалните потребители за Ellucian?

В рецензия на Capterra се казва:

Поздравявам Ellucian за последните актуализации, които са направили по отношение на външния вид и усещането от продукта. Сега ми е по-лесно да го използвам и поддържам (вече не е необходим Java за администраторската част!).

5. PowerSchool (най-добрият SIS за K-12 с широко разпространение и интеграции в САЩ)

PowerSchool се използва широко в училищата от 1-ви до 12-ти клас в САЩ и предлага основни функции като SIS, бележник, проследяване на посещаемостта, графици и силна поддръжка за спазване на държавните изисквания за отчитане чрез специализирани регионални екипи. Интегрира се с LMS като Canvas и Schoology, поддържа портали за семейства и ученици и работи на сигурна инфраструктура, базирана на ISO-27001/Azure.

Най-голямата му сила е в широките възможности за персонализиране. Районите могат да създават персонализирани полета, страници, отчети и автоматизация, а дори и да използват плъгини, за да отговорят на уникални работни процеси.

Макар училищата да се радват на неговата гъвкавост, те също така съобщават, че въвеждането, навигацията и сложността на старите бази данни изискват квалифицирани административни ресурси.

Най-добрите функции на PowerSchool

Използвайте сертифицирани от държавата шаблони за отчети и работни процеси за съответствие

Синхронизирайте посещаемостта, оценките и графиците в различните портали в реално време.

Интегрирайте безпроблемно с Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF и инструменти на трети страни.

Хостинг на място, в облак или хибриден, с управляван или самоуправляем режим.

Ограничения на PowerSchool

Необходими са технически познания и персонална поддръжка за вътрешни персонализации.

Времето за отговор на поддръжката и документацията могат да бъдат непостоянни.

Цени на PowerSchool

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PowerSchool

G2: 4,2/5 (730+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 180 рецензии)

Какво казват реалните потребители за PowerSchool?

Дългогодишен потребител на G2 споделя:

Нашият район използва PS SIS от 9 години, винаги като хоствана инстанция. През всичките тези години нямаше проблеми с прекъсвания на работата, нито загуба на данни. Обучението за администраторите е страхотно.

👀 Знаете ли, че... Ivy Tech Community College използва Google Cloud и машинно обучение, за да прогнозира представянето на студентите с 80% точност, като обработва над 12 милиона точки данни дневно! Тяхната платформа , базирана на изкуствен интелект , идентифицира 16 000 рискови студенти само за един семестър и помогна на хиляди да подобрят своите оценки. С достъп до самообслужващи анализи за почти половината от персонала си, Ivy Tech премина от реактивно отчитане към проактивна подкрепа за студентите в голям мащаб.

6. Fedena (Най-добрият модулен и икономичен SIS/ERP за малки и средни институции в САЩ, предлагащи образование от детска градина до 12 клас)

Създаден за институции с ограничена ИТ поддръжка, Fedena предлага автоматизация на ERP ниво, отчети и инструменти за ангажираност за институции от K-12 в САЩ. Можете да го използвате за управление на всичко – от приемане и посещаемост до транспорт и общежития.

Освен това, достъпната цена и интуитивният потребителски интерфейс го правят по-достъпен за по-малките училища в сравнение с някои други инструменти от този списък.

Той се интегрира с Google Workspace, Zoom, Microsoft Teams и поддържа разширения за плъгини и персонализирани модули за гъвкави работни процеси.

Най-добрите функции на Fedena

Автоматизирайте работните процеси от приемането до таксите с модули за записване и плащане.

Внедрете мобилни портали за родители/ученици с актуализации в реално време за присъствие и оценки.

Интегрирайте онлайн курсове, записани лекции, тестове и инструменти за сътрудничество.

Създавайте персонализирани отчети и табла за посещаемост, производителност и операции.

Ограничения на Fedena

По-малка мащабируемост за големи райони в сравнение с корпоративни системи като PowerSchool

Качеството на поддръжката варира в зависимост от региона; някои рецензенти отбелязват по-бавни актуализации на функциите.

Цени на Fedena

Стандартен: 999 $/година

Премиум : 1399 $/година

Ultimate: 1699 $/година

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Fedena

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Fedena?

