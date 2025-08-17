11 най-добри генератора на SOAP бележки за по-бърза и точна клинична документация

Денят е към края си и току-що сте прегледали последния си пациент. В идеалния случай бихте се отпуснали и бихте си тръгнали. Вместо това обаче се взирате в нарастващата купчина бележки за пациенти, които все още трябва да бъдат написани – разочароващ край на дългия ден, прекаран в наблюдение на симптоми, актуализиране на медицински досиета и проследяване на напредъка на пациентите.

SOAP бележките – субективни, обективни, оценка и план – са от съществено значение за клиничната практика, но тяхното ефективно и точно изготвяне, особено под натиск, може да бъде трудно. Ето тук генераторът на SOAP бележки може да ви помогне.

Ако имате натоварена практика или все още сте в процес на обучение, тези инструменти ще оптимизират работния ви процес, като същевременно ще поддържат бележките ви ясни, пълни и съответстващи на изискванията.

Нека да разгледаме. 🧰

Генератори на SOAP бележки с един поглед

SOAP бележките осигуряват последователност при записването на данните на пациентите, като помагат за намаляване на недоразуменията между екипите за грижи. За да ви улесним в вземането на решение, ето списък с всички генератори на SOAP бележки:

Име на инструмента Най-подходящи за Пример за употреба Цени* ClickUp Персонализирани работни процеси и SOAP документация, базирана на изкуствен интелект Управление на документацията в екипите и проектите в областта на здравеопазването Наличен е безплатен план; индивидуални цени за предприятия SOAPNoteAI. com Самостоятелно генериране на бележки без нужда от EHR система Бързо генериране на SOAP бележки от стенография, диктовка или телемедицински сесии Персонализирани цени Suki AI Клинична документация с гласово управление Използване на гласови команди или слушане на околната среда за създаване на клинични бележки, интегрирани в EHR Персонализирани цени SOAP AI Многоезична клинична документация с ICD-10 Автоматично форматиране на клинични бележки в SOAP структура с помощта на AI Безплатни; Платените планове започват от 60 $/месец на потребител DeepScribe Възприемане на клинични бележки Записване на разговори между лекари и пациенти и генериране на бележки в реално време Персонализирани цени Notable Health Автоматизация на клиничните задачи Автоматизиране на административните и документационните работни процеси в здравните организации Персонализирани цени Tali AI Гласов асистент, интегриран в EHR Гласово записване, диктовка и медицинско търсене в EHR системи Безплатни; Платените планове започват от 49,99 $/месец на потребител. Augmendix Записване в реално време и ангажираност на пациентите Предоставяне на поддръжка в реално време от дистанционен писар за документиране на срещите с пациенти Персонализирани цени Carepatron Онлайн портали за клиенти Управление на срещи, фактуриране и пациентски досиета Безплатни; Платените планове започват от 19 $/месец Healthie Доставчици на телездравни и уелнес услуги Подкрепа за виртуални грижи, проследяване на благосъстоянието и точни SOAP бележки за диетолози и треньори по благосъстояние. Безплатни; Платените планове започват от 49 $/месец на потребител SimplePractice Електронни рецепти и управление на медикаментите Оптимизиране на приемането на клиенти, графика, фактурирането и SOAP документацията за независими доставчици Платените планове започват от 49 $/месец на потребител.

Какво трябва да търсите в генераторите на SOAP бележки?

От персонализиране до автоматизация, ето кратко описание на задължителните функции, които ще направят вашата клинична документация по-бърза, по-интелигентна и безстресова. ⚒️

Съответствие и сигурност: Преди всичко се уверете, че е в съответствие с HIPAA. Ще ви е необходима вградена криптиране както за съхраняваната, така и за споделената информация, както и интелигентни функции като автоматично изтриване на PHI, за да запазите данните на пациентите в безопасност.

Персонализиране и специализация: Изберете инструменти с Изберете инструменти с шаблони за водене на бележки , специфични за вашата специалност. Бонус точки, ако полетата са персонализирани и платформата поддържа различни стилове на бележки като SOAP, DAP или BIRP.

