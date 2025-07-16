Lovable AI и Bolt: коя платформа, базирана на изкуствен интелект, ви подхожда най-добре?

Представете си, че сте на парти, с чаша в ръка, и някой небрежно пита: „Кое е по-добро, Lovable или Bolt?“

Добре дошли в епохата, в която дебатите Lovable vs. Bolt са толкова чести, колкото споровете дали Батман може да се справи със Супермен. Ако сте разработчик или създател на приложения, вероятно сте чували тези две имена да се споменават толкова често, колкото пуканките по време на кино вечер.

И двете платформи обещават плавна интеграция на AI в разработката на софтуер с по-добра автоматизация, по-бързо създаване на приложения и продуктивност на екипа, за която можете само да мечтаете. Но коя от двете всъщност отговаря на вашия работен процес, бюджет и нощните сесии по програмиране, подхранвани с кофеин?

Да започнем. Без жаргон, без объркване, само пряко, честно сравнение, за да ви помогнем да изберете идеалния си партньор за разработка.

А ако търсите опция, която ви помага с всичко това и още повече, останете с нас. Ще ви запознаем с ClickUp!

Lovable и Bolt с един поглед

Функция Lovable Bolt Бонус: ClickUp Подходяща за хора без познания по програмиране ✔️ Създаване на приложения без кодиране с подсказки на естествен език ❌ Инструмент за генериране на код, предназначен за разработчици ✔️ Силно фокусирана върху безкод/нискокод с обработка на естествен език от ClickUp Brain Скорост на генериране ❌ Разгръщане с едно кликване, синхронизация с GitHub за бързо прототипиране ✔️ Незабавно внедряване, по-бърза итерация с „разлики“ и кодиране в реално време ⚡ Бърза настройка с шаблони, автоматизация, сътрудничество в реално време; не е необходим GitHub, но е възможно експортиране на код. Интеграция с GitHub ✔️ Нативна интеграция с GitHub ❌ Непряка интеграция с GitHub (разширение за Chrome/StackBlitz) ✔️ Нативна интеграция с GitHub Основен случай на употреба ✔️ Бързо създаване на прототипи на приложения, подпомагане на хора без познания по програмиране и автоматизация на бизнеса ✔️ Бързо темпо на уеб разработка, кодиране в екип в реално време, бърза итерация ✔️ Цялостно управление на работата: задачи, документи, цели, проследяване на времето, автоматизация – поддържа както работни процеси без кодиране, така и екипи за разработка. Цени ✔️ Модел, базиран на съобщенияБезплатен завинагиPro: 25 $/месецЕкипи: 30 $/месецПредприятие: Персонализирана цена ✔️ Модел на базата на токениБезплатно завинагиPro: 20 $/месецPro 50: 50 $/месецPro 100: 100 $/месецPro 200: 200 $/месецTeams 60: 60 $/месец на потребителTeams 110: 110 $/месец на потребителTeams 210: 210 $/месец на потребителEnterprise: Индивидуални цени ✔️ Модел Freemium Безплатно завинагиПлатените планове започват от 7 $/потребител/месецНалични са персонализации за предприятия

Какво е Lovable?

Lovable е платформа, задвижвана от изкуствен интелект, която помага на потребителите да създават, автоматизират и пускат приложения, като използва изкуствен интелект за генериране на код, автоматизация на работния процес и внедряване.

Lovable действа като хипер-интелигентен асистент за разработчици и създатели на приложения. Той приема вашите потребителски команди, анализира съществуващия код и ви помага да създавате сложни приложения, без да се налага да се занимавате с всеки малък детайл.

Можете да автоматизирате задачи, да създавате работещи приложения, да ускорите внедряването и дори да управлявате DevOps автоматизацията, без да превключвате между пет различни раздела.

🧠 Интересен факт: JavaScript, езикът, който стои зад голяма част от съвременното уеб разработване, е създаден само за 10 дни от Брендан Айч през 1995 г.

Функции на Lovable

Lovable предлага набор от AI-базирани функции, предназначени да ускорят създаването на приложения и да повишат продуктивността на екипи с различни нива на умения. Ето някои от най-добрите му функции.

