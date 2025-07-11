10 алтернативи на Circleback AI за екипи и срещи през 2025 г.

Ако напоследък сте прекарали повече време в Zoom разговори, отколкото в обедни почивки, вероятно сте пробвали Circleback AI – тихият колега, който води бележки от срещите, пише резюмета и проследява задачите за изпълнение.

Това е удобен инструмент, но може бързо да стане скъп. Ако вашите срещи са динамични или хаотични, бележките може да не са достатъчно точни. Освен това, той не разполага с по-задълбочените функции за персонализиране и сътрудничество в екип, от които се нуждаят много GTM екипи.

Ако сте надминали основната му конфигурация, ние сме събрали най-добрите алтернативи на Circleback AI – инструменти за водене на бележки от срещи с изкуствен интелект, които наистина разбират как съвременните екипи се срещат, споделят и работят.

От по-интелигентни транскрипти до безпроблемна интеграция, тези инструменти връщат яснотата и контрола в календара ви, без да ви карат да се съмнявате в спомените си от срещите.

Какво да търсите в алтернативата на Circleback AI

Според Forbes, ежедневно се провеждат около 55 милиона срещи, половината от които са загуба на време.

Инструментът за транскрипция може да ви помогне да спестите време и да приложите идеите от срещата с точни бележки и предложения, за да можете да бъдете наистина продуктивни след срещата.

Ако Circleback AI не ви удовлетворява, разгледайте следните качества, които ще ви помогнат да изберете алтернатива:

Точно записване на срещи : Записвайте транскрипции в реално време с етикети на говорителите – дори при хаотични или бързи разговори. Търсете функции като намаляване на шума, маркиране на времето и поддръжка на различни акценти, за да запазите бележките си кристално ясни.

Интелигентна AI помощ : Извличайте задачи за действие, анализирайте настроенията и автоматизирайте последващите действия от минали срещи. Бонус точки, ако : Извличайте задачи за действие, анализирайте настроенията и автоматизирайте последващите действия от минали срещи. Бонус точки, ако софтуерът за преобразуване на реч в текст се подобрява, като научава моделите на вашия екип с течение на времето.

Мултиплатформена интеграция : Синхронизирайте с Zoom, Google Meet, Slack, Notion и CRM, за да оптимизирате работните процеси. Най-добрият инструмент за водене на бележки трябва автоматично да изпраща бележките към съществуващите ви технологии.

Опции за персонализирано обобщение : Настройте тона, дължината и формата на обобщенията – независимо дали се нуждаете от списък с точки или пълни описания – така че всеки да има достъп до стенограмите от срещите по най-подходящия за него начин.

Шаблони: Използвайте Използвайте шаблони за бележки от срещи за продажбени разговори, standup срещи, ретроспекции и др. Шаблоните намаляват ръчната работа и поддържат постоянната продуктивност на вашия екип.

Функции, подпомагащи сътрудничеството : Сътрудничество при изготвянето на бележки от срещите с помощта на споделени табла, етикетиране на екипа и редактируеми обобщения, за да поддържате съгласуваност и отговорност сред всички участници.

Сигурност на корпоративно ниво : Защитете данните си с цялостно криптиране, сигурно съхранение в облак, достъп въз основа на роли и съответствие със стандарти като SOC 2, GDPR или HIPAA.

Експорт на готово съдържание: Експортирайте добре подготвени бележки от срещи в различни формати, включително PDF, Markdown или директно в вашия мениджър на задачи, за да превърнете идеите в действия бързо.

🧠 Интересен факт: Whisper на OpenAI, система за разпознаване на реч, задвижвана от AI, понякога може да халюцинира и да измисля цели фрази и изречения. Представете си, че това се случва в бележките ви от срещите! Ако вашият инструмент не може да се справи с бързи разговори, припокриване на говорители или вариации в акцента, той може да измисли действия за изпълнение – или по-лошо, да пропусне важни такива.

