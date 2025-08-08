Топ 10 алтернативи на Moxie за управление на вашия бизнес през 2025 г.

Moxie работи добре за самостоятелни фрийлансъри и микробизнес. То покрива основните нужди, включително договори, фактури и проста комуникация с клиенти.

Но с разрастването на бизнеса ви тези основни функции вече не са достатъчни. Имате нужда от по-добри инструменти за управление на проекти, сътрудничество с други хора и мащабиране, без да се налага да комбинирате различни решения.

След като достигнаха тавана с Moxie, много собственици на малки фирми преминават към инструменти, които се адаптират към начина, по който действително работят – било то по-бързо фактуриране, по-задълбочено проследяване на задачите или сътрудничество в екип на едно място.

Нека разгледаме 10 интелигентни алтернативи на Moxie, които ви помагат да спестите време от административната работа, да бъдете в крак с задачите на клиентите и да управлявате бизнеса си без допълнителни инструменти.

Най-добрите алтернативи на Moxie на един поглед

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени* ClickUp Документи, CRM, формуляри, фактури, отчитане на работното време, автоматизация Най-подходящ за физически лица, самостоятелни предприемачи и разрастващи се екипи, които искат да централизират работата с клиенти, фактурирането и комуникацията на едно място. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7 $/месец. Agency Handy Табла, работни процеси за одобрение, управление на файлове и портали с брандиране Най-подходящо за креативни агенции, които управляват множество клиентски проекти и ревизии Платените планове започват от 19 $/месец. Dubsado Персонализирани формуляри, планиране, работни процеси, управление на договори и автоматизация Най-подходящо за треньори, консултанти и доставчици на услуги, които се нуждаят от напълно автоматизирани, брандирани клиентски пътувания. Платените планове започват от 20 $/месец. HoneyBook Оферти, договори, плащания, напомняния Най-подходящо за свободни професионалисти и творци, които искат ясен, удобен за клиентите процес на резервации и фактуриране. Платените планове започват от 36 $/месец. Bonsai Оферти, отчитане на работното време, банкови услуги за свободни професии, данъчни инструменти Най-подходящо за свободни професионалисти, които искат да управляват работата, финансите и данъците си в един контролен панел. Платените планове започват от 15 $/месец. Moxo Портали с брандиране, съобщения, споделяне на файлове, мобилен UX Най-подходящ за консултанти, правни фирми и финансови специалисти, предлагащи клиентски портали с бяла етикета. Персонализирани цени Plutio Входяща поща, многоезична поддръжка, проследяване на времето, клиентски портали Най-подходящо за самостоятелни предприемачи, които управляват множество услуги и глобални клиенти от едно приложение. Платените планове започват от 19 $/месец. 17hats Шаблони за работни процеси, планиращи програми, договори, автоматизация Най-подходящо за фотографи, организатори на събития и творчески професионалисти, които управляват бизнеси, базирани на услуги. Платените планове започват от 60 $/месец. SuiteCRM Отворен код CRM, модулен табло, самохостинг Най-подходящ за малки екипи, които са запознати с технологиите и искат пълен контрол над CRM и работните си процеси. Безплатно (отворен код); Налични са планове за платена поддръжка Capsule CRM График за контакти, проследяване на задачи, изгледи на тръбопровода, мобилно приложение Най-подходящ за малки екипи, които искат лек CRM без сложност Платените планове започват от 21 $/месец.

Какво да търсите в алтернативите на Moxie

Израстването от инструмент като Moxie не става за една нощ, а постепенно. Работите с повече клиентски проекти, изпращате повече фактури, координирате чрез имейл, Slack и електронни таблици.

Изведнъж вече не сте просто фрийлансър, а управлявате бизнес.

Тази промяна води до нови изисквания: автоматизация, прозрачност, сътрудничество по проекти и възможност за управление на всичко от едно място. Именно това кара много потребители на Moxie да потърсят други решения.

