Безплатни шаблони за тестване за приемане от потребителите (UAT) за тестване на софтуер

Вие сте в края на жизнения цикъл на разработката на софтуера (SDLC).

Кодът е чист, функциите са функционални и всичко изглежда готово за пускане на пазара.

Но успехът на вашия продукт в крайна сметка зависи от едно нещо: удовлетвореността на потребителите.

Когато нещата се объркат, последствията са реални. Тук на помощ идва тестването за приемане от потребителите (UAT).

Това е вашата последна проверка – където реални потребители валидират вашия продукт в реални сценарии. Софтуерът ви отговаря ли на очакванията на потребителите и бизнес целите? Интуитивен ли е? Готов ли е за пускане в експлоатация?

Макар процесът на UAT да е от решаващо значение, изграждането му от нулата отнема време, което нямате.

Затова сме подбрали тези безплатни шаблони за тестване на потребителското приемане, за да опростим процеса ви, да подобрим документацията и да съгласуваме екипа ви за безупречно пускане на пазара.

Какво представляват шаблоните за тестване на потребителското приемане?

Шаблонът за тестване на потребителското приемане е готов за употреба, структуриран инструмент за последната фаза от процеса на тестване на софтуера. Той води крайните потребители (или техните представители) през критични тестови сценарии, за да потвърди, че продуктът ви се държи както се очаква в производствени условия.

За разлика от другите фази на тестване, тези шаблони се фокусират върху потребителското преживяване и бизнес изискванията. Използвайте тяхната последователна структура, за да усъвършенствате тестовите случаи, да регистрирате резултатите, да откривате проблеми и да следите напредъка.

Ето какво ги прави толкова ценни:

Съгласувайте QA, разработчиците, продуктовите мениджъри и потребителите относно това как изглежда успехът.

Намалете хаоса в последния момент с вградени полета за тестови сценарии, критерии за приемане и резултати.

Свържете всеки тестов случай на UAT с конкретни бизнес изисквания за пълно покритие.

Поддържайте записи, готови за одит, за бъдеща справка или съответствие с изискванията.

Да приемем например, че вашият екип е създал нов процес на покупка във вашето приложение за електронна търговия. Шаблонът за тестване на потребителското приемане ви помага да проверите всяка стъпка от теста – добавяне в количката, прилагане на отстъпки, плащане и потвърждаване на поръчки – преди първият ви реален клиент да се натъкне на грешка.

Очевидно е, че UAT ви помага да внедрите софтуера по-умно, а шаблоните правят този процес по-бърз, по-лесен и по-ефективен. Но какво отличава най-добрите от останалите? Нека разгледаме по-подробно.

➡️ Прочетете още: Как да проведете проучване на потребителите

Най-добрите шаблони за тестване за приемане от потребителите (UAT) на един поглед

Какво прави един шаблон за тестване за приемане от потребителите добър?

Ако тествате за използваемост и приемане от потребителите, вашият шаблон трябва да прави повече от просто отбелязване на отметки. Той трябва да направлява процеса на тестване, да координира екипа ви и да прави обратната връзка практична, без да ви забавя.

Ето какво да търсите в шаблон, който поддържа гладък процес на UAT:

Обхват на UAT: Изяснете какво тествате. Един добър шаблон включва полета за бизнес целите и проблема на потребителите, който решава. Например, въвеждане на функция „Повторна поръчка с едно кликване“, за да се опростят повторните покупки и да се увеличи задържането на клиентите.

Картографиране на изискванията: Свържете всеки сценарий с причината за неговото съществуване – заявка за функция, история на потребител или бизнес цел – за да елиминирате „слепите точки“. За по-голяма яснота добавете уникален идентификатор на тестовия случай, за да проследите всеки сценарий чрез тестовата си суита.

Критерии за приемане: Определете предварително условията за успех/неуспех за всеки UAT тест. Очертайте стъпките на теста, документирайте очакваните и действителните резултати и записвайте резултатите.

Сценарии на потребители: Фокусирайте се върху реалистични, цялостни работни процеси. Сценариите трябва да отразяват как реалните потребители взаимодействат с функцията в контекста. За курс за електронно обучение това означава записване, попълване на тест и изтегляне на сертификат без затруднения.