Алтернативи на Circleback AI на един поглед

Ето примери за употреба и основни функции за всеки AI инструмент за водене на бележки от срещи, който разглеждаме в този блог:

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени ClickUp Всички размери на екипи AI-базиран бележник, обобщения на срещи, запис, документи за съвместна работа, шаблони, автоматизация на задачи Безплатно завинаги; Неограничено: Платените планове започват от 7 долара Fireflies. ai Здравеопазване, VC фирми Автоматизирани транскрипции, анализ на настроенията, интелигентни филтри, AI обобщения Безплатно завинаги; Платени планове от 18 долара Sembly AI Средни и големи компании AI чат, акценти, интелигентно маркиране, генериране на предложения Лично: Безплатно завинаги; Платени планове от 15 долара Fathom Средни предприятия Обобщения на живо, CRM синхронизация, експортиране в реално време, многоезичност Безплатно завинаги; Платени планове от 19 долара tl;dv Глобални екипи Многоезични транскрипции, откриване на конкуренти/фрази Безплатно завинаги; Платени планове от 29 долара Fellow. app Малки и средни предприятия AI дневен ред на срещите, контекстуални стенограми, задачи за изпълнение Безплатно завинаги; Платени планове от 19 долара MeetGeek AI Предприятия Едновременни записи, интеграция с телефонен номер, автоматизирани последващи действия Basic: Безплатен завинаги; Платени планове от 19 долара Tactiq Малки предприятия, самостоятелни предприемачи Персонализиране на работния процес, обобщения на ChatGPT, последващи действия Безплатно завинаги; Платени планове от 12 долара Rev Изследвания, медии, право Извличане на ключови факти, многоезични субтитри, транскрипция от човек/AI Безплатно завинаги; Платени планове от 14,99 $. Grain Големи ИТ компании Плейлисти, стъпка по стъпка ръководства, анализ на тенденциите Безплатно завинаги; Платени планове от 19 $/месец/потребител

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Най-добрите алтернативи на Circleback AI

Сега, когато вече знаете как изглежда идеалната алтернатива на Circleback AI, нека разгледаме функциите на най-добрите варианти.

1. ClickUp (най-доброто решение за AI-базирани бележки от срещи и автоматизация на задачи)

Проследявайте всяка минута от вашите срещи и създавайте полезни обобщения с ClickUp AI Notetaker.

ClickUp е приложението за всичко, свързано с работата, което разполага с вграден AI бележник и интегриран календар*, което улеснява организирането на срещи, записването на идеи и превръщането на дискусиите в действия.

Като надеждна алтернатива на Circleback AI, ClickUp отива далеч отвъд пасивното транскрибиране и водене на бележки.

Тя активно слуша, разбира и превръща вашите срещи в структурирани резултати, които вашият екип може да използва. Независимо дали сте екип по продажбите, основател или лидер в GTM, който се занимава с поредица от разговори, платформата гарантира, че всеки критичен момент се записва, обработва и съхранява, без да се пропуска нищо.

Записвайте точни транскрипции на срещите с ClickUp AI Notetaker

Започнете да оптимизирате срещите си с помощта на ClickUp AI Notetaker, който автоматично се присъединява към вашите разговори в Zoom, Google Meet или Microsoft Teams.

Той записва срещи с продължителност до един час и ги предоставя в реално време, заедно с транскрипции, които могат да се търсят, и етикети на говорителите. Така дори и при бързи разговори получавате яснота за това кой какво е казал и кога. Тези транскрипции се съхраняват като частни ClickUp Docs, маркирани с имена и дати на срещите, което ги прави лесни за намиране и справка.

Създавайте обобщения на срещите с ClickUp Brain

След като сте готови с транскрипцията, ClickUp Brain поема нещата в свои ръце. Този AI асистент за бележки от срещи сканира дискусията ви и незабавно идентифицира задачите за действие, като ви помага да ги превърнете в изпълними задачи в ClickUp, с определени срокове и отговорни лица.

Няма повече прелистване на безкрайни бележки – просто попитайте Brain и срещата ви ще се сведе до ясни и кратки идеи, по които вашият екип може да действа. Ще разберете дали клиент е споменал искане за функция или колега е обещал резултат в рамките на секунди.

Сътрудничество по дневния ред и бележките от срещите с ClickUp Docs

За да подкрепите непрекъснатото сътрудничество, ClickUp Docs позволява на вашия екип да редактира съвместно дневния ред и протоколите от срещите в реално време. Можете да коментирате, маркирате и задавате последващи действия директно в документа.

Достъпни във всички работни пространства, можете да форматирате бележките си, за да ги организирате визуално, а когато сте готови, да превърнете всеки елемент в задача – с крайни срокове, отговорни лица и приоритети. Това е лесен начин да преминете от „просто една идея” към реален резултат за секунди.

Освен това в ClickUp имате агенти Autopilot, които могат да бъдат конфигурирани да изпращат резюметата от срещите към подходящите чат канали, да помагат на членовете на екипа да намират отговори въз основа на стенограмите от срещите и др.

Автоматизирайте лесно рутинните задачи с Autopilot Agents на ClickUp.