Ето какво да търсите, когато преминавате към по-мощна и всеобхватна платформа:

Автоматизация, която спестява часове: Потърсете основни инструменти, които превръщат подадените формуляри в задачи, задействат последващи действия или автоматично генерират фактури.

Вградени CRM и клиентски портали: Излезте извън рамките на еднопосочната комуникация; имате нужда от изгледи, насочени към клиента, споделени файлове и актуализации на проекти в реално време.

Фактуриране и отчитане на работното време на едно място: Прекарвайте по-малко време в превключване между различни задачи и повече време в получаване на плащания, благодарение на фактурирането, отчитането и доставката на едно място.

Сътрудничество между много потребители: Настройте споделени табла, възлагайте задачи и създавайте календарни изгледи веднага след като включите подизпълнители или екип в работата.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

10-те най-добри алтернативи на Moxie през 2025 г.

Съвременните бизнес инструменти трябва да ви осигуряват контрол, яснота и възможност за растеж. Тези алтернативи на Moxie отиват още по-далеч. Те комбинират управление на проекти, фактуриране, CRM и сътрудничество, за да ви помогнат да спрете да съединявате системи и да започнете да управлявате бизнеса си от едно място.

1. ClickUp (най-доброто решение за цялостно управление на проекти и клиенти)

Консолидирайте задачите, сътрудничеството и документите без усилие в платформата за управление на работата „всичко в едно“ на ClickUp, задвижвана от изкуствен интелект.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Като алтернатива на Moxie, тя ви помага да управлявате работата зад кулисите, която клиентите ви не виждат – оферти, графици, актуализации и плащания – всичко от един контролен панел. Можете да планирате събития, да проследявате персонализирани поръчки и да споделяте напредъка, без да търсите файлове или съобщения в различни приложения.

За да започнете незабавно с въвеждането на клиенти или обработката на клиентски запитвания, използвайте ClickUp Forms. Тези динамични формуляри превръщат всяко подадено заявление в подробна задача, идеална за проследяване на нови проекти, заявки за услуги или подадени отзиви. Вместо да копирате ръчно данните от имейли или таблици, можете да централизирате и оптимизирате процеса на въвеждане или обработка на запитвания.

Вижте всеки етап от сделката и възлагайте задачи незабавно в ClickUp CRM.

Искате да видите цялата информация за клиентите си в един унифициран изглед? ClickUp CRM ви позволява да управлявате потенциални клиенти, да проследявате разговори и да виждате състоянието на проектите в изчистен, персонализируем изглед. Можете да сортирате по етап на сделката, да планирате последващи действия и да възлагате задачи на членовете на екипа, без да преминавате към отделен CRM инструмент.

Той е идеален за самостоятелни основатели и малки екипи, които не се нуждаят от прекалено сложен инструмент за продажби, а просто от лесен начин да управляват взаимоотношенията си с всеки клиент.

Изберете от над 10 изгледа, за да организирате проектите си с ClickUp CRM.

Трябва да изпратите кратко описание на клиента си? Създайте чернова незабавно в ClickUp Docs с помощта на AI. Искате обратна връзка? Добавете коментар и го присвойте като задача на колегата си незабавно. Независимо дали проектирате букети за сватба или планирате фотосесия, ClickUp свързва вашите актуализации, задачи и файлове, така че нищо да не се изгуби между пощенските кутии.

Преминавайки към отчитаните часове и фактури, функцията за проследяване на времето на ClickUp ви помага да регистрирате отчитаните часове директно по задачи или проекти. Можете да проследявате времето в реално време или да го въведете ръчно, след което да генерирате отчети или фактури въз основа на отработените часове.

Ако изпращате една и съща фактура всеки месец или повтаряте стъпки по набирането на клиенти, ClickUp ви спестява да го правите два пъти. Създайте шаблоните си веднъж, автоматизирайте напомнянията или одобренията и поддържайте процеса в движение, докато се концентрирате върху работата, за която ви плащат клиентите.