Ключови етапи: Проследявайте всяка фаза от изпълнението на UAT – от планирането и подготовката на тестовите данни до повторното тестване и одобряването. Добрият шаблон трябва да подчертава основните контролни точки, да дефинира критериите за излизане и да регистрира ключовите резултати за отчитане.

Тестова среда: Уверете се, че тестовата среда отразява условията на производствената среда. Включете всички конфигурации на устройства/браузъри, удостоверения за достъп и всички необходими тестови данни, за да елиминирате фалшивите грешки.

Приоритизиране и проследяване: Класифицирайте тестовите сценарии според бизнес въздействието, риска или сложността. Помогнете на екипа си да се фокусира върху тестовите планове с висок приоритет и да отбележи проблемите, които биха могли да забавят пускането на продукта.

Сътрудничество в екип: Добавете място за бележки на тестващите, коментари на заинтересованите страни и одобрения – всичко на едно място. Видимостта в реално време ускорява обратната връзка от потребителите и вземането на решения за продължаване/прекратяване на цикъла на тестване за приемане от потребителите.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте шаблон за UAT, за да започнете тестването по-рано в SDLC, вместо да чакате до финалния спринт. Този подход за тестване „shift-left“ приближава валидирането към проектирането и разработката, позволявайки на вашите екипи за тестване да откриват проблеми, преди те да се превърнат в лавина. Например, Vodafone възприе този гъвкав подход и постигна по-бързо пускане на продукти, по-малко бъгове и по-гладко предаване. 💯

Шаблони за тестване за приемане от потребителите (UAT)

В UAT прецизността е от решаващо значение – от картографиране на тестови сценарии и подготовка на среди до записване на резултати и събиране на одобрения. А когато балансирате усилията на UAT между продуктовите, инженерните и бизнес екипите, разпръснатите инструменти само ви забавят.

Готови ли сте да преминете на по-високо ниво? Тези безплатни шаблони за тестване на потребителското приемане предлагат перфектна отправна точка.

1. Шаблон за списък за проверка на тестовете за приемане от потребителите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте всяка задача, одобрение и обратна връзка за UAT на едно централизирано място с шаблона за тестване за приемане от потребителите на ClickUp.

Планирате ли първия си цикъл на UAT или подобрявате настоящия? Шаблонът за тестване на приемането от потребителите на ClickUp е най-добрият инструмент за бързо стартиране за планиране, проследяване и изпълнение на цялостна валидация от потребителите.

Освен това, те са визуално структурирани, така че мултифункционалните екипи като QA, бизнес анализатори и разработчици да останат синхронизирани през целия процес на тестване. Централизираното проследяване предотвратява объркване и гарантира последователност във всички функции.

🌟 Ето защо ще харесате този шаблон:

Присвойте всеки идентификационен номер на тестовия случай на правилния собственик, за да осигурите гладко предаване и по-бързо изпълнение.

Използвайте статуси с цветно кодиране и вградени автоматизации, за да откривате закъсненията навреме.

Опростете прегледите след тестването с помощта на стандартизирани полета за очаквани и действителни резултати.

Персонализирайте елементите от списъка за проверка и подзадачите, за да ги съгласувате с работния процес на вашия продукт.

🔑 Идеален за: QA тестери, Scrum майстори и продуктови мениджъри, които търсят опростен, базиран на чеклист шаблон за план за UAT тестване, който се мащабира с спринт цикли.

💡 Професионален съвет: GenAI осигурява 20%–50% увеличение на производителността за софтуерните лидери, а ClickUp Brain го прави за секунди. Просто въведете заявката си на обикновен английски език и AI веднага я превръща в структуриран проектен план!

2. Шаблон за одобрение на ClickUp UAT

Получете безплатен шаблон Ускорете одобренията и приключете тестването с шаблона за одобрение на ClickUp UAT.

Трудно е да поддържате процеса на UAT в правилната посока, когато одобренията са затрупани в пощенските кутии или разпръснати в различни таблици. Шаблонът за одобрение на UAT на ClickUp обединява всичко това, за да можете да регистрирате резултатите, да включите заинтересованите страни и да получите зелена светлина без хаос.