Имате нужда от визуална документация? Използвайте ClickUp Clips, за да записвате срещите си на екрана или да споделяте кратки видеоклипове за асинхронни актуализации. Тези клипове могат да бъдат вградени в задачи, документи и чатове, за да предоставят допълнителен контекст, което улеснява прегледа или включването на други хора по-късно.

Освен всички тези функции, шаблоните за водене на бележки на ClickUp могат да ви спестят много време и усилия, когато става въпрос за подпомагане на екипите да повишат производителността си.

Получете безплатен шаблон Организирайте лесно транскрипциите на срещите с шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp, например, ви помага да изготвяте дневен ред за срещите и да организирате участниците, бележките и следващите стъпки, за да не пропуснете важните детайли.

Той улеснява и последващите действия, като ви позволява да преобразувате протоколите от срещите директно в задачи.

Освен това, за тези важни индивидуални срещи, можете да опитате шаблона ClickUp Employee & Manager 1:1.

Получете безплатен шаблон Проследявайте дискусиите между служители и мениджъри с шаблона ClickUp Employee & Manager 1:1.

Този шаблон помага за съгласуване на целите, проследяване на дискусиите и даване на обратна връзка, която води до реално подобрение. Можете да планирате повтарящи се сесии, да следите напредъка и да се уверите, че всяка среща води до резултати.

С усъвършенствана транскрипция, интелигентни обобщения, безпроблемно сътрудничество, тясно интегриране на задачите и готови за употреба, интегрируеми шаблони, ClickUp прави Circleback AI да изглежда като само първи чернови вариант.

Най-добрите функции на ClickUp

Превеждайте бележките от срещите на над 10 езика, включително испански, френски, арабски и китайски.

Сътрудничество в реално време с помощта на ClickUp Chat за незабавна комуникация в екипа и ClickUp Notepad , за да записвате бързо идеи, задачи или лични бележки по време на срещата.

Управлявайте дневни редове, създавайте списъци за проверка и автоматизирайте подготовката за срещи и последващите задачи без ръчна настройка с ClickUp Meetings.

Интегрирайте ClickUp с над 1000 бизнес приложения като Slack, Zoom, Google Workspace, Grammarly и Zapier, за да създадете централизирана технологична платформа.

Automations. Преобразувайте безпроблемно бележките от срещи или чат съобщенията в задачи, които могат да бъдат изпълнени, възлагайте отговорници, задавайте крайни срокове и автоматизирайте последващите действия с ClickUp Tasks

Използвайте или създайте шаблони за дневен ред на срещи и бележки, за да стандартизирате процесите и да осигурите последователност между екипите с шаблоните на ClickUp.

Обсъждайте, планирайте идеи и сътрудничеството визуално с ClickUp Whiteboards по време на или след срещите.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да сметнат, че богатите функции са прекалено много в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю в G2 казва:

ClickUp е изключително интуитивен и гъвкав. Особено ми харесва функцията за маркиране – тя ни помага да организираме всичките си проекти по бизнес единици и след това да отчитаме времето, прекарано/ресурсите, използвани за всяка бизнес единица. Екипът много лесно се научи да го използва, когато го внедрихме за първи път; използваме го всеки ден. Сега съхраняваме всичко на едно място – всичките си задачи и всичките си бележки. Много е лесно да превърнем действията от среща в задачи, което в миналото беше проблем. Преди използвахме EasyProjects, който имаше ужасна функция за търсене, така че никога не можеше да намериш това, от което се нуждаеше, и беше прекалено сложен. Харесва ни и функцията за календар, която преди трябваше да поддържаме отделно в Sharepoint. Сега имаме всичко, от което се нуждаем, на едно място!

ClickUp е изключително интуитивен и гъвкав. Особено ми харесва функцията за маркиране – тя ни помага да организираме всичките си проекти по бизнес единици и след това да отчитаме времето, прекарано/ресурсите, използвани за всяка бизнес единица. Екипът много лесно се научи да го използва, когато го внедрихме за първи път; използваме го всеки ден. Сега съхраняваме всичко на едно място – всичките си задачи и всичките си бележки. Много е лесно да превърнем действията от среща в задачи, което в миналото беше проблем. Преди използвахме EasyProjects, който имаше ужасна функция за търсене, така че никога не можеше да намериш това, от което се нуждаеше, и беше прекалено сложен. Харесва ни и функцията за календар, която преди трябваше да поддържаме отделно в Sharepoint. Сега имаме всичко, от което се нуждаем, на едно място!