И накрая, най-доброто в ClickUp като алтернатива на Moxie? ClickUp Brain може да се справи с целия ви работен процес. Например, когато постъпят нови задачи, AI Prioritize ще определи спешността на всяка задача, така че винаги да знаете с какво да се заемете първо. Autopilot Agents може да следи за просрочени или забавени задачи и да предприема действия, като изпращане на напомняния или актуализиране на статуса.

Можете също да използвате изкуствен интелект, за да обобщавате бързо дълги документи или низове, да изготвяте актуализации или да създавате нови задачи и документи с помощта на подсказки. По този начин ще отделяте по-малко време за административни задачи и повече време за работа!

Шаблоните на ClickUp са персонализирани, многократно използваеми и лесни за прикачване към задачите на вашия проект или CRM записите.

✅ Шаблон за фактура за свободна практика на ClickUp: Най-подходящ за самостоятелни доставчици на услуги, които фактурират на час или по проект. Добавете разбивка на услугите, отчети за отработеното време и информация за клиента, след което го изпратете директно чрез ClickUp или го експортирайте като PDF файл.

Получете безплатен шаблон Изпращайте ясни и професионални фактури на клиентите си с шаблона за фактури на ClickUp Freelance.

✅ Шаблон за фактури на ClickUp: Проектиран за повтарящи се проекти или малки екипи. Добавете позиции, данъчни данни, условия за плащане и елементи на брандинга, за да не се налага да създавате същия формат всеки месец.

Получете безплатен шаблон Проследявайте статуса на фактурите, падежните дати и видовете плащания с шаблона за фактури на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте филтрирани табла, за да виждате състоянието на проектите, заявките на клиентите и просрочените задачи на едно място.

Организирайте работното си пространство по отдели (продажби, операции, финанси) с помощта на Spaces и Folders.

Създавайте персонализирани работни процеси за проекти с условна логика и зависимости между задачите.

Вградете линкове за плащане, календари или формуляри директно в ClickUp Docs.

Настройте повтарящи се задачи за проекти с абонамент или месечни проверки на услугите.

Използвайте цели етапи , за да проследявате ключовите резултати за клиентите и условията на договорите.

Създавайте изгледи за клиенти с разрешения, които скриват вътрешни бележки или чернови.

Използвайте изкуствен интелект и автоматизация, за да разпределяте, приоритизирате и актуализирате задачите автоматично.

Използвайте интегрирани инструменти за сътрудничество като ClickUp Chat, SyncUps, Assigned Comments и споделяйте актуализации с клиенти или сътрудници.

Използвайте над 1000 интеграции , за да се свържете с любимите си инструменти.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да ви се стори прекалено голям, ако нямате начални указания за настройка.

Мобилното преживяване не е толкова безпроблемно при управлението на сложни документи или формуляри в движение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Селин Р., ръководител UX/UI дизайн, казва:

Използвам ClickUp от самото му създаване и е удивително да наблюдавам неговото развитие в мощно средство за продуктивност. Непрекъснатото въвеждане на нови функции и актуализации демонстрира ангажимента на екипа към подобряване на потребителското преживяване.

Използвам ClickUp от самото му създаване и е удивително да наблюдавам неговото развитие в мощно средство за продуктивност. Непрекъснатото въвеждане на нови функции и актуализации демонстрира ангажимента на екипа към подобряване на потребителското преживяване.

💡Професионален съвет: Искате да увеличите 10 пъти работния си процес? Опитайте Brain MAX, AI десктоп приложението от ClickUp. То добавя мощни функции за търсене в предприятието и гласови команди към работния ви процес, позволявайки ви да намирате всеки документ, чат или актуализация на проект във всички свързани приложения с едно търсене или гласова команда. Независимо дали обмисляте идеи, събирате обратна връзка от клиенти или управлявате срокове, Brain MAX държи всичко на една ръка разстояние, за да можете да се съсредоточите върху разрастването на бизнеса си, а не върху управлението на инструментите си.