AI и автоматизационни функции: Потърсете AI-базирани инструменти, които използват обработка на естествен език (NLP), за да превърнат аудио или стенографски бележки в структурирана документация.

Гъвкавост на изхода: Уверете се, че бележките ви могат да се експортират в различни формати, като PDF или Word, и лесно да се споделят с други доставчици, когато е необходимо.

📚 Необходимо да знаете: Ето кратък речник на всички термини, които трябва да знаете: HIPAA: Закон за преносимост и отчетност на здравните застраховки

PHI: Защитена здравна информация

DAP: Данни, оценка, план

EHR: Електронна здравна карта

ICD-10: Международна класификация на болестите, 10-та ревизия

Най-добрите генератори на SOAP бележки

Търсите най-добрия генератор на SOAP бележки? Все повече клиницисти се обръщат към цифровите инструменти, за да спестят време, да намалят грешките и да се съсредоточат върху грижата за пациентите.

Ето най-добрите инструменти, които се отличават с лесен за използване интерфейс, интелигентни функции и поддръжка. ⚓

1. ClickUp (Най-добър за персонализирани работни процеси за медицинска документация)

Между посещенията на пациенти, административната работа и опитите да се справите с навременното документиране, лесно е да се почувствате претоварени от огромния обем информация.

ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата, съчетава проекти, знания и чат на едно място – всичко това благодарение на най-съгласуваната работна AI в света. С безпроблемна интеграция, ClickUp ви помага да се съсредоточите върху взаимодействията с пациентите, без да превключвате между приложения.

Започвайки с софтуера за управление на проекти в здравеопазването ClickUp, лекарите получават единна, интелигентна платформа за управление на работните процеси с пациенти, оптимизиране на създаването на SOAP бележки и поддържане на връзка между всичко.

Забележка за съответствие: ClickUp е платформа за управление на проекти, която отговаря на изискванията на GDPR и предлага надеждни функции за сигурност и поверителност. За организации в областта на здравеопазването ClickUp може да бъде конфигуриран да отговаря на стандартите за съответствие с HIPAA, когато се използва в рамките на активно споразумение за бизнес партньорство (BAA) с ClickUp. С ClickUp екипите в областта на здравеопазването могат да оптимизират документацията, сътрудничеството и управлението на работния процес – всичко това в едно гъвкаво работно пространство.

Оптимизирайте работните процеси с пациентите от начало до край с софтуера за управление на проекти в здравеопазването ClickUp.

Но как помага инструментът за управление на проекти в здравеопазването?

Да предположим, че току-що сте приключили посещение на пациент и трябва бързо да запишете вашите SOAP бележки, преди да продължите. Няма повече бележки на хартия – просто отворете ClickUp Notepad и започнете да пишете или диктувате от работното си място. Вместо да търсите хартия, отворете ClickUp Notepad от работното си място, за да запишете (или диктувате) мигновено вашите мисли. Това е особено полезно, когато записвате симптомите на пациента по време на обходи или консултации.

Записвайте бързи бележки безпроблемно с ClickUp Notepad

Те са лични, видими само за вас, така че можете свободно да обмисляте идеи или да записвате бележки, преди да ги формализирате. След като въведете бележките си, можете да ги превърнете директно в задачи в ClickUp.

Но ако искате по-структуриран инструмент за документиране с възможност за сътрудничество в реално време, обърнете се към ClickUp Docs.

Съхранявайте всичките си бележки централизирано с ClickUp Docs.

Можете да създавате свои шаблони за SOAP бележки в ClickUp Docs, да ги организирате в папки и да си сътрудничите с екипа си. Тези шаблони са създадени от потребители и не са предварително конфигурирани за здравеопазването, но можете да ги персонализирате напълно според вашия работен процес.

Напишете SOAP бележки, свържете ги със задачи (като планиране на последващи прегледи или поръчване на тестове) и дори вградете изгледи от вашия клиничен работен процес, като списъци с пациенти, календари или изгледи на таблото, директно в документа. Docs обединява субективна и обективна информация на едно място, което прави вашия формат на SOAP бележки по-лесен за следване.