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Forms, за да събирате обратна връзка след всяка среща, за да разберете мнението на екипа ви за това колко ползотворна е била срещата и какво е могло да се направи, за да бъде по-ефективна.

2. Fireflies. ai (Най-доброто решение за анализ на настроенията по време на онлайн срещи)

Докато Circleback AI често се придържа към основни транскрипции, Fireflies. ai добавя интелигентни прозрения и сътрудничество, които надхвърлят рамките на AI бележките от срещи.

Освен проследяването на информация от срещите, този софтуер за управление на срещи се отличава с функцията си за анализ на настроенията, която ви показва точно как са се чувствали участниците в срещата по време на дискусията.

Fireflies. ai помага и на компаниите в областта на здравеопазването да автоматизират клиничните бележки и да записват информация за пациентите. Можете да съхранявате чувствителна медицинска информация и да поддържате съответствие с корпоративните стандарти за сигурност.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Автоматично записвайте срещите в CRM системата си с приложени задачи и бележки.

Търсете транскрипти по говорител, тема или настроение, използвайки интелигентни филтри.

Превърнете гласовите разговори в задачи, билети и последващи действия в съществуващата ви технологична платформа.

Обобщавайте дълги разговори мигновено с помощта на генерирани от AI резюмета на срещи и ключови точки.

Ограничения на Fireflies. ai

Инструментът за транскрипция може да бъде скъп за малките предприятия и стартиращите компании.

Цени на Fireflies. ai

Безплатно завинаги

Pro: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 680 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai?

Едно ревю в G2 казва:

При някои срещи в Teams (в зависимост от разрешенията или настройките на срещата) присъединяването на бота може да бъде забавено или да изисква ръчно покана. Това не е голям проблем, но е нещо, което трябва да имате предвид. Ако се намирате в шумна среда, Fireflies все пак се справя отлично с улавянето на разговори, но в редки случаи може да интерпретира погрешно казаното и да се наложи да коригирате ръчно бележките от срещата – което отново е много лесно да се направи чрез онлайн платформата им. Би било чудесно, ако можеше да обобщава и записва телефонни разговори – тази функция за момента не е налична.

При някои срещи в Teams (в зависимост от разрешенията или настройките на срещата) присъединяването на бота може да бъде забавено или да се наложи ръчно покана. Това не е голям проблем, но е нещо, което трябва да имате предвид. Ако се намирате в шумна среда, Fireflies все пак се справя отлично с улавянето на разговори, но в редки случаи може да интерпретира погрешно казаното и да се наложи ръчно да коригирате бележките от срещата – което отново е много лесно да се направи с помощта на онлайн платформата им. Би било чудесно, ако можеше да обобщава и записва телефонни разговори – тази функция понастоящем не е налична.

📮 ClickUp Insight: Понеделнишка депресия? Оказва се, че понеделникът се откроява като слабо звено в седмичната продуктивност (без да се прави игра на думи), като 35% от работниците го определят като най-непродуктивния ден. Този спад може да се отдаде на времето и енергията, изразходвани за търсене на актуализации и седмични приоритети в понеделник сутрин. Приложение за всичко, свързано с работата, като ClickUp, може да ви помогне в това. Например, ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, може да ви „информира“ за всички важни актуализации и приоритети за секунди. И всичко, от което се нуждаете за работата си, включително интегрираните приложения, може да се търси с Connected Search на ClickUp. С Knowledge Management на ClickUp е лесно да създадете обща отправна точка за вашата организация! 💁

3. Sembly AI (Най-доброто решение за генериране на автоматични предложения от срещи)

С идентифициране на говорителя в реално време и проследяване на ключови думи, Sembly AI ви помага да преодолеете ограниченията на Circleback AI при транскрипцията. Тази платформа превръща вашите срещи в архивно хранилище с възможност за търсене, което я прави солидна алтернатива.

Можете също да генерирате предложения въз основа на дискусии, а вашите екипи могат да маркират конкретни моменти и да възлагат задачи директно в Sembly AI. Освен това, вграденият AI чат може да отговаря на въпроси относно вашата среща и да извлича заключения от няколко срещи едновременно, като ви насочва да работите най-добре.

Най-добрите функции на Sembly AI

Автоматично откривайте и маркирайте говорителите за организирани транскрипти

Използвайте Semblian 2.0, ботът с изкуствен интелект на инструмента, за да генерирате задачи за действие, решения и акценти.

Търсете в стенограмите от срещите, като използвате ключови думи, филтри или имена на говорители.