2. Agency Handy (Най-подходящо за агенции, управляващи доставките на клиенти)

чрез Agency Handy

Agency Handy е създаден за творчески екипи, които работят в цикли на обратна връзка. Той ви позволява да организирате работата с клиенти в структурирани табла, да възлагате задачи и да управлявате ревизии на файлове без объркващо разменяне на имейли. Всичко е видимо, проследимо и ориентирано към крайни срокове.

Всеки аспект от работата ви, от първоначалните концепции до окончателните одобрения, става прозрачен, проследим и стриктно обвързан с крайни срокове. Това, което наистина отличава Agency Handy, са неговите усъвършенствани работни процеси за одобрение от клиенти.

Независимо дали представяте нова концепция за лого, многостранична брошура или друг творчески продукт, можете безпроблемно да го споделите, да поискате конкретна обратна връзка и официално да поискате одобрение директно в платформата. Това гарантира, че работата ви ще продължи с пълна сила, като се избягват капаните на безкрайното забавяне в препълнената пощенска кутия.

Най-добрите функции на Agency Handy

Създавайте табла с лесно плъзгане и пускане за всеки клиентски проект.

Оптимизирайте процеса на одобрение с вградени потоци за одобрение, които намаляват броя на ревизиите.

Проследявайте активи, макети и версии с помощта на визуален файлов мениджър.

Персонализирайте клиентските портали, за да споделяте документи и да предоставяте актуализации на статуса в реално време.

Ограничения на Agency Handy

Ограничени възможности за интеграция извън основните творчески инструменти

Може да е прекалено за екипи, които управляват по-малки и по-прости проекти.

Цени на Agency Handy

Freelancer: 19 $/месец

Стартово ниво за екип: 99 $/месец

Business Pro: 199 $/месец

Оценки и рецензии за Agency Handy

Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Agency Handy

Един потребител на G2 казва:

Handy е фантастичен инструмент за клиентски портал за агенции благодарение на своя лесен за използване интерфейс, който улеснява клиентите при достъпа и навигацията в платформата.

Handy е фантастичен инструмент за клиентски портал за агенции благодарение на своя лесен за използване интерфейс, който улеснява клиентите да имат достъп и да навигират в платформата.

3. Dubsado (Най-доброто за персонализирани работни процеси и автоматизация)

чрез Dubsado

Dubsado е предназначен за компании, предлагащи услуги, които искат по-голям контрол върху процеса на обслужване на клиентите. От наемането до напускането, той ви предоставя инструменти за създаване на персонализирани формуляри, автоматизиране на договори и оптимизиране на графика – всичко това под вашата марка.

Основната сила на платформата се крие в способността й да улеснява създаването на изключително подробни и интелигентни работни процеси. Можете да конфигурирате автоматизирани последващи действия, да възлагате конкретни задачи, да задействате персонализирани имейли и да актуализирате динамично статуса на клиентите въз основа на конкретни действия на клиента или етапи от проекта.

За самостоятелни консултанти или екипи, които управляват голям брой клиенти, тази усъвършенствана автоматизация значително намалява административните разходи, без да компрометира персонализирания подход, който е от решаващо значение за взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите функции на Dubsado

Създавайте напълно персонализирани формуляри за регистрация и страници за привличане на потенциални клиенти.

Автоматизирайте създаването на договори и фактури с вградена поддръжка за електронни подписи.

Планирайте срещи без усилие с откриване на часови пояс и настройки на буфер

Проектирайте работни процеси, използвайки условна логика и тригери за задачи за безпроблемна автоматизация.

Ограничения на Dubsado

По-стръмна крива на обучение за потребители, които за първи път се сблъскват с автоматизацията на работния процес

Ограничени инструменти за отчитане и анализи в сравнение с конкурентите

Цени на Dubsado

Налична е безплатна пробна версия (без ограничение във времето, с ограничение до трима клиенти)

Стартово ниво: 20 $/месец

Premier: 40 $/месец

Оценки и рецензии за Dubsado

G2: 4. 2/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (50+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Dubsado

Един потребител на Capterra казва:

Определено си свърши работата, беше най-добрата платформа за нашите нужди, но можеше да бъде много по-добра.