Характеристика № 1: Създаване на приложения на естествен език

чрез Lovable

Не знаете нищо за програмиране? Няма проблем, когато използвате Lovable. Това е приложение без кодиране, което превръща прост английски език в работещи приложения. Вие му казвате какво искате, а то се занимава с техническите подробности.

Тя може да чете команди като „създай табло с потребителски логин и месечни графики за продажбите“ и незабавно да генерира основната структура.

Системата се отличава в съвременни рамки като React, Vue и Angular и разбира архитектурата на компонентите и моделите за управление на състоянието. Тя прави всичко това, без да изисква от вас да използвате технически жаргон. Тя също така ви помага при генерирането на идеи за продукти, което допринася за нейната лесна употреба.

Функция № 2: Разгръщане с едно кликване

Разгръщането на приложения не отнема часове от времето ви. С функцията за разгръщане с едно кликване на Lovable, вие създавате приложението си и то се пуска в експлоатация само с едно кликване. Платформата автоматично се занимава с конфигурирането на средата, разрешаването на зависимости и предоставянето на сървъри в популярни хостинг услуги.

Няма ръчна настройка на сървъра, няма объркващи стъпки за хостинг и няма безкрайно чакане за одобрения. Това ви дава свободата да тествате, демонстрирате и итерирате приложения без забавяне.

Функция № 3: Интеграция с GitHub

Интеграцията на Lovable с GitHub внася AI помощ директно във вашия съществуващ работен процес по разработване. Тя може да анализира вашите хранилища, да предлага подобрения на съществуващите кодови бази и дори да генерира pull заявки с промени, препоръчани от AI.

Това опростява сътрудничеството в екипа. Контролът на версиите също остава чист, професионален и напълно актуализиран.

Освен това Lovable предлага и интеграции с Supabase, Vercel и други популярни платформи, което прави внедряването и управлението на бекенда още по-лесно.

Характеристика № 4: Дебъгинг с помощта на изкуствен интелект

чрез Lovable

Генераторът на код с изкуствен интелект също помага за автоматичното откриване и отстраняване на грешки в кода ви. Асистентът за отстраняване на грешки анализира проблема и предлага конкретни решения на прост език, вместо да ви оставя да разшифровате загадъчни съобщения за грешки.

Тя също така разпознава модели в милиони сценарии за отстраняване на грешки, за да идентифицира не само какво е пошло нередно, но и защо се е случило и как да се поправи. Това поддържа кода ви чист и осигурява по-бързо доставяне на сложни приложения.

Характеристика № 5: Управление на работната среда и екипа

Специализираната настройка на работната среда на Lovable улеснява управлението на проекти и екипи. Всяка работна среда служи като централизиран хъб, където можете лесно да организирате проекти, да разпределяте роли и да управлявате контрола на достъпа.

Администраторите могат да канят членове на екипа, да създават работни пространства за конкретни проекти и да си сътрудничат, без да се дублират задачите. Lovable предлага и проследяване на дейностите в реално време и история на версиите, което гарантира отчетност и гладко сътрудничество между екипите.

Цени на Lovable

Безплатно завинаги

Предимства: 25 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

👀 Знаете ли, че... 75% от мениджърите в софтуерния сектор отчитат намаление до 50% на времето за разработка благодарение на изкуствения интелект и автоматизацията.

Какво е Bolt?

Bolt е платформа за уеб разработка, базирана на изкуствен интелект, която помага на потребителите да създават, внедряват и управляват сложни приложения чрез естествен език, автоматизация и код.

Bolt функционира като двигател за ефективност на вашия екип за разработка, като се занимава с досадните задачи по кодиране, докато вие се справяте с творческите предизвикателства. Той активно генерира имплементации, автоматизира внедряването и предлага подобрения в архитектурата.

Тя се фокусира върху код, готов за производство, а не само върху прототипи, и се интегрира лесно с вашия съществуващ технологичен стек, за да поддържа установените ви модели и стандарти.

🧠 Интересен факт: Bolt и Netlify поддържаха над 1 милион уебсайта, създадени с изкуствен интелект, само за пет месеца от ноември 2024 г. до март 2025 г.

Характеристики на Bolt

Bolt е проектиран за скорост, гъвкавост и лесно сътрудничество в екип, което го прави отличен избор за съвременното уеб разработване. Ето основните му характеристики.