ClickUp Docs е приложение за създаване на документи, което ви позволява да използвате богат текст, списъци за проверка и прикачени изображения – идеално за създаване на структурирани чернови на SOAP записи, описания на настоящи заболявания или бележки за процедури в движение. Тези визуални елементи улесняват два пъти по-лесно справянето с резултатите от физически прегледи или бележки за минали лечения.

Освен това, благодарение на възможността за сътрудничество в реално време, целият ви отдел може едновременно да работи по един и същ план за грижи, да оставя коментари или да се маркира взаимно за обратна връзка.

Искате да стигнете по-далеч с помощта на изкуствен интелект? Запознайте се с ClickUp Brain.

🎥 Ето едно кратко видео, което ще ви улесни писането с AI!

Двигателят на Brain е дълбоко вграден във вашето работно пространство и разбира контекста, бележките, задачите, документите, екипа и целите ви.

Да предположим, че сте написали груба HPI бележка и искате да я усъвършенствате в изчистен SOAP формат. Просто помолете AI асистента на естествен език да ви помогне да я почистите, да обобщите ключовите точки и да съгласувате терминологията със стандартите за клинична документация.

Можете също да помолите AI инструмента за водене на бележки да:

Създавайте обобщения на текущи случаи на пациенти

Помагат ви да пишете инструкции за пациентите въз основа на последните записи

Създавайте бързи образователни резюмета въз основа на медицинската литература, която сте свързали в работното си пространство.

Можете също да помолите AI инструмента за водене на бележки да генерира обобщения на текущи случаи на пациенти, да ви помогне да напишете инструкции за пациенти въз основа на последните записи или да създаде кратки образователни резюмета въз основа на медицинската литература, която сте свързали в работното си пространство.

ClickUp AI Notetaker за екипи в здравеопазването

AI Notetaker на ClickUp може автоматично да се присъединява към срещите на вашия екип, да транскрибира разговори и да генерира кратки резюмета и задачи за действие, помагайки на екипите в здравеопазването да останат организирани и съгласувани.

Забележка: ClickUp AI Notetaker не е специализиран инструмент за клинична документация. Той е най-подходящ за вътрешни срещи, обсъждане на случаи и административни разговори.

🚨 ClickUp Insights: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте шаблони за SOAP бележки, формуляри за приемане на пациенти или планове за лечение, за да поддържате последователност в документацията си от списък с над 1000 шаблона на ClickUp.

Използвайте таблата на ClickUp , за да визуализирате ключови показатели като разпределение на случаите, чакащи бележки или графици за проследяване за по-добър оперативен надзор.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като задаване на последващи действия, промяна на статуса на задачите или изпращане на напомняния за преглед на документацията с помощта на ClickUp Automations

Преобразувайте записите в бележника в задачи за последващи действия или по-нататъшни мерки.

Сътрудничество в реално време с вашия екип по черновите на документацията

Ограничения на ClickUp

За съвсем новите потребители може да е необходимо известно време за опознаване.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (10 080+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво казва едно ревю в G2:

Имам нужда от блог, за да напиша всичко, което ми харесва в ClickUp. Те имат всичко: задачи (в списъчен изглед, табличен изглед, изглед на табло, календарен изглед, изглед на карта и т.н.), документи, AI, табла, автоматизации... Можете да споделяте публични линкове към задачи или документи. Задачите имат раздел „Активност“, така че можете да видите цялата история на дадената задача. Толкова е гъвкав и професионален. С ClickUp няма извинения да не сте изключително продуктивни.

Имам нужда от блог, за да напиша всичко, което ми харесва в ClickUp. Те имат всичко: задачи (в списъчен изглед, табличен изглед, изглед на табло, календарен изглед, изглед на карта и т.н.), документи, AI, табла, автоматизации... Можете да споделяте публични линкове към задачи или документи. Задачите имат раздел „Активност“, така че можете да видите цялата история на дадената задача. Толкова е гъвкав и професионален. С ClickUp няма извинения да не сте изключително продуктивни.