Определено си свърши работата, беше най-добрата платформа за нашите нужди, но можеше да бъде много по-добра.

4. HoneyBook (Най-подходящ за фрийлансъри, които се занимават с договори и плащания)

чрез HoneyBook

HoneyBook е създаден за фрийлансъри и самостоятелни творци, които искат да опростят нещата. Той обединява оферти, договори и плащания в един ясен поток, така че клиентите могат да подписват и плащат за минути, а не за дни. Не са необходими технически умения или настройки на бекенда.

Най-забележителната му характеристика е изключителното преживяване, което предоставя на клиентите. С минимални усилия можете безпроблемно да изпращате професионално изготвени оферти, да създавате ясни графици за плащане и да автоматизирате напомнянията за плащане.

Ако постоянно се борите с просрочени фактури или ръчно управление на клиентската база, HoneyBook предлага опростено и интуитивно решение, което поддържа вашите финансови и административни задачи добре организирани.

Най-добрите функции на HoneyBook

Използвайте готови шаблони за оферти, договори и фактури, за да спестите време.

Планирайте лесно плащанията и изпращайте автоматични напомняния, за да сте в крак с графика.

Централизирайте цялата комуникация по проектите с помощта на специален клиентски портал.

Управлявайте проектите си отвсякъде с напълно функционално мобилно приложение.

Ограничения на HoneyBook

Ограничени възможности за персонализиране за напреднали работни процеси

Липсват вградени инструменти за проследяване на времето и подробни отчети.

Цени на HoneyBook

Стартово ниво: 36 $/месец

Essentials: 59 $/месец

Премиум: 129 $/месец

Оценки и рецензии за HoneyBook

G2: 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за HoneyBook

Един потребител на G2 казва:

Харесва ми, че мога да имам достъп до почти всичко, от което се нуждая, на едно място. Това повиши професионалното ниво на моя бизнес.

Харесва ми, че мога да имам достъп до почти всичко, от което се нуждая, на едно място. Това повиши професионалното ниво на моя бизнес.

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

5. Bonsai (Най-добрата платформа за фрийлансъри, която предлага всичко в едно)

чрез Bonsai

Bonsai ви позволява да обработвате оферти, договори, фактури и данъци, без да напускате една платформа. Тя е елегантна и минималистична и разполага с достатъчно административни възможности, за да управлявате бизнеса си самостоятелно, без да се чувствате претоварени.

Освен основните бизнес нужди, Bonsai се отличава с вградена бизнес сметка, автоматизирани функции за проследяване на данъци, напълно персонализирани договори и оптимизирани работни процеси за привличане на клиенти.

Ако сте се уморили да съчетавате ръчно услуги като Stripe за плащания, QuickBooks за счетоводство и Google Docs за документация, Bonsai предлага кохерентна и изчистена настройка, която обединява всички тези функции в едно ефективно работно пространство.

Най-добрите функции на Bonsai

Опростете финансите си с вградена банкова услуга за свободни професии – проследявайте данъчни прогнози, отписвания и цели за спестяване.

Оптимизирайте процеса от предложението до плащането с електронни подписи и фактуриране по етапи.

Проследявайте времето и го превръщайте във фактури с едно кликване

Използвайте готови шаблони за договори, споразумения за поверителност и документи за назначаване, за да работите по-бързо.

Ограничения на Bonsai

Ограничена гъвкавост за екипи или агенции с много потребители

Някои финансови функции засега са достъпни само в САЩ.

Цени на Bonsai

Базов пакет: 15 USD/потребител на месец

Essentials: 25 $/потребител на месец

Премиум: 39 $/потребител на месец

Elite: 59 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Bonsai

G2: 4,3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 отзива)

Какво казват реалните потребители за Bonsai

Един потребител на G2 казва:

Невероятно е да изпращате договори, оферти, фактури и формуляри на клиентите си от една и съща платформа. Обичам факта, че Bonsai е едно гише за фрийлансъри и малки предприятия.