Експортирайте бележките и обобщенията от срещите в инструменти като Notion, Slack или Trello, за да улесните предаването на информация и продължите сътрудничеството между платформите.

Ограничения на Sembly AI

Цената се увеличава, когато разширявате екипа си

Цени на Sembly AI

Лично: Безплатно завинаги

Професионална версия: 15 $/месец

Екип: 29 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Sembly AI

G2: 4,6/5 (над 40 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните клиенти за Sembly AI?

Едно ревю в G2 казва:

Обичам AI Chat. Можете да обработвате бележките от срещите, като давате команди на AI Chat. Всъщност беше много по-бързо и по-добре, отколкото ако го правеше човек. Мразя да го признавам. 🙂

Обичам AI Chat. Можете да обработвате бележките от срещите, като давате команди на AI Chat. Всъщност беше много по-бързо и по-добре, отколкото ако го правеше човек. Мразя да го признавам. 🙂

🧠 Интересен факт: Най-голямата посещаемост на виртуална бизнес конференция за една седмица беше 21 261 души на The Home Service Super Summit и CONQUER® (САЩ). Това дори влезе в Книгата на рекордите на Гинес!

4. Fathom (Най-доброто решение за маркиране на важни моменти в реално време по време на срещи)

чрез Fathom

Не бихте ли искали да можете да отбелязвате важните моменти от срещата докато тя се провежда, вместо да се опитвате да ги откриете след това? За разлика от Circleback AI, Fathom ви позволява да маркирате ключовите моменти в реално време и да получавате незабавни обобщения с времеви отметки за по-продуктивни срещи. Няма повече превъртане назад или повторно гледане.

Платформата също така синхронизира в реално време важните моменти от срещите, решенията и задачите за изпълнение във вашата CRM система. Можете също така да записвате и споделяте конкретни клипове от дискусиите по време на срещата. Освен това, платформата може да превежда и обобщава разговори на 28 чужди езика, включително френски, немски и испански.

Разберете най-добрите функции

Маркирайте и обобщавайте ключовите моменти на живо по време на срещите, заедно с разпознаване на говорителя.

Синхронизирайте бележки от множество срещи и обобщения директно в инструменти като HubSpot и Salesforce.

Споделяйте обобщенията от срещите незабавно чрез имейл или Slack.

Автоматично категоризирайте информацията по тема, проект и говорител.

Разберете ограниченията

Участникът, който води бележки с AI, заема цялата потребителска кутия, дори и в срещи с двама души, което е доста разсейващо.

Разберете цените

Безплатно завинаги

Премиум: 19 $/месец на потребител

Team Edition: 29 $/месец на потребител

Team Edition Pro: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5/5 (над 4900 отзива)

Capterra: 5/5 (770+ отзива)

Какво казват реалните клиенти за Fathom?

Едно ревю в G2 казва:

От известно време търсим програма за водене на бележки и разгледахме Decisions, но след обсъждане като МСП осъзнахме, че цената не е реалистична за нас. След това направихме проучване, което ни доведе до Fathom. След като изпробвахме Decisions и Fathom като цяло, бих препоръчал Fathom пред Decisions, тъй като той е по-добър за водене на бележки, с връзки към оригиналната среща, така че можете да чуете отново комуникацията, за да се уверите, че извлечената информация е правилна, и да я използвате като основа за бъдещи справки, така че да я използвате често за проверка на срещите. Внедрихме го много бързо, тъй като е лесен за използване в ежедневната ни работа.

От известно време търсим програма за водене на бележки и разгледахме Decisions, но след обсъждане като МСП осъзнахме, че цената не е реалистична за нас. След това направихме проучване, което ни доведе до Fathom. След като изпробвахме Decisions и Fathom като цяло, бих препоръчал Fathom пред Decisions, тъй като той е по-добър за водене на бележки, с връзки към оригиналната среща, така че можете да чуете отново комуникацията, за да се уверите, че извлечената информация е правилна, и да я използвате като основа за бъдещи справки, така че да я използвате често за проверка на срещите. Внедрихме го много бързо, тъй като е лесен за използване в ежедневната ни работа.

5. tl;dv (Най-доброто за многоезични транскрипции)

Ако работите с глобални екипи, знаете колко важна е многоезичната поддръжка в инструментите за транскрипция. Кой иска да превежда всяка транскрипция в друг инструмент, за да поддържа екипите съгласувани отвъд границите? tl;dv улеснява многоезичната транскрипция.