Той добавя структура към последната фаза на тестването с специални полета за резултатите от тестовете, имената на заинтересованите страни, техните роли и времеви отметки. Вградените напомняния и актуализации в реално време поддържат процеса в движение – всяко решение се записва, одобрява и лесно проследява.

🌟 Ето защо ще харесате този шаблон:

Опростете окончателните UAT прегледи със стандартизирани формати за по-бързо вземане на решения.

Елиминирайте объркването с версиите с единен източник на информация за проследяване на валидирането.

Определете ясно собствеността, за да се уверите, че нито един тестов случай няма да остане неодобрен или пренебрегнат.

Поддържайте записи, готови за одит, за да опростите проверките за съответствие и да ускорите бъдещите прегледи.

🔑 Идеален за: мениджъри по пускане на продукти, ръководители по качеството или екипи, работещи с клиенти, които се нуждаят от официални одобрения от UAT, за да гарантират безупречно внедряване.

🧠 Знаете ли, че... НАСА загуби орбитален апарат за Марс на стойност 327 милиона долара, защото единият екип използваше метрични единици, а другият – имперски. Каква е поуката от тази история? Подробните тестови случаи и добрата комуникация са от решаващо значение. Това е фокусът на UAT – да открива несъответствия, преди да се превърнат в катастрофи.

3. Шаблон за тестване на използваемостта на ClickUp

Получете безплатен шаблон Събирайте полезни данни за потребителското преживяване директно от целевата си аудитория с шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp.

Тестването на използваемостта отговаря на един критичен въпрос: Могат ли потребителите лесно да навигират в сайта, приложението или софтуера ви? Независимо дали тествате яснотата на задачите или откривате пропуски в потребителския интерфейс, този етап разкрива къде реалните потребители срещат затруднения и какво трябва да се усъвършенства преди пускането на продукта.

Въведете шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp! Той ви помага да провеждате структурирани сесии с вградени полета за събиране на обратна връзка от потребителите в реално време. Всяка сесия е съобразена с конкретни цели и потребителски профили, така че вашият екип тества целенасочено, а не на базата на предположения.

🌟 Ето защо ще харесате този шаблон:

Започнете сесиите по-бързо с готови полета за цели, задачи, резултати и бележки.

Синхронизирайте екипите за проектиране, проучване и разработка с по-бързи цикли на обратна връзка за непрекъснато усъвършенстване.

Събирайте данни от тестове на поведението, за да откривате проблеми в потребителското преживяване в реално време.

Превърнете обратната връзка в корекции, като маркирате проблеми, възлагате отговорности и определяте приоритети.

🔑 Идеален за: UX/UI екипи, продуктови дизайнери и бизнес анализатори, които искат ясни и практични прозрения директно от взаимодействията с потребителите.

💡 Професионален съвет: Има повече от един начин да тествате използваемостта – и избраните от вас методи за проучване на потребителите определят резултатите, които получавате. ClickUp предоставя възможност за задълбочени тестови сесии с вградена автоматизация, безпроблемна интеграция и сътрудничество в реално време. Повишете нивото на вашите тестове с: Топлинни карти за откриване на зони с висока кликваемост и мъртви зони 🔥

Герилско тестване за бързо събиране на обратна връзка на производствено ниво 🏃‍♀️

Преиграване на сесии, за да видите къде потребителите се затрудняват в реално време 🎥 Искате още идеи? Разгледайте тези примери за тестове за използваемост и подобрете своя UX!

4. Шаблон за тестови случай на ClickUp

Получете безплатен шаблон Дефинирайте, задавайте и проследявайте всеки UAT тестов случай с структурирана яснота, използвайки шаблона за тестови случаи на ClickUp.

В основата на тестването за приемане лежи класическото създаване на тестови случаи – разбиване на всяка потребителска история на ясни, изпълними стъпки. Шаблонът за тестови случаи на ClickUp прави точно това, като преодолява разликата между намеренията на разработчиците и очакванията на потребителите.