Характеристика № 1: Бързо разработване на приложения

Генерирането на код с изкуствен интелект на Bolt ви позволява да преминете от идея към работещо приложение за минути. Просто опишете проекта си на обикновен английски език и Bolt ще генерира пълна, функционална кодова база за минути.

Умната функция „diffs” актуализира само частите от кода, които се нуждаят от промени, което прави итерацията изключително бърза. Това ускорява създаването на прототипи, изграждането на MVP и доставката на готови за производство приложения без обичайните ръчни редакции на кода.

Характеристика № 2: Поддръжка на рамки и пакети

Bolt е изцяло базирана на браузър и се захранва от WebContainers на StackBlitz. Тя ви позволява да работите с водещи фреймворкове като Astro, Vite, Next. js, Svelte, Vue и други.

Използвайте я, за да инсталирате NPM пакети, да настроите бекенд услуги и да интегрирате бази данни. Независимо дали създавате леки прототипи или сложни пълнофункционални приложения, широката рамка и поддръжката на пакети на Bolt ви гарантират, че разполагате с всички мощни инструменти, от които се нуждаете.

Характеристика № 3: Управление на задачите и сътрудничество

Bolt оптимизира организацията на проектите и работата в екип. Тя ви позволява да разделите проектите на изпълними задачи, да ги разпределите и да проследявате напредъка в рамките на платформата.

Функцията за сътрудничество в реално време ви позволява да каните колеги, да редактирате код заедно, да оставяте коментари и да отстранявате бъгове незабавно. С актуализации в реално време и вградено управление на задачите, вашият екип остава организиран, ефективен и фокусиран, без да се налага да използвате отделни инструменти за управление на проекти или съобщения.

Характеристика № 4: Интеграции

чрез Bolt

Макар Bolt да не предлага директна, вградена интеграция с GitHub, можете да свържете проектите си с GitHub, като ги отворите в StackBlitz. StackBlitz захранва Bolt и предлага функции на GitHub, които можете да използвате. Можете също да използвате безплатното разширение за Chrome „Bolt to GitHub“.

Bolt се интегрира с инструменти на трети страни като Supabase, Expo, Netlify и Stripe, което оптимизира работния ви процес по разработване. Освен това включва силна интеграция с инструменти за прототипиране като Figma.

Характеристика № 5: Незабавно внедряване

чрез Bolt

След като приложението ви е готово, Bolt ви позволява да го пуснете веднага, директно от браузъра. С само няколко кликвания можете да пуснете проекта си на живо, без да се занимавате с усложнени настройки на хостинга.

Интеграцията с платформи като Netlify гарантира, че вашите уеб приложения ще заработят бързо. Тази функция за незабавно внедряване е идеална за тестване, демонстрации, клиентски прегледи или дори пълномащабни пускания.

Функция № 6: Откриване и отстраняване на грешки

чрез Bolt

AI-базираната система за откриване на грешки на Bolt непрекъснато наблюдава приложението ви в реално време, като подчертава проблемите директно в живия преглед или конзолата. Тя предлага или дори автоматично прилага корекции, спестявайки часове ръчно отстраняване на грешки.

Можете също да опишете проблемите на прост английски език, а изкуственият интелект на Bolt ще ви помогне да ги отстраните и разрешите. Този процес прави отстраняването на грешки по-бързо, по-умно и по-малко стресиращо за разработчиците.

Цени на Bolt

Безплатно завинаги

Предимства: 20 $/месец

Екипи: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

💡 Професионален съвет: Процъфтяващата общност е чудесен знак, че инструментът без код ще се задържи и ще се подобрява. Разгледайте форумите, блоговете и официалната поддръжка, за да прецените тяхната активност – ще ви е необходима надеждна система за поддръжка, когато нещо се обърка.

Lovable и Bolt: сравнение на функциите

Това е всичко за отделните функции, но как се представят Lovable и Bolt в сравнение една с друга? Нека разберем функция по функция.

1. Характеристика № 1: Създаване на приложения и подсказки за потребителите

Lovable: Създава пълни приложения чрез прости команди на естествен език, без да се налага да пипате код.

Bolt: Създава незабавно напълно редактируема, готова за производство кодова база от описание на проекта на естествен език.