Платформата също така обработва дискусиите и резултатите от срещите ви, както и изпраща съответните имейли за последващи действия. Това е нещо, което не можете да направите с Circleback AI.

tl:dv най-добри функции

Актуализирайте CRM автоматично според дискусиите по време на срещите с клиенти

Проследявайте споменаванията на конкурентите, както и други важни подробности, от последните ви 20 срещи.

Изпращайте автоматични актуализации за срещите във вашата пощенска кутия всяка седмица

Превеждайте транскрипции на срещи на над 30 езика

Ограничения на tl:dv

Интерфейсът е малко объркващ за начинаещите.

Цени на tl:dv

Безплатно завинаги

Pro: 29 $/месец на работно място

Бизнес: 65 $/месец на работно място

Предприятие: Индивидуални цени

tl:dv оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 380 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните клиенти за tl:dv?

Едно ревю в G2 казва:

tl;dv се превърна в съществена част от ежедневния ми работен процес. Използвам го, за да записвам, транскрибирам и обобщавам всичките си срещи – както вътрешни с екипа ми, така и външни с клиенти и доставчици. Транскрипциите са изключително точни, обобщенията ми спестяват много време, а AI акцентите са изненадващо уместни. Това значително подобри комуникацията и отчетността в моята организация, особено при преразглеждане на точки за действие или споделяне на ключови изводи с отсъстващи заинтересовани страни.

tl;dv се превърна в съществена част от ежедневния ми работен процес. Използвам го за записване, транскрибиране и обобщаване на всичките ми срещи – както вътрешни с екипа ми, така и външни с клиенти и доставчици. Транскрипциите са изключително точни, обобщенията ми спестяват много време, а AI акцентите са изненадващо уместни. Това значително подобри комуникацията и отчетността в моята организация, особено при преразглеждане на точки за действие или споделяне на ключови изводи с отсъстващи заинтересовани страни.

👀 Знаете ли, че... Изпълнителните директори прекарват 72% от времето си в срещи. Това са много разговори. Разчитането на точни, подкрепени от AI бележки от срещите става не само лукс, а необходимост.

6. Fellow. app (Най-доброто приложение за планиране на предстоящи срещи)

Докато Circleback има ограничени функции за съвместно определяне на дневния ред на предстоящи срещи, приложението Fellow. се отличава в тази област. Можете да го използвате като асистент с изкуствен интелект, за да планирате дневния ред на срещите, да избирате участници и дори да провеждате индивидуални разговори директно на платформата.

И, разбира се, тя ще генерира стенограми за всички ваши срещи в реално време.

Най-добрите функции на приложението Fellow.

Записвайте точни бележки от срещите дори и при най-техническите дискусии

Генерирайте автоматично дневен ред и теми за обсъждане с AI

Разделете стенограмите от срещите на контекстуални глави, действия и решения.

Ограничете продължителността на срещите и максимизирайте тяхната ефективност с вградените AI насоки за срещи.

Ограничения на приложението Fellow.

Често закъснява с минута при записването на стенограмите от срещите.

Цени на приложението Fellow.

Безплатно завинаги

Solo: 19 $/месец на потребител

Екип: 11 $/месец на потребител

Бизнес: 23 $/месец на потребител

Enterprise: 25 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за приложението Fellow.

G2: 4,7/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните клиенти за приложението Fellow. app?

В рецензия на Capterra се казва :

Моята абсолютна любима функция в Fellow са задачите за действие. Така успявам да свърша нещата. Разчитам на задачите за действие във всички аспекти на работата си, както и в личните си задачи. Панелът със задачите за действие е невероятен. Той ми позволява да подреждам по приоритет списъка си със задачи, което е огромно предимство, което ми помага да свърша по-важните неща първо.

Моята абсолютна любима функция в Fellow са задачите за действие. Така успявам да свърша нещата. Разчитам на задачите за действие във всички аспекти на работата си, както и в личните си задачи. Панелът със задачите за действие е невероятен. Той ми позволява да подреждам по приоритет списъка си със задачи, което е огромно предимство, което ми помага да свърша по-важните неща първо.

7. MeetGeek. ai (Най-доброто за проследяване на контекста на срещите)

От екипни събрания на английски до презентации пред клиенти на френски, MeetGeek улавя точно атмосферата на вашите срещи, за разлика от Circleback AI. Той идентифицира езика, типа на срещата и контекста като професионалист, така че вашите бележки да бъдат точни. Няма бутони за натискане, няма стрес при настройката!