Този гъвкав шаблон за тестови случаи за UAT включва всичко необходимо: идентификационен номер на тестовия случай, подробни описания, стъпки на теста, очаквани резултати и действителни резултати. Той предоставя всичко, от което вашият екип се нуждае, за да документира, изпълни и проследи тестовете за приемане от потребителите без излишни затруднения.

🌟 Ето защо ще харесате този шаблон:

Централизирайте усилията за осигуряване на качеството с едно работно пространство за управление на тестови сценарии, резултати и обратна връзка.

Проследявайте напредъка през спринтовете с изгледи в реално време, персонализирани за UAT тестване.

Споделете резултатите от тестовете със заинтересованите страни, за да ускорите вземането на решения.

Създайте библиотека с планове за тестове за приемане от потребителите, която може да се използва многократно, за да поддържате бъдещи версии и да подобрите последователността на тестовете.

🔑 Идеален за: QA екипи, инженери по тестване и проектни мениджъри, които създават мащабируем шаблон за план за UAT тестване през критичните фази на процеса на разработване на софтуер.

✨ Полезен трик: Управлявате UAT с шаблон за тестови случаи на GitHub? Макар че това е чудесно за контрол на версиите, шаблоните за тестови случаи на ClickUp добавя мощна видимост, проследяване в реално време и сътрудничество – идеално за екипи, които се нуждаят от нещо повече от документация!

5. Шаблон за управление на тестове на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете видимост в работните процеси за тестване на системата от начало до край с шаблона за управление на тестове на ClickUp.

Управлявате ли десетки (или стотици) тестови случаи или сценарии за UAT в различни фази на тестване? Шаблонът за управление на тестове на ClickUp предлага цялостна видимост чрез вграждане на индивидуални случаи в по-широки тестови пакети за пълен надзор.

Вградените инструменти, като проследяване на статуса „успешен/неуспешен“, задачи за тестване и картографиране на дефекти, ви позволяват да изпълнявате многофазови тестови цикли в различни екипи, без да пропускате нищо. Всичко е свързано на едно място, от проучвателното тестване до регресията и UAT.

🌟 Ето защо ще харесате този шаблон:

Изпълнявайте многофазови тестови цикли, без да губите контекста между спринтовете.

Решавайте пречките по-бързо с помощта на сътрудничеството в реално време между QA, разработчиците и PM – директно от тестовия случай.

Свържете дефектите с тестови сценарии и следете разрешаването им, без да преминавате от един инструмент към друг.

Поддържайте чист одит с помощта на персонализирани полета, исторически записи и коментари на заинтересованите страни.

🔑 Идеален за: Екипи за осигуряване на качеството, които управляват сложни работни процеси и се нуждаят от мащабируема система за управление на тестове и мощен шаблон за UAT тестови случаи в едно.

Atrato, компания за софтуер за финансови услуги, управлява целия си работен процес в ClickUp – с впечатляващи резултати: Както казва Раул Бесера, продуктов мениджър в Atrato: Преди беше просто лудост. Изпращахме нещо и трябваше да правим отстъпки, защото функцията имаше твърде много бъгове и не беше добре планирана. Видяхме значително намаление на докладваните бъгове, а ClickUp ни помага да избегнем много проблеми. Преди беше просто лудост. Изпращахме нещо и трябваше да правим отстъпки, защото функцията имаше твърде много бъгове и не беше добре планирана. Видяхме значително намаление на докладваните бъгове, а ClickUp ни помага да избегнем много проблеми. Ето как ClickUp се превърна в двигател за растежа и подобряването на качеството: 30% по-бързо разработване на продукти 🚀

20% по-малко преумора на разработчиците 💻

24-часово намаление на времето за разрешаване на билетите ⏱️ Тази успешна история доказва едно: ClickUp предоставя на вашия екип един източник на истина за организиране, тестване и доставка на висококачествен софтуер.

➡️ Прочетете още: Как да създадете и приложите списък за проверка на качеството

6. Шаблон за евристична оценка на ClickUp

Получете безплатен шаблон Открийте недостатъците в потребителското преживяване, преди да го направят вашите потребители, с шаблона за евристична оценка на ClickUp.