🏆 Победител: Равенство. Lovable е отличен избор за хора без познания по програмиране и за създаване на прототипи, докато Bolt е по-подходящ за разработчици, които се нуждаят от пълен контрол над кода.

2. Характеристика № 2: Интеграция и гъвкавост

Lovable: Предлага вградена интеграция с GitHub и безпроблемни връзки с бази данни за опростен контрол на версиите и разширяване на приложенията.

Bolt: Осигурява native интеграции с приложения на трети страни и достъп до GitHub чрез разширение за Chrome или интеграция на StackBlitz.

🏆 Победител: Lovable. Неговата директна интеграция с GitHub му дава предимство за съвместни работни процеси.

3. Характеристика № 3: Автоматизация и работни процеси

Lovable: Автоматизира бекенд логиката, API-та и работните потоци, за да помогне на потребителите без технически познания да създават лесно сложни приложения.

Bolt: Автоматизира задачите на разработчиците, като настройка на средата, сътрудничество в реално време, внедряване и автоматизация на управлението на проекти.

🏆 Победител: Отново има равенство! Lovable е насочен към бизнес автоматизация за нетехнически потребители, докато Bolt се отличава в примери за автоматизация на работния процес, насочени към разработчиците. Изберете инструмента си в зависимост от вашите приоритети.

4. Характеристика № 4: Скорост на генериране

Lovable: Позволява разгръщане на приложения с едно кликване и синхронизация с GitHub за бързо пускане на прототипи.

Bolt: Bolt поддържа кодиране в реално време за много потребители, незабавна инсталация на NPM пакети и незабавно разгръщане в браузъра, като оптимизира бързата итерация с функцията си за незабавно сравняване.

🏆 Победител: Bolt. Кодирането в реално време и незабавната скорост на внедряване го правят по-бърз за динамичните екипи за разработка.

5. Характеристика № 5: Модел на ценообразуване

Lovable: Lovable използва модел, базиран на съобщения, като таксува за всеки промпт или взаимодействие.

Bolt: Използва ценови модел, базиран на токени. Потребителите плащат въз основа на генерирането и поправките на AI код, като се ползват с по-голяма гъвкавост.

🏆 Победител: Равенство. Изборът на победител зависи до голяма степен от вашия модел на използване. Lovable е по-предсказуем за бизнес потребителите, докато Bolt предлага по-голяма гъвкавост за генериране на сложен AI код.

Lovable и Bolt в Reddit

Сравненията на базата на функции са чудесни на хартия, но реалният опит е по-важен. Когато става въпрос за гореща тема като Bolt срещу Lovable, потребителите на Reddit не се сдържат да кажат какво работи (и какво не).

Ето какво открихме.

Потребителят srilake в Reddit споделя в r/boltnewbuilders как Lovable има по-ниска степен на грешки от Bolt.

При сравняването на тези две платформи един ключов фактор се откроява: процентът на грешки. Поправянето на грешки отнема токени, което ми се струва разочароващо. Lovable има значително по-нисък процент на грешки, което ми позволява да генерирам повече функции в сравнение с Bolt. С Bolt прекарвам повече време в отстраняване на проблеми, отколкото в иновации или създаване на нови функции, което е разочароващо. Това е вторият ми опит с Bolt и този месец почти 90% от токените ми са отишли за поправяне на грешки.

Друг потребител, throwaway-alphabet-1, казва, че Bolt е по-подходящият избор.

Bolt е много по-добър продукт за разработка. Те правят виртуализация в браузъра, която е много по-бърза от Lovable. Няма дори сравнение...

Има и потребители, които използват (и дори плащат за) и двете едновременно, като entri_ai:

Когато искам да създам нещо впечатляващо с едно-единствено указание, за да накарам някого да възкликне „Уау!“ за AI, използвам Bolt. Когато искам да създам работещо приложение с пълен набор от функции, в момента използвам Lovable, Supabase просто работи много по-добре там и ми е по-лесно да го интегрирам с всички видове продукти.

Колкото и да ни се иска да ви дадем ясен отговор, мненията в Reddit са разделени – и може би най-добрият начин да вземете решение е да опитате и двата инструмента сами.