2. SOAPNoteAI. com (Най-добър за самостоятелно генериране на SOAP бележки без нужда от EHR)

чрез SOAPNoteAI

SOAPNoteAI.com е лек уеб-базиран генератор, който помага на лекарите да създават бързо SOAP бележки, използвайки прости формуляри. Вместо да разчита на свободни текстови записи, инструментът води потребителите през всяка секция – Субективно, Обективно, Оценка и План – използвайки структурирани полета.

След като се попълни, системата компилира въведените данни във форматирана бележка, готова за копиране или изтегляне. Макар че не се интегрира директно с EHR, тя може да се използва от индивидуални доставчици, студенти или практикуващи лекари, които искат да генерират бележки в движение, без да се налага да влизат в системата.

Най-добрите функции на SOAPNoteAI.com

Изберете от специализирани шаблони за различни случаи на употреба, като физиотерапия, медицински грижи, психично здраве и др.

Диктувайте или записвайте сесиите и оставете AI асистентът автоматично да създава подробни SOAP бележки.

Получавайте препоръки за кодове ICD-10 в реално време, за да подобрите точността на диагностиката и съответствието в клиничната документация.

Ограничения на SOAPNoteAI.com

Аудиозаписите, използвани за генериране на бележки, се изтриват в рамките на 24-48 часа.

Цени на SOAPNoteAI.com

План само за аудио: 69 $/месец на потребител

План „Аудио и текст без ограничения“: 79 USD/месец на потребител

Кредитни пакети – плащане при ползване:

Основен пакет: 9 $/еднократно за 10 кредита (≈0,90 $ на бележка)

Pro Pack: 19 $/еднократно за 25 кредита

Ultra Pack: 59 $/еднократно за 100 кредита

SOAPNoteAI. com оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Трудовата терапия датира от 100 г. пр.н.е.! Гръцкият лекар Асклепиад вече използвал движение, музика и бани, за да помогне на хората с психични заболявания да се почувстват по-добре. По същество, древна Гърция е имала своя версия на терапевтични сесии и стратегии за лечение!

3. Suki AI (Най-добър за клинична документация с гласово управление)

чрез Suki AI

Suki AI е гласово управляван асистент, проектиран да помага на лекарите да документират по-бързо и с по-малко когнитивно натоварване. Вместо да пишете или да навигирате в шаблони, вие говорите, а Suki генерира изчерпателни SOAP бележки на момента, включително диктувани жизнени показатели, инструкции за пациента и кодове ICD-10.

Той се интегрира директно с основните EHR системи като Epic и Cerner. Suki помага и при въвеждането на поръчки, отговарянето на клинични въпроси и минимизирането на документацията извън работно време.

Най-добрите функции на Suki AI

Прилагайте ги в над 99 клинични специалности с поддръжка както за първична медицинска помощ, така и за специализирани работни процеси.

Създавайте изчерпателни SOAP бележки от записи на околния глас, използвайки AI-базирано разпознаване на реч.

Достъп до ключова информация за пациентите и обобщения с новата функция „Обобщение за пациента“

Ограничения на Suki AI

Понякога има проблеми с акцентите, фоновия шум или сложната медицинска терминология.

Цени на Suki AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Suki AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. SOAP AI (Най-добър за многоезична клинична документация с ICD-10)

чрез SOAP AI

SOAP AI е чудесен за диагностични предложения в реално време и интеграция с ICD-10, които помагат на лекарите и медицинските сестри да поставят по-точни диагнози. Това е ценно за подобряване на точността на фактурирането и намаляване на когнитивната натовареност по време на бързото вземане на клинични решения.

Платформата поддържа безпроблемна телемедицинска документация, като превръща записите от виртуални посещения в структурирани SOAP бележки.

Най-добрите функции на SOAP AI

Персонализирани шаблони за бележки, пригодени за конкретни области като психиатрия, медицински грижи, физиотерапия и логопедия.

Изтрива автоматично всички данни от сесията след обработката, без да запазва лична медицинска информация след генерирането.