Понякога не е необходимо пълно UAT, за да откриете лошо преживяване – нужни са само експертни очи и доказана рамка. Шаблонът за хеуристична оценка на ClickUp ви помага да провеждате бързи, структурирани одити, използвайки надеждни принципи за използваемост, като например 10-те хеуристики на Нилсен.

Вместо да чакате потребителите да посочат объркващи интерфейси, този шаблон ви дава възможност да откриете проблемите на ранен етап. Това го прави идеален за прегледи преди UAT, преработване на продукти или бързи дизайнерски спринтове.

🌟 Ето защо ще харесате този шаблон:

Открийте пропуските в използваемостта с вградените указания за евристична оценка.

Оценявайте проблемите според тежестта, въздействието върху бизнеса или честотата, за да определите приоритета на корекциите.

Маркирайте констатациите по функции, екрани или поток от задачи – идеално за преглед на дизайна или гъвкави предавания.

Опростете обратната връзка, като си сътрудничите с екипите за продукти и разработка в едно работно пространство.

🔑 Идеален за: UX стратези, рецензенти на дизайн и гъвкави екипи, които извършват одити в ранна фаза преди тестването за приемане от потребителите.

🔍 Знаете ли? Хеуристичните оценки също имат за цел да подобрят UX — подобно на тестовете за използваемост — но не са едно и също нещо. Докато тестовете за използваемост включват реални потребители, които изпълняват задачи, хеуристичните оценки разчитат на експерти, които преглеждат интерфейса спрямо принципите на използваемост. Използвайте хеуристична оценка в началото на фазата на проектиране или когато имате ограничено време/ресурси.

Използвайте тест за използваемост при валидиране на реалното поведение – в идеалния случай преди пускането на пазара. Заедно те са мощна комбинация – откриват специфичните за потребителите проблеми, за да можете да доставяте по-умно.

7. Шаблон за потребителски истории на ClickUp

Получете безплатен шаблон Съпоставяйте всяка функция с реалните нужди на потребителите с шаблона за потребителски истории на ClickUp.

Потребителските истории са основата на качествения софтуер – те улавят кой, какво и защо стои зад всяка функция. Определете ги навреме и ще избегнете преработката, която отнема време и бюджет. Откриването на пропуснато изискване в планирането е 10–200 пъти по-евтино, отколкото поправянето му в производството.

Ето тук се включва шаблона за потребителски истории на ClickUp! Той замества разпръснатите заявки и неясните спецификации с повторяем формат, който изяснява намерението на потребителя, контекста и правилата за успех, така че вашият екип да създаде правилното нещо от първия път.

🌟 Ето защо ще харесате този шаблон:

Създайте критерии за приемане, ориентирани към потребителя, които естествено се превръщат в тестови случаи за UAT.

Добавете оценки на усилията и крайни срокове, за да приоритизирате най-важните задачи.

Превърнете идеите за продукти в изпълними задачи, които разработчиците могат да изпълнят без да се налага да гадаят.

Разделете историите на подзадачи и проследявайте визуално напредъка с изгледи „Списък“, „Табло“ или „Времева линия“.

🔑 Идеален за: Продуктови мениджъри, анализатори или гъвкави екипи, които се нуждаят от структурирани потребителски истории, които осигуряват яснота, съгласуваност и по-бърза доставка.

Понякога започвате с история на потребителя, а в края на цикъла на разработка никой не може да си спомни или да намери правилните файлове. 🤦🏾‍♀️ Това се случва, но ние имаме решение! 👇🏼

8. Шаблон за проследяване на грешки и проблеми в ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте, сортирайте и отстранявайте бъгове по-бързо с шаблона за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp.

Шаблонът за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp интегрира всичко, като предоставя оптимизирана система за регистриране, сортиране и приоритизиране на грешки.

Новите проблеми се добавяват в списъка „Докладвани грешки“ заедно с цялата необходима информация, от която разработчиците се нуждаят, за да отстранят проблема незабавно. Ще получите и списък „Ограничения и временни решения“, в който да проследявате известните проблеми и временните решения.