Ето мнението на един потребител на G2:

Като цяло, това е добра платформа за управление на студентите. Удобна за ползване, но за много хора е необходимо първоначално обучение. Съчетава всички необходими функции като управление на посещаемостта, лична информация, управление на изпити, оценки и доклади, като ги прави лесно достъпни за всички заинтересовани страни.

7. Blackbaud Student Information System (Най-добрият SIS за частни независими училища K-12 в САЩ)

👀 Знаете ли, че... От 2023 г. 54 % от институциите са интегрирали своите SIS с LMS и други административни платформи.

Искате ли също така унифицирано преживяване, при което функционалността на LMS, студентските портали, фактурирането и управлението на записванията са обединени под един профил? Blackbaud е подходящият избор.

Преподавателите и администраторите го използват, за да получат цялостен 360° поглед върху пътя на всеки студент – от академични справки до задачи и извънкласни дейности.

А най-хубавото? Автоматизираните заявки за курсове, списъци с чакащи, работни процеси за оценяване и конфигурируеми одобрения на базата на роли намаляват административните трудности и подпомагат спазването на изискванията за отчитане и акредитация в САЩ.

Най-добрите функции на Blackbaud SIS

Използвайте достъп с еднократно влизане за родители, студенти, преподаватели и персонал с табла, базирани на роли.

Оптимизирайте оценяването и конфигурирането на транскрипти с гъвкави модели за оценяване.

Въведете унифицирано планиране, одобрение на заявки за курсове и синхронизиране на списъците в реално време.

Използвайте междуотделни табла, за да помогнете на администраторите да следят посещаемостта, академичните тенденции и спазването на правилата.

Ограничения на Blackbaud SIS

Някои потребители споделят, че модулите често изглеждат като добавени допълнения, а не като чиста, унифицирана система.

Цени на Blackbaud SIS

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Blackbaud SIS

G2 : 4,2/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Blackbaud SIS?

Ето едно ревю от G2:

Превъзходна платформа за управление на данни за ученици, родители, класове, учители, консултанти, пансиони и всичко, свързано с учениците. Имаме изключително сложен ежедневен график и софтуерът е в състояние да се адаптира към нашите нужди.

8. Academia ERP (Най-подходящ за институции, които се нуждаят от гъвкава, модулна ERP система, която може да се мащабира в различни кампуси)

Ако вашето училище или колеж е уморено от приспособяването на работните процеси към софтуера, Academia ERP може да бъде освежаваща промяна. Той е проектиран да се справя с всичко – от прием и академични въпроси до човешки ресурси, финанси и дори управление на общежития. Независимо дали управлявате един кампус или двадесет, модулната структура на Academia се мащабира безпроблемно и ви позволява да персонализирате почти всичко, без да се налага да се обаждате на ИТ отдела всеки път.

Какво харесват потребителите? Вградените инструменти за комуникация. Студентите и родителите получават актуална информация в реално време чрез приложение, имейл или SMS, а таблото за управление помага на персонала да следи присъствието, оценките, таксите и др.

Най-добрите функции на Academia ERP

Автоматизирайте критичните работни процеси – от запитвания до приемане на студенти и управление на таксите – чрез конфигурируеми модули.

Изпращайте сигнали в реално време и персонализирани известия чрез вградените SMS, имейл и съобщения в приложенията.

Активирайте достъпни за мобилни устройства портали за студенти/родители/преподаватели с защитен достъп до академични справки, присъствие и оценки.

Създавайте табла и отчети за посещаемост, финанси, академични резултати и данни за няколко кампуса.

Ограничения на Academia ERP

Някои институции съобщават, че документацията и поддръжката могат да варират в зависимост от региона, особено при внедрявания извън САЩ.

Цени на Academia ERP

Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Academia ERP

G2 : 4,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Academia ERP?

Едно ревю в G2 споделя:

Системата направи процеса на прием по-ефективен, сведе до минимум ръчните грешки при вземането на решения за прием и подобри нашата система за управление на студентите като цяло.

🧠 Интересен факт: 72 % от SIS системите вече предлагат мобилен достъп, което подобрява гъвкавостта за персонала и студентите.