Предимствата му включват автоматично записване на видео, точно транскрибиране и незабавно предоставяне на генерирани от AI бележки и обобщения от срещите веднага след края на всеки разговор.

За разлика от Circleback AI, MeetGeek се фокусира основно върху детайлни анализи на срещите и персонализирани шаблони за бележки. Той предлага и стабилни интеграции, което го прави идеален за екипи, които управляват многоезични срещи или се нуждаят от дълбока автоматизация на работния процес.

MeetGeek. ai най-добри функции

Записвайте няколко срещи едновременно и генерирайте транскрипции

Оценете колко можете да спестите от разходите за срещи с калкулатора за възвръщаемост на инвестициите.

Транскрибирайте и записвайте телефонни срещи с интеграции на телефонни номера

Автоматизирайте въвеждането на данни от срещите и последващите действия

Интегрирайте с други инструменти, за да синхронизирате бележки, задачи и идеи във вашия работен процес.

Ограничения на MeetGeek. ai

Трябва да транскрибирате среща от средата, ако не сте планирали транскрипцията й предварително.

Цени на MeetGeek. ai

Basic: Безплатно завинаги

Pro: 19 $/месец на потребител

Бизнес: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 59 $/месец на потребител

MeetGeek. ai оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 440 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните клиенти за MeetGeek. ai?

Едно ревю в G2 казва:

Най-много ми харесва, че има разширение за Chrome и мога ръчно да го поканя на текуща среща. [Но] споделянето на записа от срещата и бележките отнема около 30 минути, което е прекалено дълго.

Най-много ми харесва, че има разширение за Chrome и мога ръчно да го поканя на текуща среща. [Но] споделянето на записа от срещата и бележките отнема около 30 минути, което е прекалено дълго.

8. Tactiq (Най-подходящ за малки предприятия и самостоятелни предприемачи)

чрез Tactiq

Tactiq предоставя транскрипти на срещи в реално време, специфични за всеки говорител, за Google Meet, Zoom и Microsoft Teams, без да записва срещата или да изисква участие на бот. Този подход дава приоритет на поверителността и комфорта на участниците, тъй като се генерира само транскрипт и не се съхранява аудиозапис.

Този инструмент – разширение за Chrome – е полезна алтернатива на Circleback, ако искате достъпен AI генератор на протоколи от срещи. Ненатрапчивата му настройка без ботове, фокусът върху транскрипция на живо по време на срещата и незабавната възможност за действие го правят идеален за екипи, които искат да избегнат записите и да оптимизират последващите действия директно от транскрипцията.

Най-добрите функции на Tactiq

Маркирайте, етикетирайте и експортирайте ключови моменти или задачи в различни формати.

Интегрирайте с инструменти като Slack, Notion и HubSpot за безпроблемно сътрудничество.

Генерирайте незабавно обобщения, задачи за действие и ключови моменти с ChatGPT.

Използвайте AI-базирани подсказки, за да генерирате персонализирани резюмета, имейли за проследяване или актуализации на проекти.

Ограничения на Tactiq

Някои от преводите (като испанския) не са достатъчно изтънчени.

Цени на Tactiq

Безплатно завинаги

Pro : 12 $/месец на потребител

Екип : 20 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Tactiq

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните клиенти за Tactiq?

В рецензия на Product Hunt се казва :

Суперсили за срещи. Самото наличие на архив с информация за това кой какво е казал на коя среща си струва цената на входа, но възможността да се искат неща като обобщения и действия за изпълнение променя изцяло играта!

Суперсили за срещи. Само по себе си архивирането на кой какво е казал на коя среща си струва цената на входа, но възможността да се искат неща като обобщения и действия за изпълнение променя изцяло играта!

📖 Прочетете също: Как да провеждате ефективни срещи за максимален ефект

9. Rev (Най-подходящ за изследователски екипи, медийни компании и юридически фирми)

чрез Rev

Правните и изследователските екипи не могат да си позволят да губят време с виртуални разговори. Те се нуждаят от точни и надеждни стенограми от срещите, които поддържат досиетата в добро състояние, следят за спазването на правилата и позволяват да се рови в данните без главоболия.

За разлика от Circleback AI, Rev е създаден с оглед на работните процеси в областта на научните изследвания. Тук можете да транскрибирате интервюта и срещи и да проверите точността на човешката транскрипция. Той ви позволява да качвате множество аудио и видео файлове с показания, интервюта и депозиции и да откривате ключови факти и противоречия във файловете за секунди.

Най-добрите функции на Rev

Качете аудио/видео файлове или интегрирайте с Zoom за лесно създаване на транскрипции.