📮 ClickUp Insight: 13% от участниците в нашето проучване искат да използват AI, за да вземат трудни решения и да решават сложни проблеми. Въпреки това, само 28% казват, че използват AI редовно в работата си. Възможна причина: опасения за сигурността! Потребителите може да не желаят да споделят чувствителни данни, свързани с вземането на решения, с външен AI. ClickUp решава този проблем, като предоставя AI-базирано решаване на проблеми директно във вашето защитено работно пространство. От SOC 2 до ISO стандарти, ClickUp отговаря на най-високите стандарти за сигурност на данните и ви помага да използвате безопасно генеративната AI технология в цялото си работно пространство.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Lovable и Bolt

И Lovable, и Bolt предлагат сходни, но все пак различни примери за използване на изкуствен интелект при създаването на приложения, но ClickUp предлага нещо съвсем различно.

Докато повечето екипи се кълнат в неговите възможности за управление на проекти, ClickUp — приложението за всичко за работа — бързо печели доверието на техническите екипи благодарение на впечатляващите си AI функции за кодиране. За разлика от Lovable и Bolt, то управлява и целия цикъл на уеб разработката, от идеята до внедряването и междуфункционалното сътрудничество в екипа, на едно място.

Нека разберем как.

Предимство №1 на ClickUp: Опростете кодирането с вградения AI асистент

Няма ли да е удобно, ако вашият AI асистент за кодиране е интегриран във вашия работен процес? Това ще ви спести много време, като ви спести превключването между различни контексти!

ClickUp Brain прави точно това! Освен това, той не само генерира фрагменти от код, но и обобщава срещи и изготвя проекти на резюмета на проекти.

Така че, ако създавате система за вход, ClickUp Brain може да генерира необходимия HTML, CSS и JavaScript код. Може също да предостави скриптове от страна на сървъра в Python или Node. js, съобразени с настройките на вашата база данни.

Генерирайте фрагменти от код, обобщавайте резюмета на проекти и превеждайте код между езици с ClickUp Brain.

А най-хубавото е, че ви помага да превеждате код от един език на друг, без да губите часове за това.

Това, което я прави толкова компетентна, е, че тя разбира вашия стил на кодиране и целите на проекта, като предлага съобразени с контекста предложения, които съответстват на вашия процес на разработка.

Ето какво казва потребителят t1138 в Reddit за възможностите на ClickUp Brain за кодиране.

Използвал съм го, за да напиша тон на питон скриптове за 3D приложения като Houdini и Unreal, дори съм го използвал, за да напиша самостоятелни приложения. Използвал съм всички AI и ClickUp Brain ме изненадва. Той се справя по-добре с генерирането на функционален код дори от уебсайта ChatGPT. И изглежда, че ClickUp Brain е персонализирана версия на openAi. ClickUp Brain в комбинация с системата за документи промени изцяло играта за мен.

Предимство № 2 на ClickUp: Редактирайте кода си съвместно в реално време

Сътрудничество в реално време с вашия екип по документирането на код с ClickUp Docs

Имате нужда да промените генерирания код? Редакторът на документи на ClickUp Docs предлага среда за съвместна работа, в която вие и вашият екип можете да редактирате в реално време, като по този начин всички остават на една и съща страница.

С вградения контрол на версиите всяка промяна се проследява, което ви позволява лесно да преглеждате, сравнявате или възстановявате предишни версии. Контролът на разрешенията ви позволява също да управлявате кой може да преглежда или редактира документи, като по този начин чувствителната информация остава защитена и поверителна.

Освен това ClickUp Docs поддържа вграждане на кодови блокове с подчертаване на синтаксиса, което улеснява документирането и споделянето на кодови фрагменти в екипа ви.

Използвайте форматиране на код в ClickUp Docs, за да подобрите четимостта и да запазите целостта на кода.

💡 Професионален съвет: За да вмъкнете блок код в ClickUp Docs с подчертаване на синтаксиса, просто въведете три обратни кавички („`), последвани от името на езика (като javascript, python или html) — след това поставете кода си под тях. Затворете блока отново с три обратни кавички. ClickUp автоматично ще го форматира с подчертаване на синтаксиса за този език, което улеснява сканирането и споделянето на чист, четлив код с вашия екип.

Предимство № 3 на ClickUp: Ефективно управление на проекти за разработка

Разделете сложните проекти за разработка на управляеми задачи, определете приоритети и зависимости и следете напредъка с ClickUp Tasks.