Поддържайте разнообразен набор от пациенти с поддръжка на 19 езика.

Ограничения на SOAP AI

Понякога може да преписва неправилно бележки от срещи и аудио записи.

Цени на SOAP AI

Безплатно

Професионална версия: 60 $/месец на потребител

Неограничен: 99 $/месец на потребител

SOAP AI рейтинги и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Професионален съвет: Използвайте метода за водене на бележки SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, and Review), за да подобрите ефективността на вашите SOAP бележки. Той ви помага да се ангажирате активно с съдържанието, да подобрите запаметяването и бързо да идентифицирате ключова информация, като историята на пациента, жизнените показатели, диагнозата и лечението.

5. DeepScribe (най-подходящ за водене на клинични бележки в реална среда)

чрез DeepScribe

Ами ако вашите клинични бележки се пишеха сами, докато вие се концентрирате върху пациента? DeepScribe използва технология за записване на околния глас, за да улавя естествените разговори между пациента и лекаря и автоматично да ги преобразува в точни, приложими клинични бележки.

С персонализирани шаблони, пригодени за над 50 специалности, DeepScribe е проектиран да се адаптира към вашия уникален работен процес. Той също така подобрява точността на кодирането и ускорява времето за затваряне на диаграмите, помагайки ви да подобрите производителността и резултатите за пациентите.

Най-добрите функции на DeepScribe

Редактирайте и преглеждайте бележките интерактивно с инструменти за синхронно редактиране на текст и проверка на правописа с DeepScribe Notes.

Насърчавайте международното сътрудничество в екипа с многоезична документация на над 25 езика.

Получавайте клинични подсказки в реално време и полезни съвети по време на грижите за пациентите с DeepScribe Assist, който ви предоставя най-важната информация, когато имате нужда от нея.

Ограничения на DeepScribe

Потребителите се оплакват, че понякога той изтрива констатациите и плановете за пациентите и ги организира в неправилни раздели.

Цени на DeepScribe

Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на DeepScribe

G2: 4. 1/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за DeepScribe?

Ето какво казва едно ревю в G2:

Аз разчитам на транскрипционните бележки на DeepScribe AI, а DeepScribe разчита на сървърите на Amazon, които от време на време спират да работят без предварително предупреждение и понякога всичките ми транскрипции за деня се губят! Бих искал да има начин аудиофайловете ми да се съхраняват на моето устройство и да се качват, когато сървърите отново заработят. Доколкото знам, тази функция може би вече е добавена, защото аз съм загубил само транскрипции!

Аз разчитам на транскрипционните бележки на DeepScribe AI, а DeepScribe разчита на сървърите на Amazon, които от време на време спират да работят без предварително предупреждение и понякога всичките ми транскрипции за деня се губят! Бих искал да има начин аудиофайловете ми да се съхраняват на моето устройство и да се качват, когато сървърите отново заработят. Доколкото знам, тази функция може би вече е добавена, защото аз съм загубил само транскрипции!

6. Notable Health (Най-добър за автоматизация на клинични задачи)

чрез Notable Health

Notable Health е платформа, базирана на изкуствен интелект, която се занимава с приемането на пациенти, насрочването на срещи, предварителни разрешения, подробна документация, препращане и управление на пациенти.

Платформата също така преглежда клиничната документация, за да заснеме пълни диагнози и йерархични категории на състояния (HCC), за да подобри оценките на риска.

Функцията „Растеж, придобиване и достъп“ използва интелигентна автоматизация, за да идентифицира и ангажира нови пациенти, да оптимизира графика и да подобри достъпа до грижи. Функцията „Управление на цикъла на приходите“ също автоматизира кодирането, фактурирането и работните потоци по исковете, за да ускори възстановяването на разходите и да намали отказите.

Най-добрите функции на Notable Health

Вградените инструменти събират и анализират обратната връзка от пациентите в голям мащаб, за да разкрият тенденциите в удовлетвореността и да идентифицират пропуските в обслужването.

Поддържа над 150 езика за глас и текст, което улеснява обслужването на пациенти с различен език.