Невероятно е да изпращате договори, оферти, фактури и формуляри на клиентите си от една и съща платформа. Обичам факта, че Bonsai е едно гише за фрийлансъри и малки предприятия.

👀 Знаете ли, че... През 2023 г. фрийлансърите са спечелили общо 1,27 трилиона долара, което е достатъчно, за да се конкурират с БВП на страни като Южна Корея.

6. Moxo (Най-доброто решение за клиентски портали с бяла етикета)

чрез Moxo

Ако искате да предоставите висококачествено обслужване, ориентирано към клиента, Moxo ви предоставя инструментите, необходими за това. От сигурно споделяне на документи до съобщения в реално време и работни пространства с брандиране, то е създадено за фирми, които искат да изглеждат професионално и да останат защитени.

Moxo наистина блести със своите стабилни възможности за бяла етикета, което означава, че вашите клиенти никога няма да видят интерфейс на трета страна; вместо това цялото преживяване е безпроблемно интегрирано с вашата марка.

Независимо дали сте правен консултант, който управлява чувствителна информация, или финансов съветник, който предоставя персонализирани насоки, можете без усилие да стартирате професионален, мобилен клиентски център, който изцяло отговаря на вашите нужди и укрепва идентичността на вашата марка във всеки момент на контакт.

Най-добрите функции на Moxo

Създайте сигурни клиентски портали с Вашето лого, цветове и персонализиран домейн.

Осигурете безпроблемно въвеждане и услуги с работни процеси, ориентирани към мобилни устройства.

Автоматизирайте стъпките по одобряване и проследявайте всяко взаимодействие с клиенти в реално време.

Вградете чат, споделяне на файлове и електронни подписи за унифицирано клиентско преживяване.

Ограничения на Moxo

Ограничени възможности за персонализиране извън елементите на брандинга

Не е идеален за управление на вътрешни екипни проекти

Цени на Moxo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Moxo

G2: 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Moxo

Един потребител на Capterra казва:

Moxo ни помогна много да оптимизираме комуникацията и кореспонденцията с нашите клиенти. Много ни харесва, че можем да комуникираме с тях на едно определено място (вместо чрез текстови съобщения, WhatsApp и др.) и да споделяме файлове.

Moxo ни помогна много да оптимизираме комуникацията и кореспонденцията с нашите клиенти. Много ни харесва, че можем да комуникираме с тях на едно определено място (вместо чрез текстови съобщения, WhatsApp и др.) и да споделяме файлове.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте съвместната регистрация на Moxo, за да предоставите на клиентите си приятно преживяване, което изглежда като идващо от вашата фирма, а не от доставчик на софтуер.

7. Plutio (Най-подходящ за самостоятелни предприемачи, които се занимават с множество услуги)

чрез Plutio

Управлението на едноличен бизнес често означава постоянно да сменяте ролите си – проектен мениджър, клиентски мениджър, маркетинг специалист и др. Plutio обединява всичко това в един изчистен табло, където можете да управлявате клиенти, да изпращате оферти, да следите времето и да чатите – всичко това, без да напускате приложението.

Отличителните характеристики на Plutio включват съвместна пощенска кутия, многоезични клиентски портали и вграден CRM. Той е проектиран да опрости разпръснатите самостоятелни операции в целенасочен работен процес, който изглежда изпълним, дори когато изпълнявате няколко роли.

Най-добрите функции на Plutio

Предлагайте многоезични клиентски портали, за да създадете по-инклузивно преживяване.

Управлявайте имейли, чатове и коментари към задачи от една обща пощенска кутия

Изпращайте предложения с логото на вашата компания и вградени електронни подписи за по-бързо одобрение.

Проследявайте задачите, регистрирайте времето и генерирайте фактури – всичко от едно място.