9. Workday Student (най-подходящ за големи университети, които търсят унифицирани операции за студенти, човешки ресурси и финанси)

Workday Student е създаден за висши учебни заведения, които вече работят с множество системи и искат те да функционират заедно. Ако вече използвате Workday за човешки ресурси и финанси, добавянето на модула за студенти обединява цялата ви институция под един покрив. Той се занимава с приема, консултиране, планиране на учебни програми, фактуриране и др., като същевременно предоставя на персонала и студентите самообслужващи инструменти, които наистина работят.

Това обаче не е решение от типа „plug-and-play“. Внедряването отнема време и планиране, но след като софтуерът заработи, получавате реална представа за всичко – напредъка на студентите, тенденциите в записванията, състоянието на финансовата помощ – всичко това синхронизирано с вашите данни за човешките ресурси и финансите.

Най-добрите функции на Workday Student

Координирайте процесите по приемане, финансова помощ, учебни програми и фактуриране.

Предоставяйте прогнозни анализи и отчети за задържането, записването и академичните резултати.

Предоставете портали за самообслужване на студенти, съветници и персонал

Лесно мащабиране за десетки хиляди студенти в големи изследователски университети

Ограничения на Workday Student

Готовите отчети може да не покриват всички нужди

Внедряването може да изисква опитен институционален ИТ екип и дълъг период на подготовка.

Цени на Workday Student

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Workday Student

G2 : 4,0/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Workday Student?

В G2 един потребител споделя:

Workday е чудесна платформа за професори, на която могат да публикуват съобщения и задачи. Тя е лесна за използване, а известията са чудесни, особено на мобилни устройства. Академичното консултиране също е чудесна допълнителна функция.

10. Skyward (Най-подходящ за училища в САЩ, които дават приоритет на стабилността, съответствието и ангажираността на семействата)

Skyward е предпочитан избор за много училища в САЩ и това е с основание. Той съществува от десетилетия и това личи от богатството на функциите, проектирани с оглед на реалните предизвикателства в училищата. Независимо дали следите посещаемостта, изчислявате заплатите, изготвяте отчети за държавата или помагате на родителите да са в течение, Skyward го прави с тиха надеждност.

Порталите за достъп на семействата и учениците са прости, но ефективни, като помагат за намаляване на обема на обажданията и предоставят на семействата пряк достъп до ежедневните събития. А за ИТ екипите Skyward предлага гъвкаво хостинг (в облак или на място), както и солидни опции за експортиране на данни за райони, които обичат контрола. Интерфейсът може да изглежда малко старомоден на места, но в замяна получавате система, която просто работи – дори и в най-натоварените училищни дни.

Най-добрите функции на Skyward

Централизирайте студентските досиета, оценките, финансите, човешките ресурси и графиците в една система.

Дайте възможност на родителите и учениците да имат достъп до данни в реално време чрез порталите Family Access или Student Access.

Поддържайте отчитането на данни на държавно ниво с помощта на Ed-Fi и персонализирани CSV/API експорти.

Улеснете създаването на персонализирани формуляри и полета за данни, за да проследявате уникалните нужди на района.

Ограничения на Skyward

Интерфейсът изглежда остарял; няколко потребители съобщават за затруднена навигация и бавен работен процес за преподавателите.

Цени на Skyward

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Skyward

G2 : 3,8/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Skyward?

Ето едно ревю от Capterra:

Skyward улесни значително намирането на информация за студентите, въвеждането на оценки и копирането на задачи. Присъствието също беше лесно за въвеждане. Харесва ми и това, че различните училища могат да променят оформлението на Skyward според нуждите си.

Класове, комуникация, съответствие – управлявайте всичко с ClickUp

Ако има нещо, което трябва да запомните от тази публикация, то е следното: независимо дали управлявате малко училище за деца от 5 до 18 години или разрастваща се университетска система, има решение за управление на кампуса, което е подходящо за вас. Но много от инструментите, които се предлагат, просто добавят още раздели към браузъра ви, без да облекчават натоварването.

ClickUp е различен. Той обединява всичко – проекти, хора, процеси – на едно място, което е наистина лесно за използване. Имате нужда от формуляр за обратна връзка от студентите? Табло за прием? Изкуствен интелект, който ви помага да пишете по-бързо или да обобщавате доклади? Получавате всичко това, без да се налага да управлявате множество разпръснати системи.

Ако настоящата ви система ви се струва остатък от ерата на черната дъска, е време за ъпгрейд. ClickUp получава отлични оценки за използваемост, мащабируемост и иновативност. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!