Управлението на проект за разработка на функции или приложения включва много повече от просто кодиране. ClickUp Tasks ви позволява да разделите сложни проекти на управляеми задачи, да зададете зависимости, да проследявате времето и да сътрудничите с екипа си в реално време.

С функции като управление на спринтове, диаграми за изразходване на ресурси и персонализирани шаблони, този софтуер за управление на задачи гарантира, че вашият екип ще спазва графика и ще поддържа високи нива на продуктивност.

Можете да оптимизирате още повече работата си с различни изгледи на задачите, персонализирани полета и персонализирани статуси, за да приспособите работните си процеси според вашите предпочитания.

Ето какво казва Сара Маккини, старши главен инженер в SkylineWeb Solutions, за своя опит с ClickUp.

Ние използваме ClickUp, за да проследяваме нашите вътрешни проекти за разработка на софтуер; управлението на множество проекти и екипи ми улеснява работата, това е един от най-добрите инструменти, които съм използвал досега за работа с моите скрам и модерни agile проекти.

Ние използваме ClickUp, за да проследяваме нашите вътрешни проекти за разработка на софтуер; управлението на множество проекти и екипи ми улеснява работата, това е един от най-добрите инструменти, които съм използвал досега за работа с моите скрам и модерни agile проекти.

Предимство на ClickUp № 4: Синхронизирайте проекти без усилие с GitHub

Интеграцията между ClickUp и GitHub преодолява разликата между вашата кодова база и инструментите за управление на проекти. Можете да свържете комити, pull заявки и разлики в кода директно с вашите задачи, като по този начин осигурявате пълна прозрачност на процеса на разработка.

Уморени сте да актуализирате ръчно статуса на задачите след всяко потвърждение? С интеграцията на ClickUp с GitHub вашите задачи могат автоматично да отразяват най-новата активност на кода. ​

Автоматично свържете комити, pull заявки и разлики в кода с задачи с интеграцията на ClickUp GitHub.

Освен това можете да проследявате основни показатели за разработката директно в задачите си, като използвате персонализирани полета. Следете статуса на прегледа на кода, регистрирайте доклади за грешки и дори записвайте показатели като сериозност на грешката или крайни срокове за отстраняване.

Докато други инструменти предлагат интеграции с GitHub, ClickUp предоставя вградено решение, което поддържа екипа ви синхронизиран и информиран, точно там, където работи.

Предимство № 5 на ClickUp: Интегрирайте автоматизация без кодиране във вашия работен процес

Автоматизирайте повтарящи се задачи като възлагане на задачи, актуализиране на статуси и изпращане на известия с ClickUp Automations.

Повтарящите се задачи могат да забавят процеса на разработка. ClickUp Automations ви позволява да автоматизирате действия като възлагане на задачи, актуализиране на статуси и изпращане на известия.

С над 100 предварително създадени шаблони за автоматизация можете да настроите сложни работни процеси за минути, без да пишете нито една реда код.

Искате да преместите задачата в следващата фаза, след като pull request бъде обединен? Считайте го за направено без ръчна намеса! Това ниво на автоматизация надхвърля възможностите на Lovable и Bolt, което прави ClickUp по-добър избор за управление на вашия процес на разработка.

Отивайки отвъд простото генериране на код, ClickUp for Software Teams предлага цялостен подход към управлението на проекти, обхващащ всеки аспект от процеса на разработка.

💡 Съвет от професионалист: Искате да започнете с управлението на софтуерен екип в ClickUp? Разгледайте библиотеката с шаблони на ClickUp и изберете шаблона за разработка на софтуер, който най-добре отговаря на вашите изисквания.

Lovable Ideas, Bolt-fast Speed и Easy Development с ClickUp

Окончателното решение? Lovable и Bolt са чудесни за генериране на код, но ClickUp извежда вашите проекти за разработка на съвсем ново ниво!

С AI-базирания ClickUp Brain, документи за съвместна работа в реално време и автоматизация, която се занимава с всички повтарящи се задачи, ClickUp гарантира, че вашите проекти ще протичат като сън. Освен това, интеграцията с GitHub обединява всичко без усилие.

Така че, ако искате да улесните цялостния процес на разработване на софтуер, не търсете повече. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!