Ограничения на Plutio

Може да се усеща като прекалено богат на функции за прости услуги

Ограничени интеграции с трети страни в сравнение с други платформи

Цени на Plutio

Solo: 19 $/месец

Studio: 39 $/месец

Агенция: 99 $/месец

Оценки и рецензии за Plutio

G2: 4,3/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 160 отзива)

Какво казват реалните потребители за Plutio

Един потребител на G2 казва:

Мога да изпълнявам всичките си задачи по управление на бизнеса на едно място. Например предложения, фактури и разписки, отчитане на работното време, управление на задачите и т.н.

Мога да изпълнявам всичките си задачи по управление на бизнеса на едно място. Например предложения, фактури и разписки, отчитане на работното време, управление на задачите и т.н.

📖 Прочетете също: Оптимизирайте работния си процес с Agile Time Tracking

8. 17hats (Най-подходящ за професионалисти в областта на събитията и фотографи)

чрез 17hats

Ако вашият бизнес процъфтява благодарение на поредица от повтарящи се стъпки – като първоначална консултация, подробна оферта, подписване на договор, изпълнение на услуги (като фотосесия или събитие) и окончателно фактуриране – 17hats е създаден, за да ви помогне да систематизирате всеки аспект.

Той е създаден специално за професионалисти в творческите и събитие-ориентирани услуги, включително фотографи, организатори на събития и дизайнери, които се нуждаят от структурирани работни процеси, без да се налага да ги изграждат от нулата.

Всичко в 17hats работи на базата на високо персонализирани шаблони, от брандирани оферти и договори до автоматизирани последващи действия и благодарствени писма. Този систематичен подход значително намалява времето, прекарано в досадни размени на имейли, което ви позволява да отделите повече време за директно обслужване на клиентите си или за подготовка за следващото си ангажимент.

Най-добрите функции на 17hats

Използвайте шаблони за работни процеси, пригодени за събития, фотография и творчески проекти.

Планирайте срещи с клиенти с вградени инструменти, които се синхронизират с календара ви.

Автоматизирайте последващите действия, напомнянията и благодарствените бележки с поредици от имейли.

Оптимизирайте привличането на клиенти с интегрирани инструменти за фактуриране и договори.

Ограничения на 17hats

Интерфейсът може да изглежда остарял в сравнение с по-новите инструменти.

По-малко гъвкав за екипи или фирми с комплексни услуги

Цени на 17hats

Месечно: 60 $/месец

Оценки и рецензии за 17hats

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 130 отзива)

Какво казват реалните потребители за 17hats

Един потребител на G2 казва:

17hats ми позволява да съхранявам всички административни задачи, свързани с бизнеса ми, както и всички записи и документи, свързани с всеки клиент, на едно място. Най-хубавото е, че повечето задачи са автоматизирани, което елиминира необходимостта да наемам асистент за тях.

17hats ми позволява да съхранявам всички административни задачи, свързани с бизнеса ми, както и всички записи и документи, свързани с всеки клиент, на едно място. Най-хубавото е, че повечето задачи са автоматизирани, което елиминира необходимостта да наемам асистент за тях.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за фактури в Google Sheets

9. SuiteCRM (Най-добрият CRM с отворен код за малки екипи)

чрез SuiteCRM

SuiteCRM ви дава пълен контрол над вашата CRM система – без обвързване с доставчик, без наложени ъпгрейди. Тя е с отворен код, така че малките екипи с технически ресурси могат да персонализират работните процеси, полетата и таблата, за да ги приспособят към своите операции.

Всеки модул в SuiteCRM, от цялостно управление на контактите и проследяване на потенциални клиенти до ефективно разрешаване на случаи, е адаптивен. Това го прави солиден избор за екипи с познания в областта на ИТ, които търсят рентабилно и високо гъвкаво CRM решение, което предлага достатъчно възможности за растеж, при условие че са готови да инвестират известни усилия в първоначалната му настройка и текущото управление.

Най-добрите функции на SuiteCRM

Разположете на вашите собствени сървъри с пълен достъп до изходния код.

Създавайте персонализирани табла с помощта на модул за създаване чрез плъзгане и пускане

Автоматизирайте работните процеси с мощен двигател и условни тригери.