Изпращайте автоматични напомняния за срещи и уведомления за последващи действия, за да намалите броя на неявките.

Забележителни ограничения в областта на здравеопазването

Може да се окаже трудно да се спазват променящите се стандарти за сигурност за доставчиците на здравни услуги.

Цени на Notable Health

Персонализирани цени

Забележителни оценки и рецензии за здравето

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Съвет от професионалист: Ето някои стратегии за водене на бележки, които трябва да знаете: Активно слушане: Вместо да преписвате, преформулирайте ключовите идеи с ваши собствени думи, за да подобрите разбирането и паметта си.

Цветово кодиране: Използвайте последователни цветове, за да откривате незабавно модели, приоритети и действия, които трябва да се предприемат.

Мисловно картографиране: Превърнете разпръснатите бележки във визуални мрежи, за да можете да видите как идеите се свързват и да ги припомните по-бързо по-късно.

7. Tali AI (Най-добър за гласов асистент, интегриран в EHR)

чрез Tali AI

Tali AI ви позволява да записвате бележките си директно в електронната здравна карта. Ако имате нужда да проверите отново дадено указание по време на посещение, просто попитайте и програмата ще ви даде отговори от надеждни клинични източници.

Той поддържа и многоезично диктовка, предлага медицински кодове, разпознава различни говорители в разговор и може да се справя с административни задачи като настройка на напомняния или попълване на формуляри. Работи на настолни компютри, мобилни устройства и браузъри и отговаря на стандартите HIPAA и SOC 2 Type 2 за сигурност на данните.

Най-добрите функции на Tali AI

Търсете в медицинската история с помощта на гласови команди за дозите на лекарствата и клинични запитвания от надеждни източници като Merck Manuals и OpenFDA.

Разграничавайте автоматично говорещите по време на разговори, за да приписвате диалозите точно при документирането.

Автоматизирайте воденето на клинични бележки с „Ambient Scribe“, който генерира медицински бележки въз основа на разговори.

Ограничения на Tali AI

Потребителите се оплакват от повторения и лоша организация в аудио-транскрибираните бележки.

Цени на Tali AI

Лично: 0 $/месец на потребител

Премиум: 49,99 $/месец на потребител

Про: 150 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Tali AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Tali AI?

Ето какво казва едно ревю на Capterra:

Помага ми да се концентрирам повече върху пациента по време на консултацията, тъй като знам, че бележките ми се транскрибират. Също така получавам подробни бележки в рамките на минута, след като приключа консултацията... Понякога се случва да се вземат погрешни думи и трябва да коригирам някои от тях.

Помага ми да се концентрирам повече върху пациента по време на консултацията, тъй като знам, че бележките ми се транскрибират. Също така получавам подробни бележки в рамките на минута, след като приключа консултацията... Понякога се случва да се подберат грешни думи и трябва да коригирам някои от тях.

8. Augmedix (Най-добър за записване в реално време и ангажиране на пациентите)

чрез Augmedix

Augmedix предлага гъвкав набор от документиращи инструменти, базирани на изкуствен интелект, предназначени за всяко ниво на клинична поддръжка, от бързо генериране на бележки в режим на самообслужване до пълно обслужване при записване.

С „Augmendix Go“ можете да генерирате висококачествени медицински бележки за секунди с помощта на изкуствен интелект. Освен това, той се интегрира директно с EHR системи като Epic, Cerner и Athena, осигурявайки безпроблемен двупосочен поток на данни.

Той поддържа и носими технологии, като умни очила, за достъп до информация за пациентите и документиране без използване на ръце, докато се фокусирате върху грижите.

Най-добрите функции на Augmedix

Редактирайте, кодирайте и финализирайте бележките, генерирани от AI, с допълнителна поддръжка на EHR след посещението чрез „Augmedix Assist“.

Получете пълна поддръжка на клиничния работен процес преди, по време и след посещенията с „Augmedix Live“, включително персонализирано обслужване от специалист по медицинска документация (MDS).