А най-хубавото? Вградените Team Docs ви помагат да стандартизирате стъпките за сортиране, протоколите за докладване или пътищата за ескалиране, като поддържате всички в синхрон от доклада до разрешаването на проблема.

🌟 Ето защо ще харесате този шаблон:

Автоматизирайте създаването на задачи от формуляри за регистриране на грешки, за да намалите ръчното въвеждане и да ускорите сортирането.

Използвайте връзки между задачите, за да свържете свързани проблеми, пречки и корекции между екипите.

Филтрирайте изгледите по приоритет, назначен разработчик или спринт цикъл, за да останете фокусирани по време на ежедневните срещи.

Проследявайте сроковете за разрешаване на проблеми с помощта на проследяване на времето и персонализирани полета за статуса на поправката.

🔑 Идеален за: Екипи за поддръжка, екипи за сортиране и технически ръководители, които управляват бъгове в реално време, бързи поправки и обратна връзка от UAT в динамични среди за разработка.

🔍 Знаете ли, че... Отстраняването на грешки отнема 620 милиона часа работа на разработчиците годишно – главно поради разпръснати доклади, изолирани инструменти и липса на яснота.

Когато откриете досаден бъг, не забравяйте да го документирате подробно. Ето как можете да напишете ефективен доклад за бъг:

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони и формуляри за докладване на грешки за проследяване на грешки

9. Шаблон за A/B тестване на ClickUp

Получете безплатен шаблон Сравнете реакциите на реални потребители и изберете най-успешната версия с шаблона за A/B тестване на ClickUp.

A/B тестването сравнява две или повече версии на дадена функция, поток или страница, като измерва поведението на крайните потребители. Макар че често се използва в маркетинга, то е също толкова ценно за екипите, занимаващи се с продукти, UX и разработка, които усъвършенстват потребителското преживяване.

Това прави шаблона за A/B тестване на ClickUp незаменим допълнителен инструмент във вашия набор от инструменти за UAT. Той придава структура на вашите експерименти, като ви помага да дефинирате хипотези, да зададете показатели за успех и да проследявате ефективността на различните версии – всичко това в едно организирано работно пространство.

С вградени изгледи, проследяване на версии и полета за производителност ще знаете какво работи, какво не работи и какво да тествате след това.

🌟 Ето защо ще харесате този шаблон:

Определете варианти на тестове (версия А, Б или повече), задайте хипотези и критерии за успех и проследявайте показателите.

Визуализирайте времевите графики и тестовите фази с изгледите „Календар“ и „Времева линия“.

Използвайте персонализирани статуси, за да следите напредъка от планирането до пост-анализа.

Съхранявайте всички резултати, обратна връзка и изводи на едно място, за да вземате бързи решения, подкрепени с данни.

🔑 Идеален за: Екипи за продукти, UX и QA, които тестват различни оформления, функции или потребителски потоци по време на предварителното пускане, за да видят на какво реагират най-добре потребителите.

10. Шаблон за тестване на матрицата за проследяемост на ClickUp

Получете безплатен шаблон Свържете всяко изискване с тестов случай и запълнете всяка празнина с шаблона за тестване на матрицата за проследяемост на ClickUp.

Матрицата за проследяемост на изискванията (RTM) свързва всяко бизнес изискване с тестов случай. При UAT с висок залог тази прозрачност гарантира, че създавате това, от което бизнесът се нуждае, и го доказвате.

Шаблонът за тестване на матрицата за проследяемост на ClickUp прави този процес лесен. Вместо разпръснати таблици, получавате централизирана визия за изискванията, тестовите случаи и резултатите – с вградени одитни следи и проследяване на напредъка.

🌟 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте статуса „преминат/непреминат/блокиран“ и процента на успеваемост с един поглед с помощта на потребителски полета.

Поддържайте безупречни одитни следи с регистри за одобрение и актуализации в реално време.

Открийте пропуските в покритието на ранен етап с проследими връзки между тестовете и изискванията.

Заменете статичните RTM с динамично, съвместно проследяване между екипите.

🔑 Идеален за: екипи за контрол на качеството и съответствие в регулирани индустрии или проекти с висока степен на риск, където пълното покритие на тестовете, проследимостта и одобренията са задължителни.