Разширете функционалността с обширна библиотека от плъгини и теми, създадени от общността.

Ограничения на SuiteCRM

Изисква техническа настройка и постоянна поддръжка.

Интерфейсът изглежда остарял в сравнение с модерните SaaS CRM системи.

Цени на SuiteCRM

Безплатно (отворен код, самохостинг)

Платени планове за поддръжка са налични от партньори трети страни.

Оценки и рецензии за SuiteCRM

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (40+ отзива)

Какво казват реалните потребители за SuiteCRM

Един потребител на Capterra казва:

Ние използваме SuiteCRM като централно хранилище за обслужване на клиенти. Ние следим всички контакти, които имаме с тях, планирани и завършени. Това е основен център за нашия екип, за да се уверим, че всички контакти с клиенти са добре информирани.

Ние използваме SuiteCRM като централно хранилище за обслужване на клиенти. Ние следим всички контакти, които имаме с тях, планирани и завършени. Това е основен център за нашия екип, за да се уверим, че всички контакти с клиенти са добре информирани.

🧠 Интересен факт: Терминът „отворен код“ е създаден през 1998 г., за да направи безплатния софтуер по-привлекателен за бизнеса – преди това повечето компании го избягваха напълно.

10. Capsule CRM (Най-добрият лек CRM с проследяване на клиенти)

чрез Capsule CRM

Capsule CRM предлага изчистено и фокусирано преживяване без излишни елементи. То е идеално за малки екипи, които искат да проследяват продажбите, да управляват взаимоотношенията и да следят задачите – всичко това от централизиран и лесен за използване табло.

Всички тези основни функции са централизирани в един единствен, лесен за използване табло, което гарантира простота и лекота на употреба. Мобилния му дизайн, комбиниран с автоматизирани напомняния и изчерпателна история на контактите, ви помага да бъдете в крак с бизнес приоритетите си.

Най-добрите функции на Capsule CRM

Управлявайте визуални продажбени канали с етапи за всяко сделка чрез плъзгане и пускане.

Синхронизирайте безпроблемно имейлите си с Gmail и Outlook директно в работното си пространство.

Преглеждайте хронологията на контактите с бележки, обаждания и задачи – всичко на едно място.

Използвайте персонализирани етикети, полета и работни процеси, за да сегментирате и персонализирате управлението на клиентите.

Ограничения на Capsule CRM

Ограничени възможности за отчитане и анализи в по-ниските планове

Без вградена функция за фактуриране или разширена автоматизация

Цени на Capsule CRM

Безплатен план

Стартово ниво: 21 $/потребител на месец

Растеж: 38 $/потребител на месец

Разширено: 60 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Capsule CRM

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 160 отзива)

Какво казват реалните потребители за Capsule CRM

Един потребител на G2 казва:

Функциите в Capsule CRM са основни. Наистина ми липсва HubSpot заради всичко, което можех да правя с него. Но Capsule върши работата си много добре и просто, и отговаря на нуждите ни, без сложността, която по-големите опции носят със себе си.

Функциите в Capsule CRM са основни. Наистина ми липсва HubSpot заради всичко, което можех да правя с него. Но Capsule върши работата си много добре и просто, и отговаря на нуждите ни, без сложността, която по-големите опции носят със себе си.

Постигнете повече с ClickUp, който расте заедно с вас

Израстването на инструмент като Moxie е добър знак – вашият бизнес се развива. Но това означава и че вашите системи трябва да се развиват. Повече клиенти, резултати и променящи се части изискват платформа, която да поддържа темпото, без да добавя сложност.

ClickUp ви дава този контрол. Всичко се синхронизира, от клиентски формуляри до договори, документи и табла, така че можете да мащабирате без да съединявате инструменти. Независимо дали управлявате самостоятелна работа или ръководите екип, получавате яснота, персонализация и истинско сътрудничество – всичко на едно място.

Регистрирайте се в ClickUp и поемете контрола над всеки клиентски проект от първия ден.