Получавайте транскрипти с времеви отметки, идентификация на говорителите и редактируем текст.

Изберете между транскрипция, изготвена от човек или от AI, въз основа на скорост, точност и бюджет.

Добавете преведени от хора глобални субтитри на над 17 езика към вашите видеоклипове

Идентифицирайте ключови факти и противоречия във файловете

Ограничения на Rev

Функцията за качване на видеоклипове понякога работи бавно.

Цени на Rev

Безплатно завинаги

Основен : 14,99 $/месец на потребител

Pro : 34,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви за Rev

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните клиенти за Rev?

Едно ревю в G2 казва:

Rev ми спестява много време при транскрибирането на видео интервюта, така че статиите да могат да бъдат написани от текста. Харесва ми също, че може да филтрира излишните думи и „ъмм“ по време на интервюто, което прави транскрипциите много по-лесни за четене и използване с малко или никакви редакции. Като цяло, Rev е много лесен за използване.

Rev ми спестява много време при транскрибирането на видео интервюта, така че статиите да могат да бъдат написани от текста. Харесва ми също, че може да филтрира излишните думи и „ъмм“ по време на интервюто, което прави транскрипциите много по-лесни за четене и използване с малко или никакви редакции. Като цяло, Rev е много лесен за използване.

🧠 Интересен факт: Пчелите също провеждат срещи! Когато търсят ново място за гнездо, стотици пчели проучват различни варианти и се събират, за да вземат колективно решение. По същия начин, по който вашият екип оценява актуализациите по проектите или обратната връзка от клиентите по време на срещи, пчелите си сътрудничат, за да постигнат най-добрия резултат, доказвайки, че дори в природата ефективните срещи (и доброто водене на бележки!) са от значение.

10. Grain (Най-доброто за вътрешно обучение по софтуер)

чрез Grain

Споделянето на технически ресурси с вашите стажанти не би трябвало да прилича на решаване на пъзел. Но с Circleback AI, това е точно така. Всички тези термини и сложност? Те само забавят нещата.

Grain улеснява нещата. Превръща вашите транскрипции в ясни, стъпка по стъпка ръководства, които вашият екип може да следва. Можете също да създавате плейлисти и истории, за да организирате записите и транскрипциите от срещите. Ако искате да проследявате кога някой споменава важна фраза, настройте известия за ключови думи и Grain ще ви уведоми.

Най-добрите функции на Grain

Организирайте и споделяйте стенограми от срещи във формат на истории и стъпка по стъпка ръководства.

Прикачете ръководства, съвети или важни бележки към конкретни елементи в протокола от срещата за по-добро разбиране.

Създайте списък с ресурси директно на платформата и го споделете с вашите стажанти.

Открийте тенденции и проследявайте ключови термини от стенограмите на срещите

Ограничения на зърното

Разпознаването на фрази в интелигентните тагове е ограничено

Цени на зърното

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Бизнес: 39 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Grain

G2: 4,6/5 (над 290 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните клиенти за Grain?

Едно ревю в G2 казва:

Намерих Grain за много лесен за адаптиране и внедряване в нашата компания. Зак беше много отзивчив към въпросите ми по време на пробния период и успяхме да го използваме веднага. Беше лесно да създадем нови шаблони и екипът ни научи много от функцията за обучение. Интегрирахме Grain с нашия HubSpot акаунт и вече видяхме голямо подобрение в данните ни.

Намерих Grain за много лесен за адаптиране и внедряване в нашата компания. Зак беше много отзивчив към въпросите ми по време на пробния период и успяхме да го използваме веднага. Беше лесно да създадем нови шаблони и екипът ни научи много от функцията за коучинг. Интегрирахме Grain с нашия HubSpot акаунт и вече видяхме голямо подобрение в данните ни.

Превърнете всяка минута от срещата в действие с ClickUp

С подходящата алтернатива на Circleback AI вашият екип ще спре да се бори за бележки и ще започне да действа въз основа на реални изводи.

Въпреки че всички гореспоменати инструменти могат да ви помогнат с транскрипцията на срещите, ClickUp се отличава с високо персонализирания си дизайн, прецизния запис и водене на бележки, както и точните обобщения, генерирани от AI.

Можете да сътрудничите с екипа си по дневния ред на срещите, да обсъждате бъдещи идеи и да проследявате резултатите от срещите с планирани задачи. Изборът на ClickUp означава избор да увеличите продуктивността на вашите срещи!

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да усетите разликата в автоматизираните си бележки.