🔍 Интересен факт: Вашият продукт обикновено преминава през различни видове софтуерни тестове, преди потребителите да го получат. Те откриват бъгове, пропуски в сигурността и проблеми с производителността, така че вашите UAT тестове се фокусират върху това, което е важно: използваемост и бизнес стойност.

11. Шаблон за регистър на промените в софтуера ClickUp

Получете безплатен шаблон Дръжте екипа си в синхрон с всяка актуализация, поправка и пускане на нови функции, като използвате шаблона за регистър на промените в софтуера на ClickUp.

Какво се промени между версиите? Защо тази функция се държи по различен начин? Екипите за контрол на качеството, разработчиците и заинтересованите страни винаги задават тези въпроси – и шаблонът за регистър на промените в софтуера на ClickUp им дава незабавни отговори.

Той записва софтуерните актуализации в хронологичен ред, като подробно посочва кой е направил промяната, какво е добавено или поправено и защо се е случило. Забравете за ровенето в историята на промените или за питането на колегите за контекста. Само една ясна, визуална времева линия, на която всички могат да се доверят.

🌟 Ето защо ще харесате този шаблон:

Документирайте функции, поправки на грешки и промени с вписвания с дата и етикети за версии.

Добавете богат контекст с полета за автор, причина за промяната и засегнати компоненти.

Свържете актуализациите с задачи, спринтове или версии, за да може всеки да види цялата картина.

Проследявайте версиите за планиране на връщане назад и QA след пускане на пазара.

🔑 Идеален за: Продуктови и QA екипи, които управляват чести пускания, като гарантират, че тестерите разполагат с пълния контекст зад всяка промяна.

➡️ Прочетете повече: Безплатни шаблони за оценка на софтуер

12. Шаблон за разработка на софтуер ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте, тествайте и пускайте продукти – всичко в едно работно пространство с шаблона за разработка на софтуер на ClickUp.

Разработването на софтуер не се състои само в писането на код – то включва съгласуване на целите на продукта, координиране на спринтове, управление на качеството и навременна доставка. Шаблонът за разработка на софтуер на ClickUp обединява всичко това в едно унифицирано работно пространство.

Използвайте ги, за да оптимизирате вашите Agile работни процеси, независимо дали следвате Scrum, Kanban или хибриден подход. Всичко вече е планирано – от забавени задачи и спринт табла до дизайнерски папки и тестови логове – така че вашите екипи да останат съгласувани, а вашият продукт да остане на път.

🌟 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте всяка функция от забавяне до пускане с взаимосвързани задачи и табла в реално време.

Предотвратете затрудненията, като визуализирате зависимостите и предаването на задачи между екипите.

Централизирайте спринтовете, QA, дизайна и сортирането на бъгове в едно пространство.

Синхронизирайте с инструменти като GitHub, Figma и Slack, за да елиминирате превключването на контекста.

🔑 Идеален за: Мултифункционални екипи за разработка на софтуер, които управляват сложни проекти – от планиране и проектиране до тестване, доставка и итерация.

🔍 Знаете ли, че... През 1947 г. легендарната компютърна специалистка Грейс Мъри Хопър открива истинска пеперуда в релето на компютър. Тя я залепва в дневника си и така се ражда дебъгингът. 🐛💻

Доставяйте софтуер, който потребителите искат (и обичат) с Clickup

Тестването за приемане от потребителите не е просто отметка в списък. Като процес, то е най-добрият ви шанс да докажете, че софтуерът работи така, както крайните потребители очакват.

А когато разполагате с подходящите шаблони за UAT, намалявате риска и ускорявате пускането в експлоатация.

От тестови случаи и контролни списъци до одобрения, сортиране и бележки за пускане, ClickUp предоставя на всеки екип, от QA до продукта, инструментите за по-бързо и по-умно пускане. Голямо пускане или бързо поправяне, гъвкав екип или мултифункционален екип – той се адаптира към работния процес на вашия екип.

Започнете да използвате ClickUp още днес и превърнете процеса на UAT в конкурентно предимство за вашия продукт!