Получавайте в реално време напомняния за пропуски в грижите и фактуриране с „CareCues“, което помага на лекарите да се справят с превантивните прегледи, противопоказанията за лекарства и други задачи.

Ограничения на Augmedix

Някои казват, че няма вградена проверка на правописа и инструментът понякога страда от прекъсвания в електрозахранването.

Цени на Augmedix

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Augmedix

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Augmedix?

Ето какво казва едно ревю в G2:

Скрибатите на Augmedix направиха деня ми много по-ефективен. Както всичко друго, има крива на обучение. Харесва ми да поддържам плановете си много подробни, за да мога да се позовавам на тях по-късно. Скрибатите не могат да четат мислите ми, така че най-добре е да им диктувам няколко кратки изречения веднага след като приключа с прегледа на пациента. Все пак е много по-ефективно от всяка друга система, която съм използвал.

Скрибатите на Augmedix направиха деня ми много по-ефективен. Както всичко друго, има крива на обучение. Обичам да поддържам плановете си много подробни, за да мога да се позовавам на тях по-късно. Скрибатите не могат да четат мислите ми, така че най-добре е да им диктувам няколко кратки изречения веднага след като приключа с пациента. Все пак е много по-ефективно от всяка друга система, която съм използвал.

9. Carepatron (Най-добър за създаване на онлайн портали за клиенти)

чрез Carepatron

Carepatron е платформа за управление на практиката, която обединява комуникацията с клиенти, фактурирането, документацията и графика.

На тази платформа клиентите могат да резервират своите срещи чрез онлайн портал, което намалява необходимостта от многократни комуникации. А вграденият изкуствен интелект се занимава с рутинните административни задачи, помагайки на доставчиците да освободят време през седмицата.

Той поддържа и екипно обслужване с общи календари, съвместно водене на бележки и достъп въз основа на роли, така че всеки да вижда само това, което е свързано с неговата роля.

Най-добрите функции на Carepatron

Задайте периодично фактуриране за постоянни клиенти и генерирайте фактури с вградения портал за фактуриране и плащане.

Позволете на клиентите да имат достъп до своите срещи, бележки за напредъка, файлове, резервации и попълнени формуляри чрез специален клиентски портал.

Задействайте действия въз основа на активността на клиента и автоматизирайте напомняния, последващи действия и предложения за документация с „Carepatron AI“.

Ограничения на Carepatron

Някои потребители съобщават, че процесът на създаване на формуляри е тромав и отнема много време.

Цени на Carepatron

Безплатно

Essential: 19 $/месец

Плюс: 24 $/месец

Разширено: 29 $/месец

Оценки и рецензии на Carepatron

G2: 4,5/5 (380+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (510+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Carepatron?

Ето какво казва едно ревю в G2:

Второ, самият софтуер е много лесен за използване и ефективен, но изисква някои допълнителни стъпки за безплатната версия (напълно разбираемо) и не мога да чакам да видя какво предлага версията за абонати. Беше много лесно да го внедря и интегрирам в моя бизнес. Тъй като това ще бъде основният ми източник на връзка, очаквам с нетърпение растежа и за двама ни!

Второ, самият софтуер е много лесен за използване и ефективен, но изисква някои допълнителни стъпки за безплатната версия (напълно разбираемо) и не мога да чакам да видя какво предлага версията за абонати. Беше много лесно да го внедря и интегрирам в моя бизнес. Тъй като това ще бъде основният ми източник на връзка, очаквам с нетърпение растежа и за двама ни!

10. Healthie (Най-подходящ за доставчици на телемедицински услуги и услуги за благосъстояние)

чрез Healthie

Създаден за диетолози, нутриционисти и професионалисти в областта на здравето, Healthie помага за планиране на срещи, провеждане на сигурни видео сесии, управление на електронни здравни досиета, фактуриране на клиенти и поддържане на гладкото протичане на работния процес.

Той включва и персонализирани формуляри и клиентски портал, които ви помагат да поддържате организирани бележки, да автоматизирате досадните задачи и да предоставяте грижи, които се усещат като лични. Този инструмент разполага и с интелигентни функции за автоматично попълване, които автоматично извличат релевантни данни за клиента, като бележки от минали сесии, цели, жизнени показатели или регистрирани хранения, за да попълнят вашите бележки.

Най-добрите функции на Healthie

Провеждайте сигурни телемедицински сесии, включително индивидуални и групови видео посещения.

Отбелязвайте взаимодействията с клиентите и поддържайте електронни здравни досиета с персонализирани шаблони.

Разпределяйте и проследявайте задачи с „Smart Tasks“, за да автоматизирате рутинните последващи действия.

Ограничения на Healthie

Липсва вграден AI за задълбочен анализ на храненето и няма поддръжка на клиенти.

Цени на Healthie

Безплатно

Essentials: 49 $/месец на потребител

Плюс: 129 $/месец на потребител

Група: 149 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Healthie

G2: Недостатъчен брой потребители

Capterra: 4. 3/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Healthie?

Ето какво казва едно ревю на Capterra:

Харесва ми, че е съвместим с HIPAA, позволява функции за комуникация с клиентите чрез приложение, функцията за фактуриране е страхотна и харесвам обслужването на клиенти. Мисля, че приложението за телефон има много бъгове и може да бъде много по-добро; например, фактуриране, редактиране на снимки, за да се даде обратна връзка за части (например), изглежда, че често се разбива при моите клиенти, както и че не предлага много връзки със социални мрежи.

Харесва ми, че е съвместим с HIPAA, позволява комуникация с клиентите чрез приложение, функцията за фактуриране е страхотна и харесвам обслужването на клиенти. Мисля, че приложението за телефон има много бъгове и може да бъде много по-добро; например, фактуриране, редактиране на снимки, за да се даде обратна връзка за части (например), изглежда, че често се разбива при моите клиенти, както и че не предлага много връзки със социални мрежи.

11. SimplePractice (Най-добър за електронни рецепти и управление на медикаменти)

чрез SimplePractice

Ако търсите по-удобна за клиентите практика, SimplePractice е чудесен инструмент. С автоматизирани напомняния за срещи чрез SMS, имейл или телефон, ще намалите броя на пропуснатите срещи, без да си мръднете пръста. Телемедицината също е лесна с вградената функция за споделяне на видео и екран.

Той разполага и със защитен клиентски портал, където клиентите могат да попълват документи, да извършват плащания и да заявят час за посещение по всяко време. Функцията „ePrescribe“ ви позволява да изпращате рецепти по електронен път до над 40 000 аптеки в цялата страна.

Най-добрите функции на SimplePractice

Персонализирайте и завършете процесите на клинична документация с гъвкави шаблони за бележки и Wiley Treatment Planners.

Проследявайте напредъка на клиентите с вградени оценки като PHQ-9 и GAD-7, както и визуални графики за напредъка.

Автоматизирайте счетоводството на застраховките с интегрирани отчети за плащания за точно счетоводство с функциите „Застраховки“.

Ограничения на SimplePractice

Липсва възможност за персонализиране на фактури и „суперфактури“

Цени на SimplePractice

Стартово ниво: 49 $/месец на потребител

Essential: 79 $/месец на потребител

Плюс: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SimplePractice

G2: 4. 1/5 (120+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2700 отзива)

Какво казват реалните потребители за SimplePractice?

Ето какво казва рецензията на Capterra:

Календарът е страхотен, лесен за използване и можете да видите кога са насрочени срещите с клиентите. Можете да настроите известия, за да бъдете уведомявани за часовете на срещите. Обслужването на клиенти е полезно и отговарят бързо на запитванията ми. Предлагат много страхотни функции... Бих предпочел повече възможности за персонализиране на фактурите и Superbills.

Календарът е страхотен, лесен за използване и можете да видите кога са насрочени срещите с клиентите. Можете да настроите известия, за да бъдете уведомявани за часовете на срещите. Обслужването на клиенти е полезно и отговарят бързо на запитванията ми. Предлагат много страхотни функции... Бих предпочел повече възможности за персонализиране на фактурите и Superbills.

